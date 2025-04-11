10 modèles gratuits de tests d'utilisabilité pour améliorer l'expérience utilisateur

Qu'il s'agisse de concevoir la prochaine grande application ou de perfectionner une mise à jour logicielle, les tests d'utilisabilité permettent de créer des produits intuitifs et conviviaux.

Mais élaborer le forfait de test parfait peut être aussi intimidant que déchiffrer des rapports de bugs cryptés. C'est là que les modèles gratuits de tests d'utilisabilité entrent en jeu !

Ces modèles sont parfaits si vous explorez des méthodes de recherche sur les utilisateurs ou si vous testez votre produit sur vous-même (car qui de mieux que votre équipe pour le tester ?).

De plus, ils sont suffisamment polyvalents pour tous les types de tests de logiciels, vous aidant à identifier les points faibles, à simplifier la conception et à fidéliser les utilisateurs.

Prêt à faire des tests d'utilisabilité un jeu d'enfant ? C'est parti !

Que sont les modèles de test d'utilisabilité ?

Les modèles de tests d'utilisabilité sont des cadres prédéfinis qui vous guident dans l'évaluation de la convivialité de votre produit. Ils sont comme des antisèches pour quiconque se lance dans un test d'utilisabilité.

Qu'il s'agisse de créer un script de test d'utilisabilité pour observer de vrais utilisateurs ou d'élaborer une checklist d'assurance qualité complète, ces modèles vous font gagner du temps et vous épargnent des efforts tout en assurant l'organisation et l'efficacité de vos tests.

Des tests manuels aux outils de test d'automatisation ultra-performants, les modèles de test d'utilisabilité sont suffisamment flexibles pour fonctionner avec n'importe quelle approche.

🧠 Anecdote : Le terme « test d'utilisabilité » remonte aux années 1980, mais le concept existe depuis les années 1940 ! À l'époque, il servait à tester les cockpits d'avion pour détecter les erreurs des pilotes. Il s'avère que même les professionnels de haut vol avaient besoin d'interfaces intuitives. Aujourd'hui, tout tourne autour des applications et des sites web, mais l'objectif reste le même : rendre les choses si simples que même un humain distrait et en manque de café puisse s'y retrouver !

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de test d'utilisabilité ?

Un bon modèle de test d'utilisabilité est votre feuille de route pour obtenir des informations efficaces sur les utilisateurs. Il doit simplifier le processus, garantir la cohérence et vous aider à découvrir des améliorations exploitables.

Voici ce qu'il faut rechercher :

Structure claire : décrit chaque étape du processus de test. Cela vous permet de ne pas manquer de détails essentiels lors de : décrit chaque étape du processus de test. Cela vous permet de ne pas manquer de détails essentiels lors de la rédaction des cas de test ou de l'organisation des commentaires

*champs personnalisables : propose des champs personnalisables pour adapter le modèle aux besoins de votre projet, qu'il s'agisse de documenter des exemples de tests d'utilisabilité ou des commentaires spécifiques des utilisateurs

Mettre l'accent sur les données qualitatives : Encourager la collecte de données qualitatives par le biais de questions ouvertes, ce qui permet de mieux comprendre le comportement des utilisateurs

Sections pour la recherche sur les utilisateurs et les objectifs : comprend un espace pour documenter les résultats de la recherche, garantissant l'alignement avec les objectifs du projet

Analyse des commentaires : Comprend une section permettant de classer et d'analyser les résultats des tests utilisateurs afin de rationaliser le processus de formulation des conclusions

*intégration avec des outils : Compatible avec les plateformes numériques pour simplifier la collaboration et l'automatisation de vos flux de travail de test utilisateur

Langage convivial : Offre des instructions simples et claires aux participants et aux animateurs, ce qui le rend accessible même aux débutants

👀 Le saviez-vous ? Il faut environ 50 millisecondes (0,05 seconde) aux utilisateurs pour se forger une opinion sur votre site web et décider s'ils vont rester ou partir.

10 modèles gratuits de tests d'utilisabilité

Les modèles de tests d'utilisabilité répondent à divers besoins, de la simple analyse de tâches à des cadres détaillés pour la collecte et l'analyse de données qualitatives.

