Otter AI vs Fireflies AI : quel outil de réunion est le meilleur ?

Vous est-il déjà arrivé de quitter une réunion avec le sentiment d'avoir manqué des informations clés ou de ne pas avoir bien compris les prochaines étapes ? Nous parlons plus vite que nous n'écrivons, et prendre des notes tout en se concentrant sur la discussion peut sembler impossible.

Les assistants de réunion IA tels que Otter AI et Fireflies AI promettent de transcrire les réunions, de capturer les moments clés et de fournir des résumés après la réunion afin que vous ne manquiez jamais rien.

Les deux outils offrent une transcription en temps réel, génèrent des comptes rendus de réunion détaillés et simplifient la prise de notes collaborative. Mais lequel vous convient le mieux ? Avant de vous perdre dans une comparaison sans fin, nous allons vous présenter les principales différences.

Laissez-nous également vous présenter une troisième alternative solide, ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail et qui pourrait bien laisser les deux autres loin derrière !

Otter AI vs Fireflies AI vs ClickUp en un coup d'œil

Otter IA est idéal pour Fireflies AI est idéal pour est idéal pour ClickUpest idéal pour Transcriptions de réunions en direct avec capture en temps réel des notes de réunion Des informations approfondies sur les réunions grâce à l'analyse des sentiments et des discussions Planifiez, organisez et documentez vos réunions, le tout dans le même environnement de travail de projet grâce aux agendas générés par l'IA de ClickUp Meetings et ClickUp Brain Identification des intervenants avec des notes horodatées pour une navigation facile Génération de clips audio pour enregistrer et partager les moments clés des appels Planification intelligente grâce au calendrier alimenté par l'IA de ClickUp qui suggère les moments optimaux, synchronise les notes de réunion et met en évidence les conflits de priorité Résumés post-réunion avec points de discussion et éléments d'action modifiables Flux de travail IA tels que le suivi des ventes et la détection des conflits via Fred (chatbot IA) Les notes de réunion en direct sont automatiquement saisies, organisées et liées aux tâches à l'aide du preneur de notes ClickUp AI Intégration simple avec les plateformes de réunion populaires (Zoom, Google Meet, Teams) Intégrations étendues avec des outils de gestion de projet tels que ClickUp, Salesforce et HubSpot Intégration approfondie avec la gestion des tâches, les documents, les tableaux blancs et les objectifs pour transformer les discussions de réunion en travail réel et traçable Récapitulatifs rapides des réunions et modifications en cours minimales Suivi automatisé qui garantit qu'aucun moment clé ou élément d'action n'est perdu Suivi instantané après la réunion, y compris les éléments d'action, les décisions et l'attribution des tâches

Qu'est-ce que l'IA Otter ?

via Otter IA

Otter AI est un assistant de réunion alimenté par l'IA. En tant qu'outil de transcription, il écoute et transcrit les discussions en temps réel, vous évitant ainsi de prendre frénétiquement des notes pendant les discussions. C'est une solution incontournable pour les réunions, les entretiens et même les conférences en direct.

En plus des fonctionnalités audio-texte, il organise également vos notes en fonction de leur action et de leur impact, vous permettant ainsi de consacrer votre énergie à l'écoute active plutôt qu'à la prise de notes.

De plus, il capture les moments clés de vos réunions en ligne, ce qui vous permet de les revoir plus facilement par la suite. Que vous participiez à une réunion vidéo sur Google Meet ou que vous discutiez d'idées sur Microsoft Teams, Otter AI vise à rendre les discussions de vos réunions claires, consultables et faciles à revoir.

🧠 Anecdote : Les outils d'IA qui transcrient les réunions identifient les locuteurs à l'aide d'algorithmes qui analysent et séparent les modèles d'ondes vocales — une version simplifiée de la biométrie vocale !

Fonctionnalités d'Otter IA

En tant qu'outil de transcription puissant, Otter AI offre de multiples fonctionnalités conçues pour capturer avec précision le contenu de vos réunions. Voyons ce que ces fonctionnalités impliquent.

1. Réunions et transcription d'enregistrements

La vie n'a peut-être pas de bouton « retour en arrière », mais vos réunions, oui. Otter IA s'en rapproche pour vos appels importants.

Sa fonctionnalité principale consiste à transcrire les discussions en temps réel, en capturant automatiquement chaque mot afin que vous n'ayez pas à le faire manuellement. Son intégration avec les plateformes de visioconférence populaires telles que Google Meet, Zoom et Microsoft Teams garantit que tous les appels, des réunions vidéo internes aux appels externes avec les clients, sont pris en charge.

Otter IA offre également une fonction d'enregistrement ou de téléchargement pour transcrire facilement les discussions orales issues de réunions en personne ou de fichiers audio. Son identification automatique des locuteurs et ses notes horodatées facilitent le suivi des discussions, vous permettant de revenir rapidement sur les moments clés sans confusion.

2. Génération de plans et de résumés

Otter IA propose un onglet dédié aux résumés pour chaque appel et des transcriptions en direct des réunions. Sa fonctionnalité « Highlight Summaries » (Résumés des points forts) capture automatiquement un aperçu concis, les points d'action clés et un plan de discussion structuré. Cela vous évite d'avoir à fouiller dans de longues transcriptions de réunions par la suite.

Une fois l'appel terminé, vous pouvez attribuer des points d'action à votre équipe ou modifier le résumé si nécessaire. Vous pouvez également copier et partager le résumé en un seul clic, ce qui permet à tout le monde de rester facilement sur la même page.

3. Discutez avec l'IA pendant vos réunions

Les réunions peuvent évoluer rapidement, et les participants qui interviennent avec des questions ou des doutes peuvent facilement perturber le flux. Pour éviter cela, utilisez la fonctionnalité de discussion pendant la réunion d'Otter IA, qui permet aux participants de poser des questions, d'ajouter des notes ou même de générer des comptes rendus de réunion en temps réel.

Cela permet de structurer les discussions sans détourner l'attention de quiconque, garantissant ainsi que tout le monde reste impliqué. C'est utile lorsque vous devez clarifier un point ou faire rapidement référence à quelque chose qui vient d'être mentionné, sans interrompre l'orateur.

📖 À lire également : Comment rendre vos réunions plus productives

Tarifs d'Otter IA

Basique : Gratuit

Pro : 16,99 $/mois par utilisateur

Business : 30 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

💡Conseil de pro : La plupart des assistants de réunion IA vous permettent de créer un vocabulaire personnalisé ou des mots-clés pour le jargon de votre secteur, les noms de projets ou les termes fréquemment utilisés. Cela aide votre IA à capturer et à mettre en évidence les sujets clés avec précision, ce qui réduit le temps que vous passez à corriger les erreurs de transcription par la suite.

Qu'est-ce que Fireflies ?

via Fireflies

Fireflies est un assistant de réunion IA qui fournit des informations issues des discussions. En plus de transcrire les réunions, il utilise l'analyse des discussions pour faire avancer les actions, en veillant à ce que les points clés ne soient pas perdus.

Fireflies s'adapte à des cas d'utilisation spécifiques à chaque secteur, notamment les équipes commerciales, le recrutement, le podcasting et les soins de santé, ce qui le rend polyvalent pour répondre aux divers besoins des entreprises.

Après chaque appel, il partage automatiquement des résumés et des transcriptions avec tous les participants à la réunion. De plus, ses informations vont au-delà des simples notes ou des relectures de qui a dit quoi, aidant les équipes à suivre les suivis, à repérer les moments clés qui influencent les décisions et à augmenter la productivité.

Fonctionnalités de Fireflies

Fireflies n'est pas seulement un outil de transcription : ses fonctionnalités avancées vous aident à tirer le meilleur parti de chaque réunion.

Voici ce qui en fait un assistant IA très apprécié pour les réunions.

1. Génération de transcriptions et d'extraits audio

Fireflies transcrit et résume les réunions vidéo et audio, mais sa fonctionnalité « soundbite » le distingue des autres. Cet outil vous permet de capturer et de partager les moments clés d'une réunion, afin que vous puissiez passer directement à l'essentiel sans avoir à regarder l'intégralité de l'enregistrement.

Qu'il s'agisse d'une demande d'un client, d'une décision relative à un projet ou d'une idée clé, vous pouvez facilement saisir l'extrait et le partager avec votre équipe. De plus, vous pouvez même créer une liste de lecture d'extraits audio, ce qui rend les suivis et les récapitulatifs plus rapides que jamais.

👀 Le saviez-vous ? Le terme « soundbite » (phrase choc) a gagné en popularité à la fin des années 1970, lorsque des phrases courtes et percutantes prononcées par des politiciens et des personnalités publiques ont attiré l'attention des médias. Ces phrases citables et accrocheuses sont rapidement devenues les favorites des salles de rédaction, rendant les gros titres plus faciles à vendre et à mémoriser !

2. Recherche intelligente et analyse des sujets suivis

Il est plus facile de trouver des informations clés lors d'une réunion lorsque vous disposez de données organisées à portée de main. Fireflies IA offre une option de recherche intelligente qui segmente les enregistrements en fonction du sentiment, du temps de parole des intervenants et des filtres préférés, vous aidant ainsi à repérer rapidement les moments importants.

Il dispose également d'un outil de suivi des sujets qui surveille les thèmes récurrents à l'aide de mots-clés prédéfinis, ce qui facilite le suivi des discussions entre plusieurs réunions. Ainsi, les sujets essentiels, tels que les commentaires des clients ou les mises à jour des projets, ne passent jamais inaperçus.

3. Flux de travail des applications IA

Une fonctionnalité qui distingue Fireflies IA est Fred, son chatbot IA intégré. Fred fait plus que fournir des résumés rapides et des informations générales : c'est le moteur d'une série de flux de travail alimentés par l'IA, conçus pour automatiser le suivi des réunions et stimuler l'action.

Par exemple, Fred peut optimiser les flux de travail de suivi commercial qui analysent les discussions afin d'identifier les signaux indiquant l'intention d'achat. Il peut également signaler les risques potentiels à l'aide de flux de travail de détection des conflits qui identifient les divergences ou les tensions dans les discussions de l'équipe.

Que vous assuriez le suivi des opportunités commerciales, traitiez des problèmes internes ou coordonniez les parties prenantes, Fred veille à ce qu'aucun moment critique ne soit négligé, transformant ainsi Fireflies AI d'un simple outil de transcription en un assistant de réunion proactif.

Tarifs Fireflies

Free

Avantage : 18 $/mois par utilisateur

Business : 29 $/mois par utilisateur

Entreprise : 39 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

🧠 Anecdote amusante : Bill Gates ne prend pas non plus de notes pendant les réunions, il laisse cela à l'IA. Grâce aux résumés générés par l'IA qui traitent toutes les discussions de la réunion, il affirme pouvoir rester concentré sur les grandes idées au lieu de prendre des notes.

Otter IA vs Fireflies : comparaison des fonctionnalités

Otter IA et Fireflies rationalisent tous deux la gestion des réunions, mais répondent à des besoins légèrement différents. Otter IA est spécialisé dans la transcription en temps réel, tandis que Fireflies se concentre sur l'analyse et l'automatisation.

Voici comment ils s'affrontent en tant qu'outils de réunion :

Fonctionnalité Otter IA Fireflies Transcription Oui. Transcription en temps réel Oui. Transcription après appel Identification des locuteurs Oui. Notes horodatées et libellés des intervenants Oui. Notes horodatées et libellés des intervenants Informations sur les réunions Basique. Propose des résumés de réunion et des éléments d'action Détaillé. Offre une analyse des sentiments, des extraits sonores et un suivi des sujets Intégrations Applications quotidiennes telles que Zoom, Google Meet, Teams, Slack, Salesforce, HubSpot Options de calendrier plus complètes, applications de productivité et API dédiée Capacités IA Chatbot pour les requêtes et les informations Chatbot et flux de travail basés sur l'IA pour les équipes commerciales, le suivi de projets et bien d'autres cas d'utilisation Idéal pour Réunions en ligne en direct et prise de notes Analyse approfondie des réunions et automatisation des flux de travail

Bien qu'il s'agisse là des différences clés, voici comment ils se comparent dans les aspects qui définissent l'impact d'un outil de réunion.

Vitesse de transcription

Otter IA fournit une transcription en temps réel avec identification des locuteurs et notes horodatées, ce qui le rend idéal pour les réunions en direct. Il affine également les transcriptions après la réunion afin d'améliorer la précision.

Fireflies adopte une approche différente. Au lieu de transcrire en direct, il enregistre d'abord la réunion, puis traite la transcription une fois l'appel terminé. Selon la durée de votre réunion, cela prend environ 10 à 15 minutes, et tous les participants reçoivent un récapitulatif par e-mail après la réunion.

🏆 Gagnant : Otter AI a l'avantage en matière de transcription en direct. Fireflies est également très efficace, si vous êtes prêt à attendre un peu que l'appel soit traité.

Idées et points à retenir

Otter AI génère des résumés basés sur l'IA, incluant les points clés de la discussion et les éléments à traiter. Ses résumés modifiables offrent également à votre équipe une grande flexibilité dans la manière dont elle souhaite partager et affiner ses idées.

Fireflies va encore plus loin avec des informations analytiques, le suivi des sujets récurrents, l'engagement des intervenants et le sentiment. Il permet également aux utilisateurs d'extraire des extraits sonores et de créer des listes de lecture des moments clés pour faciliter la consultation.

🏆 Gagnant : Fireflies l'emporte grâce à son analyse des sentiments, ses informations et ses extraits personnalisables, parfaits pour tirer des conclusions approfondies des réunions. Pour les équipes qui gèrent des discussions et des projets légers, le chat Otter AI fait un travail correct pour répondre à des questions rapides.

Intégrations et flux de travail pour les réunions

Vous vous demandez ce qui s'intègre le mieux à vos outils actuels ?

Otter IA se synchronise bien avec les évènements Zoom, Google Meet et Teams. Il se connecte également à Slack pour partager les discussions et permet aux utilisateurs Enterprise de s'intégrer à Salesforce et HubSpot.

Fireflies inclut des intégrations pour de nombreux autres calendriers de réunion et même des outils de productivité tels que ClickUp. Il offre également plusieurs flux de travail basés sur l'IA pour des rapports spécifiques et des informations structurées, allant des indicateurs de projet aux fiches de rapport individuelles des responsables.

🏆 Gagnant : Fireflies l'emporte grâce à ses intégrations robustes d'automatisation et de flux de travail basées sur l'IA.

Otter IA vs Fireflies sur Reddit

Nous avons visité Reddit pour voir de quel côté se situent les utilisateurs dans le débat Otter AI vs Fireflies. De nombreux utilisateurs du subreddit r/productmanagement s'accordent à dire qu'Otter AI est le meilleur choix pour la transcription en temps réel :

TechTemptress dit :

J'adore. C'est mon outil quotidien pour les réunions. Les transcriptions nécessitent quelques ajustements après l'enregistrement pour corriger le jargon, les mots mal prononcés et certaines erreurs de prononciation, mais une fois que j'ai fait cela, Otter bot est génial

J'adore. C'est mon outil quotidien pour les réunions. Les transcriptions nécessitent quelques ajustements après l'enregistrement pour corriger le jargon, les mots mal prononcés et certaines erreurs de prononciation, mais une fois que j'ai fait cela, Otter bot est génial

Past_Path9215 explique pourquoi Fireflies est la solution idéale pour obtenir des informations sur les réunions et automatiser celles-ci :

Vous pouvez effectuer d'autres personnalisations intéressantes avec les applications IA. J'utilise personnellement des applications/modèles IA pour que l'IA rédige automatiquement des notes à mon goût

Vous pouvez effectuer d'autres personnalisations intéressantes avec les applications IA. J'utilise personnellement des applications/modèles IA pour que l'IA rédige automatiquement des notes à mon goût

Le débat Otter AI vs Fireflies AI sur Reddit montre une division claire en fonction des priorités des utilisateurs. Ceux qui accordent de la valeur à la précision de la transcription en temps réel et à la rapidité des notes de réunion ont tendance à préférer Otter AI, malgré les ajustements occasionnels nécessaires en cas de discours peu clair.

D'autre part, les utilisateurs qui privilégient les informations post-réunion, l'automatisation personnalisée, l'accessibilité financière et les résumés alimentés par l'IA se tournent vers Fireflies IA pour ses intégrations de flux de travail et son intelligence de réunion.

📖 À lire également : Comment utiliser l'IA pour prendre des notes lors de réunions

Découvrez ClickUp, la meilleure alternative à Otter AI et Fireflies

Vous avez accordé toute votre attention à la réunion. Votre transcripteur IA a pris des notes détaillées, avec des sections pour chaque intervenant. Vous devez maintenant créer et suivre les tâches ou les ajouter à vos documents.

Et si tout cela était possible dans un seul et même outil ? C'est possible avec ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, les documents et la communication d'équipe, le tout sur une seule plateforme, optimisée par l'automatisation et la recherche IA de nouvelle génération.

Vous voulez voir en quoi il se démarque des autres solutions de gestion de réunions? Voici ses meilleures fonctionnalités pour les réunions.

L'avantage n° 1 de ClickUp : ClickUp AI Notetaker et ClickUp Brain

Gardez le contrôle sur vos notes de réunion, vos résumés et vos éléments d'action grâce à ClickUp AI Notetaker

Alors qu'Otter AI et Fireflies AI se concentrent sur les transcriptions et les résumés de réunions, ClickUp va plus loin avec ClickUp AI Notetaker. Il ne se contente pas d'enregistrer les réunions et de capturer les informations clés, il les transforme en éléments d'action au sein de la plateforme et les connecte à vos tâches ClickUp et documents ClickUp pertinents.

Avec ClickUp Brain, l'assistant IA natif de la plateforme, vous pouvez instantanément créer des tâches à partir des notes de réunion, publier des résumés de réunion sur ClickUp Chat et les partager avec votre équipe pour vous assurer que les éléments d'action ne sont pas oubliés.

Brain rend également vos transcriptions consultables. Posez des questions en langage naturel et il analysera vos notes de réunion pour y répondre, même si vous avez besoin de vérifier une donnée ou une décision datant de plusieurs mois.

Rendez les transcriptions de vos réunions consultables avec ClickUp Brain

Le meilleur dans tout ça ? L'assistant de prise de notes IA de ClickUp fonctionne avec Google Meet, Zoom et Microsoft Teams, afin que toutes vos réunions soient enregistrées.

Atout n° 2 de ClickUp : les réunions ClickUp

Améliorez la productivité de la gestion des réunions, intégrez des liens d'appel directement dans les tâches et gérez les agendas des réunions récurrentes avec ClickUp Meetings

Les réunions doivent mener à l'action, pas seulement à la discussion — ClickUp Meetings vous le garantit. La suite regorge de fonctionnalités pour améliorer la productivité des réunions.

Commencez par rédiger un agenda de réunion à l'aide de l'un des nombreux modèles d'agenda de réunion de ClickUp. Ou demandez simplement à ClickUp Brain de le faire pour vous, il vous fournira des instructions.

Rédigez un agenda de réunion complet en quelques secondes grâce à l'IA avec ClickUp Brain

Trouvez un moment qui convient à tous et envoyez des invitations à l'aide du calendrier IA de ClickUp (plus d'informations à ce sujet dans quelques instants !). Vous pouvez même rejoindre votre réunion directement depuis ClickUp, sans avoir à naviguer vers votre application de calendrier externe.

Utilisez les checklists de tâches intégrées à ClickUp pour transformer vos agendas en actions concrètes. Ainsi, rien n'est laissé pour « plus tard »

Vous pouvez également attribuer des commentaires aux membres de votre équipe, signalant ainsi qu'une action est nécessaire avant qu'une tâche de votre checklist de réunion puisse être marquée comme achevée.

Vous jonglez avec des réunions récurrentes ? Parfait ! L'option de fréquence personnalisée de la solution est facile à appliquer à chaque agenda et liste de tâches. Une fois définie, ClickUp envoie même des rappels par e-mail afin que vous ne manquiez aucune discussion importante.

C'est incroyable de voir tout le temps que nous avons gagné en réunions depuis que nous sommes passés à ClickUp. Ce qui nous prenait trois heures par semaine pour planifier et mettre à jour les évènements ne nous prend plus qu'une heure. Les équipes concernées ont désormais plus de temps pour se concentrer sur des priorités marketing plus importantes.

C'est incroyable de voir tout le temps que nous avons gagné en réunions depuis que nous sommes passés à ClickUp. Ce qui nous prenait trois heures par semaine pour planifier et mettre à jour les évènements ne nous prend désormais qu'un peu plus d'une heure. Les équipes concernées ont désormais plus de temps pour se concentrer sur des priorités marketing plus importantes.

Si vous souhaitez personnaliser vos notes de réunion IA, ClickUp Docs permet à plusieurs membres d'une équipe de collaborer sur le même document avec une mise en forme Markdown riche.

Notez vos idées, améliorez vos présentations grâce à une mise en forme riche et centralisez vos notes de réunion avec ClickUp Docs

Les documents vous permettent également de créer des tâches exploitables à partir de n'importe quel texte ou image en un seul clic. De plus, grâce aux commandes slash intégrées, il est plus facile que jamais de définir des priorités, des dates d'échéance et des étiquettes pour suivre le rythme des discussions rapides.

📮ClickUp Insight : Le sondage de ClickUp sur l'efficacité des réunions a révélé que 18 % des personnes interrogées utilisent les commentaires dans les documents pour la collaboration asynchrone en équipe. Bien que cela réduise la durée des réunions, les commentaires dispersés manquent souvent de responsabilité, laissant les éléments d'action non suivis et incomplets. ClickUp Docs transforme la collaboration sur les documents grâce aux commentaires assignés. Chaque commentaire peut être assigné à un membre spécifique de l'équipe, transformant ainsi les commentaires passifs en tâches exploitables. Renforcez la responsabilité dans vos flux de travail documentaires ! 💫 Résultats réels : Les équipes qui utilisent les fonctionnalités de gestion des réunions de ClickUp rapportent une réduction impressionnante de 50 % des discussions et réunions inutiles !

Atout n° 3 de ClickUp : le calendrier ClickUp

Planifiez, organisez et participez à des réunions depuis votre environnement de travail à l'aide du calendrier alimenté par l'IA de ClickUp

Les fonctionnalités du calendrier alimenté par l'IA de ClickUp facilitent la gestion des réunions. Vous pouvez créer des évènements, gérer des tâches et reprogrammer des réunions directement depuis ClickUp sans avoir à passer d'un onglet à l'autre.

Utilisez l'IA native de ClickUp pour planifier des réunions et envoyer des invitations

Vous avez besoin de trouver du temps pour synchroniser votre équipe ? ClickUp vous permet de voir facilement les disponibilités de chacun dans les calendriers partagés, afin que vous puissiez rapidement repérer les créneaux horaires communs et planifier des réunions qui conviennent à tout le monde. Les tâches codées par couleur, les filtres personnalisables et les multiples options d'affichage (jour, semaine, mois ou échéancier) vous aident à suivre les priorités et à éviter les conflits.

Trouvez les moments qui conviennent à votre équipe pour se réunir à l'aide des calendriers partagés ClickUp

Et parce que les réunions ne se limitent pas à la planification, vous pouvez transformer les évènements de votre calendrier en actions en les liant à des tâches, en ajoutant des agendas, en assignant des suivis et en assurant le suivi de la progression, le tout dans le même environnement de travail.

Atout n° 4 de ClickUp : le modèle de compte rendu de réunion ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Gérez sans effort les détails des réunions, les liens vers les ressources et les points d'action grâce au modèle de compte rendu de réunion ClickUp

Vous en avez assez de passer au crible des notes interminables ? Le modèle de compte rendu de réunion de ClickUp est une solution indispensable. Le modèle de document facilite la prise de notes grâce à des pages prédéfinies pour chaque date de réunion. En fait, chaque sous-page comprend des espaces structurés pour ajouter des listes de participants, des liens vers des ressources, des agendas de réunion, des points d'action et même un suivi des risques.

Si vous souhaitez optimiser les tâches liées aux réunions, le modèle ClickUp Meetings est une autre solution pour suivre les sujets de discussion, stocker les présentations et attribuer plus efficacement les suivis.

📖 À lire également : Modèles gratuits de notes de réunion pour rédiger de meilleurs comptes rendus

Tarifs ClickUp

Des notes et des informations parfaites pour vos réunions avec ClickUp

Le bon outil de réunion ne se contente pas de prendre des notes : il évite les malentendus, réduit le stress lié aux discussions rapides et donne à votre équipe plus de temps pour se préparer, assurer le suivi et faire avancer le travail.

Alors que des outils tels qu'Otter AI sont spécialisés dans la transcription et que Fireflies se concentre sur l'analyse des réunions, ClickUp offre les deux, et bien plus encore.

Avec ClickUp, vous bénéficiez d'une solution tout-en-un pour la gestion de vos réunions : Prise de notes alimentée par l'IA qui enregistre, transcrit et résume automatiquement les réunions

Création instantanée de tâches à partir des points à retenir de la réunion, pour que les suivis ne passent jamais à la trappe

ClickUp Brain pour mettre en évidence les éléments d'action, les décisions et les étapes suivantes

Plus de 1 000 intégrations pour vous connecter en toute transparence à votre calendrier, vos outils de communication et vos outils de planification existants

Inutile de jongler entre plusieurs applications ou de vous contenter de solutions partielles. ClickUp unifie vos informations sur les réunions avec votre travail, afin que vous puissiez planifier, vous réunir et exécuter toutes vos tâches en un seul endroit.

Prêt à organiser des réunions plus intelligentes ? Commencez dès aujourd'hui avec ClickUp gratuitement.