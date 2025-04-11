Modèles gratuits de compte rendu d'entretien pour rationaliser le processus de recrutement

Une session de débriefing efficace ne consiste pas seulement à partager des idées. Il s'agit de recueillir des commentaires structurés, de mettre tout le monde sur la même page et de prendre des décisions d'embauche intelligentes et étayées par des données.

Mais sans les bons outils, cela devient rapidement une corvée qui vous fait perdre beaucoup de temps.

Les modèles de compte-rendu d'entretien sont particulièrement utiles. Ils facilitent le processus de feedback, permettent de garder le cap dans les discussions et justifient chaque choix d'embauche par des informations solides.

Si vous souhaitez obtenir des idées pour améliorer votre processus de recrutement, ce guide est fait pour vous. Découvrons les meilleurs modèles de compte-rendu d'entretien et soyons confiants dans nos décisions de recrutement !

Que sont les modèles de compte rendu d'entretien ?

Un modèle de compte rendu d'entretien est un document structuré que les responsables du recrutement utilisent pour recueillir et évaluer les questions et les commentaires formulés lors des entretiens avec les candidats.

Ces modèles simplifient le processus d'évaluation des entretiens de recherche grâce à des composantes prédéterminées qui analysent tous les domaines clés de la performance, des capacités et de l'adéquation culturelle d'un candidat.

En utilisant ces modèles RH, les entreprises encouragent des entretiens cohérents et impartiaux, simplifient la prise de décision et conservent des enregistrements détaillés du processus de recrutement.

Les modèles de réunion de débriefing d'entretien fonctionnent souvent avec des sections permettant de classer les compétences importantes, d'identifier les forces et les faiblesses et de documenter les impressions générales.

Certains peuvent également inclure des systèmes de notation ou des checklists pour évaluer les candidats selon les mêmes critères. Cette cohérence améliore l'objet du processus de recrutement et permet de comparer plus facilement les candidats.

🔍 Le saviez-vous ? Environ 66 % des candidats déclarent qu'une expérience d'entretien agréable influence leur choix d'accepter une offre d'emploi.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de compte rendu d'entretien ?

Un modèle de compte rendu d'entretien approprié est un outil structuré qui permet une évaluation cohérente et plus objective des candidats après l'entretien. Il garantit une évaluation complète et impartiale en intégrant les éléments suivants :

*évaluation des compétences et aptitudes clés : Le modèle doit inclure des sections et des questions d'entretien stratégiques pour évaluer les compétences techniques, les compétences non techniques et l'adéquation culturelle pertinentes

*échelles de notation ou systèmes de notation prédéfinis : Pour garantir la cohérence entre tous les intervieweurs, le modèle doit inclure des échelles de notation ou des systèmes de notation standardisés, qui rendent le retour d'information plus quantitatif et comparatif

Note sur les points forts et les points faibles : Elle doit permettre aux recruteurs de noter des observations particulières, telles que les points forts d'un candidat, les points à améliorer et tout Elle doit permettre aux recruteurs de noter des observations particulières, telles que les points forts d'un candidat, les points à améliorer et tout signal d'alarme lors de l'entretien , offrant ainsi une perspective équilibrée

Impressions générales et recommandations : Le modèle doit inclure une partie où les recruteurs peuvent résumer leurs impressions générales et fournir leurs recommandations finales en matière d'embauche

Feedback basé sur des preuves : Un excellent modèle aide les intervieweurs à étayer leurs conclusions avec des instances spécifiques de l'entretien, ce qui donne un feedback plus crédible et plus efficace

*uniformité et objectivité : En normalisant les critères d'évaluation, le modèle devrait favoriser la cohérence, minimiser les préjugés et améliorer la prise de décision

➡️ En savoir plus : Découvrez une journée dans la vie d'un recruteur

12 modèles de compte-rendu d'entretien

Choisir le bon modèle de compte rendu d'entretien vous aide à prendre des décisions éclairées. Découvrez ces 12 modèles polyvalents qui permettent à votre équipe d'évaluer les candidats de manière transparente et collaborative.

1. Modèle de processus d'entretien ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Organisez et simplifiez votre flux de travail d'entretien grâce au modèle de processus d'entretien ClickUp

Le modèle de processus d'entretien ClickUp optimise tous les aspects du flux de travail de recrutement, ce qui se traduit par un processus de recrutement simplifié et efficace. Ce modèle permet aux équipes RH de forfaitiser les dates d'entretien, de suivre la progression des candidats et de recueillir des commentaires sur une plateforme centralisée de gestion des ressources humaines.