Vous trouverez ici des modèles de ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail qui combine gestion de projet, gestion des connaissances et discussion, le tout optimisé par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

La principale raison pour laquelle j'aime ClickUp est que je peux séparer tout mon travail en projets et en équipes, puis tout afficher à un niveau aussi élevé ou détaillé que je le souhaite. Nous utilisons Jira pour le travail de développement, mais il n'était pas assez flexible pour mon travail de designer. Mon forfait ClickUp est plus complet à mesure que l'équipe de conception s'agrandit.

Explorons les modèles de tests d'utilisabilité pour différents cas d'utilisation.

1. Le modèle de forfait de test d'utilisabilité ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Forfait tout compris pour la planification, la gestion et le suivi de vos tests d'utilisabilité avec le modèle de ClickUp

Le modèle de plan de test d'utilisabilité ClickUp simplifie le processus de test d'utilisabilité, en guidant les équipes de test de la planification aux rapports, avec une approche structurée et efficace.

Les tests d'utilisabilité permettent d'évaluer la facilité d'utilisation d'un produit en observant les utilisateurs cibles effectuer des tâches réelles. Voici comment ce modèle vous aide à en forfait un pour votre produit :

Forfait Projet : une vue Liste axée sur les Objectifs SMART, soigneusement regroupés par initiative pour assurer clarté et concentration

Projet Gantt : une vue Liste dynamique des éléments à traiter, regroupés par initiative pour un suivi facile

Progression du projet : Suivi automatique du pourcentage d'achèvement des sous-tâches, offrant un aperçu en temps réel de la progression des tâches à l'aide de champs personnalisés

Phase du projet : Définit clairement la phase à laquelle appartient chaque tâche, en s'assurant que toute l'équipe est sur la même page à l'aide des champs personnalisés

Idéal pour : les développeurs de produits qui souhaitent tester leur logiciel auprès de leur groupe cible

2. Le modèle de gestion des tests ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez les cas de test, surveillez les résultats et garantissez la qualité grâce au modèle de gestion des tests ClickUp

Pour garantir la fiabilité et la disponibilité des logiciels, une gestion méticuleuse des tests est nécessaire pour toute équipe de développement logiciel. Le modèle de gestion des tests ClickUp aide les équipes de test à organiser leurs flux de travail d'assurance qualité du début à la fin.

Ce modèle pratique fournit un système structuré pour la planification, l'exécution et le suivi des tests, parfait pour les équipes travaillant sur tout, d'un petit site de commerce électronique à des projets logiciels complexes.

Voici comment procéder :

Filtrer et afficher : utilisez 11 statuts personnalisés tels que « Ignorer », « En cours » et « Prêt pour la révision » pour suivre l'état d'avancement de chaque test

Suivre la progression : Ajouter des champs personnalisés pour noter les détails essentiels tels que l'identifiant du scénario de test, le niveau de priorité et l'estimation de la durée

Visualisez les objectifs : Basculez entre les différents affichages pour gérer votre projet de test à votre façon, des conseils de démarrage à un affichage visuel intégré

Automatisez le travail : Réalisez votre étude d'utilisabilité en toute simplicité grâce à l'automatisation intégrée et aux outils d'IA qui réduisent le travail manuel

Collectez facilement des données : Créez des formulaires intégrés pour mener des sondages d'utilisabilité directement dans Créez des formulaires intégrés pour mener des sondages d'utilisabilité directement dans ClickUp Forms

Idéal pour : Les équipes d'assurance qualité et les testeurs de logiciels qui souhaitent organiser efficacement leur processus de test et assurer le suivi des résultats

3. Le modèle de cas de test ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Créez, suivez et gérez systématiquement les cas de test de logiciels avec le modèle de cas de test ClickUp

Vous voulez vous assurer que votre application logicielle fonctionne exactement comme prévu ? Le modèle de cas de test ClickUp vous aide à tester chaque fonctionnalité de manière approfondie et à suivre les résultats des tests d'utilisabilité. Ce modèle se distingue par son système d'organisation intelligent du processus de test d'utilisabilité.

