Modèles gratuits de briefs client pour rationaliser la communication autour des projets

Vous commencez un projet avec enthousiasme et ambition, pour découvrir à mi-chemin que vous et votre client affichez des divergences sur des aspects clés. C'est assez frustrant.

Les choses deviennent compliquées lorsque les attentes ne correspondent pas, que les détails sont négligés ou que les révisions s'accumulent. C'est là qu'un bon modèle de brief client peut vous sauver la mise. Il vous aide, vous et votre client, à naviguer à chaque étape du processus, en assurant une communication claire.

Ces modèles facilitent la communication, définissent des attentes claires et vous offrent un forfait solide pour réussir. Cet article explore les meilleurs modèles de brief client pour transformer le lancement de vos projets, de confus à super clair.

*que sont les modèles de briefs client ?

Les modèles de brief client sont des documents standardisés qui décrivent les besoins, les objectifs et la portée globale du projet du client. Ils servent de guides utiles aux équipes créatives, en s'assurant que chacun comprend ce que le client attend et ce qui doit être livré pour le projet.

Ainsi, ces modèles contribuent à réduire les malentendus en fournissant une structure claire qui rassemble tous les détails importants dès le début. Par conséquent, les équipes maintiennent les objectifs du projet et évitent les révisions et les changements de périmètre inutiles.

Les modèles de brief client servent également de références pratiques pendant le projet, ce qui permet à toutes les personnes impliquées de suivre plus facilement la progression et de confirmer que toutes les exigences sont satisfaites.

💡 Conseil de pro : Lorsqu'ils pensent à un modèle de brief client, beaucoup le confondent avec un modèle de brief marketing, un modèle de brief de projet ou même un simple modèle de brief créatif. Tous ces types de briefs ont des objets différents et conduisent à un projet ou à une tâche achevée.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de brief client ?*

Un modèle de brief client solide est un document bien organisé qui présente toutes les parties clés d'un projet, ce qui permet de s'assurer que le client et le fournisseur de services sont sur la même longueur d'onde. Voici les éléments clés :

Aperçu du projet : Résumé concis détaillant le but et les objectifs du projet

Public cible : Informations spécifiques sur le public visé, y compris les données démographiques et les préférences

Objectifs : résultats mesurables que le projet vise à atteindre

Portée du travail : description détaillée des livrables, des tâches et des responsabilités

Budget et échéancier : Des contraintes financières et des délais de projet clairement définis

Parties prenantes clés : Identification des personnes ou des équipes impliquées, ainsi que de leurs rôles

Charte graphique : normes et références pour préserver la cohérence de la marque

L'intégration de ces éléments garantit une bonne compréhension et une collaboration efficace tout au long du cycle de vie du projet.

🔎 Le saviez-vous ? La création d'un brief client aide les clients à exprimer plus clairement les défis et les objectifs de leur entreprise, ce qui permet d'élaborer des solutions créatives plus intelligentes et plus efficaces.

14 modèles de brief client

Lorsque vous gérez des projets pour des clients, l'utilisation des bons outils change tout. Les modèles de brief client facilitent la communication et définissent clairement les attentes. Ces modèles de brief client vous aident à démarrer vos projets de la bonne manière.

1. Modèle de brief de campagne ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Planifiez et exécutez efficacement vos campagnes marketing grâce au modèle de brief de campagne ClickUp

Le modèle de brief de campagne ClickUp vous aide à simplifier chaque étape de votre campagne marketing, que vous la planifiiez ou que vous l'exécutiez.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un modèle de brief client à proprement parler, ce modèle fournit un cadre solide qui vous guide dans la définition d'objectifs clairs, l'identification de vos publics cibles, la création de messages clés et la gestion efficace des budgets. Il comporte des sections personnalisables pour les échéanciers, les stratégies et les indicateurs de performance clés, garantissant ainsi que tous les membres de l'équipe se concentrent sur l'obtention de ces résultats mesurables.

Ce que vous allez adorer :

Suivez les étapes de votre campagne grâce à des champs personnalisés pour trier les tâches et des vues personnalisées telles que Liste, Diagramme de Gantt, Charge de travail et Calendrier

Accédez facilement aux sous-tâches imbriquées et aux options pour plusieurs assignés

L'intégration avec ClickUp permet aux équipes de collaborer pour une meilleure compréhension

🔑 Idéal pour : les équipes marketing et les agences qui cherchent à stimuler la productivité et à améliorer la communication tout au long de la planification et de l'exécution des campagnes.

