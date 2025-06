Modèles gratuits de relevés de temps pour consultants afin de suivre les heures facturables

Le suivi des heures facturables est essentiel pour les consultants, les freelances, les agences et même les équipes techniques afin de garantir une facturation précise au client.

Cependant, l'enregistrement manuel de ce temps ou la fourniture d'horodatages approximatifs se retournent souvent contre vous, entraînant des tracas, des heures manquantes et, à terme, des retards de paiement.

C'est là que les modèles de relevés de temps pour consultants entrent en jeu ! Grâce à des modèles prêts à l'emploi, enregistrez facilement les heures de travail, les heures supplémentaires et les pauses tout en conservant des registres clairs pour les clients et la paie.

Dans ce guide, nous avons compilé une liste des meilleurs modèles gratuits de relevés de temps pour consultants, y compris des modèles hebdomadaires, bihebdomadaires et mensuels, afin que vous puissiez optimiser votre suivi du temps et votre processus de facturation. Plongeons-nous dans le vif du sujet ! ✨

Que sont les modèles de relevés de temps pour consultants ?

Un modèle de relevé de temps pour consultants est un document pré-conçu et automatisé qui aide les consultants à organiser leurs heures de travail, leur temps facturable, leurs heures supplémentaires et leurs pauses. Ces modèles facilitent le suivi des heures travaillées, garantissant ainsi une facturation et un calcul des salaires précis pour plusieurs projets.

Les modèles de relevé de temps sont utilisés quotidiennement, hebdomadairement, toutes les deux semaines ou mensuellement, selon les besoins de votre projet. Ils comprennent souvent des champs pour la date, le nom du client, les détails du projet, les heures de travail, les pauses et le temps total facturable.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de relevé de temps pour consultant ?

Lors de la sélection d'un modèle de relevé de temps pour consultants, il est essentiel de tenir compte de plusieurs facteurs clés qui contribuent à son efficacité.

Un bon modèle doit être plus qu'un simple endroit où enregistrer les heures de travail. Il doit plutôt s'apparenter à un logiciel de suivi du temps qui vous aide à automatiser le suivi du temps et facilite la compréhension du nombre d'heures travaillées sur un projet.

🔎 Le saviez-vous ? Les entreprises qui intègrent un logiciel de gestion du temps et de la paie constatent une réduction de 44 % des erreurs.

Voici ce qu'il faut rechercher :

Interface conviviale : sélectionnez un modèle de relevé de temps mensuel ou quotidien intuitif et facile à naviguer, minimisant ainsi la courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

Champs personnalisables : optez pour des modèles de relevés de temps offrant la possibilité de personnaliser les champs en fonction des exigences spécifiques du projet, ce qui est essentiel pour vous aider à adapter les modèles de relevés de temps gratuits à vos besoins particuliers

Calcul précis : choisissez des modèles de relevés de temps qui incluent des formules pour vous aider à automatiser les calculs du nombre total d'heures, des heures supplémentaires et des taux de facturation, réduisant ainsi la saisie manuelle des données et les erreurs

Fonctionnalités claires pour les rapports : Choisissez un modèle qui génère des rapports complets pour la facturation des clients et l'analyse des projets, et envoyez des rappels pour remplir les relevés de temps et suivre régulièrement les heures des employés

Options d'intégration : optez pour un modèle de relevé de temps compatible avec d'autres outils de suivi du temps, tels que les logiciels de gestion de projet ou les systèmes comptables, afin de rationaliser les flux de travail

Précision : choisissez des modèles de relevés de temps qui offrent un mappage cohérent et précis du temps afin de garantir une facturation correcte et sans erreur à vos clients

💡 Conseil de pro : si vous gérez plusieurs projets en tant que consultant, créez des relevés de temps et des protocoles de paiement distincts pour chaque contrat. Consultez des guides sur la gestion de projet dans le domaine du conseil pour vous aider à démarrer.

12 modèles de relevés de temps pour consultants

Avec autant de modèles de relevés de temps pour consultants disponibles, trouver celui qui correspond à vos besoins peut s'avérer difficile.

