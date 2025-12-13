Les 11 meilleures alternatives à GroupMe pour discuter et collaborer en équipe en [année]

Tout commence par un message manqué de trop.

Une minute, vous discutez des délais, la minute d'après, vous êtes submergé de GIF, de digressions hors sujet et quelqu'un vous demande (pour la troisième fois) si la réunion est toujours d'actualité.

Si cela vous semble familier, vous êtes probablement prêt à abandonner GroupMe comme outil principal pour le chat et la collaboration en équipe.

Ce tour d'horizon des meilleures alternatives à GroupMe est un bon point de départ. Mais avant de nous lancer, voyons ce que GroupMe a à offrir.

Pourquoi opter pour des alternatives à GroupMe ?

La simplicité de GroupMe convient aux discussions de groupe basiques, mais ses contraintes peuvent gêner les équipes qui ont besoin d'un meilleur contrôle ou d'une plus grande fiabilité. Ces limitations rendent le passage à des alternatives attrayant pour une communication plus fluide au sein de l'équipe.

Voici pourquoi vous pourriez vouloir explorer d'autres options :

Absence de fonction de recherche de messages : oblige à faire défiler sans fin pour retrouver d'anciens messages, ce qui ralentit la coordination de l'équipe.

Contrôles d'administrateurs limités : permet aux publications non modérées d'inonder les groupes publics, noyant les mises à jour importantes dans le bruit.

Notifications excessives : envoie des notifications à tout le monde pour des détails mineurs tels que les modifications de profil, ce qui encombre les boîtes de réception.

Pas de messages épinglés : perte d'informations clés telles que les plans d'évènements dans les fils de discussion très actifs, ce qui frustre les utilisateurs.

Partage de médias dégradé : compresse fortement les photos et les vidéos, rendant la qualité des visuels partagés floue.

Expérience de bureau peu pratique : offre une application web lente, dépourvue de fonctionnalités PC perfectionnées.

Gestion compliquée des groupes : rend l'ajout ou la suppression de membres fastidieux, ce qui retarde les mises à jour de l'équipe.

🔍 Le saviez-vous ? 93 % de la communication est non verbale. Selon le chercheur en psychologie Albert Mehrabian, seuls 7 % du sens sont transmis par les mots. Le reste ? Le ton (38 %) et le langage corporel (55 %). La prochaine fois que vous participerez à une vidéoconférence, n'oubliez pas : votre visage en dit plus long que vos mots.

Aperçu des alternatives à GroupMe

Vous ne savez pas par où commencer ? Voici un aperçu des meilleures alternatives à GroupMe. 📊

Outil Principales fonctionnalités Idéal pour Tarifs ClickUp Chat + gestion de projets/tâches, assistant IA, documents, visioconférences, automatisations, intégrations Communication et projets d'équipe tout-en-un Free Forever ; forfaits payants disponibles Slack Canaux, intégrations, recherche de messages, réunions quotidiennes, automatisation des flux de travail Communications départementales et automatisation des flux de travail Gratuit ; forfaits payants à partir de 7,25 $/utilisateur/mois. Discord Canaux vocaux/vidéo, rôles, bots, partage d'écran, outils communautaires Équipes internationales ayant besoin d'un chat simple et sécurisé Free ; Nitro : prix personnalisé WhatsApp Chiffrement de bout en bout, voix/vidéo, listes de diffusion, synchronisation mobile/bureau Équipes internationales ayant besoin d'un chat simple et sécurisé Free Flock Listes à faire, notes partagées, visioconférences, canaux intelligents, applications de productivité Équipes soucieuses de leur budget, partage de médias Gratuit ; forfaits payants à partir de 6 $/utilisateur/mois Telegram Grands groupes/canaux, bots, stockage cloud, fonctionnalités de confidentialité Grandes communautés, équipes axées sur la confidentialité Gratuit ; forfait Premium disponible Microsoft Teams Intégration Office 365, réunions, wikis, étiquettes, transcriptions, partage de fichiers Organisations centrées sur Microsoft Gratuit ; forfaits payants à partir de 4 $/utilisateur/mois Connecteam Priorité au mobile, planification des horaires, formulaires numériques, formation, communications ciblées Équipes sans bureau/sur le terrain Gratuit ; forfaits payants à partir de 35 $/mois Google Chat Espaces, intégration Google Workspace, recherche, réunions Meet, collaboration sur des fichiers Équipes utilisant Google Workspace Pas de forfait Free ; forfaits payants à partir de 8,40 $/utilisateur/mois. Rocket.Chat Auto-hébergé, open source, flux de travail personnalisé, réseaux fédérés, cryptage Souveraineté des données, secteurs réglementés Gratuit ; forfaits payants à partir de 8 $/utilisateur/mois Signal Chiffrement de bout en bout, messages éphémères, voix/vidéo, open source Équipes privilégiant la sécurité et la confidentialité Free

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Les meilleures alternatives à GroupMe à utiliser

Prêt à découvrir ce qui existe ? Voici un aperçu détaillé des meilleures alternatives à GroupMe pour la messagerie instantanée au travail.

1. ClickUp (idéal pour la communication d'équipe et la gestion de projet tout-en-un)

Commencez avec ClickUp Chat Gérez les discussions et le travail, le tout dans ClickUp Chat.

GroupMe permet aux équipes de communiquer, mais ne contribue guère à faire avancer le travail. Il n'a pas été conçu pour une collaboration structurée, de sorte que dès que la discussion doit se transformer en tâche, en fichier ou en mise à jour, vous êtes obligé de passer d'un outil à l'autre.

