Les 10 meilleurs outils de prise de notes basés sur l'IA pour Zoom afin de booster la productivité en 2026

Prendre des notes lors d'une réunion Zoom demande de l'attention et de la rapidité, et, soyons honnêtes, cela vous empêche de participer à la discussion et de rester concentré.

Si vous parvenez encore à prendre des notes, vous devez compiler les moments importants et les partager avec les participants, accompagnés de vos commentaires. Réaliser tout cela manuellement peut s'avérer fastidieux, et les entreprises se tournent désormais vers les outils de prise de notes basés sur l'IA pour Zoom.

Les outils de prise de notes basés sur l'IA automatisent la résumation des réunions, la rédaction des comptes rendus, la prise de notes et leur partage. Dans cet article, nous vous présentons les 10 meilleurs outils de prise de notes IA pour Zoom, parfaitement adaptés aux besoins de votre entreprise.

Les meilleurs outils de prise de notes IA pour Zoom en un coup d'œil

Outil Meilleures fonctionnalités Idéal pour Tarifs ClickUp Prise de notes et gestion des tâches assistées par l'IA Particuliers, petites entreprises, entreprises de taille moyenne, grandes entreprises Forfait Free ; personnalisation disponible pour les entreprises Otter.ia Transcriptions IA lors des réunions commerciales Petites entreprises, entreprises de taille intermédiaire, grandes entreprises Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 16,99 $. Fireflies.ia Analyse des discussions au sein de l'équipe Petites entreprises, entreprises de taille intermédiaire, grandes entreprises Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 10 $. Sonix Traductions et sous-titres rapides Petites entreprises, entreprises de taille intermédiaire, grandes entreprises Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 16,50 $. Rev. /IA Transcription haute précision et analyses Entreprises de taille moyenne, grandes entreprises Paiement à l'utilisation ; tarifs personnalisés Trint Création de récits à partir de transcriptions Entreprises de taille moyenne, grandes entreprises Les forfaits payants commencent à 80 $. Descript Modification en cours des transcriptions audio et vidéo Particuliers, petites entreprises, entreprises de taille moyenne Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 12 $. Tetra Intégration facile dans les applications web Entreprises de taille moyenne, grandes entreprises Les forfaits payants commencent à 100 $. Deepgram Développement de produits d'IA vocale Entreprises Paiement à l'utilisation ; les forfaits payants commencent à 4 000 $ par an Speechmatics Utilisation des fonctionnalités d'IA conversationnelle Entreprises Forfait Free disponible ; les forfaits payants commencent à 0,30 $/heure

Les 10 meilleurs outils de prise de notes basés sur l'IA pour Zoom

Les outils de prise de notes IA les plus populaires présentent des fonctionnalités et des arguments clés de vente distincts. Nous allons ici passer en revue les 10 meilleurs outils de prise de notes IA pour Zoom, en offrant une vue d'ensemble de leurs avantages et de leurs limites.

1. ClickUp (Idéal pour la prise de notes de réunion et la gestion des tâches assistées par l'IA)

ClickUp est une plateforme de productivité de pointe alimentée par l'IA, conçue pour les petites et moyennes entreprises. Grâce à sa suite complète de fonctionnalités, notamment un outil de prise de notes IA avancé pour Zoom, ClickUp permet aux équipes de saisir chaque détail lors des appels avec les clients et entre collègues, afin que vous puissiez rester concentré sur la discussion.

En automatisant la prise de notes et en rationalisant la collaboration, ClickUp vous aide à booster votre productivité, à vous assurer que rien ne passe entre les mailles du filet et à maintenir toute votre équipe sur la même longueur d'onde, le tout dans un environnement de travail unifié.

ClickUp AI Notetaker est le meilleur moyen de relier les discussions de vos réunions au reste de votre travail grâce à des notes et des résumés automatiques qui s'intègrent à vos documents et tâches. Vous pouvez accéder à des résumés intelligents comprenant des mots-clés et des passages mis en évidence, et créer des actions à mener pour vous-même ou à attribuer à votre équipe.

