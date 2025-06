Les 10 principaux concurrents de Buildertrend pour la gestion de projets de construction

Vous courez après des sous-traitants qui ne répondent pas à vos appels, vous fouillez dans des piles de paperasse à la recherche d'un permis et vous essayez d'expliquer à votre client pourquoi vous avez trois jours de retard.

Le bon logiciel de gestion de projet de construction peut résoudre bon nombre de ces problèmes.

Buildertrend est un grand nom dans le domaine, mais ce n'est pas la seule option. Vous avez peut-être besoin d'une budgétisation plus flexible ou d'une meilleure gestion des documents. Peut-être que les tarifs de Buildertrend ne correspondent pas à votre budget.

Quels que soient vos besoins, nous avons sélectionné les meilleures alternatives à Buildertrend pour vous aider à gérer votre prochain projet sans casse-tête. De la construction résidentielle aux projets d'investissement, ces outils aideront les professionnels comme vous à garder le contrôle sur chaque détail.

Explorons les principaux concurrents de Buildertrend qui méritent l'attention des entreprises de construction !

Les principaux concurrents de Buildertrend en un coup d'œil

Voici un aperçu des meilleures alternatives qui surpassent Buildertrend👇🏽

Que devez-vous rechercher chez les concurrents de Buildertrend ?

Lorsque vous évaluez les concurrents de Buildertrend, concentrez-vous sur les fonctionnalités clés qui correspondent le mieux à vos besoins en matière de gestion de projet de construction. Voici quelques éléments à prendre en compte :

Planification de projets : diagrammes de Gantt, suivi des tâches, dépendances et mises à jour en temps réel pour respecter le calendrier des projets

Budgétisation et suivi des coûts : création d'estimations, gestion des modifications de commande et rapports financiers pour comprendre exactement où et comment vous pouvez réduire vos coûts

Gestion des documents de construction : stockage centralisé des plans, contrats et permis, avec un accès facile et une fonction de recherche intuitive pour les professionnels de la construction

Collaboration en équipe : outils de messagerie, attribution des tâches et accès mobile pour connecter les équipes sur le chantier

Gestion des clients et des sous-traitants : coordination fluide avec les fournisseurs, facturation automatisée et suivi des paiements

Personnalisation et intégrations : des flux de travail adaptables qui se connectent à des logiciels de comptabilité, à des CRM de construction et à des outils de conception, pour ne pas perdre de temps ni d'argent

Facilité d'utilisation : une interface conviviale avec une courbe d'apprentissage minimale pour une adoption rapide

Accessibilité mobile : une application entièrement fonctionnelle pour gérer vos projets de construction où que vous soyez

Rapports et analyses : informations basées sur les données pour suivre la progression et améliorer l'efficacité du travail, afin que chaque projet soit rentable et livré dans les délais

Service client : Assistance fiable par chat, téléphone ou e-mail pour le dépannage, car vous n'avez certainement pas le temps de lire des pages et des pages de documentation d'aide pour finalement revenir à la case départ

👀 Le saviez-vous ? Le secteur de la construction prévoit de créer environ 45 800 emplois de gestionnaire de projet chaque année au cours de la prochaine décennie. Cela représente beaucoup de casques de chantier et de plans de projet à élaborer !

Les 10 meilleurs concurrents de Buildertrend à essayer cette année

Poursuivez votre lecture pour découvrir notre sélection détaillée des meilleures alternatives à Buildertrend à prendre en considération pour le marché de la construction :

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de projet et la communication dans le secteur de la construction)

Essayez ClickUp gratuitement Suivez les coûts, les budgets et les dépenses de tous vos projets en un seul endroit avec ClickUp pour les équipes de construction

ClickUp n'est pas un simple outil de gestion de projet, c'est l'application qui fait tout pour votre travail. Avec ClickUp pour les équipes de construction, vous pouvez respecter les échéanciers de construction, sans chaos, et mener à bien vos projets avec moins de stress et plus de contrôle.

Respectez les échéanciers de construction grâce à ClickUp

Contrairement à BuilderTrend, ClickUp facilite la planification grâce à des diagrammes de Gantt spécifiques à la construction qui affichent les dépendances des projets dans un format clair et visuel.

Comment ? Découvrez la vue Diagramme de Gantt dans ClickUp, qui aide les équipes à suivre les jalons clés tels que les autorisations, les inspections et les dates de livraison, afin de ne manquer aucune échéance critique.

Voici un guide de démarrage rapide pour configurer votre diagramme de Gantt dans ClickUp :

Vous pouvez utiliser ClickUp pour définir des rappels pour les tâches à venir, informer automatiquement les équipes des dates d'échéance approchant et même créer des tâches récurrentes pour les inspections régulières du site ou les réunions de progression.

Tirez parti de ClickUp pour les équipes de construction afin de regrouper les discussions, les tâches, les budgets, les échéanciers et la documentation de vos clients et de votre équipe

Mais ce n'est pas tout. Chaque tâche dans ClickUp comprend les champs personnalisés ClickUp, où vous pouvez enregistrer des détails essentiels tels que les matériaux nécessaires, les mises à jour de statut et les heures estimées. Vous pouvez également ajouter des checklists pour les tâches en plusieurs étapes, parfaites pour le suivi des protocoles de sécurité, la maintenance des équipements, les mises à jour de projet ou les exigences de conformité.

ClickUp garantit une efficacité maximale dans le domaine de la construction en connectant les équipes, qu'elles soient au bureau ou sur le terrain. Les travailleurs sur le terrain peuvent mettre à jour les tâches, partager des photos et laisser des notes, sans avoir à se déplacer.

Plus qu'un simple suivi des tâches, ClickUp vous offre un aperçu complet de vos projets en un coup d'œil. Les tableaux de bord personnalisables de ClickUp regroupent la progression, les budgets de construction, les échéances et les performances de l'équipe.

Centralisez les informations relatives à vos tâches, y compris les priorités, les dépendances et les mises à jour de progression, avec ClickUp

La vue Charge de travail, quant à elle, permet d'éviter la surallocation et la sous-utilisation des capacités, éliminant ainsi les retards.

Avec plus de 15 vues, ClickUp s'adapte à votre flux de travail. Utilisez des listes pour l'organisation, des tableaux Kanban pour le suivi ou des cartes mentales pour la planification. De plus, des outils financiers intégrés vous permettent de surveiller les budgets, les coûts des matériaux et les paiements des entrepreneurs en temps réel, le tout en un seul endroit.

Annoter des images et éliminer toute confusion sur les données des projets de construction avec ClickUp

Ce qui fait de ClickUp une alternative intéressante à Buildertrend, c'est qu'il vous permet d'examiner les soumissions, d'approuver les demandes d'informations (RFI) et d'annoter les dessins directement au même endroit.

Vous pouvez même inviter des clients ou des sous-traitants externes avec des permissions d'affichage personnalisées, ce qui permet de rationaliser la collaboration sans exposer les données sensibles.

Si les choses ne sont toujours pas aussi simples que vous le souhaitez, utilisez le modèle de gestion de construction ClickUp. Il est spécialement conçu pour les équipes de construction, ce qui facilite plus que jamais le respect des délais des projets et garantit que chaque détail est pris en compte.

Obtenez un modèle gratuit Automatisez les flux de travail et réduisez les tâches manuelles fastidieuses grâce au modèle de gestion de la construction ClickUp

Le modèle est également fourni avec des documents prédéfinis qui permettent la modification et la collaboration en temps réel. Que vous ayez besoin de stocker des plans, de définir les spécifications de construction, de préparer des appels d'offres ou de suivre les demandes d'informations, conservez tout dans un hub central accessible à toute l'équipe.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créez des checklists étape par étape pour les contrôles de sécurité, les commandes de matériaux et les inspections qualité

Stockez et consultez les plans, permis, contrats et protocoles de sécurité de vos projets en un seul endroit

Communiquez en temps réel avec les responsables de chantier, les entrepreneurs et les parties prenantes à l'aide des commentaires sur les tâches et de la fonctionnalité intégrée ClickUp Chat sans changer d'application

