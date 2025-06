Comment mettre en œuvre le marketing basé sur les comptes : 7 exemples concrets

Votre équipe passe de longues heures à perfectionner chaque élément de contenu de vos campagnes, mais que se passe-t-il si les bons décideurs ne remarquent pas la plupart de vos efforts ?

C'est la réalité pour de nombreuses entreprises B2B qui utilisent encore des approches marketing générales.

Les entreprises intelligentes utilisent des stratégies de gestion de la clientèle éprouvées pour concentrer leurs ressources là où elles sont le plus utiles, et le marketing basé sur les comptes (ABM) est devenu essentiel.

Cette transition n'est pas simple. Vous avez besoin d'une feuille de route claire et d'exemples pour vous guider. Nous vous aiderons à vous lancer.

Poursuivez votre lecture pour découvrir des exemples inspirants de marketing basé sur les comptes (ABM) qui montrent comment des entreprises de premier plan remportent des comptes cibles grâce à un marketing personnalisé et axé sur les comptes.

Le marketing basé sur les comptes (ABM) est une approche stratégique qui cible les comptes à forte valeur ajoutée avec des campagnes personnalisées . Il aligne les efforts des équipes marketing et commerciales afin d'engager des entreprises spécifiques plutôt qu'un large public. En se concentrant sur les décideurs clés, l'ABM génère des taux de conversion plus élevés et renforce les relations avec les clients.

Voici ce qui différencie une stratégie de marketing basé sur les comptes du marketing B2B classique : vous ne vous contentez pas d'envoyer des messages génériques en espérant que quelque chose fonctionne. Vous étudiez en détail les besoins, les défis et les objectifs de votre public cible. Ensuite, vous créez du contenu pour une campagne CRM qui s'adresse directement à leur situation spécifique.

Considérez le marketing basé sur les comptes comme l'organisation d'une série de dîners intimes plutôt que d'un immense buffet. Plutôt que de ratisser large, vous sélectionnez soigneusement des entreprises spécifiques et créez des expériences personnalisées rien que pour elles.

Le marketing basé sur les comptes est très efficace en termes de résultats. Voici pourquoi l'ABM offre des rendements aussi impressionnants :

Rendements plus élevés : en concentrant vos ressources sur les comptes les plus susceptibles de se convertir, votre entreprise de services peut réduire les dépenses inutiles et améliorer les coûts d'acquisition de clients

Améliorez vos efforts marketing et commerciaux : votre processus CRM gagne en efficacité lorsque les équipes commerciales et marketing travaillent ensemble pour identifier et suivre les comptes clés. Ce partenariat permet d'accélérer les cycles de vente et d'augmenter les taux de conversion

Un marketing personnalisé qui fonctionne : le marketing basé sur les comptes vous aide à créer un contenu hautement ciblé qui s'adresse directement aux décideurs. Vous établissez des connexions plus solides avec les acheteurs potentiels en concentrant vos publicités ciblées et vos mailings directs sur des points faibles spécifiques

🧠 Anecdote : Une entreprise de logiciels B2B a conclu un contrat d'un million de dollars grâce à une vidéo ultra-personnalisée ciblant son client idéal. La vidéo abordait directement les points faibles de l'entreprise, et le contrat a été signé en un clin d'œil. L'ABM prouve que parfois, moins de contenu signifie plus de revenus.

Pour élaborer une stratégie de marketing basé sur les comptes réussie, une coordination étroite entre les équipes commerciales et marketing est nécessaire. Elle nécessite également un suivi granulaire de comptes spécifiques et une approche personnalisée à grande échelle.

Voici comment mettre en place votre stratégie ABM :

Commencez par rechercher et sélectionner les comptes qui correspondent aux objectifs de votre entreprise. Examinez les tendances du secteur, les données commerciales passées et les données firmographiques afin d'identifier vos profils de clients idéaux (ICP).

Pour créer cela :

Votre ICP peut inclure des critères tels que :

Utilisez le CRM pour le marketing afin de classer, suivre et gérer des comptes spécifiques, en veillant à ce que votre équipe se concentre toujours sur les bonnes opportunités.

ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et la discussion dans une seule plateforme puissante soutenue par l'IA, vous aidant à tirer le meilleur parti de vos efforts de gestion de la relation client.

