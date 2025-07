les 10 meilleures communautés de chefs de produit à rejoindre pour réseauter

La gestion de produit peut ressembler à une ascension en solitaire d'une montagne escarpée : une seule étape mal négociée et vous devez vous battre pour retrouver votre équilibre.

Mais que se passerait-il si vous n'aviez pas à relever seul tous les défis liés à la gestion de produits?

Partout dans le monde, des chefs de produit expérimentés se sont réunis pour former des communautés dynamiques, des espaces où ils partagent leurs expériences, leurs stratégies et leurs conseils éprouvés.

Des ressources en gestion de produit aux connexions qui peuvent changer votre carrière, ces groupes peuvent vous aider à affiner vos compétences en gestion de produit et à élargir vos horizons.

Imaginez que vous puissiez bénéficier des conseils avisés d'une personne qui a déjà relevé les défis auxquels vous êtes actuellement confronté. Ou que vous puissiez échanger avec des pairs afin de découvrir de nouveaux modes de collaboration et les dernières tendances du secteur. La communauté qui vous convient pourrait même vous aider à décrocher le poste de chef de produit dont vous rêvez.

Découvrez dès maintenant les meilleures communautés de chefs de produit auxquelles vous pouvez adhérer dès aujourd'hui !

Pourquoi les communautés de chefs de produit sont-elles importantes ?

La gestion de produits est en constante évolution, et tout gérer, de la stratégie à la collaboration en équipe en passant par les études de marché, peut sembler insurmontable.

C'est là que les communautés de chefs de produit entrent en jeu : elles constituent une mine d'or d'assistance, d'informations et de ressources pour vous aider à vous développer et à garder une longueur d'avance.

En rejoignant l'une d'entre elles, vous entrerez en contact avec des professionnels de la gestion de produits qui comprennent véritablement vos défis. Vous pourrez échanger des idées, découvrir les bonnes pratiques et obtenir des conseils de personnes qui ont été à votre place. Ces communautés vous tiendront également informé des dernières tendances, des outils et des technologies qui façonnent le secteur.

Avantages de faire partie d'une communauté de chefs de produit

Voici quelques-uns des autres avantages dont vous bénéficierez en rejoignant une communauté de chefs de produit :

Opportunités de réseautage : Connectez-vous avec d'autres chefs de produit, des experts du secteur et des leaders d'opinion, et ouvrez-vous les portes du mentorat, d'opportunités d'emploi et de collaborations qui peuvent accélérer votre évolution de carrière

Accès aux connaissances et aux bonnes pratiques : obtenez des informations précieuses grâce à des études de cas, des webinaires, des vidéos exclusives sur le management et des livres blancs, qui vous tiendront informé des tendances du secteur, obtenez des informations précieuses grâce à des études de cas, des webinaires, des vidéos exclusives sur le management et des livres blancs, qui vous tiendront informé des tendances du secteur, des principes de la gestion de produits et des stratégies éprouvées

Assistance par les pairs et résolution de problèmes : accédez à un réseau de chefs de produit qui offrent des conseils, partagent leurs expériences et fournissent des commentaires sur des défis tels que les contraintes en matière de ressources et les négociations avec les parties prenantes, vous aidant ainsi à naviguer dans les complexités du monde réel

🧠 Fait amusant : 63 % des chefs de produit déclarent que les recommandations de leurs pairs sont leur source d'information la plus fiable lors de la sélection de nouveaux outils.

Outils et ressources exclusifs : accédez à des modèles, des cadres et des feuilles de route pour rationaliser les tâches de gestion de produits, gagner en efficacité et bénéficier d'un accès anticipé aux derniers outils du secteur

Un sentiment d'appartenance : rejoignez une communauté qui comprend les défis de la gestion de produits, qui offre une assistance, un partage d'expériences et un sentiment de connexion qui améliore la satisfaction professionnelle et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Restez à la pointe des tendances du secteur : restez informé des dernières pratiques en matière de gestion de produits, des outils et des tendances du marché afin de rester compétitif et de vous adapter aux dernières avancées du secteur

👀 Le saviez-vous ? Le premier rôle connu de chef de produit remonte à 1931! Tout a commencé par une note de service rédigée par Neil H. McElroy chez Procter & Gamble afin de mettre l'accent sur le développement de la marque.

