20 modèles gratuits de check-in hebdomadaire pour suivre la progression

Avez-vous déjà eu l'impression que votre équipe était occupée, mais pas toujours sur la même page ? Les tâches sont accomplies, les délais approchent, mais les mises à jour essentielles se perdent dans la masse.

Peut-être que vous les poursuivez sur plusieurs plateformes, que vous communiquez trop au travail ou que vous assistez à de longues réunions sur le statut qui n'apportent pas toujours une clarté absolue. Mais il existe un moyen de sortir de ce bourbier.

Nous parlons ici de modèles de check-in hebdomadaires. Un check-in bien structuré vous donne un aperçu rapide de la progression, met en évidence les obstacles avant qu'ils ne deviennent des problèmes importants et garantit que les priorités sont claires, sans allers-retours interminables ni réunions régulières.

Voici 20 modèles de check-in hebdomadaires gratuits pour organiser votre équipe, que vous gériez à distance ou que vous traitiez plusieurs projets.

Que sont les modèles de rapport hebdomadaire ?

Les modèles de rapport hebdomadaire sont des formats structurés qui aident les équipes et les individus à suivre la progression des projets, à partager les mises à jour et à identifier régulièrement les obstacles. Ils fournissent un cadre cohérent pour les rapports sur les réalisations clés, les tâches à venir et les défis à relever, garantissant ainsi que tout le monde reste aligné sans réunions inutiles.

Ces modèles peuvent être utilisés dans divers secteurs et pour différents rôles, de la gestion des réunions au suivi des performances des employés.

Ils comprennent généralement des sections pour les mises à jour de statut, les priorités hebdomadaires et les obstacles nécessitant une attention particulière. En standardisant le processus de check-in, les équipes peuvent améliorer la transparence, la responsabilité et l'efficacité.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de rapport hebdomadaire ?

Un bon modèle de rapport hebdomadaire est clair, concis et facile à remplir. Il doit fournir une structure sans être trop rigide, afin que les utilisateurs puissent partager des mises à jour pertinentes sans perdre trop de temps.

Les éléments clés d'un modèle de rapport hebdomadaire efficace sont les suivants :

Sections définies pour les réalisations, les tâches à venir et les obstacles

Concis pour encourager des mises à jour rapides mais informatives

Une cohérence qui garantit l'adoption par toute l'équipe

Flexibilité pour s'adapter à différents flux de travail et besoins de l'équipe

Mises à jour de projet exploitables qui mènent à des suivis et à des résolutions

💡 Conseil de pro : Utilisez un outil tel que ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, pour automatiser les réunions de suivi régulières, suivre la progression et organiser tout en un seul endroit. La cohérence vaut mieux que des commentaires ponctuels !

20 modèles gratuits de rapports hebdomadaires

Prêt à prendre le contrôle de la progression de votre équipe ? Voici les 20 meilleurs modèles de check-in hebdomadaire à prendre en considération :

1. Modèle de rapport hebdomadaire ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Résumez les mises à jour et les progrès clés grâce au modèle de rapport hebdomadaire ClickUp, qui garantit une communication claire entre les équipes

Sans approche structurée, le suivi des progrès de l'équipe peut rapidement devenir chaotique. Le modèle de rapport hebdomadaire ClickUp est conçu pour apporter clarté et cohérence aux mises à jour hebdomadaires, garantissant ainsi que tout le monde reste informé sans allers-retours inutiles.

Ce modèle fournit un plan bien structuré pour documenter :

Tâches achevées : ce qui a été accompli au cours de la semaine écoulée

Projets en cours : ce qui est actuellement en cours et l'échéancier prévu pour son achèvement

Défis ou obstacles : tout problème empêchant la progression et assistance nécessaire

Étapes suivantes : tâches planifiées pour la semaine à venir

Le modèle hautement personnalisable permet aux équipes d'ajouter des champs personnalisés pour les indicateurs clés de performance, les échéances ou les indicateurs spécifiques à un service. Que vous assuriez le suivi du développement d'un logiciel, d'initiatives marketing ou des livrables d'un client, ce format facilite le maintien de la visibilité entre les équipes.

*idéal pour : les équipes qui ont besoin d'un moyen structuré et efficace de fournir des mises à jour hebdomadaires sans réunions inutiles.

