les 11 meilleurs outils automatisés de prise de notes par IA en 2025

Vous est-il déjà arrivé d'assister à une réunion en prenant frénétiquement des notes, pour finalement manquer des informations cruciales parce que vous n'arriviez pas à suivre ? La lutte constante pour partager son attention entre la participation active et la prise de notes laisse la plupart d'entre nous avec des notes incomplètes et des occasions manquées.

Découvrez les outils automatisés de prise de notes par IA, vos scribes numériques qui capturent, transcrient et même résument vos discussions pendant que vous vous concentrez sur l'essentiel : participer de manière constructive aux discussions.

Ces assistants IA ont évolué, passant de simples outils de transcription à des partenaires de réunion sophistiqués qui organisent les informations, extraient les éléments d'action et s'intègrent à votre flux de travail existant.

Explorons les meilleurs outils de prise de notes IA qui feront de « Quelqu'un peut prendre des notes ? » une phrase du passé.

Les meilleurs outils de prise de notes automatisés basés sur l'IA en un coup d'œil

Découvrez ce tour d'horizon rapide des meilleurs outils de prise de notes IA pour améliorer votre système de gestion des réunions !

Que devez-vous rechercher dans les outils de prise de notes automatisés basés sur l'IA ?

Tenez compte de ces fonctionnalités essentielles lors de la sélection d'un outil de prise de notes IA afin d'en tirer la valeur maximale :

Précision de la transcription : les outils d'IA pour les réunions doivent générer des notes très précises, en particulier lorsqu'il s'agit de saisir du jargon technique et de gérer différents accents

Fonctions d'enregistrement en temps réel : la transcription en temps réel permet aux participants d'apporter des corrections immédiates et aide les retardataires à rattraper rapidement leur retard et à revenir sur les points précédemment abordés sans perturber le flux de la réunion

Options d'intégration : l'outil de prise de notes IA doit s'intégrer à vos applications de flux de travail existantes. Il doit créer automatiquement des tâches à partir des éléments d'action ou synchroniser les comptes rendus de réunion avec votre base de connaissances individuelle ou celle de votre équipe, en fonction du contexte de la réunion

Génération de résumés : les preneurs de notes IA avancés doivent fournir des comptes rendus concis de la réunion. Ils doivent distinguer les points de discussion généraux des décisions critiques qui en résultent

Facilité de recherche : une fonctionnalité de recherche robuste doit inclure des filtres par date, participant, sujet et type de contenu, ainsi qu'une recherche sémantique permettant de trouver des informations par concept, et pas seulement par mots-clés

Sécurité et confidentialité : des certifications de cryptage et de conformité doivent être en place, garantissant le contrôle des données, un accès restreint et un traitement approprié des enregistrements, de la conservation et des permissions

Fonctionnalités de collaboration : la collaboration en temps réel doit permettre aux participants de mettre en évidence les points clés, d'ajouter du contexte et de suivre les responsabilités

Rentabilité : les fonctionnalités doivent correspondre à votre budget et le retour sur investissement doit être évalué en estimant le temps gagné sur la prise de notes manuelle et les suivis

Les meilleurs outils de prise de notes automatisés basés sur l'IA pour vos réunions

Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher dans un excellent outil de prise de notes IA pour les réunions, voici nos principales recommandations pour vous aider à trouver celui qui vous convient.

1. ClickUp (le meilleur pour la prise de notes alimentée par l'IA avec gestion des tâches)

Imaginez que chaque discussion s'organise automatiquement en plans d'action clairs, avec des propriétaires et des délais attribués. Avec ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, le fossé entre parler du travail et le faire disparaît.

Bien plus qu'une simple application de prise de notes, ClickUp est une plateforme de productivité complète où la prise de notes alimentée par l'IA se connecte de manière transparente à vos tâches et à vos documents pour un contexte complet.

Le ClickUp AI Notetaker est conçu pour capturer le contenu des réunions (y compris les enregistrements vocaux !) tout en identifiant automatiquement les éléments d'action, les décisions et les points clés dans une transcription soigneusement mise en forme. Vous obtenez également des libellés pour identifier qui a dit quoi.

