Modèles d'organisateurs graphiques gratuits pour mieux mapper et planifier vos idées

N'avez-vous jamais l'impression que votre cerveau court un marathon sans ligne d'arrivée en vue ?

Idées, délais, listes de choses à faire : tout s'entremêle jusqu'à ce qu'il devienne impossible de se concentrer. C'est parce que nos esprits n'ont pas été conçus pour stocker des informations sans fin, mais pour les traiter.

C'est là que les organisateurs graphiques entrent en jeu. Ils vous aident à hiérarchiser les tâches, à respecter les délais et à structurer les projets.

Le meilleur dans tout ça ? Vous n'avez pas besoin de les créer de toutes pièces. Nous avons rassemblé les meilleurs modèles d'organisateurs graphiques gratuits pour vous aider à vous organiser et à rester sur la bonne voie, sans stress.

Que sont les modèles d'organisateurs graphiques ?

Nous connaissons tous « Hey Jude » des Beatles, n'est-ce pas ? Voici un organigramme (illustré ci-dessous) qui décompose la chanson entière en moins de 50 mots.

via Quora

C'est la magie des modèles de conception graphique: ils prennent des idées complexes, telles que des paroles de chansons, des évènements historiques ou des idées issues d'un brainstorming, et les structurent visuellement pour qu'elles aient un sens.

Voici ce qu'ils font : ✅ Ils aident les utilisateurs à organiser leurs pensées, leurs idées, leurs nouveaux mots et leur réflexion critique de manière structurée. Les étudiants ayant des troubles d'apprentissage les trouvent particulièrement utiles ✅ Ils se déclinent dans les catégories suivantes : diagrammes de Venn, cartes mentales, organigrammes et diagrammes à trois colonnes, offrant une structure claire ✅ Ces outils visuels mettent en évidence les détails clés, les relations et les détails d'assistance entre les concepts

les 18 meilleurs modèles d'organisateurs graphiques

Voici 18 modèles d'organisateurs graphiques, chacun étant conçu dans un but précis, qu'il s'agisse de résoudre des problèmes, de planifier des recherches ou d'organiser des détails clés.

1. Modèle de tableau blanc pour cartes mentales ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Personnalisez votre processus de réflexion de manière intuitive à l'aide du modèle de Tableau blanc Carte mentale de ClickUp

Le modèle de tableau blanc Carte mentale de ClickUp est un outil visuel conçu pour aider les utilisateurs à organiser leurs idées. Supposons que vous vous attaquiez à un nouveau concept ; ce modèle vous facilite la tâche grâce à un système de sous-catégories prêt à l'emploi qui vous permet de démarrer en quelques secondes.

Si vous cherchez un modèle d'organisateur graphique gratuit pour simplifier vos pensées et décomposer une idée principale, celui-ci est un choix judicieux associé à la fonctionnalité intégrée de cartes mentales de ClickUp!

✨ Idéal pour : Les étudiants, les enseignants et les gestionnaires de projets pour faire un brainstorming et organiser visuellement leurs idées.

📖 À lire également : Des exemples de cartes mentales époustouflants

2. Modèle de mappage de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Identifiez les obstacles en amont, hiérarchisez les tâches et gérez des projets complexes à l'aide du modèle de cartographie de projet ClickUp

Seulement 34 % des organisations achèvent la plupart ou la totalité de leurs projets dans les limites du budget. Mais qu'en est-il des autres ? Elles ont besoin d'un modèle de mappage de projet pour éviter que les choses ne dérapent.

Le modèle de mappage de projet ClickUp vous aide à planifier, suivre et visualiser les objectifs du début à la fin, le tout au même endroit.

Avec les statuts, champs et affichages personnalisés, vous pouvez repérer les obstacles à un stade précoce, hiérarchiser les tâches et rationaliser les flux de travail. Cela en fait un excellent outil pour les étudiants, les enseignants et les professionnels qui gèrent des projets complexes, des projets d'écriture structurés ou la planification de recherches.

✨ Idéal pour : Les managers d'équipe pour la planification, le suivi et la gestion de projets complexes.

🧩 Fait amusant : les notes autocollantes étaient l'outil original de mappage des projets. Avant les outils numériques, les équipes collaient souvent des notes Post-it sur les murs et les tableaux blancs pour créer des feuilles de route de projet.

3. Modèle de flux utilisateur ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Fidélisez les utilisateurs et incitez-les à revenir grâce au modèle de flux utilisateur de ClickUp

Une expérience utilisateur fluide peut faire ou défaire un produit. Saviez-vous que chaque dollar investi dans l'expérience utilisateur rapporte 100 dollars ? Cependant, visualiser et concevoir un flux utilisateur sans les bons outils est un travail à moitié terminé.

