Grok IA vs DeepSeek : quel LLM est le meilleur ?

Vous avez des tâches à automatiser, des informations à mettre en évidence et vous n'avez pas le temps de tester tous les outils d'intelligence artificielle (IA) qui prétendent tout faire. Un modèle linguistique de grande envergure (LLM) de qualité médiocre est frustrant et devient rapidement un goulot d'étranglement.

Lorsque vous devez choisir entre Grok IA et DeepSeek, il est facile de se perdre dans les listes de fonctionnalités sans trouver de réponse claire.

Lequel mérite votre temps et votre confiance ? Découvrez quel modèle résout les problèmes concrets tels que le raisonnement, l'automatisation et l'intégration. Et ne manquez pas le bonus à la fin, qui vous donne accès à plusieurs LLM en un seul (oui, c'est ClickUp ) ! 😉

Grok IA vs DeepSeek en un coup d'œil

Critères Grok IA DeepSeek Bonus : ClickUp IA IA Développeur xAI (l'équipe IA d'Elon Musk) DeepSeek (entreprise chinoise spécialisée dans l'IA) ClickUp (exploitant les modèles GPT d'OpenAI en arrière-plan) Accéder au modèle Payant, source fermée (abonnement premium requis) avec une version freemium Gratuit, open source Propriétaire ; intégré à la plateforme ClickUp en tant que fonctionnalité complémentaire (ClickUp AI) Architecture Mélange d'experts (MoE) Mélange d'experts (MoE) Basé sur GPT-4 (OpenAI LLM via intégration API) Taille du modèle Non divulgué, extrêmement volumineux 671 milliards de paramètres au total, 37 milliards actifs par jeton Aligné sur l'architecture GPT-4 (~175 milliards de paramètres) Données d'entraînement Données en temps réel provenant de X et données synthétiques 14. 8 000 milliards de jetons et capacités multilingues Hérité de l'ensemble de données GPT-4 + apprend de votre environnement de travail grâce à une IA contextuelle Fenêtre contextuelle Jusqu'à 128 000 jetons Jusqu'à 128 000 jetons Jusqu'à 128 000 jetons Capacité de raisonnement Excelle dans le raisonnement étape par étape grâce à des outils tels que « DeepSearch » et « Big Brain Mode » Puissant dans le traitement des chaînes de pensée, mais moins naturel dans la formulation Élevée : assistance à la résumisation, à l'extraction d'éléments d'action et suggestions intelligentes pour toutes les tâches Écriture créative Réponses engageantes et humaines, idéales pour raconter des histoires Bonnes performances, mais moins engageant que Grok Puissant et polyvalent, il peut générer des plans de blog, proposer des idées et rédiger du contenu adapté à différents rôles Maîtrise du codage Surpasse DeepSeek dans les tâches de codage et génère un code mieux structuré Capacité de codage adéquate, mais en retard par rapport à Grok Peut aider à la documentation et à la génération de code léger, mais ne remplace pas complètement un IDE Utilité dans le monde réel Transparence supérieure et ton conversationnel, idéal pour les domaines techniques et les tâches concrètes Efficace dans les champs STEM tels que les mathématiques et le codage, axé sur la précision Intégration transparente dans votre environnement de travail pour une utilisation dans les documents, les tâches, les commentaires et les résumés dans les flux de travail

Qu'est-ce que Grok IA ?

via Grok

Grok AI est un chatbot conversationnel développé par xAI. Basé sur le modèle linguistique Grok-1, il dispose de 33 milliards de paramètres et fournit des informations en temps réel en accédant aux données du Web et de X (anciennement Twitter).

La plateforme est connue pour son caractère spirituel et rebelle, capable de répondre à des questions que d'autres chatbots pourraient éviter. Elle combine humour, sarcasme et capacités avancées de résolution de problèmes pour offrir des interactions intuitives et engageantes.

Il est également multimodal, ce qui signifie qu'il peut traiter à la fois du texte et des images, par exemple en générant du code à partir de captures d'écran ou en décomposant des visuels.