Les organisations peuvent suivre le parcours de chaque candidat grâce à des statuts spécifiques tels que « présélectionné », « entretien prévu » et « embauché », ce qui réduit les lacunes en matière de communication et améliore la transparence.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Catégorisez et attribuez les tâches à l'aide des champs personnalisés pour gérer les processus d'embauche complexes

Utilisez des vues telles que Liste, Gantt, Charge de travail et Calendrier pour suivre la progression du recrutement et gérer plus efficacement les plannings d'entretiens

Partagez les commentaires, les notes et les mises à jour avec les membres de l'équipe en temps réel pour faciliter la prise de décision collaborative

Attribuez automatiquement des tâches aux membres de l'équipe, telles que la planification des entretiens ou l'évaluation des candidats, pour assurer une coordination fluide

📌 Idéal pour : les équipes RH et les responsables du recrutement qui cherchent à standardiser leurs processus de recrutement, à améliorer la collaboration et à accroître la productivité dans la gestion des candidats

💡 Conseil de pro : Utilisez ClickUp pour les ressources humaines afin de rationaliser votre processus de recrutement, de gérer les viviers de candidats et de collaborer de manière transparente avec votre équipe. Il s'intègre parfaitement aux autres fonctionnalités de ClickUp, notamment les automatisations et les documents, pour améliorer la productivité et la cohérence du recrutement.

2. Modèle de formulaire d'évaluation ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Recueillez et évaluez les commentaires de manière cohérente grâce au modèle de formulaire d'évaluation ClickUp

Le modèle de formulaire d'évaluation ClickUp améliore efficacement le processus d'évaluation, que ce soit pour les performances des employés, les évaluations de projets ou d'autres besoins en matière de feedback.

Il utilise des statuts tels que « Ouvert » et « Achevé » pour suivre correctement la progression. Le modèle comporte également dix champs personnalisés dans lesquels les utilisateurs peuvent fournir des informations importantes telles que les récompenses et les jalons, le titre du poste et les points à améliorer.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Accédez à trois vues uniques (formulaire d'évaluation, liste des évaluations des employés et vue « Commencer ici ») pour un aperçu complet du processus d'évaluation achevé

Organisez et accédez efficacement aux informations pour rationaliser les flux de travail et améliorer la collaboration au sein de l'équipe

Utilisez les automatisations ClickUp pour l'efficacité du flux de travail, le suivi du temps ClickUp pour le contrôle des performances et les réactions aux commentaires pour un retour interactif

Stockez toutes les notes et tous les rapports d'évaluation au même endroit, ce qui facilite la comparaison des performances et la prise de décisions éclairées

📌 Idéal pour : les équipes RH et les chefs de projet qui souhaitent un processus d'évaluation structuré et efficace

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de formulaires d'évaluation d'entretien

3. Modèle de formulaire de feedback ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivi efficace des commentaires grâce au modèle de formulaire de commentaires ClickUp

Le modèle de formulaire de commentaires ClickUp est destiné à simplifier le processus de collecte et d'organisation des commentaires des clients, des utilisateurs et des membres de l'équipe. Il comprend des statuts configurables tels que « Achevé » et « À faire » pour permettre aux équipes de gérer facilement la progression des commentaires.

Ce modèle de formulaire de feedback comprend également sept champs personnalisés : fournisseur de services, date d'achat, niveau de client, évaluation globale et suggestions d'amélioration pour garantir une collecte de données détaillée et structurée.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Affichez des vues personnalisées pour visualiser les critiques constructives sous différents angles

Gérez et organisez facilement les commentaires, en vous assurant qu'aucun détail n'est négligé

Intégration avec ClickUp Forms pour des sondages de feedback personnalisés, ClickUp Automations pour une distribution efficace des formulaires et ClickUp Dashboards pour une analyse en temps réel des feedbacks

📌 Idéal pour : Les équipes qui cherchent à recueillir de nombreuses informations auprès des clients, à analyser les résultats et à apporter des améliorations de manière efficace

4. Gestion des entretiens et modèle de rapport ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Standardisez les évaluations des candidats à l'aide du modèle de rapports et de gestion des entretiens ClickUp

Le modèle de gestion des entretiens et de rapports ClickUp permet d'organiser tous les aspects du processus d'entretien, qu'il s'agisse d'entretiens de compétences ou de personnalité. Il comporte six statuts uniques, dont « À examiner », « En cours », « Offre acceptée » et « Rejeté », qui permettent aux équipes de suivre sans effort la progression de chaque candidat.