*voici ce qu'Ansh Prabhakar, analyste en amélioration des processus d'entreprise chez Airbnb , avait à dire sur l'utilisation de ClickUp

ClickUp a beaucoup à offrir en un seul endroit, comme la gestion de projet, les options de brainstorming, la gestion des tâches, la planification de projet, la gestion de la documentation, etc. Il a vraiment rendu la vie plus facile en comparaison, car il est facile à utiliser, l'interface utilisateur est bien conçue et la collaboration au sein de l'équipe et avec d'autres équipes est plus facile. Nous avons pu mieux gérer le travail, suivre et établir des rapports sur le travail facilement, et sur la base des réunions quotidiennes sur la progression ; la planification future était facile.

ClickUp a beaucoup à offrir en un seul endroit, comme la gestion de projet, les options de brainstorming, la gestion des tâches, la planification de projet, la gestion de la documentation, etc. Il a vraiment rendu la vie plus facile en comparaison, car il est facile à utiliser, l'interface utilisateur est bien conçue et la collaboration au sein de l'équipe et avec d'autres équipes est plus facile. Nous avons pu mieux gérer le travail, suivre et établir des rapports facilement, et sur la base des réunions quotidiennes sur la progression, la planification future a été facile.

2. Modèle de brief de campagne marketing ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Élaborez des stratégies et organisez des initiatives marketing à l'aide du modèle de brief de campagne marketing ClickUp

Le modèle de brief de campagne marketing ClickUp organise tous les détails du projet en un seul endroit, ce qui facilite la planification et l'exécution des campagnes marketing. Il est idéal pour les équipes qui souhaitent paramétrer les objectifs de la campagne, générer des idées créatives, déterminer leur public cible et développer des stratégies de messages clés dans le cadre de leurs efforts marketing.

Le modèle comprend des sections dédiées à la planification budgétaire, à la gestion des échéanciers et au suivi des performances des campagnes.

Ce que vous allez adorer :

Utilisez des statuts personnalisés pour garder un œil sur les étapes de la campagne et des champs personnalisés pour rester au top de votre checklist de campagne marketing

Améliorez la visibilité et le travail d'équipe pendant le cycle de vie de la campagne grâce à divers affichages personnalisés tels que Liste, Diagramme de Gantt, Charge de travail et Calendrier

Mettez en place des notifications automatisées pour rester informé de la progression des campagnes publicitaires

🔑 Idéal pour Les équipes marketing ou les responsables de comptes qui souhaitent une approche structurée et collaborative de la planification et de l'exécution de campagnes complexes.

3. Modèle de proposition marketing ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Présentez des forfaits marketing convaincants grâce au modèle de proposition marketing ClickUp

Le modèle de proposition marketing ClickUp est conçu pour vous permettre de créer plus facilement des propositions marketing efficaces. Il offre une disposition claire qui facilite la définition des objectifs de votre campagne, le partage de solutions stratégiques et la communication efficace des échéanciers et des budgets.

Ce modèle comporte des sections dédiées à la détermination de vos publics cibles, à la définition des tactiques marketing, à la définition des indicateurs de réussite et à la garantie que votre proposition est complète et convaincante. De plus, les outils de collaboration de ClickUp permettent aux membres de l'équipe de partager des idées, de donner leur avis et de modifier ensemble en temps réel, ce qui facilite le processus de création de la proposition.

Ce que vous allez adorer :

Optimisez les processus d'approbation en suivant les étapes de la proposition (Brouillon, Révision, Approuvé) dans un flux de travail centralisé

Organisez les détails essentiels de la campagne grâce à des champs personnalisables pour les estimations budgétaires, les besoins en ressources et les échéanciers de la campagne

Visualisez les échéanciers et les dépendances des projets à l'aide des vues Liste, Gantt et Calendrier pour aligner les tâches et les délais

🔑 Idéal pour : les équipes marketing, les agences et les indépendants qui ont besoin d'une approche professionnelle, organisée et collaborative pour créer des propositions marketing.

🔎 Le saviez-vous ? Les propositions plus courtes ont tendance à avoir un taux de réussite plus élevé: alors qu'une proposition de cinq pages a 50 % de chances d'aboutir, une proposition de 30 pages voit cette probabilité chuter à environ 35 %.

