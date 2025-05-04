Technologies inclusives : les 10 meilleurs outils d'IA pour les personnes neurodivergentes en 2025

Le monde prend de plus en plus conscience des besoins et des forces uniques des personnes neurodivergentes. Heureusement, la technologie progresse avec des outils d'IA innovants conçus pour améliorer la productivité, la communication et le bien-être général.

Que vous cherchiez à éliminer les distractions, à organiser vos pensées ou simplement à trouver des moyens de communiquer plus facilement, voici 10 outils d'IA qui pourraient changer la donne dans votre quotidien.

Prêt à découvrir des alliés numériques qui pourraient vous faciliter la vie ? Lancez-vous et voyez lesquels pourraient vous convenir le mieux !

⏰ Résumé en 60 secondes ClickUp (Idéal pour la gestion des tâches et le suivi des objectifs grâce à l'IA) Goblin Tools (Idéal pour la répartition des tâches et l'estimation de la durée) Spectrums. ai (Idéal pour la gestion des tâches et l'assistance à la productivité basées sur l'IA) TickTick (Idéal pour la gestion intuitive des tâches et le suivi des habitudes) Habitica (Idéal pour le suivi ludique des habitudes et la productivité) Forest (Idéal pour gérer la procrastination et rester concentré) Brain in Hand (Idéal pour l'assistance à la demande et l'autogestion) Grammarly (le meilleur outil d'aide à la rédaction basé sur l'IA) Notion (Idéal pour l'organisation flexible de l'environnement de travail et la gestion des connaissances) Otter. ai (Idéal pour la transcription et l'assistance aux réunions basées sur l'IA)

Choisir le bon outil d'IA peut changer la donne pour les personnes présentant des différences neurologiques. Comme elles traitent l'information différemment, il est extrêmement important de rechercher des solutions qui leur facilitent réellement la vie en réduisant leur sentiment de surcharge et en améliorant leur concentration.

Voici comment trouver l'outil qui vous convient :

Interfaces sans distraction : recherchez une interface utilisateur simple et intuitive qui élimine les distractions et vous permet de rester concentré

Dispositions personnalisables : choisissez un outil qui vous offre la liberté de modifier des éléments tels que les polices de caractères, les couleurs, les thèmes et même la luminosité de l'écran, ce qui peut contribuer à réduire la surcharge sensorielle

Gestion intelligente des tâches : trouvez un outil qui vous permet de hiérarchiser vos tâches et de définir des rappels afin d'être toujours à jour dans votre travail

Auto-organisation : recherchez un outil d'IA qui trie automatiquement vos tâches et vos informations

Fonctionnalités de reconnaissance vocale : Optez pour des outils de communication capables d'analyser les mots prononcés et de les convertir en tâches ou suivis concrets

🔎 Le saviez-vous ? Bill Gates est dyslexique et atteint de TDAH, et parle souvent ouvertement de ses difficultés dans le système éducatif traditionnel.

Un outil d'IA doté des fonctionnalités adéquates peut faire toute la différence pour rendre votre environnement de travail numérique plus confortable. Vous avez besoin d'un outil qui s'adapte à votre façon de penser, d'organiser et de travailler. Voici donc dix outils qui vous aideront à rationaliser votre travail et à relever facilement les défis.

1. ClickUp (Idéal pour la gestion des tâches et le suivi des objectifs grâce à l'IA)

Si vous recherchez un outil qui vous aide à améliorer votre productivité sans vous sentir submergé par des structures rigides, ClickUp devrait figurer en tête de votre liste.

Ils éliminent le chaos lié à la gestion du travail dans plusieurs applications déconnectées et regroupent tout ce qui est important (connaissances, discussions et projets) dans un seul environnement de travail connecté. Le résultat ? Vous n'avez plus à passer d'un onglet à l'autre, ce qui vous fait gagner du temps et améliore votre productivité.