Grâce à l'outil de prise de notes IA de ClickUp, vous pouvez créer des transcriptions consultables avec des éléments à mener, qui bénéficient de la puissance des autres fonctionnalités de gestion de documents de ClickUp, associées à ClickUp Brain. Vous pouvez également intégrer votre calendrier à l'outil de prise de notes IA pour définir des tâches et des échéances en fonction de l'agenda de votre réunion.

Créez des résumés intelligents de vos réunions grâce à l'outil de prise de notes IA de ClickUp

L'outil de prise de notes IA vous permet également de vous connecter à ClickUp Chat afin d'envoyer automatiquement des résumés et des actions dans vos canaux de discussion. Il vous permet d'accéder aux informations suivantes lors d'une réunion et de les enregistrer :

Nom et date de la réunion, qui font partie du titre du document pour faciliter la consultation

Liste des participants

Un enregistrement vidéo complet de l'appel

Un enregistrement audio complet de l'appel

Un bref aperçu des principaux points abordés

Une liste des points clés à retenir, avec des informations essentielles et des décisions sous forme de liste à puces

Une checklist des éléments à mener et des prochaines étapes

Classement des thèmes de la réunion sous forme de menu déroulant

Une transcription détaillée de l'intégralité de la discussion

En plus de fournir toutes ces informations sur votre réunion, Notetaker propose d'autres fonctionnalités de productivité, telles que :

Enregistrement des transcriptions, des fichiers audio et des résumés dans un document privé

Ajouter des étiquettes à d'autres notes de réunion

Transformer les discussions en actions traçables

Possibilité de rejoindre des appels depuis n'importe où dans ClickUp

Intégration avec Zoom, Teams et Google Meet

Détection automatique de la langue et transcription dans plus de 15 langues

Intégration avec ClickUp Brain pour des fonctionnalités de prise de notes basées sur l'IA

Transformez les transcriptions de vos réunions en un résumé instantané avec ClickUp Brain

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur ClickUp Brain 👇

Cette fonctionnalité vous permet d'améliorer la productivité de vos réunions de la manière suivante :

Rédigez des comptes-rendus de réunion en créant des notes structurées qui mettent en évidence les points importants de la discussion

Condensez vos longues réunions en résumés concis pour faciliter le partage et la compréhension

Reliez les points à l'ordre du jour de la réunion à des flux de travail, puis fixez des objectifs et des échéances pour les atteindre efficacement

La fonctionnalité de prise de notes de ClickUp aide les entreprises à gagner en productivité et à créer des résumés générés par l'IA. Vous pouvez également utiliser les modèles de réunion de ClickUp pour communiquer vos attentes et définir les éléments à mener pour votre prochaine réunion.

Voici quelques options que vous pouvez essayer : Modèle d'agenda de réunion par ClickUp : utilisez cette solution pour définir les actions à mener lors de vos réunions en précisant les responsabilités et les objectifs de chaque membre de l'équipe

Modèle de compte-rendu de réunion par ClickUp : suivez tout ce qui se dit pendant les réunions afin d'identifier précisément tous les points sensibles et de prendre des décisions claires lors des prochaines réunions

Avec ClickUp Meetings, gérez l'ensemble de votre expérience de réunion en prenant des notes, en créant un agenda, en définissant des actions à mener et en collaborant avec votre équipe. Il vous permet d'enregistrer vos réunions afin que vous puissiez :

Réalisez des modifications avancées pour mettre en évidence les points clés et présenter le résumé de la réunion de manière créative

Préparez vos agendas pour chaque réunion Zoom en effectuant l'automatisation des tâches récurrentes

Utilisez les commandes slash pour accéder au menu des commandes et définir des tâches en quelques secondes

Connectez ClickUp Docs à vos flux de travail pour rester concentré sur les points importants de vos réunions

De plus, vous pouvez utiliser ClickUp Docs pour consigner les points importants des discussions sur Zoom et les enregistrer pour plus tard. Ces documents peuvent ensuite être connectés à des flux de travail et attribués aux membres de l'équipe pour un suivi.