💡 Conseil de pro : prendre des notes pendant les réunions devient 10 fois plus efficace avec ClickUp's AI Notetaker , un outil conçu pour transformer le désordre après les réunions en informations claires et exploitables. Voici comment cela peut vous aider : Connectez chaque discussion aux tâches et fichiers pertinents tout en fournissant un contexte complet, afin que votre équipe puisse avancer sans avoir à revenir sur le passé

Assurez-vous que chaque décision prise est consignée et peut être facilement partagée avec tout le monde, qu'ils soient présents ou non

Capturez les éléments d'action et attribuez-les aux bonnes personnes

2. Modèle de rapport hebdomadaire simple ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Signalez efficacement les mises à jour essentielles grâce au modèle de rapport hebdomadaire simple de ClickUp, qui permet de tenir les parties prenantes informées sans encombrer leur boîte de réception

Si votre équipe préfère un rapport de statut direct et sans complexité inutile, le modèle de rapport de statut hebdomadaire simple ClickUp est la solution idéale.

Ce modèle réduit les rapports hebdomadaires à l'essentiel :

Ce qui a été accompli

Ce qui est en cours

Tout obstacle ou défi

Et ensuite ?

Grâce à son design minimaliste, ce modèle permet aux membres de l'équipe de passer moins de temps à établir des rapports et plus de temps à exécuter leurs tâches. Sa disposition simple facilite également l'identification des tendances au fil du temps, ce qui aide les équipes à améliorer leur productivité sans se perdre dans des détails superflus.

Idéal pour : les petites équipes, les start-ups ou les services en pleine évolution qui ont besoin d'un moyen simple mais efficace de rester alignés.

📮 Insight ClickUp : Le sondage de ClickUp sur l'efficacité des réunions a révélé que 18 % des personnes interrogées utilisent les commentaires dans les documents pour collaborer de manière asynchrone. Bien que cela réduise la durée des réunions, les commentaires dispersés manquent souvent de responsabilité, laissant les éléments d'action non suivis et incomplets. ClickUp Docs transforme la collaboration sur les documents grâce aux commentaires assignés. Chaque commentaire peut être attribué à un membre spécifique de l'équipe, transformant ainsi les commentaires passifs en tâches exploitables. Renforcez la responsabilité dans vos flux de travail documentaires ! 💫 Résultats concrets : les équipes qui utilisent les fonctionnalités de gestion des réunions de ClickUp rapportent une réduction impressionnante de 50 % des discussions et réunions inutiles !

🧠 Fait amusant : les employés qui reçoivent des commentaires hebdomadaires sont 2,7 fois plus engagés dans leur travail. Des interactions régulières stimulent la motivation et la validation. ​

3. Modèle de rapport hebdomadaire ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez la progression et les résultats hebdomadaires grâce au modèle de rapport hebdomadaire ClickUp, qui offre un moyen structuré de surveiller les performances

Un rapport hebdomadaire permet à tout le monde de rester sur la même page en offrant à votre équipe un moyen simple et structuré de partager les mises à jour, de relever les défis et de planifier les prochaines étapes, sans perdre de temps. Commencez rapidement avec le modèle de rapport hebdomadaire ClickUp.

Ce modèle complet comprend :

Résumés des tâches : ce qui est achevé, ce qui est en cours et les priorités à venir

Informations sur les performances : indicateurs clés, KPI ou livrables atteints

Défis et risques : identifier les problèmes qui nécessitent une intervention

Réflexions : ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et les points à améliorer

Ce modèle est particulièrement utile pour les équipes interfonctionnelles qui ont besoin d'une vue plus détaillée de la progression. Une collaboration régulière permet aux parties prenantes et aux dirigeants de rester informés des initiatives en cours.

Idéal pour : les équipes qui ont besoin de rapports hebdomadaires structurés pour analyser les tendances en matière de performances et favoriser l'amélioration continue.

4. Modèle de rapport hebdomadaire de progression ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Mettez en avant les réalisations et les défis de votre équipe grâce au modèle de rapport hebdomadaire de progression ClickUp, qui garantit une amélioration continue

Pour les équipes travaillant sur des projets à long terme, diviser la progression en aperçus hebdomadaires permet de s'assurer que le travail reste sur la bonne voie. Le modèle de rapport hebdomadaire ClickUp facilite l'ajustement des stratégies en fonction de la progression en temps réel en conservant un enregistrement continu plutôt que d'attendre la dernière minute pour résoudre les problèmes.