Esquissez des flux de travail, mappez la disposition des sites et brainstormez visuellement vos idées à l'aide des tableaux blancs ClickUp

Configurez des mises à jour automatiques du statut, des rappels de facturation et des flux de travail d'approbation pour gagner du temps en utilisant l'IA dans les flux de travail de construction avec ClickUp Brain

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs trouvent la courbe d'apprentissage abrupte

Il manque une gestion BIM ou RFI intégrée (bien que la personnalisation et les intégrations permettent de combler cette lacune)

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de ClickUp

Une critique G2 qualifie ClickUp de « meilleur ami de l'architecte » :

ClickUp est une application suffisamment flexible pour s'adapter au monde multidisciplinaire de l'architecture et de la construction. J'aime utiliser leurs différents modèles, les personnaliser selon mes besoins et les mettre au travail.

ClickUp est une application suffisamment flexible pour s'adapter au monde multidisciplinaire de l'architecture et de la construction. J'aime utiliser leurs différents modèles, les personnaliser selon mes besoins et les mettre en pratique.

📮ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp regroupe vos tâches, projets, documents, wikis, discussions et appels sur une seule plateforme, avec des flux de travail optimisés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp fonctionne pour toutes les équipes, rend le travail visible et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel pendant que l'IA s'occupe du reste.

2. Procore (Idéal pour la gestion de projets d'entreprise)

via Procore

Pour les grandes entreprises de construction et les entrepreneurs généraux qui gèrent des projets complexes impliquant plusieurs parties prenantes, Procore est un choix solide.

Il excelle dans la centralisation de la communication, permettant aux équipes de gérer les demandes d'informations, les soumissions et les commandes modifiées tout en tenant tout le monde informé tout au long du cycle de vie du projet.

La fonctionnalité de journal quotidien permet aux responsables sur le terrain de saisir en temps réel les données relatives à la météo, à la main-d'œuvre et aux matériaux, garantissant ainsi une coordination fluide avec les équipes au bureau.

👀 Le saviez-vous ? En 2020, le secteur mondial de la construction a généré plus de 12 600 milliards de dollars de chiffre d'affaires, consolidant ainsi sa place parmi les secteurs les plus importants et les plus rentables au monde.

Meilleures fonctionnalités de Procore

Utilisez des outils budgétaires et financiers pour suivre les coûts, gérer les factures et éviter les dépassements

Intégrez plus de 400 outils tiers, notamment des logiciels de comptabilité et de planification

Accédez à l'application mobile avec accès hors ligne pour les mises à jour sur site et la documentation photo

Limites de Procore

Les tarifs peuvent être prohibitifs pour les petites entreprises

Fonctionnalités hors ligne limitées pour les chantiers éloignés par rapport aux autres alternatives à Procore

Tarifs Procore

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Procore

G2 : 4,6/5 (plus de 3 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 2 700 avis)

3. Contractor Foreman (Idéal pour les petites entreprises de construction)

via Contractor Foreman

Si vous avez besoin d'une suite complète d'outils pour les petites entreprises de construction, Contractor Foreman est là pour vous. Il offre la gestion de projet, le suivi du temps, l'estimation et la facturation, le tout sur une seule plateforme.

Grâce à plus de 35 fonctionnalités intégrées, les petites équipes peuvent tout gérer, des registres de sécurité aux demandes d'informations, sur une seule plateforme, éliminant ainsi le besoin de multiples applications pour les équipes plus importantes.

Les meilleures fonctionnalités de Contractor Foreman

Suivez les coûts et les budgets des travaux afin de contrôler les dépenses et la rentabilité

Gérez les relations avec vos clients et votre pipeline commercial grâce à un CRM intégré

Planifiez vos projets à l'aide de diagrammes de Gantt, de vues Calendrier et de rappels automatisés

Assurez la conformité en matière de sécurité grâce à des outils de rapports d'incidents et de documentation OSHA

Limites de Contractor Foreman

Interface obsolète par rapport à d'autres outils

Fonctionnalités mobiles avancées limitées

Tarifs Contractor Foreman

Basic : 49 $/mois (facturé annuellement)

Standard : 79 $/mois (facturé annuellement)

Plus : 125 $/mois (facturé annuellement)

Pro : 166 $/mois (facturé annuellement)

Unlimited : 249 $/mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Contractor Foreman

G2 : 4,5/5 (plus de 260 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 670 avis)

4. Fieldwire (Idéal pour la coordination des équipes sur site)

via Fieldwire

Conçu pour une coordination fluide entre le terrain et le bureau, Fieldwire permet l'attribution de tâches et la collaboration en temps réel sur les projets de construction, directement depuis le chantier.

La fonctionnalité qui distingue ce logiciel de gestion de la construction est la gestion des plans. Elle permet aux utilisateurs de télécharger, d'annoter et de partager instantanément des plans, afin que tout le monde travaille à partir de la dernière version.

Les listes de tâches et les checklists d'inspection vous aident à contrôler la qualité, tandis que l'accès hors ligne permet aux équipes à distance de rester productives.

Les meilleures fonctionnalités de Fieldwire

Gérez les tâches en attribuant des priorités pour garantir la progression efficace du travail

Affichez et annotez les forfaits pour accéder aux plans sur site et ajouter des annotations instantanées

Suivez les problèmes à l'aide de photos pour gérer les listes de tâches et les inspections

Travaillez hors ligne dans des zones reculées grâce à un accès sur le terrain aux outils essentiels

Simplifiez la gestion des demandes d'informations et des soumissions pour faciliter la communication entre le terrain et le bureau

Limites de Fieldwire

Options d'intégration limitées par rapport aux plateformes plus importantes

Les fonctionnalités avancées pour les rapports pourraient être plus robustes

Tarifs Fieldwire

Basique : Gratuit

Pro : 54 $/mois par utilisateur

Business : 74 $/mois par utilisateur

Business Plus : 104 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Fieldwire

G2 : 4,5/5 (plus de 230 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 80 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Fieldwire

Un utilisateur Capterra rapporte :

L'un des rares logiciels qui regroupe les achats, la gestion de projet et le champ.

L'un des rares logiciels qui regroupe les achats, la gestion de projet et le champ.

💡 Conseil de pro : Il est essentiel de se constituer un réseau solide dans le secteur de la construction. Participez à des évènements professionnels, adhérez à des organisations professionnelles et entrez en contact avec des mentors et des pairs afin de vous ouvrir de nouvelles opportunités et de garder une longueur d'avance.

5. Autodesk Construction Cloud (Idéal pour la gestion intégrée de projets et la collaboration en matière de conception)

via Autodesk Construction Cloud

Si vous recherchez un outil qui combine la gestion de la construction et la collaboration en matière de conception, Autodesk Construction Cloud est parfait pour vous, en particulier si vous travaillez sur un projet à grande échelle.

Il centralise les demandes d'informations, les soumissions et les mises à jour de progression sur une seule plateforme, garantissant ainsi aux équipes un accès à des informations précises et actualisées.

Ses outils de collaboration en matière de conception permettent aux architectes, ingénieurs et entrepreneurs d'examiner les modèles et de fournir des commentaires en temps réel, ce qui réduit au minimum les retards causés par des problèmes de communication.

Les meilleures fonctionnalités d'Autodesk Construction Cloud

Collaborez sur la modélisation des informations du bâtiment (BIM) grâce à un affichage fluide dans le cloud et à la détection des conflits

Suivez les versions des documents pour gérer les modifications apportées aux plans, aux demandes d'informations et aux soumissions

Utilisez des analyses basées sur l'IA pour évaluer les risques et établir des prévisions pour vos projets

Intégrez AutoCAD, Revit et d'autres outils Autodesk pour bénéficier de flux de travail complets, de la conception à la construction

Accédez à des outils mobiles avec des annotations avancées et un suivi des problèmes en temps réel

Limites d'Autodesk Construction Cloud

Cela peut s'avérer coûteux pour les petites entreprises ou les petits projets

Courbe d'apprentissage abrupte pour les équipes qui ne sont pas familiarisées avec l'écosystème Autodesk

Tarification Autodesk Construction Cloud

145 $/mois par utilisateur

Tarification personnalisée pour un nombre illimité d'utilisateurs

Évaluations et avis sur Autodesk Construction Cloud

G2 : 4,4/5 (plus de 4 000 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 2 200 avis)

6. JobNimbus (Idéal pour les entrepreneurs en toiture et en revêtement extérieur)

via JobNimbus

JobNimbus propose un système hybride de gestion de projet et de CRM qui aide les entrepreneurs à gérer et suivre leurs travaux, automatiser les suivis et garder leurs finances en ordre.

