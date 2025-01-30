10 meilleurs outils de communication par l'IA en 2025

L'adage populaire "la communication est la clé" est plus vrai que jamais aujourd'hui. Le monde bouge et change rapidement, et nous nous efforçons de suivre le rythme, tout en maintenant la cohésion de nos équipes.

Il est vital aujourd'hui de mettre en place des systèmes qui permettent aux membres de l'équipe, aux clients et aux parties prenantes d'être au courant de tout ce qui est important, au moment où cela l'est. C'est pourquoi je trouve les outils d'IA si utiles.

Beaucoup d'entre nous ont appris comment utiliser l'IA pour les tâches de la vie quotidienne pour améliorer la productivité et simplifier les activités de routine. Mais qu'en est-il de la communication au travail ? L'IA sur le lieu de travail peut apporter une efficacité sans précédent à la planification des réunions, au partage des mises à jour, au résumé des discussions, à la réponse aux questions et à la collecte des commentaires. Tout en vous donnant des indications précieuses sur la manière d'optimiser vos communications et d'améliorer l'engagement des employés.

J'ai donc compilé quelques-uns des meilleurs outils de communication IA disponibles aujourd'hui pour que vous puissiez faire votre choix. J'ai dressé cette liste avec l'aide de l'équipe de ClickUp, et j'espère qu'elle vous sera utile.

Que faut-il rechercher dans les outils de communication IA ?

Chaque organisation a ses propres besoins, et vous voulez vous assurer que l'outil que vous choisissez s'intègre en douceur dans votre flux de travail existant. Voici quelques fonctionnalités à prendre en compte lorsque vous comparez vos options :

Facilité d'utilisation: Est-il facile d'installer l'outil, de le configurer en fonction de vos paramètres et de passer à l'action ? L'outil de communication idéal alimenté par l'IA doit être conçu de manière à ce que tous les membres de votre équipe puissent s'en servir sans formation particulière

Est-il facile d'installer l'outil, de le configurer en fonction de vos paramètres et de passer à l'action ? L'outil de communication idéal alimenté par l'IA doit être conçu de manière à ce que tous les membres de votre équipe puissent s'en servir sans formation particulière Évolutivité : Au fur et à mesure que vos équipes s'agrandissent et que d'autres départements entrent en jeu, votre outil de communication alimenté par l'IA doit être conçu de manière à ce que tous les membres de votre équipe puissent s'y retrouver sans avoir besoin d'une formation particulièrelogiciel de communication internedoit être capable de grandir avec vous tout en continuant à fournir des résultats de premier ordre

**Vous voulez vous assurer que des ressources d'apprentissage existent pour ceux qui en ont encore besoin ; recherchez des outils de communication IA qui s'accompagnent de bases de connaissances et d'une assistance par chat/téléphone pour obtenir des conseils sur la manière de tirer le meilleur parti des fonctionnalités

Options d'intégration: L'objectif est de construire un flux de travail unifié où chaque composant peut se parler ; choisissez une option qui est livrée avec des API ou des plugins pour se synchroniser avec votre système d'e-mail, les plateformes de gestion de projet/CRM, le tableau de bord des RH, et ainsi de suite

L'objectif est de construire un flux de travail unifié où chaque composant peut se parler ; choisissez une option qui est livrée avec des API ou des plugins pour se synchroniser avec votre système d'e-mail, les plateformes de gestion de projet/CRM, le tableau de bord des RH, et ainsi de suite Sécurité et confidentialité: Considérez un outil qui est livré avec des fonctions de cryptage robustes pour protéger vos données et qui est également conforme à toutes les normes spécifiques à l'industrie comme HIPAA ou GDPR

Considérez un outil qui est livré avec des fonctions de cryptage robustes pour protéger vos données et qui est également conforme à toutes les normes spécifiques à l'industrie comme HIPAA ou GDPR Interactions en temps réel et/ou multilingues: Si vous offrez une assistance par discussion en temps réel ou si vous vous connectez avec des clients de différents emplacements, vous souhaitez choisir un outil de communication IA capable de supprimer les barrières linguistiques

À lire aussi: Comment utiliser les outils d'IA pour maximiser la productivité

Les 10 meilleurs outils de communication IA à utiliser en 2024

1. ClickUp (le meilleur pour la communication alimentée par l'IA)

ClickUp est une plateforme robuste de productivité et de collaboration d'équipe qui offre des fonctionnalités étendues de gestion de projet et de communication. Affichage du ClickUp Chat par exemple, permet aux équipes de communiquer et de gérer des tâches partagées du début à la fin.