Le modèle de rapport de progression est une option fiable qui aide les équipes à documenter :

Principaux jalons franchis : mettez en évidence les avancées clés

Efforts en cours : résumez le travail en cours et les échéanciers estimés pour l'achèvement

Goulots d'étranglement potentiels : identifiez les risques avant qu'ils ne s'aggravent

Objectifs à venir : définissez les priorités pour la semaine suivante

*idéal pour : les chefs de projet, les équipes produit et les services chargés d'initiatives complexes nécessitant un suivi étroit.

5. Modèle de rapport hebdomadaire des employés ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Documentez les contributions des employés grâce au modèle de rapport hebdomadaire des employés ClickUp, qui facilite le suivi des performances

Un rapport hebdomadaire ne doit pas être perçu comme un outil de microgestion, mais plutôt comme une occasion pour les employés de réfléchir à leur contribution et d'obtenir l'assistance dont ils ont besoin. Découvrez le modèle de rapport hebdomadaire des employés ClickUp.

Ce modèle facilite les réunions individuelles, en garantissant que les responsables comprennent clairement la charge de travail et les performances des employés, ainsi que les domaines dans lesquels un accompagnement pourrait être nécessaire.

Cela permet également aux employés de :

Résumez leurs réalisations hebdomadaires

Identifiez les défis ou les obstacles auxquels ils ont été confrontés

Définissez les priorités pour la semaine suivante

Demandez de l'assistance ou des commentaires à leur responsable

Idéal pour : les managers et les employés qui recherchent un moyen structuré de documenter la progression hebdomadaire et de favoriser une communication ouverte.

6. Modèle de suivi de progression ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Surveillez facilement les tâches et les jalons grâce au modèle de suivi de progression ClickUp, qui vous permet de garder vos projets sur la bonne voie

Contrairement à un rapport statique, un modèle de suivi peut fournir une vue en temps réel du travail à mesure qu'il progresse à travers différentes étapes. Ces modèles bénéficient d'une installation flexible, ce qui les rend parfaits pour surveiller le statut des projets, identifier les goulots d'étranglement et garantir que les tâches restent dans les délais.

Commencez à créer le vôtre avec le modèle de suivi de progression ClickUp, qui comprend :

Listes de tâches avec statut d'achèvement

Vues Tableau pour visualiser la progression à l'aide de flux de travail de type Kanban

Vues Échéancier et Diagramme de Gantt pour la planification et le suivi des objectifs

Champs personnalisés pour les niveaux de priorité, les dépendances ou l'estimation des efforts

*idéal pour : les chefs de projet, les responsables d'équipe et toute personne ayant besoin d'un système de suivi en direct de la progression.

7. Modèle de document de rapport sur la progression d'un projet ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Détaillez les mises à jour des projets de manière structurée grâce au modèle de document de rapport d'avancement de projet ClickUp, qui améliore la visibilité pour les parties prenantes

Vous avez besoin d'un moyen clair et organisé pour suivre et partager les mises à jour de vos projets ? Le modèle de document de rapport d'avancement de projet ClickUp vous permet de résumer facilement les jalons clés, les risques, les budgets et le statut global, le tout en un seul endroit.

Ce modèle de gestion de projet basé sur des documents fournit un format détaillé mais facile à comprendre pour résumer la progression d'un projet à n'importe quelle étape. Il permet de tenir les parties prenantes informées tout en servant d'historique pour l'analyse et l'amélioration post-projet.

Le modèle comprend les sections suivantes :

Jalons clés atteints

Statut actuel du projet (en bonne voie, à risque ou en retard)

Mises à jour budgétaires et allocation des ressources

Évaluations des risques et plans d'atténuation

Idéal pour : les chefs de projet et les cadres qui ont besoin d'un moyen professionnel et structuré pour rendre compte du statut des projets.

💡Bonus : avec le calendrier alimenté par l'IA de ClickUp, vous pouvez faire bien plus que simplement planifier des réunions et prendre des notes. Simplifiez la planification des réunions avec le calendrier ClickUp Cela vous aide à : Blocage de temps alimenté par l'IA : Bloquez intelligemment du temps pour vos tâches prioritaires en fonction des estimations, des délais et des disponibilités. Associez-le à Bloquez intelligemment du temps pour vos tâches prioritaires en fonction des estimations, des délais et des disponibilités. Associez-le à ClickUp Brain , et il peut même planifier automatiquement votre journée en quelques secondes

Intégration des tâches en temps réel : chaque tâche dans ClickUp (à partir de votre LineUp, de votre backlog ou de votre liste des tâches en retard) peut être planifiée directement dans votre calendrier. Il suffit de la glisser, de la déposer, et c'est terminé !