ClickUp change la donne. Il s'agit du premier espace de travail convergent au monde qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et le chat, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

ClickUp Chat place les discussions au cœur de votre flux de travail. Chaque espace, dossier et liste dispose de son propre chat, ce qui permet à votre équipe de discuter des tâches, de partager des mises à jour et de prendre des mesures sans jamais quitter le projet.

Le chat est l'environnement de travail.

ClickUp BrainGPT

Un simple message peut se transformer en tâche en quelques secondes, manuellement si vous préférez le personnaliser, ou instantanément via ClickUp BrainGPT.

L'assistant IA extrait le contexte du message et rédige un nom et une description clairs de la tâche, accompagnés d'un lien vers la discussion d'origine. Si quelqu'un suggère de créer une deuxième version d'un pitch deck, il crée immédiatement cette tâche.

Utilisez la fonctionnalité Catch me up alimentée par l'IA dans ClickUp Chat pour rester au courant de vos fils de discussion.

Lorsque vous êtes absent ou absorbé par d'autres travaux, AI CatchUp résume ce que vous avez manqué. Il extrait les décisions, les attributions de tâches et les questions clés, afin que vous soyez déjà au courant de tout lorsque vous rejoignez le chat d'un projet.

Suivi dans ClickUp Chat

La responsabilité ne repose pas non plus sur la mémoire ou les réactions lors de la discussion.

Attribuez des suivis dans ClickUp Chat afin que les actions soient suivies et ne soient pas oubliées

Vous pouvez attribuer n'importe quel message à un membre de l'équipe, et celui-ci devient un FollowUpTM. Tout le monde sait ce qui a été délégué, et vous n'avez pas à vous soucier de relancer quelqu'un ou de suivre les étapes suivantes.

Si votre équipe en a assez de tourner en rond, ClickUp Chat donne une direction à la discussion.

SyncUps dans ClickUp

Les SyncUps sont des visioconférences vidéo intégrées conçues pour permettre à tout le monde de rester aligné et d'avancer. Avec ClickUp, vous pouvez planifier et organiser des SyncUps directement dans votre environnement de travail, ce qui garantit que les discussions, les décisions et les prochaines étapes sont toujours consignées là où le travail est effectué. Les résumés générés par l'IA et l'extraction des actions à mener garantissent que rien ne passe entre les mailles du filet : chaque SyncUp aboutit à des résultats clairs et à un suivi précis.

Agents de chat dans ClickUp

Utilisez des agents prédéfinis ou créez les vôtres à l'aide des agents ClickUp AI Autopilot.

Les agents de ClickUp sont des assistants alimentés par l'IA qui peuvent effectuer des tâches spécifiques à votre place. Ils aident à automatiser les tâches routinières, à répondre aux questions et à fournir une assistance instantanée là où votre équipe collabore. Que vous ayez besoin de résumer un long fil de discussion, de générer une mise à jour de projet ou de créer une nouvelle tâche à partir d'une discussion, les agents de chat sont toujours disponibles pour vous aider. Ils maintiennent la productivité de votre équipe en prenant en charge les tâches répétitives et en mettant en évidence les informations clés, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Des clips qui parlent pour vous : enregistrez et partagez des présentations d'écran ou des mises à jour vidéo directement dans le chat via enregistrez et partagez des présentations d'écran ou des mises à jour vidéo directement dans le chat via ClickUp Clips , idéal pour faciliter l'assistance lorsque votre équipe est répartie sur plusieurs fuseaux horaires.

Messages qui ne disparaissent pas : transformez les mises à jour, les décisions ou les notes de réunion en messages qui restent épinglés et faciles à consulter ultérieurement.

SyncUps pour des appels rapides : lancez un appel vocal ou une visio-conférence directement depuis n'importe quel chat dans ClickUp pour vous aligner rapidement, clarifier les prochaines étapes ou lancez un appel vocal ou une visio-conférence directement depuis n'importe quel chat dans ClickUp pour vous aligner rapidement, clarifier les prochaines étapes ou collaborer en temps réel sans changer d'onglet.

Des notifications adaptées à vos besoins : configurez des alertes spécifiques à chaque canal afin de ne recevoir que les notifications qui requièrent réellement votre attention.

Documents où se trouve la conversation : partagez et effectuez les modifications en cours sur partagez et effectuez les modifications en cours sur les documents ClickUp directement dans le chat afin que tout le monde reste sur la même longueur d'onde (littéralement !).

Une recherche qui vous aide vraiment : trouvez rapidement des messages, des tâches ou des contenus liés spécifiques dans votre environnement de travail et vos applications tierces intégrées à l'aide de trouvez rapidement des messages, des tâches ou des contenus liés spécifiques dans votre environnement de travail et vos applications tierces intégrées à l'aide de la recherche d'entreprise et des filtres basés sur l'IA.

Profils des coéquipiers et planification : consultez les priorités de chacun via consultez les priorités de chacun via le Calendrier ClickUp , qui fonctionne directement dans Chat, afin de pouvoir réserver du temps sans avoir à faire des allers-retours.

Automatisations de chat qui vous font gagner du temps : déclenchez la création de tâches, envoyez des suivis ou répondez à l'aide de déclenchez la création de tâches, envoyez des suivis ou répondez à l'aide de ClickUp Automation , le tout en fonction de messages ou de conditions spécifiques.

Limitations de ClickUp

La suite complète de fonctionnalités de la plateforme peut nécessiter un certain temps d'apprentissage au départ.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 450 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Cette critique de G2 résume bien la situation :

Le plus gros problème que j'avais avec les autres outils était la fragmentation. Je gérais les tâches dans une application, je communiquais avec mon équipe dans une autre, je suivais les documents ailleurs, et je jonglais constamment entre les onglets comme si je jouais au Tetris sur mon clavier. C'était inefficace. Ce qui distingue ClickUp à mes yeux, c'est la façon dont il combine de manière transparente la gestion des tâches avec la messagerie et la collaboration en temps réel. Au lieu de passer d'une tâche à une application de chat, je peux simplement cliquer sur une tâche et lancer une discussion directement à cet endroit. Chaque commentaire, fichier et mise à jour se trouve exactement là où il doit être, en tant que pièce jointe à la tâche elle-même.