Avec 13 champs spécifiques, dont l'adéquation culturelle, les compétences en communication et les compétences techniques, il garantit un examen approfondi et cohérent.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Accédez à quatre affichages personnalisés, notamment le statut du rapport, le guide de démarrage, le formulaire de rapport d'entretien et les rapports d'entretien, pour surveiller en détail l'administration des entretiens

Suivi de la progression de chaque candidat pour plus de transparence et de cohérence tout au long du processus de recrutement

Intégration facile avec ClickUp Checklists pour le suivi des tâches liées aux entretiens, ClickUp Docs pour la compilation des commentaires des entretiens et ClickUp Dashboards pour mesurer la progression globale

Centralisez les rapports d'entretien et les commentaires pour comparer les candidats et prendre facilement des décisions d'embauche éclairées

📌 Idéal pour : Les équipes de recrutement qui souhaitent standardiser la gestion des entretiens et améliorer la prise de décision grâce à des évaluations précises des candidats

🔍 Le saviez-vous ? Seuls 41 % des candidats déclarent avoir reçu un retour d'entretien, ce qui indique un manque de communication important.

5. Modèle de notes de réunion d'entretien ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Documentez, discutez et organisez les discussions d'entretien avec le modèle de notes de réunion d'entretien ClickUp

Le modèle de notes de réunion ClickUp Interview vous aide à prendre des notes plus organisées et plus efficaces pendant les réunions. Il permet aux équipes de documenter les moments critiques, les décisions et les éléments d'action de manière organisée, en s'assurant que rien d'important n'est négligé.

Ce modèle permet aux utilisateurs d'organiser les tâches et les choix dans un référentiel unique et consultable, améliorant ainsi la coopération et le suivi.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez et accédez facilement aux notes de réunion pour vous assurer que rien n'est oublié ou négligé

Suivez les étapes des réunions et catégorisez les informations à l'aide de statuts et de champs personnalisés pour une meilleure organisation et un meilleur suivi

Intégration avec ClickUp Docs pour la prise de notes en temps réel, ClickUp Automatisations pour le paramétrage des rappels et ClickUp Tableaux de bord pour le suivi des résultats des réunions

📌 Idéal pour : Teams visant à accroître l'efficacité et à organiser les notes de réunion

Obtenir le modèle gratuit Optimisez les étapes de recrutement à l'aide du modèle ClickUp Hiring Candidates

Le modèle ClickUp Hiring Candidates complète la pile technologique de recrutement. Il aide les équipes à gérer les candidatures, les différents types d'entretiens et les décisions.

Le modèle fournit une assistance pour les statuts configurables tels que « Soumis », « En cours », « Entretien téléphonique », « Offre » et « Rejeté », ce qui permet de suivre clairement le parcours de chaque candidat. Vous pouvez comparer et prendre des décisions facilement grâce aux champs personnalisés pour classer les rôles, les talents, les questions d'entretien et les commentaires.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Accédez à cinq affichages personnalisés (suivi des candidats par les RH, vue Discussion, galerie complète et liste complète) pour obtenir un aperçu complet de l'ensemble du processus de recrutement

Suivez clairement le parcours de chaque candidat pour un processus de recrutement transparent et organisé

Intégration avec ClickUp Calendrier pour la planification des entretiens, ClickUp Documents pour l'enregistrement des notes d'entretien et ClickUp Automatisations pour les mises à jour de statut en temps réel

📌 Idéal pour : les services RH et les recruteurs qui souhaitent centraliser la gestion des candidats et rationaliser les opérations de recrutement

➡️ En savoir plus : Types de formats et de styles d'entretien pour l'évolution de carrière

7. Modèle de matrice de sélection ClickUp pour le recrutement

Obtenir le modèle gratuit Comparez objectivement les qualifications des candidats grâce au modèle de matrice de sélection ClickUp

Le modèle de matrice de sélection ClickUp Hiring offre une approche plus structurée et plus axée sur les données pour évaluer les candidats. La matrice de sélection met l'accent sur la notation et la comparaison des candidats par rapport à des critères prédéfinis tels que les compétences en communication, l'expérience et l'adéquation culturelle.

Il dispose de sept champs personnalisés conçus pour créer des modèles de formulaires d'évaluation basés sur les compétences , aidant les équipes à évaluer objectivement chaque candidat.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Accédez à des affichages détaillés tels que les calendriers d'entretien et la base de données des candidats pour comparer les candidats côte à côte

Évaluez les candidats à l'aide de critères prédéfinis pour un processus d'évaluation cohérent et impartial

Rationalisez la communication entre les membres de l'équipe de recrutement pour vous assurer que tout le monde reste aligné tout au long du processus d'évaluation

📌 Idéal pour : Les équipes de recrutement à la recherche d'une approche structurée et impartiale pour évaluer les candidats en fonction de critères spécifiques

➡️ En savoir plus : Comment recruter en fonction de la culture d'entreprise : stratégies pour les professionnels des ressources humaines

8. Modèle de mappage des compétences ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Identifiez et gérez les lacunes en matière de compétences à l'aide du modèle de mappage des compétences ClickUp

Le modèle de mappage des compétences ClickUp aide les organisations à gérer et à analyser les compétences de leurs employés, à identifier les lacunes et à organiser des activités d'apprentissage ciblées.

Il prend en charge des statuts configurables tels que « Ouvert » et « Achevé » pour suivre la progression et 12 champs personnalisés pour l'évaluation des talents, tels que les catégories techniques, générales et spécifiques à un poste.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Accédez à six affichages personnalisés, notamment Compétences techniques, Compétences relationnelles et Formulaire d'évaluation des compétences, pour un aperçu clair des données relatives aux compétences

Catégorisez et évaluez efficacement les talents pour identifier plus facilement les lacunes en matière de compétences et planifier des initiatives de développement

Suivi de la croissance et du développement des employés au fil du temps, en veillant à ce que les compétences de votre équipe soient alignées sur les objectifs de l'organisation

📌 Idéal pour : Les équipes RH et les managers qui cherchent à détecter les lacunes en matière de compétences et à planifier le développement des employés

9. Modèle de recrutement et d'embauche ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez la progression du recrutement et améliorez la collaboration avec vos collègues grâce au modèle de recrutement et d'embauche ClickUp

Le modèle de recrutement et d'embauche ClickUp facilite l'ensemble du processus d'acquisition de talents, de la recherche de candidats potentiels à la finalisation des offres d'emploi. Il comporte sept statuts configurables, dont « Nouveau candidat », « En entretien », « Offre envoyée » et « Embauché », qui garantissent un flux de travail transparent et organisé.

De plus, ce modèle permet des évaluations complètes et cohérentes grâce au suivi des détails, des qualifications et des commentaires des candidats à l'entretien dans 21 champs configurables.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Accédez à quatre affichages uniques, dont le Suivi des candidatures et le Pipeline des entretiens, pour obtenir un aperçu complet des compétences de recrutement et de la progression des candidats

Surveillez les informations, les qualifications et les commentaires des candidats de manière cohérente pour simplifier le processus d'évaluation et de prise de décision

Coordonnez facilement les tâches et communiquez avec les membres de l'équipe de recrutement pour un processus de recrutement fluide et efficace

📌 Idéal pour : Les services RH et les recruteurs qui cherchent à accroître leur efficacité et à organiser leurs processus de recrutement

Obtenir le modèle gratuit Documentez et analysez les données d'évaluation grâce au modèle de rapport d'évaluation des candidats potentiels ClickUp

Le modèle de rapport d'évaluation des candidats potentiels ClickUp simplifie la documentation d'évaluation et facilite l'analyse des données d'évaluation. Il est parfait pour les évaluations de performance, les évaluations de projets ou les rapports de feedback.