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes dispersées dans des discussions, des e-mails et des feuilles de calcul. Sans système unifié pour saisir et suivre les décisions, les informations commerciales critiques se perdent dans le bruit numérique. Grâce aux fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp, vous n'avez plus à vous en soucier. Créez des tâches à partir de discussions, de commentaires sur des tâches, de documents et d'e-mails en un seul clic ! De plus, la flexibilité permettant de personnaliser votre environnement de travail prend en charge différents styles et besoins de travail, y compris ceux propres aux personnes neurodivergentes.

Voici comment vous pouvez utiliser ClickUp si vous êtes une personne neurodivergente:

Travaillez plus intelligemment : Travaillez avec moins de friction grâce à ClickUp Brain. Considérez-le comme votre meilleur allié en matière de productivité pour avancer plus rapidement. Il utilise le traitement du langage naturel pour comprendre le sens, l'intention et le contexte de vos requêtes et vous fournir les réponses les plus pertinentes et les plus significatives.

Vous êtes bloqué dans un bloc créatif ? ClickUp Brain peut vous suggérer des idées et des modèles, et même écrire. Vous cherchez à rafraîchir vos connaissances sur le fonctionnement de votre processus d'assurance qualité ? Il passe au crible votre environnement de travail et fait ressortir les informations pertinentes en quelques secondes. Vous n'avez pas la patience de parcourir des murs de texte ? ClickUp Brain résume les documents longs, met en évidence les points clés et identifie et attribue même les éléments d'action.

Générez des propositions de projet, des e-mails et des briefs en un clin d'œil avec ClickUp Brain

Ce que nous apprécions le plus, c'est que vous pouvez lier ces résumés générés par l'IA à des tâches et des plans de projet afin de ne plus jamais avoir à chercher cette note que vous juriez avoir enregistrée quelque part !

L'outil AI Notetaker de ClickUp transforme les réunions en sessions productives axées sur l'action. L'IA capture automatiquement les informations clés, telles que les décisions, les idées et les actions à mener, et crée des résumés clairs et concis qui s'intègrent facilement aux projets en cours. Ainsi, chaque réunion contribue efficacement à l'amélioration des flux de travail et à l'efficacité de l'équipe, et vous pouvez rester engagé sans craindre de manquer quoi que ce soit.

Automatisez vos tâches fastidieuses : améliorez votre concentration en laissant l'automatisation de ClickUp prendre en charge vos tâches routinières. Ainsi, vous pouvez vraiment vous concentrer sur ce qui compte, tandis que les tâches répétitives mais essentielles (partage des mises à jour de projet, attribution des tâches, envoi d'e-mails) continuent de s'exécuter comme sur des roulettes en arrière-plan.

Vous pouvez choisir parmi plus de 100 automatisations prédéfinies ou utiliser le générateur d'automatisation personnalisé pour créer un flux de travail adapté à vos besoins.

Utilisez les automatisations ClickUp pour vous occuper des tâches fastidieuses

Nous apprécions particulièrement la façon dont Feisal Adams, directeur de l'innovation chez 9n (une solution technologique et d'IA pour les entreprises), utilise les systèmes d'automatisation et d'IA de ClickUp pour créer des réponses personnalisées qui sont envoyées automatiquement à toute personne qui remplit l'un de leurs formulaires. Non seulement M. Adams a réussi à rendre les réponses personnelles et intelligentes, mais il a également pu utiliser l'ensemble du système pour se décharger d'une grande partie du travail répétitif en faisant simplement preuve d'imagination dans ses saisies.

Transformez le désordre en clarté : Décomposez les projets complexes en éléments réalisables et attribuez-les aux membres de l'équipe appropriés avec les tâches ClickUp.

L'ajout de libellés de priorité codés par couleur et de statuts personnalisés à chaque tâche vous permet de filtrer plus facilement les tâches et de vous concentrer sur celles qui nécessitent une attention immédiate.

Vous obtenez également une vue claire des échéanciers et des dépendances entre les tâches, ce qui facilite la hiérarchisation de votre travail et améliore votre concentration. La relation visuelle entre les tâches évite le sentiment accablant de ne pas savoir par où commencer.

Gérez facilement le travail interfonctionnel grâce aux tâches collaboratives ClickUp

Passez l'installation, mettez-vous directement au travail : Pour la plupart des personnes neurodivergentes, démarrer un nouveau projet est la tâche la plus difficile. Grâce à la bibliothèque ClickUp qui contient plus de 1 000 modèles personnalisables, il est plus facile de passer l'installation et de démarrer votre projet sans vous surcharger de planification et d'organisation.

Le modèle de gestion des tâches ClickUp, par exemple, est un excellent outil pour tous ceux qui ont du mal à gérer leurs tâches.

Obtenez un modèle gratuit Gérez facilement vos tâches quotidiennes à l'aide du modèle de gestion des tâches ClickUp

Il contient tous les outils dont vous avez besoin pour visualiser, suivre et optimiser les flux de travail. Organisez les informations dans les moindres détails grâce aux champs personnalisés, planifiez les tâches en toute simplicité grâce à la fonctionnalité glisser-déposer dans la vue Calendrier et visualisez les charges de travail individuelles et de l'équipe pour une utilisation efficace des ressources grâce à la vue Charge de travail.

Si vous souhaitez un modèle adapté au TDAH pour planifier vos journées et optimiser votre productivité, vous pouvez consulter le modèle ClickUp Daily Time Blocking Template.

Obtenez un modèle gratuit Gérez efficacement votre temps grâce au modèle de blocs horaires quotidiens ClickUp

C'est idéal pour hiérarchiser les blocs de temps lorsque vous êtes le plus productif afin d'accomplir les tâches complexes et exigeantes avant que votre énergie ne s'épuise. Le modèle bloque même du temps pour une réflexion constructive. Ainsi, vous disposez toujours de quelques minutes pour vous détendre avant de commencer la tâche suivante.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Tableaux de bord personnalisables : visualisez tout ce qui concerne l'avancement des projets, les échéanciers, les tâches en attente et les jalons grâce : visualisez tout ce qui concerne l'avancement des projets, les échéanciers, les tâches en attente et les jalons grâce aux tableaux de bord ClickUp . Utilisez des diagrammes, des graphiques et des barres de progression codés par couleur pour mettre en évidence vos réussites, vos tâches à accomplir et vos échéances

Objectifs suivis : définissez des objectifs mesurables et divisez-les en cibles plus petites et réalisables avec : définissez des objectifs mesurables et divisez-les en cibles plus petites et réalisables avec ClickUp Goals . Utilisez les rapports de progression et les cibles de tâches pour suivre visuellement vos objectifs et ajoutez des rappels afin de ne pas oublier les tâches importantes

Collaboration fluide : gérez vos discussions parallèlement à votre travail grâce à : gérez vos discussions parallèlement à votre travail grâce à ClickUp Chat . Pour vous aider à améliorer vos compétences en communication, les capacités d'IA de Chat peuvent suggérer des réponses, créer automatiquement des tâches et résumer les fils de discussion afin que toutes les parties prenantes soient toujours informées des discussions importantes, des éléments d'action et des mises à jour

Limites de ClickUp

Les mises à jour peuvent parfois prendre un peu plus de temps à se charger, mais elles sont souvent corrigées par un simple rafraîchissement

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

La flexibilité de ClickUp est son plus grand atout : la possibilité de personnaliser les vues, les statuts et les flux de travail lui permet de s'adapter à presque tous les processus d'équipe. Le nombre impressionnant de fonctionnalités nous permet de tout gérer en un seul endroit, des tâches quotidiennes aux feuilles de route à long terme. C'est formidable d'avoir tout notre travail centralisé, et les tableaux de bord personnalisables rendent les rapports clairs et adaptés à nos besoins. – Avis G2

La flexibilité de ClickUp est son plus grand atout : la possibilité de personnaliser les vues, les statuts et les flux de travail lui permet de s'adapter à presque tous les processus d'équipe. Le nombre impressionnant de fonctionnalités nous permet de tout gérer en un seul endroit, des tâches quotidiennes aux feuilles de route à long terme. C'est formidable d'avoir tout notre travail centralisé, et les tableaux de bord personnalisables rendent les rapports clairs et adaptés à nos besoins. – Avis G2

via Goblin Tools

Goblin Tools est une suite d'outils d'IA destinés à améliorer la productivité. Elle est conçue pour transformer des tâches complexes en étapes gérables, afin de faciliter l'estimation du temps nécessaire et la gestion des responsabilités quotidiennes avec plus de clarté et moins de stress. Elle est donc particulièrement utile pour les personnes atteintes de TDAH qui cherchent à établir une routine.