Grâce à l'automatisation des suivis, des rappels et de la facturation par JobNimbus, les entrepreneurs n'ont plus besoin de relancer les clients ni de mettre à jour manuellement chaque étape du projet.

Comme de nombreux entrepreneurs en toiture et en revêtement extérieur travaillent avec des fournisseurs de matériaux spécifiques, JobNimbus leur permet d'obtenir directement les prix des fournisseurs, de générer des bons de commande, d'attribuer des tâches et même de suivre les livraisons des projets au sein de la plateforme.

Les meilleures fonctionnalités de JobNimbus

Suivez les prospects, les devis et les projets grâce à un pipeline de tâches par glisser-déposer

Gérez les commandes de matériaux et les fournisseurs pour rationaliser vos achats

Téléchargez des photos et signalez les mises à jour sur le terrain grâce à une application mobile

Intégrez QuickBooks pour une comptabilité et un suivi financier transparents

Limites de JobNimbus

Certains utilisateurs signalent des dysfonctionnements fréquents et des problèmes de navigation

Nécessite du temps pour s'intégrer pleinement aux flux de travail

Tarifs JobNimbus

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur JobNimbus

G2 : 4,7/5 (plus de 60 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 480 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent à propos de JobNimbus

Un avis G2 dit :

J'apprécie la possibilité de générer rapidement et facilement des rapports personnalisés, ainsi que la relative facilité de création de contacts/tâches/projets. Le concept des tableaux est également très pratique, tout comme la possibilité de cliquer/glisser les contacts selon les besoins.

J'apprécie la possibilité de générer rapidement et facilement des rapports personnalisés, ainsi que la relative facilité de création de contacts/tâches/projets. Le concept des tableaux est également très pratique, tout comme la possibilité de cliquer/glisser les contacts selon les besoins.

👀 Le saviez-vous ? Dans le secteur de la construction aux États-Unis, l'écart salarial entre les hommes et les femmes est moins important que dans la plupart des autres secteurs.

7. CoConstruct (Idéal pour les constructeurs et rénovateurs de maisons personnalisées)

via CoConstruct

Imaginez que vous vous lanciez dans la construction d'une maison personnalisée sans le chaos des allers-retours incessants. C'est exactement pour cela que CoConstruct a été conçu.

Il rationalise la communication avec les clients, la gestion de projet et le suivi financier dans un emplacement centralisé. De plus, son portail client exceptionnel permet aux propriétaires de rester informés, de suivre les mises à jour, d'approuver les sélections et de communiquer directement avec les constructeurs pour un processus plus fluide et plus transparent.

Les meilleures fonctionnalités de CoConstruct

Fournissez un portail client pour une communication transparente et le suivi des approbations

Estimez et budgétisez grâce à des mises à jour des coûts en temps réel

Suivez la sélection des matériaux et les préférences des clients grâce à des outils de gestion dédiés

Planifiez vos projets de construction afin de gérer les échéanciers et les jalons des sous-traitants

Limites de CoConstruct

Une courbe d'apprentissage abrupte pour les petites équipes

Fonctionnalités limitées de l'application mobile par rapport à la version de bureau

Tarifs CoConstruct

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur CoConstruct

G2 : 4,0/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 860 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de CoConstruct

Un avis G2 dit :

CoConstruct est un outil très utile. Le logiciel est très bien conçu. Les budgets, les bons de commande et les ordres de modification sont tous relativement simples et faciles à utiliser.

CoConstruct est un outil très utile. Le logiciel est très bien conçu. Les budgets, les bons de commande et les ordres de modification sont tous relativement simples et faciles à utiliser.

💡 Conseil de pro : N'attendez pas une panne pour agir : planifiez la maintenance préventive de votre équipement de construction en fonction de son nombre d'heures d'utilisation, et pas seulement de son âge. Vous garantirez ainsi le bon fonctionnement de votre flotte, éviterez des retards coûteux et prolongerez la durée de vie de vos actifs de grande valeur.

8. Buildxact (Idéal pour les petits constructeurs et les artisans)

via Buildxact

L'efficacité est essentielle pour les petits constructeurs, les rénovateurs et les entrepreneurs spécialisés. Buildxact rationalise les estimations et la gestion des projets de construction, facilitant ainsi l'établissement des coûts, des devis et des calendriers.

Une fois l'estimation finalisée, l'outil de gestion de la construction la convertit instantanément en un budget détaillé, des bons de commande et un calendrier des travaux en quelques clics seulement.

Les meilleures fonctionnalités de Buildxact

Générez rapidement des devis précis grâce à des outils de calcul et d'estimation

Améliorez l'approvisionnement en matériaux grâce à la gestion des commandes et des fournisseurs

Planifiez vos tâches avec des rappels automatiques pour les échéances clés

Suivez les budgets pour éviter les dépassements de coûts et maintenir la rentabilité

Accédez aux données de vos projets où que vous soyez grâce à la fonctionnalité mobile basée sur le cloud

Limites de Buildxact

Ne convient pas aux projets complexes et de grande envergure

Certains outils tiers peuvent ne pas se synchroniser correctement

Tarifs Buildxact

Entrée : 169 $/mois

Pro : 279 $/mois

Teams : 439 $/mois

Évaluations et avis sur Buildxact

G2 : 4,4/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 150 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Buildxact

Un utilisateur G2 déclare :

Buildxact est une excellente solution pour les petites et moyennes entreprises de construction. Sa conception conviviale facilite grandement la gestion des devis, des calendriers et des budgets. La capacité du logiciel à produire rapidement des offres et à gérer les délais des projets permet de gagner un temps considérable. J'ai trouvé que l'interaction avec les logiciels de comptabilité tels que Xero était fluide, ce qui aide à garder les fonds organisés.

Buildxact est une excellente solution pour les petites et moyennes entreprises de construction. Sa conception conviviale facilite grandement la gestion des devis, des calendriers et des budgets. La capacité du logiciel à produire rapidement des offres et à gérer les délais des projets permet de gagner un temps considérable. J'ai trouvé que l'interaction avec les logiciels de comptabilité tels que Xero était fluide, ce qui aide à garder les fonds organisés.

9. Smartsheet (Idéal pour le suivi flexible des projets de construction)

via Smartsheet

À la base, Smartsheet est un hybride entre un tableur et un logiciel de gestion de projet.

Contrairement aux autres alternatives à Buildertrend, il offre des automatisations spécifiques aux flux de travail, des outils de collaboration et la synchronisation des données en temps réel, ce qui le rend beaucoup plus dynamique et adapté aux projets de construction complexes.

Les équipes peuvent choisir parmi plusieurs vues (grille, Gantt, calendrier ou tableaux sous forme de cartes) pour gérer les calendriers et les budgets des projets, les demandes d'informations, les commandes de matériel et les rapports de chantier.

Meilleures fonctionnalités de Smartsheet

Connectez les entrepreneurs, les fournisseurs et les parties prenantes grâce à des mises à jour automatiques

Créez des tableaux de bord en temps réel pour suivre les coûts, les calendriers et les risques

Mettez en évidence les problèmes critiques tels que les tâches en retard ou les dépassements de budget grâce à la mise en forme conditionnelle

Accédez à des modèles de construction prédéfinis pour une installation instantanée de vos projets

Synchronisez avec Procore, Autodesk et des outils comptables tels que QuickBooks

Limites de Smartsheet

Courbe d'apprentissage abrupte pour les débutants

Les coûts peuvent être élevés pour les petites entreprises

Tarifs Smartsheet

Pro : 12 $/mois par membre

Business : 24 $/mois par membre

Enterprise : Tarification personnalisée

Gestion avancée du travail : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Smartsheet

G2 : 4,4/5 (plus de 19 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 400 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Smartsheet

Voici ce que rapporte un avis G2:

Je travaille dans une société immobilière unique et Smartsheet me permet de suivre facilement les stocks, les commissions, les factures, les demandes d'assistance, etc. Il est facile de collaborer avec d'autres services et de rendre compte à la direction de la progression des objectifs grâce aux rapports et aux tableaux de bord que j'ai créés.

Je travaille dans une société immobilière unique et Smartsheet me permet de suivre facilement les stocks, les commissions, les factures, les demandes d'assistance, etc. Il est facile de collaborer avec d'autres services et de rendre compte à la direction de la progression des objectifs grâce aux rapports et aux tableaux de bord que j'ai créés.

10. Houzz Pro (idéal pour les entreprises de conception-construction)

via Houzz Pro

Houzz Pro combine la gestion de projet et des outils de communication avec les clients, ce qui le rend idéal pour les entrepreneurs résidentiels, les professionnels de la construction et les entreprises de conception-construction.

Le générateur de propositions simplifie l'estimation et la gestion des ressources, permettant aux clients d'examiner et d'approuver numériquement des devis détaillés pour un démarrage plus rapide des projets.

Et ce n'est pas tout. Ses outils de planification et de gestion des sous-traitants garantissent une coordination fluide tout au long des phases de conception et de construction.

Les meilleures fonctionnalités de Houzz Pro

Facilitez l'ensemble du processus de construction grâce à des plans d'étage en 3D et des visualisations

Suivez les demandes et les suivis grâce à un système de gestion des prospects

Générez des devis et des factures avec des options de paiement numérique

Collaborez avec vos clients via un portail pour la sélection, l'approbation et le suivi de la progression

Boostez vos efforts marketing grâce à l'intégration de sites web et à l'assistance publicitaire

Limites de Houzz Pro

Options d'intégration limitées avec des logiciels tiers

Les tarifs peuvent ne pas convenir aux entrepreneurs qui gèrent des projets de petite envergure

Tarifs Houzz Pro

Essai gratuit : 30 jours

Essentiel (pour les concepteurs) : 149 $/mois

Pro (pour les entrepreneurs) : 249 $/mois

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Houzz Pro

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,3/5 (plus de 1 000 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent à propos de HuzzPro

Points forts d'un avis G2:

Il y a beaucoup de choses que j'aime chez Houzz Pro, mais la fonctionnalité qui m'a été la plus utile est la génération de prospects. 90 % de mes nouveaux prospects proviennent de Houzz. J'apprécie également la fonctionnalité de facturation.

Il y a beaucoup de choses que j'aime chez Houzz Pro, mais la fonctionnalité qui m'a été la plus utile est la génération de prospects. 90 % de mes nouveaux prospects proviennent de Houzz. J'apprécie également la fonctionnalité de facturation.

📖 À lire également : Comment trouver et fidéliser des clients pour une entreprise de construction

La meilleure alternative à Buildertrend : pourquoi ClickUp se démarque

Le choix de la bonne alternative à Buildertrend dépend des besoins de votre entreprise, mais si vous recherchez une solution flexible qui fait tout, ClickUp est l'un des meilleurs candidats. Contrairement aux outils spécifiques à la construction, ClickUp va au-delà de la gestion de projet en offrant des flux de travail personnalisables, une collaboration en temps réel et une automatisation adaptée à toutes les équipes.

Grâce à la gestion des tâches, au partage de documents, aux outils de budgétisation et à l'intégration avec des logiciels spécialisés, il permet de centraliser les échéanciers, les demandes d'informations et les données financières. De plus, ses modèles de tarification abordables et son évolutivité en font la solution idéale pour les petits entrepreneurs comme pour les grandes entreprises.

Alors que d'autres outils se concentrent sur des fonctionnalités spécifiques, ClickUp offre un équilibre entre personnalisation, facilité d'utilisation et rentabilité, ce qui en fait un choix intelligent pour les équipes de construction qui cherchent à rationaliser leurs opérations.

Essayez ClickUp gratuitement dès maintenant et constatez la différence par vous-même.