Types de communautés de chefs de produit

Les chefs de produit peuvent rejoindre diverses communautés pour partager leurs connaissances, réseauter et faire progresser leur carrière. Ces communautés répondent à différents besoins, offrant des conseils, de l'inspiration ou des opportunités de se connecter avec d'autres chefs de produit.

Voici quelques types courants de communautés de chefs de produit :

Forums en ligne et tableaux de discussion : plateformes telles que Reddit ou forums spécialisés où les chefs de produit partagent leurs expériences, posent des questions et discutent des tendances du secteur

Communautés Slack et Discord : groupes de discussion en temps réel conçus pour le réseautage, le partage des connaissances et la collaboration entre chefs de produit du monde entier

Rencontres locales et groupes de réseautage : réunions en personne qui favorisent les connexions régionales, souvent organisées via des plateformes telles que Meetup

Associations professionnelles : des organisations telles que l'Association of International Product Marketing & Management (AIPMM) fournissent des ressources, des certifications et organisent des évènements

Groupes sur les réseaux sociaux : une communauté Facebook, Twitter ou LinkedIn où les professionnels des produits peuvent suivre, se connecter et interagir avec leurs pairs et des influenceurs

Plateformes éducatives et cours : les communautés construites autour de plateformes d'apprentissage telles que Coursera, Reforge ou Product School comprennent souvent des forums et des opportunités de réseautage

Réseaux d'entreprise : communautés internes aux entreprises où les chefs de produit collaborent, partagent leurs connaissances et développent de bonnes pratiques

Communautés basées sur des évènements : groupes formés autour de conférences, de hackathons ou d'évènements liés à la gestion de produits tels que Mind the Product ou ProductCamp

Les 10 meilleures communautés de chefs de produit à rejoindre

Il existe de nombreuses communautés qui peuvent fournir des informations précieuses et des opportunités à tout chef de produit qui souhaite rester à la pointe, réseauter avec des pairs au sein d'équipes logicielles modernes ou apprendre de nouvelles tactiques.

Voici un aperçu des meilleurs endroits où les chefs de produit peuvent partager leurs connaissances, apprendre et se développer.

1. r/productmanagement

Si vous cherchez des réponses rapides à vos questions sur la gestion de produit, le subreddit r/productmanagement est l'un des meilleurs endroits où aller. Cette communauté compte plus de 155 000 membres et constitue une excellente ressource pour obtenir des commentaires directs d'autres chefs de produit.

Que vous soyez un professionnel chevronné ou débutant, cette communauté regorge d'experts qui vous feront profiter de leurs connaissances en matière de stratégies de gestion de produits et vous donneront des conseils pour trouver un emploi. Le subreddit contient de nombreuses ressources enregistrées dans les signets pour aider les nouveaux chefs de produit à se mettre à niveau, ce qui en fait un point de départ idéal pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans la gestion de produits.

Vous pouvez vous attendre à des réponses rapides, des opinions variées et des discussions actualisées sur les dernières tendances dans le champ. C'est là que vous trouverez assistance, conseils et aide pour relever vos plus grands défis en matière de gestion de projet.

2. Product Coalition

via Product Coalition

Fondée par Jay Stansell, Product Coalition est l'une des communautés gratuites les plus importantes et les plus actives pour les chefs de produit. À l'origine une publication Medium, elle est aujourd'hui un hub majeur où des milliers de chefs de produit échangent quotidiennement des idées.

Avec une vaste collection d'articles couvrant tous les aspects de la gestion de produits, Product Coalition est devenu une référence pour les chefs de produit qui cherchent à améliorer leurs compétences.

La communauté comprend également un canal Slack où les membres peuvent se connecter, discuter de stratégies de gestion de produits et soumettre leur propre contenu pour publication. Il s'agit d'une excellente plateforme de réseautage et d'apprentissage, en particulier pour les chefs de produit qui souhaitent partager leurs expériences ou obtenir des commentaires d'autres personnes du même champ.