Le plus gros problème que j'avais avec les autres outils était la fragmentation. Je gérais les tâches dans une application, je communiquais avec mon équipe dans une autre, je suivais les documents ailleurs, et je jonglais constamment entre les onglets comme si je jouais au Tetris sur mon clavier. C'était inefficace. Ce qui distingue ClickUp à mes yeux, c'est la façon dont il combine de manière transparente la gestion des tâches avec la messagerie et la collaboration en temps réel. Au lieu de passer d'une tâche à une application de chat, je peux simplement cliquer sur une tâche et lancer une discussion directement à cet endroit. Chaque commentaire, fichier et mise à jour se trouve exactement là où il doit être, en tant que pièce jointe à la tâche elle-même.

📮 ClickUp Insight : 92 % des travailleurs utilisent des méthodes incohérentes pour le suivi des éléments à mener, ce qui entraîne des décisions manquées et des retards dans l'exécution. Que vous envoyiez des notes de suivi ou utilisiez des feuilles de calcul, le processus est souvent dispersé et inefficace. La solution de gestion des tâches de ClickUp garantit une conversion transparente des discussions en tâches, afin que votre équipe puisse agir rapidement et rester alignée.

2. Slack (idéal pour la communication entre services et l'automatisation des flux de travail)

via Slack

Vous connaissez cette sensation lorsque vous ne trouvez pas un message important parce qu'il est noyé dans un immense chat de groupe ? Slack résout ce problème une fois pour toutes. Il vous permet d'organiser les discussions en canaux afin que tout reste à sa place (sans avoir recours à des astuces Slack ).

La fonctionnalité Réunions quotidiennes est très pratique : il suffit de cliquer et de parler pour poser des questions rapides sans avoir à programmer un autre appel Zoom.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Créez des canaux dédiés aux projets et aux équipes qui permettent d'organiser les discussions par thème.

Tirez parti des intégrations Slack avec des outils de productivité qui offrent une connexion directe à votre environnement de travail.

Recherchez dans l'historique complet de vos messages à l'aide de filtres et d'opérateurs qui vous aideront à identifier des discussions, des décisions ou des fichiers partagés spécifiques datant de plusieurs mois.

Créez des flux de travail personnalisés à l'aide d'outils d'automatisation simples pour une gestion de projet Slack sans effort.

Limites de Slack

Le forfait Free limite l'accès à l'historique des messages à 90 jours, ce qui incite les utilisateurs à opter pour des alternatives à Slack.

Son utilisation peut devenir fastidieuse sans une organisation adéquate des canaux.

Les visioconférences ne disposent pas de certaines fonctionnalités avancées présentes dans les outils de conférence dédiés.

Tarifs Slack

Free

Avantage : 7,25 $/mois par utilisateur

Business+ : 15 $/mois par utilisateur

Forfait Enterprise Grid : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Slack

G2 : 4,5/5 (plus de 34 280 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 23 845 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Slack ?

Un avis d'utilisateur dit :

J'ai utilisé Slack avec plusieurs entreprises et sociétés et j'ai apprécié sa facilité d'utilisation. Il offre des options de communication fluides aux membres de votre organisation sans avoir à partager votre numéro de téléphone personnel. Nous utilisons également fréquemment la fonctionnalité de réunion quotidienne. Avec une équipe composée à 75 % d'employés à distance, Slack facilite le travail en équipe. Il permet de voir facilement qui est prévu pour les réunions, qui a lu les messages et crée un espace de stockage de fichiers partagé.

J'ai utilisé Slack avec plusieurs entreprises et sociétés et j'ai apprécié sa facilité d'utilisation. Il offre des options de communication fluides aux membres de votre organisation sans avoir à partager votre numéro de téléphone personnel. Nous utilisons également fréquemment la fonctionnalité de réunion quotidienne. Avec une équipe composée à 75 % d'employés à distance, Slack facilite le travail en équipe. Il permet de voir facilement qui est prévu pour les réunions, qui a lu les messages et crée un espace de stockage de fichiers partagé.

📖 À lire également : Slack vs ClickUp : quelle est la meilleure alternative à GroupMe ?

3. Discord (idéal pour créer une communauté et favoriser les interactions informelles au sein d'une équipe)

via Discord

Discord a été conçu pour les gamers, mais il est parfait pour toute équipe qui souhaite communiquer de manière naturelle. Les canaux vocaux sont probablement sa meilleure fonctionnalité. Vous vous connectez simplement lorsque vous avez besoin de parler et vous vous déconnectez lorsque vous avez terminé. Plus besoin d'envoyer des messages gênants du type « Je peux t'appeler ? ».

Les équipes à distance apprécient particulièrement le fait que cela permette de retrouver ces discussions spontanées qui font naître de nouvelles idées. Le partage d'écran fonctionne également très bien, même lorsque quelqu'un partage des fichiers de conception ou des vidéos.

Les meilleures fonctionnalités de Discord

Configurez des serveurs distincts pour différents projets ou services afin de créer des limites claires.

Organisez des sessions audio en direct à l'aide de Stage Channels pour présenter des idées, communiquer les dernières actualités de l'équipe ou organiser des AMA communautaires en temps réel.

Attribuez des rôles personnalisés avec des permissions spécifiques qui contrôlent qui voit quoi, qui peut modifier les canaux, inviter de nouveaux membres ou gérer d'autres aspects de votre environnement de travail.