Vues et filtres personnalisés : filtrez par membre de l'équipe, priorité ou statut de la tâche. Zoomez sur votre journée ou dézoomez pour voir votre semaine en un coup d'œil (votre calendrier, à votre façon)

8. Modèle de rapport commercial hebdomadaire ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Analysez les performances et les tendances commerciales grâce au modèle de rapport commercial hebdomadaire ClickUp, qui aide les équipes à affiner leurs stratégies

Les équipes commerciales ont besoin d'informations rapides et basées sur des données, pas seulement d'une liste de tâches. Un modèle structuré peut aider les responsables commerciaux à repérer les tendances, à identifier les commerciaux les plus performants et à prendre des décisions éclairées pour optimiser leur stratégie. Découvrez le modèle de rapport commercial hebdomadaire ClickUp.

Cela vous aide à suivre :

Chiffre d'affaires total généré

Nombre de transactions fermées

Mouvement du pipeline (nouvelles pistes, suivis et opportunités perdues)

Tendances de performance au fil du temps

Idéal pour : les responsables commerciaux et les équipes commerciales à la recherche d'une approche basée sur les données pour le suivi hebdomadaire des performances.

9. Modèle de rapport sur le statut des projets pour cadres supérieurs de ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Présentez des informations de haut niveau sur vos projets grâce au modèle de rapport sur le statut des projets ClickUp Executive, qui permet à la direction de rester alignée

Les dirigeants n'ont pas besoin de connaître tous les détails, mais d'avoir un aperçu clair et précis de la situation. Un rapport sur le statut d'un projet aide les dirigeants à prendre rapidement des décisions éclairées en se concentrant sur la situation dans son ensemble.

Commencez à travailler avec le modèle de rapport sur le statut des projets ClickUp pour optimiser vos informations. Ce modèle comprend :

Statut global du projet (en bonne voie, à risque ou en retard)

Principaux jalons atteints

Risques clés et plans d'atténuation

Mises à jour financières et allocation des ressources

Idéal pour : les cadres et les dirigeants qui ont besoin d'informations concises mais percutantes.

10. Modèle ClickUp Agile Sprints Évènements

Obtenir le modèle gratuit Planifiez et gérez efficacement vos sprints grâce au modèle d'évènements Sprints agiles de ClickUp, qui garantit des flux de travail agiles et fluides

Les sprints agiles nécessitent une structure claire et une cohérence. Tout étant documenté au même endroit, les équipes peuvent mener des sprints fluides et productifs tout en suivant les améliorations au fil du temps. Le modèle d'évènements ClickUp Agile Sprints est un excellent point de départ qui vous permet de suivre :

Réunions de planification de sprints

Résumés rapides quotidiens

Revues de sprint

Rétrospectives

*idéal pour : les équipes agiles qui suivent les méthodologies Scrum ou Kanban.

11. Modèle de rétrospective de sprint ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Évaluez les résultats des sprints grâce au modèle de rétrospective de sprint ClickUp, qui favorise la croissance de l'équipe et l'amélioration continue

Une rétrospective doit permettre d'apporter de réelles améliorations, et non pas seulement de faire remonter les plaintes. La capture des informations clés permet aux équipes d'affiner leurs processus et de travailler plus efficacement.

Le brainstorming rétrospectif Sprint de ClickUp offre aux équipes un moyen structuré de réfléchir, d'apprendre et de s'améliorer après chaque sprint. Il aide les équipes à saisir les informations clés, à affiner les processus et à gagner en efficacité en se concentrant sur :

Réfléchissez à ce qui a fonctionné et à ce qui n'a pas fonctionné

Identifiez les problèmes récurrents

Définissez des améliorations concrètes pour le prochain sprint

Idéal pour : les équipes agiles engagées dans l'optimisation continue des processus.

