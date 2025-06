Découvrez les 10 meilleurs outils de génération de communiqués de presse par IA en 2025

🧠 Fait amusant ! 74 % des journalistes souhaitent recevoir davantage de communiqués de presse de qualité de la part des professionnels des relations publiques.

Mais la plupart des équipes de relations publiques ont du mal à tenir leurs promesses. Pourquoi ? Parce que rédiger le communiqué de presse parfait demande du temps, des efforts et une certaine magie narrative.

Heureusement, l'IA est là pour vous aider. Ces outils intelligents de génération de communiqués de presse basés sur l'IA vous faciliteront la tâche. Aujourd'hui, nous explorons 10 des meilleurs outils disponibles sur le marché !

Que rechercher dans un générateur de communiqués de presse IA ?

Les journalistes reçoivent des centaines de communiqués chaque mois. Et si votre communiqué ressemble à un texte rédigé par une IA trop enthousiaste qui vient de découvrir les adjectifs, vous n'avez aucune chance !

Mais voici comment vous pouvez inverser la tendance.

Qualité du contenu : Choisissez un rédacteur de communiqués de presse qui produit des textes bien écrits, grammaticalement corrects, naturels et professionnels

Personnalisation : Recherchez des générateurs de paragraphes capables de s'adapter au ton de votre marque et à la terminologie spécifique à votre secteur d'activité

Fonctionnalités de modification : Trouvez un outil qui vous permet de modifier le contenu généré par l'IA afin de l'adapter à vos besoins

Distribution aux médias : Vérifiez si l'outil offre des connexions à PR Newswire ou Business Wire

Interface utilisateur : Optez pour une plateforme dotée de commandes intuitives qui facilitent la saisie de vos messages clés et des informations sur votre entreprise

Intégration : vérifiez si l'outil fonctionne avec votre infrastructure marketing existante

Ces facteurs constituent un outil de rédaction IA fiable pour la génération de communiqués de presse.

💡Conseil de pro : ne vous contentez pas du premier générateur de communiqués de presse IA que vous trouvez. Testez le même contenu de communiqué de presse sur différentes plateformes afin de trouver celle qui correspond le mieux à la voix de votre marque et qui nécessite le moins de modifications en cours.

Les meilleurs générateurs de communiqués de presse IA en un coup d'œil

Voici un comparatif rapide pour vous aider à démarrer :

Outil Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs ClickUp Création complète de communiqués de presse et gestion du flux de travail Rédaction alimentée par l'IA, collaboration en temps réel, plus de 1 000 intégrations, suivi des tâches et automatisations Forfait Free disponible, forfaits payants variables Originality. ai Communiqués de presse personnalisés et multilingues Personnalisation de la voix de la marque, assistance multilingue, ajustement du style et invites, instructions détaillées Pay-as-you-go : 30 $/2 ans, Pro : 14,95 $/mois, Enterprise : 179 $/mois Hypotenuse IA Communiqués de presse optimisés pour le référencement naturel (SEO) Plusieurs brouillons, intégration naturelle de mots-clés et optimisation SEO Forfait de base : 150 $/mois, tarifs personnalisés pour les forfaits Pro et Enterprise Facile comme bonjour. IA Création de communiqués de presse adaptée aux débutants GPT-4 et Claude 3 Opus, assistance multilingue, ton personnalisable et plus de 90 modèles Starter : 16 $/mois, Unlimited 50 : 24 $/mois, Unlimited : 32 $/mois Copy. ai Introductions créatives pour communiqués de presse Introductions uniques, ajustement du ton, optimisation SEO et fonctionnalité « Plus comme ça » Gratuit pour toujours, Starter : 49 $/mois, Advanced : 249 $/mois, Enterprise : prix personnalisé Notion IA Rédaction collaborative de communiqués de presse et intégration du flux de travail Rédaction assistée par IA, affinement du ton, partage en temps réel et lien vers des outils de suivi des relations publiques Gratuit pour toujours, Plus : 10 $/mois/utilisateur, Business : 15 $/mois/utilisateur, Enterprise : tarification personnalisée LogicBalls Brainstorming et génération complète de communiqués de presse plus de 200 outils de contenu, ajustement du ton/style, citations de leaders et intégration d'outils CRM/RP Free Forever, Pro : 9,99 $/mois, Premium : 19,99 $/mois, Business : tarification personnalisée EIN Presswire Optimisez la distribution de vos communiqués de presse Optimisation des mots-clés, assistance multilingue et distribution à des milliers de journalistes et de plateformes Free : 25 communiqués de presse/jour, Basic : 149 $/communiqué, Pro+ : 499 $/7 communiqués, Corporate : 999 $/20 communiqués MarketersMEDIA Génération détaillée de communiqués de presse avec distribution Communiqués adaptés aux médias, distribution à plus de 580 médias, génération basée sur le contexte et IA entraînée sur plus de 400 000 communiqués de presse Professionnel : 189 $/communiqué, Cadre : 389 $/communiqué, Directeur : 899 $/communiqué, Agence : tarification personnalisée Article Forge Communiqués de presse optimisés pour le référencement, au format long Génération de contenu long format, recherche en temps réel, génération en masse et vérification du plagiat/de la grammaire Payant : à partir de 27 $/mois, Business : tarification personnalisée

Les 10 meilleurs générateurs de communiqués de presse IA

Passons maintenant à la partie passionnante et explorons les meilleures options de générateurs de communiqués de presse.

1. ClickUp (le meilleur pour la création complète de communiqués de presse et la gestion des flux de travail)

Essayez-le gratuitement Utilisez ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, pour rédiger et peaufiner vos communiqués de presse

ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, est avant tout un logiciel de gestion de projet. Mais lorsqu'il s'agit de rivaliser avec les générateurs de texte par IA, il est imbattable.

Rédiger un communiqué de presse professionnel ne se résume pas à écrire : il s'agit également de collaborer, de choisir le bon moment et de s'assurer que votre message parvient aux bons médias. ClickUp for Media Teams transforme le processus de création de communiqués de presse en une expérience simplifiée et sans stress.

Mais comment cela fonctionne-t-il exactement ? ClickUp Brain transforme des idées éparpillées en un communiqué de presse bien rédigé en quelques secondes.

Il vous suffit d'entrer vos informations clés (évènement, public cible et ton souhaité) et de laisser l'IA rédiger des communiqués de presse de haute qualité optimisés pour la couverture médiatique et les moteurs de recherche. Plus besoin de vous creuser la tête pour chaque phrase !

Une fois que vous avez une ébauche solide, ClickUp Docs facilite le travail d'équipe. Plusieurs parties prenantes peuvent collaborer en temps réel, laisser des commentaires et s'étiqueter les uns les autres à l'aide de @mentions.

Collaborez en temps réel pour rédiger des communiqués de presse professionnels avec ClickUp Docs

Ne vous souciez plus de créer différentes versions ou de demander qui a apporté les modifications au document final. Le contrôle de l'historique des versions de ClickUp vous permet de contrôler entièrement ce qui se passe dans votre document.

Vous avez besoin des commentaires de l'éditeur ou de l'équipe juridique ? Pas de problème. Il vous suffit de partager le document avec eux pour que tout reste organisé au même endroit. Adieu les chaînes d'e-mails interminables !

Mais comment savoir si les communiqués de presse sont créés dans les délais ? Il suffit de créer des tâches ClickUp et de les suivre à l'aide des statuts personnalisés pour savoir quels communiqués de presse sont achevés, en cours ou encore à commencer.

Si vous souhaitez aller plus loin dans la gestion de votre flux de travail, associez-le à ClickUp Automations, et vous obtiendrez un générateur de communiqués de presse mains libres qui fournit, attribue des suivis, programme des rappels ou même déclenche l'envoi d'e-mails aux médias et aux parties prenantes au moment où cela doit être fait.

Nous vous facilitons encore plus la tâche ! Le modèle de communiqué de presse ClickUp prêt à l'emploi vous aide à créer, gérer et suivre efficacement vos communiqués de presse. Il simplifie le processus de rédaction de communiqués de presse efficaces et garantit que la mise en forme, le style et le message restent pertinents.

Obtenez un modèle gratuit Simplifiez votre processus de création de communiqués de presse et garantissez l'impact de vos messages grâce au modèle de communiqué de presse ClickUp

Des brouillons générés par IA à la distribution facile, ClickUp est un outil précieux dont tout professionnel des relations publiques a besoin.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Rédigez des communiqués de presse de haute qualité en quelques secondes grâce à la rédaction et à l'analyse des sentiments basées sur l'IA avec ClickUp Brain

Créez un document ClickUp centralisé pour stocker tous vos communiqués de presse et collaborer en temps réel

Choisissez parmi plus de 1 000 intégrations telles que Google Agenda et Gmail pour regrouper l'ensemble de votre flux de travail en un seul endroit

Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour suivre la progression et obtenir un aperçu de votre stratégie de relations publiques et de communication

Envoyez et recevez des e-mails directement dans ClickUp via la gestion de projet par e-mail

Limites de ClickUp

Nécessite un léger apprentissage au début

Pas de réseau de distribution intégré

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Nos ingénieurs et chefs de produit étaient submergés par les mises à jour manuelles des statuts entre Jira et d'autres outils. Grâce à ClickUp, nous avons récupéré des heures perdues en tâches redondantes. Mieux encore, nous avons accéléré la sortie de nos produits en améliorant la transmission des tâches entre les équipes d'assurance qualité, de rédaction technique et de marketing

2. Originality.ai (Idéal pour les communiqués de presse personnalisés et multilingues)

Lorsqu'il s'agit de rédiger des communiqués de presse de haute qualité qui vous ressemblent, Originality.ai est la solution idéale. Il adapte le contenu à la voix de votre marque, garantissant ainsi que chaque annonce est soignée, professionnelle et conforme à votre image.

Ce générateur de contenu IA est idéal pour les entreprises qui se développent sur les marchés internationaux ou pour celles qui ont besoin de communiquer leur message de manière efficace et précise.

Originality. ai meilleures fonctionnalités

Saisissez vos informations clés, telles que les coordonnées de votre entreprise et les détails de votre annonce, pour générer un communiqué de presse bien rédigé et original

Créez des communiqués de presse en plusieurs langues pour atteindre divers publics cibles dans le monde entier

Adaptez le ton à la communication de votre marque : formel, informel ou tout autre style intermédiaire

Utilisez la fonctionnalité Finetune et modifiez les invites, instructions jusqu'à obtenir des résultats satisfaisants

Originalité. Limites de l'IA

Aucune fonctionnalité d'optimisation des mots-clés pour les moteurs de recherche

Pas de réseau de distribution

Originalité. Prix de l'IA

Paiement à l'utilisation : 30 $ en un seul paiement pour 2 ans

Pro : 14,95 $/mois

Enterprise : 179 $/mois

Originalité. Évaluations et avis sur ai

G2 : 4,3/5 (plus de 25 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

👀 Le saviez-vous ? 70 % des professionnels des relations publiques ont du mal à créer un contenu efficace qui aboutit à une publication.

3. Hypotenuse IA (le meilleur pour les communiqués de presse optimisés pour le référencement)

via Hypotenuse IA

Si vous en avez assez de fixer une page blanche chaque fois que vous rédigez un communiqué de presse, Hypotenuse AI peut vous aider. Ce générateur de communiqués de presse IA prend les détails de votre communiqué, analyse les informations clés et produit plusieurs brouillons soignés en quelques minutes.

Ils conviennent aux professionnels des relations publiques et aux spécialistes du marketing qui ont besoin de communiqués de presse de haute qualité rapidement, sans sacrifier la précision ou l'impact.

Les meilleures fonctionnalités de Hypotenuse IA

Génère plusieurs versions de votre communiqué de presse afin que vous puissiez choisir celle qui convient le mieux à votre public cible

Intégrez naturellement des mots-clés pour améliorer la visibilité sur les moteurs de recherche

Créez plusieurs communiqués de presse générés

Limites de Hypotenuse AI

Certaines fonctionnalités avancées ne sont disponibles que dans le forfait payant

Nécessite un certain temps d'apprentissage

Tarifs Hypotenuse IA

Basique : 150 $/mois

Ecommerce Pro : Tarification personnalisée

Ecommerce Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Hypotenuse IA

G2 : 4,7/5 (plus de 70 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

4. Easy-Peasy. IA (Idéal pour la création de communiqués de presse adaptés aux débutants)

Si vous recherchez un outil convivial pour débutants qui vous aide à rédiger avec succès des textes à l'aide de l'IA, celui-ci pourrait vous convenir.

Conçu pour les professionnels des relations publiques, les spécialistes du marketing et les start-ups, Easy-Peasy.AI facilite la rédaction de communiqués de presse grâce à plus de 90 modèles prédéfinis et à un contenu avancé généré par l'IA.

Que vous annonciez le lancement d'un produit, les jalons franchis par votre entreprise ou les dernières actualités de votre secteur, son assistance multilingue et son ton personnalisable garantissent que votre communiqué de presse atteindra le public cible avec un impact maximal.

Facile comme bonjour. Les meilleures fonctionnalités de l'IA

Générez des communiqués de presse de haute qualité en quelques secondes avec GPT-4 et Claude 3 Opus

Touchez un public mondial grâce à l'assistance dans plus de 40 langues

Adaptez le ton à la voix de votre marque et à vos messages clés

Accédez à 90 modèles prédéfinis pour obtenir les résultats que vous souhaitez

Facile comme bonjour. Limites de l'IA

Le forfait Free ne permet qu'une seule génération par jour

Cela nécessite des outils externes de distribution aux médias

Facile comme bonjour. Tarification IA

Starter : 16 $/mois

Unlimited 50 : 24 $/mois

Unlimited : 32 $/mois

Facile comme bonjour. Évaluations et avis sur l'IA

G2 : 4,5/5 (plus de 20 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

📮ClickUp Insight : 37 % de nos répondants utilisent l'IA pour la création de contenu, y compris la rédaction, la modification et les e-mails. Cependant, ce processus implique généralement de passer d'un outil à l'autre, comme un outil de génération de contenu et votre environnement de travail. Avec ClickUp, vous bénéficiez d'une aide à la rédaction alimentée par l'IA dans tout votre environnement de travail, y compris les e-mails, les commentaires, les discussions, les documents, etc., tout en conservant le contexte de l'ensemble de votre environnement de travail.

5. Copy. ai (le meilleur pour générer des introductions créatives pour les communiqués de presse)

Vous avez du mal à rédiger l'introduction parfaite pour votre communiqué de presse ? Copy.ai est là pour vous aider. Réputé pour sa créativité alimentée par l'IA, cet outil change la donne pour les professionnels des relations publiques, les spécialistes du marketing et les marques qui cherchent à rédiger des communiqués de presse qui attirent l'attention.

Si vous souhaitez capter l'attention des journalistes dès le départ, Copy. ai vous aide à trouver de nouveaux angles d'approche et à générer en quelques minutes un contenu convaincant et optimisé pour le référencement.

Les meilleures fonctionnalités de Copy.ai

Générez plusieurs introductions uniques en saisissant simplement le nom de votre entreprise et votre annonce

Adaptez le ton à votre marque : formel, convivial ou enthousiaste

Affinez votre introduction en générant des variantes similaires à celles que vous aimez grâce à la fonctionnalité « Plus comme ça »

Améliorez le classement de vos communiqués de presse grâce à l'optimisation SEO

Limites de Copy.ai

Étant donné que l'outil se concentre sur les introductions, des modifications manuelles importantes peuvent être nécessaires

Tarifs Copy.ai

Gratuit pour toujours

Starter : 49 $/mois

Avancé : 249 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Copy.ai

G2 : 4,7/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 60 avis)

6. Notion AI (Idéal pour la rédaction collaborative de communiqués de presse et l'intégration des flux de travail)

via Notion

Si vous aimez Notion pour la gestion de projet, vous allez adorer Notion AI pour la rédaction de communiqués de presse. Cet assistant IA intelligent vous aide à réfléchir, rédiger, modifier et peaufiner vos communiqués de presse, tout en gardant vos documents parfaitement organisés.

Quel que soit l'objectif, Notion IA rend votre processus de rédaction rapide, intuitif et collaboratif sans effort.

Les meilleures fonctionnalités de Notion IA

Générez un communiqué de presse soigné en quelques secondes en fournissant les informations clés

Affinez le ton, corrigez les erreurs et améliorez la clarté grâce aux outils d'IA intégrés

Liez les communiqués de presse à des outils de suivi des relations publiques, des listes de médias et des ressources de planification d'évènements

Partagez vos brouillons en temps réel avec les membres de votre équipe pour faciliter les révisions grâce aux commentaires

Limites de Notion IA

Pas d'optimisation SEO

Avec une courbe d'apprentissage

Tarifs de Notion IA

Free Forever

Plus : 10 $/mois par utilisateur

Business : 15 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,7/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

7. LogicBalls (Idéal pour le brainstorming et la génération de communiqués de presse complets)

via LogicBalls

Si vous avez du mal à trouver de nouvelles idées de communiqués de presse, LogicBalls est la solution qu'il vous faut. Cet outil de création de contenu IA propose plus de 200 outils de contenu, ce qui en fait un excellent choix pour le brainstorming, la rédaction et le perfectionnement de communiqués de presse qui correspondent à la voix de votre marque.

C'est l'outil idéal pour les professionnels des relations publiques, les spécialistes du marketing ou les start-ups qui souhaitent générer des angles dignes d'intérêt et s'assurer que leurs annonces trouvent le ton juste.

Les meilleures fonctionnalités de LogicBalls

Faites preuve de créativité et rédigez des communiqués de presse basés sur des données et adaptés à votre secteur d'activité

Adaptez le ton, le style et le langage à votre image de marque

Ajoutez des citations de leaders à votre communiqué de presse pour en améliorer la qualité

Travaillez en toute fluidité avec des outils CRM et RP, sans interruption de votre flux de travail

Limites de LogicBalls

Avec plus de 200 outils disponibles, trouver les fonctionnalités adaptées peut prendre du temps

Ne dispose pas d'optimisation SEO

Tarifs LogicBalls

Free Forever

Pro : 9,99 $/mois

Premium : 19,99 $/mois

Business : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur LogicBalls

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

8. EIN Presswire (le meilleur pour optimiser la distribution de vos communiqués de presse)

via EIN Presswire

Si vous avez besoin d'amplifier la portée de votre communiqué de presse, EIN Presswire est une puissante plateforme de distribution disposant d'un vaste réseau médiatique. Forte de plus de 25 ans d'expérience, elle diffuse vos actualités sur Google News, Bloomberg Terminals, les filiales de CBS et auprès de milliers de journalistes et de blogueurs. De plus, cet outil offre toutes ces fonctionnalités à un prix très avantageux.

Les meilleures fonctionnalités d'EIN Presswire

Améliorez votre visibilité sur les moteurs de recherche grâce à un placement stratégique des mots-clés et des métadonnées

Rédigez des communiqués de presse en six langues pour toucher un public international

Augmentez votre visibilité en distribuant votre communiqué de presse à des milliers de journalistes et de plateformes en ligne

Limites d'EIN Presswire

Le ciblage et l'analyse avancés nécessitent un forfait payant

Tarifs EIN Presswire

Gratuit : Générez jusqu'à 25 communiqués de presse par jour

Basique : 149 $/communiqué de presse

Pro+ : 499 $ pour 7 communiqués de presse

Entreprise : 999 $ pour 20 communiqués de presse

Évaluations et avis EIN Presswire

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

9. MarketersMEDIA (Idéal pour la création de communiqués de presse détaillés avec distribution intégrée)

via MarketersMEDIA

MarketersMEDIA est un autre outil qui combine des communiqués de presse générés par l'IA avec une distribution médiatique fluide vers plus de 500 médias de premier plan, tels que Google News, Yahoo et Bloomberg Terminals.