Ajoutez des bots spécialisés qui améliorent la productivité en gérant les tâches routinières telles que les rappels de réunion et l'organisation des canaux.

Limitations de Discord

Les fonctionnalités axées sur les entreprises ne sont pas aussi robustes que les outils de communication d'entreprise.

Les limites de taille pour le partage de fichiers sont restrictives dans les forfaits Free.

La fonction de recherche n'est pas aussi puissante que certaines autres alternatives à GroupMe.

Tarifs Discord

Free

Nitro : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Discord

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,7/5 (plus de 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Discord ?

Découvrez ce qu'en dit cet utilisateur de Capterra:

Discord s'est révélé extrêmement utile pour le télétravail au sein de mon entreprise, ce qui m'a beaucoup surpris au départ. Nous l'utilisons quotidiennement pour tout, des discussions rapides aux réunions d'équipe plus approfondies.

Discord s'est révélé extrêmement utile pour le télétravail au sein de mon entreprise, ce qui m'a beaucoup surpris au départ. Nous l'utilisons quotidiennement pour tout, des discussions rapides aux réunions d'équipe plus approfondies.

💡 Conseil de pro : Promouvez une culture où les commentaires disruptifs sont les bienvenus. Il s'agit de commentaires qui remettent en question le statu quo ou suggèrent des changements majeurs, encourageant l'équipe à sortir des sentiers battus. Cela repousse les limites et stimule l'innovation dans les pratiques de communication.

4. WhatsApp (idéal pour les équipes internationales qui ont besoin d'une messagerie simple et sécurisée)

via WhatsApp

Vous utilisez probablement déjà WhatsApp pour discuter avec vos amis, mais ne négligez pas son utilité pour la communication au sein de votre équipe. L'application est idéale lorsque vous avez besoin d'un outil simple que tout le monde sait déjà utiliser. Aucune session de formation n'est nécessaire !

Le chiffrement de bout en bout vous permet de discuter en toute tranquillité d'esprit lorsque vous échangez des informations sensibles. Les équipes composées de membres internationaux apprécient particulièrement le fait que WhatsApp fonctionne parfaitement, même avec des connexions Internet instables.

Sa fonctionnalité de messages vocaux est très pratique lorsque vous devez expliquer quelque chose de compliqué qui prendrait une éternité à taper.

Les meilleures fonctionnalités de WhatsApp

Créez des listes de diffusion qui vous permettent d'envoyer des annonces à plusieurs personnes sans les ajouter à un chat de groupe où elles pourraient voir les réponses des autres.

Partagez vos données d'emplacement avec les membres de votre équipe pour faciliter la coordination lors d'évènements ou de réunions en personne dans des lieux inconnus.

Utilisez WhatsApp Web ou l'application de bureau pour poursuivre vos discussions en toute transparence depuis votre ordinateur.

Sauvegardez l'historique des discussions dans le cloud et synchronisez-le sur tous vos appareils pour garantir la sécurité et l'accessibilité de vos données.

Limites de WhatsApp

Outils d'organisation limités pour trier ou retrouver les discussions passées

Les groupes sont limités à 256 membres, ce qui restreint les communications au sein des équipes plus importantes.

Pas de fonctionnalités de planification pour les messages ou les rappels

Nécessite des nombres de téléphone, que certains membres de l'équipe pourraient ne pas vouloir partager.

Tarifs WhatsApp

Free

Évaluations et avis sur WhatsApp

G2 : 4,7/5 (plus de 95 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 16 055 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de WhatsApp ?

Un avis d'utilisateur dit :

WhatsApp a été le premier service de messagerie privée mobile à atteindre une masse critique. En tant qu'utilisateur/client d'entreprise de WhatsApp, nous avons appris que plus de 100 millions de personnes utilisent WhatsApp chaque mois, et il est facile de comprendre pourquoi. J'apprécie vraiment l'interface conviviale et les fonctionnalités ludiques de WhatsApp, ainsi que la sécurité et la confidentialité qu'il offre.

WhatsApp a été le premier service de messagerie privée mobile à atteindre une masse critique. En tant qu'utilisateur/client professionnel de WhatsApp, nous avons appris que plus de 100 millions de personnes utilisent WhatsApp chaque mois, et il est facile de comprendre pourquoi. J'apprécie vraiment l'interface conviviale et les fonctionnalités ludiques de WhatsApp, ainsi que la sécurité et la confidentialité qu'il offre.

🧠 Anecdote amusante : des études montrent que les emojis aident à transmettre le ton et les émotions lors du télétravail, rendant les discussions numériques plus humaines. Un simple 😄 ou 👀 peut adoucir les commentaires ou ajouter une touche d'humour au chat d'équipe.

5. Flock (idéal pour les équipes soucieuses de leur budget et souhaitant partager des fichiers multimédias)

via Flock

Flock n'est peut-être pas le nom le plus connu de cette liste, mais il mérite votre attention. Cette plateforme offre des fonctions surprenantes dans une interface épurée.

Les équipes se disent particulièrement impressionnées par la fonctionnalité de liste de tâches qui transforme les discussions en éléments à faire assortis de délais. Si votre équipe utilise plusieurs applications pour répondre à différents besoins de communication, Flock pourrait rationaliser votre flux de travail sans grever votre budget.

Les meilleures fonctionnalités de Flock

Convertissez directement les messages en tâches avec des délais et des personnes assignées, ce qui facilite le suivi des engagements pris lors des discussions d'équipe.

Créez des notes partagées pendant les réunions que tout le monde peut modifier simultanément, éliminant ainsi le besoin d'outils de collaboration sur des documents séparés.