Heureusement, nous avons compilé une liste des meilleurs modèles gratuits de relevés de temps pour consultants afin de vous aider à enregistrer facilement les heures facturables, comme le ferait un logiciel de conseil.

Ces modèles sont disponibles dans différents formats, notamment Microsoft Excel, Google Sheets et même ClickUp , l'application tout-en-un pour le travail, ce qui les rend adaptables à toutes sortes d'installations de travail.

1. Modèle de suivi du temps ClickUp Consultant

Obtenir un modèle gratuit Suivez facilement les heures facturables et le temps consacré à chaque projet grâce au modèle de suivi du temps ClickUp Consultant

Les consultants travaillent pour plusieurs clients et sur plusieurs projets, ce qui rend le suivi précis du temps essentiel pour la facturation et l'analyse des performances. Le modèle de suivi du temps ClickUp Consultant fait exactement cela en aidant les professionnels à enregistrer leurs heures de travail, à différencier les tâches facturables et non facturables, et à générer facilement des rapports détaillés.

Ce modèle fournit un système structuré d'entrée du temps, des calculs automatisés des heures et des analyses visuelles du temps, permettant aux consultants de suivre leur productivité sans avoir à saisir manuellement leurs heures. De plus, grâce au suivi en temps réel et au stockage cloud, les utilisateurs ne perdent jamais la trace de leurs heures facturables.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Enregistrez facilement vos heures grâce à des entrées structurées pour différents projets

Automatisez le calcul des heures pour simplifier la facturation et le traitement des salaires

Visualisez l'utilisation du temps grâce à des outils d'analyse et de rapports intégrés

Exportez facilement les relevés de temps pour la facturation des clients et le suivi des projets

Idéal pour : Les consultants indépendants, les conseillers d'entreprise et les freelances qui gèrent plusieurs clients et recherchent un système de suivi du temps détaillé et automatisé pour rationaliser la facturation.

📮 Insight ClickUp : 92 % des travailleurs du savoir utilisent des stratégies personnalisées de gestion du temps. Cependant, la plupart des outils de gestion des flux de travail n'offrent pas encore de fonctionnalités intégrées robustes de gestion du temps ou de hiérarchisation, ce qui peut nuire à une hiérarchisation efficace. Les fonctionnalités de planification et de suivi du temps basées sur l'IA de ClickUp peuvent vous aider à transformer ces conjectures en décisions fondées sur des données. Elles peuvent même suggérer des plages horaires optimales pour vous concentrer sur vos tâches. Créez un système de gestion du temps personnalisé qui s'adapte à votre style de travail !

2. Modèle de relevé de temps ClickUp Services

Obtenir un modèle gratuit Surveillez les heures de travail liées aux services et la facturation des clients grâce au modèle de relevé de temps ClickUp Services

Pour les consultants qui jonglent entre plusieurs clients, le modèle de relevé de temps ClickUp Services simplifie le suivi des heures de travail sur différents projets. Ce modèle permet aux professionnels d'enregistrer leurs heures en fonction des tâches, des services rendus ou des projets spécifiques, garantissant ainsi la clarté de la facturation et du calcul des salaires.

De plus, des catégories de travail personnalisables, des calculs automatiques du total et des options de rapports détaillés aident les consultants à maintenir la transparence avec leurs clients tout en optimisant leurs horaires de travail. Vous pouvez ainsi suivre efficacement les heures supplémentaires et gérer les factures basées sur les services.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Générez des informations détaillées sur la répartition du temps entre les différents services grâce aux fonctionnalités de rapports de ClickUp

Suivez le temps facturable et non facturable pour améliorer la rentabilité de vos projets

Accédez à des rapports prêts à être envoyés aux clients grâce à la mise en forme automatisée

Simplifiez la facturation en exportant des données précises issues des relevés de temps

Idéal pour : les consultants en services, les conseillers juridiques, les professionnels des agences et les équipes en contact avec la clientèle qui ont besoin d'un moyen efficace de suivre les heures de service pour la facturation.