3. Mind the Product

via Mind the Product

Mind the Product est largement reconnue comme l'une des meilleures communautés de gestion de produits. Avec plus de 60 000 membres, ce réseau offre une multitude de ressources, notamment des articles, des rencontres et des ateliers de formation.

Mind the Product se distingue en organisant l'une des plus grandes conférences annuelles sur la gestion de produits. Elle rassemble des leaders d'opinion et des professionnels du secteur des produits à l'échelle mondiale afin de partager des stratégies et des idées de pointe.

La communauté propose également des programmes de formation spécialisés couvrant les compétences de base et les techniques avancées en matière de produits, adaptés aux chefs de produit. De plus, les membres ont accès instantanément aux informations les plus récentes et les plus pertinentes dans leur champ.

4. Product Hive

via Product Hive

Initiative entièrement menée par des bénévoles, Product Hive vise à créer des opportunités d'apprendre, de contribuer et de se connecter. Avec des sections à travers les États-Unis et son hub dans l'Utah, elle propose un programme de mentorat, un tableau d'affichage des offres d'emploi et une communauté Slack pour les chefs de produit, les stratèges, les designers et les dirigeants.

L'initiative organise également des conférences, des ateliers et d'autres évènements, souvent gratuits ou à moindre coût, parfaits pour les professionnels de la gestion de produits, de la stratégie et du design.

5. Communauté Slack Product School

via la communauté Slack de Product School

La communauté Slack Product School est une autre excellente ressource pour tous ceux qui souhaitent évoluer dans leur carrière dans la gestion de produits. Avec plus de 100 000 membres, la communauté Product School est active et regorge de chefs de produit actuels et en devenir.

Elle offre des ressources précieuses telles que des sessions « Ask Me Anything » (AMA) avec des experts du secteur, des conseils de carrière et une assistance pour la préparation des entretiens. La communauté est divisée en 26 canaux locaux, où les chefs de produit peuvent entrer en contact avec leurs pairs, partager des conseils et discuter de leurs objectifs professionnels.

Product School offre également un accès exclusif à des cours et des ateliers qui vous aideront à faire progresser votre carrière. Que vous recherchiez des conseils pour trouver un emploi ou l'aide d'un mentor dans le domaine des entreprises, cette communauté est une excellente ressource pour les chefs de produit à toutes les étapes de leur carrière.

6. Lean Product Meetup

via Lean Product Meetup

Le Lean Product Meetup est parfait pour tous ceux qui s'intéressent aux bonnes pratiques pour créer des produits à succès. Ce groupe propose des sessions animées par des experts sur divers sujets, tels que les stratégies produit, la conception UX et l'analyse de données.

La communauté rassemble des chefs de produit, des développeurs et des fondateurs de start-ups afin d'apprendre et d'échanger des connaissances sur les méthodologies Lean. Rejoindre Lean Product Meetup est un excellent moyen de rester informé des derniers outils et techniques permettant de créer des produits à succès.

C'est également une excellente occasion de nouer des contacts avec des leaders du secteur tels que Dan Olsen et Casey Winters, qui interviennent régulièrement lors d'évènements.

👀 Le saviez-vous ? Certaines communautés de chefs de produit organisent des « Fail Fests », où les membres se réunissent pour discuter des échecs produits, non pas pour se lamenter, mais pour partager leurs idées et découvrir ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi et comment éviter les pièges similaires. Ces évènements sont devenus essentiels pour une croissance professionnelle rapide.

7. Les Noirs dans le secteur des technologies

via Blacks In Technology

Blacks In Technology est une communauté qui se consacre à accroître la représentation des hommes et des femmes noirs dans le secteur des technologies. La communauté comprend plusieurs sections à travers les États-Unis ; vous pouvez même créer la vôtre. C'est un excellent endroit pour réseauter avec d'autres professionnels, partager des expériences et faire entendre la voix des Noirs dans le secteur des technologies.

Pour les chefs de produit, Blacks In Technology offre la possibilité d'aborder la question de la diversité dans le monde de la technologie et d'accéder à des offres d'emploi grâce à son portail régulièrement mis à jour. C'est également un lieu de réseautage où vous pouvez rencontrer d'autres chefs de produit qui partagent vos valeurs et vos expériences.

8. CodeBuddies

via CodeBuddies

Si vous êtes un chef de produit technique ou une personne sans formation technique qui souhaite acquérir des compétences en codage, CodeBuddies est une communauté qui vaut le détour. Cette communauté open source a pour objectif d'aider les gens à apprendre à coder et à améliorer leurs compétences techniques.

L'une des fonctionnalités les plus uniques de CodeBuddies est ses sessions de coworking silencieuses disponibles 24 h/24 et 7 j/7, qui vous permettent de travailler sur vos projets aux côtés d'autres personnes dans un environnement propice à la concentration.

Que vous souhaitiez acquérir de nouvelles compétences techniques ou simplement disposer d'un espace sans distraction pour coder, cette communauté vous offre l'assistance dont vous avez besoin.

9. r/technology

r/technology est une communauté technologique générale sur Reddit où des personnes issues de tous les domaines du monde technologique partagent des actualités et des idées. Pour les chefs de produit créatifs, c'est un excellent endroit pour identifier et comprendre les technologies émergentes susceptibles d'avoir un impact sur votre stratégie produit.

Les chefs de produit peuvent également interagir avec la communauté pour obtenir des commentaires sur des idées de produits ou des défis potentiels.

Le subreddit organise le contenu par catégorie, ce qui facilite la recherche de sujets spécifiques liés aux innovations technologiques.

10. Les femmes dans le domaine des produits

via Women In Product

Fondé en 2016, Women In Product œuvre à la création d'un secteur technologique plus inclusif et diversifié. Le groupe se consacre à l'assistance des femmes et des personnes non binaires dans le domaine de la gestion de produits.

Elle offre diverses ressources, notamment des évènements, des webinaires, des tableaux d'affichage des offres d'emploi destinés aux femmes et des programmes de mentorat, conçus pour aider les femmes chefs de projet à atteindre leurs objectifs de développement professionnel.

Avec plus de 30 000 membres, Women In Product offre un réseau dynamique où les membres peuvent se connecter, collaborer et s'entraider. C'est un endroit idéal pour trouver un mentor professionnel ou participer à des ateliers sur le leadership afin de vous aider à développer votre carrière de chef de produit.

Cette communauté valorise la diversité des points de vue et s'efforce de faire entendre toutes les voix dans le domaine de la gestion de produits.

Comment s'engager dans une communauté de chefs de produit

S'engager dans une communauté de chefs de produit nécessite une participation régulière et une approche réfléchie. Ces espaces prospèrent grâce à la collaboration, ce qui rend vos contributions essentielles pour créer des connexions significatives et acquérir des connaissances précieuses.

Voici comment vous y prendre en vous concentrant sur des étapes concrètes :

Participez au partage des connaissances : discutez de la hiérarchisation des tâches en attente, de la planification des sprints et de la visualisation des feuilles de route. Partagez des stratégies, sollicitez des commentaires et explorez des outils tels que les diagrammes de Gantt ou les tableaux Kanban

Résolvez des problèmes spécifiques : résolvez les problèmes : résolvez les problèmes liés aux opérations produit , de la configuration du pipeline CI/CD à l'optimisation des flux de travail, en tirant parti de l'expertise de la communauté pour trouver des solutions efficaces

Discutez des nouvelles tendances : gardez une longueur d'avance en explorant l'IA dans l'analyse des utilisateurs, l'automatisation des tests d'assurance qualité et des études de cas sur des outils tels que ClickUp pour voir comment ils façonnent le développement de produits

Analysez les outils et les logiciels : obtenez les avis de vos pairs sur les plateformes, comparez des fonctionnalités telles que le suivi des OKR, le mappage du parcours utilisateur et la compatibilité API pour découvrir les avantages et les inconvénients cachés

Collaborez sur des modèles et des cadres : partagez et affinez des modèles pour les spécifications de produits, les évaluations des risques et les rétrospectives de sprints, en les adaptant aux besoins de conformité spécifiques à votre secteur

Optimisez la valeur des communautés de chefs de produit

ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, aide les chefs de produit à maximiser la valeur de leurs communautés en centralisant les discussions, les ressources et les tâches en un seul endroit.

