les 10 meilleures alternatives à Trint pour la transcription alimentée par l'IA en 2025

Vous avez utilisé Trint. C'est un outil de transcription, mais ses capacités sont limitées.

La transcription ne représentant plus qu'une partie d'un flux de travail plus large (création de contenu, recherche utilisateur, documentation de réunions), les outils tels que Trint peuvent commencer à sembler limités. Les exportations sont maladroites. La collaboration semble artificielle. Et l'intégration des transcriptions dans votre flux de travail réel nécessite souvent trop de solutions de contournement.

Les failles apparaissent rapidement pour les équipes qui ont besoin de plus qu'une simple transcription, qui souhaitent organiser, modifier, collaborer, réutiliser et tirer des enseignements du contenu.

Que vous recherchiez des fonctionnalités d'édition détaillées, des informations basées sur l'IA ou de meilleurs moyens de collaborer avec votre équipe, il existe une alternative à Trint conçue pour votre flux de travail spécifique.

Découvrons les meilleurs outils de transcription ainsi que leurs fonctionnalités clés, leurs limites et leurs tarifs afin de vous aider à faire un choix éclairé.

Pourquoi choisir des alternatives à Trint ?

Trint est un outil de transcription populaire basé sur l'IA qui convertit les fichiers audio et vidéo en documents texte consultables, modifiables et collaboratifs.

Voici quelques raisons pour lesquelles vous pourriez envisager des alternatives à Trint qui offrent une assistance à la transcription :

Limites de précision : Trint fonctionne bien avec des fichiers audio clairs, mais peut rencontrer des difficultés avec les accents prononcés, les interférences ou les bruits de fond. Vous pouvez avoir besoin d'une solution capable de générer des transcriptions plus précises, voire de proposer des transcriptions humaines en sauvegarde pour les enregistrements critiques

Options d'exportation et de mise en forme limitées : Trint vous semblera restrictif si vous avez besoin d'exporter vos transcriptions dans des formats de fichiers spécifiques tels que SRT, VTT ou des modèles personnalisés. Recherchez des alternatives à Trint qui offrent un plus large intervalle de formats afin d'intégrer les transcriptions dans votre flux de travail ou votre pipeline de contenu

Interface utilisateur et outils de modification : D'autres plateformes se démarquent si vous préférez une interface plus conviviale avec des dispositions plus claires, moins de clics et des flux de modification plus fluides. Elles offrent des fonctionnalités avancées telles que des commentaires en ligne, des notes sur les intervenants et un codage temporel précis

Fonctionnalités de collaboration : Si vous travaillez en équipe, la collaboration en temps réel, l'historique des versions et la gestion des rôles des utilisateurs sont essentiels. Certains outils de transcription vont au-delà des fonctionnalités de base et offrent des outils de feedback intégrés et des options de partage

Assistance linguistique et reconnaissance des locuteurs : Bien que Trint prenne en charge plusieurs langues, sa détection des locuteurs n'est pas toujours la plus précise. Si vous transcrivez fréquemment des interviews avec plusieurs locuteurs ou du contenu international, envisagez des outils dotés de modèles multilingues plus performants et d'une séparation des locuteurs plus précise

Sécurité et conformité : Vous avez besoin de protocoles de sécurité robustes, en particulier dans les secteurs fortement réglementés. Choisissez un logiciel de transcription conforme aux normes HIPAA, RGPD et autres normes spécifiques à votre secteur pour une protection des données de niveau entreprise

💡 Conseil de pro : pour une précision exceptionnelle, en particulier lorsque vous travaillez avec du contenu technique ou dans des environnements bruyants, choisissez des outils de transcription offrant une assistance multilingue performante, une identification précise des locuteurs et une création de sous-titres intégrée. Les meilleures alternatives à Trint s'adaptent à divers besoins de transcription, des interviews au contenu international, sans compromettre la précision.

Les alternatives à Trint en un coup d'œil

Voici un aperçu des meilleures alternatives à Trint pour une transcription précise :

Les meilleures alternatives à Trint

Découvrons chaque alternative à Trint avec ses fonctionnalités, ses tarifs, ses évaluations et les avis des utilisateurs :

1. ClickUp (Idéal pour enregistrer, transcrire et intégrer facilement du contenu dans des flux de travail)

Enregistrez des messages vidéo ou audio, transcrivez vos fichiers et tirez instantanément des conclusions grâce à ClickUp Brain

Si vous recherchez une alternative à Trint, vous souhaitez probablement un outil qui offre plus que la simple transcription. Vous avez besoin d'une plateforme complète qui transcrit et vous permet d'extraire des informations, d'attribuer des tâches et de collaborer avec vos collègues.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, combine ces capacités pour transformer les discussions en flux de travail rationalisés et en résultats exploitables. Mieux encore, son interface conviviale permet même aux utilisateurs non techniciens de se lancer facilement.

