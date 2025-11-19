10 modèles gratuits de documentation des fonctionnalités à utiliser

Avez-vous déjà lancé une nouvelle fonctionnalité pour vous entendre demander : « Attendez, que fait cette fonctionnalité déjà ? »

La documentation des fonctionnalités permet à tout le monde d'être sur la même page avant la mise en service. Mais faut-il créer ces documents à partir de zéro à chaque fois ? Non merci. 💭

C'est là que des modèles solides peuvent vous sauver la mise.

Dans cet article, nous allons explorer 10 modèles gratuits de documentation des fonctionnalités ClickUp pour synchroniser sans effort les équipes d'ingénierie, de produit et de conception. 💁

Que sont les modèles de documentation des fonctionnalités ?

Les modèles de documentation des fonctionnalités sont des documents structurés qui décrivent les spécifications, le comportement et l'objectif d'une fonctionnalité nouvelle ou mise à jour d'un produit. Ils constituent une source d'information unique pour les chefs de produit, les développeurs, les concepteurs UX et les équipes d'assurance qualité, qui peuvent ainsi comprendre le rôle de la fonctionnalité, sa raison d'être, son fonctionnement et les critères de réussite.

Ces modèles comprennent généralement les sections suivantes :

Récits d'utilisateurs,

Exigences techniques

Critères d'acceptation

Cas limites

Attentes des utilisateurs, et

Dépendances

Ils permettent d'assurer une communication cohérente au sein de l'équipe, d'augmenter la satisfaction des clients et de réduire les malentendus pendant le développement. Ces cadres complets accélèrent les transferts entre la planification, la conception, l'ingénierie et les tests.

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de documentation des fonctionnalités ?

Plus qu'une simple checklist, un modèle de documentation des fonctionnalités efficace est un document de travail qui élimine toute ambiguïté, empêche le glissement de périmètre et accélère l'exécution interfonctionnelle.

Voici ce qui distingue un modèle de documentation technique efficace. 📑

Définit l'objectif : explique ce que la fonctionnalité permet de résoudre, à qui elle s'adresse et pourquoi elle est importante dans le cadre de votre stratégie produit.

Présente les dépendances et les limitations : identifie dès le départ les contraintes techniques, les points de contact du système et les obstacles potentiels.

Comprend des considérations relatives aux cas limites : liste les scénarios inhabituels ou complexes afin que les ingénieurs en développement et en assurance qualité n'aient pas à faire de suppositions.

Décompose les flux utilisateur : propose des wireframes, des chemins logiques ou des actions étape par étape pour aligner l'expérience utilisateur, le développement et les tests.

Mapper les critères d'acceptation aux récits utilisateurs : relie directement les comportements attendus à des conditions mesurables pour l'approbation.

Assistance collaborative de saisie : permet aux gestionnaires de projet, ingénieurs et concepteurs de commenter, marquer et gérer les modifications de version dans un espace de partage pour une amélioration continue.

Permet de garder les tâches et les spécifications associées à portée de main : Centralise les documents, les tickets associés et les références liées pour une consultation rapide.

🤝 Rappel amical : tout ne doit pas nécessairement être documenté. Dans votre documentation sur les fonctionnalités, ignorez les éléments insignifiants de l'interface utilisateur, les captures d'écran obsolètes ou tout ce dont les utilisateurs n'ont pas à se soucier.

Aperçu des meilleurs modèles de documentation des fonctionnalités

Voici un aperçu des meilleurs modèles de documentation des fonctionnalités :

Modèles de documentation des fonctionnalités

Si vous cherchez à saisir ce qui est important pour votre produit sans oublier les détails, ClickUp est là pour vous aider.

Voici 10 modèles de documentation produit conçus pour vous aider à documenter plus rapidement les fonctionnalités et à mieux collaborer. ⚒️

1. Modèle de document sur les exigences du produit (PRD) ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez la portée du MVP et mappez les flux d'utilisateurs à l'aide du modèle de document sur les exigences produit ClickUp.