12. Modèle de réunion Scrum ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Organisez des réunions Scrum efficaces grâce au modèle de réunion Scrum de ClickUp, qui garantit des résumés rapides, la planification des sprints et des rétrospectives structurés

Les réunions Scrum doivent être rapides, ciblées et productives, et non une perte de temps pour faire le point sur le statut des tâches. Le modèle de réunion Scrum de ClickUp commence par structurer les discussions afin de garantir leur efficacité et leur caractère concret.

Il organise :

Résumés rapides quotidiens : un moyen structuré pour les membres de l'équipe de partager ce sur quoi ils ont travaillé, ce sur quoi ils travaillent et ce qui les bloque

Planification de sprints : ventilation de la hiérarchisation des tâches en attente, définition des objectifs et attribution des tâches

Notes de révision et de démonstration des sprints : espace pour les commentaires sur le travail achevé et le suivi des contributions des parties prenantes

Discussions rétrospectives : zones pour noter ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et les changements à apporter pour le prochain sprint

En conservant tout au même endroit, ce modèle permet aux équipes Scrum de rester alignées tout en conservant une trace des décisions passées et des points d'action. Il réduit le risque d'oublier des suivis et facilite le suivi des améliorations au fil du temps.

Idéal pour : les équipes Scrum qui ont besoin d'un format structuré pour assurer la cohérence des réunions et documenter les discussions sans travail administratif supplémentaire.

👀 Le saviez-vous ? Seuls 23 % des employés sont tout à fait d'accord pour dire qu'ils obtiennent la reconnaissance qu'ils méritent pour leur travail. Le bon logiciel peut vous aider à structurer les check-ins pour obtenir des informations plus exploitables.

13. Modèle de réunion ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Organisez des discussions productives avec le modèle de réunion ClickUp, qui permet de structurer les réunions et de les axer sur les résultats

Les réunions dépassent souvent le temps imparti car elles manquent de structure et d'objectifs clairs. Le modèle ClickUp Meetings garantit que chaque réunion a un objectif, un agenda clair et des éléments à suivre.

Les fonctionnalités clés du modèle comprennent :

Agenda préalable à la réunion : définissez les sujets à l'avance pour que les discussions restent sur la bonne voie

Points de discussion et décisions : capturez les points clés à retenir, en garantissant l'alignement de tous les participants

Éléments d'action avec échéances : attribuez immédiatement les responsabilités et réduisez les malentendus

Suivi : surveillez l'achèvement des tâches assignées afin que rien ne passe entre les mailles du filet

Ce modèle est personnalisable pour différents types de réunions, des comptes rendus d'équipe aux briefings de direction, ce qui en fait un outil adaptable à toute organisation qui souhaite améliorer l'efficacité de ses réunions.

Idéal pour : les équipes qui cherchent à réduire les discussions improductives et à s'assurer que les réunions aboutissent à des résultats clairs et exploitables.

14. Modèle d'agenda ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Planifiez des réunions ciblées et efficaces grâce au modèle d'agenda ClickUp, qui garantit que les discussions restent sur la bonne voie

Un bon agenda de réunion n'est pas une simple liste, c'est une feuille de route pour une discussion productive. En distribuant cet agenda à l'avance, les équipes réduisent les pertes de temps et garantissent des discussions constructives.

Le modèle d'agenda ClickUp est une excellente option pour commencer. Il vous aide à organiser vos réunions afin que les participants soient informés et prêts à contribuer.

Ce modèle d'agenda de réunion comprend :

Objectif de la réunion : définir le but afin de garantir la concentration

Sujets de discussion : points prioritaires, pour s'assurer que les problèmes les plus critiques sont traités en premier

Répartition du temps par sujet : évitez les longues discussions et garantissez l'efficacité de vos réunions

Notes préalables à la réunion : permettent aux participants d'ajouter leurs commentaires avant le début de la réunion

*idéal pour : les managers, les cadres et les équipes qui souhaitent adopter une approche structurée et efficace des réunions.

15. Modèle de compte rendu de réunion ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Capturez les points clés, les décisions et les éléments d'action avec le modèle de compte rendu de réunion ClickUp pour un meilleur suivi

Les réunions ne doivent pas se limiter à des discussions, elles doivent déboucher sur des actions documentées. Le modèle de compte rendu de réunion ClickUp enregistre et assure le suivi de tous les points clés de la discussion.

Les sections clés de ce modèle de compte rendu de réunion comprennent :

Présence : suivez les présences pour référence ultérieure

Résumé des points clés : aperçu concis de ce qui a été discuté

Décisions prises : documentez vos choix pour éviter toute confusion ultérieure

Éléments d'action : attribuer des suivis avec des échéances, clarifier les responsabilités

Ce modèle élimine les malentendus en centralisant les notes de réunion et aide les équipes à rester alignées sur ce qui a été discuté et convenu.

*idéal pour : les équipes qui doivent conserver une documentation claire des résultats des réunions pour référence future.

16. Modèle de notes de réunion récurrente ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez facilement les discussions en cours et les suivis grâce au modèle de notes de réunion récurrente ClickUp

Il est essentiel de garder une trace des discussions passées pour les check-ins hebdomadaires, les réunions de sprint ou les appels de direction. Le modèle de notes de réunion récurrente de ClickUp crée un système structuré pour saisir des notes au fil du temps, ce qui facilite le suivi de la progression et des décisions.

Les principaux avantages de ce modèle de réunion récurrente sont les suivants :

Format prérempli : pas besoin de repartir de zéro chaque semaine

Références aux réunions précédentes : comparez facilement les discussions précédentes et assurez le suivi des éléments à traiter

Suivi des tâches : attribuez des responsabilités directement depuis la section des notes

Personnalisation pour différents types de réunions : convient aux résumés rapides d'équipe, aux entretiens individuels ou aux mises à jour des parties prenantes

Idéal pour : les équipes qui organisent régulièrement des réunions où le contexte historique est essentiel à la prise de décision.

👀 Le saviez-vous ? Seequent a constaté une augmentation de la productivité pouvant atteindre 50 % en centralisant le travail dans ClickUp ! En regroupant tout, des tâches à la collaboration, au même endroit, leurs équipes ont éliminé les silos et travaillé plus efficacement.

17. Modèle ClickUp pour entretiens individuels entre employés et managers

Obtenir le modèle gratuit Facilitez les réunions individuelles constructives grâce au modèle ClickUp Employee & Manager 1-on-1, qui stimule les performances et l'évolution de carrière

Les réunions individuelles doivent favoriser la croissance, l'alignement et la communication ouverte plutôt que d'être simplement un moyen de partager des mises à jour sur le statut. Le modèle ClickUp Employee & Manager 1-on-1 garantit que les discussions constructives aboutissent à des résultats tangibles.

Ce modèle comprend :

Auto-évaluation des employés : créez un espace où les membres de l'équipe peuvent réfléchir à leur progression avant la réunion

Points forts en matière de performance : une section permettant aux responsables de saluer les réussites et de discuter des améliorations à apporter

Défis et obstacles : identification des problèmes affectant les performances et des solutions possibles

Évolution de carrière et feedback : suivi des objectifs de croissance à long terme et de développement professionnel

Idéal pour : Les managers qui souhaitent se concentrer sur le développement des relations et avoir des discussions individuelles plus productives et plus constructives avec les membres de leur équipe.

18. Modèle de rapport hebdomadaire par Miro

via Miro

Un check-in hebdomadaire doit être considéré moins comme une corvée que comme un instantané de la progression, du niveau d'énergie et des défis de l'équipe. Ce modèle de check-in et check-out hebdomadaire Miro permet aux équipes de réfléchir à leur semaine de manière visuelle et interactive.

Les éléments clés de ce modèle sont les suivants :

Vérification de l'humeur et de l'énergie : comprenez comment se sentent les membres de votre équipe

Faits marquants de la semaine : célébrez les victoires, petites ou grandes

Défis à relever : Identifiez et éliminez les obstacles de manière proactive

Regarder vers l'avenir : définissez les objectifs pour la semaine à venir

Grâce à son caractère interactif, ce modèle est également idéal pour les réunions régulières des équipes en télétravail.

Idéal pour : les équipes qui souhaitent disposer d'un moyen rapide et visuel de faire le point sans être submergées de rapports de statut.

J'adore la façon dont ClickUp rassemble plusieurs outils de productivité en un seul endroit (gestion des tâches, documents, tableaux blancs, rapports), ce qui facilite l'organisation de tout. Il est suffisamment flexible pour s'adapter à n'importe quel flux de travail, et les vues personnalisables (comme Liste, Tableau et Gantt) vous permettent de visualiser les projets dans le format de votre choix. De plus, des fonctionnalités telles que les automatisations et les modèles vous font gagner un temps considérable. C'est comme un hub de productivité qui s'adapte à vos besoins !

J'adore la façon dont ClickUp rassemble plusieurs outils de productivité en un seul endroit (gestion des tâches, documents, tableaux blancs, rapports), ce qui facilite l'organisation de tout. Il est suffisamment flexible pour s'adapter à n'importe quel flux de travail, et les vues personnalisables (comme Liste, Tableau et Gantt) vous permettent de voir les projets dans le format que vous préférez. De plus, des fonctionnalités telles que les automatisations et les modèles vous font gagner beaucoup de temps. C'est comme un hub de productivité qui s'adapte à vos besoins !

19. Modèle de rapport hebdomadaire d'équipe par Polly

via Polly

Le modèle de check-in hebdomadaire Polly pour les équipes est conçu pour recueillir rapidement des informations sans perturber le flux de travail. Au lieu de longues réunions, les membres de l'équipe peuvent répondre de manière asynchrone à des invites clés, ce qui permet aux managers de prendre le pouls de la progression sans microgestion.

Les fonctionnalités de ce modèle de rapport d'équipe sont les suivantes :

Invites de check-in automatisées : questions personnalisables envoyées à intervalles réguliers

Agrégation des données : affichez les réponses dans un tableau de bord pour analyser les tendances

Informations en temps réel sur votre équipe : identifiez les goulots d'étranglement avant qu'ils ne s'aggravent

Option de commentaires anonymes : encourage une communication honnête

Ce modèle aide les équipes à rester alignées sans imposer de réunions inutiles, en rendant les check-ins légers et non intrusifs.

Idéal pour : les managers qui recherchent un moyen structuré mais asynchrone de suivre le moral, la charge de travail et les défis de leur équipe.

🧠 Fait intéressant : 42 % des employés qui démissionnent affirment que leur départ aurait pu être évité, mais 45 % déclarent également que, au cours des trois mois précédant leur départ, leur responsable ou leur supérieur hiérarchique n'a fait que peu d'efforts pour s'assurer de leur satisfaction au travail. Un retour régulier permet de maintenir l'engagement et la motivation des employés.

20. Modèle de réunion résumé rapide pour équipe par Canva

via Canva

Un résumé rapide quotidien doit être structuré mais efficace, afin d'aider les équipes à s'aligner sans s'éterniser. Le modèle de réunion résumé rapide Canva est une option qui offre un format visuel et facile à utiliser pour organiser les mises à jour clés.

Ce modèle comprend :

Progression d'hier : ce que chaque membre de l'équipe a achevé

Tâches du jour : hiérarchiser le travail à venir

Obstacles et dépendances : identification des obstacles et de l'assistance nécessaire

Annonces à l'ensemble de l'équipe : toutes les mises à jour pertinentes pour le groupe

Comme il s'agit d'un format visuel, ce modèle convient particulièrement aux équipes qui préfèrent une méthode plus engageante pour documenter leurs résumés rapides quotidiens. Il sert également d'archive pour ceux qui ont manqué la réunion de projet.

*idéal pour : les équipes agiles, les équipes à distance et tous ceux qui recherchent un moyen rapide et structuré d'effectuer des résumés rapides.

Faites le point avec ClickUp

Ces modèles gratuits permettent de rester concentré pendant les réunions, d'améliorer la communication et de maintenir les équipes sur la bonne voie. Qu'il s'agisse de mises à jour quotidiennes, d'entretiens individuels hebdomadaires ou de revues de projet, une structure adaptée élimine les approximations.

Mais les modèles ne sont qu'un début. ClickUp est l'application qui offre tout ce dont vous avez besoin pour votre travail : gestion de projet, gestion des connaissances et assistance en ligne, le tout optimisé par l'IA pour vous aider à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Avec des modèles personnalisables, une collaboration intégrée et une automatisation basée sur l'IA, c'est plus qu'un simple outil de suivi : c'est votre hub de travail tout-en-un, qui aide les équipes à doubler leur productivité. Pourquoi se contenter d'outils dispersés alors que vous pouvez tout avoir dans une seule plateforme puissante ?

Inscrivez-vous pour obtenir un compte ClickUp gratuit et commencez dès aujourd'hui à améliorer vos check-ins !