Ce qui rend ClickUp exceptionnel en tant que logiciel de gestion de réunions, c'est sa capacité à transformer les points de discussion critiques en tâches assignables et à rendre chaque transcription consultable.

Rendez les notes et les transcriptions de réunion consultables avec ClickUp Brain

ClickUp Brain, son assistant IA intégré, peut vous aider à obtenir des réponses à des questions spécifiques à une réunion à l'aide d'invitations en langage naturel. Il analyse les transcriptions de vos réunions, même celles datant de plusieurs mois, afin de faire ressortir les informations essentielles qui vous obligeraient autrement à passer des heures à fouiller dans vos e-mails et les fils Slack.

Brain peut également générer des agendas de réunion basés sur les discussions précédentes et les tâches en cours.

Rédigez un agenda complet pour vos réunions en quelques secondes grâce à l'IA avec ClickUp Brain

Après la réunion, vous recevez les notes automatisées avec des éléments d'action personnalisés dans votre boîte de réception ClickUp. Les notes sont organisées dans ClickUp Docs sous forme de ressource dynamique et exploitable pour votre équipe. Grâce à la liaison bidirectionnelle entre Docs et les tâches ClickUp, les éléments d'action identifiés dans vos notes s'intègrent de manière transparente dans le flux de travail de votre projet. Cette approche structurée garantit des réunions productives dès leur conception.

Recevez des notes IA automatisées de ClickUp AI Notetaker directement dans votre boîte de réception ClickUp

Les fonctionnalités de ClickUp Meetings améliorent encore l'expérience de prise de notes en fournissant des espaces dédiés à la préparation, à la tenue et au suivi des réunions.

Planifiez et rejoignez des réunions directement depuis ClickUp à l'aide du calendrier ClickUp

Utilisez le calendrier ClickUp alimenté par l'IA pour trouver des horaires qui conviennent à tous pour vos réunions individuelles ou de groupe. Planifiez vos réunions directement dans le calendrier et synchronisez-les avec votre Google Agenda. Envoyez des invitations et participez même à des visioconférences sans quitter la plateforme.

Des modèles intégrés pour les agendas, les résumés rapides, les entretiens individuels et les rétrospectives permettent de préparer les réunions rapidement et de manière cohérente. Tout est connecté, de votre calendrier à vos documents en passant par vos tâches. ClickUp garantit ainsi que chaque réunion est utile et exploitable.

Le bloc-notes ClickUp fonctionne comme un brouillon numérique qui vous permet de noter rapidement vos idées tout au long de la journée. Il vous aide à organiser vos idées aléatoires en catégories significatives qui peuvent ensuite être développées en documents complets ou en tâches.

Capturez rapidement des notes, des idées et des rappels avec le bloc-notes ClickUp

Les modèles de notes de réunion intégrés pour les agendas, les résumés rapides, les entretiens individuels et les rétrospectives permettent de préparer rapidement et de manière cohérente les réunions dans ClickUp.

Le modèle de notes de réunion ClickUp, par exemple, fournit un format structuré pour saisir les objectifs, les points de discussion et les éléments d'action avec une responsabilité claire.

Obtenez un modèle gratuit Rédigez de meilleures notes de réunion grâce au modèle ClickUp Meeting Notes

Le modèle est :

Adapté aux débutants : conçu pour une adoption facile, permettant aux équipes de se lancer sans installation complexe

Polyvalent : s'adapte à différents types de réunions et répond aux divers besoins des équipes

Documentation efficace : garantit que chaque réunion est bien documentée, favorisant ainsi une communication claire et des suivis concrets

Le modèle ClickUp Daily Notes aide à documenter de manière cohérente les projets en cours, en mettant automatiquement en évidence les modèles et les thèmes récurrents dans les entrées. Pour les étudiants ou les chercheurs, le modèle ClickUp Class Notes for College Students organise les cours grâce à une synthèse alimentée par l'IA et à la mise en relation des concepts.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Générez des résumés complets de vos réunions en un seul clic

Convertissez automatiquement les points de discussion en tâches assignables à l'aide d'outils d'IA

Organisez vos notes grâce à la catégorisation et à l'étiquetage basés sur l'IA

Collaborez en temps réel avec les membres de votre équipe sur la documentation des réunions, les agendas, etc