Avec la solution de gestion de projet ClickUp, vous pouvez collaborer en toute transparence sur des projets communautaires, même s'ils sont hébergés sur différentes plateformes.

Il s'intègre facilement à des outils tels que Slack, élargissant ainsi ses capacités pour inclure la création de tâches, l'attribution, les mises à jour de projets, le suivi des performances, et bien plus encore.

Intégrez ClickUp à Slack

Pour les équipes qui utilisent déjà Slack, l'intégration Slack de ClickUp apporte des fonctionnalités supplémentaires de gestion de projet à votre installation existante, rendant la collaboration encore plus efficace.

Créez facilement de nouvelles tâches ClickUp directement depuis votre flux Slack dans n'importe quel canal en tapant /ClickUp new avec l'intégration Slack de ClickUp

Voici comment l'intégration ClickUp-Slack stimule la productivité :

Aperçus détaillés des tâches : partagez des tâches sous forme de liens dans Slack, avec des extraits détaillés indiquant les dates d'échéance, les assignés et les mises à jour de progression

Gestion des tâches sans effort : gérez gérez les tâches ClickUp directement depuis Slack en ajustant les dates d'échéance, les priorités et les statuts sans changer d'application

Création de tâches en toute simplicité : convertissez n'importe quel message Slack en tâche ClickUp en un seul clic. Capturez les idées, les éléments d'action et les décisions issues de vos discussions

Visibilité en temps réel : recevez des mises à jour instantanées sur la création des tâches, les commentaires et les changements de statut via des notifications dans les canaux Slack que vous avez sélectionnés

Suivez le temps passé et la progression des tâches communautaires

Attribuez des tâches et définissez des priorités pour garantir le respect des délais des initiatives communautaires grâce aux tâches ClickUp

Transformez les discussions de la communauté en tâches suivibles, qu'il s'agisse de planifier une session AMA, d'organiser une session de partage des connaissances ou de mettre en place des programmes de mentorat.

Avec les tâches ClickUp, vous pouvez définir des assignés et des échéances pour chaque étape et garder tout le monde sur la même longueur d'onde quant à la suite des opérations.

Les statuts de tâche personnalisés et les flux de travail de ClickUp vous aident à suivre la progression et à respecter les délais. Vous pouvez également les utiliser pour adapter la gestion de projet aux besoins de votre équipe : suivi des problèmes, test des fonctionnalités ou lancement de produits. Que vous suiviez la méthode Scrum, Kanban ou Agile, ClickUp s'adapte parfaitement à votre processus.

La gestion de produits est devenue beaucoup plus facile depuis que nous avons mis en place ClickUp. Les tâches peuvent être suivies et l'affichage du tableau de bord est très interactif.

La gestion de produits est devenue beaucoup plus facile depuis que nous avons mis en place ClickUp. Les tâches peuvent être suivies et l'affichage du tableau de bord est très interactif.

Et grâce au suivi du temps ClickUp, vous pouvez suivre le temps passé sur différentes tâches et différents projets. Identifiez les inefficacités et apportez des ajustements basés sur les données pour améliorer la productivité et les délais de livraison.

Collaborez sur des tâches partagées sur des tableaux blancs et des documents

Collaborez avec votre communauté, planifiez des stratégies produit et partagez vos idées à l'aide des tableaux blancs ClickUp

La collaboration visuelle est importante. Utilisez les tableaux blancs ClickUp pour mapper de manière interactive des feuilles de route, des flux d'utilisateurs ou des discussions stratégiques. Ils offrent un espace de travail partagé idéal pour les ateliers, les sessions de brainstorming et la décomposition d'idées complexes au sein de votre communauté.

Les communautés de chefs de produit prospèrent grâce au partage des connaissances. Les documents ClickUp permettent aux membres de collaborer sur une documentation détaillée et de modifier en temps réel les bonnes pratiques, les cadres et les guides, comme s'il s'agissait d'une base de connaissances vivante et évolutive.

Simplifiez l'acquisition et le partage des connaissances entre les membres de la communauté à l'aide de ClickUp Docs

Le meilleur dans tout ça ? Vous pouvez lier des documents directement à des tâches ClickUp afin de transformer vos idées en actions.

Configurez la communauté pour un impact croissant avec des objectifs clairs

Une communauté forte ne se résume pas à ce que vous y gagnez, mais aussi à ce que vous y apportez.

Apportez votre contribution en participant aux objectifs de la communauté, tels que l'augmentation du nombre de membres, le renforcement de l'engagement ou le lancement de nouvelles initiatives, et suivez les progrès de manière transparente.

Définissez et suivez facilement les objectifs de la communauté avec ClickUp Objectifs

Les objectifs ClickUp permettent d'aligner les initiatives sur des OKR clairs, afin que chaque discussion et chaque projet fasse avancer la communauté. Des outils d'assistance tels que des calendriers détaillés, des rappels basés sur la progression et des tableaux de bord intuitifs vous aident à rester sur la bonne voie et à atteindre efficacement vos jalons.

Gérez facilement les évènements de la communauté grâce au Calendrier ClickUp

Vous organisez des rencontres communautaires, des webinaires ou des permanences ?

Avec le calendrier ClickUp, vous pouvez vous assurer que tout le monde reste informé et respecte le planning.

Votre calendrier ClickUp s'intègre à Google Agenda pour une gestion transparente des évènements. Pour rester au courant de vos engagements communautaires, vous pouvez ajuster votre affichage à des périodes quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles ou personnalisées.

Créez des communautés soudées grâce aux fonctionnalités Chat et Clips

Qu'il s'agisse de coordonner des rencontres, de réfléchir à des stratégies produit ou de partager des informations sur le secteur, un outil de communication tel que ClickUp Chat vous aide à rester sur la bonne voie.

Elle permet aux communautés de chefs de produit de rester connectées en leur offrant un espace centralisé pour discuter en temps réel, prendre des décisions rapides et collaborer de manière fluide, le tout sans changer d'outil.

📮ClickUp Insight : 83 % des travailleurs du savoir s'appuient principalement sur les e-mails et les discussions pour communiquer au sein de leur équipe. Cependant, près de 60 % de leur journée de travail est perdue à passer d'un outil à l'autre et à rechercher des informations. Avec une application tout-en-un pour le travail comme ClickUp, votre gestion de projet, vos messages, vos e-mails et vos discussions sont regroupés au même endroit ! Il est temps de centraliser et de dynamiser !

Maintenez le flux des discussions grâce aux fils, aux mentions et aux notifications, afin que les discussions importantes restent organisées et exploitables. Mieux encore, vous pouvez créer des tâches directement à partir des discussions ou lier des tâches existantes à des discussions, afin que tout le contexte pertinent reste lié aux discussions appropriées.

Collaborez en temps réel avec ClickUp Chat pour planifier, attribuer, suivre et achever vos tâches plus efficacement

Pour des discussions plus approfondies ou des séances de brainstorming, participez à des Sync Ups (visioconférences audio ou vidéo) dans ClickUp. Vous pouvez même partager votre écran pour une collaboration fluide.

De plus, si vous devez attribuer des tâches et en assurer le suivi, vous pouvez utiliser la fonctionnalité @mention de ClickUp directement dans les discussions afin que tout le monde reste sur la même page et que les projets continuent d'avancer.

Contrairement aux applications de discussion externes, ClickUp Chat s'intègre à votre environnement de travail, ce qui permet de relier les discussions de la communauté aux projets, aux objectifs et aux initiatives en cours.

Ajoutez des idées ou des commentaires directement dans vos Clips ClickUp à l'aide des commentaires intégrés à la vidéo

Lorsque le texte ou un appel ne suffit pas, ClickUp Clips entre en jeu. Cette fonctionnalité vous permet d'envoyer de courtes vidéos de votre écran, accompagnées d'une voix off, pour expliquer des idées, partager des commentaires ou clarifier des détails complexes qui pourraient être difficiles à taper.

Améliorez la participation et la gestion de la communauté grâce à l'IA

Vous aimeriez pouvoir synthétiser les discussions de la communauté et suggérer des éléments d'action afin qu'aucune information précieuse ne soit perdue ?

L'IA native de ClickUp, ClickUp Brain, aide les chefs de produit à atteindre cet objectif grâce à :

Partage de connaissances sans effort : l'IA de ClickUp peut résumer les longs fils de discussion, les notes de réunion et les discussions de la communauté, vous permettant ainsi de rester au courant des points clés, sans avoir à faire défiler des messages interminables

Rattrapez les discussions manquées dans vos canaux de discussion avec ClickUp Brain

Suivi concret : au lieu de laisser les bonnes idées issues de vos réunions virtuelles s'estomper, le : au lieu de laisser les bonnes idées issues de vos réunions virtuelles s'estomper, le preneur de notes ClickUp AI suggère automatiquement des tâches, les étapes suivantes et les délais, afin de maintenir la dynamique au sein de la communauté

Capturez sans effort tous les détails de vos réunions grâce à l'assistant de prise de notes IA de ClickUp

Prise de décision plus rapide : en tirant des enseignements des discussions passées et en mettant en avant les connaissances pertinentes, ClickUp Brain aide les leaders et les membres de la communauté à prendre rapidement des décisions éclairées

Accédez facilement aux connaissances de la communauté grâce à ClickUp Brain

Modèles générés par IA pour l'engagement : qu'il s'agisse de structurer les directives d'une communauté, de planifier un évènement ou de rédiger un document de partage des connaissances, ClickUp Brain peut également fournir des modèles personnalisés pour accélérer la réalisation des tâches

Pour gagner du temps, ClickUp propose également une variété de modèles prêts à l'emploi, notamment des modèles de gestion de produit.

Le modèle de gestion de communauté ClickUp, par exemple, élimine les conjectures liées à la création et à la gestion d'une communauté performante pour les chefs de produit. Il fournit tout ce dont vous avez besoin pour créer un environnement interactif qui favorise la croissance et l'engagement à long terme.

Obtenez un modèle gratuit Gardez votre communauté connectée et motivée grâce au modèle de gestion de communauté ClickUp

Ce modèle vous aide à :

Forfait sur mesure pour les responsables de produit

Interagissez régulièrement avec les membres

Suivez votre progression et mesurez votre réussite afin d'apporter des améliorations futures

Développez votre réseau de gestion de produits en rejoignant des communautés

Les communautés de gestion de produits sont des ressources inestimables pour obtenir des conseils, de l'assistance et des orientations tout au long de votre carrière. Cependant, si vous n'avez pas le temps de suivre toutes les communautés de gestion de produits existantes, ce n'est pas grave. Concentrez-vous plutôt sur vos objectifs.

Vous avez besoin d'une communauté produit qui répond rapidement à vos questions ? Ou vous êtes davantage intéressé par le réseautage et la création de connexions ? Peut-être recherchez-vous des évènements et des rencontres régulières pour rester engagé ?

N'oubliez pas qu'un grand nombre de membres n'est pas toujours synonyme d'engagement élevé. Dans de nombreux cas, seule une petite partie des membres est active. Recherchez des communautés où les discussions sont animées et où vos questions reçoivent des réponses rapides. Et n'oubliez pas d'explorer les canaux cachés des groupes Slack. C'est souvent là que se trouvent les meilleures discussions et les informations les plus intéressantes.

Si vous recherchez une plateforme de collaboration plus efficace, ClickUp a tout ce qu'il vous faut. Avec la création de tâches, l'attribution, le suivi et une intégration Slack dédiée, ClickUp vous aide à optimiser votre flux de travail de gestion de produits. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour obtenir un compte ClickUp gratuit!