Par exemple, vous pouvez créer plusieurs tâches avec Magic ToDo. Ajoutez des sous-tâches pour chaque tâche, des délais estimés et même des notes vocales pour ajouter du contexte à vos éléments d'action. Pour chaque tâche, ajoutez un niveau de « piquant » afin de contrôler le niveau de détail souhaité pour la répartition de la tâche. Par exemple, « doux » donne une répartition de base, « moyen » ajoute plus de structure et de détails, et « épicé » décompose la tâche en étapes détaillées

Aide à la rédaction : utilisez Goblin Tools pour modifier le ton et le style de votre texte. Il vous suffit d'entrer vos idées (aussi chaotiques soient-elles) dans le « Formalizer » et de choisir le style que vous souhaitez donner à votre texte : professionnel, technique, sarcastique, poli, plus facile à lire, etc.

Estimation de durée : déterminez le temps nécessaire à la réalisation d'une tâche particulière en la saisissant dans l'« Estimator ». Décrivez simplement ce que vous devez faire et vous obtiendrez une estimation réaliste de la durée nécessaire

Interprétation de texte : analysez le ton et l'intention de n'importe quel message afin de mieux comprendre les communications textuelles, en particulier dans les situations où les codes sociaux ne sont pas clairs

Une ventilation détaillée des tâches peut entraîner un nombre excessif de notifications, ce qui peut être source de distraction

Free

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

📮ClickUp Insight : près de 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage s'appuient désormais sur des outils d'IA pour simplifier et accélérer leurs tâches personnelles. Vous souhaitez bénéficier des mêmes avantages au travail ? ClickUp est là pour vous aider ! ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, peut vous aider à améliorer votre productivité de 30 % grâce à une réduction du nombre de réunions, à des résumés rapides générés par l'IA et à l'automatisation des tâches.

3. Spectrums. ai (Idéal pour la gestion des tâches et l'assistance à la productivité basées sur l'IA)

Spectrums. ai est un outil d'IA destiné aux personnes atteintes de TDAH, conçu pour élaborer des forfaits d'intervention personnalisés, surveiller l'humeur et l'énergie, analyser les données comportementales et fournir des recommandations basées sur les données afin d'améliorer l'assistance apportée aux personnes neurodivergentes.

Grâce à l'IA, il surveille régulièrement les niveaux d'énergie, l'humeur, les sensibilités sensorielles et d'autres symptômes afin d'aider les employeurs, les éducateurs et les soignants à identifier les schémas et les déclencheurs qui affectent le bien-être.

Spectrums. ai meilleures fonctionnalités

Mécanismes d'adaptation sur mesure : bénéficiez de stratégies personnalisées pour gérer les défis quotidiens en fonction de tous les symptômes suivis

Rapports de santé : extrayez des rapports détaillés sur les symptômes, les défis, la progression et les tendances au fil du temps. Partagez ces rapports avec les médecins, les thérapeutes et les éducateurs afin de les aider à fournir une assistance et des ressources adéquates

Informations basées sur les données : utilisez les données comportementales pour : utilisez les données comportementales pour comprendre les besoins des employés neurodivers , favorisant ainsi un environnement de travail plus inclusif et plus accommodant

Limites de Spectrums.ai

Étant donné que Spectrums.ai dépend en grande partie des données fournies par les utilisateurs, les analyses qui en résultent peuvent parfois ne pas être suffisamment détaillées pour fournir des informations précises

Tarifs Spectrums.ai

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Spectrums.ai

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🔎 Le saviez-vous ? JPMorgan Chase & Co. estime que les employés embauchés à des postes technologiques dans le cadre de son programme de neurodiversité sont 90 % à 140 % plus productifs que les autres et fournissent un travail cohérent et sans erreur.