Avec ClickUp CRM, vous pouvez unifier votre CRM, votre pipeline commercial et vos interactions avec les clients sur une seule plateforme, optimisée par l'IA pour accélérer les transactions, fidéliser vos clients et augmenter votre chiffre d'affaires. Votre équipe bénéficie ainsi d'une vue centralisée des comptes à forte valeur ajoutée, incluant tous les points de contact, les tâches et les parties prenantes.

Vous pouvez créer des champs personnalisés et choisir parmi plus de 15 vues ClickUp (y compris des listes, des tableaux, etc.) pour suivre l'adéquation de l'ICP, l'étape de la transaction et l'engagement dans le marketing et les ventes. Grâce à l'automatisation et aux informations fournies par l'IA, il est plus facile de hiérarchiser les actions de sensibilisation, de personnaliser les campagnes et de coordonner les efforts entre les équipes.

Vous ne voulez pas partir de zéro ? Organisez votre pipeline commercial et vos relations clients avec le modèle CRM ClickUp.

Ses offres :

Suivi de l'historique de l'engagement : surveillez chaque point de contact avec vos prospects et clients à l'aide d'automatisations, de rappels et de notifications personnalisables

Gestion détaillée des contacts : suivez les coordonnées et l'historique des interactions en un coup d'œil grâce aux champs personnalisés et aux statuts de tâches personnalisés

Une fois votre ICP clairement défini, utilisez des outils tels que ZoomInfo, LinkedIn Sales Navigator ou Bombora pour identifier les entreprises réelles qui correspondent au profil. Comprendre les besoins de chaque compte est la clé pour élaborer des stratégies de prospection personnalisées. Allez au-delà des données démographiques de base : analysez la taille de l'entreprise, les tendances du secteur, les engagements passés, les rôles des décideurs et les objectifs commerciaux.

Les filtres firmographiques vous aident à affiner votre recherche, tandis que les données d'intention indiquent les comptes qui recherchent activement des solutions comme les vôtres.

Rassemblez également des informations issues d'interactions précédentes, de l'activité sur les réseaux sociaux et de l'analyse de la concurrence afin d'élaborer une stratégie complète adaptée aux points faibles et aux objectifs de chaque compte. Lors du lancement d'un nouveau produit, utilisez l'ABM pour vendre d'abord aux comptes existants.

Niveau 3 : Comptes plus larges qui correspondent à votre ICP, mais qui nécessitent une approche plus automatisée et à plus grande échelle

Niveau 1 : comptes à forte valeur ajoutée et très adaptés qui bénéficient d'une personnalisation complète de la part des équipes commerciales et marketing

Vous pouvez stocker et structurer ces recherches dans ClickUp Docs, en créant une base de connaissances centralisée avec des pages imbriquées, des liens intégrés, des tableaux et des modèles.

Les documents vous permettent de collaborer en temps réel en convertissant le texte en tâches exploitables. Étiquetez les membres de l'équipe, laissez des commentaires et attribuez des actions à effectuer. Cela évite que les informations clés et les modifications ne se perdent dans des fils d'e-mails interminables.

De plus, avec ClickUp, vous n'avez pas besoin d'alimenter un client IA externe avec vos documents de recherche pour en extraire les informations clés. ClickUp Brain, l'assistant IA natif, vous permet de tirer parti d'informations basées sur l'IA pour résumer de grands ensembles de données, extraire les conclusions clés et même générer du contenu personnalisé.

Cela vous aidera à trouver des idées de messages pour vos campagnes, à affiner le ton du contenu généré, voire à automatiser certaines parties de votre processus de recherche, le tout dans le contexte de votre travail existant dans ClickUp.

Il contribue également à réduire les sollicitations aléatoires et les distractions en permettant aux équipes d'accéder de manière indépendante aux informations critiques grâce à des informations basées sur l'IA. Tout le monde y gagne !

📮 ClickUp Insight : En moyenne, un professionnel passe plus de 30 minutes par jour à rechercher des informations liées à son travail, soit plus de 120 heures par an perdues à fouiller dans ses e-mails, ses fils Slack et ses fichiers éparpillés. Un assistant IA intelligent intégré à votre environnement de travail peut changer cela. Découvrez ClickUp Brain. Il fournit des informations et des réponses instantanées en faisant apparaître les bons documents, les bonnes discussions et les détails des tâches en quelques secondes, afin que vous puissiez arrêter de chercher et commencer à travailler.

💫 Résultats réels : Des équipes telles que QubicaAMF ont gagné plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !