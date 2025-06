Qu'est-ce que le coaching exécutif ? Avantages et fonctionnement

La réunion ne s'est pas déroulée comme prévu. Les performances de votre équipe sont en baisse, le moral semble bas et vous ne savez pas comment redresser la situation.

En tant que dirigeant, vous avez lu d'innombrables ouvrages sur le management, mais mettre ces concepts en pratique ? C'est une tout autre histoire.

Vous êtes confronté à ce à quoi de nombreux cadres sont confrontés quotidiennement : le fossé entre la connaissance des principes du leadership et leur application pratique. C'est là que le coaching exécutif fait toute la différence.

Le coaching exécutif vous met en relation avec un guide expérimenté qui vous aide à façonner votre style de leadership et à définir des objectifs clairs en matière de leadership.

Découvrons ensemble ce qu'est le coaching exécutif, comment il fonctionne et les avantages concrets qu'il apporte. Nous partagerons des exemples réels, des conseils pratiques et des stratégies éprouvées pour vous aider à décider si le coaching exécutif est fait pour vous.

Qu'est-ce que le coaching exécutif ?

Le coaching exécutif est un processus de développement personnalisé et individuel qui aide les dirigeants à améliorer leurs compétences en matière de leadership, leur prise de décision et leurs performances afin d'atteindre leurs objectifs professionnels et personnels.

Comparé à une formation classique, le coaching exécutif est hautement personnalisé et axé sur l'action. Un coach exécutif travaille directement avec vous pour identifier précisément ce qui vous freine et élaborer des stratégies pour vous aider à surmonter ces obstacles.

🧠 Anecdote : Graham Alexander a été le pionnier du coaching exécutif en introduisant les concepts de Timothy Gallwey dans le monde de l'entreprise. Il a ensuite collaboré avec Sir John Whitmore pour développer le modèle de coaching GROW, aujourd'hui le cadre de coaching le plus reconnu au monde. Surnommé « super coach », il a été le mentor de grands PDG et est l'auteur de Tales from the Top et Supercoaching, deux ouvrages incontournables pour les passionnés de leadership. 🚀

Le rôle d'un coach exécutif

Un coach exécutif porte plusieurs casquettes pour vous aider à progresser. Voici ce qu'il fait :

Évaluation et feedback : examinez de près vos compétences actuelles et vos défis, et obtenez des commentaires honnêtes sur les points à améliorer.

Évaluation et feedback : examinez de près vos compétences actuelles et vos défis, et obtenez des commentaires honnêtes sur les points à améliorer.

Définir des objectifs clairs : vous aide à créer des cibles spécifiques et mesurables avec des délais concrets. Supposons que vous souhaitiez renforcer vos compétences en matière de leadership d'équipe . Un coach exécutif décomposera cet objectif en étapes pratiques, telles que l'amélioration de votre style de communication ou l'apprentissage de la délégation efficace.

Former de meilleurs leaders : Concentrez-vous sur des stratégies de leadership pratiques qui fonctionnent dans des situations réelles, vous aidant à prendre de meilleures décisions, à communiquer plus clairement et à comprendre comment vos actions affectent les autres

Aide à la croissance personnelle : vous guide dans le développement de la conscience de soi et de l'intelligence émotionnelle, des compétences essentielles pour créer des liens avec votre équipe et la motiver

Favoriser l'amélioration de l'équipe : vous montrer comment développer une équipe et résoudre les conflits de manière constructive

Assistance à la résolution de problèmes : joue le rôle d'un tableau de bord lorsque vous êtes confronté à des décisions difficiles, vous aidant à voir les situations sous différents angles

Créer un changement durable : Aidez à créer un environnement propice aux changements positifs, en mettant l'accent à la fois sur les gains rapides et la croissance à long terme

Restez sur la bonne voie : assurez-vous de rester concentré sur vos objectifs en assurant le suivi des tâches assignées et en célébrant vos progrès



Types de coaching exécutif

Lorsque vous vous lancez dans cette aventure, il est utile de savoir que le coaching exécutif n'est pas une solution universelle. Différents types de formation ciblent des domaines de croissance spécifiques et les défis auxquels les dirigeants sont confrontés.

Voici les principaux types de coaching exécutif, avec des exemples illustrant leur fonctionnement :

Coaching en leadership exécutif : axé sur le développement des compétences fondamentales en matière de leadership

Le PDG d'une entreprise technologique peut travailler avec un coach pour affiner sa réflexion stratégique et ses compétences en matière de motivation d'équipe. Le coach l'aide à identifier les angles morts de son style de leadership et à établir des connexions plus solides avec son équipe.

Coaching de performance : sert de conseiller en productivité personnelle

Par exemple, un vice-président chargé des finances d'une entreprise peut recourir au coaching de performance pour apprendre à mieux donner du feedback et à gérer son stress pendant les périodes de forte pression. Ce type de formation aux compétences de coaching aide les dirigeants à travailler plus intelligemment, et non plus dur.

Coaching en gestion du changement : Assistance aux dirigeants pour naviguer dans les changements organisationnels et rester à la barre

Par exemple, un cadre supérieur d'une entreprise de technologie médicale peut recourir à ce coaching pour renforcer les liens au sein de son équipe lors d'une restructuration majeure de l'entreprise.

Coaching d'équipe : aide les équipes de direction à collaborer plus efficacement

Imaginez un vice-président du marketing qui a besoin d'aide pour aligner les objectifs de ses équipes chargées de la génération de la demande, des réseaux sociaux et de l'ABM. Il apprend à instaurer la confiance et à résoudre les conflits de front grâce à des applications de suivi des objectifs , une délégation plus intelligente, des appels hebdomadaires pour aligner les équipes et des sessions de coaching régulières.

Coaching axé sur les compétences : développe des aptitudes spécifiques telles que la prise de parole en public ou la gestion du temps

Par exemple, un cadre supérieur peut bénéficier d'un coaching pour améliorer sa capacité à présenter un point de vue différent lors des réunions du conseil d'administration ou à gérer plus efficacement les discussions difficiles.

Coaching de carrière : aide les dirigeants à mapper leurs futures évolutions professionnelles

Cela peut impliquer d'explorer de nouveaux rôles, d'acquérir les compétences nécessaires ou de planifier une transition vers un autre secteur.

Coaching de développement : Encourage la croissance professionnelle et personnelle grâce à une exploration plus approfondie de soi-même

Il est particulièrement utile pour les cadres qui jonglent avec de multiples responsabilités et qui doivent développer une approche plus globale du leadership.

Le choix d'un type de coaching exécutif plutôt qu'un autre dépend d'une combinaison d'objectifs personnels, du contexte organisationnel et de la dynamique du leadership. Le type de coaching doit correspondre au résultat que vous souhaitez obtenir, qu'il s'agisse d'une croissance comportementale, stratégique ou basée sur la performance.

Le processus de coaching exécutif

Le processus de coaching exécutif va bien au-delà d'une simple discussion autour d'un café. Il s'agit d'un partenariat structuré mais flexible dans lequel un coach expérimenté aide les dirigeants d'entreprise à se développer et à exceller dans leurs rôles de direction.

Étape 1 : Définir des attentes claires

Le parcours commence par une mise au point entre le coach et le cadre. Ils mappent ensemble ce à quoi ressemble la réussite, identifient les domaines de croissance et s'accordent sur des résultats mesurables.

👉🏼 Un dirigeant peut bénéficier d'un coach stratégique ou transformationnel qui remet en question sa vision et ses modes de pensée hérités. Parallèlement, les managers débutants peuvent avoir besoin d'un coaching de performance pour acquérir des compétences fondamentales en matière de leadership, telles que la délégation ou la résolution de conflits. Certains dirigeants apprécient les commentaires directs et sans détours. D'autres ont besoin d'un coach qui leur pose des questions et les encourage à l'introspection.

Pour aligner les attentes, un coach peut poser des questions telles que :

Quels sont les défis spécifiques auxquels vous êtes confronté dans votre rôle ?

Quelles compétences souhaitez-vous développer ?

Comment mesurerons-nous la progression ?

Étape 2 : Évaluation approfondie

Vient ensuite une évaluation approfondie de votre style de leadership et de vos capacités actuelles. Cela comprend souvent :

Entretiens individuels sur votre parcours professionnel et vos motivations

Feedback de votre équipe et des parties prenantes

Outils d'évaluation pour identifier les points forts et les axes d'amélioration

Étape 3 : Créer votre feuille de route pour la croissance

À partir de ces informations, vous travaillerez avec votre coach pour créer un plan d'action qui deviendra votre boussole pour votre développement.

Par exemple, si vous avez des difficultés à déléguer au sein de votre équipe, votre coach peut vous aider à :

Entraînez-vous à mener des discussions difficiles

Concevez de nouveaux flux de travail à l'aide d'un logiciel de gestion des tâches

Mettez en place des boucles de rétroaction avec vos subordonnés directs

Étape 4 : Passer à l'action et examiner la progression

La majeure partie du coaching se déroule lors de sessions régulières, qu'il s'agisse de sessions individuelles hebdomadaires, de sessions intensives à court terme ou de coaching numérique à la demande. Voici ce que vous y trouverez :

Travaillez sur des défis concrets en matière de leadership

Mettez en pratique de nouvelles compétences et de nouveaux comportements

Obtenez des commentaires honnêtes et ajustez votre approche

👉🏼 Par exemple, un vice-président du marketing peut s'entraîner à gérer des discussions difficiles avec son équipe, tandis qu'un fondateur de start-up peut se concentrer sur ses compétences en matière de planification stratégique. Chaque session s'appuie sur la précédente, ce qui permet une progression régulière vers vos objectifs.

Étape 5 : Mesurer l'impact et s'adapter

Des bilans réguliers permettent de suivre votre progression et d'ajuster le forfait si nécessaire. Vous constaterez peut-être les améliorations suivantes :

Une prise de décision plus confiante

Meilleur engagement des équipes

Une communication plus claire avec les parties prenantes

Le processus reste flexible et s'adapte aux nouveaux défis ou opportunités qui se présentent en cours de route.

👀 Le saviez-vous ? Plus de 40 % des entreprises du classement Fortune 500 ont recours à des services de coaching d'entreprise ou de coaching exécutif pour améliorer les performances de leurs dirigeants et l'efficacité organisationnelle.

Avantages du coaching exécutif

Le coaching exécutif est un outil très efficace pour développer les compétences en leadership. Mais qu'est-ce qui rend cette forme de coaching si précieuse ? Examinons ses avantages concrets :

Développement des performances et des compétences : bénéficiez de conseils personnalisés pour affiner vos compétences en matière de prise de décision, de communication et de leadership

Développement personnel : Renforcez votre conscience de vous-même et votre intelligence émotionnelle, et apprenez des techniques de gestion du stress pour faire face aux exigences d'un rôle de direction

Impact sur l'entreprise : Stimulez l'engagement, la productivité et les pratiques de leadership éthique de votre équipe en toute clarté

Avantages à long terme pour la carrière : naviguez dans les transitions de carrière, atteignez l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et renforcez votre résilience pour une réussite durable



Pourquoi le coaching exécutif fonctionne-t-il ?

Pensez à un directeur financier qui excelle dans le calcul des nombres, mais qui a du mal à voir la situation financière dans son ensemble. Ou à un vice-président dont les performances de son équipe sont en baisse parce qu'ils ne parviennent pas à établir des liens avec leurs pairs. Ce sont là des défis réels que le coaching exécutif aide à relever.

Mais qu'est-ce qui le rend vraiment efficace ? Examinons quelques facteurs clés :

Établir des relations de coaching plus solides : le coaching individuel aide à identifier les lacunes spécifiques, à créer des solutions ciblées, à instaurer la confiance et à favoriser l'ouverture, rendant ainsi les dirigeants plus réceptifs aux commentaires et aux nouvelles approches

Axé sur une croissance mesurable grâce au développement professionnel : le coaching exécutif cible des compétences concrètes et des résultats quantifiables, aidant les dirigeants à renforcer leur présence, à améliorer leur communication et à favoriser une meilleure cohésion au sein de leur équipe

Assistance à la réussite de la transition de carrière : Le coaching exécutif aide les professionnels à naviguer dans les transitions de carrière, qu'ils accèdent à des rôles de direction, changent de secteur ou réintègrent le marché du travail après une interruption

Développer la conscience de soi et l'intelligence émotionnelle : le coaching exécutif favorise la croissance personnelle en aidant les dirigeants à comprendre leur impact sur les autres, à identifier leurs forces et leurs points faibles, et à cultiver leur intelligence émotionnelle afin de diriger avec empathie et d'inspirer leurs équipes

🧠 Anecdote : L'un des exemples les plus célèbres de coaching exécutif ayant eu un impact sur une transition de carrière est celui d'Eric Schmidt, ancien PDG de Google. Schmidt était initialement sceptique, mais il a ensuite rendu hommage à Bill Campbell, un coach exécutif légendaire, qui l'a aidé à devenir un leader plus efficace en remettant en question sa façon de penser, en améliorant ses capacités d'écoute et en l'aidant à gérer ses relations au sein de l'entreprise.



Qui peut bénéficier des services de coaching exécutif ?

Le coaching exécutif offre une valeur ciblée aux professionnels à différents niveaux de leadership. Voyons comment les personnes occupant divers rôles bénéficient de cette approche de développement personnalisée.

Cadres supérieurs : Le coaching exécutif offre un espace confidentiel où les membres de la direction peuvent discuter ouvertement de leurs défis. Un coach agit comme un miroir, aidant les cadres à repérer les failles et les incohérences dans leur style de leadership et leurs modes de prise de décision

Cadres supérieurs : Le coaching prépare les cadres supérieurs à assumer des rôles plus importants en leur fournissant un retour objectif, sans politique interne ni agenda caché. Cette perspective honnête aide les cadres supérieurs à améliorer leur efficacité dans leurs fonctions actuelles tout en développant les compétences nécessaires pour occuper des positions futures

Dirigeants d'entreprise : Les propriétaires d'entreprise et les décideurs clés ont recours au coaching pour affiner leur vision stratégique. Un coach les aide à prendre du recul par rapport aux opérations quotidiennes afin de se concentrer sur la planification globale

Professionnels des ressources humaines : Ils bénéficient du coaching en formant des programmes de développement des talents plus efficaces, en acquérant une meilleure compréhension des défis auxquels sont confrontés les cadres qu'ils assistent et en favorisant les changements de culture organisationnelle

Entrepreneurs : Les fondateurs sont confrontés à des pressions uniques lorsqu'ils développent leur entreprise. Le coaching leur offre une approche structurée pour les aider à passer d'un état d'esprit de fondateur à celui de PDG, à constituer des équipes et à prendre des décisions stratégiques en matière de croissance et de financement

Que rechercher chez un coach exécutif ?

Trouver le bon coach exécutif, c'est comme choisir un guide de confiance pour votre parcours de leadership. Voici ce qui compte vraiment lorsque vous faites ce choix crucial :

Une expérience et une expertise adaptées à vos besoins : Choisissez des coachs qui connaissent parfaitement les défis de votre secteur, qui ont fait leurs preuves et qui ont obtenu des résultats mesurables auprès de leurs clients précédents

Solides références et formation continue : recherchez des certifications telles que celles délivrées par l'International Coaching Federation (ICF), ainsi qu'un engagement à se tenir informé des dernières recherches en matière de leadership et des opportunités de développement. Vous pouvez également opter pour un coach certifié « master », qui possède le plus haut niveau de certification délivré par l'International Coaching Federation (ICF), reconnaissant une vaste expérience en coaching et des compétences avancées dans ce domaine

Le sens des affaires rencontre les compétences relationnelles : recherchez des coachs qui comprennent les fondamentaux de l'entreprise, instaurent la confiance, posent des questions qui suscitent la réflexion et offrent des commentaires constructifs et sans jugement

Capacités d'évaluation : privilégiez les coachs expérimentés dans les évaluations cognitives, le feedback à 360 degrés et les indicateurs de performance pour suivre et ajuster votre progression

Approche du coaching d'équipe : assurez-vous que votre coach possède une expérience dans l'amélioration de la dynamique de groupe et qu'il a déjà aidé des équipes à améliorer leur communication et leurs performances



Intégrer le coaching exécutif au sein des organisations

Pour mettre en place un programme de coaching exécutif solide, il faut commencer par aligner les objectifs, c'est-à-dire mettre tout le monde sur la même page concernant l'initiative de coaching.

Lorsque les dirigeants et les coachs travaillent en synchronisation, le coaching cesse d'être un simple « plus » et devient un outil commercial très efficace. La clé d'une mise en œuvre harmonieuse ? ClickUp —l'application qui fait tout pour le travail !

ClickUp sert de hub central pour les programmes de coaching exécutif, combinant gestion de projet, partage des connaissances et communication, le tout alimenté par l'IA pour aider les dirigeants à suivre les objectifs de coaching, documenter la progression et collaborer de manière transparente en un seul endroit.

Voici comment créer un cadre de coaching organisé à l'aide de ClickUp.

1. Aligner le coaching sur la gestion stratégique

Les organisations intelligentes savent que le coaching doit venir en assistance de leurs objectifs globaux. Clarifiez la position et la stratégie de votre entreprise sur le marché.

👉🏼 Par exemple, si vous passez d'un modèle d'entreprise axé sur les produits à un modèle axé sur les services, le programme de coaching doit aider les dirigeants à accompagner ce changement.

Reliez les objectifs de haut niveau directement à des éléments d'action individuels. Cela garantit que les coachs, les cadres et les responsables RH sont alignés sur la vision et sur la manière dont chaque initiative de coaching contribue aux objectifs de l'entreprise.

Les objectifs ClickUp vous aident à décomposer les objectifs du coaching en cibles mesurables.

Suivez la progression de plusieurs objectifs ClickUp en un seul endroit

Définissez des objectifs SMART dans ClickUp pour :

Définissez des cibles spécifiques telles que « Améliorer les compétences de communication de l'équipe de 30 % ce trimestre »

Ajoutez des indicateurs mesurables tels que « Réduire la durée des réunions de 25 % »

Fixez des délais réalisables pour chaque objectif

Reliez vos objectifs à votre stratégie globale de coaching

Ajoutez des cibles assorties de délais précis avec des dates d'échéance précises

Suivez la progression à l'aide de différents types de cibles. Par exemple, utilisez des cibles de nombre pour surveiller les pourcentages d'amélioration ou des cibles vrai/faux pour les objectifs basés sur l'achèvement.

Une fois vos objectifs définis, commencez à documenter votre stratégie et vos supports de coaching dans ClickUp Docs. Les documents constituent un hub centralisé pour tout ce qui concerne vos sessions, des notes aux plans de développement, en passant par les commentaires et les éléments à traiter.

Une fois vos objectifs définis, commencez à documenter votre stratégie et vos supports de coaching dans ClickUp Docs. Les documents constituent un hub centralisé pour tout ce qui concerne vos sessions, des notes aux plans de développement, en passant par les commentaires et les éléments à traiter.

Liez les documents ClickUp à vos tâches pour les garder dans leur contexte, ajoutez-les aux évènements pertinents du calendrier pour un contexte complet et partagez-les pour obtenir des commentaires en temps réel

Considérez-le comme votre guide de coaching : le coach et le cadre peuvent rapidement trouver ce dont ils ont besoin sans avoir à fouiller dans leurs e-mails ou dans des piles de dossiers papier. La magie opère grâce à des fonctionnalités telles que :

Collaboration en temps réel où plusieurs personnes peuvent modifier des documents simultanément

Modèles prédéfinis pour standardiser la documentation relative au coaching

Mise en forme riche avec tableaux, checklists et multimédia intégré

Suivi de l'historique des versions pour voir l'évolution du document

Commentaires attribués pour des discussions contextuelles et des retours en temps réel

Click Up nous aide à organiser, visualiser et hiérarchiser les tâches, à assurer la transparence et le contrôle des tâches et des projets, et à interagir efficacement les uns avec les autres. L'interaction entre les documents et les tâches est excellente. Convertissez facilement des morceaux de texte en tâches.

2. Développement du leadership et intégration des talents

Plus de 40 % des cadres échouent dans les 18 mois suivant leur promotion ou leur recrutement externe, souvent en raison d'un mauvais accompagnement lors de leur intégration.

Le coaching exécutif peut jouer un rôle essentiel dans l'intégration des nouveaux dirigeants, non seulement en leur apprenant ce qu'ils doivent faire, mais aussi en les aidant à naviguer efficacement au sein de la culture de votre organisation. Mais pour que le coaching soit efficace, il doit être structuré, responsable et reproductible. C'est là que ClickUp entre en jeu.

Les coachs recommandent souvent des actions spécifiques, comme pratiquer la délégation, fixer des limites ou communiquer de manière plus transparente. Les tâches ClickUp permettent de décomposer ces objectifs ambitieux de coaching en leadership en étapes claires et faciles à suivre.

Décomposez vos objectifs les plus ambitieux en éléments d'action gérables grâce aux tâches ClickUp

Vous pouvez définir des niveaux de priorité pour chaque tâche, mapper les dépendances, créer des checklists, fixer des dates d'échéance et mesurer la progression via des statuts personnalisés afin de passer en toute transparence à un nouveau rôle de direction (ou à un rôle plus élevé).

Par exemple, un coach travaillant avec un nouveau vice-président de l'équipe commerciale pourrait créer des tâches pour :

Réaliser des évaluations du leadership

Planification des présentations de l'équipe

Définition des priorités pour les 90 prochains jours

Organiser des réunions entre niveaux hiérarchiques

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes dispersées dans des discussions, des e-mails et des feuilles de calcul. Sans un système unifié pour saisir et suivre les décisions, les informations commerciales critiques se perdent dans le bruit numérique. Grâce aux fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp, vous n'avez plus à vous en soucier. Créez des tâches à partir de discussions, de commentaires sur des tâches, de documents et d'e-mails en un seul clic !

Les champs personnalisés ClickUp vous permettent d'aller au-delà de la gestion de tâches de base, en vous permettant de suivre des compétences spécifiques en matière de leadership et d'organiser les informations de manière transparente.

Suivez, triez et filtrez votre travail sans effort, et transformez vos données en informations exploitables grâce aux champs personnalisés de ClickUp

Différents types de champs personnalisés vous permettent de saisir diverses informations, garantissant ainsi que les tâches sont organisées et cohérentes à tous les niveaux.

Suivi financier : Utilisez les champs de formule pour effectuer des calculs automatiques, tels que la budgétisation des coûts d'un projet ou le suivi des dépenses, et obtenez ainsi des informations financières en temps réel

Évaluation des compétences : Implémentez des champs déroulants pour évaluer les compétences en leadership, ce qui facilite le tri et le filtrage des points forts et des points à améliorer

Évaluation de l'impact : utilisez des champs de couleurs pour mettre en évidence l'impact de chaque tâche, afin de vous assurer que les activités essentielles du leadership reçoivent l'attention qu'elles méritent

Évaluation de l'impact : utilisez des champs de couleurs pour mettre en évidence l'impact de chaque tâche, afin de vous assurer que les activités essentielles du leadership reçoivent l'attention qu'elles méritent

3. Améliorez la productivité et la médiation au sein de vos équipes

Il arrive parfois que les équipes traversent des périodes difficiles qui nuisent à leur rendement. C'est là qu'intervient la médiation d'entreprise. Cette approche crée des espaces sûrs propices à un dialogue honnête. Les équipes peuvent ainsi surmonter leurs différences et rétablir la confiance, élément essentiel à la haute performance.

Le coaching ne concerne pas seulement la croissance individuelle, il joue également un rôle essentiel dans la résolution des conflits au sein des équipes et dans le renforcement de la collaboration.

Avec les tableaux blancs ClickUp, les équipes de direction et les coachs peuvent réfléchir à des stratégies de résolution des conflits ou mapper de nouveaux flux de travail pour améliorer la communication. Utilisez les fils de discussion et les commentaires assignés dans ClickUp pour faciliter les retours constructifs et les actions de suivi, le tout au même endroit.

ClickUp Chat comble le fossé entre les sessions de coaching formelles et les situations quotidiennes dans lesquelles les dirigeants doivent mettre en pratique les leçons apprises.

Affectez des messages sur ClickUp Chat pour favoriser les commentaires en temps réel et la résolution des conflits

Plutôt que d'attendre les réunions prévues, les coachs peuvent utiliser des fils de discussion en temps réel (ou asynchrones) pour :

Offrez une assistance dans les situations difficiles

Partagez des gains rapides et des commentaires positifs

Répondez à des questions urgentes

Envoyez des ressources utiles et des rappels

Maintenez votre élan entre les sessions

La discussion reste ciblée et exploitable, car vous pouvez associer des tâches ou des documents spécifiques à la discussion.

4. Suivi de la progression

Vous avez défini vos objectifs, les avez décomposés en tâches et mettez en œuvre avec diligence les conseils de coaching.

Comment savoir ce qui fonctionne ?

C'est lorsque les résultats du coaching sont définis, suivis et évalués au fil du temps que son impact est le plus important. Les tableaux de bord ClickUp vous permettent d'afficher en temps réel la progression de votre coaching.

Ajoutez des cartes personnalisées pour suivre visuellement la progression, éviter les goulots d'étranglement et valider les délais grâce aux tableaux de bord ClickUp

Créez des cartes personnalisées à afficher :

Taux de réalisation des objectifs

Notes attribuées aux commentaires

Participation à des réunions

Statut de l'élément

Temps consacré aux différentes activités de coaching

Une fois les données en place, utilisez les tableaux blancs pour mapper les défis, explorer les cadres de leadership ou imaginer des solutions avec votre coach.

Vous pouvez également consigner les points à retenir de la session, les éléments à traiter et l'évolution des priorités directement dans les tâches ou les champs personnalisés. Cela permet d'assurer la continuité entre les sessions et d'apporter des ajustements en temps réel à mesure que vous évoluez en tant que dirigeant.

5. Développez vos compétences en leadership grâce à l'IA

Et si nous vous disions que vous pouvez avoir un deuxième coach pour compléter votre coach principal ?

L'assistant IA intégré de ClickUp, ClickUp Brain, offre également des outils pratiques pour vous aider à vous développer en tant que leader. Il peut accélérer votre progression en rédigeant des plans de développement personnel, en résumant les sessions de coaching ou même en générant des invites, des instructions pour la réflexion et la croissance.

📮ClickUp Insight : Près de 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage s'appuient désormais sur des outils d'IA pour simplifier et accélérer leurs tâches personnelles. Vous souhaitez bénéficier des mêmes avantages au travail ? ClickUp est là pour vous aider ! ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, peut vous aider à améliorer votre productivité de 30 % grâce à moins de réunions, des résumés rapides générés par l'IA et des tâches automatisées.

Essayez-le vous-même. Décrivez simplement le domaine d'intervention de votre programme de coaching en leadership (par exemple, « améliorer la présence des cadres » ou « diriger avec empathie ») et l'IA générera un plan d'action personnalisé comprenant des jalons, des habitudes suggérées et des résultats mesurables.

Créez un plan d'action de coaching personnalisé avec ClickUp Brain

De plus, ClickUp Brain peut même vous suggérer des invitations à la réflexion adaptées à vos objectifs ou à vos expériences récentes, telles que :

« Qu'ai-je appris en dirigeant la réunion d'équipe aujourd'hui ? »

« Où aurais-je pu déléguer plus efficacement cette semaine ? »

« Mes décisions étaient-elles en adéquation avec les valeurs de notre entreprise ? »

Ces micro-moments de prise de conscience renforcent la conscience de soi et consolident les thèmes abordés lors du coaching.

Que vous soyez confronté à un conflit au sein d'une équipe, que vous planifiez une initiative importante ou que vous ayez du mal à influencer les parties prenantes, ClickUp Brain vous aide à trouver des solutions en réfléchissant à différentes perspectives et aux résultats possibles.

Que vous soyez confronté à un conflit au sein d'une équipe, que vous planifiez une initiative importante ou que vous ayez du mal à influencer les parties prenantes, ClickUp Brain vous aide à trouver des solutions en réfléchissant à différentes perspectives et aux résultats possibles.

Optimisez votre croissance professionnelle avec ClickUp

Grâce à une approche structurée de la croissance, à des canaux de feedback clairs et à des objectifs mesurables, le coaching exécutif aide les dirigeants à atteindre leur plein potentiel. Mais pour gérer votre parcours de coaching, vous avez besoin des bons outils. C'est là que ClickUp entre en jeu.

Les objectifs ClickUp vous aident à suivre vos cibles de développement en matière de leadership. Créez des jalons spécifiques pour les compétences que vous souhaitez développer, fixez des cibles mesurables et observez votre progression en temps réel.

Vous avez besoin de documenter vos sessions de coaching ? Utilisez ClickUp Docs pour prendre des notes détaillées, créer des plans d'action et partager vos idées avec votre coach. Le suivi du temps intégré à la plateforme vous permet de surveiller comment vous passez votre journée, vous aidant ainsi à vous concentrer sur les activités de leadership à fort impact.

De plus, grâce aux tableaux de bord ClickUp, vous pouvez visualiser votre parcours de croissance. Suivez les indicateurs clés, identifiez les tendances dans votre style de leadership et prenez des décisions fondées sur des données concernant votre développement.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp et transformez votre potentiel de leadership en résultats concrets.