4. TickTick (Idéal pour la gestion intuitive des tâches et le suivi des habitudes)

via TickTick

TickTick est un outil de gestion du temps qui aide à réduire l'encombrement mental grâce à des fonctionnalités telles que les « listes intelligentes », la « galerie des habitudes », les « rappels de tâches », et bien plus encore.

La « matrice d'Eisenhower » divise les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance, aidant ainsi les personnes neurodivergentes à établir efficacement leurs priorités. De plus, le « chronomètre Pomodoro » favorise la concentration au travail en encourageant de courtes pauses productives, ce qui peut être particulièrement utile pour les personnes ayant des troubles de l'attention.

Les meilleures fonctionnalités de TickTick

Planification et organisation : visualisez votre emploi du temps quotidien et mensuel sur le calendrier TickTick et obtenez un aperçu rapide de tout ce qui doit être fait

Planification des tâches : notez toutes vos tâches importantes dans des listes de tâches complètes avec des étiquettes et des rappels afin de ne rien oublier. Utilisez la vue Liste, Kanban ou Échéancier pour visualiser votre travail comme vous le souhaitez

Gestion des habitudes : développez et maintenez de bonnes habitudes grâce au « Habit Tracker ». Utilisez des rappels structurés, le suivi de la progression et l'intégration avec les tâches pour vous attaquer à vos routines quotidiennes et renforcer votre responsabilité

Limites de TickTick

Les options de personnalisation sont assez limitées

Tarifs TickTick

Gratuit pour toujours

Premium : 35,99 $ par an

Évaluations et avis sur TickTick

G2 : 4,6/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,7/4 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs de TickTick dans la vie réelle ?

J'apprécie l'intervalle des outils d'organisation sophistiqués fournis par TickTick, notamment la possibilité de créer des checklists détaillées et la flexibilité de définir des dates d'échéance et des rappels personnalisés. De plus, la connexion au calendrier garantit un aperçu des activités, et la fonctionnalité « Aujourd'hui » aide à hiérarchiser efficacement les tâches quotidiennes. – Avis G2

J'apprécie l'intervalle des outils d'organisation sophistiqués fournis par TickTick, notamment la possibilité de créer des checklists détaillées et la flexibilité de définir des dates d'échéance et des rappels personnalisés. De plus, la connexion au calendrier garantit un aperçu des activités, et la fonctionnalité « Aujourd'hui » aide à hiérarchiser efficacement les tâches quotidiennes. – Avis G2

5. Habitica (Idéal pour le suivi ludique des habitudes et la productivité)

via Habitica

Vous en avez assez de vos applications habituelles de suivi des habitudes ? Habitica pourrait être une excellente alternative.

Il intègre des éléments ludiques pour rendre la prise d'habitudes amusante et attrayante. L'interface utilisateur ressemble à des jeux d'arcade familiers avec des récompenses pour vous motiver. Habitica vous aide également à entrer en contact avec des personnes partageant les mêmes idées et à rester motivé grâce à un soutien social.

Les meilleures fonctionnalités d'Habitica

Suivi des habitudes : Suivez et gérez vos habitudes quotidiennes grâce aux listes de tâches de Habitica. Restez responsable envers vous-même et prenez de bonnes habitudes en un rien de temps

Récompenses : gagnez des récompenses chaque fois que vous cochez une tâche dans votre liste de tâches. Faites progresser votre avatar et obtenez de petites récompenses amusantes telles que des armures de combat, des animaux de compagnie mystérieux et des compétences magiques

Réseaux sociaux : entrez en contact avec d'autres adeptes de l'habitude et rendez la création d'habitudes amusante et collaborative

Limites d'Habitica

L'interface utilisateur peut être plus intuitive

Tarifs Habitica

Free Forever

Forfaits de groupe : 9 $ par mois + 3 $ pour chaque membre supplémentaire

Évaluations et avis sur Habitica

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Habitica ?

Habitica est toujours ouvert sur mon ordinateur portable, et je vérifie constamment les choses à faire, pour me rappeler ce que je voulais faire aujourd'hui, me rappeler les objectifs que je me suis fixés pour cette semaine ou ce mois-ci, et voir comment mon groupe s'en sort dans notre quête actuelle. – Avis Reddit

Habitica est toujours ouvert sur mon ordinateur portable, et je vérifie constamment les choses à faire, pour me rappeler ce que je voulais faire aujourd'hui, me rappeler les objectifs que je me suis fixés pour cette semaine ou ce mois-ci, et voir comment mon équipe s'en sort dans notre quête actuelle. – Avis Reddit

👀 Anecdote amusante : chez McDonald's Japon, les nouveaux employés apprennent les ficelles du métier (retourner les hamburgers et faire frire les frites) grâce à un jeu Nintendo personnalisé super cool ! 🍔🍟🎮

6. Forest (Idéal pour gérer la procrastination et rester concentré)

via Forest

Forest est une application de productivité qui offre une approche légèrement différente de la gestion des tâches. Imaginons qu'une tâche nécessite toute votre concentration. Lorsque vous commencez cette tâche, vous plantez également un arbre dans l'application Forest. L'arbre grandit à mesure que vous vous concentrez sur votre tâche et n'atteint sa maturité qu'une fois que vous avez achevé l'élément d'action. Si vous abandonnez votre tâche en cours, l'arbre se flétrit et meurt, ce qui vous motive à rester concentré et à terminer les tâches que vous avez commencées.

Les meilleures fonctionnalités de Forest

Encouragement à prendre de bonnes habitudes : gagnez des pièces virtuelles chaque fois que vous plantez un arbre dans l'application. Lorsque vous dépensez ces pièces, Forest fait un don à un partenaire qui plante de vrais arbres quelque part. Ainsi, chaque fois que vous achevez une tâche, vous contribuez à rendre la planète plus verte

Test de personnalité : découvrez vos valeurs et vos perspectives en passant le « test de personnalité Forest ». Vous serez guidé à travers une forêt imaginaire et invité à répondre à des invites concernant vos expériences afin de découvrir votre type de concentration et de trouver des connexions similaires pour réaliser des activités de groupe telles que l'étude

Limites de Forest

Il ne s'agit pas d'un outil de productivité à part entière, mais plutôt d'un chronomètre de concentration

Vous ne pouvez pas mettre en pause ni régler les chronomètres, ce qui peut rendre la concentration assez stressante

Tarification Forest

Free

Évaluations et avis sur Forest

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Forest dans la vie réelle ?

Extension très utile, en particulier pendant les cours en ligne où les distractions sont nombreuses. Elle vous aide en bloquant ces sites et améliore la concentration. – Avis sur Chrome Web Store

Extension vraiment utile, en particulier pendant les cours en ligne où il y a tellement de distractions. Elle vous aide en bloquant ces sites et améliore la concentration. – Avis sur Chrome Web Store

7. Brain in Hand (Idéal pour l'assistance à la demande et l'autogestion)

via Brain in Hand

Brain in Hand, une technologie d'assistance, combine des outils pratiques et une assistance humaine continue afin de fournir des stratégies personnalisées pour organiser son temps, se souvenir des tâches et résoudre les problèmes.

Les utilisateurs peuvent suivre leur humeur et bénéficier d'une assistance en temps réel pour réguler leurs émotions et se sentir accompagnés. En outre, la plateforme propose également des ressources aux employeurs, aux établissements d'enseignement et aux services de santé afin de les aider à soutenir leur personnel et leurs étudiants.

Les meilleures fonctionnalités de Brain in Hand

Évaluations de la personnalité : utilisez la « boîte à outils de l'évaluateur » de Brain in Hand pour trouver les ressources et les outils nécessaires pour analyser les personnes neurodivergentes et formuler des recommandations adaptées à leurs besoins

Suivez votre humeur : capturez l'essence de ce que vous ressentez et combattez l'anxiété afin de pouvoir gérer les déclencheurs et relever les défis

Organisation des tâches : établissez des routines étape par étape pour gérer vos activités quotidiennes à l'aide d'outils simples permettant d'organiser votre temps, de définir des rappels et d'achever vos tâches

Limites de Brain in Hand

Certains utilisateurs ont signalé des problèmes de synchronisation du calendrier

Tarifs Brain in Hand

Licence annuelle : 2404,40 $ par an

Licence mensuelle : 226,17 $ par mois

Évaluations et avis sur Brain in Hand

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Brain in Hand dans la vie réelle ?

L'expérience globale, qui consiste à bénéficier d'une session individuelle, à définir mes objectifs, puis à utiliser l'application pour les atteindre, est d'une simplicité géniale, mais très efficace. – Avis sur l'App Store d'Apple

L'expérience globale consistant à bénéficier d'une session individuelle, à planifier mes objectifs, puis à utiliser l'application pour les atteindre est d'une simplicité géniale, mais très efficace. – Avis sur l'App Store d'Apple

8. Grammarly (le meilleur outil d'aide à la rédaction basé sur l'IA)

via Grammarly

Les employés neurodivergents ont souvent du mal à structurer leurs pensées, à adapter leur ton et à repérer les erreurs dans leurs écrits.

La plateforme d'IA de Grammarly aide les personnes neurodivergentes en rendant le processus d'écriture moins stressant. Grâce à ses fonctions intégrées de vérification grammaticale et orthographique, de reformulation de phrases et de lecture à voix haute, cet outil permet d'affiner la communication écrite.

Les meilleures fonctionnalités de Grammarly

Aide à la rédaction stratégique : obtenez des suggestions personnalisées en fonction du contexte de ce que vous écrivez lorsque vous avez du mal à mettre vos idées en mots

Retour logique : développez vos idées clés avec l'application IA de Grammarly. Elle analyse le texte, identifie les points critiques et fournit des commentaires afin que vous puissiez enrichir vos idées et vous assurer que chaque phrase s'inscrit dans un flux logique

Partage des connaissances : intégrez facilement vos nouvelles recrues neurodivergentes et aidez-les à se familiariser avec le jargon et le savoir-faire de l'entreprise. Lorsque du jargon propre à l'équipe ou à l'entreprise apparaît, vos collègues peuvent simplement passer leur souris dessus pour voir immédiatement les définitions, les documents connexes et les contacts clés, sans avoir à les rechercher longuement

Limites de Grammarly

Grammarly ne tient pas toujours compte du ton informel et peut corriger des éléments qui ne sont pas réellement des erreurs

Tarifs Grammarly

Free

Pro : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Grammarly

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 7 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Grammarly ?

Grammarly est particulièrement utile pour une communication rapide et professionnelle, garantissant que les e-mails, rapports et messages sont clairs, sans erreur et bien structurés. Les suggestions de ton aident à maintenir le bon niveau de formalité, tandis que les corrections en temps réel permettent de gagner du temps en détectant instantanément les erreurs. – Avis G2

Grammarly est particulièrement utile pour une communication rapide et professionnelle, garantissant que les e-mails, rapports et messages sont clairs, sans erreur et bien structurés. Les suggestions de ton aident à maintenir le bon niveau de formalité, tandis que les corrections en temps réel permettent de gagner du temps en détectant instantanément les erreurs. – Avis G2

9. Notion (Idéal pour l'organisation flexible de l'environnement de travail et la gestion des connaissances)

via Notion

Notion est un excellent outil pour suivre vos tâches, prendre des notes et organiser vos informations d'une manière adaptée à votre style cognitif. Vous pouvez choisir parmi une variété de dispositions personnalisables afin que tout soit clair, connecté et structuré de manière facile à comprendre.

Ils aident à surmonter les obstacles liés au TDAH dans la gestion de projet grâce à des modèles prédéfinis, à l'automatisation qui permet de gagner du temps et à des tableaux d'idées qui aident à visualiser et à hiérarchiser les tâches sans se sentir dépassé.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Assistance IA intégrée : importez des connaissances depuis votre environnement de travail et vos applications connectées à l'aide des fonctionnalités d'intelligence artificielle de Notion

Gestion de projet : décomposez les projets complexes en sous-tâches, checklists et notes liées pour éviter la procrastination.

Gestion des connaissances : organisez vos informations dans un hub centralisé et facile d'accès grâce au wiki de Notion

Limites de Notion

L'outil ne permet pas de modifier en bloc les dates d'échéance des tâches et des jalons les uns par rapport aux autres ; cela doit être fait manuellement

Les requêtes Notion IA limitées du forfait Free peuvent sembler restrictives, en particulier lors du brainstorming de fonctionnalités ou de la mise au point de la documentation.

Tarifs Notion

Gratuit pour toujours

Plus : 12 $/mois par utilisateur

Business : 18 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Notion IA : Ajoutez-le à n'importe quel forfait pour 10 $ par mois et par utilisateur

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,7/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Notion dans la vie réelle ?

La capacité de Notion IA à examiner les données et les notes de réflexion, puis à établir des rapports sur les thèmes, les tendances et les informations clés est incroyable. J'ai modifié mes habitudes en fonction des rapports que j'ai générés, ce qui m'a permis d'obtenir des avantages significatifs que je n'aurais pas pu obtenir autrement. – Avis G2

La capacité de Notion IA à examiner les données et les notes de réflexion, puis à établir des rapports sur les thèmes, les tendances et les idées clés est incroyable. J'ai modifié mes habitudes en fonction des rapports que j'ai générés, ce qui m'a permis d'obtenir des avantages considérables que je n'aurais jamais pu obtenir autrement. – Avis G2

10. Otter. ai (Idéal pour la transcription et l'assistance aux réunions basées sur l'IA)

via Otter IA

Otter.ai est une solution astucieuse que vous pouvez sans hésiter ajouter à votre liste d'outils d'IA à usage personnel.

Une fois que vous lui avez permis de se connecter automatiquement aux réunions, il enregistre les notes de réunion et capture les informations clés. Même si vous oubliez quelque chose, Otter. ai peut générer des résumés de 30 secondes afin que vous soyez toujours informé des éléments d'action critiques. Et une fois les réunions terminées, Otter. ai se charge de compiler les notes, d'attribuer les éléments d'action et d'envoyer les e-mails.

Otter. ai meilleures fonctionnalités

Chat alimenté par l'IA : générez des e-mails, des mises à jour de statut et des tâches à l'aide d'Otter AI Chat pendant vos réunions. Obtenez également les points clés, les décisions et les résumés de toutes vos discussions

Transcriptions : transcrivez des réunions, des cours magistraux et d'autres enregistrements audio en transcriptions cohérentes avec horodatage. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour aider les personnes malentendantes, car elle permet d'afficher des sous-titres en direct afin de faciliter la communication

Organisation du contenu : accédez facilement à toutes vos notes et transcriptions de réunion à partir d'une base de données consultable

Limites d'Otter.ai

Parfois, la précision de la transcription diminue en cas d'accents prononcés ou de bruit de fond

Tarifs Otter.ai

Gratuit pour toujours

Pro : 16,99 $/mois par utilisateur

Business : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Otter.ai

G2 : 4,3/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 90 avis)

En savoir plus : Les meilleurs assistants virtuels IA pour améliorer la productivité

Éliminez le chaos et améliorez la productivité avec ClickUp

Trouver l'outil qui complète le mieux les fonctions de votre cerveau peut faire toute la différence si vous êtes neurodivergent.

Les outils d'IA pour la productivité garantissent que vos tâches quotidiennes s'exécutent en arrière-plan, sans que vous ayez à vous soucier des délais manqués, des tâches oubliées ou du désordre qui encombre votre esprit.

Si vous recherchez un outil qui vous aide à gérer votre flux de travail de bout en bout, vous pouvez compter sur ClickUp. De la gestion des tâches alimentée par l'IA aux automatisations personnalisables en passant par le suivi efficace des objectifs, ClickUp s'adapte parfaitement à votre façon de travailler.

🚀 Prêt à booster votre productivité ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et prenez le contrôle de votre flux de travail dès aujourd'hui.