Le modèle comporte des statuts personnalisés qui permettent de suivre le déroulement de chaque évaluation, afin de s'assurer que rien n'est négligé. Il comporte des champs personnalisés pour vous aider à classer les critères et les attributs d'évaluation, afin de garantir la cohérence et l'exhaustivité de l'ensemble.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Accédez à plusieurs vues, notamment Liste, Diagramme de Gantt, Charge de travail et Calendrier, pour visualiser la progression et gérer efficacement les échéanciers

Catégorisez les critères et les attributs d'évaluation à l'aide de champs personnalisés pour des évaluations complètes et cohérentes

Comparez facilement les données de performance au fil du temps pour prendre des décisions fondées sur des données et identifier les opportunités de croissance

📌 Idéal pour : Les managers et les équipes qui cherchent à établir des rapports d'évaluation complets et basés sur des données

📮 ClickUp Insight : 37 % des travailleurs envoient des notes de suivi ou des comptes rendus de réunion pour assurer le suivi des éléments d'action, mais 36 % d'entre eux s'appuient encore sur d'autres méthodes fragmentées. Sans système unifié de capture des décisions, les informations clés dont vous avez besoin peuvent se perdre dans les discussions, les e-mails ou les feuilles de calcul. Avec ClickUp, vous pouvez instantanément transformer les discussions en tâches réalisables dans toutes vos tâches, discussions et documents, en vous assurant que rien ne passe entre les mailles du filet.

11. Modèle de checklist de recrutement ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Organisez et achevez les tâches de recrutement à l'aide du modèle de checklist de recrutement ClickUp

Le modèle de checklist de recrutement ClickUp propose une liste complète des actions que les équipes peuvent entreprendre, du sourcing à l'intégration. Il fournit une assistance pour les statuts uniques afin de suivre la progression à chaque étape, en s'assurant qu'aucun détail n'est oublié.

De plus, ses champs personnalisés pour catégoriser les activités et attribuer les responsabilités permettent de maintenir un flux de travail de recrutement ordonné et efficace.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Catégorisez les tâches et attribuez les responsabilités à l'aide de champs personnalisés pour un processus de recrutement organisé et efficace

Intégration avec ClickUp Automatisations pour réduire les tâches manuelles et ClickUp Tableaux de bord pour un suivi et des informations en temps réel

Améliorez la coordination entre les membres de l'équipe pour que tout le monde respecte le calendrier tout au long du processus de recrutement

📌 Idéal pour : les services RH et les recruteurs à la recherche d'un moyen systématique et efficace de gérer le processus de recrutement

12. Modèle ClickUp d'intégration des nouveaux employés

Obtenir le modèle gratuit Assurez une intégration en douceur grâce au modèle d'intégration des nouveaux employés de ClickUp

Le modèle d'intégration des nouveaux employés de ClickUp facilite l'intégration et permet aux nouveaux employés de prendre un bon départ. Il comporte des statuts personnalisés tels que « Orientation », « Formation » et « Achevé », qui aident les utilisateurs de logiciels RH à suivre facilement chaque étape de l'intégration.

Le meilleur ? Les champs personnalisés du modèle, tels que le rôle, le service et la date de début, aident à organiser les tâches et à personnaliser l'intégration.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Accédez à des vues telles que Liste, Échéancier, Charge de travail et Calendrier pour obtenir un aperçu achevé du processus d'intégration

Organisez les tâches et personnalisez l'expérience d'intégration en utilisant des champs personnalisés pour offrir une introduction structurée et accueillante aux nouveaux employés

Maintenez l'engagement et l'information des nouveaux employés en leur fournissant une feuille de route claire de leur parcours d'intégration, ce qui les aidera à s'adapter en douceur à leur nouveau rôle

📌 Idéal pour : Les équipes RH et les managers qui souhaitent créer une expérience d'intégration fluide, organisée et engageante

Les modèles de compte-rendu d'entretien changent la donne dans le processus de recrutement. Ils mettent fin au chaos des évaluations de candidats, en aidant les recruteurs à se concentrer sur ce qui compte vraiment au lieu de se débattre avec des notes ou de se souvenir de qui a dit quoi.

Une mise en forme simple et structurée permet de comparer facilement les candidats, de garder tout le monde sur la même page et d'éviter les moments où l'on se demande « euh, qu'est-ce qu'on a pensé de ce candidat ? ».

Ajoutez ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, à la liste. Elle vous aide à rationaliser le recrutement en organisant les pipelines de candidats, en suivant les tâches d'embauche et en collaborant efficacement sur une seule plateforme.

Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui pour découvrir comment ClickUp permet de prendre des décisions de recrutement plus rapides et plus pertinentes.