Premier générateur de communiqués de presse IA créé par une agence de presse, il garantit un contenu prêt à être diffusé dans les médias et qui ne passera pas inaperçu. Ce qui le distingue, c'est sa génération axée sur le contexte, qui vous permet d'ajouter plus de détails à vos annonces, comme la date de lancement, la tranche d'âge de la cible, etc.

Les meilleures fonctionnalités de MarketersMEDIA

Garantissez des communiqués de haute qualité et adaptés aux médias grâce à cet outil de contenu RP exclusivement conçu

Générez et distribuez vos communiqués de presse à partir d'une seule plateforme et touchez plus de 580 médias

Obtenez des résultats détaillés et personnalisés grâce au modèle basé sur le contexte

Tirez parti d'une IA formée sur plus de 400 000 communiqués de presse publiés pour créer un contenu optimisé et bien classé

Limites de MarketersMEDIA

Générez jusqu'à trois communiqués de presse par jour avec le forfait Free

Tarifs MarketersMEDIA

Professionnel : 189 $/communiqué

Cadre supérieur : 389 $/communiqué

Directeur : 899 $/communiqué

Solutions pour agences : Tarification personnalisée

Évaluations et avis de MarketersMEDIA

G2 : 4,6/5 (plus de 20 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

10. Article Forge (le meilleur pour générer des communiqués de presse longs et optimisés pour le référencement)

via Article Forge

Si vous recherchez un générateur de communiqués de presse longs qui vous évite de passer des heures à rédiger, Article Forge est peut-être fait pour vous. Il ne dispose pas d'un générateur de communiqués de presse exclusif, mais vous pouvez tout de même créer du contenu structuré en quelques minutes.

Il vous suffit d'ajouter vos instructions, de choisir un nombre de mots et de laisser l'outil faire le reste. Article Forge vous aide à créer un contenu percutant et optimisé pour le référencement afin d'obtenir une visibilité maximale.

Les meilleures fonctionnalités d'Article Forge

Générez instantanément des communiqués de presse longs avec des sections structurées

Accédez aux recherches en temps réel de l'IA pour créer un contenu pertinent et opportun

Créez plusieurs communiqués de presse à la fois à l'aide du générateur en masse

Garantissez l'exactitude de vos textes grâce à des outils intégrés de détection du plagiat et de vérification grammaticale

Limites d'Article Forge

Les résultats ne seront peut-être pas aussi bons qu'avec un générateur de communiqués de presse dédié

Tarifs d'Article Forge

Payant : À partir de 27 $/mois pour un utilisateur

Business : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Article Forge

G2 : 4,2/5 (plus de 50 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Améliorez vos relations publiques avec ClickUp

Un générateur de communiqués de presse peut vous faire gagner un temps précieux, garantir la concision des informations et booster votre couverture médiatique. Mais si vous recherchez un générateur de communiqués de presse IA qui fait tout (rédaction, organisation et gestion des tâches), ClickUp est la solution idéale.

Grâce aux capacités d'IA de ClickUp Brain, à ClickUp Docs comme hub de collaboration et à des modèles prêts à l'emploi, vous n'aurez plus jamais de mal à rédiger des communiqués de presse. Vous pouvez également suivre la publication des communiqués de presse et définir des rappels de suivi !

ClickUp vous aide à communiquer efficacement votre message principal tout en gardant tout organisé. Vous voulez l'essayer ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour obtenir un compte ClickUp gratuit!