Le modèle de document sur les exigences du produit (PRD) de ClickUp recense les acteurs, les éléments, les raisons, les délais et les modalités de chaque fonctionnalité ou initiative produit, permettant ainsi au PRD d'évoluer au fur et à mesure que le projet mûrit. Chaque section de ce modèle de document sur les exigences du produit est personnalisable.

Des pages structurées peuvent aider à mieux comprendre les aspects liés au produit, à la conception et à l'ingénierie. La page Critères de publication se distingue particulièrement, car elle vous guide à l'aide d'invites qui mettent en évidence des conditions essentielles et vérifiables, telles que « Les utilisateurs peuvent-ils mettre à jour leur mode de paiement sans difficulté ? ». Ainsi, vous ne laissez pas la validation au hasard.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Transformez vos idées en exigences claires et vérifiables grâce à des conseils intégrés pour définir la réussite.

Comblez les écarts entre les équipes à l'aide de pages structurées telles que Personas , User Stories et Designs .

Assurez le suivi de la validation grâce à des invites qui mettent en évidence des scénarios d'utilisateur réels et des cas limites.

Adaptez facilement les sections à la complexité de votre produit sans perdre en clarté ni en flux.

📌 Idéal pour : les chefs de produit qui préparent des lancements de fonctionnalités complexes et gèrent des flux de travail de documentation produit nécessitant des contributions interfonctionnelles.

📮 ClickUp Insight : notre sondage a révélé que les travailleurs du savoir maintiennent en moyenne 6 connexions quotidiennes sur leur lieu de travail. Cela implique probablement de multiples échanges par e-mail, chat et outils de gestion de projet. Et si vous pouviez regrouper toutes ces discussions en un seul endroit ? Avec ClickUp, c'est possible ! Il s'agit d'une application tout-en-un pour le travail qui combine projets, connaissances et discuter en un seul endroit, le tout alimenté par l'IA qui vous aide, vous et votre équipe, à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

2. Modèle de cahier des charges produit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez un système interactif avec le modèle d'exigences produit ClickUp.

Si vous jonglez avec les demandes de fonctionnalités provenant de cinq équipes différentes et que personne ne se souvient pourquoi une décision a été prise lors du dernier sprint, le modèle ClickUp Product Requirements Template est la solution. Il offre des espaces personnalisables pour la description de la fonctionnalité, son objectif, le problème rencontré par l'utilisateur, la valeur pour l'utilisateur et les hypothèses.

Contrairement au modèle précédent, qui était un document prêt à l'emploi, il s'agit ici d'un espace ClickUp prêt à l'emploi dans lequel vous pouvez configurer l'ensemble du flux de travail. Cela signifie qu'au lieu de tout regrouper dans un seul document, vous créez un système vivant qui synchronise les décisions relatives aux produits, les plans de lancement et l'alignement interfonctionnel.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Transformez les données produit dispersées en un environnement de travail connecté qui évolue à chaque nouvelle version.

Assurez la transparence du processus décisionnel grâce à des affichages organisés, des statuts et des champs personnalisés pour chaque étape.

Revenez facilement sur vos choix passés et appuyez-vous sur eux sans perdre le contexte historique.

Maintenance de la cohésion de votre équipe en liant les exigences, les mises à jour et les forfaits de lancement dans un hub de partage.

📌 Idéal pour : les équipes qui documentent les besoins de haut niveau liés aux produits avec un contexte d'assistance, tel que des récits d'utilisateurs, des critères d'acceptation et des objectifs d'entreprise.

🚀 Avantage ClickUp : Bénéficiez d'une expérience fluide alliant automatisation, recherche d'informations et rédaction intelligente grâce à ClickUp Brain. Cet outil établit la connexion entre vos tâches ClickUp, vos documents, vos collaborateurs et les connaissances organisationnelles issues de ClickUp et des applications connectées afin que vous puissiez trouver toutes les réponses dont vous avez besoin au même endroit. Transformez vos notes brutes en documentation de fonctionnalité soignée grâce à ClickUp Brain Il comprend votre rôle, votre flux de travail et votre contexte, de sorte que chaque résultat donne l'impression d'avoir été rédigé par un membre de votre équipe. Vous pouvez rédiger une spécification de fonctionnalité, peaufiner une mise à jour destinée aux parties prenantes, rédiger des notes de mise à jour ou générer une documentation préparatoire. Il vous suffit d'inviter l'éditeur IA, en langage naturel, à : Rédigez une note de lancement de projet pour le lancement de la nouvelle fonctionnalité.

Transformez ces notes brutes en une section PRD structurée.

Rédigez un guide utilisateur pour la fonctionnalité de personnalisation du tableau de bord.

Regardez cette vidéo pour découvrir comment rédiger plus rapidement la documentation des fonctionnalités avec ClickUp Brain :

3. Modèle de documentation technique ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Communiquez les informations essentielles sur les produits à l'aide du modèle de documentation technique ClickUp.

Le modèle de documentation technique ClickUp comprend des sections prêtes à l'emploi pour tout, de l'installation et des flux de travail aux conseils de sécurité et au dépannage. C'est un excellent choix pour les rédacteurs SaaS et les chefs de produit qui créent des manuels d'utilisation, des guides de produits ou de la documentation interne.

Vous trouverez des consignes de sécurité qui couvrent les directives générales et les avertissements spécifiques au produit afin d'informer et de protéger les utilisateurs. La section Composants et pièces de ce modèle de document de conception technique comporte la fonctionnalité de texte et de schémas libellés pour faciliter l'identification et l'assemblage.

Le modèle de documentation technique comprend également un tableau Spécifications techniques permettant d'accéder rapidement aux informations relatives aux dimensions, à la consommation électrique et aux matériaux. La section Garantie et assistance décrit les services après-vente, tandis que la section Remarques offre un espace pour les clauses de non-responsabilité, les variations de modèles ou les mises à jour personnalisées.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Créez une documentation soignée et professionnelle sans partir d'une page blanche.

Organisez les détails techniques, les visuels et les informations de sécurité.

Aidez les utilisateurs à trouver plus rapidement les réponses à leurs questions grâce à des sections claires consacrées aux spécifications, aux pièces et à l'information d'assistance.

Personnalisez les dispositions de manière facile pour les adapter au style de votre produit et au ton de votre marque.

📌 Idéal pour : les rédacteurs techniques et les développeurs qui créent des aperçus de systèmes internes, des références API et des manuels d'ingénierie nécessitant une mise en forme claire et une navigation rapide.

Apprenez à rédiger de la documentation technique ici :

4. Modèle de liste de demandes de fonctionnalités ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gardez une longueur d'avance sur le backlog des fonctionnalités grâce au modèle de liste de demandes de fonctionnalités ClickUp.

Le modèle de liste de demandes de fonctionnalités ClickUp offre un espace centralisé et structuré pour recueillir les idées des utilisateurs, les évaluer de manière objective et les traduire en tâches de développement concrètes.

Intégré à ClickUp Forms, il recueille les suggestions provenant de n'importe quelle source et vous aide à les trier instantanément par impact, effort et valeur stratégique à l'aide de champs personnalisés tels que Priorité, Effort estimé et Score de valeur.

Utilisez ce modèle pour documenter les fonctionnalités d'un logiciel d'automatisation ou même pour mapper des améliorations pour des outils internes qui ne dépassent jamais le stade du backlog. Vous avez besoin de faire intervenir plusieurs équipes ? Attribuez directement les demandes sous forme de tâches, définissez des dépendances et utilisez les notifications pour rester informé.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Transformez les commentaires épars en un système organisé qui met en évidence ce qui compte vraiment.

Comparez objectivement les idées de fonctionnalités à l'aide des champs intégrés pour l'effort, la valeur et la priorité.

Responsabilisez vos équipes en attribuant la propriété et en suivant la progression en temps réel.

Rationalisez la prise de décision grâce à des vues visuelles qui font passer les demandes de l'idée à la mise en production.

Idéal pour : les équipes produit qui assurent le suivi des idées de fonctionnalités soumises par les utilisateurs sur plusieurs canaux et les classent par ordre de priorité en fonction de leur impact et des objectifs de la feuille de route.

💡 Conseil de pro : commencez par une brève introduction à la fonctionnalité, puis proposez une section « Démarrage rapide » pour ceux qui souhaitent simplement se lancer. Poursuivez avec les concepts et définitions de base, puis passez à des guides plus approfondis, des flux de travail et des conseils de dépannage.

5. Modèle de matrice des fonctionnalités du produit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Hiérarchisez et exécutez le développement des fonctionnalités à l'aide du modèle de matrice des fonctionnalités produit ClickUp.

Alors que le modèle précédent est conçu pour collecter, organiser et examiner les suggestions de fonctionnalités, le modèle de matrice des fonctionnalités du produit ClickUp permet d'évaluer, de hiérarchiser et de planifier les fonctionnalités à développer.

Cette matrice vous aide essentiellement à évaluer et à classer les fonctionnalités à l'aide de mesures définies et traçables, telles que l'impact, la valeur, le type de client et l'effort. Utilisez des vues personnalisées, telles que la vue Fonctionnalités logicielles ou Fonctionnalités matérielles, pour comparer les priorités des différents services et vous concentrer sur ce qui est pertinent pour chaque équipe.

De plus, des statuts personnalisés tels que Terminé, Fonctionnalités matérielles, Nouveau modèle et Fonctionnalités logicielles vous permettent de suivre l'étape et le type de chaque fonctionnalité. Le modèle propose également des outils de collaboration en ligne pour coordonner efficacement vos équipes à distance.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Évaluez et classez les fonctionnalités des produits à l'aide d'indicateurs clairs et étayés par des données, tels que la valeur, l'impact et l'effort.

Offrez à chaque équipe une vue ciblée grâce à des dispositions dédiées aux logiciels, au matériel et aux gammes de produits.

Suivez le développement en toute simplicité grâce à des champs et des statuts personnalisables qui reflètent votre flux de travail.

Simplifiez la prise de décision en éliminant toute complexité inutile grâce à une matrice structurée qui permet de maintenir la visibilité et l'harmonisation des priorités.

Idéal pour : les équipes de marketing et de stratégie produit qui comparent les capacités internes des produits à celles des concurrents ou qui mapper les ensembles de fonctionnalités pour différents niveaux d'utilisateurs afin d'assurer la réussite des produits.

🚀 Avantage ClickUp : Vous utilisez l'IA pour créer de la documentation technique ? Remplacez les outils IA dispersés et éliminez la prolifération de l'IA grâce à une application IA de bureau unifiée et profondément contextuelle : ClickUp Brain MAX. Ses résultats contextuels s'appuient sur la feuille de route de votre équipe, vos documents, vos notes de sprint, les indicateurs de votre tableau de bord, les problèmes GitHub et même vos fichiers Google Drive. Éliminez la prolifération de l'IA et choisissez le meilleur outil d'IA pour votre processus de développement de produits avec ClickUp Brain MAX Voici pourquoi vous devriez vous y référer : Un hub unifié : une seule IA recherche, rédige, planifie, automatise, répond aux questions et élabore vos flux de travail.

Flux de travail axés sur la voix : il suffit de lui parler et il transformera votre discours en tâches, résumés, mises à jour et automatisations à l'aide de il suffit de lui parler et il transformera votre discours en tâches, résumés, mises à jour et automatisations à l'aide de ClickUp Talk-to-Text , ce qui vous permettra de travailler 400 % plus rapidement.

IA multimodèle : passez de ChatGPT à Claude et Gemini au sein d'une même application, en fonction de la tâche à accomplir.

📖 À lire également : Les meilleurs outils d'écriture IA pour le contenu

6. Modèle de document sur les exigences d'entreprise ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Associez les objectifs commerciaux aux livrables de chaque projet grâce au modèle de document sur les exigences commerciales de ClickUp.

Le modèle de document des exigences commerciales (BRD) de ClickUp est conçu pour éviter tout glissement de périmètre en arrière-plan. Il offre à votre équipe un espace centralisé pour définir les besoins de l'entreprise, leur importance et la manière dont la réussite sera mesurée. Le modèle pose les bonnes questions, telles que « Quel est le moteur commercial ? » ou « Quelles sont les contraintes réglementaires ? », afin de mettre en évidence les angles morts.

Consignez les objectifs à long terme, les besoins non techniques des parties prenantes, les critères de conformité, les dépendances et les contraintes budgétaires/ressources. Grâce à ses 10 sous-pages personnalisables, vous pouvez également créer une documentation de projet, des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, des implications financières et des flux de travail d'approbation.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Transformez les objectifs d'entreprise en exigences structurées et mesurables qui guident chaque phase du travail.

Détectez rapidement les points faibles grâce aux invites intégrées pour les dépendances, les contraintes et les indicateurs de réussite.

Assurez la cohérence entre les parties prenantes grâce à des sections organisées pour documenter les données financières, la conformité et les approbations.

Standardisez la documentation entre les projets grâce à des sous-pages flexibles adaptées à votre flux de travail.

📌 Idéal pour : les équipes interfonctionnelles qui s'accordent sur la portée, le budget et les attentes des parties prenantes pour les initiatives à grande échelle avant le début du développement.

7. Modèle de positionnement de produit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Bénéficiez d'une expérience structurée en matière de stratégie de marque grâce au modèle de positionnement de produit ClickUp.

Vous essayez d'harmoniser votre communication, votre image de marque et votre stratégie de commercialisation autour d'une vision produit unique ? Le modèle de positionnement produit ClickUp peut vous aider. Il rassemble toutes les équipes (marketing, conception, produit, etc.) dans un seul espace de travail afin que l'histoire de votre produit reste cohérente et précise, de la conception à la commercialisation.

Commencez par l'évaluation du positionnement du produit, une vue structurée qui présente les éléments essentiels tels que votre proposition de valeur, votre segment de marché, vos objectifs de lancement et les points faibles de vos clients. Une fois les informations saisies, la vue Liste convertit les réponses en tâches exploitables, prêtes à être attribuées, classées par ordre de priorité et regroupées en fonction de leur progression.

La vue Tableau de ClickUp va encore plus loin avec une installation Kanban par glisser-déposer, parfaite pour faire passer chaque tâche de positionnement par des statuts tels que Planification, en cours ou En attente.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Conservez toutes les informations relatives au produit, telles que la proposition de valeur et la cible, au même endroit.

Convertissez les contributions de l'équipe en tâches claires pour le marketing, la conception et l'alignement des produits.

Affichez la progression en un coup d'œil grâce aux tableaux Kanban faciles à utiliser par glisser-déposer.

Collaborez en toute fluidité en établissant la connexion entre les objectifs, les messages et les plans de lancement dans un seul environnement de travail.

📌 Idéal pour : les spécialistes du marketing produit qui développent des cadres de communication et des stratégies de positionnement afin de refléter les points faibles du public et les segments de marché.

💡 Conseil de pro : Éliminez les tâches manuelles fastidieuses, réduisez les délais de réponse et faites avancer vos projets sans surveillance constante grâce aux agents ClickUp AI. Vous avez le choix entre : Agents prédéfinis : assistants prêts à l'emploi que vous pouvez activer dans les espaces, les listes ou les chats.

Agents personnalisés : créez vos propres agents à l'aide d'un générateur sans code avec des déclencheurs, des conditions, des actions et des instructions définis. Créez un agent ClickUp personnalisé pour gérer le travail répétitif dans votre flux de travail produit. Imaginons que votre équipe d'assistance passe à côté de rapports de bugs critiques parce que les mises à jour sont noyées dans de longs fils de commentaires. Vous pouvez créer un agent personnalisé avec : Déclencher : un commentaire contient des expressions telles que « bug », « problème », « urgent ».

Condition : la tâche ClickUp fait partie de la liste « Commentaires des clients ».

Actions : Marquer automatiquement la tâche comme de haute priorité, l'attribuer au responsable ingénierie, et générer un résumé rapide du problème à l'aide de ClickUp Brain

Marquez automatiquement la tâche comme de haute priorité.

Attribuez-le au responsable ingénierie.

Générez un résumé rapide du problème à l'aide de ClickUp Brain. Marquez automatiquement la tâche comme de haute priorité.

Attribuez-le au responsable ingénierie.

Générez un résumé rapide du problème à l'aide de ClickUp Brain. Créez votre premier agent ClickUp AI en regardant cette courte démonstration :

8. Modèle de sondage de satisfaction sur les produits ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Faites évoluer les fonctionnalités de vos produits en fonction des besoins des utilisateurs grâce au modèle d'enquête de satisfaction sur les produits ClickUp.

Le modèle de sondage de satisfaction sur les produits ClickUp vous offre un système prêt à l'emploi pour recueillir des commentaires structurés sur la facilité d'utilisation des produits, les performances des fonctionnalités, la perception des prix et la satisfaction.

Ce modèle se distingue par son organisation intégrée. Des vues telles que Satisfaction globale, Évaluations des produits et Envois vous permettent de trier les commentaires par domaine de produit, étape d'utilisation ou gravité du problème. Cela aide votre équipe à identifier les fonctionnalités qui nécessitent une refonte de l'expérience utilisateur, à repérer les domaines où il existe des écarts de performance ou à déterminer quand la perception des prix ne correspond pas à la valeur réelle.

De plus, vous pouvez lier directement les commentaires aux tâches d'amélioration, créant ainsi une boucle de rétroaction fermée entre les utilisateurs et l'équipe produit.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Recueillez et classez les commentaires par fonctionnalité, étape ou gravité du problème.

Identifiez en temps réel les lacunes en matière d'utilisabilité et les possibilités d'amélioration.

Reliez directement les résultats des sondages à des tâches concrètes pour une résolution plus rapide.

Maintenez une boucle de rétroaction continue entre les utilisateurs et l'équipe produit.

📌 Idéal pour : les chercheurs en expérience utilisateur et les équipes produit qui recueillent des commentaires structurés auprès d'utilisateurs réels afin d'identifier les améliorations possibles et les points faibles.

Voici pourquoi Ansh Prabhakar, analyste en amélioration des processus métier chez Airbnb, recommande ClickUp pour la planification de projets et la collaboration :

ClickUp offre de nombreuses fonctionnalités en un seul endroit, telles que la gestion de projet, des options de brainstorming, la gestion des tâches, la planification de projet, la gestion de la documentation, etc. Il a vraiment simplifié notre vie, car il est facile à utiliser, son interface utilisateur est bien conçue et la collaboration au sein de l'équipe et avec d'autres équipes est plus facile. Nous avons pu mieux gérer le travail, suivre et produire des rapports facilement, et grâce aux réunions quotidiennes sur la progression des travaux, la planification future a été facile.

ClickUp offre de nombreuses fonctionnalités en un seul endroit, telles que la gestion de projet, des options de brainstorming, la gestion des tâches, la planification de projet, la gestion de la documentation, etc. Il a vraiment simplifié notre vie, car il est facile à utiliser, son interface utilisateur est bien conçue et la collaboration au sein de l'équipe et avec d'autres équipes est plus facile. Nous avons pu mieux gérer le travail, suivre et produire des rapports facilement, et grâce aux réunions quotidiennes sur la progression des travaux, la planification future a été facile.

📖 À lire également : Meilleurs logiciels de documentation technique

9. Modèle de document de présentation du produit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Harmonisez les spécifications, les objectifs et les notes de développement des produits grâce au modèle de document de présentation de produit ClickUp.

Le modèle de document de présentation du produit ClickUp est comme un plan à remplir qui décrit clairement toutes les informations essentielles nécessaires pour lancer votre processus de développement. De la définition des objectifs et des problèmes des utilisateurs à la liste des solutions proposées, ce document aide tout le monde à comprendre ce qui est en cours de développement, pourquoi et comment la réussite sera mesurée.

Ce qui le rend précieux, c'est sa flexibilité qui permet de l'étendre à des pages imbriquées. Vous pouvez ajouter des recherches techniques, des maquettes, des boucles de rétroaction ou des historiques de décision, le tout dans le même document. Le modèle évolue naturellement pour devenir la base de connaissances interne de votre équipe de développement et la documentation officielle en matière d'ingénierie logicielle.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Décrivez les détails clés du projet, tels que les objectifs, les besoins des utilisateurs et les solutions proposées.

Ajoutez des pages imbriquées pour les recherches techniques, les maquettes de conception ou les notes de révision.

Collaborez facilement grâce aux commentaires, aux étiquettes et aux mises à jour en direct des documents.

Créez un hub de connaissances de partage qui s'enrichit à chaque itération du produit.

📌 Idéal pour : les chefs de produit qui souhaitent aligner leurs équipes, notamment les développeurs, les concepteurs et les responsables marketing, autour d'un document unique et détaillé avant de lancer un nouveau produit ou une nouvelle fonctionnalité.

🧠 Anecdote : des études montrent que si vous ne faites pas activement la maintenance de vos documents, leur qualité a tendance à diminuer à chaque nouvelle version. Donc oui, même votre documentation a besoin d'un peu d'attention (et d'un contrôle des versions).

10. Modèle de document de spécifications de fonction ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Réduisez au minimum l'ambiguïté des produits grâce au modèle de document de spécifications de fonction ClickUp.

Vous vous demandez comment rédiger les spécifications d'un produit?

Ce modèle de document de spécifications fonctionnelles ClickUp décrit précisément comment un produit doit fonctionner du point de vue de l'utilisateur, sans laisser place à aucune interprétation subjective.

Des sections bien définies pour la conception du système, la structure de la base de données, le comportement de l'interface, etc. permettent d'assurer la cohérence entre l'ingénierie, l'assurance qualité et les parties prenantes. Il décompose les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles avec des priorités et des dépendances claires, fournit l'assistance à la hiérarchisation des fonctionnalités à tous les niveaux et relie le tout à des récits d'utilisateurs pour les équipes Agile.

La section Simple Agile User Story traduit les exigences en objectifs centrés sur l'utilisateur, en mettant l'accent sur les besoins réels et en encourageant les équipes à réfléchir du point de vue de l'utilisateur.

🌼 Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Spécifiez les comportements du système et les flux utilisateur sous un formulaire structuré et testable.

Distinguez clairement les exigences de fonction des exigences non fonctionnelles.

Offrez l'assistance au développement agile grâce à des spécifications basées sur les récits d'utilisateurs.

Améliorez la traçabilité en liant les spécifications aux résultats de validation et d'assurance qualité.

📌 Idéal pour : les équipes d'ingénierie et d'assurance qualité qui traduisent les exigences de l'entreprise en documents techniques détaillés tels que des spécifications, des flux logiques et des règles de validation pour le développement.

🔍 Le saviez-vous ? Le Code de Hammurabi (1754) est considéré comme l'un des premiers documents structurés achevés, avec un contrôle des versions (tablettes de pierre), des critères d'acceptation et des règles standardisées.

💡 Conseil de pro : lorsque vous documentez une fonctionnalité, répondez toujours aux questions suivantes : que fait-elle, pourquoi est-elle importante, à qui s'adresse-t-elle, comment l'utiliser et quand est-elle pertinente ? Vous gagnerez également des points supplémentaires auprès des utilisateurs en fournissant des exemples concrets !

Facilitez la documentation des fonctionnalités avec ClickUp

La documentation des fonctionnalités n'a pas besoin d'être dispersée à plusieurs endroits ni de reposer sur la mémoire, des captures d'écran et de bonnes intentions. ClickUp vous permet de connecter des outils essentiels tels que des formulaires, des documents, des commentaires et des tâches de développement en direct dans un espace de travail organisé et alimenté par l'IA.

Le modèle approprié s'intègre dans l'écosystème plus large de la plateforme, des fiches produit aux outils de suivi des commentaires. Chaque modèle vous offre également des fonctionnalités avancées telles que les pages imbriquées, la liaison des tâches, les dépendances, les fils de commentaires et les automatisations d'assistance.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui et centralisez le flux de travail de vos produits ! 🏁