Voici comment procéder :

Configurez différents libellés de statut personnalisés tels que « À faire », « En cours » et « Achevé » pour surveiller les tâches d'utilisabilité

Ajoutez des détails spécifiques à chaque scénario de test à l'aide des champs personnalisés. Suivez l'identifiant du scénario de test, les résultats attendus et les résultats réels, ce qui permet de repérer facilement les problèmes à corriger

Passez de la vue Liste pour un aperçu rapide à la vue Calendrier pour planifier les tests ou à la vue Gantt pour mapper votre échéancier de tests

Utilisez des sous-tâches imbriquées pour décomposer des tests complexes, affectez plusieurs membres de l'équipe pour collaborer sur les tests et définissez des priorités pour aborder les tests les plus critiques en premier

*idéal pour : les équipes de développement de logiciels qui ont besoin d'un moyen systématique de tester les fonctionnalités des applications et d'assurer le suivi des résultats

4. Le modèle d'évaluation heuristique de ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Évaluez systématiquement les interfaces utilisateur avec le modèle d'évaluation heuristique de ClickUp

Les revues heuristiques sont un élément essentiel de l'efficacité des flux de travail de conception et de développement de produits. Elles offrent une méthode rapide et efficace d'évaluation des interfaces utilisateur, permettant de détecter rapidement les problèmes d'utilisabilité et de faciliter les décisions d'amélioration basées sur les données.

Le modèle d'évaluation heuristique de ClickUp aide les équipes à effectuer des évaluations de conception approfondies en établissant des règles générales claires pour la discussion. Il s'agit d'un modèle de test pratique qui permet à chacun d'être sur la même longueur d'onde lors des scénarios de test.

Voici comment cela vous aide :

Structure d'évaluation claire : Utilisez l'affichage Heuristic Review pour parcourir méthodiquement chaque aspect de l'interface de votre produit

*segmentez et organisez les tâches : décomposez les éléments de conception complexes en morceaux digestes pour une évaluation ciblée. Assurez le suivi des résultats grâce à deux options de statut simples : Ouvert et Achevé

Guide de démarrage intégré : Accédez à des instructions étape par étape pour réaliser des évaluations heuristiques efficaces

*suivi de la progression et mises à jour : Marquez les tâches comme étant achevées au fur et à mesure que vous passez en revue votre checklist d'évaluation. Utilisez les fonctionnalités de suivi des tâches pour maintenir une progression régulière et repérer les éventuels goulots d'étranglement

Idéal pour : Les concepteurs UX et les équipes produit qui souhaitent réaliser des évaluations structurées de l'utilisabilité de leurs interfaces

5. Le modèle de rapport de test ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Documentez les résultats des tests et suivez systématiquement la progression grâce au modèle de rapport de test ClickUp

Le modèle de rapport de test ClickUp vous aide à documenter les résultats des tests de sites Web, de logiciels ou de tout autre produit dans un espace organisé.

Ce modèle permet de rendre les rapports de test clairs et systématiques en vous permettant de :

Gardez un œil sur la progression des tests grâce aux options de statut En cours, Prêt pour la révision, Réussi, Échoué et Bloqué

Ajoutez l'identifiant du scénario de test, le nom du testeur, la date du test, le résultat du test et les détails de la gravité du bug pour chaque test afin d'améliorer l'organisation et la visibilité

Passez de l'affichage du rapport de résumé des tests à celui des détails des cas de test, des rapports de bugs et du journal d'exécution des tests pour obtenir des informations exploitables

Ajoutez des membres de l'équipe pour collaborer à la création du script et du contenu finaux. Recevez des notifications automatiques sur la progression des tests et les mises à jour

Idéal pour : Les équipes d'assurance qualité et les développeurs de produits qui ont besoin d'un système organisé pour documenter et suivre les résultats des tests

💡Conseil de pro : Créez un tableau de bord ClickUp pour afficher des indicateurs en temps réel tels que les taux d'achèvement des tâches et les scores d'utilisabilité. Il est ainsi plus facile de partager des informations avec les parties prenantes et de hiérarchiser les améliorations.

6. Le modèle de test A/B de ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez, organisez et analysez les résultats des tests A/B avec le modèle de test A/B de ClickUp

Vous souhaitez prendre des décisions fondées sur des données concernant les fonctionnalités de votre produit ? Le modèle de test A/B de ClickUp vous aide à valider vos idées avant de les intégrer à votre produit final.