Docs vous permet de résumer de longues transcriptions grâce à l'IA, de personnaliser les affichages et les champs, de l'intégrer à vos outils existants, de créer des tâches à attribuer, et bien plus encore.

🧠 Anecdote : les outils de transcription IA ont appris à distinguer les mots prononcés, à résumer les réunions et à supprimer les mots redondants en quelques secondes. Désormais, vous n'avez plus besoin de passer des heures à écouter les enregistrements de réunion et à prendre des notes.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Prenez des notes de réunion avec ClickUp AI Notetaker et associez-les à des documents et des tâches pour créer des résumés générés par l'IA et des transcriptions consultables, afin de tirer le meilleur parti de vos réunions Zoom.

Utilisez ClickUp Brain pour établir la connexion entre toutes les connaissances de votre entreprise et l'IA afin de maintenir les flux de travail des projets et d'augmenter la productivité

Créez et partagez des notes de réunion avec ClickUp Docs, générez des résumés et des agendas dans un format centralisé, partagez-les avec l'équipe et travaillez sur les éléments à mener à bien.

Notez les points clés de vos réunions Zoom avec ClickUp Bloc-notes et organisez vos notes, tâches et checklists en un seul endroit

Gérez vos réunions en un seul endroit avec ClickUp Meetings : prenez des notes, gérez l'agenda et définissez des actions à mener pour toute votre équipe

Résumez instantanément les contenus longs et transformez les paragraphes en tâches concrètes

Intégrez-les facilement via Zapier à des applications externes telles que HubSpot, Zoom, Calendly et Slack

Limites de ClickUp

L'application mobile de ClickUp offre moins de fonctions que la version pour ordinateur de bureau

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Voici ce que Michael Turner, directeur adjoint des communautés professionnelles à l'université de Miami, dit à propos de ClickUp :

J'ai des réunions bihebdomadaires avec ma responsable et nous utilisons ClickUp pour notre agenda. Je me sens plus en contrôle car toutes mes demandes d'évènements et de présentations y sont centralisées, avec un indicateur de statut à jour qu'elle peut consulter.

J'ai des réunions bihebdomadaires avec ma responsable et nous utilisons ClickUp pour notre agenda. Je me sens plus en contrôle car toutes mes demandes d'évènements et de présentations y sont centralisées, avec un indicateur de statut à jour qu'elle peut consulter.

💡 Conseil de pro : Ne vous contentez pas d'enregistrer vos réunions, transformez-les en tâches. Avec des outils comme ClickUp, vous pouvez instantanément convertir les éléments d'action en tâches assignables avec des dates d'échéance.

2. Otter.ai (Idéal pour les transcriptions IA lors des réunions avec l'équipe commerciale)

Otter.ai est un assistant de réunion basé sur l'IA qui permet de transcrire en texte les réunions vidéo ou les discussions audio. Il peut identifier les intervenants, libeller le nom de l'intervenant au texte et capturer les diapositives partagées.

La plateforme dispose d'une fonctionnalité de chat en direct qui vous permet de poser des questions pendant une réunion, d'ajouter des commentaires à la transcription ou de mettre en évidence les points clés. Vous pouvez également générer des résumés en direct à partir des notes IA, au cas où vous auriez manqué certains points lors d'une réunion.

Les meilleures fonctionnalités d'Otter.ai

Identifiez des mots-clés et des expressions, puis recherchez-les dans les notes de transcription

Intégrez-les à votre calendrier Google ou Microsoft pour bénéficier d'un accès complet à vos réunions Zoom, Teams et Google Meet

Passez à un forfait supérieur pour augmenter votre limite de minutes de transcription ou télécharger davantage de fichiers

Limites d'Otter.ai

Il existe des limites concernant la durée de transcription, les fichiers téléchargés et la durée des réunions.

Le forfait Free ne comprend pas les fonctionnalités avancées de recherche ou de collaboration

L'application ne vous permet pas de prendre vos propres notes.