Lancez des vidéoconférences avec des fonctionnalités de partage d'écran directement depuis le chat, sans avoir à télécharger de logiciel supplémentaire ni à utiliser de liens.

Configurez des canaux intelligents qui filtrent automatiquement les messages pertinents en fonction de mots-clés ou des rôles des expéditeurs afin que les informations importantes restent en vue.

Limitations de Flock

Une base d'utilisateurs plus réduite signifie moins d'intégrations que les alternatives à GroupMe mieux établies.

L'application mobile est parfois moins performante que la version de bureau en termes de fonctionnalités.

Options de personnalisation limitées pour les notifications et les alertes

Tarifs Flock

Free

Avantage : 6 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Flock

G2 : 4,4/5 (plus de 270 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 340 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Flock ?

Un avis publié sur G2 le formule ainsi :

La première chose que je souligne à propos de Flock, c'est sa conception conviviale et facile à naviguer. Grâce à son système de stockage cloud, les messages et les fichiers peuvent être stockés en toute sécurité et consultés depuis n'importe quel appareil. De plus, les appels vocaux intégrés sont d'excellente qualité, ce qui nous permet de maintenir une communication fluide.

La première chose que je souligne à propos de Flock, c'est sa conception conviviale et facile à naviguer. Grâce à son système de stockage cloud, les messages et les fichiers peuvent être stockés en toute sécurité et consultés depuis n'importe quel appareil. De plus, les appels vocaux intégrés sont d'excellente qualité, ce qui nous permet de maintenir une communication fluide.

6. Telegram (idéal pour les grandes communautés ayant des besoins variés en matière de confidentialité)

via Telegram

Telegram gère sans difficulté des groupes publics massifs comptant jusqu'à 200 000 membres, ce qui est idéal si vous gérez de grandes communautés ou des annonces à l'échelle de l'entreprise. La fonctionnalité « canaux » vous permet de diffuser des mises à jour à un nombre illimité d'abonnés tout en contrôlant qui peut répondre.

Les équipes soucieuses de la sécurité apprécient l'option de messages autodestructibles pour les informations sensibles qui ne doivent pas être conservées. De plus, l'écosystème de bots effectue l'automatisation des tâches répétitives, de la planification à la collecte de données.

Si certaines équipes essaient initialement Telegram pour ses fonctionnalités de sécurité, elles restent pour sa vitesse et sa fiabilité surprenantes, même lors du partage de fichiers volumineux.

Les meilleures fonctionnalités de Telegram

Créez des canaux publics où un nombre illimité d'abonnés peuvent recevoir des mises à jour, tandis que les administrateurs gardent un contrôle total sur les personnes autorisées à publier du contenu.

Créez des bots personnalisés à l'aide d'une API simple pour automatiser les tâches routinières telles que la collecte de rapports quotidiens ou la réponse aux questions fréquemment posées.

Accédez à un stockage cloud qui permet le partage de fichiers jusqu'à 2 Go sans encombrer la mémoire de votre téléphone ni nécessiter de comptes cloud séparés.

Organisez vos discussions à l'aide de dossiers et de messages épinglés afin de ne jamais perdre de vue les discussions importantes.

Limitations de Telegram

Le chiffrement par défaut n'est pas de bout en bout pour les discussions régulières (uniquement pour les discussions secrètes).

Les fonctionnalités spécifiques aux entreprises sont limitées par rapport aux plateformes d'entreprise.

Certains membres de l'équipe peuvent avoir des inquiétudes quant aux origines russes de l'entreprise, malgré son indépendance actuelle.

Tarifs Telegram

Free

Forfait Premium disponible

Évaluations et avis sur Telegram

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,7/5 (plus de 6 370 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Telegram ?

Un avis d'utilisateur dit :

Telegram est une excellente application de messagerie par rapport à beaucoup d'autres. Elle ne nécessite pas de compte Gmail pour le stockage, et vous pouvez passer d'un appareil à l'autre sans vous soucier des sauvegardes : vos informations restent intactes. Avec ses fonctionnalités de confidentialité avancées, notamment les chats secrets, Telegram est idéal pour ceux qui accordent de l'importance à la sécurité. Un autre avantage majeur est la possibilité d'envoyer et d'ouvrir des fichiers volumineux sans aucune complication. De plus, Telegram est idéal pour organiser de grandes réunions en ligne, ce qui en fait la plateforme parfaite pour les réunions de prière et les études bibliques. Beaucoup de gens ont exprimé leur intérêt à rejoindre le groupe, mais la plupart des applications ont des limites quant à la taille des groupes. C'est pourquoi je recommande Telegram à mon pasteur comme une meilleure option pour notre communauté.

Telegram est une excellente application de messagerie par rapport à beaucoup d'autres. Elle ne nécessite pas de compte Gmail pour le stockage, et vous pouvez passer d'un appareil à l'autre sans vous soucier des sauvegardes : vos informations restent intactes. Avec ses fonctionnalités de confidentialité avancées, notamment les chats secrets, Telegram est idéal pour ceux qui accordent de l'importance à la sécurité. Un autre avantage majeur est la possibilité d'envoyer et d'ouvrir des fichiers volumineux sans aucune complication. De plus, Telegram est idéal pour organiser de grandes réunions en ligne, ce qui en fait la plateforme parfaite pour les réunions de prière et les études bibliques. Beaucoup de gens ont exprimé leur intérêt à rejoindre le groupe, mais la plupart des applications ont des limites quant à la taille des groupes. C'est pourquoi je recommande Telegram à mon pasteur comme une meilleure option pour notre communauté.

💡 Conseil de pro : En vous inspirant du concept de « conspiration créative » de Leigh Thompson, organisez des sessions collaboratives au cours desquelles les membres de l'équipe co-créent intentionnellement des solutions innovantes. Cette méthode favorise une culture de créativité intentionnelle et ciblée.

✅ Nous avons recherché les meilleurs outils de communication d'équipe, et voici les résultats :

7. Microsoft Teams (idéal pour les organisations profondément intégrées à Microsoft 365)

via Microsoft Teams

Si votre entreprise s'appuie sur l'écosystème Microsoft, Teams permet de tout mettre en place. Grâce à l'intégration approfondie avec les applications Office, vous pouvez effectuer la modification en cours sur des feuilles de calcul Excel directement dans votre fenêtre de chat.

Les réunions d'équipe sont étonnamment fluides grâce à des fonctionnalités telles que le flou d'arrière-plan et les salles de discussion, qui étaient auparavant des offres premium ailleurs. Les discussions par onglets permettent d'organiser les projets sans créer un million de canaux différents.

Les meilleures fonctionnalités de Teams

Planifiez et rejoignez des réunions directement depuis le chat grâce à l'intégration d'un Calendrier qui affiche la disponibilité de chacun et envoie des rappels automatiques.

Créez des wikis pour les équipes et les projets qui serviront de bases de connaissances centrales, réduisant ainsi les questions répétitives et le temps d'intégration des nouveaux membres.

Utilisez des étiquettes pour atteindre des groupes spécifiques au sein de grandes équipes sans créer de canaux séparés ni déranger les autres avec des notifications non pertinentes.

Accédez aux transcriptions et aux enregistrements des réunions pour vous tenir au courant ou vous référer ultérieurement aux décisions clés.

Limites de Teams

L'interface peut sembler encombrée et intimidante pour les nouveaux utilisateurs.

Les performances peuvent être lentes sur les ordinateurs plus anciens ou avec une bande passante limitée.

Forte dépendance à l'abonnement Microsoft 365 pour bénéficier de toutes les fonctions

Les discussions basées sur des fils de discussion sont moins intuitives que certaines alternatives concurrentes à GroupMe.

Tarifs Teams Microsoft

Plans d'accueil

Microsoft Teams : gratuit

Microsoft 365 Personnel : 6,99 $/mois

Microsoft 365 Famille : 9,99 $/mois

Plans d'affaires

Microsoft Teams Essentials : 4 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Business Basic : 6 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Microsoft Teams

G2 : 4,4/5 (plus de 15 985 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 10 055 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Microsoft Teams ?

Ce commentaire Reddit a attiré notre attention :

Teams est beaucoup plus adapté aux scénarios professionnels. Il est également entièrement intégré à l'environnement Office 365, déjà utilisé par la plupart des entreprises. […] Teams offre également une multitude d'autres fonctions (réunions, système téléphonique) qui n'existent pas sur d'autres plateformes. Il prend également en charge la collaboration sur des fichiers via SharePoint, qui est en soi assez imposant.

Teams est beaucoup plus adapté aux scénarios professionnels. Il est également entièrement intégré à l'environnement Office 365, déjà utilisé par la plupart des entreprises. […] Teams offre également une multitude d'autres fonctions (réunions, système téléphonique) qui n'existent pas sur d'autres plateformes. Il prend également en charge la collaboration sur des fichiers via SharePoint, qui est en soi assez imposant.

🔍 Le saviez-vous ? Une mauvaise communication au sein d'une équipe ralentit le travail et ajoute de la pression. Un rapport montre que cela entraîne une augmentation du stress de 51 %, une baisse de la productivité de 41 %, des relations tendues dans 31 % des cas et des délais non respectés. Une communication claire permet aux équipes de rester alignées et de travailler dans les temps.

8. Connecteam (idéal pour gérer les équipes sans bureau et sur le terrain)

via Connecteam

Connecteam résout des problèmes que les autres outils de communication ne reconnaissent même pas. Il a été spécialement conçu pour les équipes dont la plupart des membres ne sont pas assis à leur bureau toute la journée. Pensez aux employés du commerce de détail, du bâtiment, de la santé ou des services sur le terrain.

La conception axée sur le mobile garantit que tout le monde reste connecté, quel que soit son emplacement. Les équipes apprécient particulièrement les fonctionnalités d'enregistrement des heures d'arrivée et de départ intégrées directement dans la plateforme de communication. Mieux encore ? Le module de formation vous permet de réaliser la distribution d'informations importantes et de confirmer qui les a réellement lues, ce qui est utile pour répondre aux exigences de conformité lors des réunions.

Les meilleures fonctionnalités de Connecteam

Envoyez des communications ciblées à des emplacements, des services ou des positions spécifiques sans créer de groupes distincts.

Créez des checklists et des formulaires numériques que les travailleurs sur le terrain peuvent achever sur leurs appareils mobiles, éliminant ainsi les processus papier.

Distribuez des supports de formation et suivez leur statut d'avancement afin de vous assurer que tous les membres de l'équipe reçoivent les mises à jour essentielles, quel que soit leur horaire de travail.

Planifiez les horaires de travail et permettez aux employés de postuler pour des postes vacants ou de demander des congés directement via la plateforme.

Limitations de Connecteam

Plus axées sur la communication opérationnelle que sur le renforcement informel de l'esprit d'équipe.

L'expérience de bureau de l'outil n'est pas aussi raffinée que l'application mobile.

Courbe d'apprentissage plus élevée pour les membres de l'équipe qui ne sont pas familiarisés avec les technologies

Tarifs Connecteam

Free

Basique : 35 $/mois

Avancé : 59 $/mois

Expert : 119 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Connecteam

G2 : 4,6/5 (2 355 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 350 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Connecteam ?

Voici un point de vue de première main:

Connecteam a aidé mon équipe à rester organisée et responsable. Ce programme offre plusieurs fonctionnalités très intéressantes dont toute petite entreprise pourrait tirer profit. En tant que responsable administratif, les fonctionnalités RH de ce programme ont joué un rôle essentiel dans le suivi des congés payés, des arrêts maladie, des pointages, etc.

Connecteam a aidé mon équipe à rester organisée et responsable. Ce programme offre plusieurs fonctionnalités très intéressantes dont toute petite entreprise pourrait tirer profit. En tant que responsable administratif, les fonctionnalités RH de ce programme ont joué un rôle essentiel dans le suivi des congés payés, des arrêts maladie, du suivi du temps, etc.

9. Google Chat (idéal pour les équipes qui utilisent déjà Google Workspace)

via Google Chat

Google Chat rend la communication d'équipe familière dès le premier jour. Si vous utilisez déjà Gmail et Google Drive, il s'intègre parfaitement à votre flux de travail sans perdre une miette. Les discussions en fil de discussion permettent de rester concentré sur les discussions, tandis que les suggestions intelligentes vous font gagner du temps en vous recommandant des fichiers et des évènements de calendrier pertinents.

Les équipes apprécient le fait que les espaces de discussion servent de salles permanentes pour les projets en cours, avec tous les fichiers, tâches et messages regroupés en un seul endroit organisé. Bien qu'il ne dispose pas des fonctionnalités les plus sophistiquées, son intégration étroite avec les autres outils Google vous permet de passer moins de temps à basculer d'une application à l'autre.

Les meilleures fonctionnalités de Google Chat

Créez des espaces qui organisent automatiquement les messages, les fichiers et les tâches liés à des projets ou des équipes spécifiques dans un échéancier facile à parcourir.

Effectuez des recherches dans les discussions grâce aux fonctionnalités de recherche de Google qui comprennent le contexte et peuvent trouver des informations même lorsque vous ne vous souvenez pas de la formulation exacte.

Lancez des visioconférences Google Meet directement à partir des fils de discussion en un seul clic, tout en conservant le contexte de la discussion lorsque vous passez du texte à la vidéo.

Collaborez sur Google Docs, Google Sheets et Slides dans l'interface de chat, avec des modifications en cours et des commentaires en temps réel.

Limitations de Google Chat

Fonctionnalités limitées par rapport aux plateformes de communication dédiées aux équipes

Nécessite un abonnement Google Workspace pour bénéficier de toutes les fonctionnalités pour les entreprises.

Moins personnalisable que les applications de messagerie spécialisées, car il ne propose pas de thèmes.

Le système de notifications n'est pas aussi perfectionné que celui des autres alternatives à GroupMe.

Tarifs de Google Chat

Business Starter : 8,40 $ par utilisateur et par mois

Business Standard : 16,80 $ par utilisateur et par mois

Business Plus : 26,40 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis sur Google Chat

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,5/5 (plus de 2 365 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Google Chat ?

Un critique de TrustRadius l'a résumé ainsi :

Google Chat est parfaitement adapté aux entreprises. Dans mon organisation, il sert à maintenir la communication entre les équipes. La collaboration entre les équipes pour résoudre les problèmes que nos clients ne peuvent pas résoudre sans utiliser Google Chat. Notre organisation en dépend. Lorsqu'une personne a besoin de l'aide d'une autre équipe de l'organisation, nous utilisons Google Chat pour résoudre ce problème.

Google Chat est parfaitement adapté aux entreprises. Dans mon organisation, il sert à maintenir la communication entre les équipes. La collaboration entre les équipes pour résoudre les problèmes que nos clients ne peuvent pas résoudre sans utiliser Google Chat. Notre organisation en dépend. Lorsqu'une personne a besoin de l'aide d'une autre équipe de l'organisation, nous utilisons Google Chat pour résoudre ce problème.

🔍 Le saviez-vous ? Écouter les employés est essentiel pour assurer un flux de communication fluide et apporter des améliorations là où cela est nécessaire. En fait, 75 % des communicateurs utilisent des sondages d'engagement pour obtenir des commentaires détaillés, 54 % s'appuient sur les commentaires post-évènement et 52 % ont recours à des sessions de questions-réponses en direct. Ces outils aident les équipes à rester sur la bonne voie, à résoudre les problèmes et à affiner leurs stratégies de communication.

10. Rocket. Chat (idéal pour les organisations qui ont besoin d'une souveraineté totale sur leurs données)

Rocket. Chat vous redonne le contrôle de vos données de communication. Contrairement à la plupart des alternatives à GroupMe, vous pouvez héberger cette plateforme sur vos propres serveurs, ce qui permet de garder les discussions sensibles entièrement au sein de l'infrastructure de votre organisation.

Sa nature open source signifie que les développeurs peuvent le personnaliser pour l'adapter exactement à vos besoins en matière de flux de travail. Les équipes soumises à des exigences de conformité strictes, en particulier celles des secteurs réglementés, apprécient la possibilité de mettre en œuvre des politiques de sécurité spécifiques.

Bien que l’installation nécessite davantage de connaissances techniques que les options cloud, la plateforme récompense cet investissement par un contrôle inégalé de la confidentialité.

Rocket. Chat : meilleures fonctionnalités

Personnalisez l'interface et les fonctions grâce au code source ouvert afin de répondre aux besoins spécifiques de votre organisation en matière de flux de travail, sans attendre les mises à jour des fournisseurs.

Créez des réseaux fédérés où plusieurs instances Rocket. Chat distinctes peuvent communiquer en toute sécurité entre différentes organisations tout en conservant leur indépendance.

Mettez en œuvre un chiffrement de bout en bout et des politiques de conservation personnalisées qui garantissent que les discussions sensibles restent privées et respectent les réglementations spécifiques à votre secteur d'activité.

Rocket. Limites pour discuter

Nécessite une expertise technique pour configurer et maintenir des instances auto-hébergées.

L'interface utilisateur est moins aboutie que certaines alternatives commerciales à GroupMe.

Marché plus restreint d'intégrations préconfigurées par rapport aux plateformes grand public

Tarifs Rocket. Discuter

Free

Pro : 8 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Enterprise : tarification personnalisée

Rocket. Discuter : évaluations et avis

G2 : 4,2/5 (plus de 330 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 150 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Rocket. Chat ?

Un avis d'utilisateur dit :

Il s'agit d'un logiciel très professionnel largement utilisé dans les environnements professionnels tels que les bureaux et les espaces de travail. Il vous permet également de partager des fichiers, de créer des canaux (groupes) pour des activités, des projets et d'autres choses. Il dispose de fonctionnalités permettant de supprimer les messages avec des fils de discussion, de répondre dans les fils de discussion et de s'abonner/se désabonner pour ne plus recevoir les notifications.

Il s'agit d'un logiciel très professionnel largement utilisé dans les environnements professionnels tels que les bureaux et les espaces de travail. Il vous permet également de partager des fichiers, de créer des canaux (groupes) pour des activités, des projets et d'autres choses. Il dispose de fonctionnalités permettant de supprimer les messages avec des fils de discussion, de répondre dans les fils de discussion et de s'abonner/se désabonner pour ne plus recevoir les notifications.

📖 À lire également : Modèles gratuits de plans de communication de projet : Excel, Word et ClickUp

11. Signal (idéal pour les équipes qui privilégient une sécurité et une confidentialité maximales)

via Signal

L'importance accordée par Signal à la confidentialité transparaît dans chacune de ses fonctionnalités (ou parfois dans l'absence de fonctionnalités susceptibles de compromettre la sécurité). Les équipes qui traitent des informations extrêmement sensibles font confiance à Signal, car son code open source a été minutieusement vérifié par des experts en sécurité.

Les appels vocaux et les visioconférences sont cryptés de bout en bout, ce qui offre une clarté accrue, même sur des connexions plus faibles. Bien qu'il ne dispose pas de nombreux outils de collaboration professionnelle, Signal est souvent choisi par les entreprises issues de secteurs hautement réglementés ou travaillant sur des projets confidentiels.

Les meilleures fonctionnalités de Signal

Définissez des chronomètres personnalisés pour chaque discussion afin que les messages sensibles disparaissent définitivement après avoir été affichés.

Vérifiez les codes de sécurité entre les appareils pour vous assurer que les discussions restent sécurisées contre toute interception potentielle ou attaque de type « man-in-the-middle ».

Utilisez la technologie d'expéditeur scellé qui dissimule qui envoie des messages à qui au niveau du protocole, protégeant ainsi les relations au-delà du contenu des messages.

Vérifiez manuellement les contacts à l'aide de nombres de sécurité pour vous assurer que vous communiquez avec la bonne personne.

Limitations de Signal

Fonctionnalités organisationnelles limitées, telles que les groupes publics ou les environnements de travail

Pas d'intégration du Calendrier ni d'outils de planification

Les restrictions de taille pour le partage de fichiers sont plus strictes que celles des alternatives à GroupMe à usage général.

Il manque des fonctionnalités spécifiques aux entreprises, telles que la gestion des tâches ou les sondages pour établir une connexion avec les équipes.

Tarifs Signal

Free

Évaluations et avis sur Signal

G2 : 4,4/5 (plus de 440 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Signal ?

Voici ce qu'un utilisateur a dit à propos de cette application :

Excellente application de messagerie. Je l'utilise depuis un an maintenant, en particulier pour les discussions privées, et je n'ai pas encore été déçu. J'aime la disposition, les appels fonctionnent bien et la version web est également bonne. Elle est également sûre (même si je ne l'ai pas appris par expérience, mais seulement par des recherches), ce qui peut être très utile. Le seul inconvénient est que vous ne pouvez pas voir beaucoup de discussions sur votre téléphone, mais cela peut être résolu en créant des dossiers.

Excellente application de messagerie. Je l'utilise depuis un an maintenant, en particulier pour les discussions privées, et je n'ai pas encore été déçu. J'aime la disposition, les appels fonctionnent bien et la version web est également bonne. Elle est également sûre (même si je ne l'ai pas appris par expérience, mais seulement par des recherches), ce qui peut être très utile. Le seul inconvénient est que vous ne pouvez pas voir beaucoup de discussions sur votre téléphone, mais cela peut être résolu en créant des dossiers.

💡 Conseil de pro : encouragez les équipes à ne pas prévoir de blocs de réunions dans le calendrier, idéalement en milieu de journée, afin que chacun puisse se concentrer uniquement sur son travail. Disposer d'un temps ininterrompu permet de réduire la surcharge de communication.

Un chat plus intelligent commence dans ClickUp

Les discussions d'équipe ne devraient pas ressembler à un jeu de cache-cache. Si vous perdez constamment le fil, que vous recherchez d'anciens messages ou que vous changez d'application juste pour rester au courant de tout, il est temps d'opter pour une installation plus intelligente.

ClickUp se distingue parmi les alternatives à GroupMe en combinant le chat en temps réel avec tout ce dont votre équipe a besoin pour fonctionner : tâches, documents, objectifs, etc. Chaque discussion s'inscrit dans son contexte, liée à des éléments exploitables, avec des fonctionnalités d'IA qui résument les mises à jour, attribuent les prochaines étapes et éliminent les retours en arrière.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et recentrez-vous sur la discussion ! ✅