4. Modèle de proposition de projet ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Définissez clairement les objectifs du projet grâce au modèle de proposition de projet ClickUp

Le modèle de proposition de projet ClickUp est un outil complet conçu pour vous aider à présenter clairement et efficacement vos idées de projet. Il permet de mettre en forme de manière structurée les objectifs, les livrables, les budgets, les échéanciers et les indicateurs de réussite d'un projet.

De plus, il comprend des sections permettant d'identifier les risques potentiels, les besoins en ressources et les rôles des parties prenantes, garantissant ainsi une planification minutieuse de tous les aspects de la proposition de projet. Contrairement à d'autres modèles, celui-ci est conçu pour présenter des idées et faciliter l'adhésion au projet en fournissant une présentation d'informations professionnelle et visuellement attrayante.

Ce que vous allez adorer :

Intégration avec les outils de collaboration de ClickUp, permettant aux membres de l'équipe de partager leurs commentaires et les modifications en cours

Utilisez ClickUp Brain pour automatiser le contenu et les champs de ce modèle

Liez votre proposition de projet aux tâches et documents existants dans votre espace de travail ClickUp

🔑 Idéal pour : les chefs de projet, les consultants et les équipes qui ont besoin d'une approche claire et complète pour rédiger des propositions de projet.

💡 Conseil de pro : Un brief client bien conçu est une « publicité ciblant les créatifs », qui les incite à développer des idées innovantes en phase avec la vision du client.

5. Modèle de document de brief créatif ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Organisez les détails créatifs de vos projets avec le modèle de document de brief créatif ClickUp

Le modèle de document de brief créatif ClickUp est conçu pour simplifier la planification de projets créatifs en organisant tous les détails essentiels en un seul endroit. Il aide les équipes à définir les objectifs du projet, les publics cibles, les exigences du brief créatif et les échéanciers, assurant ainsi l'alignement du concept à l'exécution.

Ce modèle comprend également des sections pour l'allocation budgétaire, les stratégies de messagerie et les livrables clés, aidant les équipes à maintenir leur concentration et leur cohérence tout au long du processus de création. Il fournit également une assistance pour la modification en cours, les automatisations et l'intégration de ClickUp Brain, facilitant ainsi la gestion des commentaires et l'optimisation des flux de travail.

Ce que vous allez adorer :

Centralisez toutes les informations relatives à un projet en les mettant en forme de manière claire et accessible, avec des objectifs bien définis et les résultats souhaités

Développez l'alignement et le partage des connaissances entre les parties prenantes tout au long du cycle de vie du projet

Identifier et définir le public cible pour s'assurer que le travail créatif répond à ses besoins

🔑 Idéal pour : les équipes créatives, les agences de marketing et les designers qui ont besoin d'une approche centralisée et organisée pour planifier et exécuter des projets créatifs.

6. Modèle ClickUp de planification de la demande de brief créatif

Obtenir le modèle gratuit Simplifiez les stratégies de planification de la demande à l'aide du modèle de planification de la demande ClickUp Creative Brief

Le modèle ClickUp Creative Brief Demand Planning est conçu pour aider les équipes à planifier et à gérer efficacement les stratégies de génération de la demande. Il offre un moyen clair de définir les objectifs, d'identifier les publics cibles, de trier les techniques d'idéation, de rédiger des messages et de déterminer les ressources nécessaires.

Le modèle comprend également des sections permettant de choisir les canaux marketing, de définir les échéanciers et de suivre la progression des campagnes. Il offre des vues personnalisées, notamment une bibliothèque de projets, des projets acceptés, des projets rejetés, le statut du brief et un calendrier des projets ou du contenu, ce qui aide les équipes à organiser et à accéder efficacement aux informations et aux détails essentiels.

Ce que vous allez adorer :

Élaborez des plans d'action avec des objectifs clairs pour chaque initiative

Établissez un cadre pour recueillir et évaluer les besoins des clients

Générez des prévisions de la demande plus précises et obtenez des informations sur l'évolution de la demande des consommateurs

🔑 Idéal pour : les équipes marketing et les planificateurs qui cherchent à simplifier les stratégies de génération de la demande et à maintenir l'alignement.