C'est là que le modèle de flux utilisateur ClickUp entre en jeu. Ce modèle d'organisateur graphique vierge gratuit permet d'identifier les points faibles et de créer une expérience utilisateur intuitive.

Avec les statuts, champs et affichages personnalisés, vous pouvez mapper l'ensemble du parcours de l'utilisateur, suivre les interactions et affiner les processus pour une meilleure convivialité.

✨ Idéal pour : Les concepteurs UX/UI et les chefs de produit pour mapper les interactions des utilisateurs.

4. Modèle d'organigramme de processus ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Standardisez, documentez et optimisez les flux de travail grâce au modèle d'organigramme de processus de ClickUp

78 % des collaborateurs se sentent à l'aise avec les outils de gestion de projet et de travail, car sans structure, les processus s'effondrent. Pour commencer, le modèle d'organigramme de processus ClickUp permet de concevoir, gérer et visualiser facilement les flux de travail.

Vous pouvez désormais gérer les opérations de votre entreprise, la gestion de projet visuelle ou les projets d'écriture structurés grâce à des organisateurs graphiques imprimables.

✨ Idéal pour : Les analystes d'entreprise et les responsables des opérations pour optimiser les processus.

💡 Conseil de pro : Vous avez du mal à communiquer vos commentaires sur le design ? Les meilleurs outils de commentaires visuels pour simplifier les commentaires vous présentent les meilleurs outils pour laisser rapidement des commentaires précis et exploitables.

5. Modèle de plan du site ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Améliorez la navigation et assurez-vous que chaque page remplit son objectif en utilisant le modèle de plan du site ClickUp

Toute personne impliquée dans la création d'un site Web peut vous dire à quel point un plan de site clair est important. C'est pourquoi le modèle de plan de site ClickUp vous aide à planifier, visualiser et gérer toutes les pages du site Web en un seul endroit.

Une fois mappés, vous pouvez convertir les objets du Tableau blanc en tâches, ce qui facilite le suivi de la progression, du brainstorming à la publication finale.

✨ Idéal pour : Les concepteurs et développeurs Web pour forfait et structurer les pages de site Web.

🧩 Anecdote : Saviez-vous que l'Helvetica, l'une des polices de caractères les plus populaires au monde, a été créée dans les années 1950 par Max Miedinger? Nommée d'après le nom latin de la Suisse, elle est appréciée des designers pour son aspect épuré, audacieux et moderne.

6. Modèle de feuille de route ClickUp UX

Obtenir un modèle gratuit Optimisez la convivialité et augmentez la satisfaction des utilisateurs en mettant en œuvre le modèle de feuille de route UX de ClickUp

Une expérience utilisateur (UX) exceptionnelle n'est pas le fruit du hasard. Elle nécessite une planification, une itération et une stratégie minutieuses. Et comme l'UX joue un rôle clé dans la réussite d'un produit, vous avez besoin d'un moyen structuré d'aligner les équipes, de hiérarchiser les idées et de suivre la progression au fil du temps.

C'est là qu'intervient le modèle de feuille de route UX de ClickUp. Ce modèle d'organisateur graphique gratuit fonctionne comme un tableau d'idées: il vous aide à visualiser les jalons, à planifier la recherche sur les utilisateurs et à mapper le développement des fonctionnalités.

✨ Idéal pour : Les concepteurs UX et les équipes produit pour hiérarchiser les fonctionnalités et suivre la progression de la conception.

7. Modèle d'idéation de conception ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Classez les idées de design par catégorie et suivez leur progression pour promouvoir les idées de design à l'aide du modèle d'idéation de design ClickUp

Pour vous aider à mieux hiérarchiser les idées de conception et à garder une longueur d'avance, le modèle d'idéation de conception de ClickUp sert de hub centralisé pour le brainstorming et l'organisation.

Ce modèle d'organisateur graphique gratuit permet aux équipes de collaborer efficacement, de suivre les jalons et de concrétiser les concepts. Que vous travailliez sur un nouveau produit, sur une nouvelle image de marque ou sur l'amélioration de l'expérience utilisateur, ce modèle vous aidera à visualiser le processus d'idéation du début à la fin.

✨ Idéal pour : Les designers et les professionnels de la création pour réfléchir et développer des idées innovantes.

🧩 Anecdote : Vous êtes-vous déjà demandé d'où vient le terme « graphisme » ? Il a été inventé par le graphiste William Addison Dwiggins en 1922, qui l'a utilisé pour décrire l'ensemble de son processus de conception.