🧠 Anecdote : La conception de Grok 3 s'inspire d'IA fictives telles que Deep Thought dans Le Guide du voyageur galactique et JARVIS dans Iron Man, visant à allier esprit et utilité pratique, ce qui est rare dans d'autres modèles.

Fonctionnalités de Grok IA

Grok IA est conçu pour les utilisateurs qui veulent des réponses rapides et en temps réel, avec une touche d'humour. Voici pourquoi vous devriez essayer Grok IA. 👇

Fonctionnalité n° 1 : technologie DeepSearch

Demandez à Grok de vous fournir des actualités en temps réel

Lorsqu'un simple résumé ne suffit pas, DeepSearch de Grok entre en jeu. Il combine les données en temps réel fournies par X avec plusieurs sources en ligne afin de générer des réponses détaillées qui couvrent plusieurs angles.

La transparence de Grok le distingue des autres. Il indique clairement d'où proviennent les informations et comment il est parvenu à ses conclusions. Les chercheurs, les analystes et les étudiants bénéficient ainsi d'un niveau de traçabilité que les modèles plus opaques ne peuvent offrir.

Fonctionnalité n° 2 : raisonnement avancé et résolution de problèmes

Bénéficiez d'un raisonnement et d'une analyse solides pour différents cas d'utilisation grâce à Grok IA

Grok 3 possède de solides capacités de raisonnement grâce à l'apprentissage par renforcement et à une fenêtre contextuelle massive pouvant contenir jusqu'à un million de jetons.

Il peut traiter et retenir de grands volumes d'informations, ce qui le rend efficace pour résoudre des problèmes mathématiques complexes, comprendre des documents longs ou suivre des invites nuancées en plusieurs étapes. Dans les benchmarks académiques et techniques, Grok est aussi performant que les modèles leaders en matière de logique et de résolution de problèmes.

📖 À lire également : Grok vs ChatGPT : une analyse approfondie des capacités de l'IA

Fonctionnalité n° 3 : comparaison de code et aide à la densité des mots-clés

Analysez la densité des mots-clés pour un référencement efficace grâce à Grok

Pour les ingénieurs et les équipes de développement, Grok propose des outils de comparaison de code en ligne. Ces outils vous permettent d'identifier rapidement les différences entre les fichiers, les versions ou les référentiels, ce qui est idéal pour examiner les demandes de tirage ou suivre les itérations de correction de bugs. Vous gagnez ainsi plusieurs minutes à chaque build, ce qui finit par représenter un gain de temps considérable.

Grok propose un outil de densité de mots-clés intégré à son interface pour les spécialistes du marketing, les créateurs de contenu et les professionnels du référencement naturel (SEO). Il aide les utilisateurs à analyser et à comparer la fréquence des mots-clés dans des documents ou des pages web, ce qui facilite l'ajustement du contenu pour une meilleure visibilité dans les résultats de recherche sans avoir besoin d'un outil SEO externe.

Tarifs de Grok IA

Free

Tarification personnalisée

Qu'est-ce que DeepSeek ?

via DeepSeek

DeepSeek est une plateforme alimentée par l'IA spécialisée dans l'analyse avancée des données, les capacités de raisonnement puissantes et le traitement du langage naturel (NLP). Elle exploite des LLM open source pour effectuer des tâches complexes telles que le codage, le raisonnement mathématique, la création de contenu et le service client.

La plateforme repose sur une architecture intelligente qui inclut le Mixture-of-Experts (MoE) et le Multi-head Latent Attention (MLA), ce qui signifie qu'elle fonctionne efficacement sans consommer beaucoup de puissance de calcul. Si vous recherchez des performances sans facture matérielle élevée, DeepSeek est donc un candidat sérieux.

🔍 Le saviez-vous ? DeepSeek est développé par une équipe basée à Shanghai et est rapidement devenu la réponse chinoise aux modèles de type GPT. Vous pouvez utiliser cet outil d'IA à des fins académiques et commerciales, ce qui est très important pour les développeurs à la recherche d'une IA accessible mais puissante.

