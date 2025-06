Avis sur Sling Schedule : fonctionnalités, tarifs, avantages et inconvénients

Imaginez que c'est vendredi soir, vous êtes enfin sur le point de vous détendre avec un pot de glace et un épisode (bon, d'accord, une saison) de votre série préférée, quand votre téléphone se met à sonner.

« Hé, je travaille demain ? »

« Puis-je échanger mon quart de travail avec celui de Jake ? »

« Oups, j'ai une double réservation, au secours ! »

Voilà votre soirée tranquille qui tourne à la crise de planification. Mais vous n'êtes pas seul dans cette situation. Vous pourriez passer ce temps à gérer votre entreprise au lieu de jouer au détective avec les horaires.

Découvrez Sling, l'outil qui promet de vous sauver de ce chaos. Mais en vaut-il la peine ? Découvrez-le dans cette revue de Sling Schedule !

👀 Le saviez-vous ? Les managers passent cinq heures par semaine à planifier et gérer les tâches de leur équipe.

Qu'est-ce que Sling ?

Sling est un logiciel de planification des horaires des employés et de gestion des effectifs conçu pour aider les propriétaires d'entreprises, les équipes RH et les managers à organiser la planification des équipes. Il améliore également la communication au sein de l'équipe et optimise les coûts de main-d'œuvre, le tout sans les habituels casse-tête liés à la planification.

Si vous avez déjà reçu un SMS d'un employé à 22 h vous disant « Désolé patron, j'ai oublié que j'avais des billets pour le match demain », vous savez ce que c'est. Pire encore, lorsque deux employés se présentent pour le même quart de travail alors que la personne assignée a disparu dans la nature.

La planification est en quelque sorte un jeu de Tetris, mais les pièces changent constamment d'avis.

Sling rend toutes les tâches complexes gérables grâce à un processus automatisé. Il vous permet de créer des plannings en quelques minutes, de suivre la disponibilité des employés, d'approuver les demandes de congés et d'éviter les doubles réservations.

De plus, c'est aussi un hub de messagerie d'équipe, un logiciel de gestion des temps de présence et un assistant de paie. Que vous gériez une entreprise de vente au détail ou un restaurant, Sling est votre paire de yeux et de mains supplémentaire (sans les coûts salariaux supplémentaires).

🧠 Fait amusant : Les entreprises qui adoptent des applications de planification du travail signalent une augmentation de 30 % de la vitesse de création des plannings et une baisse de 55 % des erreurs.

Fonctionnalités clés de Sling

Sling propose plusieurs outils de gestion des effectifs sur une seule plateforme, rendant ainsi la planification efficace accessible aux entreprises. Il les aide également à rester en conformité avec le droit du travail. Voici ce qui le distingue :

Fonctionnalité n° 1 : planification des horaires

La création d'horaires devrait être un travail rapide, pas un casse-tête à résoudre à minuit. Le calendrier visuel de Sling permet aux responsables de glisser-déposer les quarts de travail, d'appliquer des modèles de quarts et de gérer les chevauchements grâce à des alertes intégrées.

Les employés peuvent réclamer des quarts disponibles, vérifier leurs prochains jours de travail et marquer leurs jours d'indisponibilité, le tout depuis leur appareil mobile. La facilité d'accès à un planning dynamique rend la gestion moins compliquée pour toutes les personnes concernées.

Fonctionnalité n° 2 : suivi du temps et rapports

Outre la sélection des quarts de travail, les employés peuvent également pointer à l'arrivée et au départ directement depuis leur smartphone. Vous pouvez suivre les heures travaillées et même enregistrer les temps de pause. Cette fonctionnalité garantit un suivi précis du temps, en particulier si votre équipe est répartie sur plusieurs emplacements.

Vous pouvez consulter les relevés de temps par période de paie, les exporter pour le traitement de la paie et obtenir des informations pour optimiser les coûts de main-d'œuvre. Dites adieu aux feuilles de calcul désordonnées et au vol de temps !

Fonctionnalité n° 3 : communication entre les équipes

Il est désormais dépassé de s'appuyer sur des notes autocollantes ou des discussions de groupe interminables. Sling dispose d'un système de messagerie de groupe intégré, permettant aux responsables d'envoyer des notifications importantes, des mises à jour de planning et des annonces. Cela leur permet également de gérer plus efficacement les demandes d'échange de quarts de travail.

Que ce soit par messages directs ou par discussions de groupe, tout le monde est sur la même page.

Fonctionnalité n° 4 : gestion des tâches

Planifier les horaires, c'est une chose, mais s'assurer que le travail est fait, c'en est une autre. C'est là que la gestion des tâches de Sling entre en jeu.

Vous pouvez attribuer des tâches, créer des plannings de projet pour votre équipe et suivre les taux d'achèvement, afin de vous assurer qu'aucune responsabilité importante ne passe inaperçue. Cela vous aide à améliorer la productivité et à gérer les livrables du projet.

👀 Le saviez-vous ? Le planning 2-2-3 est un modèle de rotation des équipes très populaire qui garantit que les employés ne travaillent que la moitié des jours pendant deux semaines, ce qui leur offre plus de temps libre tout en maintenant la productivité.

Fonctionnalité n° 5 : stockage des documents des employés

La fonctionnalité « Documents des employés » de Sling permet de stocker les contrats, les certifications et les licences en toute sécurité au même endroit.

Les responsables peuvent télécharger des fichiers vers les profils des employés, définir des alertes d'expiration et contrôler les accès, ce qui permet de tout organiser, de respecter les conformités et de gagner du temps. Les employés peuvent également accéder à leurs propres documents, ce qui réduit les allers-retours et fait gagner du temps.

Sling simplifie la gestion des effectifs en proposant des intégrations qui connectent vos données de planification et de paie. Les intégrations avec des plateformes tierces telles que Toast, Shopify, Square et Gusto sont très faciles à trouver.

Cela signifie moins d'erreurs manuelles, un traitement plus facile des salaires et une meilleure visibilité sur les coûts de main-d'œuvre et les performances commerciales. Sling ne se contente pas de planifier les horaires, il optimise également le temps, la main-d'œuvre et l'efficacité des équipes dans un seul et même package intelligent.

Mais combien coûte ce forfait ? Découvrons-le.

Tarifs de Sling*

Free Forever

Premium : 2 $/mois par utilisateur

Business : 4 $/mois par utilisateur

Avantages de l'utilisation de Sling

Sling convient aux petites et moyennes entreprises, en particulier dans les secteurs de la restauration, de la vente au détail et de l'hôtellerie, où la planification peut ressembler à un labyrinthe sans fin. Mais qu'est-ce qui le rend si efficace ? Voici quelques avantages de l'application :

✅ Permet jusqu'à 30 utilisateurs avec le forfait Free de Sling

✅ Aide à contrôler les coûts de main-d'œuvre en assurant le suivi des heures supplémentaires et en alignant les horaires sur la demande

✅ Fonctionne à la fois sur les applications mobiles et les ordinateurs de bureau

✅ Assistance aux entreprises opérant dans différents fuseaux horaires

✅ Gagnez du temps grâce à des modèles de planning hebdomadaire réutilisables

👀 Le saviez-vous ? Les erreurs dans les relevés de temps des employés coûtent 7,4 milliards de dollars par jour à l'économie américaine, ce qui représente 50 millions d'heures de travail perdues chaque année.

Problèmes courants rencontrés par les utilisateurs de Sling

Bien que Sling regorge de fonctionnalités utiles, il n'est pas parfait. Voici quelques domaines dans lesquels les utilisateurs estiment qu'il pourrait être amélioré :

❌ Les rapports avancés, l'optimisation des coûts de main-d'œuvre et l'intégration de la paie nécessitent une mise à niveau vers des forfaits payants

❌ Problèmes occasionnels de synchronisation entre l'application et la version Web

❌ Options de personnalisation limitées pour définir des règles afin d'optimiser les congés de votre équipe

❌ Les affectations de quarts sont triées uniquement par position et emplacement, ce qui rend plus difficile l'affectation des employés en fonction de leurs compétences ou de leur expérience

Peut devenir coûteux pour les grandes équipes

Avis sur Sling sur Reddit

Maintenant que vous savez tout sur Sling, voyons ce que les utilisateurs réels ont à dire sur le logiciel. Nous nous sommes tournés vers Reddit pour trouver le consensus :

Un utilisateur, AmusedCindy, sur r/restaurantowners souligne la facilité avec laquelle Sling permet de planifier les horaires :

Je me demande pourquoi les propriétaires/gestionnaires ne planifient pas leur personnel chaque mois. Nous passons probablement une demi-heure par mois à utiliser Sling pour planifier le personnel de notre bar et de nos camions-restaurants. Nous avons actuellement 12 employés, ce n'est donc pas énorme, mais tous apprécient que nous établissions un planning mensuel afin qu'ils puissent avoir d'autres emplois, organiser la garde de leurs enfants et avoir une vie.

Je me demande pourquoi les propriétaires/gestionnaires ne planifient pas leur personnel tous les mois. Nous passons probablement une demi-heure par mois à utiliser Sling pour planifier le personnel de notre bar et de nos camions-restaurants. Nous avons actuellement 12 employés, ce n'est donc pas énorme, mais tous apprécient que nous établissions un planning mensuel afin qu'ils puissent avoir d'autres emplois, organiser la garde de leurs enfants et avoir une vie.

Sur r/ToastPOS, l'utilisateur de Sling lightbrightensight explique que, bien que le service fasse son travail, la personnalisation laisse beaucoup à désirer :

Nous utilisons Sling pour plusieurs emplacements et nous l'apprécions. Il coûte 70 $ par mois, ce qui est raisonnable par rapport à de nombreuses autres options. J'aimerais que les paramètres soient un peu plus personnalisables, en particulier en ce qui concerne la soumission des demandes de congés et d'indisponibilité, mais il offre des fonctionnalités robustes de planification, de messagerie et de rapports.

Nous utilisons Sling pour plusieurs emplacements et nous l'apprécions. Il coûte 70 $ par mois, ce qui est raisonnable par rapport à de nombreuses autres options. J'aimerais que les paramètres soient un peu plus personnalisables, notamment en ce qui concerne la soumission des demandes de congés et d'indisponibilité, mais il offre des fonctionnalités robustes de planification, de messagerie et de rapports.

Cependant, tout le monde n'est pas fan de l'application mobile de Sling. Voici ce qu'en dit l'utilisateur BarStain sur r/BarOwners:

... La version Web pour bureau est bien supérieure à l'application ou aux versions Web mobiles (sur tablette) pour définir un planning. L'application est très pratique pour les employés, mais elle ne permet pas de glisser-déposer les plannings, ce que j'apprécie beaucoup.

... La version Web de bureau est bien supérieure à l'application ou aux versions Web mobiles (sur tablette) pour la configuration effective d'un planning. L'application est très pratique pour les employés, mais elle ne permet pas de glisser-déposer les plannings, une fonctionnalité que j'apprécie beaucoup.

💡Conseil de pro : Créez un système d'enchères de quarts de travail où les employés peuvent demander des quarts disponibles au lieu de se les voir attribuer manuellement. Cette approche augmente la flexibilité tout en garantissant que tous les quarts sont couverts.

Logiciels alternatifs de planification des horaires des employés à la place de Sling

Sling convient si vous avez une petite équipe et que vous cherchez uniquement à simplifier la planification.

Mais si vous avez une équipe plus importante et que vous recherchez un outil plus performant qui coche toutes les cases en matière de gestion des flux de travail, ClickUp est la solution idéale.

Créez des plannings visuels sans effort

ClickUp , l'application qui fait tout pour le travail, vous facilite la planification tout en vous simplifiant la vie. Elle combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et l'assistance en ligne, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Alors, comment créer des plannings sur ClickUp ?

L'avantage n° 1 de ClickUp : planifiez vos quarts de travail et vos réunions avec le calendrier IA de ClickUp

Utilisez le calendrier ClickUp pour planifier votre temps et vos réunions

ClickUp Calendar est un calendrier alimenté par l'IA conçu pour gérer votre charge de travail et rationaliser votre productivité de manière intelligente. Imaginez disposer d'un assistant virtuel qui non seulement analyse votre backlog, mais qui hiérarchise également vos tâches et les bloque automatiquement dans le temps pour une efficacité optimale.

C'est précisément ce que fait l'IA de ClickUp : elle identifie intelligemment les meilleurs moments pour vous et votre équipe afin que vous puissiez vous concentrer sur votre travail le plus important, en veillant à ce que vos priorités soient respectées.

Et si vous devez participer à des appels virtuels avec votre équipe ou vos fournisseurs, vous pouvez le faire directement depuis l'environnement de travail ClickUp.

Grâce à des intégrations telles que Google Agenda, Apple Agenda et Microsoft Outlook, toutes les modifications que vous apportez dans ClickUp seront répercutées dans les calendriers de votre équipe. Réduisez instantanément les malentendus et les absences tout en continuant à travailler.

Atout n° 2 de ClickUp : suivi du temps consacré aux tâches

Avec le suivi du temps des projets ClickUp, vous n'avez plus besoin de vous demander où est passé tout votre temps, car il suit toutes les tâches pour vous. Les employés peuvent enregistrer leurs heures directement dans les tâches, ce qui facilite le suivi des heures facturables, de la productivité et de l'exactitude des salaires.

Suivez les heures de travail de vos employés en temps réel pour obtenir des informations précises sur la productivité grâce au suivi du temps des projets ClickUp

Le plus intéressant, c'est que vous pouvez suivre le temps passé sur les tâches ClickUp lors de vos déplacements grâce à l'application mobile, afin de ne jamais être à la traîne. Vous pouvez également ajouter manuellement le temps passé sur un quart de travail ou des tâches après coup et le comptabiliser, pour ne plus perdre de temps.

Enfin, affichez tout le temps que votre équipe consacre aux quarts de travail à l'aide des relevés de temps ClickUp. Vous obtenez ainsi une image claire de la planification des quarts de travail et pouvez même gérer les approbations pendant que vous travaillez.

Avant ClickUp, notre entreprise utilisait quatre types de logiciels différents pour la gestion de projet, le suivi du temps, la communication avec les clients et l'allocation des ressources. Cela prenait beaucoup de temps, d'autant plus qu'il y avait très peu d'intégration entre eux et que les informations devaient être ajoutées manuellement à plusieurs reprises.

Avant ClickUp, notre entreprise utilisait quatre types de logiciels différents pour la gestion de projet, le suivi du temps, la communication avec les clients et l'allocation des ressources. Cela prenait beaucoup de temps, d'autant plus qu'il y avait très peu d'intégration entre eux et que les informations devaient être ajoutées manuellement à plusieurs reprises.

ClickUp n° 3 : Automatisez les rappels et les tâches liés aux plannings

Toutes ces fonctionnalités ne vous seraient pas d'une grande aide si vous deviez encore passer des heures à planifier chaque mois, n'est-ce pas ? Contrairement à Sling, ClickUp Automatisation vous libère de cette pression en prenant en charge toutes vos tâches régulières.

Automatisez l'attribution des quarts de travail, les mises à jour des plannings et les notifications avec les automatisations ClickUp

Vous pouvez définir des règles pour attribuer automatiquement les quarts de travail, informer les employés des changements et même mettre à jour les horaires lorsque les tâches sont achevées ou les demandes de congé approuvées.

Ainsi, vous n'aurez plus jamais à faire face au problème « Je n'ai pas reçu le message ».

ClickUp's One Up #4 : Suivez la progression de votre planification en temps réel

Pour garantir le bon déroulement de votre planning, le plus important est de savoir ce que font vos employés et quelle est leur charge de travail.

Gardez le contrôle sur la charge de travail et la productivité de votre équipe grâce aux tableaux de bord ClickUp

Faites confiance aux tableaux de bord ClickUp pour obtenir des informations instantanées sur la disponibilité de votre équipe, la couverture des équipes, les coûts de main-d'œuvre et la productivité globale.

De plus, les widgets personnalisés vous permettent de surveiller les indicateurs les plus importants, vous aidant ainsi à prendre des décisions plus éclairées en matière de planification. Mais qui a le temps de mettre tout cela en place ? Eh bien, voici la solution.

Intégrez des modèles prêts à l'emploi dans votre forfait de planification

Modèle de planning des employés ClickUp

Vous voulez vous lancer sans attendre ? Le modèle de planning des employés ClickUp vous aide à créer, gérer et partager les plannings de vos employés tout en garantissant le respect du droit du travail.

Ce modèle de relevé de temps des employés simplifie la planification des quarts de travail, assure le suivi des demandes de congés et optimise l'efficacité de la main-d'œuvre, le tout en un seul endroit.

Obtenez un modèle gratuit Optimisez la planification et la gestion de votre personnel sans effort grâce au modèle de planning des employés ClickUp

Utilisez ce modèle pour :

Améliorez la planification des horaires de vos employés grâce à des fonctionnalités de suivi du temps, des étiquettes, des avertissements de dépendance, des e-mails, et plus encore

Collectez et gérez les données de disponibilité à l'aide de champs personnalisés tels que le coût de la main-d'œuvre, le taux horaire, etc. pour faciliter la planification

Ajustez rapidement les horaires et mettez à jour les plannings à l'aide des automatisations ClickUp

Utilisez les jalons ClickUp pour représenter visuellement les échéances ou les objectifs critiques de votre échéancier de projet

Modèle de planning des équipes ClickUp

Si vous avez besoin d'aide pour gérer vos quarts de travail quotidiens ou horaires, le modèle de planning des quarts de travail ClickUp a exactement ce qu'il vous faut, et bien plus encore.

Il met l'accent sur les détails spécifiques aux équipes pour les modèles de rotation complexes, tels que les équipes alternantes, les équipes de nuit et la couverture le week-end. Il est parfait pour les entreprises qui fonctionnent selon des horaires non traditionnels, tels que le 9/80.

Obtenez un modèle gratuit Gérez les quarts de travail quotidiens et assurez une couverture optimale pour votre équipe grâce au modèle de planning des quarts de travail ClickUp

Voici comment ce modèle peut vous aider :

Suivez la progression de toutes les tâches grâce à des statuts personnalisés tels que Terminé, En cours et À faire

Collectez toutes les données relatives aux horaires des équipes et aux employés affectés, puis compilez-les à l'aide de champs personnalisés

Utilisez la vue Planification des équipes pour organiser et planifier les équipes de vos membres

Utilisez la gestion des e-mails ou le chat ClickUp pour communiquer le planning des équipes à votre équipe

Modèle de planning d'équipe ClickUp

Vous souhaitez superviser les activités de votre équipe ? Le modèle de planning d'équipe ClickUp est fait pour vous. Ce modèle de gestion des tâches offre une vue consolidée de toutes les tâches et de tous les plannings des membres de l'équipe, ce qui le rend idéal pour les projets collaboratifs nécessitant un suivi détaillé de plusieurs contributeurs.

Obtenez un modèle gratuit Planifiez, suivez et gérez les tâches et les horaires de votre équipe dans une vue consolidée grâce au modèle ClickUp Team Schedule

Ce modèle vous aide à :

Créez des processus réutilisables avec des checklists détaillées pour simplifier les flux de travail des tâches

Attribuez des tâches à des membres spécifiques de l'équipe et regroupez-les par assignés pour une meilleure organisation

Décomposez les tâches complexes en sous-tâches pour un suivi précis

Affichez les tâches dans la vue Calendrier pour voir le travail de chacun dans un planning d'équipe consolidé

ClickUp Brain

Pensiez-vous que c'était tout ? L'une des fonctionnalités clés de ClickUp est qu'il est livré avec votre assistant IA personnel, le ClickUp Brain. C'est votre navigateur sur le lieu de travail, votre assistant de rédaction, votre partenaire de brainstorming et presque tout ce dont vous avez besoin.

Obtenez des réponses instantanées, des mises à jour sur vos projets et des informations pertinentes avec ClickUp Brain

Vous avez besoin d'informations sur la progression d'un projet ? Il suffit de demander à Brain, qui extraira les informations nécessaires des tâches et des discussions pour vous donner ce que vous voulez. Que demander de plus ?

Contrairement à Sling, qui se concentre sur la planification de base, ClickUp offre une plateforme complète qui unifie le logiciel de gestion des horaires des employés avec une gestion de projet efficace, ce qui en fait le choix ultime pour vous.

ClickUp nous fait gagner des heures chaque semaine en nous libérant de la réflexion sur ce que nous devons faire pour les projets récurrents.

ClickUp nous fait gagner des heures chaque semaine en nous évitant d'avoir à réfléchir à ce que nous devons faire pour les projets récurrents.

Tarifs ClickUp

Planifiez plus intelligemment et plus rapidement avec ClickUp

Les fonctionnalités de planification de Sling répondent à toutes les exigences d'une gestion simple des équipes. Mais pourquoi se contenter de garder la tête hors de l'eau alors que vous pourriez surfer sur la vague de la productivité ? Essayez plutôt ClickUp.

Au-delà de la planification des quarts de travail, ClickUp vous aide à automatiser vos processus. Il suit le temps, synchronise les calendriers et permet à votre équipe de rester synchronisée sans chaos ni allers-retours. De plus, il est livré avec une bibliothèque de modèles de gestion du temps.

Grâce à de puissants outils de collaboration et à une automatisation plus poussée des flux de travail, ClickUp va au-delà de la simple planification et transforme la façon dont vous gérez votre personnel.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour obtenir un compte ClickUp gratuit et découvrez la différence.