8. Modèle de diagramme en T ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Évaluez efficacement les choix et avancez en toute confiance grâce au modèle de diagramme en T de ClickUp

Supposons que vous compariez deux designs de produits, l'un élégant et moderne, l'autre classique et fonctionnel. Comment décidez-vous lequel l'emporte ? Au lieu de trop réfléchir, utilisez un diagramme en T pour le décomposer.

Le modèle de diagramme en T de ClickUp est un modèle d'organisateur graphique gratuit qui vous aide à comparer visuellement deux options côte à côte. Par exemple, pour analyser les avantages et les inconvénients, les similitudes et les différences, ou les détails clés

Grâce à un diagramme structuré à deux colonnes, vous pouvez rapidement organiser vos idées, peser le pour et le contre et déterminer clairement la meilleure voie à suivre.

✨ Idéal pour : Les étudiants et les professionnels pour comparer et contraster facilement les options.

🧩 Anecdote : Saviez-vous que le logo emblématique de Nike a été conçu par une étudiante nommée Carolyn Davidson en 1971 pour seulement 35 $ ? Mais ne vous inquiétez pas, sa contribution n'est pas passée inaperçue ! Trois ans après l'introduction en bourse de Nike en 1983, les dirigeants l'ont surprise en organisant une fête et lui ont offert un nombre d'actions Nike dont le montant n'a pas été révélé !

9. Modèle de tableau blanc ClickUp Avantages et inconvénients

Obtenir le modèle gratuit Mapper visuellement les compromis pour éviter les erreurs coûteuses avec le modèle Tableau blanc Avantages et inconvénients de ClickUp

Chaque décision a des avantages et des inconvénients, mais les lister dans sa tête n'est pas toujours efficace. 47 % des organisations n'ont pas accès aux indicateurs de performance clés en temps réel, ce qui rend la prise de décision structurée encore plus difficile.

Le modèle Tableau blanc des avantages et inconvénients de ClickUp est un modèle gratuit qui se distingue des autres organisateurs graphiques en vous aidant à comparer visuellement les avantages et les inconvénients, à hiérarchiser les détails clés et à faire des choix éclairés plus rapidement.

Que vous décidiez de stratégies d'entreprise, de projets ou de fonctionnalités de produits, cet outil parfait garantit clarté et alignement de l'équipe.

De plus, vous pouvez tirer parti de l'outil Tableau blanc natif de ClickUp pour collaborer avec votre équipe en temps réel.

✨ Idéal pour : Les décideurs et les équipes qui souhaitent évaluer clairement les compromis.

💡Conseil de pro : Les blocages créatifs sont ennuyeux. Comment utiliser l'IA pour le brainstorming révèle comment l'IA peut vous aider à générer des idées innovantes et à surmonter les obstacles mentaux. Essayez ces astuces pour faire circuler votre créativité en un rien de temps !

10. Modèle de Tableau blanc pour brief créatif ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Organisez vos concepts créatifs et donnez vie à vos idées efficacement grâce au modèle de Tableau blanc pour brief créatif de ClickUp

Un bon design commence par une direction claire, sinon vous ne faites que deviner. Pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie, utilisez le modèle de tableau blanc de présentation du design ClickUp. Ce modèle d'organisateur graphique gratuit vous aide à définir les objectifs du projet, à mapper le parcours de conception et à identifier les domaines à optimiser.

Que vous lanciez un projet de marque, de refonte de site web ou d'emballage de produit, ce modèle permet à toutes les parties prenantes de rester sur la même page.

✨ Idéal pour : Les designers et les équipes marketing pour définir les objectifs du projet et la direction créative.

💡 Conseil de pro : Si vous n'êtes pas sûr de vos objectifs, vous pouvez utiliser ClickUp Brain, votre assistant personnel IA, pour créer des objectifs personnalisés et les associer à des tâches afin de suivre leur progression. ClickUp Brain étudie toutes les informations disponibles dans les bases de données pour suggérer des réponses à vos requêtes.

11. Modèle de Tableau blanc d'idéation ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Que vous soyez en pleine réflexion sur votre prochain grand projet ou en train de planifier des recherches, rendez le processus accessible grâce au modèle Tableau blanc d'idéation de ClickUp

Le terme « brainstorming » a été inventé par Alex Osborn, un publicitaire, dans les années 1940. Les règles originales d'Osborn encourageaient les idées folles, autant que possible, avec la notion que le filtrage et le raffinement viendraient plus tard.

Le défi commence par leur transformation en forfaits réalisables, ce qui a un réel impact. Le modèle Tableau blanc d'idéation de ClickUp est un modèle d'organisateur graphique gratuit conçu pour aider les équipes et les individus à structurer leurs idées.

En visualisant les concepts, en suivant les détails clés et en favorisant la collaboration, cet outil encourage les techniques créatives de résolution de problèmes et garantit que chaque idée reçoit l'attention qu'elle mérite.

✨ Idéal pour : Les équipes et les individus qui souhaitent réfléchir et hiérarchiser efficacement leurs idées.

💡Conseil de pro : Vous avez du mal à trouver de nouvelles idées ? Techniques de brainstorming créatif pour trouver vos meilleures idées propose des méthodes uniques pour stimuler la créativité et résoudre les problèmes plus rapidement, parfaites pour votre prochain grand projet !

12. Modèle de forfait ClickUp Communication

Obtenir le modèle gratuit Organisez les informations et suivez les efforts de communication grâce au modèle de plan de communication ClickUp

Que vous coordonniez une campagne marketing, des mises à jour d'équipe internes ou la sensibilisation des parties prenantes, le modèle de plan de communication ClickUp vous aide à visualiser les objectifs, à définir les messages clés et à mapper les canaux de communication.

Avec des sections dédiées au public cible, aux détails clés et aux échéanciers, ce modèle gratuit garantit des messages efficaces et cohérents.

✨ Idéal pour : Les spécialistes du marketing et les gestionnaires de projets qui souhaitent organiser leurs stratégies de communication et de sensibilisation.

🧩 Fait amusant : Les pigeons étaient autrefois utilisés pour la communication à longue distance en raison de leurs étonnantes capacités d'orientation. Les Perses, les Romains, les Grecs et les Moghols utilisaient tous des pigeons et, au XIXe siècle, ils livraient même des cotations boursières entre les villes.

13. Modèle de diagramme de Venn ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez les concepts qui se chevauchent et obtenez des informations sur les relations entre les différents éléments à l'aide du modèle de diagramme de Venn de ClickUp

Avez-vous déjà eu du mal à comparer et à mettre en contraste des idées de manière logique ? Les diagrammes de Venn permettent de résoudre ce problème en organisant visuellement et intuitivement les similitudes et les différences. Le modèle de diagramme de Venn ClickUp est un modèle d'organisateur graphique gratuit qui vous aide à :

✅ Identifier les relations entre les ensembles de données

✅ Suivi des détails clés

✅ Analysez les patrons en un coup d'œil

Que vous analysiez des données clients, organisiez des recherches ou mappiez les dépendances d'un projet, créez des organisateurs graphiques qui rendent les comparaisons complexes claires et exploitables.

✨ Idéal pour : Les étudiants et les analystes pour comparer des concepts et identifier des relations.

📖 À lire également : Comment utiliser l'IA pour la conception graphique

14. Modèle de tri de cartes ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Pour les chercheurs qui cherchent à optimiser l'expérience utilisateur, améliorez la navigation dans le contenu grâce au modèle de tri de cartes de ClickUp

Le modèle de tri de cartes ClickUp aide les équipes à organiser des sessions de tri de cartes efficaces, à classer les réponses des utilisateurs et à analyser les résultats pour obtenir des informations exploitables. C'est la technique de référence pour les développeurs qui cherchent à structurer les menus de navigation, le contenu des sites web et les catégories de produits en fonction du comportement réel des utilisateurs.

Grâce aux statuts, champs et affichages personnalisés, vous pouvez organiser le contenu de manière logique, tester les modèles mentaux des utilisateurs et affiner votre architecture d'information sans effort.

✨ Idéal pour : Les concepteurs UX et les chercheurs pour optimiser la navigation sur le site web et l'organisation du contenu.

💡 Conseil de pro : l'objectif est de travailler plus intelligemment, pas plus dur. Best Free Process Workflow Templates in Excel & ClickUp présente des modèles personnalisables gratuits pour faciliter votre flux de travail et gagner du temps.

15. Modèle de storyboard ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez-vous que les tâches sont bien définies et exécutées à temps grâce au modèle de storyboard de ClickUp

S'il y a une chose sur laquelle nous sommes tous d'accord, c'est que les produits se vendent rarement d'eux-mêmes ; ce sont toujours les histoires qui les accompagnent qui stimulent les équipes commerciales. Le modèle de storyboard ClickUp est conçu pour aider les équipes à décomposer les récits des utilisateurs. De cette façon, vous pouvez :

Ce modèle de storyboard aide à leur donner vie. Que vous cartographiiez le parcours d'un utilisateur, des diagrammes de séquences de films ou un concept de design, un modèle de storyboard garantit que vos idées sont structurées et organisées visuellement.

✅ Suivi de la progression

✅ Hiérarchiser les détails clés

✅ Visualisez les flux de travail

✨ Idéal pour : Les rédacteurs et les équipes produit pour mapper les parcours des utilisateurs et les récits visuels.

📖 À lire également : Meilleurs logiciels et outils de collaboration en design graphique

16. ClickUp Modèle de Tableau blanc pour le dessin

Obtenir un modèle gratuit Vous cherchez un moyen flexible de visualiser et de structurer vos projets d'écriture ? Utilisez le modèle Tableau blanc de ClickUp

Parfois, le meilleur moyen de réfléchir à des idées ou de résoudre des problèmes complexes n'est pas d'utiliser des mots, mais plutôt un croquis, un diagramme ou un simple gribouillage. Cependant, un modèle structuré peut vous offrir plus de productivité qu'une simple planche à dessin.

Le modèle Tableau blanc de dessin de ClickUp est un modèle d'organisateur graphique gratuit qui permet aux équipes de dessiner, d'esquisser et de schématiser leurs idées en temps réel.

De plus, ClickUp est le meilleur logiciel de Tableau blanc pour stocker, modifier et affiner des idées créatives tout en collaborant sans effort avec votre équipe.

✨ Idéal pour : Les designers et les équipes créatives pour esquisser, visualiser et collaborer en temps réel.

💡 Conseil de pro : Vous voulez atteindre vos objectifs plus rapidement ? Visualization Techniques to Achieve Your Goals vous montre comment exploiter le pouvoir de la visualisation pour créer une feuille de route claire vers la réussite et booster votre productivité !

17. Modèle de Tableau blanc pour la création de wireframes ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Résolvez les défis de conception à l'aide du modèle Tableau blanc de maquettage ClickUp

Les expériences utilisateur réussies commencent par des maquettes filaires solides. Le modèle de Tableau blanc pour maquettes filaires de ClickUp fait franchir une étape supplémentaire au concept en aidant les équipes à esquisser les flux des utilisateurs, à simplifier la collaboration sur le lieu de travail et à créer des dispositions intuitives.

Ce plan visuel aide les concepteurs et les développeurs à structurer les dispositions avant de se plonger dans des conceptions à part entière.

✨ Idéal pour : Les concepteurs UX/UI pour concevoir les flux des utilisateurs et créer des dispositions intuitives.

📖 À lire également : Le guide ultime de la gestion de projet visuelle

18. Modèle de carte à bulles ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Vous êtes submergé d'idées éparses ? Structurez des idées complexes avec le modèle de plan à bulles ClickUp

Une carte à bulles est un outil visuel qui permet de connecter des idées, de mettre en évidence des modèles et de structurer intuitivement des informations complexes. Le modèle de carte à bulles de ClickUp est un modèle d'organisateur graphique gratuit conçu pour décomposer des concepts complexes.

Cela peut vous aider à réfléchir à des idées et à identifier les relations clés entre les différents composants. Ainsi, lorsque vous travaillez sur un projet créatif ou une stratégie d'entreprise, ce modèle de brainstorming permet de mapper facilement les détails et de repérer les opportunités.

✨ Idéal pour : Les éducateurs, les stratèges et les équipes qui souhaitent organiser et connecter des idées complexes.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'organisateur graphique ?

Un modèle d'organisateur graphique est efficace lorsqu'il simplifie les informations et rend l'apprentissage plus attrayant. Voici comment repérer un bon modèle :

Représentation visuelle : Utilise des diagrammes, des graphiques et des cartes pour organiser les informations de manière structurée (Exemples : diagrammes à quatre colonnes, diagrammes SVA, diagrammes de contraste)

Clarté et simplicité : les dispositions restent faciles à suivre, avec des libellés clairs et des connexions entre les détails et les concepts clés

Adaptabilité : Fonctionne pour toutes les matières, de la prise de notes en histoire à la résolution de problèmes en mathématiques

Structure logique : Organise efficacement les idées, que ce soit à l'aide de fichiers image, de cercles qui se chevauchent, de diagrammes à trois colonnes ou de diagrammes de Venn.

Facilite l'apprentissage : encourage les élèves à réfléchir à des idées, à enrichir leur vocabulaire mot par mot, à structurer des projets d'écriture et à analyser visuellement les informations

Un clic (vers le haut) pour de superbes créations graphiques