Accédez à des suggestions contextuelles pour des documents et des tâches connexes

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs signalent une courbe d'apprentissage pour les nouveaux membres de l'équipe

L'expérience de prise de notes sur mobile n'est pas aussi robuste que la version bureau

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis publié sur Reddit dit :

en ce qui concerne les points clés à retenir et les actions à entreprendre, je les trouve extrêmement détaillés et clairs. J'apprécie également le fait qu'ils étiquettent/attribuent des actions à des personnes directement dans le document... Nous adorons le preneur de notes jusqu'à présent et nous attendons avec impatience des fonctionnalités encore plus optimisées à l'avenir !

en ce qui concerne les points clés à retenir et les éléments à faire, je les trouve extrêmement détaillés et clairs. J'apprécie également le fait qu'ils étiquettent/attribuent les éléments à faire à des personnes directement dans le document... Nous adorons le preneur de notes jusqu'à présent et nous attendons avec impatience des fonctionnalités encore plus optimisées à l'avenir !

2. Otter. ai (Idéal pour la transcription et la collaboration en temps réel)

Si vous souhaitez conserver une trace détaillée de chaque mot prononcé lors de vos réunions, Otter AI est la solution qu'il vous faut. Cet outil transforme les discussions en transcriptions consultables et partageables qui s'actualisent à l'écran au fur et à mesure que les mots sont prononcés. C'est comme si vous disposiez d'un assistant personnel chargé de documenter vos discussions.

La technologie de transcription IA d'Otter IA offre des fonctionnalités de conversion de la parole en texte en temps réel sur plusieurs plateformes. Ce service est très polyvalent et fonctionne aussi bien pour les réunions virtuelles que pour les discussions en personne, les entretiens et les conférences.

Otter. ai meilleures fonctionnalités

Rejoignez automatiquement les réunions planifiées grâce à l'intégration du calendrier

Générez des notes et des résumés alimentés par l'IA avec les sujets clés mis en évidence

Recherchez dans toutes vos discussions grâce à des filtres avancés et des fonctionnalités d'IA

Capturez et organisez les captures d'écran clés pendant les présentations

Intégrez Zoom, Microsoft Teams et Google Meet

Limites d'Otter.ai

La précision peut varier en fonction des accents ou du bruit ambiant

Capacités de gestion des tâches limitées par rapport à ClickUp

Tarifs Otter.ai

Basique : Version gratuite (nombre de minutes d'enregistrement limité)

Pro : 16,99 $/mois pour les particuliers

Business : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Otter.ai

G2 : 4,3/5 (plus de 290 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Otter.ai ?

Un avis publié sur G2 indique :

La transcription en temps réel est très précise et les résumés générés par l'IA permettent de gagner du temps. Les transcriptions consultables facilitent la révision des réunions et améliorent la productivité.

La transcription en temps réel est très précise et les résumés générés par l'IA permettent de gagner du temps. Les transcriptions consultables facilitent la révision des réunions et augmentent la productivité.

👀 Le saviez-vous ? Développé par le professeur Walter Pauk de l'université Cornell en 1950, le système Cornell Notes organise les notes en sections pour les points clés, les détails et les résumés afin d'améliorer la mémorisation. Il suit les cinq R : enregistrer, réduire, réciter, réfléchir et réviser.

3. Fireflies (Idéal pour l'intelligence conversationnelle et les informations sur les réunions)

Fireflies. ai est spécialisé dans l'enregistrement, la transcription et l'analyse de vos discussions sur différentes plateformes de réunion. L'assistant IA « Fred » peut automatiquement rejoindre des réunions sur des plateformes telles que Zoom, Google Meet et Microsoft Teams afin de capturer les discussions.

Il permet aux utilisateurs d'effectuer des recherches dans des milliers de réunions à l'aide de mots-clés, de noms d'intervenants, de dates ou de filtres personnalisés. Chaque réunion est automatiquement organisée avec une transcription, un enregistrement audio et un résumé généré par l'IA.