Fonctionnalités de DeepSeek

DeepSeek est conçu pour la précision, la logique complexe et la compréhension approfondie. Vous souhaitez savoir comment ses fonctionnalités peuvent relever les défis de l'IA? Apprenons-en davantage. ⚓

Fonctionnalité n° 1 : architecture axée sur le raisonnement

Comprenez le pourquoi et le comment de chaque réponse fournie par DeepSeek

Les modèles tels que DeepSeek R1 et DeepSeek V3 sont conçus pour le raisonnement logique et l'analyse contextuelle. Contrairement aux systèmes d'IA traditionnels, ils expliquent comment les conclusions sont tirées, vous offrant ainsi la transparence dont vous avez besoin pour prendre de meilleures décisions.

Qu'il s'agisse de résoudre un problème mathématique, d'identifier des anomalies dans des données financières ou de décoder des modèles dans des rapports de santé, il vous explique le « pourquoi »

Obtenez une analyse étape par étape pour résoudre des problèmes complexes à l'aide de DeepSeek

Ce qui distingue DeepSeek, c'est sa couche d'interprétabilité. Au lieu de prendre des décisions dans une boîte noire, il explique visuellement quels points de données ont influencé sa réponse et vous guide tout au long de son processus de raisonnement. Cela est particulièrement utile dans des domaines à haut risque tels que l'application de la loi, le recrutement ou les audits réglementaires, où la compréhension de la raison derrière une décision est aussi importante que la décision elle-même.

De plus, il s'appuie sur l'apprentissage par renforcement à partir des commentaires humains (RLHF) et sur des algorithmes avancés d'apprentissage non supervisé. Cela signifie que cette alternative à Grok IA s'améliore en permanence sans mises à jour manuelles, ce qui la rend très autonome et efficace pour les applications en temps réel telles que l'évaluation des risques.

Fonctionnalité n° 3 : accessibilité open source

Accédez aux modèles open source DeepSeek tout en économisant de l'énergie

Pour les équipes qui recherchent la flexibilité, DeepSeek propose des modèles open source. Vous pouvez les personnaliser, les développer et les adapter sans être lié à un fournisseur. C'est un excellent moyen d'intégrer une IA avancée dans votre flux de travail sans sacrifier le contrôle.

De plus, il consomme moins d'énergie sans compromettre les performances, ce qui est idéal pour les startups et les petites équipes qui souhaitent bénéficier d'une IA puissante sans se ruiner en infrastructure.

Tarifs DeepSeek

Free

Tarification personnalisée

Grok IA vs DeepSeek : comparaison des fonctionnalités

Grok IA est conçu pour fournir rapidement des informations sous forme de discussions, tandis que DeepSeek se concentre sur l'analyse multimodale. Considérez Grok comme votre copilote à l'esprit vif et DeepSeek comme l'analyste qui explique le pourquoi des données.

Comparons maintenant les performances de ces modèles :

Fonctionnalité n° 1 : facilité d'utilisation

Commençons par les bases : comment chaque outil gère-t-il l'utilisation quotidienne et quelle est l'expérience globale dès la connexion ?

Grok IA

En termes d'accessibilité, Grok est le plus abordable des deux. Il est disponible sur le Web, iOS, Android et même en natif sur X, ce qui lui confère une large présence. Mais ce qui le distingue, c'est son style conversationnel. Son utilisation donne l'impression de parler à une personne intelligente qui sait expliquer les choses en langage simple.

DeepSeek

D'autre part, DeepSeek est idéal pour les professionnels techniques. Il est performant, mais s'oriente davantage vers la résolution analytique de problèmes et manque de la chaleur humaine de Grok au quotidien.

Vous n'aurez aucune difficulté à utiliser DeepSeek, mais vous ne vous sentirez peut-être pas aussi impliqué.

🏆 Gagnant : Grok pour son approche plus conviviale, en particulier pour les utilisateurs non techniques.

🧠 Anecdote : Les réponses de Grok peuvent être imprévisibles et non filtrées (en fait, les premiers testeurs disent que cela ressemble à « une IA qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas »). C'est à la fois son charme et son avertissement.

Fonctionnalité n° 2 : applications industrielles

Voyons maintenant comment chaque outil s'adapte à des cas d'utilisation réels dans différents secteurs et équipes.

Grok IA

Grok a clairement été conçu pour les particuliers, qui recherchent un assistant intelligent et plein d'esprit capable de les aider à coder, à générer des idées et à les tenir informés en temps réel. Cette alternative à DeepSeek IA est davantage un compagnon personnel qu'un moteur backend qui alimente votre travail.

DeepSeek

DeepSeek, quant à lui, convient à un large éventail d'utilisations professionnelles dans tous les secteurs. Il fait déjà des vagues dans le domaine de la santé pour le diagnostic, dans la finance pour la détection des fraudes et les prévisions de marché, et dans le commerce de détail pour l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et du comportement des clients. Sa force réside dans l'intégration, l'automatisation et la précision à grande échelle.

🏆 Gagnant : DeepSeek pour son approche axée sur les entreprises qui le rend prêt à l'emploi dans le secteur.

🧠 Anecdote : Bien avant Grok IA et DeepSeek, les artistes et les chercheurs utilisaient des systèmes basés sur des règles pour générer des visuels. L'un des premiers pionniers, Harold Cohen, a créé un programme d'IA appelé AARON qui produisait de l'art abstrait plusieurs décennies avant que l'art IA ne devienne tendance.

Fonctionnalité n° 3 : capacités multilingues

Nous examinerons ensuite comment chaque outil prend en charge la diversité linguistique, en particulier lors du travail entre équipes, régions ou publics internationaux.

Grok IA

Grok prend en charge un large intervalle de langues pour le texte et le code, ce qui lui permet d'engager des discussions, de fournir des traductions et de comprendre des invites, des instructions et des nuances dans toutes les langues, de l'anglais à l'espagnol en passant par le coréen et l'hindi. Il conserve même son esprit dans toutes les langues, ce qui n'est pas une mince affaire.

DeepSeek

DeepSeek offre également une assistance multilingue impressionnante, adaptée aux cas d'utilisation techniques et analytiques. Il peut extraire, traiter et résumer avec précision des informations provenant de documents rédigés dans différentes langues.

Ce qui le distingue, c'est sa capacité à gérer le langage technique et le jargon dans de multiples contextes linguistiques, une caractéristique essentielle pour les équipes internationales travaillant dans la recherche ou dans des environnements riches en données.

🏆 Gagnant : Égalité ! Grok excelle dans le multilinguisme conversationnel, tandis que DeepSeek domine dans la compréhension technique multilingue.

🔍 Le saviez-vous ? Le rapport 2024 State of AI révèle que la valeur des entreprises spécialisées dans l'IA a atteint le chiffre impressionnant de 9 000 milliards de dollars, grâce à un marché haussier pour l'exposition à l'IA parmi les entreprises cotées en bourse.

Grok IA vs DeepSeek sur Reddit

Nous avons fait ce que tout technophile curieux ferait pour aller au-delà du discours marketing : nous avons parcouru Reddit. Cette plateforme regorge d'avis non filtrés provenant de testeurs occasionnels et d'utilisateurs expérimentés. Nous avons passé au crible les fils de discussion sur Grok AI et DeepSeek afin de voir comment chaque modèle se comporte dans le monde réel, et voici ce que les utilisateurs ont à dire. 💁

Les fans de Grok IA n'ont pas tari d'éloges, appréciant sa capacité à citer des références, à vérifier sa précision et à fournir une assistance multilingue.

J'ai tellement apprécié l'efficacité et la fonction de recherche approfondie de Grok 3 que j'ai supprimé ChatGPT. C'est une véritable bête de course, qui recherche et indexe rapidement des informations sur des sites web gouvernementaux et scientifiques, dans des revues scientifiques, etc. Grok 3 fournit d'excellentes références et vérifie lui-même l'exactitude des informations...

J'ai tellement apprécié l'efficacité et la fonction de recherche approfondie de Grok 3 que j'ai supprimé ChatGPT. C'est une véritable bête, qui recherche et indexe rapidement des informations sur des sites web gouvernementaux et scientifiques, dans des revues scientifiques, etc. Grok 3 fournit d'excellentes références et vérifie lui-même l'exactitude des informations...

Voici ce qu'en pense un autre utilisateur de Reddit:

Beaucoup de gens ici oublient que le multilinguisme est également très important pour une grande partie du monde. DeepSeek est peut-être bon, mais comparé même à l'ancien Gemini flash, c'est complètement nul pour des langues comme le français. À première vue, cela peut sembler « correct », mais on remarque ensuite des erreurs de genre sur certains objets, etc. qui le rendent inutilisable.

Beaucoup de gens ici oublient que le multilinguisme est également très important pour une grande partie du monde. DeepSeek est peut-être bon, mais comparé même à l'ancien Gemini flash, c'est une vraie merde pour des langues comme le français. À première vue, cela peut sembler « correct », mais on remarque ensuite des erreurs de genre sur certains objets, etc. qui le rendent inutilisable.

En revanche, les utilisateurs de DeepSeek l'ont jugé supérieur en matière de raisonnement et de profondeur linguistique.

Si vous essayez d'écrire en chinois, en particulier dans le style de la littérature chinoise ancienne, R1 surpasse largement les autres modèles. Vous vous sentirez presque comme un écrivain professionnel (romantique et plein d'humour) !

Si vous essayez d'écrire en chinois, en particulier dans le style de la littérature chinoise ancienne, R1 surpasse largement les autres modèles. Vous vous sentirez presque comme un écrivain professionnel (romantique et plein d'humour) !

Voici ce que d'autres utilisateurs de Reddit ont dit à propos de DeepSeek :

Oui, je l'ai testé sur des puzzles logiques, en utilisant o1 pour vérifier son travail, mais je n'ai cessé de l'accuser d'être dans l'erreur alors qu'il n'y en avait pas... car c'était en fait o1 qui se trompait, et DeepSeek qui avait raison. DeepSeek a insisté sur le fait qu'o1 était dans l'erreur, puis j'ai expliqué la logique à o1, qui a admis son erreur et échoué...

Oui, je l'ai testé sur des puzzles logiques, en utilisant o1 pour vérifier son travail, mais je n'ai cessé de l'accuser d'être dans l'erreur alors qu'il n'y en avait pas... car c'était en fait o1 qui se trompait, et DeepSeek qui avait raison. DeepSeek a insisté sur le fait qu'o1 était dans l'erreur, puis j'ai expliqué la logique à o1, qui a admis son erreur et échoué...

Le verdict ? Les deux modèles ont leurs points forts, et vous feriez mieux de les essayer vous-même plutôt que de vous fier uniquement à des avis ponctuels.

Découvrez ClickUp, la meilleure alternative à Grok AI et DeepSeek

Vous n'êtes convaincu ni par Grok ni par DeepSeek ? Nous comprenons. Si les deux modèles ont leurs points forts, ils ont également été conçus pour des cas d'utilisation spécifiques, tels que la recherche, le raisonnement et la profondeur linguistique.

Mais que faire si vous avez besoin de quelque chose de plus pratique ? Un outil de gestion de projet par l'IA qui vous aide réellement à gérer votre travail, à automatiser vos tâches et à rester organisé sans avoir recours à des ingénieurs professionnels pour vous inviter, vous donner des instructions, etc. ?

C'est là que ClickUp entre en scène pour sauver la mise. 💪

C'est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et l'assistance en ligne, le tout optimisé par l'IA pour vous aider à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Découvrez pourquoi vous devez opter pour l'option C(lickUp) ! 🧰

Atout n° 1 de ClickUp : ClickUp Brain

Soyons honnêtes : les outils d'IA sont partout, mais très peu facilitent votre travail. ClickUp Brain change la donne. Il est intégré à votre plateforme de productivité et conçu pour penser, agir et s'adapter en fonction du mode de travail de votre équipe.

Recherchez des informations pertinentes en langage naturel à l'aide de ClickUp Brain

Voici un aperçu des principales fonctionnalités et cas d'utilisation de ClickUp Brain:

Vous croyez que vous êtes noyé dans des infos éparpillées ?

La gestion des connaissances par l'IA intervient comme la mémoire de votre organisation. Vous n'avez plus besoin de fouiller dans des dossiers cloisonnés ou de rechercher manuellement dans des fils d'e-mails pour trouver cette décision spécifique issue de discussions passées. Demandez à Brain et il trouvera les données pertinentes dans les tâches, les documents ou les projets en quelques secondes. Lorsque vous jonglez avec plusieurs flux de travail et que vous avez juste besoin de la bonne réponse rapidement, elle est déjà là.

Contrairement à Grok, qui excelle dans la recherche d'informations publiques en temps réel, ou à DeepSeek, qui brille dans le raisonnement, ClickUp Brain extrait le contexte de votre environnement de travail, et non du Web ouvert.

📌 Exemple : imaginez que vous êtes un chercheur en IA qui prépare une mise à jour pour les parties prenantes. Vous tapez « Quels sont les points clés à retenir de notre évaluation du modèle Transformer de février ? » Brain affiche immédiatement les points clés d'un document de réunion, un fil de commentaires liés à une tâche et un diagramme issu de la mise à jour hebdomadaire du statut, le tout en une seule fois.

Optez pour la gestion de projet par l'IA de ClickUp Brain pour obtenir instantanément des résumés de vos projets

Vous rédigez encore vos mises à jour manuellement ou passez d'un onglet à l'autre pour consulter les rapports de progression ?

Le gestionnaire de projet par l'IA s'en charge pour vous. Il génère des comptes rendus, crée des sous-tâches à partir de vos tâches et descriptions de tâches, et résume même l'activité des tâches en temps réel sans que vous ayez à ouvrir une seule carte. Il est conçu pour l'action, pas seulement pour la discussion.

Résumez les mises à jour de vos projets et rédigez des comptes rendus personnels avec ClickUp Brain

Alors que Grok et DeepSeek peuvent générer des résumés sur invitation ou à la demande, ClickUp Brain automatise cette tâche dans votre flux de travail.

📌 Exemple : Vous êtes un chef de projet senior qui gère une équipe d'ingénieurs de 10 personnes travaillant sur une nouvelle API. Avant votre réunion matinale, l'application IA génère automatiquement un résumé qui indique : « 3 tâches achevées, deux bloquées en raison de points de terminaison manquants, tests backend retardés d'un jour. » Vous n'avez pas écrit un mot ni relancé qui que ce soit pour obtenir des mises à jour : l'application a simplement extrait les informations nécessaires de ClickUp.

Passez d'un LLM à l'autre à l'aide de ClickUp Brain et optimisez le modèle en fonction de la tâche à accomplir

Vous aimeriez pouvoir utiliser ChatGPT et Claude sans changer d'outil ? ClickUp Brain ne vous limite pas à un seul LLM. Il vous permet d'accéder à des modèles externes directement depuis la plateforme, sans avoir à activer/désactiver des onglets ou à perdre le contexte.

📌 Exemple : Vous finalisez une proposition de financement pour votre start-up spécialisée dans l'IA. Vous utilisez ClickUp Brain pour résumer les résultats des recherches de votre équipe, puis vous faites appel à ChatGPT pour réécrire le résumé à l'intention d'investisseurs non spécialisés. Ensuite, vous vérifiez la taille de votre marché avec Claude. En un mot : fluide.

ClickUp's One Up #2 : Agents ClickUp Autopilot

Grok et DeepSeek sont impressionnants en matière de recherche, de code et de raisonnement, mais ils n'effectuent pas de mises à jour ni de modifications des tâches dans votre outil de gestion de projet. Les agents ClickUp, eux, le font.

Les agents Autopilot intelligents de ClickUp pour les listes, les dossiers, les espaces et les discussions agissent comme des collègues numériques, résumant de manière proactive les tâches, publiant des comptes rendus quotidiens/hebdomadaires, extrayant les éléments d'action et répondant même aux requêtes dans les canaux partagés, le tout sans invite manuelle.

💡 Conseil de pro : vous pouvez activer des agents prêts à l'emploi (par exemple, rapport quotidien, rapport hebdomadaire, compte rendu d'équipe) en quelques clics ou concevoir des bots personnalisés sans code, basés sur des règles et adaptés précisément à vos flux de travail. Ajoutez un agent ClickUp AI à vos flux de travail quotidiens pour les accélérer

Contrairement aux outils autonomes, les agents de ClickUp ne se contentent pas de comprendre et de répondre : ils poussent également les mises à jour, gèrent les tâches, génèrent des rapports et automatisent les étapes clés, offrant ainsi aux équipes un assistant IA intégré et transparent qui travaille réellement avec elles pour accomplir le travail.

Découvrez comment les configurer dans ce guide pratique :

ClickUp's One Up #3 : Documents ClickUp

Créez une base de données de documents centralisée avec ClickUp Docs

La gestion d'un document de projet entre Google Docs, Slack et Notion demande plus d'efforts que nécessaire.

Les documents ClickUp changent la donne. Entièrement intégrés au reste de votre environnement de travail, les documents créent un écosystème centralisé où vos notes de recherche, vos tâches et vos plans de projet ne se contentent pas de coexister, mais interagissent avec votre travail.

Vous pouvez intégrer des checklists avec des dates d'échéance, ajouter des mises à jour en temps réel sur les tâches, lier des tableaux entiers et même extraire des données en direct pour mettre à jour des documents provenant d'autres parties de votre environnement de travail.

📌 Exemple : Vous êtes un chercheur en IA qui planifie un sprint de mise au point pour un LLM multilingue. Vous rédigez un document décrivant les priorités linguistiques et les cas de test. Dans ce même document, vous intégrez une checklist pour votre équipe linguistique, vous liez les tâches assignées aux annotateurs et vous ajoutez une vue Tableau en direct montrant la progression dans les différentes langues.

Créez du contenu sur mesure pour différents cas d'utilisation avec AI Writer for Work de ClickUp Brain

Si vous rédigez un dossier de recherche, des spécifications produit, planifiez une campagne ou écrivez quoi que ce soit d'autre, AI Writer for Work est là pour vous aider. Il génère du contenu adapté à votre rôle et à l'étape de votre projet : descriptions de produits avec contexte technique, résumés d'expériences en anglais simple ou textes marketing pour votre déploiement ultérieur.

Et non, il ne sert pas seulement à corriger la grammaire de vos textes ; il comprend les besoins de votre équipe. Vous n'envoyez pas d'invites, d'instructions à un chatbot dans le vide ; vous co-créez du contenu avec une IA qui a une vision globale de votre environnement de travail.

📮 ClickUp Insight : La plupart des équipes utilisent déjà l'IA sous une forme ou une autre. Dans notre sondage, 88 % ont déclaré interagir régulièrement avec l'IA, et plus de la moitié l'utilisent plusieurs fois par jour. Pourtant, seules 12 % d'entre elles tirent parti des fonctionnalités d'IA intégrées aux outils qu'elles utilisent quotidiennement. À l'inverse, 62 % se tournent vers des outils tels que ChatGPT et Claude. Cet écart s'explique probablement par le manque de clarté des avantages, les préoccupations en matière de sécurité ou tout simplement par le fait que les fonctionnalités intégrées ne sont pas connues. ClickUp facilite cette connexion. Vous pouvez résumer les mises à jour, rédiger du contenu et créer des automatisations personnalisées en utilisant le langage naturel, le tout au sein de la même plateforme où votre travail se trouve déjà.

ClickUp's One Up #4 : Gestion de projet automatisée

Alors que Grok et DeepSeek brillent dans des domaines tels que la conversation naturelle, ClickUp se distingue là où cela compte vraiment pour les professionnels férus de technologie : l'exécution.

Son centre de commande de gestion de projet entièrement intégré est parfait pour créer, attribuer, automatiser et réaliser le travail. Le logiciel de gestion de projet ClickUp vous aide à tout faire, de la création d'une feuille de route produit à la gestion de sprints de recherche complexes, en passant par la synchronisation d'équipes interfonctionnelles.

Ses capacités d'automatisation, sa collaboration en temps réel et son assistant IA natif vous aident à avancer plus rapidement avec moins d'outils et sans approximations.

Découvrons les fonctionnalités qui le rendent si spécial. 👀

Discutez sur ClickUp

Collaborez avec votre équipe en temps réel grâce à ClickUp Chat

Votre équipe discute activement sur différentes plateformes pour partager des idées, prendre des décisions et définir les prochaines étapes. Les mises à jour importantes sont noyées dans la masse, les tâches sont oubliées et vous passez plus de temps à rechercher le contexte qu'à progresser.

Entrez dans le chat ClickUp. Contrairement à Grok, qui peut parler, et DeepSeek, qui peut analyser, ClickUp met les deux en action. Il intègre la communication en temps réel à l'intérieur de votre outil de gestion de projet afin que vous puissiez transformer instantanément les messages en tâches, lier directement les discussions aux projets et obtenir des résumés générés par l'IA des réunions et des conversations manquées.

Imaginez que vous discutez d'une nouvelle fonctionnalité dans le chat, que vous cliquez une fois pour créer la tâche, que vous lui attribuez une priorité et que vous la liez au sprint de développement sans jamais quitter la discussion.

Automatisation ClickUp

Si vous gérez plusieurs projets comportant une douzaine d'éléments mobiles : mises à jour de statut, rappels, tâches récurrentes et changements de priorités. Cela représente trop de maintenance manuelle, même avec des outils d'IA dotés de capacités de raisonnement avancées.

Automatisez les tâches routinières et libérez plusieurs heures chaque semaine grâce aux automatisations ClickUp

ClickUp Automatisations se distingue ici en vous aidant à automatiser les tâches répétitives. Par exemple, lorsqu'une tâche liée à une fonctionnalité est marquée comme « prioritaire », la plateforme la place automatiquement en haut de la liste des sprints en attente, en informe les ingénieurs en chef et l'étiquette pour qu'elle soit soumise à un contrôle qualité.

Vous devez planifier un appel de révision récurrent tous les vendredis à 10 h ? C'est terminé, automatiquement. Il s'agit d'une orchestration du flux de travail sans intervention qui s'adapte à vos besoins pendant que vous vous concentrez sur ce qui compte.

Et si vous ne souhaitez pas créer d'automatisations à partir de zéro, ClickUp Brain vous facilite encore plus la tâche. Il vous suffit de saisir une invite en langage naturel telle que « Créer une automatisation pour attribuer toutes les tâches urgentes au développeur principal » et de laisser l'IA s'en charger.

Le choix est évident : optez pour ClickUp !

Si Grok et DeepSeek offrent tous deux des avantages impressionnants en matière d'IA, la question reste posée : lequel vous aide réellement à en faire plus ?

Si vous souhaitez simplement discuter avec un LLM ou obtenir des résumés, les deux outils peuvent convenir. Mais si vous envisagez sérieusement d'appliquer l'IA à des flux de travail réels (gestion de projets, automatisation des tâches, coordination de votre équipe et harmonisation de toutes les informations en un seul endroit), ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, est sans égal.

Il combine des communications d'équipe intelligentes, la gestion des tâches, l'automatisation IA et des intégrations profondes dans une plateforme claire et puissante.

Alors, qu'attendez-vous ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