Tarifs d'Otter.ai

Basique : Gratuit

Pro : 16,99 $/mois avec 1 200 minutes de transcription

Business : 40 $ par mois avec 6 000 minutes de transcription

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Otter.ai

G2 : 4,3/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 90 avis)

💡 Conseil de pro : Découvrez nos meilleures alternatives à Otter IA qui vous aident à partager rapidement vos notes et vos résumés de réunion !

Que disent les utilisateurs d'Otter.ai dans la vie réelle ?

Avis sur G2:

La transcription en temps réel est extrêmement précise, et les résumés générés par l'IA permettent de gagner du temps. Les transcriptions consultables facilitent la révision des réunions, ce qui stimule la productivité.

La transcription en temps réel est extrêmement précise, et les résumés générés par l'IA permettent de gagner du temps. Les transcriptions consultables facilitent la révision des réunions, ce qui stimule la productivité.

3. Fireflies.ai (Idéal pour analyser les discussions d'équipe)

Fireflies.ai est un excellent outil pour transcrire et enregistrer en temps réel vos appels Zoom. Il résume les points clés, met en évidence les décisions et crée des actions à mener à partir des notes de réunion.

Vous pouvez également revoir certaines parties de la réunion, rechercher des mots-clés et modifier la vitesse de lecture de l'enregistrement. Les outils de collaboration de Fireflies.ai permettent également à votre équipe d'épingler, de commenter et de réagir aux discussions, ou d'extraire des extraits audio de l'enregistrement.

Les meilleures fonctionnalités de Fireflies.ai

Prend en charge plus de 40 langues et dialectes, ce qui est idéal pour les équipes multiculturelles

Utilisez l'outil de prise de notes basé sur l'IA pour participer à des réunions et les enregistrer automatiquement

Intégrez Fireflies.ai à Teams, Skype, Zoom et Google Meet

Partagez vos notes de réunion sur Slack, Notion ou d'autres plateformes

Limites de Fireflies.ai

La qualité audio influe sur la précision de la transcription

Le forfait Free ne propose pas d'intégration avec des applications tierces

Il existe des limites concernant la taille des fichiers, la durée des réunions et la vitesse de transcription.

Tarifs de Fireflies.ai

Free

Pro : 10 $/mois par utilisateur

Entreprise : 19 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Fireflies.ai

G2 : 4,8/5 (plus de 600 avis)

Capterra : 4,3/5 (10 avis)

💡 Conseil de pro : Vous cherchez la méthode la plus productive pour prendre des notes lors de vos réunions ? Voici notre guide complet pour vous aider à gérer efficacement vos tâches quotidiennes !

Que disent les utilisateurs de Fireflies.ia ?

Avis sur G2:

La précision et la synchronisation entre l'audio et le texte de la transcription sont très utiles. L'outil n'est pas intrusif, car vous pouvez configurer les paramètres pour n'inviter Fred (Fireflies) que lorsque vous le souhaitez. C'est très important, car certaines réunions doivent rester privées. J'ai comparé des IA similaires et celle-ci est la meilleure de toutes en termes de précision et de confidentialité.

La précision et la synchronisation entre l'audio et le texte de la transcription sont très utiles. L'outil n'est pas intrusif, car vous pouvez configurer les paramètres pour n'inviter Fred (Fireflies) que lorsque vous le souhaitez. C'est très important, car certaines réunions doivent rester privées. J'ai comparé des IA similaires et celle-ci est la meilleure de toutes en termes de précision et de confidentialité.

4. Sonix (Idéal pour les traductions rapides et les sous-titres)

via Sonix

Sonix est un fournisseur de transcriptions et de sous-titres automatisés en plusieurs langues, et génère des résumés automatisés en quelques secondes. Il est également capable d'identifier plusieurs intervenants et de déterminer ce qu'ils disent et à quel moment.

Avec Sonix, vous bénéficiez de traductions et de conversions automatisées de contenus audio et vidéo en texte. Ses fonctionnalités de collaboration permettent également de définir des permissions multi-utilisateurs, afin que les membres puissent télécharger, partager, modifier ou restreindre l'accès aux fichiers.