Fireflies. ai meilleures fonctionnalités

Créez des outils de suivi personnalisés pour la terminologie spécifique à votre entreprise

Générez des résumés de réunion alimentés par l'IA avec analyse des sentiments

Partagez des clips et des moments forts avec les membres de votre équipe

Intégrez-les à vos CRM, outils de gestion de projet et plateformes collaboratives

Limites de Fireflies.ai

Certains utilisateurs signalent des retards occasionnels dans le traitement des réunions plus longues

La formation au vocabulaire personnalisé prend du temps à optimiser

Tarifs Fireflies.ai

Version gratuite : fonctionnalités limitées et minutes de transcription limitées

Pro : 18 $/mois par place

Business : 29 $/mois par place

Enterprise : 39 $/mois par place

Évaluations et avis sur Fireflies.ai

G2 : 4,8/5 (plus de 600 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels de Fireflies.ai ?

Un utilisateur G2 partage son expérience :

Amélioration considérable de la productivité, en particulier lorsque vous avez plusieurs réunions et que l'application y assiste à votre place.

Amélioration considérable de la productivité, en particulier lorsque vous avez plusieurs réunions et que l'application y assiste à votre place.

4. Notion IA (Idéal pour l'organisation collaborative des notes)

via Notion IA

Notion AI intègre l'intelligence artificielle directement dans sa plateforme de gestion des connaissances très populaire, offrant une assistance pour la rédaction, la modification en cours et l'organisation des informations. Elle vise à aider les équipes à transformer le contenu des réunions en documents bien structurés et exploitables au sein d'un environnement de travail connecté.

L'assistant de rédaction IA peut rédiger des résumés de réunion, créer un agenda et générer des éléments d'action en fonction du contenu de la réunion. Notion IA peut également expliquer des sujets complexes, extraire des points clés ou traduire du contenu dans différentes langues ou avec différents tons.

Les meilleures fonctionnalités de Notion IA

Générez des éléments d'action à partir du contenu des réunions

Traduisez vos notes dans différents formats (listes à puces, tableaux, etc.)

Créez des connexions contextuelles entre des documents connexes

Améliorez vos écrits grâce à des ajustements de ton et des améliorations de la clarté

Limites de Notion IA

Non conçus principalement pour la transcription en direct

Nécessite l'importation manuelle des enregistrements pour certains types de réunions

Tarifs de Notion IA

Gratuit : fonctionnalités de base pour les particuliers

Plus : 12 $/mois par utilisateur

Business : 18 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Notion IA : 10 $/mois par utilisateur (module complémentaire à tous les forfaits)

Évaluations et avis sur Notion IA

G2 : 4,7/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Notion IA ?

Un utilisateur de Capterra partage son expérience :

J'ai apprécié pouvoir laisser des notes écrites [sic] sur le document. Nous étions toujours avertis lorsque quelqu'un apportait des modifications ou ajoutait quelque chose au projet. C'était un moyen facile de garder tout le monde sur la même page.

J'ai apprécié pouvoir laisser des notes écrites [sic] sur le document. Nous étions toujours avertis lorsque quelqu'un apportait des modifications ou ajoutait quelque chose au projet. C'était un moyen facile de garder tout le monde sur la même page.

5. Fathom (idéal pour enregistrer des réunions et en extraire rapidement les points importants)

via Fathom

Après chaque réunion, Fathom rend les informations facilement partageables et accessibles. Cet outil alimenté par l'IA enregistre, transcrit et met en évidence les discussions de manière transparente, vous permettant de signaler les moments importants à l'aide de simples raccourcis clavier ou de commandes vocales.

Créez des clips personnalisés pour les collègues qui ont manqué la discussion, recherchez rapidement des détails clés dans les transcriptions et attribuez des éléments d'action directement à partir du compte rendu de la réunion, afin que rien ne soit perdu.

Découvrez les meilleures fonctionnalités

Participez et enregistrez automatiquement vos réunions sur les principales plateformes

Partagez des clips spécifiques avec des paramètres de confidentialité personnalisables

Accédez à un nombre illimité d'enregistrements de réunions

Comprenez les limites

Capacités limitées de gestion des tâches

Analyses moins robustes que celles de la concurrence

Comprendre les tarifs

Free

Premium : 19 $/mois par utilisateur

Édition Teams : 29 $/mois par utilisateur

Team edition pro : 39 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis Fathom

G2 : 5/5 (plus de 4 700 avis)

Capterra : 5/5 (plus de 700 avis)

6. tl;dv (le meilleur pour la prise de notes lors de vidéoconférences)

Avez-vous déjà eu besoin de partager un clip spécifique de 30 secondes issu d'une réunion de deux heures ? tl;dv résout ce problème en créant une vidéothèque parfaitement indexée. Chaque note, commentaire et surlignage est lié au moment où il s'est produit, rendant ainsi superflu le « passage rapide à la partie importante ».

tl;dv (prononcé « TL-DEV », de « too long; didn't view », trop long, n'a pas été affiché) est spécialement conçu pour la documentation des réunions vidéo.

Pendant ou après les réunions, les utilisateurs peuvent ajouter des notes horodatées et créer de courts clips vidéo partageables des moments clés. La bibliothèque de réunions de la plateforme centralise tous vos enregistrements, ce qui facilite la recherche des discussions passées par date, participant ou contenu.

tl;dv meilleures fonctionnalités

Suivez les éléments d'action et les décisions avec l'aide de l'IA

Intégrez Slack, Notion et d'autres outils de productivité

À utiliser comme extension de navigateur pour les plateformes de visioconférence telles que Zoom, Google Meet et Microsoft Teams

limites du tl;dv

Principalement axés sur les plateformes de visioconférence

Intégration limitée avec les outils de gestion de projet

tl;dv tarification

Free

Pro : 29 $/mois par utilisateur

Business : 98 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

évaluations et avis tl;dv

G2 : 4,7/5 (plus de 300 avis)

Capterra : pas assez d'avis

7. Avoma (Idéal pour les équipes commerciales et de réussite client)

via Avoma

Et si vos notes commerciales pouvaient vous dire exactement pourquoi les contrats sont conclus ou non ? Avoma écoute les discussions des clients avec l'expertise d'un coach commercial chevronné. Il identifie les signaux d'achat, les objections et les mentions concurrentielles que les preneurs de notes humains manquent souvent.

En tant qu'assistant de réunion IA et plateforme d'intelligence commerciale, cet outil est particulièrement utile pour les discussions avec les équipes commerciales, le suivi de la réussite des clients et d'autres interactions essentielles à la génération de revenus. Il reconnaît des sujets tels que les fonctionnalités des produits, les discussions sur les prix, les mentions de la concurrence et le sentiment des clients sans nécessiter d'étiquetage manuel.

Pour les équipes commerciales, Avoma analyse les schémas de discussion des meilleurs éléments par rapport aux autres. Il identifie les ratios efficaces entre parler et écouter, la fréquence des questions et les sujets abordés qui sont corrélés aux résultats positifs, aidant ainsi les managers à fournir un coaching basé sur les données.

Les meilleures fonctionnalités d'Avoma

Suivez les mentions concurrentielles et les informations sur le marché

Générez des e-mails de suivi avec des éléments d'action et créez des tâches basées sur les validations

Créez une navigation par thème pour les enregistrements de réunions

Synchronisez les informations issues des réunions directement dans les systèmes CRM

Enregistrez, transcrivez et analysez les discussions sur Zoom, Google Meet et Microsoft Teams

Limites d'Avoma

Conçus principalement pour les équipes commerciales

Certaines fonctionnalités avancées nécessitent un certain temps d'apprentissage

Tarifs Avoma

Assistant de réunion IA : 29 $/mois par utilisateur

Conversation Intelligence : 69 $/mois par utilisateur

Revenue Intelligence : 99 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Avoma

G2 : 4,6/5 (plus de 1 300 avis)

Capterra : pas assez d'avis

8. Glean (idéal pour les étudiants, pour la prise de notes académiques)

via Glean

Le paradoxe « stylo contre participation » hante les amphithéâtres du monde entier. Les étudiants sont confrontés à un choix impossible : prendre des notes exhaustives et passer à côté des concepts clés, ou s'impliquer pleinement au risque de passer à côté de certaines informations. Glean résout élégamment ce dilemme grâce à son approche basée sur la capture audio.