L'outil AI Notetaker de ClickUp transcrit automatiquement vos réunions et vos notes vocales afin de capturer les points clés, les décisions et les éléments d'action au fur et à mesure qu'ils se produisent.

Grâce à des intégrations transparentes à des plateformes telles que Zoom, Google Meet et Microsoft Teams, ClickUp facilite l'enregistrement et la transcription de contenus audio et vidéo. Après chaque réunion, l'outil d'IA pour la prise de notes génère des résumés intelligents via ClickUp Docs, vous offrant ainsi un aperçu concis de la discussion.

Capturez chaque détail : utilisez l'outil de prise de notes IA de ClickUp pour noter instantanément vos idées, les éléments à traiter et les notes de réunion

Votre transcription reste consultable, ce qui vous permet de trouver rapidement toutes les informations dont vous avez besoin. Le meilleur dans tout ça ? Tous les éléments d'action issus de la discussion peuvent être instantanément convertis en tâches suivibles, ce qui vous permet de rester organisé et d'assurer le suivi des points clés.

Par exemple, des tâches telles que la finalisation de la conception d'une campagne marketing ou la révision du budget trimestriel peuvent être attribuées automatiquement. Vous pouvez également essayer gratuitement des modèles de notes de réunion pour rédiger des comptes rendus de réunion dans un format structuré et tenir facilement tout le monde informé.

Maintenant que vous disposez de la transcription, ClickUp Brain, un assistant IA intégré, analyse votre contenu et fait ressortir les informations clés. Avec ClickUp Brain, vous pouvez facilement extraire des informations exploitables de vos notes de réunion, transcriptions et documents, et prendre des décisions plus intelligentes plus rapidement.

Posez des questions en langage naturel sur les notes de réunion et obtenez des informations spécifiques en quelques minutes avec ClickUp Brain

Vous pouvez poser des questions en langage naturel telles que « Quels sont les éléments d'action issus de cette réunion ? » ou « Quel est le statut des tâches discutées lors de la réunion de la semaine dernière ? » et obtenir instantanément des informations précieuses. C'est votre assistant qui vous garantit de toujours travailler avec les données les plus pertinentes et qui vous fournit les informations dont vous avez besoin pour faire avancer vos projets.

De plus, ClickUp Docs peut vous aider à organiser et à collaborer de manière transversale avec d'autres équipes. Ses fonctionnalités de modification en temps réel vous aident à modifier ou à clarifier les points de discussion dans vos notes de réunion et garantissent que tout le monde est toujours à jour.

Organisez vos transcriptions et collaborez sur des documents sans effort avec ClickUp Docs

Grâce à des fonctionnalités telles que les tâches intégrées, les checklists et la mise en forme facile, ClickUp Docs conserve tout ce dont vous avez besoin au même endroit, vous permettant ainsi de rester sur la bonne voie et aligné avec votre équipe. Vous pouvez également créer des liens directs vers d'autres tâches ClickUp, attribuer des responsabilités et suivre la progression, le tout dans le document.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Utilisez des checklists pour garantir l'achèvement des tâches : tirez parti tirez parti des checklists ClickUp pour vous aligner sur les actions à mener à partir de la transcription, et chaque élément peut être coché une fois achevé

Suivez la progression : Suivez l'achèvement des tâches ou des éléments d'action identifiés dans la transcription avec les tâches ClickUp et assurez la coordination et le respect du calendrier de l'équipe

Interagissez avec les commentaires et les mentions : utilisez : utilisez ClickUp Assign Comments pour mentionner directement les membres de l'équipe dans le document et poser des questions ou fournir des commentaires en temps réel

Utilisez l'historique des versions : suivez les modifications apportées aux documents à l'aide de : suivez les modifications apportées aux documents à l'aide de ClickUp Docs et revenez aux versions précédentes si nécessaire

Enregistrez facilement des clips vidéo : utilisez utilisez ClickUp Clips pour enregistrer votre écran et transcrire instantanément des vidéos à l'aide de ClickUp Brain

Limites de ClickUp

La plateforme peut sembler un peu intimidante pour les utilisateurs novices

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis G2 dit :

ClickUp Brain est un gain de temps. L'IA intégrée peut désormais résumer de longs fils, rédiger des documents et même transcrire des clips audio directement dans une tâche, ce qui permet à mon équipe de réduire les changements de contexte et d'utiliser moins de modules complémentaires.

Découvrez comment utiliser l'IA pour les comptes rendus de réunion:

2. Otter. ai (Idéal pour la transcription et la collaboration en direct lors de réunions)

Otter. ai est un outil de transcription alimenté par l'IA pour la prise de notes en temps réel, l'enregistrement de réunions et la transcription collaborative. Une fois que vous avez connecté votre calendrier, OtterPilot se connecte automatiquement à vos appels Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams, transcrit tout en temps réel et capture même les diapositives et les partages d'écran pendant la discussion.

Cette IA pour les notes de réunion extrait également les points clés et les éléments à retenir. Ensuite, au lieu de faire défiler des pages de texte, vous pouvez poser des questions telles que « Qu'avons-nous décidé concernant les prochaines étapes ? » et Otterpilot vous dirigera directement vers la réponse. Vous pouvez également lui enseigner les noms, les acronymes ou le jargon que votre équipe utilise souvent afin qu'il comprenne toujours les détails.

Otter. ai meilleures fonctionnalités

Générez automatiquement des résumés clairs et concis de vos réunions et capturez les informations clés, les décisions et les tâches de suivi

Organisez les transcriptions de vos réunions et partagez des notes avec des équipes ou des projets spécifiques via Channels

Activez l'authentification en deux étapes (2FA) pour renforcer la protection de votre compte et garantir la sécurité de vos réunions et de vos données contre tout accès non autorisé

Limites d'Otter.ai

Parfois, lorsqu'un locuteur a un accent prononcé, la transcription peut être moins précise et produire un texte peu clair ou difficile à comprendre

Tarifs Otter.ai

Basique : Gratuit

Pro : 16,99 $/utilisateur

Business : 30 $/utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Otter.ai

G2 : 4,3/5 (plus de 290 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Otter.ai ?

Un avis Capterra dit :

J'adore la fonctionnalité de transcription instantanée et le fait que vous pouvez « configurer et oublier » Otter pour vos réunions : l'application vous demandera de rejoindre vos appels et prendra des notes, résumera vos discussions et pourra même faire des captures d'écran pour que vous n'oubliiez aucun détail.

J'adore la fonctionnalité de transcription instantanée et le fait que vous pouvez « configurer et oublier » Otter pour vos réunions : l'application vous demandera de rejoindre vos appels et prendra des notes, résumera vos discussions et pourra même faire des captures d'écran pour que vous n'oubliiez aucun détail.

3. Descript (idéal pour la modification en cours d'enregistrement audio et vidéo avec transcription intégrée)

via Descript

Descript est un outil de modification en cours d'IA pour les fichiers audio et vidéo qui propose trois méthodes (Script, Canvas et Échéancier) pour vous aider à modifier facilement votre contenu.

Avec l'interface Script, vous pouvez modifier directement la transcription pour supprimer, réorganiser ou ajuster des sections sans affecter le média d'origine. La fonctionnalité Canvas ajoute des éléments visuels tels que des titres, des légendes et des images. L'Échéancier vous offre un contrôle détaillé sur votre audio, vous permettant d'ajuster les fondus, l'ordre des couches et de synchroniser les éléments.

Trint est un outil de transcription conçu pour une transcription précise et une collaboration en équipe. Il offre des transcriptions consultables, des libellés de locuteurs et des outils de flux de travail. Descript est un éditeur audio/vidéo complet où la transcription n'est que le point de départ. En modifiant le texte, vous pouvez couper, réorganiser et publier des médias.

Meilleures fonctionnalités de Descript

Créez un modèle vocal à partir de vos enregistrements et générez de nouvelles lignes en tapant, idéal pour corriger des erreurs ou ajouter du contenu

Modifiez plusieurs fichiers audio dans une seule transcription et utilisez les séquences pour ajuster chaque piste avec précision

Transformez des fichiers audio en visuels attrayants avec des designs personnalisables pour partager les moments forts de vos podcasts en ligne

Limites de Descript

À l'heure actuelle, le travail de transcription n'est fiable qu'en anglais. La plateforme a encore besoin d'une assistance linguistique plus large pour être efficace

Tarifs Descript

Free

Amateur : 24 $ par personne/mois

Créateur : 35 $ par personne/mois

Business : 65 $ par personne/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Descript

G2 : 4,6/5 (plus de 770 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 170 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Descript ?

Un avis G2 dit :

Descript est incroyable dans mon travail. Il m'a permis de gagner beaucoup de temps sur des tâches telles que la modification en cours de podcasts. J'apprécie également les fonctionnalités d'IA disponibles pour créer des notes de présentation, etc. Il est facile à utiliser, intuitif, simple à installer et à modifier. Je l'utilise presque tous les jours au travail et j'apprécie le fait que tout soit sauvegardé sur le cloud, ce qui m'évite de perdre des fichiers et de devoir les stocker sur mon ordinateur.