Je peux intégrer des liens, des feuilles de calcul, des vidéos et bien plus encore dans la discussion afin que mon équipe puisse y accéder pour une référence rapide. Grâce à l'option @mention, je peux étiqueter des membres spécifiques de l'équipe dans les discussions, afin qu'ils restent informés des mises à jour et des changements au fur et à mesure qu'ils se produisent.

Rassemblez les communications d'équipe dans un seul espace avec ClickUp Chat et partagez les mises à jour, liez les ressources et collaborez sans effort

ClickUp permet également de mettre en forme n'importe quel message avec une modification en cours. Il s'agit d'utiliser des blocs de code, des listes à puces et des bannières pour communiquer clairement les détails du travail.

Si j'ai besoin d'un moyen facile de montrer aux membres de mon équipe exactement ce dont je parle, ClickUp Clips est la solution idéale. Cette fonctionnalité d'enregistrement d'écran me permet d'enregistrer mon écran et de partager la vidéo avec les membres de mon équipe sous forme de lien public et même de télécharger le fichier vidéo.

Qu'il s'agisse de clarifier des doutes ou de faire le point sur le statut d'un projet ou d'une tâche, la communication d'entreprise n'a jamais été aussi facile.

Dans une tâche ClickUp, partagez facilement votre écran et enregistrez-le pour communiquer plus rapidement avec d'autres utilisateurs sans passer par d'autres outils d'enregistrement d'écran

De plus, il n'est pas nécessaire d'utiliser d'autres outils d'enregistrement d'écran, ClickUp Brain peut transcrire chaque Clip, y compris les horodatages et les extraits. Les transcriptions peuvent être converties en résumés ou en listes de choses à faire.

Grâce aux fonctions IA de ClickUp, les équipes marketing peuvent produire rapidement et simplement des documents importants comme une étude de cas

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Favorisez la collaboration et responsabilisez tout le monde en assignant des tâches, en fixant des paramètres d'échéance et en partageant des fichiers dans ClickUp Tasks

Assurez-vous que tout le monde est sur la même page et passez à l'action grâce aux @mentions et aux commentaires sur les tâches ; étiquetez les membres de l'équipe directement dans les tâches et les commentaires, partagez les mises à jour et invitez à prendre des instructions

Utiliser Tableaux blancs ClickUp pour les sessions de brainstorming, tandis que les ClickUp Documents peut être utilisé pour stocker des idées et des procédures opératoires normalisées, créer des forfaits de communication via des modèles personnalisables, et bien plus encore

Rationalisez votre messagerie électronique en intégrant votre environnement de travail de Google, Outlook et Google Agenda à ClickUp pour envoyer et recevoir des e-mails directement à partir de vos tâches, sans avoir à passer d'une application à l'autre

Automatisez la rédaction d'e-mails, résumez les notes de réunion et les fils de discussion, écrivez..des agendas de réunionet créez des fiches produits détaillées avec ClickUp Brain

Limites de ClickUp

ClickUp Brain n'est pas inclus dans le forfait Free Forever ; cependant, un accès limité à un essai gratuit sera bientôt disponible

ClickUp comportant de nombreuses fonctionnalités, les novices en matière de logiciels de productivité risquent d'être confrontés à une courbe d'apprentissage

Prix de ClickUp

**Free Forever : 7 $ par mois

Unlimited: $7 par mois par utilisateur

$7 par mois par utilisateur Business: 12 $ par mois et par utilisateur

12 $ par mois et par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre de l'espace de travail et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,700+ reviews)

4.7/5 (9,700+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,100+ reviews)

2. Otter.IA (Meilleur pour la transcription précise des mots parlés et l'intégration des réunions)

via Loutre Otter.IA est un service de transcription avancé qui utilise l'intelligence artificielle pour convertir les mots parlés en texte avec précision. Qu'il s'agisse d'une réunion d'équipe, d'une conférence ou d'un entretien, il capture tout en temps réel.

L'une de mes fonctionnalités favorites d'Otter.IA est sa capacité à rejoindre automatiquement les réunions Zoom, Google Meet et Microsoft Teams. Cela signifie qu'il peut enregistrer des transcriptions détaillées sans aucun effort supplémentaire de votre part, reconnaître les différents intervenants et les libeller en conséquence pour éviter toute confusion.

Vous pourrez exporter les transcriptions dans différentes formes, notamment des fichiers texte, des PDF et des SRT (pour les sous-titres).

Otter.IA meilleures fonctionnalités

Condensez et transcrivez des réunions virtuelles d'une heure en un résumé de 30 secondes

Partagez les transcriptions avec les membres de l'équipe, ajoutez des commentaires et mettez en évidence les sections essentielles depuis la plateforme elle-même

Capturez et attribuez automatiquement les éléments d'action des réunions, y compris le contexte de la discussion, ce qui évite d'avoir à composer des e-mails

Limites de Otter.IA

Le plan gratuit offre un nombre limité de minutes de transcription, ce qui peut être restrictif pour les équipes qui prévoient une utilisation intensive des outils de communication IA

L'application est quelque peu sensible et peut planter, notamment lorsqu'on essaie d'utiliser la fonctionnalité de correction automatique

Prix de l'IA

Basic: Gratuit

Gratuit Pro: 16,99 $ par utilisateur

16,99 $ par utilisateur Business: 30 $ par utilisateur

30 $ par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (200+ avis)

4.3/5 (200+ avis) Capterra: 4.5/5 (80+ avis)

3. Jasper.ai (Le meilleur pour générer du contenu écrit de haute qualité avec l'IA)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-51.png Jasper IA Dashboard (Tableau de bord de l'IA) /$$img/

via Jasper IA Jasper.ai est un assistant d'écriture alimenté par l'IA qui aide à générer un texte de haute qualité en fonction des entrées et des invites fournies.

Ce que j'ai trouvé particulièrement précieux à propos de Jasper.IA, c'est qu'il pouvait suggérer des mots-clés, des titres et d'autres éléments pour améliorer les performances SEO du contenu généré.

L'outil est intuitif et facile à utiliser, offrant plus de 50 modèles de plans de communication et des options de personnalisation pour s'adapter aux différentes tâches de rédaction. Vous pouvez utiliser Jasper pour rédiger des campagnes d'e-mail, élaborer des descriptions de produits et créer des histoires créatives.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper

Téléchargez le brief de votre prochaine campagne marketing et recevez un ensemble complet de paramètres (blogs, copie de médias sociaux, contenu de page d'atterrissage) pour vous achever

Transformez tout ce que vous pouvez imaginer en photos et images IA uniques en quelques secondes

Organisez votre contenu, votre style et votre référentiel de connaissances pour que votre équipe reste fidèle à la marque ; sécurisez-les avec des référentiels de niveau entreprise

Limites de Jasper

Nous avons constaté qu'il a du mal avec les invitations complexes, et la sortie peut contenir des inexactitudes et des incohérences significatives

Les utilisateurs se sont déclarés frustrés lorsqu'ils ont essayé de contacter l'Assistance Jasper, car la réponse initiale provient d'un robot, et les messages laissés pour le désabonnement ou les remboursements ne reçoivent pas de réponse dans les plus brefs délais, instructions

Prix de Jasper

Creator: 49 $ par mois et par place

49 $ par mois et par place Pro: 69 $ par mois et par place

69 $ par mois et par place Business: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (1,200+ reviews)

4.7/5 (1,200+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1,800+ reviews)

4. Synthesia.io (Le meilleur pour créer des vidéos de qualité professionnelle avec des avatars IA)

via Synthèse Synthesia.io est une plateforme pilotée par l'IA qui vous permet de créer des vidéos de qualité professionnelle à grande échelle sans aucune connaissance en matière de production vidéo.

Il me suffisait de taper ou de télécharger mon script, de choisir un avatar, une voix et les couleurs de la marque, et Synthesia.io générait une vidéo soignée qui avait l'air d'avoir été créée par un studio professionnel.

Compte tenu de la popularité croissante du marketing vidéo ces derniers temps, la plateforme vidéo IA de Synthesia.io simplifie le processus et vous permet d'économiser du temps et de l'argent.

En savoir plus: Les 10 meilleures alternatives à Synthesia IA à essayer

Les meilleures fonctionnalités de Synthesia

Engagez vos téléspectateurs avec 160+ avatars IA et rendez vos vidéos plus inclusives et diversifiées

Créez des vidéos dans plus de 130 langues sans avoir besoin d'embaucher des locuteurs natifs ou des acteurs vocaux ; vous pouvez même cloner votre voix

Intégrez les vidéos créées dans un outil auteur, LMS, LXP, et plus encore ; partagez-les avec votre équipe pour recevoir des commentaires immédiats

Limites de Synthesia

Les clients ont trouvé leur service client peu serviable et dédaigneux Le modèle de tarification est prohibitif, facturant 89 $ pour seulement 30 minutes de vidéo, et les prix augmentent jusqu'à plus de 2000 $ pour un forfait d'entreprise

Prix de Synthesia

Free: 0 $

0 $ Débutant: 29 $ par mois

29 $ par mois Créateur: 89 $ par mois

89 $ par mois Enterprise:Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (1,500+ reviews)

4.7/5 (1,500+ reviews) Capterra: 4.7/5 (100+ avis)

5. ChatGPT (Le meilleur pour le traitement polyvalent du langage naturel et la discussion)

via ChatGPT ChatGPT est probablement l'un des outils d'IA dont on parle le plus. Développé par OpenAI, c'est un agent conversationnel alimenté par l'IA capable de générer un texte de type humain en fonction des invitations qu'il reçoit.

Ce que j'ai trouvé le plus remarquable à propos de ChatGPT, c'est qu'il pourrait aider à accomplir diverses tâches, qu'il s'agisse de répondre à des questions et de fournir des explications sur des concepts ou de générer du contenu créatif, tel que le texte d'une page d'atterrissage, des lettres d'entreprise et des e-mails de clients.

Cela peut réduire considérablement le temps et l'énergie que vous auriez autrement consacrés à la recherche et à la rédaction. La version payante de ChatGPT propose également des outils supplémentaires tels que DALL-E et Sora IA pour la création d'images et la production de vidéos, respectivement.

Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Lancez des idées, écrivez des poèmes, rédigez des histoires ou développez des scripts vidéo pour une communication efficace et adaptée

Personnalisez les interactions car l'outil s'adapte à vos préférences, en fournissant des prestataires qui correspondent à votre style et à votre contexte

Jouez des rôles dans des situations telles que le service à la clientèle, les entretiens d'embauche ou les négociations, en vous préparant aux évènements de la vie réelle grâce à la pratique et au feedback dans un environnement sûr

Limites de ChatGPT

Parfois, ChatGPT a du mal à rester sur la bonne voie lorsqu'il répond aux questions, ce qui donne lieu à des réunions qui ne répondent pas entièrement aux attentes de l'utilisateur

Les nuances des émotions humaines et les subtilités de l'expérience personnelle peuvent parfois être perdues ou mal comprises

Prix de ChatGPT

Free

Plus: 20 $ par mois

20 $ par mois Teams: 30$ par mois par utilisateur

30$ par mois par utilisateur Enterprise:Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (500+ commentaires)

4.7/5 (500+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (40+ commentaires)

6. Grammarly (Meilleur pour améliorer la qualité de l'écriture avec des suggestions de grammaire et de style)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/Grammarly-Dashboard-1400x629.png Grammarly se classe en tête des outils d'outils d'IA pour la grammaire /$img/

via Grammaire Grammarly est un assistant d'écriture alimenté par l'IA qui aide à améliorer l'écriture en fournissant des prestataires pour la grammaire, l'orthographe, la ponctuation, le style et le ton - qui peuvent tous être acceptés ou rejetés en un clic.

Lorsque je l'ai utilisé, j'ai trouvé que Grammarly suggérait des mots et des phrases alternatifs pour stimuler l'utilisation du vocabulaire et éviter les répétitions, ce qui a rendu mon écriture plus variée et plus intéressante.

Dans la version premium, vous bénéficierez de fonctionnalités plus avancées, comme la détection du plagiat et la vérification du style d'écriture en fonction du genre.

Les meilleures fonctionnalités de Grammarly

Créez un contenu exempt d'erreurs grâce à des vérifications instantanées de l'orthographe et de la grammaire

Appliquez des directives partagées pour aider les équipes à paraître cohérentes en encourageant le langage et les tons propres à votre entreprise (Business forfait requis)

Écrivez avec votre style en utilisant l'IA générative avec des options de profil personnalisables pour le ton, la formalité et la pertinence professionnelle

Générez rapidement du texte à l'aide d'invitations IA préconstruites

Limites de Grammarly

Souvent, ses suggestions ne saisissent pas l'essence du style ou du sens lorsqu'il s'agit de copywriting ou de références argotiques

Il a tendance à insérer des mots recommandés ou des substitutions entre les mots reconnus, ce qui peut être frustrant

Prix de Grammarly

Free: 0 $ par mois

0 $ par mois Premium: 29,85 $ par mois

29,85 $ par mois Business: 25 $ par mois et par membre

Évaluations et critiques de Grammarly

G2: 4.7/5 (8,500+ reviews)

4.7/5 (8,500+ reviews) Capterra: 4.7/5 (7,000+ reviews)

7. TryEllie (Le meilleur pour l'automatisation des réponses aux e-mails avec des réponses générées par l'IA)

via TryEllie TryEllie, aussi connu simplement sous le nom d'Ellie, est un assistant e-mail alimenté par l'IA qui s'appuie sur la technologie GPT-4 pour générer des réponses intelligentes et contextuellement pertinentes aux e-mails, en imitant le style d'écriture de l'utilisateur. C'est un bon outil pour s'initier à l'écriture comment utiliser l'IA dans l'e-mail .

Bien qu'elle ne rédige pas d'e-mails froids, elle peut être utile pour automatiser les tâches répétitives liées aux e-mails, telles que la gestion des demandes d'assistance client, la planification de réunions et le suivi des conversations en cours.

Ellie s'intègre à Gmail et Fastmail par le biais d'extensions Chrome et Firefox. C'est sans doute un outil simple, mais il donne la priorité à la confidentialité des utilisateurs et ne stocke ni ne partage les données des utilisateurs.

TryEllie meilleures fonctionnalités

Rédige automatiquement les réponses aux e-mails en fonction du contexte de la discussion et de vos habitudes en matière d'e-mails

Attribuez des rôles spécifiques à l'outil (par exemple, chef de projet, représentant du service client ou coordinateur des ressources humaines) pour qu'il puisse s'adapter à différents scénarios d'e-mails

Rédiger des réponses en plusieurs langues et répondre aux différents besoins des utilisateurs

Les limites de TryEllie

Il n'y a pas d'assistance pour les services d'e-mail autres que Gmail et Assistance

Le nombre de réponses qu'Ellie peut générer par jour est plafonné en fonction du forfait d'abonnement, ce qui peut s'avérer contraignant pour les utilisateurs dont le volume d'e-mails est élevé

Prix de TryEllie

Basic: 0

0 Casual: 19 $ par mois

19 $ par mois Business: 39$ par mois et par place

39$ par mois et par place Professionnel: 79 $ par mois et par place

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

8. Yatter IA (Meilleur pour améliorer la communication sur WhatsApp et Telegram avec l'IA en temps réel)

via Yatter Yatter IA est un chatbot innovant qui améliore la communication et la productivité sur WhatsApp et Telegram. Il utilise le streaming partiel pour délivrer des messages sous forme de segments en temps réel comme des paragraphes. Cela signifie que je pouvais voir des parties du texte au fur et à mesure qu'elles étaient générées plutôt que d'attendre que l'ensemble du message soit délivré en une seule fois.

En outre, Yatter IA vous permet de créer des modèles pour vos tâches récurrentes, ce qui vous fait gagner beaucoup de temps à long terme.

L'assistant assiste plusieurs langues, ce qui le rend accessible et inclusif pour les utilisateurs du monde entier. Vous pouvez également envisager Yatter IA si vous êtes à la recherche de Alternatives à Pumble .

Meilleures fonctionnalités de Yatter IA

Laissez Yatter convertir les notes vocales en texte, en fournissant des réponses rapides et précises à vos requêtes orales

Extrayez des informations des PDF grâce à son lecteur de PDF

Exploitez les capacités de ChatGPT-4o, Google Gemini et Groq Llama 3 pour des réponses plus rapides et des interactions plus intelligentes

Restez à l'affût des changements météorologiques grâce aux rapports météo en temps réel, notamment sur la couverture nuageuse, l'humidité, la visibilité et l'index UV

Limites de l'IA Yatter

Des utilisateurs ont signalé avoir obtenu des rapports tardifs de la part de l'équipe d'assistance client, même pour les requêtes les plus simples

Les fonctionnalités de personnalisation et de compréhension contextuelle ne sont disponibles que dans le forfait payant

Prix de Yatter IA

Yatter Basic: Prix personnalisé

Prix personnalisé Yatter Plus: Prix personnalisé

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

9. Notta (Meilleur pour générer des résumés de réunion et des éléments d'action à partir de l'audio)

via IA Notta est un service de transcription alimenté par l'IA qui transforme les discours enregistrés en texte avec une précision impressionnante. Il facilite la révision, la modification et le partage d'informations issues de réunions, de cours et d'entretiens.