3. Modèle de tableau de service ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez et planifiez les horaires de vos employés en toute simplicité grâce au modèle de planning du personnel ClickUp

Le modèle de tableau de service ClickUp est conçu pour rationaliser la planification et le suivi du temps des équipes de consultants. Grâce à son interface intuitive, vous pouvez facilement créer et gérer les horaires du personnel, garantissant ainsi une allocation optimale des ressources et le respect des échéanciers des projets.

Ce modèle fournit une plateforme centralisée pour gérer la disponibilité du personnel, les horaires et les entrées de temps. Il comprend des fonctionnalités permettant d'attribuer des tâches aux membres de l'équipe, de suivre les heures travaillées et de générer des rapports sur la productivité du personnel.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Planifiez et attribuez les horaires de travail afin d'optimiser efficacement l'utilisation des consultants et d'effectuer des ajustements en temps réel

Suivez facilement les disponibilités grâce aux outils de planification intégrés

Utilisez des champs personnalisables pour les rôles spécifiques de l'équipe, le nombre d'heures, les affectations aux projets et la disponibilité

Améliorez la coordination de vos équipes grâce au partage des plannings entre les différents services

Idéal pour : les cabinets de conseil, les équipes RH et les managers qui supervisent les missions des consultants et qui ont besoin d'un planning organisé pour gérer efficacement la disponibilité et l'affectation des équipes.

🎁 Bonus : Vous en avez assez de jongler entre plusieurs applications pour le suivi du temps, les approbations et les rapports ? Vous redoutez la course effrénée de fin de semaine pour rassembler les heures provenant de sources dispersées ? Gérez votre temps avec précision et libérez votre équipe pour qu'elle se concentre sur l'essentiel avec les relevés de temps ClickUp ClickUp Timesheets élimine ces casse-tête en unifiant l'ensemble du processus au sein de votre flux de travail existant. Cette fonctionnalité crée un système dans lequel les entrées de temps proviennent directement de vos tâches, les approbations sont rationalisées et les rapports sont instantanés. C'est enfin un suivi du temps qui comprend les besoins de votre équipe.

4. Modèle d'échéancier remplissable ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez efficacement les horaires de travail et les échéances grâce au modèle d'échéancier remplissable ClickUp

La gestion de projets de conseil nécessite des échéanciers clairs pour suivre la progression, aligner les équipes et respecter les délais de manière efficace. Le modèle d'échéancier remplissable ClickUp fournit un échéancier interactif et personnalisable qui garantit que chaque jalon du projet est bien documenté et accessible visuellement. La fonctionnalité glisser-déposer, le suivi des jalons et les ajustements dynamiques de l'échéancier permettent aux consultants de modifier facilement les calendriers pour répondre aux besoins des clients tout en maintenant les projets sur la bonne voie.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Mappez visuellement les échéanciers de vos projets pour plus de clarté et d'organisation

Répartissez les heures de travail hebdomadaires, bihebdomadaires ou mensuelles pour suivre les heures supplémentaires et vous assurer que vos estimations de durée correspondent à la progression réelle du projet

Mettez en évidence les jalons clés pour vous assurer que les livrables critiques restent sur la bonne voie

Collaborez avec vos équipes et vos clients grâce au partage des mises à jour en temps réel

Idéal pour : Les cabinets de conseil, les chefs de projet et les professionnels qui traitent des livrables urgents et qui ont besoin d'une représentation visuelle de leurs heures de travail au fil du temps afin d'assurer une meilleure planification et une meilleure allocation des ressources.

📚 À lire également : Comment calculer efficacement les heures de travail à l'aide d'outils modernes

5. Modèle de planning horaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez vos heures de travail avec précision et simplifiez la gestion des salaires grâce au modèle de planning horaire ClickUp

Si vous facturez vos clients à l'heure, le modèle de planning horaire ClickUp est indispensable. Ce modèle de suivi du temps horaire offre un format simple et structuré pour enregistrer avec précision les heures facturables, garantissant ainsi une facturation et une gestion des salaires transparentes.

Il comprend des chronomètres automatiques qui vous aident à enregistrer les heures de début et de fin, les heures supplémentaires et la présence quotidienne, et à classer les tâches par client ou par projet.

Intégré aux outils de rapports de ClickUp, il vous permet également d'analyser la productivité et d'optimiser l'efficacité du travail tout en maintenant la transparence vis-à-vis des clients et en garantissant une paie et une facturation précises.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Enregistrez vos sessions de travail avec précision grâce à un journal horaire structuré

Suivez les heures facturables en temps réel pour éviter toute sous-facturation

Intégrez automatiquement les tarifs horaires pour une facturation précise à vos clients

Générez des rapports détaillés pour garantir la précision de la facturation et la gestion de la paie

Idéal pour : les freelances, les consultants indépendants, les professionnels du secteur des services et les agences qui facturent leurs clients sur la base des heures suivies et qui ont besoin d'un système fiable pour établir des factures précises.

Voici ce que Marianela Fernandez, consultante en traitement de l'eau chez Eco Supplier Panamá, dit à propos de l'utilisation de ClickUp :

ClickUp est une plateforme qui nous permet de gérer les tâches de manière structurée, fournit des rappels et des notifications automatiques, présente une vue boîte de réception, permet une gestion personnalisée et nous offre la possibilité de créer des équipes de travail en regroupant le portfolio des projets de l'organisation.

ClickUp est une plateforme qui nous permet de gérer les tâches de manière structurée, fournit des rappels et des notifications automatiques, présente une vue boîte de réception, permet une gestion personnalisée et nous offre la possibilité de créer des équipes de travail en regroupant le portfolio des projets de l'organisation.

6. Modèle de répartition du temps ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez et distribuez efficacement les heures de travail grâce au modèle de répartition du temps ClickUp

Le modèle de répartition du temps ClickUp est conçu pour aider les consultants à répartir efficacement leurs heures de travail entre plusieurs clients, projets ou tâches. Ce modèle garantit qu'aucun temps n'est perdu, ce qui vous permet d'équilibrer les charges de travail et de conserver des registres de facturation précis.

Des champs personnalisés pour les noms de projet, les estimations de durée et les heures réellement travaillées fournissent une ventilation claire de l'utilisation de votre temps. De plus, les consultants analysent les tendances de productivité et optimisent les plannings de travail en divisant les tâches en blocs de temps planifiés. Cette approche structurée garantit une meilleure gestion du temps sans épuisement.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Réduisez les pertes de temps en éliminant les inefficacités dans la planification

Identifiez les pertes de temps et ajustez votre flux de travail en conséquence grâce aux fonctionnalités de suivi visuel

Répartissez les heures de travail en tranches horaires structurées pour plus d'efficacité

Analysez les tendances de productivité grâce aux fonctionnalités de suivi intégrées

Idéal pour : les consultants soucieux de leur temps, les stratèges d'entreprise et les professionnels qui jonglent entre plusieurs missions et doivent répartir leur temps de manière stratégique pour une efficacité maximale.

Voici un aperçu rapide de la manière d'utiliser efficacement le blocage de temps pour augmenter votre productivité :

7. Modèle d'analyse du temps ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Analysez les tendances de productivité et améliorez la gestion du temps grâce au modèle d'analyse du temps ClickUp

Le modèle d'analyse du temps ClickUp fournit aux consultants des informations détaillées sur la façon dont ils utilisent leur temps, ce qui leur permet d'optimiser leur productivité et d'améliorer leur gestion du temps. En suivant les heures de travail, en identifiant les inefficacités et en analysant les tendances, ce modèle garantit que chaque minute est comptabilisée.

Il permet aux consultants d'optimiser leurs plannings, d'améliorer le suivi des heures facturables et d'améliorer l'efficacité globale grâce à des informations claires sur l'utilisation du temps. De plus, ses rapports visuels et ses analyses permettent de meilleures prévisions et une meilleure planification.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Prenez des décisions basées sur des données grâce à des registres de temps automatisés et des rapports visuels

Identifiez rapidement les inefficacités grâce au suivi et aux rapports en temps réel

Optimisez vos heures facturables en évaluant où votre temps est le mieux utilisé

Générez des rapports de performance pour une analyse précise du temps passé sur chaque projet

Idéal pour : consultants, stratèges d'entreprise et professionnels gérant des projets urgents qui souhaitent analyser l'utilisation du temps, éliminer les inefficacités et booster la productivité globale.