Descript est incroyable dans mon travail. Il m'a permis de gagner beaucoup de temps sur des tâches telles que la modification en cours de podcasts. J'apprécie également les fonctionnalités d'IA disponibles pour créer des notes de présentation, etc. Il est facile à utiliser, intuitif, simple à installer et à modifier. Je l'utilise presque tous les jours au travail et j'adore le fait que tout soit sauvegardé sur le cloud, ce qui m'évite de perdre des fichiers et de devoir les stocker sur mon ordinateur.

🧠 Le saviez-vous ? Le chef et auteur Jamie Oliver, qui souffre de dyslexie, a eu beaucoup de mal avec les méthodes d'écriture traditionnelles. Pour surmonter cette difficulté, il a enregistré ses premiers livres à l'aide d'un dictaphone, ce qui lui a permis de dicter ses idées au lieu de les écrire.

4. Happy Scribe (idéal pour la transcription et le sous-titrage multilingues)

via Happy Scribe

Happy Scribe, un outil de transcription et de sous-titrage alimenté par l'IA, vous permet de transcrire et de sous-titrer rapidement votre contenu. Vous pouvez commencer avec des transcriptions rapides générées par l'IA, dont la précision est d'environ 85 % dans plus de 120 langues et dialectes pris en charge.

Vous pouvez également commander un service de transcription humaine si vous avez besoin de transcriptions très précises, telles que des procédures judiciaires, des dossiers médicaux ou des entretiens de recherche. Ce service offre une précision allant jusqu'à 99 % avec une relecture professionnelle.

Il prend également en charge le SDH (sous-titrage pour les sourds et malentendants). Ils vont au-delà du dialogue parlé pour inclure des indices non verbaux tels que la musique, les rires ou les bruits de fond, rendant ainsi votre contenu vidéo plus inclusif.

Les meilleures fonctionnalités de Happy Scribe

Définissez des règles spécifiques pour les corrections grammaticales, le libellé des locuteurs et la mise en forme des sous-titres afin de garantir la cohérence de toutes vos transcriptions et sous-titres

Créez des glossaires spécialisés pour les noms de marque, les termes techniques ou l'argot régional afin de garantir un taux de précision élevé et d'accélérer votre flux de travail de sous-titrage et de transcription

Utilisez un analyseur syntaxique pour décomposer un discours continu en segments de sous-titres précis avec un timing exact pour une qualité de sous-titrage améliorée

Limites de Happy Scribe

La fonctionnalité « ajouter du vocabulaire » ne semble pas fonctionner efficacement, ce qui entraîne des erreurs mineures récurrentes dans la plupart des transcriptions de podcasts

Tarifs Happy Scribe

Starter : Payez à l'utilisation à partir de 12 $ pour 60 minutes

Lite : 9 $ par mois · 0,15 $/min

Pro : 29 $ par mois · 0,05 $/min

Business : 49 $ par mois · 0,01 $/min (facturation annuelle uniquement)

Évaluations et avis sur Happy Scribe

G2 : 4,8/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Happy Scribe ?

Un avis TrustPilot dit :

J'adorais utiliser Happy Scribe, car c'est sans conteste l'un des outils les plus accessibles pour travailler avec des sous-titres (ce qui, croyez-moi, est très important lorsque vous les faites vous-même). L'application est donc très intuitive, regorge de fonctionnalités utiles et, surtout, vous n'avez jamais l'impression d'être « seul face au texte ». Vous disposez d'une traduction intégrée, d'une assistance IA et même de la possibilité de commander une traduction humaine si nécessaire. En gros, il y a des tonnes de fonctionnalités, mais elles sont toutes utiles dans la vie réelle.

J'adorais utiliser Happy Scribe, car c'est sans conteste l'un des outils les plus accessibles pour travailler avec des sous-titres (ce qui, croyez-moi, est très important lorsque vous les faites vous-même). L'application est donc très intuitive, regorge de fonctionnalités utiles et, surtout, vous n'avez jamais l'impression d'être « seul face au texte ». Vous disposez d'une traduction intégrée, d'une assistance IA et même de la possibilité de commander une traduction humaine si nécessaire. En gros, il y a des tonnes de fonctionnalités, mais elles sont toutes utiles dans la vie réelle.

5. Sonix (idéal pour organiser et résumer des transcriptions multilingues)

via Sonix

Sonix vous permet de transcrire des fichiers audio et vidéo dans plus de 53 langues. La fonctionnalité de détection des sujets et des entités organise automatiquement votre transcription, en étiquetant les sujets et les noms clés afin que vous puissiez facilement trouver ce dont vous avez besoin.