Glean est spécialement conçu comme une plateforme de prise de notes académiques pour les étudiants des établissements d'enseignement. La fonctionnalité principale de la plateforme s'articule autour d'un processus d'apprentissage en quatre étapes. Capturez tout en audio, organisez le contenu à l'aide de libellés et de structures, affinez vos notes après les cours et appliquez vos connaissances grâce à une étude efficace.

Glean offre des fonctionnalités d'accessibilité afin de créer des conditions équitables pour les étudiants présentant des différences d'apprentissage ou des handicaps. La plateforme permet aux étudiants d'enregistrer des cours, d'ajouter des notes de texte pendant les cours à leur propre rythme, puis de revenir pour améliorer leurs notes.

Découvrez les meilleures fonctionnalités

Enregistrez des conférences et des cours sur n'importe quel appareil

Prenez des notes à votre rythme pendant que l'audio capture tout

Travaillez en ligne ou hors ligne sur plusieurs appareils

Partagez vos notes avec vos camarades de classe pour un apprentissage collaboratif

Accédez à des modèles spécialisés pour la prise de notes académiques

Découvrez leurs limites

Principalement axés sur les environnements universitaires plutôt que sur les entreprises

Moins axés sur l'intégration avec les outils de gestion de projet

Une licence institutionnelle peut être nécessaire pour accéder à toutes les fonctionnalités

Obtenez des informations sur les tarifs

Essai gratuit : Disponible pour les étudiants individuels

Glean pour les particuliers : 15 $ par mois (converti à partir de 12 £ GBP)

Institutionnel : Tarification personnalisée pour les écoles et les universités

Remarque : Le prix du forfait individuel a été converti de livres sterling (£12) en dollars américains pour plus de cohérence avec les autres outils présentés dans cet article. Le prix réel peut varier en fonction des taux de change en vigueur.

Consultez les évaluations et les avis

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

9. Tactiq (le meilleur pour l'intégration avec Google Meet et Zoom)

La réunion est terminée, mais où sont les notes ? Ce moment de panique disparaît grâce à l'extension de navigateur Tactiq, qui capture tout pendant que vous vous concentrez sur la discussion. Tel un secrétaire invisible, il fonctionne silencieusement dans votre navigateur sur les plateformes de visioconférence les plus courantes, transformant les mots prononcés en texte organisé sans perturber votre flux de travail.

Tactiq peut automatiquement enregistrer les transcriptions dans Google Docs, rendant ainsi le contenu de vos réunions immédiatement disponible dans votre système de gestion de documents existant.

Pour les équipes collaboratives, Tactiq permet le partage de surlignages, grâce auquel plusieurs participants peuvent marquer les points essentiels pendant la réunion. Ces annotations collaboratives aident les équipes à s'aligner sur les priorités et les points à retenir sans discussion supplémentaire.

Les meilleures fonctionnalités de Tactiq

Soulignez les moments importants à l'aide d'étiquettes personnalisables

Exportez le contenu des réunions vers divers outils de productivité

Accédez à une assistance multilingue pour la transcription

Bénéficiez d'une transcription en temps réel pour vos appels sur Google Meet, Zoom et Microsoft Teams

Limites de Tactiq

Fonctionnalités limitées par rapport aux plateformes de prise de notes IA autonomes

L'approche basée sur un navigateur peut affecter les performances

Tarifs Tactiq

Free

Pro : 12 $/mois par utilisateur

Teams : 20 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis Tactiq

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

10. Notta (le meilleur pour la transcription multilingue)

Réfléchissez à la manière dont les barrières linguistiques créent des silos d'informations dans les organisations internationales : des détails se perdent dans la traduction ou ne sont tout simplement jamais partagés entre les équipes.

Notta propose une plateforme de transcription alimentée par l'IA qui excelle dans la conversion de la parole en texte dans différentes langues avec une grande précision. Cet outil fonctionne sur plusieurs plateformes, notamment Zoom, Google Meet et Microsoft Teams. Il peut également traiter des fichiers audio et vidéo téléchargés, ce qui le rend suffisamment polyvalent pour la transcription en direct et la documentation après les réunions.

Au-delà de la simple transcription, Notta fournit un résumé intelligent qui extrait les points clés, les éléments d'action et les décisions des discussions. L'IA analyse le contenu dans son contexte afin d'identifier les segments importants, aidant ainsi les utilisateurs à saisir rapidement l'essence des longues discussions.

Les meilleures fonctionnalités de Notta

Identifiez automatiquement les différents intervenants, même dans des environnements bruyants

Recherchez dans toutes les transcriptions à l'aide de filtres puissants et de requêtes en langage naturel

Convertissez efficacement des fichiers et des enregistrements en texte

Accédez aux transcriptions sur le Web et les appareils mobiles

Limites de Notta

Fonctionnalités de modification collaborative limitées

Le vocabulaire spécialisé peut nécessiter une formation

Tarifs Notta

Free

Pro : 13,49 $/mois

Business : 27,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notta

G2 : 4,5/5 (plus de 150 avis)

Capterra : pas assez d'avis disponibles

Que disent les utilisateurs réels à propos de Notta ?

Un utilisateur G2 partage son expérience :

Transcription de très bonne qualité. L'anglais britannique est bien compris. Il semble que le modèle effectue plusieurs passages pour comprendre le contexte et retranscrire. Grâce à cette fonctionnalité supposée, la qualité du résultat est relativement élevée par rapport à d'autres transcriptions.

Transcription de très bonne qualité. L'anglais britannique est bien compris. Il semble que le modèle effectue plusieurs passages pour comprendre le contexte et retranscrire. Grâce à cette fonctionnalité supposée, la qualité du résultat est relativement élevée par rapport à d'autres transcriptions.

11. Reflect (idéal pour la gestion des connaissances personnelles)

via Reflect

Avez-vous déjà éprouvé ce sentiment frustrant de savoir que vous avez déjà rencontré un concept important, mais sans pouvoir vous souvenir où ? Reflect agit comme votre deuxième cerveau, reliant les idées issues de réunions, de lectures et de réflexions personnelles afin de faire ressortir les informations pertinentes au moment où vous en avez besoin. Même si vous n'avez jamais explicitement créé cette connexion vous-même.

Reflect aborde la prise de notes sous l'angle de la gestion des connaissances personnelles, en mettant l'accent sur l'établissement de connexions entre vos idées et les informations au fil du temps. Conçu pour les travailleurs du savoir individuels, les chercheurs et les apprenants tout au long de la vie, il organise leurs pensées et leurs documents de référence dans un système qui devient plus intelligent à mesure qu'il est utilisé.

Reflétez les meilleures fonctionnalités

Créez un graphe de connaissances personnel avec des connexions automatisées entre les concepts

Organisez vos informations grâce à des systèmes d'étiquetage flexibles

Utilisez des notes quotidiennes pour créer une base de connaissances chronologique

Accédez à un environnement d'écriture propre et sans distraction pour prendre des notes lors de vos réunions. Enregistrez les discussions et liez automatiquement les horodatages à vos notes saisies pour un enregistrement intégré et fluide

Accédez à vos notes depuis votre bureau et vos appareils mobiles

Bénéficiez d'une assistance pour diverses méthodes de prise de notes, notamment le bullet journaling, les notes quotidiennes et l'organisation par projet

Réfléchissez aux limites

Plus axés sur l'utilisation individuelle que sur la collaboration en équipe

Moins spécialisés pour la documentation de réunions formelles

Prix Reflect

Un seul forfait, un seul prix : 10 $ par mois et par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Prenez note : ClickUp réécrit les règles

L'évolution des outils de prise de notes basés sur l'IA a transformé la manière dont nous capturons, traitons et exploitons les informations issues des réunions et des discussions.

De ClickUp pour une productivité globale à des outils spécialisés comme Avoma pour les équipes commerciales ou Notta pour les environnements multilingues, vous avez le choix entre plusieurs options. Le bon outil de prise de notes basé sur l'IA améliore la productivité des réunions en automatisant la documentation tout en améliorant la qualité et l'accessibilité des informations.

Le preneur de notes IA de ClickUp va au-delà de la transcription : il relie vos notes à vos tâches et à vos documents dans un environnement de travail unifié. Au lieu de jongler entre différents outils, vous pouvez instantanément transformer les informations issues des réunions en éléments d'action, attribuer des tâches et suivre la progression dans la même plateforme. Cela signifie moins de changements de contexte et plus d'alignement.