💡 Conseil de pro : Si vous avez du mal à gérer efficacement votre temps, ces conseils pourraient vous aider : Définissez des objectifs clairs pour rester concentré 🎯

Classez les tâches par ordre d'importance pour vous attaquer aux plus cruciales en premier 🥇

Structurez votre flux de travail grâce à des forfaits détaillés et des systèmes organisés 🗓️

Intégrez des pauses régulières pour éviter le burn-out et vous rafraîchir l'esprit ☕

Mettez en œuvre des méthodes de productivité éprouvées telles que Pomodoro ou le blocage de temps 🧠

Créez un environnement épuré pour booster votre clarté mentale 🧹

Utilisez une solution complète de gestion du temps pour rationaliser votre flux de travail 💻

8. Modèle de planning de gestion du temps ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez efficacement vos tâches quotidiennes et hebdomadaires grâce au modèle de planning de gestion du temps ClickUp

Le modèle de planning de gestion du temps ClickUp est conçu pour aider les consultants à planifier et gérer efficacement leurs plannings quotidiens, hebdomadaires et mensuels. Il fournit un format structuré pour allouer du temps à diverses tâches, réunions et projets, ainsi que des fonctionnalités permettant de définir des échéances, de hiérarchiser les tâches et de suivre la progression.

Le modèle de relevé de temps quotidien offre une assistance pour les champs personnalisables pour les rendez-vous avec les clients, les jalons du projet, les heures supplémentaires et les engagements personnels. Sa vue Calendrier et les dépendances des tâches vous aident à visualiser votre planning et à rester sur la bonne voie.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Planifiez efficacement les horaires de travail grâce à une disposition structurée et personnalisable

Hiérarchisez les tâches clés pour améliorer la gestion du temps et garantir une productivité optimale

Suivez les échéances et les réunions grâce à des outils de planification automatisés

Évitez les surcharges et l'épuisement professionnel en optimisant la distribution des heures de travail

Idéal pour : les consultants, les freelances, les coachs d'entreprise et les professionnels qui souhaitent optimiser leur efficacité en planifiant et en organisant efficacement leur temps.

9. Modèle de rapport de consultation ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Générez des rapports structurés pour vos projets de conseil grâce au modèle de rapport ClickUp Consulting

Des rapports détaillés sont essentiels pour démontrer la valeur d'un consultant à ses clients. Le modèle de rapport de consultation ClickUp aide les professionnels à compiler leurs conclusions, recommandations et idées dans des rapports bien structurés et de qualité professionnelle.

Des sections personnalisées, une collaboration en temps réel et des fonctionnalités de mise en forme automatique permettent de créer des rapports clairs et basés sur des données qui améliorent la prise de décision des clients.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Collaborez en toute transparence avec vos clients grâce au partage de documents en direct

Visualisez les informations à l'aide de diagrammes et de graphiques

Créez des rapports de consultation structurés avec des sections prédéfinies

Exportez facilement vos rapports dans plusieurs formats pour vos présentations

Idéal pour : les consultants en affaires, les conseillers financiers et les planificateurs stratégiques qui ont besoin d'un moyen structuré pour créer et partager des rapports de consultation professionnels avec leurs clients et les parties prenantes.

10. Modèle de relevé de temps pour consultants Excel/Word par TimeDoctor

via TimeDoctor

Un relevé de temps fiable est essentiel pour suivre avec précision les heures de travail des consultants. Le modèle de relevé de temps pour consultants Excel/Word de TimeDoctor offre un modèle simple mais polyvalent pour Excel et Word.