Ce modèle organise l'ensemble de votre programme de test dans un hub central. Voici ce que vous obtenez :

Organisation et suivi des tests : Utilisez les champs personnalisés pour enregistrer les noms des tests, les groupes de contrôle, les groupes d'expérimentation et les indicateurs de conversion

Plusieurs affichages pour une meilleure gestion :

Vue Liste : affichez tous vos tests au même endroit avec des champs personnalisés et des mises à jour de statut

Vue Tableau : Déplacez les tests à travers différentes étapes sur un tableau Kanban

Afficher le calendrier : planifier les dates de début et de fin des tests par simple glisser-déposer

Afficher l'échéancier : gérer la durée des tests sur un échéancier ajustable

*idéal pour : les développeurs de produits qui ont besoin d'un système organisé pour le suivi des différents résultats de test

7. Le modèle de test de la matrice de traçabilité ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivi des exigences techniques et des cas de test avec le modèle de test de la matrice de traçabilité ClickUp

Une traçabilité complète est indispensable pour qu'un projet atteigne ses objectifs. Elle établit des connexions claires et vérifiables entre les différents composants du projet, tels que les exigences et les choix de conception, garantissant ainsi la rigueur et la prévention des omissions critiques.

Le modèle de test de la matrice de traçabilité ClickUp aide les équipes de test à suivre les exigences techniques et à analyser la couverture des tests pour les produits et les systèmes.

Voici comment procéder :

Vue Liste : tirez parti de la flexibilité d'affichage de chaque espace, dossier et liste. Triez, filtrez et regroupez les tâches en fonction de votre flux de travail de test

Vue Tableau : Regroupez les tâches par statut, assigné, priorité, étiquette ou date d'échéance, idéal pour créer votre script de test d'utilisabilité et suivre la progression

Champs personnalisés : Utilisez plusieurs champs personnalisés tels que :

Personnes : Étiquetez les membres de l'équipe et attribuez des responsabilités pour chaque cas de test

Zone de texte : décrivez en détail les scénarios de test et les résultats attendus

Nombre : suivi des identifiants des cas de test et des numéros de version

Formule : calcul automatique des indicateurs de couverture des tests

Texte : Ajouter des libellés et des identifiants rapides

*idéal pour : les équipes d'assurance qualité et les responsables de tests qui ont besoin de maintenir une couverture de test organisée et une traçabilité entre les exigences et les cas de test

8. Le modèle de checklist ClickUp pour les tests d'acceptation par les utilisateurs

Obtenir le modèle gratuit Suivez et gérez votre processus de test d'acceptation par les utilisateurs (UAT) du début à la fin grâce au modèle de test d'acceptation par les utilisateurs ClickUp

Le modèle de test d'acceptation utilisateur ClickUp vous aide à organiser et à mener des sessions de test d'utilisabilité approfondies avec vos utilisateurs réels avant le lancement du produit.

Voici ce qui distingue ce modèle de test d'utilisabilité :

Créer des formats de test : Créez un script de test d'utilisabilité personnalisé et des critères de test en utilisant le format de checklist intégré

Suivre la progression des tests : Quatre statuts sont disponibles : Achevé, En cours, En attente et À faire

UAT Vue Gantt : Mapper votre échéancier de test et suivre les dépendances entre les différentes phases de test

Afficher les étapes et les étapes UAT : Décomposez votre processus de test en morceaux gérables et suivez l'achèvement

Afficher le guide de démarrage : Abonnez-vous à une checklist étape par étape pour configurer et exécuter efficacement vos sessions UAT

Idéal pour : Les chefs de produit et les équipes d'assurance qualité doivent organiser des sessions de test utilisateur structurées et assurer le suivi des commentaires des utilisateurs avant le lancement des produits.

9. Le modèle de gestion et de test de contenu A/B de ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Forfait pour planifier et analyser systématiquement les résultats des tests A/B avec le modèle de gestion et de test de contenu A/B ClickUp

Réaliser des tests A/B sans suivi approprié peut faire perdre un temps et des ressources précieux. Le modèle de gestion et de test de contenu A/B de ClickUp vous aide à centraliser toutes les données de vos rapports de tests d'utilisabilité dans un hub organisé.