📮ClickUp Insight : Seuls 12 % des personnes interrogées dans notre sondage utilisent les fonctionnalités d'IA intégrées aux suites de productivité. Ce faible taux d'adoption suggère que les implémentations actuelles manquent peut-être de cette intégration contextuelle et transparente qui inciterait les utilisateurs à abandonner leurs plateformes de conversation autonomes préférées. Par exemple, l'IA peut-elle exécuter un flux de travail d'automatisation à partir d'un texte simple fourni par l'utilisateur ? ClickUp Brain en est capable ! L'IA est profondément intégrée à tous les aspects de ClickUp, notamment pour résumer les fils de discussion, rédiger ou peaufiner du texte, extraire des informations de l'environnement de travail, générer des images, et bien plus encore ! Rejoignez les 40 % de clients ClickUp qui ont remplacé plus de 3 applications par notre application tout-en-un pour le travail !

Les meilleures fonctionnalités de Sonix

Recherchez, lisez, effectuez des modifications en cours, organisez et partagez des transcriptions sur n'importe quel appareil grâce à un éditeur intelligent intégré

Bénéficiez de résumés générés par l'IA, de titres de chapitres, de la détection des sujets et d'analyses thématiques pour vos transcriptions

Partagez et publiez vos notes de réunion, et collaborez avec votre équipe

Intégrez votre flux de travail à YouTube, Zapier, Teams, Zoom et bien d'autres encore

Limites de Sonix

La structure tarifaire est plus élevée que celle des autres solutions, ce qui peut constituer un frein pour les petites équipes

Les transcriptions peuvent comporter des inexactitudes s'il y a plusieurs intervenants

Tarifs Sonix

Standard : Gratuit

Premium : 16,50 $ par utilisateur

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Sonix

G2 : 4,7/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 100 avis)

🔎 Le saviez-vous ? À ses débuts, Zoom permettait d'organiser des réunions pouvant accueillir jusqu'à 15 participants ; aujourd'hui, la plateforme peut en accueillir jusqu'à 1 000 à la fois. Un outil de prise de notes IA efficace sera capable d'identifier la plupart de ces intervenants et d'attribuer leurs propos à chacun d'entre eux.

5. Rev. IA (Idéal pour une transcription de haute précision et des analyses approfondies)

Rev. ai est une API très précise pour la transcription générée par l'IA et par des humains. Vous pouvez enregistrer et transcrire des notes pour vos réunions Zoom, vos applications de vidéo et de voix, puis les partager avec votre organisation.

Il offre des fonctionnalités de reconnaissance vocale, des analyses basées sur l'IA, des transcriptions en plusieurs langues et le plus haut niveau de précision grâce à des transcriptions réalisées par des humains.

Les meilleures fonctionnalités de Rev. IA

Bénéficiez de fonctionnalités telles que la reconnaissance linguistique, l'analyse des sentiments, l'extraction de thèmes, la résumation, la traduction et l'alignement forcé

Identifiez des horodatages précis pour faciliter la recherche et l'analyse

Bénéficiez du taux d'erreur le plus bas et des transcriptions les plus lisibles

Limites de Rev. ai

Il existe des limites en termes de taille de fichier, de durée et de nombre d'utilisateurs simultanés.

Tarifs de Rev. IA

Paiement à l'utilisation

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Rev. ai

G2 : 4,7/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs de Rev. ai dans la pratique ?

Avis sur G2:

Il est très simple de télécharger et de transférer des fichiers vers Rev. La modification en cours est facile à utiliser. Le service client est réactif et efficace. En effectuant l'évaluation des fichiers finis, Rev semble apprendre et s'améliorer à chaque transcription et sous-titrage.

Il est très simple de télécharger et de transférer des fichiers vers Rev. La modification en cours est facile à utiliser. Le service client est réactif et efficace. Lors de l'évaluation des fichiers finis, Rev semble apprendre et s'améliorer à chaque transcription et sous-titrage.

6. Trint (Idéal pour créer des récits à partir de transcriptions)

via Trint

Trint est un logiciel de transcription automatisée qui vous aide à créer du contenu percutant à partir de vos transcriptions audio et vidéo. Vous pouvez convertir des fichiers vidéo, audio et de la parole en texte avec une grande précision pour effectuer des modifications en cours, les résumer, les traduire et collaborer au sein d'un flux de travail unique.

Les fonctionnalités de narration de Trint vous permettent d'extraire des citations de plusieurs transcriptions et de créer des articles, des podcasts, des scripts et des extraits audio à l'aide d'outils éditoriaux. Utilisez la méthode de prise de notes par phrase pour créer des storyboards et des résumés captivants à partir des transcriptions de vos réunions.

Les meilleures fonctionnalités de Trint

Capturez le contenu en temps réel et analysez-le grâce aux fonctionnalités d'IA

Créez des contenus faciles à partager à partir de transcriptions pour élaborer des récits

Collaborez avec votre équipe grâce aux espaces de travail partagés, aux fonctionnalités de commentaires et bien plus encore

Intégrez-les facilement à vos flux de travail existants grâce à leur interface conviviale

Limites de Trint

Il ne peut pas transcrire des fichiers de plus de 3 Go ou d'une durée supérieure à 3 heures.

La version gratuite ne propose pas d'intégrations avancées

Il n’offre pas d’assistance pour lier des fichiers audio ou vidéo.

Tarifs de Trint

Formule Starter : 80 $/mois par utilisateur

Avancé : 100 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Trint

G2 : 4,4/5 (plus de 60 avis)

Capterra : pas assez d'avis

➡️ En savoir plus : Les meilleurs modèles gratuits de prise de notes dans Google Docs, Word et ClickUp

7. Descript (Idéal pour la modification en cours de transcriptions audio et vidéo)

via Descript

Descript utilise l'IA pour générer des transcriptions à partir de vidéos, traduire du contenu, créer des sous-titres et effectuer des modifications en cours sur des fichiers multimédias. Vous pouvez convertir des fichiers audio en texte, générer des transcriptions par l'IA ou par des transcripteurs humains, enregistrer des réunions, collaborer sur des fichiers audio et partager le tout sur plusieurs plateformes populaires.

Téléchargez directement le fichier sur Descript et obtenez des transcriptions faciles à comprendre, à résumer et à partager. Vous pouvez également effectuer des modifications en cours sur les vidéos et les fichiers audio sur cette plateforme pour conserver les passages importants de vos réunions et mettre en évidence les points clés.

Les meilleures fonctionnalités de Descript

Effectuez la modification du texte et des transcriptions de vos réunions et podcasts

Traduisez l'audio à l'aide des fonctionnalités d'IA

Générez des transcriptions précises, réalisées par des humains ou par l'IA

Glissez-déposez des fichiers pour convertir l'audio en texte

Limites de Descript

Il existe une version gratuite limitée

Cela peut ralentir votre système

Tarifs de Descript

Free

Hobbyist : 12 $ par personne et par mois, facturé annuellement

Créateur : 24 $ par personne et par mois, facturé annuellement

Évaluations et avis sur Descript

G2 : 4,6/5 (plus de 700 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 170 avis)

Que disent les utilisateurs de Descript dans la vie réelle ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Je l'ai utilisé pour un mini-podcast et je l'ai trouvé moins sujet aux bugs que d'autres plateformes comme Podcastle.

Je l'ai utilisé pour un mini-podcast et je l'ai trouvé moins sujet aux bugs que d'autres plateformes comme Podcastle.

8. Tetra (Idéal pour une intégration facile dans les applications web)

via Tetra

Tetra est un outil de productivité efficace qui peut se connecter directement à vos appels Zoom et commencer à prendre des notes pour créer des transcriptions. Ainsi, vous n'avez plus à vous soucier de la rédaction du compte-rendu de la réunion et pouvez vous concentrer sur la discussion en cours.

L'application web de Tetra vous permet d'afficher les transcriptions de vos réunions à tout moment. Vous pouvez utiliser les outils de recherche intégrés pour rechercher des mots-clés et des expressions. Elle vous fournit des horodatages synchronisés avec le fichier audio pour faciliter l'analyse.

Les meilleures fonctionnalités de Tetra

Connectez-vous automatiquement aux réunions pour créer rapidement des transcriptions et gagner du temps

Exportez vos notes de réunion vers des outils de documentation tels que Slack, Dropbox, les e-mails et Google Docs

Bénéficiez d'un système de stockage sécurisé qui vous permet de supprimer définitivement les transcriptions

Collaborez avec des éditeurs professionnels pour corriger et peaufiner les transcriptions générées automatiquement

Limites de Tetra

La transcription des appels prend des heures

Il n'est pas compatible avec certaines plateformes de réunion

Tarifs de Tetra

En plus : 100 $/mois pour 3 heures de transcription

Pro : 300 $/mois pour 10 heures de transcription

Personnalisé : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Tetra

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : NA

🎯 À savoir : la fatigue liée aux réunions est bien réelle. Mais lorsque vous n'avez pas à vous soucier de prendre des notes, vous pouvez rester plus concentré sur la discussion, ce qui permet de prendre de meilleures décisions.

9. Deepgram (Idéal pour développer des produits d'IA vocale)

via Deepgram

Deepgram est une plateforme d'IA vocale qui convertit la parole en texte et le texte en parole, et propose des agents vocaux de type « parole à parole ». Les développeurs peuvent utiliser cette plateforme pour créer des produits et des fonctionnalités d'IA vocale.

Les fonctionnalités d'intelligence audio de Deepgram vous aident à créer des transcriptions vocales avec une précision, une rapidité et un coût optimaux.

Les meilleures fonctionnalités de Deepgram

Transcrivez facilement vos réunions et vos échantillons audio

Utilisez les capacités de l'IA pour une analyse à l'échelle de l'entreprise

Bénéficiez de capacités d'intelligence de discussion pour identifier les intervenants et leur attribuer leurs propos

Limites de Deepgram

Des compétences en matière d'API sont nécessaires pour appliquer des personnalisations personnalisées

Les transcriptions de discours comportant des accents peuvent contenir des erreurs

Tarifs Deepgram

Paiement à l'utilisation : 200 $ de crédit

Croissance : plus de 4 000 $ par an

Enterprise : 15 000 $+ par an

Évaluations et avis sur Deepgram

G2 : 4,6/5 (plus de 200 avis)

Capterra : NA

Que disent les utilisateurs de Deepgram dans la vie réelle ?

AvisG 2 :

J'apprécie particulièrement le fait que Deepgram capture l'audio et la vidéo, puis les transcrive avec une telle précision. Cet outil s'est révélé très efficace pour transcrire les réunions avec les clients et les discussions internes. Grâce à ses fonctionnalités permettant de stocker et de partager les transcriptions sur des plateformes telles que Google Drive, il s'intègre facilement.

J'apprécie particulièrement le fait que Deepgram capture l'audio et la vidéo, puis les transcrive avec une telle précision. Cet outil s'est révélé très efficace pour transcrire les réunions avec les clients et les discussions internes. Grâce à ses fonctionnalités permettant de stocker et de partager les transcriptions sur des plateformes telles que Google Drive, il s'intègre facilement.

10. Speechmatics (Idéal pour l'utilisation de fonctionnalités d'IA conversationnelle)

via Speechmatics

Speechmatics est une API d'IA conversationnelle qui permet des interactions vocales naturelles et réactives grâce à sa propre technologie ASR de pointe, quels que soient l'accent, la langue ou l'environnement.

Sa technologie ASR fournit des transcriptions très précises qui identifient les intervenants en temps réel lors de réunions en direct ou à partir de supports enregistrés, dans plus de 50 langues.

Les meilleures fonctionnalités de Speechmatics

Bénéficiez de la technologie de reconnaissance vocale IA pour la transcription et la traduction en temps réel

Accédez à une API de reconnaissance vocale précise et inclusive

Bénéficiez d'une reconnaissance vocale en temps réel dans plus de 50 langues

Limites de Speechmatics

Les transcriptions en temps réel sont soumises à des limites de durée

Les transcriptions peuvent présenter un décalage en temps réel

Tarifs de Speechmatics

Free : 8 heures par mois

Paiement à l'utilisation : à partir de 0,30 $ de l'heure

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Speechmatics

G2 : 4,7/5 (plus de 20 avis)

Mentions spéciales

Fathom : Fathom facilite l'enregistrement, la transcription et la résumation de vos réunions Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams : Fathom facilite l'enregistrement, la transcription et la résumation de vos réunions Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams

Sembly IA : Idéal pour générer des notes Zoom, transformer les réunions en texte consultable et mettre en évidence les moments clés des discussions : Idéal pour générer des notes Zoom, transformer les réunions en texte consultable et mettre en évidence les moments clés des discussions

Avoma : une plateforme IA tout-en-un pour la prise de notes automatisée, les prévisions, la planification et bien plus encore : une plateforme IA tout-en-un pour la prise de notes automatisée, les prévisions, la planification et bien plus encore

🧠 Anecdote : un employé passe en moyenne 31 heures par mois dans des réunions improductives. Les outils de prise de notes basés sur l'IA peuvent aider à récupérer ce temps perdu en résumant automatiquement les réunions.

Que faut-il rechercher dans un outil de prise de notes IA pour Zoom ?

Lorsque vous choisissez l'outil de prise de notes basé sur l'IA le mieux adapté à Zoom, privilégiez les fonctionnalités les plus essentielles à l'activité de votre entreprise. Voici quelques exemples :

Transcription audio en temps réel : l'outil de prise de notes basé sur l'IA doit capturer l'audio en temps réel et générer des transcriptions précises

Résumés automatisés par IA : un bon outil de prise de notes peut créer des listes de contrôle, répertorier les actions à mener et attribuer des tâches aux membres de l'équipe à l'aide de l'IA

Intégration avec vos systèmes existants : votre outil d'IA doit s'intégrer facilement à vos logiciels existants. Cela permet aux membres de l'équipe de s'adapter plus facilement et en toute transparence à ce nouvel outil.

Paramètres personnalisés : les paramètres peuvent être personnalisés en fonction de vos besoins, avec des intégrations tierces, une limite flexible et la possibilité de partager les notes.

Normes de sécurité et de confidentialité : les transcriptions de réunions par IA doivent respecter les normes de sécurité et de confidentialité afin de protéger les données des utilisateurs et les informations sensibles de l’entreprise.

Convivialité : L'outil doit être convivial et facile à comprendre. Si la période de formation nécessaire à l'adoption de l'outil est courte, cela permet d'augmenter la productivité de l'équipe.

L'outil de prise de notes doit transcrire les réunions et identifier qui a dit quoi lors des appels avec les clients. Il doit résumer efficacement la discussion et générer des tâches concrètes pouvant être attribuées pour le suivi.

📈 Chiffre à retenir : selon un sondage Microsoft, 52 % des participants aux réunions ont du mal à prendre des notes. Les outils d'IA comblent cette lacune grâce à la transcription et aux résumés en temps réel.

Résumez vos réunions avec le meilleur outil de prise de notes IA pour Zoom : ClickUp !

Pour choisir le meilleur outil de prise de notes basé sur l'IA pour Zoom, il convient de prendre en compte plusieurs aspects clés. Évaluez dans quelle mesure il correspond à votre budget et aux besoins de votre entreprise, et s'il s'intègre facilement à vos flux de travail actuels.

Si votre entreprise organise de nombreux appels Zoom, vous devez optimiser la prise de notes de réunion à l'aide du meilleur outil. C'est là que ClickUp entre en jeu. Cette plateforme de gestion de projet offre de nombreuses fonctionnalités de transcription et de collaboration qui facilitent grandement la résumation de vos réunions et le suivi. Tirez parti des fonctionnalités de ClickUp Brain pour révolutionner vos flux de travail en toute simplicité et améliorer l'efficacité de votre équipe. Inscrivez-vous dès aujourd'hui !