Ce modèle offre un moyen simple mais efficace de suivre les heures facturables, les livrables des projets et les informations sur les clients. La version Excel permet des calculs automatisés, tels que le nombre total d'heures et les montants facturés, tandis que la version Word offre un format simple et imprimable pour le suivi manuel du temps.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Surveillez systématiquement les heures de travail des consultants grâce à des colonnes structurées

Automatisez les calculs totaux pour un traitement précis des salaires

Personnalisez les modèles pour les adapter aux différentes exigences des projets

Exportez facilement vos relevés de temps pour la facturation et la tenue des registres

Idéal pour : les consultants et les agences à la recherche d'un modèle de relevé de temps simple, imprimable, quotidien, mensuel ou bihebdomadaire pour suivre les heures de travail dans Excel ou Word.

11. Modèle de relevé de temps mensuel pour consultants RH par connectsUs HR

via conntectsUs HR

Le modèle de relevé de temps mensuel pour consultants RH de connectsUs HR est spécialement conçu pour les responsables RH qui doivent suivre les heures de travail des consultants et des employés chaque mois. Il garantit que chaque heure facturable est prise en compte tout en conservant une vision claire de la participation au projet et de la répartition du temps.

Doté d'une disposition mensuelle, ce modèle de relevé de temps gratuit offre une vue complète des heures de travail, des heures supplémentaires et de la gestion des congés. Cela en fait un excellent modèle Excel pour les professionnels des ressources humaines qui gèrent plusieurs clients ou projets simultanément.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Documentez avec précision les heures consacrées au conseil en RH pour le suivi des performances

Catégorisez le temps passé sur différents services et tâches RH

Assurez la conformité grâce à des champs structurés pour l'entrée des heures

Accédez à des rapports prêts à être utilisés pour la paie afin de rationaliser la facturation

Idéal pour : les responsables RH, les consultants RH, les spécialistes de la conformité et les fournisseurs, prestataires de services RH qui ont besoin d'un relevé de temps mensuel pour rationaliser le suivi du travail et le traitement de la paie des employés horaires et salariés.

Découvrez comment garantir la conformité et l'exactitude de vos rapports de temps grâce à la fonction d'approbation des relevés de temps ClickUp :

12. Modèle de relevé de temps hebdomadaire pour consultants Google Sheets par Google

via Google Sheets

Le modèle gratuit Relevé de temps hebdomadaire pour consultants de Google Sheets est idéal si vous avez besoin d'une feuille de calcul simple et traditionnelle pour suivre votre relevé de temps. Il comprend des colonnes préformatées pour les dates, les descriptions des tâches, les heures de début et de fin, et le nombre total d'heures.

Le modèle permet également d'effectuer des calculs de base, tels que la somme des heures quotidiennes pour générer un total hebdomadaire. La nature collaborative de Google Sheets facilite le partage et les mises à jour en temps réel, ce qui le rend idéal pour les projets en équipe impliquant plusieurs parties prenantes.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Travaillez sur vos relevés de temps où que vous soyez grâce aux mises à jour en temps réel dans le cloud

Personnalisez les champs et les mises en forme pour répondre aux besoins spécifiques de votre activité de conseil

Suivez la progression de votre travail chaque semaine grâce à des journaux structurés

Partagez instantanément vos relevés de temps avec vos clients et chefs de projet

Idéal pour : Les consultants et les agences qui ont besoin d'un relevé de temps hebdomadaire collaboratif sous forme de feuille de calcul pour un suivi du temps précis et accessible.

Simplifiez le suivi du temps avec ClickUp

Le suivi des heures facturables est essentiel pour les consultants, mais la gestion manuelle des relevés de temps est souvent fastidieuse et source d'erreurs. C'est là que les modèles de relevés de temps pour consultants entrent en jeu : ils vous aident à enregistrer vos heures de travail sans effort tout en garantissant une facturation précise.

Les feuilles de calcul traditionnelles fonctionnent, mais elles présentent plusieurs limites. La meilleure alternative ? Un logiciel tout-en-un de productivité et de suivi du temps comme ClickUp.

Grâce aux relevés de temps et aux modèles ClickUp, les équipes bénéficient d'informations en temps réel, suivent les approbations et simplifient la création de rapports sans avoir à jongler entre plusieurs outils. Il est temps de suivre vos activités comme il se doit : rapidement, de manière flexible et avec des outils conçus pour les équipes modernes.