➡️ En savoir plus : Les meilleurs outils de rédaction IA pour le contenu

7. Modèle de brief créatif ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Forfait et coordination des projets de conception avec le modèle de brief de conception ClickUp

Le modèle de brief créatif ClickUp optimise la création des briefs créatifs en définissant clairement les objectifs, la portée et les échéanciers du projet. Il comble le fossé entre les équipes créatives et les parties prenantes, assurant une communication cohérente et un alignement tout au long du cycle de vie du projet.

Ce modèle comprend des sections pour les objectifs du projet, le public cible, les livrables et la collecte des commentaires, ce qui aide les équipes à rester concentrées et organisées. Il offre également des vues personnalisées, notamment Tableau blanc du brief créatif, Échéancier et Vues des tâches, offrant une approche flexible et visuelle de la gestion de projet client. Ces fonctionnalités permettent aux équipes de collaborer et de s'assurer que tous les détails sont documentés et facilement accessibles.

Ce que vous allez adorer :

Développer une vision unifiée du projet et établir des attentes partagées quant au résultat

Garantir que le produit final répond aux besoins et aux attentes du client

Améliorez le suivi du dossier de conception grâce au suivi du temps, aux étiquettes, aux avertissements de dépendance, aux e-mails et à d'autres outils de gestion de projet

🔑 Idéal pour : Les équipes créatives, les designers et les services marketing qui souhaitent une approche structurée mais flexible de la gestion des projets de design.

Regardez cette vidéo pour apprendre à optimiser votre flux de travail de création et de conception :

8. Modèle de Tableau blanc pour le cahier des charges ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Visualisez vos idées de design avec le modèle Tableau blanc pour brief créatif ClickUp

Le modèle de tableau blanc pour brief créatif de ClickUp permet aux équipes créatives de réfléchir, de visualiser et d'organiser des projets de conception dans un espace interactif et collaboratif. Sa disposition flexible de tableau blanc aide les équipes à mapper les concepts de conception, à définir les objectifs du projet et à gérer les flux de travail créatifs.

Le modèle est particulièrement efficace pour les équipes distantes, car il permet la collaboration en temps réel, l'intégration des commentaires et le partage entre les parties prenantes.

➡️ En savoir plus : Meilleurs logiciels de gestion et de suivi des clients

Ce que vous allez adorer :

Simplifiez les processus de conception grâce à une interface intuitive de type glisser-déposer qui s'adapte aux flux de travail, des plus simples aux plus complexes

Faites un brainstorming en connectant le Tableau blanc aux outils de gestion des tâches et de collaboration avec les clients de ClickUp

Transformez les sessions de brainstorming en actions en convertissant les idées en tâches traçables directement dans la plateforme

🔑 Idéal pour Les équipes de design, les agences de création et les chefs de projet qui ont besoin d'une approche dynamique et visuelle de la planification du design.

📮 ClickUp Insight : 37 % des travailleurs envoient des notes de suivi ou des comptes rendus de réunion pour assurer le suivi des éléments d'action, mais 36 % d'entre eux s'appuient encore sur d'autres méthodes fragmentées. Sans un système unifié de capture des décisions, les informations clés dont vous avez besoin peuvent être noyées dans les discussions, les e-mails ou les feuilles de calcul. Avec ClickUp, vous pouvez instantanément transformer les discussions en tâches exploitables dans toutes vos tâches, discussions et documents, en vous assurant que rien ne passe entre les mailles du filet.

9. Modèle de charte graphique ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Maintenez la cohérence de votre marque grâce au modèle de charte graphique ClickUp

Le modèle de charte graphique ClickUp aide les entreprises à maintenir la cohérence de leur marque en regroupant tous les éléments de la marque en un seul endroit. Le modèle couvre l'utilisation du logo, les couleurs, la typographie, le ton de la marque et les messages à utiliser, garantissant ainsi une communication cohérente avec les clients sur toutes les plateformes.

Il comprend des sections pour créer des politiques d'utilisation, définir l'identité de la marque et documenter les normes visuelles, aidant ainsi les équipes à préserver l'intégrité de la marque et à maximiser l'impact marketing.

Ce que vous allez adorer :

Personnalisez les directives avec ClickUp Docs , ce qui permet aux équipes d'adapter les règles de marque à des cas d'utilisation spécifiques

Automatisation des mises à jour grâce aux paramètres de rappels et de notifications pour les révisions et les approbations des directives

Intégration transparente avec des outils de conception tels que Figma et le stockage cloud pour centraliser les ressources de la marque

🔑 Idéal pour : les équipes et agences marketing qui souhaitent maintenir une identité de marque cohérente dans tous les supports marketing et canaux de communication.

🧠 Anecdote : 81 % des consommateurs doivent avoir confiance en une marque pour envisager d'acheter ses produits et services.

10. Modèle de brief de projet marketing ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Élaborez des stratégies pour vos projets marketing grâce au modèle de brief marketing ClickUp

Le modèle de brief de projet marketing ClickUp est conçu pour aider les équipes marketing à planifier et à exécuter efficacement leurs campagnes. Il offre une disposition structurée pour définir les objectifs du projet, les publics cibles et les messages clés, garantissant ainsi un alignement stratégique entre tous les éléments de la campagne.

Permettez aux équipes de rester organisées et concentrées sur leurs objectifs en gérant les échéanciers, en assurant le suivi des budgets et en allouant efficacement les ressources grâce au modèle. Il assiste également la collaboration en temps réel et l'intégration des commentaires, ce qui facilite la coordination et la communication efficace des équipes.

Ce que vous allez adorer :

Améliorez le suivi des projets marketing grâce à l'intégration de plusieurs assignés, de réactions sous forme de commentaires, de niveaux de priorité et de sous-tâches imbriquées

Réduisez le risque de malentendus en affichant une vue claire et concise du projet

Améliorez la communication entre les membres de l'équipe en fournissant une source d'information unique

🔑 Idéal pour : les équipes et agences marketing qui cherchent à optimiser la planification de leurs projets, à améliorer la collaboration et à mettre en œuvre plus efficacement leurs stratégies marketing.

11. Modèle de document ClickUp pour la découverte de l'agence/du client

Obtenir le modèle gratuit Documentez les exigences détaillées du client avec le modèle de document de découverte agence/client ClickUp

Le modèle de document de découverte client/agence ClickUp permet de démarrer le processus d'intégration en capturant les exigences, les objectifs et les attentes du client en matière de projet. Il offre une disposition structurée pour recueillir des informations clés sur les questions de découverte du client, ses besoins, son public cible, son budget et ses échéanciers.

De plus, le modèle garantit que toutes les parties prenantes sont sur la même longueur d'onde avant de commencer à livrer quoi que ce soit, ce qui réduit le risque de mauvaise communication et de dérive des objectifs. Les fonctionnalités clés comprennent des statuts personnalisés pour suivre les étapes de découverte, des champs personnalisés pour organiser les données des clients et des vues personnalisées telles que Liste, Calendrier et Diagramme de Gantt pour visualiser les échéanciers des projets.

Ce que vous allez adorer :

Améliorez la communication entre l'agence et le client en exposant les attentes et les exigences de manière structurée

Évaluez efficacement la portée du projet grâce à un processus de découverte bien documenté

Améliorez le processus de découverte du client grâce à l'enregistrement d'écran, la modification en cours, les automatisations et les informations basées sur l'IA

🔑 Idéal pour : Les agences et les chefs de projet qui souhaitent améliorer la communication avec leurs clients et optimiser l'intégration des projets grâce à une approche claire, organisée et professionnelle.

📚 Lire aussi : Questions de découverte du client pour comprendre pleinement votre marché et le potentiel de votre produit

12. Modèle de document de découverte de services ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Organisez les exigences de service avec le modèle de document de découverte de services ClickUp

Le modèle de document de découverte de services ClickUp simplifie la découverte de services en documentant les exigences complètes du client et les détails du projet. Grâce à une structure claire pour définir l'étendue des services, ce modèle facilite la documentation des attentes du client et la définition des objectifs du projet.

Les fonctionnalités uniques de ce modèle incluent des statuts personnalisés tels que « Brouillon », « En cours de révision » et « Approuvé », qui permettent de suivre la progression du document à travers les différentes étapes d'approbation. Il offre également des champs personnalisés pour saisir des détails spécifiques tels que les contraintes budgétaires, les catégories de services et les informations sur les parties prenantes, ce qui permet une meilleure organisation et une meilleure visibilité.

Ce que vous allez adorer :

Clarifier les objectifs, les processus et les ressources nécessaires pour identifier de nouvelles opportunités d'amélioration

Aligner les équipes autour des priorités clés pour une réussite collective afin de définir l'étendue des services et les coûts associés

Augmentez la satisfaction de vos clients en fournissant des descriptions de services précises et détaillées

🔑 Idéal pour : les entreprises de services, les agences et les consultants qui cherchent à améliorer l'intégration des clients et la planification des projets grâce à une documentation détaillée et collaborative.

13. Modèle de ClickUp pour définir l'étendue du travail

Obtenir le modèle gratuit Définissez clairement la portée du projet avec le modèle de portée du travail ClickUp

Le modèle de portée des travaux de ClickUp fournit une structure détaillée pour définir les objectifs, les livrables, les échéanciers et les responsabilités du projet. Il garantit une communication claire avec le client et une bonne coordination entre toutes les parties prenantes. Le modèle aide également les équipes à définir la portée du projet, les ressources, les jalons et le budget, ce qui minimise les dérives et évite les malentendus.

Le modèle propose plusieurs vues personnalisées, telles que des diagrammes de Gantt pour la visualisation de l'échéancier, des calendriers pour la planification et des vues Liste pour la gestion des tâches. De plus, il s'intègre aux outils collaboratifs de ClickUp, permettant aux membres de l'équipe de fournir des commentaires en temps réel et de partager les mises à jour.

Ce que vous allez adorer :

Définissez la portée et les objectifs de votre projet en décrivant les échéanciers, les tâches et les livrables

Simplifiez l'estimation de la durée et des coûts pour achever le projet afin de garantir que toutes les parties prenantes sont informées et alignées

Améliorez le suivi de vos projets grâce à l'enregistrement d'écran, l'IA, l'automatisation et d'autres outils de gestion de projet

🔑 Idéal pour Les chefs de projet, les agences et les équipes qui ont besoin d'une approche complète et organisée pour définir la portée des projets, les tâches et les échéanciers.

14. Modèle de contrat de services ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Formalisez les accords de service avec le modèle d'accord de service ClickUp

Le modèle de contrat de services ClickUp simplifie la création de contrats de services clairs et complets. Sa disposition complète et structurée définit les détails essentiels du service, les conditions de paiement, les échéanciers et les responsabilités, garantissant ainsi une communication transparente entre les fournisseurs de services et les clients.

De plus, le modèle est essentiel pour gérer les exigences légales en décrivant méticuleusement les conditions générales. Cela protège les deux parties contre d'éventuels litiges et favorise une relation de travail plus collaborative.

Ce que vous allez adorer :

Garantissez la conformité en intégrant des clauses juridiques qui protègent les deux parties

Accélérez les validations grâce à la modification en cours et aux commentaires intégrés pour des révisions rapides

Enrichissez la collaboration en intégrant des outils de signature électronique pour une exécution fluide des contrats

🔑 Idéal pour : les fournisseurs de services, les consultants et les agences qui cherchent à formaliser les accords avec leurs clients tout en maintenant des conditions et des responsabilités claires.

➡️ En savoir plus : Modèles de rédaction de contenu gratuits pour une création de contenu plus rapide

*choisissez le modèle de brief client le mieux adapté à vos besoins

Le choix du modèle de brief client dépend des besoins de votre projet, de la façon dont votre équipe travaille ensemble et du niveau de détail que vous souhaitez obtenir. Si vous souhaitez définir facilement les objectifs et les livrables de votre projet, le modèle de brief de campagne ClickUp est une option fantastique.

Si vous souhaitez vous plonger dans une planification détaillée avec des échéanciers et des budgets et mettre tout le monde sur la même longueur d'onde, le modèle de brief de projet marketing ClickUp est un excellent moyen de rester organisé. Vous cherchez à rassembler toutes les informations spécifiques pour l'intégration du client ? Le modèle de document de découverte agence/client ClickUp facilite la communication et les attentes.

Si vous faites partie d'une équipe qui doit s'attaquer à des projets complexes avec des périmètres détaillés et des accords structurés, ClickUp offre d'excellents modèles et outils. Ceux-ci comprennent des statuts personnalisés, des champs et des outils de collaboration et d'écriture, vous permettant de gérer n'importe quel projet du début à la fin.

Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui pour découvrir comment ClickUp peut vous aider à gérer vos projets plus efficacement.