Le réalignement automatique des codes temporels garantit que vos sous-titres restent parfaitement synchronisés avec l'audio, même après des modifications en cours. Trint, tout en offrant une transcription fiable, ne fournit pas ce niveau d'organisation automatique et oblige les utilisateurs à rechercher et à étiqueter le contenu manuellement.

Vous avez ensuite besoin de télécharger plusieurs transcriptions ? Les téléchargements multipistes de Sonix vous permettent de le faire et de les fusionner en une seule transcription avec des libellés précis pour chaque locuteur. La suppression du bruit et le traitement audio amélioré permettent de nettoyer les sons de fond et de garantir une transcription précise si votre enregistrement n'est pas clair.

Les meilleures fonctionnalités de Sonix

Tirez parti du filtrage du bruit alimenté par l'IA de Sonix pour améliorer la clarté de la transcription, même dans des environnements bruyants

Repérez automatiquement les mots présentant un faible niveau de confiance afin de vous concentrer sur les zones susceptibles de nécessiter une révision ou une correction manuelle

Générez des résumés concis de vos transcriptions sous forme de phrases ou de listes à puces

Limites de Sonix

Il prend en charge le téléchargement de fichiers pour la transcription, mais n'offre pas de fonctionnalités de conversion de la parole en texte en direct

Tarifs Sonix

Prix de la plateforme Standard : 0 $ par mois Premium : 22 $ par place et par mois Entreprise : tarification personnalisée

Standard : 0 $ par mois

Premium : 22 $ par place et par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Standard : 0 $ par mois

Premium : 22 $ par place et par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Transcription IA Standard : 10 $ par heure Premium : 5 $ par heure. Économisez 50 % Enterprise : Tarifs personnalisés

Standard : 10 $ par heure

Premium : 5 $ par heure. Économisez 50 %

Enterprise : Tarification personnalisée

Standard : 10 $ par heure

Premium : 5 $ par heure. Économisez 50 %

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Sonix

G2 : 4,7/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 130 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Sonix ?

Un avis Capterra dit :

C'est l'un des rares services capables de gérer des transcriptions et des traductions multilingues. J'ai apprécié l'interface utilisateur conviviale et la possibilité d'exporter vers des logiciels tels qu'Adobe et Atlas. Le plus gros avantage est la facilité avec laquelle on peut modifier les transcriptions.

C'est l'un des rares services capables de gérer des transcriptions et des traductions multilingues. J'ai apprécié l'interface utilisateur conviviale et la possibilité d'exporter vers des logiciels tels qu'Adobe et Atlas. Le plus grand avantage est la facilité avec laquelle les transcriptions peuvent être modifiées.

📮ClickUp Insight : Près de 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage s'appuient désormais sur des outils d'IA pour simplifier et accélérer leurs tâches personnelles.

6. Verbit (idéal pour la transcription et la conformité au niveau de l'entreprise)

via Verbit

Verbit est un logiciel de transcription de qualité professionnelle qui combine son moteur IA propriétaire, Captivate™, avec des éditeurs humains experts pour atteindre une précision de plus de 99 %. C'est ce qui le distingue comme alternative à Trint.

Si vous avez besoin de transcriptions en temps réel, le service de transcription et de sous-titrage en direct de Verbit vous assiste lors d'évènements, de webinaires et de réunions.

Grâce à son IA Gen. V™, vous bénéficiez également d'une valeur ajoutée telle que des résumés, la mise en évidence de mots-clés et des suggestions de titres qui vous aident à tirer le meilleur parti de votre contenu. Verbit propose des services de traduction et de doublage alimentés par l'IA pour un public international afin que votre message reste clair et naturel dans plus de 50 langues.

Meilleures fonctionnalités de Verbit

Fournissez des sous-titres précis et en temps réel grâce à la technologie CART (Communication Access Realtime Translation) pour faciliter l'accessibilité en direct des évènements, des cours et des réunions

Respectez les normes strictes telles que HIPAA, SOC 2 et RGPD afin de protéger les informations personnelles, juridiques ou médicales tout au long du processus de transcription

Choisissez parmi plusieurs options de sortie, notamment Word, PDF, SRT, VTT, CSV et JSON, afin de l'adapter à votre flux de travail de publication

Limites de Verbit

Une limitation clé est que les transcriptions sont présentées sous forme de grands blocs de texte non structurés. Cela peut les rendre difficiles à suivre et moins conviviales pour les utilisateurs

Tarifs Verbit

Gratuit : jusqu'à 30 minutes

Libre-service : 29 $/mois

Service complet : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Verbit

G2 : 4,4/5 (plus de 70 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Verbit ?

Un avis G2 dit :

En général, Verbit offre un excellent délai d'exécution pour le sous-titrage. Cela est particulièrement important lorsque des étudiants bénéficiant d'aménagements spéciaux attendent une vidéo sous-titrée. La précision est exceptionnelle. En tant qu'établissement médical, nous utilisons une multitude de termes techniques. Nous pouvons fournir à Verbit une documentation sur la terminologie que les vérificateurs humains ne connaissent peut-être pas, afin d'améliorer la précision du sous-titrage.

En général, Verbit offre un excellent délai d'exécution pour le sous-titrage. Cela est particulièrement important lorsque des étudiants bénéficiant d'aménagements spéciaux attendent une vidéo sous-titrée. La précision est exceptionnelle. En tant qu'établissement médical, nous utilisons une multitude de termes techniques. Nous pouvons fournir à Verbit une documentation sur la terminologie que les vérificateurs humains ne connaissent peut-être pas, afin d'améliorer la précision du sous-titrage.

7. Temi (Idéal pour une transcription automatisée rapide et abordable)

via Temi

Temi, optimisé par Rev, est un logiciel de reconnaissance vocale rapide qui fournit des transcriptions prêtes à être révisées directement dans votre boîte de réception. Trint offre également des délais d'exécution relativement courts, mais son interface s'adresse davantage aux utilisateurs professionnels qui ont besoin d'outils plus avancés pour organiser et analyser les transcriptions.

L'application mobile Temi vous permet d'enregistrer et de transcrire des fichiers audio directement depuis votre téléphone. Elle offre un enregistrement illimité et une conversion voix-texte en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de Temi

Choisissez parmi MS Word, PDF, SRT, VTT et JSON pour une intégration transparente des transcriptions dans vos flux de travail

Identifiez et supprimez rapidement les mots de remplissage tels que « euh » et « hum » d'un simple geste pendant votre processus de modification

Personnalisez et ajustez les horodatages pour garantir une synchronisation précise avec votre contenu audio ou vidéo

Limites de Temi

Temi ne propose pas de transcription en direct ou en temps réel. Il traite les enregistrements après leur téléchargement

Tarifs Temi

Essai gratuit

Paiement : 0,25 $ par minute audio

Évaluations et avis sur Temi

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Temi ?

Un avis G2 dit :

Une fois transcrit, le contenu peut être modifié. Par exemple, les noms des locuteurs peuvent être ajoutés sur le site de Temi. Une fois téléchargé, le texte est facile à corriger, ce qui permet de partager une transcription soignée.

Une fois transcrit, le contenu peut être modifié. Par exemple, les noms des locuteurs peuvent être ajoutés sur le site de Temi. Une fois téléchargé, le texte est facile à corriger, ce qui permet de partager une transcription soignée.

🧠 Anecdote : pendant la Renaissance, la sténographie a gagné en popularité comme méthode de transcription rapide. Des personnalités telles que Samuel Pepys et Isaac Newton utilisaient la sténographie pour documenter rapidement des évènements et des idées. Cette période a vu l'essor de la sténographie, qui a considérablement influencé les méthodes de transcription modernes.

8. Rev (idéal pour passer à la demande de la transcription IA à la transcription humaine)

via Rev

Rev propose un logiciel de reconnaissance vocale et des services de transcription humaine pour vous aider à choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins spécifiques. Il existe également des modèles IA que vous pouvez appliquer si vous effectuez régulièrement le même type de travail, comme des interviews ou des appels de recherche. Ils vous évitent d'avoir à corriger les libellés des locuteurs ou à restructurer l'ensemble à chaque fois.

L'assistant IA est intégré à l'éditeur, vous pouvez donc lui demander de résumer, de lister les points principaux ou de trouver toutes les questions posées. Et si vous travaillez avec un lot de transcriptions, Multifile Insights vous permet de voir les tendances qui se dégagent. Ainsi, vous pouvez suivre les sujets qui reviennent régulièrement pour les comprendre sans avoir à lire chaque mot.

Rev : les meilleures fonctionnalités

Gardez la transcription alignée avec l'audio grâce au défilement automatique et à la mise en surbrillance du mot actuel

Lisez, mettez en pause, rembobinez, ajustez la vitesse, ajoutez des commentaires, partagez des clips, surlignez du texte et annulez/rétablissez facilement vos modifications

Recherchez et remplacez rapidement des mots ou des expressions spécifiques dans l'ensemble de la transcription pour une modification en cours

Ajoutez des signets aux moments essentiels de la transcription ou de l'audio pour une consultation rapide et facile

Limites de Rev

Rev n'offre pas de co-édition en temps réel, de commentaires en ligne ou de partage de documents qui donnent l'impression de travailler ensemble. Il s'agit davantage d'un outil de transfert solo

Tarification Rev

Basique : 14,99 $ par utilisateur/mois

Pro : 34,99 $ par utilisateur/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Paiement à la minute Transcription humaine : 1,99 $ /minute Transcription IA : 0,25 $ /minute

Transcription humaine : 1,99 $ /minute

Transcription IA : 0,25 $ /minute

Transcription humaine : 1,99 $ /minute

Transcription IA : 0,25 $ /minute

Évaluations et avis sur Rev

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

9. Scribie (Idéal pour une transcription très précise avec assistance pour les accents)

via Scribie

Scribie est un service de transcription qui offre des transcriptions précises grâce à un processus robuste en 4 étapes. Ce processus comprend la transcription brute, une révision approfondie, une relecture et des contrôles de qualité finaux, pour un résultat précis à plus de 99 %. De plus, en fonction de l'urgence, vous pouvez choisir parmi différentes options de délais d'exécution, notamment les services Express (8 à 12 heures), 1 jour ou 3 heures.

Trint, quant à lui, s'appuie principalement sur l'IA pour la transcription, ce qui offre un délai d'exécution plus rapide, mais peut manquer de la nuance et de la précision d'une révision humaine.

En tant qu'alternative à Trint, Scribie vous permet de transcrire dans différents accents, tels que l'indien, l'africain et d'autres accents non natifs, ce qui en fait une option polyvalente pour vos projets internationaux.

Meilleures fonctionnalités de Scribie

Collaborez efficacement en partageant des fichiers avec les membres de votre équipe, avec des options d'affichage ou de modification pour un travail d'équipe fluide

Rationalisez votre flux de travail en organisant vos transcriptions dans des dossiers pour une meilleure gestion et un accès facile

Recevez des transcriptions dans différents formats, tels que Microsoft Word, PDF, OpenDocument Text et texte simple, afin de les utiliser dans différentes applications

Limites de Scribie

L'éditeur est difficile à utiliser car il fonctionne à l'aide de commandes clavier et vous devez souvent vous référer à une feuille de référence papier

Tarifs Scribie

Avancé : 0,80 $/min

Évaluations et avis sur Scribie

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Scribie ?

Un avis G2 dit :

L'un des principaux avantages de Scribie est sa précision. Les transcriptions sont réalisées rapidement, ce qui est crucial pour les entreprises et les particuliers. Scribie propose différents délais d'exécution, allant de 36 heures à 5 jours, et dispose également d'une option urgente pour ceux qui ont besoin que leurs transcriptions soient réalisées encore plus rapidement.

L'un des principaux avantages de Scribie est sa précision. Les transcriptions sont réalisées rapidement, ce qui est crucial pour les entreprises et les particuliers. Scribie propose différents délais d'exécution, allant de 36 heures à 5 jours, et dispose également d'une option urgente pour ceux qui ont besoin que leurs transcriptions soient réalisées encore plus rapidement.

10. Amberscript (idéal pour l'intégration de sous-titres et les flux de travail en équipe)

via Amberscript

Amberscript est une plateforme de transcription et de sous-titrage offrant des services automatiques et humains. Burn-In Captions est une fonctionnalité clé qui vous permet d'intégrer des sous-titres directement dans vos vidéos afin qu'ils s'affichent de manière cohérente, même sur les plateformes qui ne prennent pas en charge les fichiers de sous-titres séparés.

Le réalignement du code temporel vous permet d'ajuster le timing après les modifications afin que votre contenu audio et vos sous-titres restent parfaitement synchronisés. Le tableau de bord intégré prend en charge les projets complexes et vous offre des outils pour suivre la progression, organiser les fichiers, gérer l'accès de l'équipe et passer facilement d'une langue à l'autre.

Les meilleures fonctionnalités d'Amberscript

Enregistrez vos réunions, conférences et notes vocales lors de vos déplacements, puis convertissez-les en texte directement depuis votre téléphone pour une transcription rapide et facile

Personnalisez vos transcriptions grâce à des options basées sur l'IA telles que des résumés, des versions anonymisées pour la confidentialité ou des formats de lecture clairs pour améliorer la lisibilité

Assurez la sécurité de vos fichiers grâce au cryptage SSL, au stockage crypté et à la conformité à des normes telles que SOC2 pour le traitement sécurisé des informations sensibles

Limites d'Amberscript

La transcription basée sur l'apprentissage automatique fonctionne mieux avec l'anglais. D'autres langues, comme l'allemand, ont tendance à présenter davantage d'omissions et d'erreurs

Tarifs Amberscript

Transcription automatique : Crédit unique : 8 $/heure Abonnement mensuel : 6,4 $/heure Abonnement annuel : 5 $/heure

Crédit unique : 8 $/heure

Abonnement mensuel : 6,4 $/heure

Abonnement annuel : 5 $/heure

Conçu par des humains : Tarification personnalisée

Enterprise : Tarification personnalisée

Crédit unique : 8 $/heure

Abonnement mensuel : 6,4 $/heure

Abonnement annuel : 5 $/heure

Évaluations et avis sur AmberScript

G2 : 4,4/5 (plus de 60 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'AmberScript ?

Un avis G2 dit :

Leur service est fluide et professionnel, offrant des solutions sur mesure qui répondent parfaitement aux besoins de mon entreprise. Contrairement à d'autres outils qui reposent uniquement sur l'IA, Amberscript offre une expérience complète où vous avez l'impression de travailler avec de vraies personnes qui comprennent vos objectifs. Si vous gérez des projets audio et vidéo à grande échelle et que vous avez besoin d'une transcription ou de sous-titres faciles, précis et professionnels, Amberscript est le choix ultime. C'est une solution pour les professionnels qui exigent qualité et fiabilité. Hautement recommandé !

Leur service est fluide et professionnel, offrant des solutions sur mesure qui répondent parfaitement aux besoins de mon entreprise. Contrairement à d'autres outils qui reposent uniquement sur l'IA, Amberscript offre une expérience complète où vous avez l'impression de travailler avec de vraies personnes qui comprennent vos objectifs. Si vous gérez des projets audio et vidéo à grande échelle et que vous avez besoin d'une transcription ou de sous-titres faciles, précis et professionnels, Amberscript est le choix ultime. C'est une solution pour les professionnels qui exigent qualité et fiabilité. Hautement recommandé !

💡 Conseil de pro : une fois que votre équipe a terminé la transcription ou le sous-titrage dans votre alternative Trint préférée, l'étape suivante est l'exécution.

11. TranscribeMe (idéal pour la transcription de notes vocales et les fonctionnalités IA multilingues)

via TranscribeMe

TranscribeMe, un logiciel de transcription numérique et une alternative à Trint, adopte une approche conversationnelle de la transcription. Il prend en charge la transcription de notes vocales à partir d'applications telles que WhatsApp et Telegram. Si vous communiquez beaucoup par messages vocaux, vous pouvez les convertir en texte clair et consultable sans avoir à télécharger ou réenregistrer quoi que ce soit.

Cet outil alimenté par l'IA s'intègre également à ChatGPT, ce qui vous permet de poser des questions, d'obtenir des résumés rapides ou même de reformuler des segments de vos transcriptions directement dans la plateforme. Et si vous traitez du contenu multilingue, la traduction en temps réel vous aide à transcrire et à comprendre les discours dans différentes langues sans avoir besoin d'un outil séparé.

Les meilleures fonctionnalités de TranscribeMe

Intégrez en toute transparence les services de TranscribeMe à vos systèmes existants grâce à son API robuste et bien documentée

Adaptez vos transcriptions aux besoins spécifiques de votre secteur grâce à des formats spécialisés tels que SRT pour le sous-titrage codé, NVivo pour la recherche qualitative et des formats pour les études de marché

Utilisez les services de transcription directement via les plateformes de messagerie et évitez d'installer des applications supplémentaires. Limites de TranscribeMe

Limites de TranscribeMe

Contrairement à certains concurrents, TranscribeMe ne dispose pas d'un éditeur intégré qui permet aux utilisateurs de modifier les transcriptions directement dans l'interface de leur navigateur

Tarifs TranscribeMe

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur TranscribeMe

G2 : pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de TranscribeMe ?

Un avis Capterra dit :

TranscribeMe réduit considérablement le temps nécessaire à la transcription. Il facilite grandement la réalisation rapide de travaux de transcription volumineux.

TranscribeMe réduit considérablement le temps nécessaire à la transcription. Il facilite grandement la réalisation rapide de travaux de transcription volumineux.

ClickUp : l'alternative tout-en-un à Trint qui transforme les discussions en actions

Trint et ses alternatives peuvent vous aider à transcrire plus rapidement, mais c'est tout. Ils ne vous aident pas à organiser ce qui a été dit, à relier les idées lors de la modification en cours des fichiers, ni à transformer les informations en actions. Si vous comptez sur autre chose que des transcriptions pour accomplir votre travail, cela pose problème.

Vous avez besoin d'une solution qui va plus loin. Une solution qui vous aide à capturer, comprendre et utiliser les informations issues de vos réunions et discussions.

C'est là que ClickUp se démarque. Avec son IA Notetaker, ClickUp Brain et ses documents intégrés, il ne se contente pas d'enregistrer ce qui a été dit. Il vous aide à transformer ces mots en travail. Tout reste connecté en un seul endroit, des résumés intelligents au contexte consultable en passant par les documents collaboratifs.

Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp pour transformer vos transcriptions en actions.