Que je rattrape un webinaire enregistré ou que j'aie besoin d'une transcription d'une réunion d'équipe, il a fourni un texte de haute qualité rapidement et de manière fiable. La transcription d'un enregistrement d'une heure a pris en moyenne 5 minutes.

L'une des fonctionnalités les plus remarquables de Notta est son Assistance pour de multiples dialectes et langues, tels que le japonais, l'anglais, le chinois et le vietnamien, ce qui en fait un excellent outil pour le travail avec des équipes d'envergure internationale et la gestion de projets multilingues.

Les meilleures fonctionnalités de Notta

Laissez Notta se joindre automatiquement aux réunions programmées, évitant ainsi de devoir trouver des liens ou de se joindre manuellement

Générer des résumés précis des réunions en quelques clics ; obtenir des informations précieuses et prendre des décisions rapides

Exportez les transcriptions aux formats TXT, PDF, DOCX ou SRT et partagez-les par e-mail, par lien ou via des applications telles que Salesforce, Notion et Zapier

Limites de Notta

Le composant de prise de notes ne capture pas toujours les détails avec la même profondeur que certains concurrentsapplications concurrentes de communication d'équipece qui nécessite une prise de notes supplémentaire pour s'assurer que rien n'a été oublié

Si les utilisateurs peuvent regrouper les enregistrements dans des catégories, ils ne peuvent pas gérer ce qui est inclus dans les sous-dossiers ou organiser davantage au sein des catégories, ce qui nécessite un effort supplémentaire lorsqu'ils travaillent avec une grande bibliothèque audio

Prix de Notta

Free: 0$

0$ Pro: $14.99 par mois

$14.99 par mois Business: 27,99 $ par mois

27,99 $ par mois Enterprise:Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (100+ reviews)

4.6/5 (100+ reviews) Capterra: Pas assez de commentaires

10. Drift (Meilleur pour un chatbot conversationnel alimenté par l'IA)

via Dérive Le dernier sur notre liste d'outils de communication IA est Drift. Le chatbot de Drift, alimenté par l'IA, aide les équipes commerciales et marketing à générer des leads, à engager les visiteurs du site web et à offrir aux clients une expérience personnalisée. Le chatbot peut traiter des requêtes marketing ainsi que des requêtes d'assistance client et peut être personnalisé sur vos données pour reconnaître les visiteurs qui reviennent.

Il peut offrir une assistance client personnalisée, répondre aux requêtes commerciales et diffuser des messages cibles. Le chatbot donne aux visiteurs de votre site web des réponses en temps réel et les aide à se diriger vers l'agent humain approprié si nécessaire.

les meilleures fonctionnalités de ### Drift

Engagez les clients avec un chat alimenté par l'IA en temps réel et répondez aux questions fréquemment posées

Développez le service client grâce à une assistance personnalisée basée sur le chat sans mettre de pression sur l'équipe d'assistance

Générez des leads et réservez des réunions pour les équipes commerciales grâce à des interactions personnalisées

Améliorer la personnalisation au fil du temps, car l'IA apprend de chaque interaction avec le client

Limites de la dérive

Le coût peut être dissuasif pour de nombreuses organisations

Une expertise technique est nécessaire pour configurer le chatbot et l'intégrer à vos autres outils

Prix de Drift

Premium: à partir de 2 500 $ par mois, facturé annuellement

à partir de 2 500 $ par mois, facturé annuellement Plans avancés et Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (1,000+ reviews)

4.4/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (190+ avis)

Transformez vos compétences et vos systèmes de communication grâce aux outils d'outils d'IA

L'avènement des outils alimentés par l'IA a changé la façon dont la communication externe et interne est planifiée et exécutée. Les Business peuvent former des connexions plus rapidement et avec plus de personnes que jamais, ce qui les aide à atteindre plus rapidement les objectifs de l'entreprise.

Lorsque vous choisissez parmi notre liste d'outils de communication IA, considérez ce que chaque option offre et comment elle peut s'intégrer au mieux à votre pile technologique et à vos processus.

Et si vous êtes convaincu de vouloir quelque chose de polyvalent mais facile à utiliser, alors dirigez-vous vers ClickUp. Gardez vos clients, vos clients et vos parties prenantes engagés avec les bonnes fonctionnalités à portée de main.

ClickUp vous offre une plateforme de communication et de collaboration alimentée par l'IA et un outil de gestion des tâches, le tout en une seule solution conviviale. S'inscrire gratuitement à ClickUp aujourd'hui.