Voici comment ce modèle peut vous aider :

Triez, filtrez et regroupez vos tests selon vos besoins

Ajoutez des statuts personnalisés pour suivre la progression, affecter des membres à l'équipe et définir des dates d'échéance

Faites passer les tests par différentes étapes sur un tableau Kanban , de la planification à l'exécution en passant par l'analyse

Mapper votre calendrier de tests pour éviter les conflits et garantir une exécution dans les délais

Planifiez et gérez les dates de test en toute simplicité grâce à la fonctionnalité de glisser-déposer

*idéal pour : les équipes produit, les chercheurs en expérience utilisateur et les spécialistes du marketing qui ont besoin d'organiser et d'analyser systématiquement les résultats des tests A/B

10. Le modèle d'évaluation heuristique de ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Effectuez une évaluation heuristique de bout en bout en un seul endroit grâce au modèle d'évaluation heuristique ClickUp

Vous cherchez à repérer les problèmes d'utilisabilité de vos produits numériques avant qu'ils ne frustrent les utilisateurs ? Le modèle d'évaluation heuristique ClickUp aide les équipes logicielles à réaliser des évaluations approfondies de l'utilisabilité en se basant sur des principes de conception éprouvés.

Ce modèle transforme l'évaluation de la convivialité en un processus structuré et piloté par une équipe. Voici comment :

Suivi de chaque étape : créez des champs personnalisés pour chaque principe d'utilisabilité que vous souhaitez vérifier, afin de rendre votre évaluation complète et organisée

Évaluer les progrès : Suivi de la progression et des conclusions de l'évaluateur à l'aide Suivi de la progression et des conclusions de l'évaluateur à l'aide des tâches ClickUp avec des priorités et des délais clairs

Visualisez les indicateurs : Créez des tableaux de bord résumés qui transforment les résultats de test épars en éléments d'action clairs

Collaborez et réfléchissez ensemble : Utilisez des documents collaboratifs pour recueillir les idées de l'équipe sur les objectifs des utilisateurs et les points sensibles

Collecte de données : Paramétrez des formulaires pour recruter des évaluateurs experts et recueillir leurs commentaires détaillés

Contextualiser : Ajoutez votre script final et vos questions de test aux descriptions des tâches pour faciliter la consultation

Idéal pour : les concepteurs d'expérience utilisateur, les chefs de produit et les équipes de développement qui souhaitent détecter les problèmes d'utilisabilité à un stade précoce et améliorer systématiquement leurs produits numériques

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs utilisent des méthodes incohérentes pour le suivi des éléments d'action, ce qui se traduit par des décisions manquées et des retards d'exécution. Que vous envoyiez des notes de suivi ou utilisiez des feuilles de calcul, le processus est souvent dispersé et inefficace. La solution de gestion des tâches de ClickUp assure une conversion transparente des discussions en tâches, afin que votre équipe puisse agir rapidement et rester alignée.

Transformez les commentaires des utilisateurs en réussite du produit avec ClickUp

Un bon test utilisateur ne consiste pas à suivre un script de modérateur rigide, mais à disposer des bons outils pour recueillir des commentaires honnêtes qui donnent forme à de meilleurs produits.

Ces 10 modèles et checklists vous aident à identifier les problèmes importants. Qu'il s'agisse de tester un nouveau flux de paiement ou de recueillir des données sur les difficultés des utilisateurs lors de tests d'utilisabilité à distance, chaque modèle vous offre un cadre éprouvé pour recueillir des informations pertinentes

Le meilleur dans tout ça ? Vous n'avez pas besoin d'un budget énorme pour réaliser des tests utilisateurs efficaces ou créer des modèles de tests d'utilisabilité. Ces modèles gratuits permettent de réaliser des tests à distance et aident les équipes de toutes tailles à repérer rapidement les problèmes d'utilisabilité, à valider les choix de conception, à créer des critères de réussite et à concevoir des produits que les utilisateurs ont envie d'utiliser.

ClickUp aide les équipes logicielles à transformer les résultats des tests utilisateurs en actions. Vous pouvez organiser les commentaires, suivre les modifications de l'interface et synchroniser l'ensemble de votre équipe tout en améliorant les fonctionnalités du produit.

Prêt à réaliser des tests utilisateurs plus intelligents et à créer de meilleurs produits ?

Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !