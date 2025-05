plus de 15 modèles de calendriers gratuits et mignons pour rester organisé avec style

La planification n'a pas à être ennuyeuse ! Des modèles de calendriers adorables, gratuits et mignons facilitent l'organisation de vos journées, tout en ajoutant une touche de charme à votre emploi du temps. 🦄

Des tons pastel et des gribouillis ludiques aux thèmes floraux et aux dessins animés, il existe un modèle de calendrier parfait pour correspondre à votre humeur.

Que vous organisiez votre calendrier, suiviez des délais, planifiiez des évènements ou notiez des forfaits week-end amusants, ces calendriers vous permettent de rester organisé aussi agréablement que votre carnet esthétique placé dans les favoris !

Besoin de quelque chose de fonctionnel mais amusant ? Utilisez-en un comme calendrier marketing, comme planificateur de publications sur les réseaux sociaux ou comme agenda personnel de rendez-vous.

Dans cet article de blog, vous trouverez plus de 15 modèles de calendriers mignons pour tous les besoins, des agendas quotidiens aux emplois du temps des équipes, qui vous aideront à rester organisé, à atteindre vos objectifs mensuels et à avoir l'air fabuleux à le faire !

Que sont les modèles de calendriers mignons ?

Les modèles de calendriers mignons sont des outils visuellement attrayants conçus pour aider à l'organisation du calendrier tout en rendant la gestion du temps plus agréable. Ces modèles allient fonctionnalité et créativité, vous permettant de gérer efficacement votre emploi du temps sans vous sentir submergé par des tâches banales.

Pour les professionnels impliqués dans la gestion des calendriers de direction, ces modèles modifiables offrent un moyen amusant et élégant de rester au courant des réunions, des rendez-vous et des échéances des projets. Ils s'intègrent également de manière transparente aux calendriers en ligne, ce qui vous permet de synchroniser, d'accéder et de modifier votre emploi du temps à partir de plusieurs appareils.

Avec leurs différentes dispositions personnalisables, ces modèles offrent une solution efficace pour gérer votre temps tout en gardant une organisation claire et efficace. Vous pouvez les utiliser pour forfaitiser des projets, suivre des échéances et assurer une gestion de projet fluide sur les réseaux sociaux.

🧠 Anecdote : Le mot « deadline » désignait autrefois « une ligne tracée à l'intérieur ou autour d'une prison qu'un prisonnier franchit au risque d'être abattu ». Au fil du temps, il a évolué pour prendre la définition moderne de limite de temps ou de date d'échéance !

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de calendrier mignon ?

Un bon modèle de calendrier doit trouver le juste équilibre entre fonctionnalité et design, pour être à la fois pratique et amusant. Il doit proposer des designs ludiques, des couleurs pastel ou des illustrations charmantes tout en restant facile à lire et à utiliser.

Voici ce que vous devriez rechercher :

Coloré et attrayant : Des couleurs vives, des polices de caractères ludiques et des designs uniques rendent le calendrier amusant et attrayant, vous encourageant à respecter votre emploi du temps

Espace pour les activités : Prévoyez suffisamment d'espace pour les notes ou les rappels, tels que les réunions, les jalons des projets ou les évènements familiaux

options imprimables* : Choisissez des modèles avec des designs faciles à imprimer, pour avoir facilement une copie physique de votre calendrier

Sections de planification spécifiques aux tâches : Incluez des sections dédiées aux calendriers de gestion de projet, afin de vous assurer de pouvoir planifier les tâches et les délais

Gestion du marketing de contenu : Forfait et suivi de votre stratégie marketing en intégrant des sections spécifiques pour les calendriers de campagne et les publications de contenu

Modèles de gestion du temps : Intégrez des sections de planification quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle qui vous aident à hiérarchiser les tâches et à suivre efficacement les objectifs

Dispositions polyvalentes : un bon modèle de calendrier offre une grande flexibilité avec des options telles que les agendas hebdomadaires, mensuels ou quotidiens. Les multiples affichages rendent l'organisation du calendrier plus flexible et plus efficace

plus de 15 modèles de calendriers mignons

Découvrez quelques-uns des meilleurs modèles de calendriers disponibles aujourd'hui pour organiser votre emploi du temps et booster votre productivité !

1. Le modèle de calendrier ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Organisez vos tâches et vos évènements en un seul endroit grâce au modèle de calendrier ClickUp

Le modèle de calendrier ClickUp permet d'afficher toutes vos tâches, réunions et évènements dans une seule vue. Il vous permet de créer et de gérer rapidement les échéances et de tout organiser dans un espace unifié.

Utilisez le modèle pour :

Forfait des tâches personnelles et liées à des projets par date, type et priorité

Filtrez les tâches par statut ou par urgence pour équilibrer les charges de travail des équipes

Modification en masse des tâches et exportation des données pour gérer facilement de grands ensembles d'activités

Suivi des emplacements des évènements directement depuis le calendrier grâce à l'intégration de Google Maps

Joignez vos reçus et gérez vos finances en toute transparence grâce au suivi budgétaire intégré

Idéal pour : les gestionnaires de projets et les organisateurs d'évènements qui souhaitent renforcer la collaboration au sein de leur équipe et suivre la progression des projets

💡 Conseil de pro : Avez-vous essayé le calendrier ClickUp? Il s'agit d'un calendrier alimenté par l'IA qui intègre tous nos calendriers en un seul endroit, vous permet d'ajouter des tâches et des échéances par simple glisser-déposer, et utilise l'IA pour lister vos priorités, échéances et objectifs urgents !

2. Le modèle de liste de tâches à faire du calendrier ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Gérez vos validations, attribuez des couleurs aux tâches et suivez les échéances à l'aide du modèle de liste de tâches du calendrier ClickUp

Prenez le contrôle de votre temps et de vos tâches avec le modèle de calendrier de liste À faire de ClickUp. Gérez vos validations en un seul endroit grâce à un aperçu clair du calendrier hebdomadaire, bihebdomadaire ou mensuel.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Hiérarchisez les tâches grâce à la fonction glisser-déposer et au code couleur pour l'urgence

Suivi visuel de la progression avec des émoticônes

Accepter et gérer les demandes de réunion à l'aide d'un formulaire dédié, en précisant l'urgence et les horaires préférés

Organisez les demandes dans une liste basée sur le statut pour un suivi facile

Idéal pour : les indépendants qui jonglent entre plusieurs projets, leur famille et leurs engagements personnels

3. Le modèle de calendrier moderne pour les réseaux sociaux de ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Gérez facilement votre calendrier de réseaux sociaux et programmez des publications sur plusieurs canaux grâce au modèle de calendrier de réseaux sociaux moderne ClickUp

Les médias sociaux jouent un rôle essentiel dans la réussite de toute stratégie marketing. Cependant, gérer le contenu, rester organisé et conserver un avantage concurrentiel peut rapidement devenir une tâche écrasante. C'est là qu'intervient le modèle de calendrier ClickUp pour les médias sociaux modernes. Il offre une solution simplifiée pour vous permettre de rester au top de votre jeu sur les médias sociaux.

Avec ce modèle de réseaux sociaux, vous pouvez :

Forfaits pour organiser et gérer efficacement votre contenu sur différentes plateformes

Un espace centralisé pour garantir la planification et le suivi de l'ensemble de votre contenu en un seul endroit

Suivez en temps réel la performance de vos posts, ce qui vous permet d'adapter rapidement votre stratégie

Mesurer la réussite à l'aide d'outils de visualisation des données

Analysez les indicateurs clés et ajustez votre approche pour obtenir des résultats optimaux

Idéal pour : les gestionnaires de réseaux sociaux, les créateurs de contenu et les équipes marketing qui souhaitent planifier, programmer et suivre efficacement le contenu sur plusieurs plateformes

4. Le modèle de calendrier annuel ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Marquez les jalons et les objectifs de l'année sur le modèle de calendrier annuel ClickUp

Gardez une trace de vos objectifs annuels et des jalons à travers les départements avec le modèle de calendrier annuel ClickUp. Consolidez toutes les tâches et les évènements dans un échéancier visuel pour une meilleure gestion.

Ce modèle peut vous aider à :

Étiquetez les tâches par trimestre pour une planification à long terme simplifiée

Suivez la progression en temps réel grâce aux barres de progression qui se mettent à jour automatiquement

Filtrez les tâches et ajustez les échéanciers grâce à un calendrier flexible à afficher

Tirez parti des informations fournies par l'IA de ClickUp Brain pour un accès transparent aux données

Tenez votre forfait annuel à jour grâce aux informations de toute l'entreprise

Idéal pour : Teams axées sur la coordination d'activités interdépartementales

5. Le modèle de calendrier hebdomadaire ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Obtenez un aperçu de votre semaine et de votre forfait en utilisant le modèle de calendrier hebdomadaire ClickUp

Organiser votre travail et votre vie personnelle ne doit pas être une tâche insurmontable. Le modèle de calendrier hebdomadaire ClickUp vous permet de facilement planifier et visualiser toute votre semaine dans un espace pratique.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Gérez les tâches, fixez des délais et suivez la progression tout au long de la semaine

Classez les tâches quotidiennes par ordre de priorité, en veillant à maintenir un haut niveau de productivité et à respecter les délais sans stress

Restez au courant des évènements, réunions et rendez-vous grâce aux mises à jour en temps réel synchronisées sur tous les appareils

Idéal pour : les professionnels et les particuliers qui cherchent à optimiser leur planification hebdomadaire et la gestion de leurs tâches

👀 Le saviez-vous ? Certaines des premières mentions du terme « deadline » remontent à 1863 et ont été retrouvées dans les journaux intimes tenus par des soldats captifs pendant la guerre de Sécession.

6. Le modèle de planning quotidien ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Restez sur la bonne voie avec vos tâches et projets quotidiens grâce au modèle de planificateur quotidien de ClickUp

Imaginez pouvoir mieux gérer votre temps, réduire votre stress et augmenter votre productivité, le tout avec un seul outil. Le modèle d'agenda quotidien ClickUp rend cela possible ! Utilisez ce modèle intuitif pour organiser facilement vos tâches en catégories telles que Personnel, Travail ou Objectifs.

Voici comment cela vous aide à tout garder sous contrôle :

Gardez une trace des activités récurrentes telles que l'exercice, le paiement des factures ou l'achèvement des rapports à l'aide du suivi des habitudes

Gérer des éléments ponctuels tels que les rendez-vous chez le médecin ou les réunions sous les tâches personnelles

Définissez des délais, hiérarchisez les tâches et personnalisez le modèle en ajoutant des colonnes ou des statuts personnalisés

Idéal pour : Toute personne cherchant à améliorer son organisation et sa productivité au quotidien tout en assurant le suivi de ses habitudes et de ses tâches personnelles

7. Le modèle de calendrier ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Gardez le contrôle de votre pipeline de médias sociaux grâce au modèle de calendrier de publication ClickUp

Le modèle de calendrier de publication ClickUp vous offre un espace centralisé pour gérer le contenu planifié et publié afin que vous ne manquiez aucun détail clé.

Ce modèle vous aidera à :

Classez les messages par type de contenu, plateforme et date de publication pour plus de clarté

Utilisez des cartes de tâches codées par couleur pour suivre la progression et ajouter des notes spécifiques à chaque poste

Mettez à jour le statut des tâches en temps réel pour un suivi précis

Mettez en surbrillance les messages non programmés dans la barre latérale intégrée pour éviter les oublis

Personnalisez le brand book pour que les visuels et les messages soient cohérents sur toutes les plateformes

Idéal pour : les équipes de réseaux sociaux qui gèrent la création et la planification de contenus sur plusieurs plateformes

8. Le modèle de calendrier éditorial ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez vos projets de contenu sur le modèle de liste du calendrier éditorial ClickUp

La gestion de plusieurs projets éditoriaux devient souvent difficile, surtout lorsque vous suivez chaque étape du processus de publication. Le modèle de calendrier éditorial de ClickUp résout ce problème en affichant de manière exhaustive chaque tâche dans un tableau de bord facile à utiliser.

Voici comment ce modèle peut vous aider :

Utilisez un formulaire de demande de contenu pour que les membres de l'équipe soumettent des idées ou des briefs, en remplissant automatiquement une liste centralisée

Obtenez un aperçu des campagnes planifiées sous forme d'échéancier, en regroupant le contenu par type, par rédacteur et par canal cible

Alignez les campagnes sur les dates de révision et de mise en service pour une meilleure coordination

Spécifiez les niveaux de révision des tâches pour aider à prioriser le travail

Suivez chaque étape du cycle de vie du contenu grâce au suivi intégré de la progression

Idéal pour : Les gestionnaires de contenu qui ont besoin de maintenir l'ordre et l'efficacité de plusieurs projets éditoriaux

Lire aussi : Comment éviter le biais de planification ?

9. Le modèle de calendrier ClickUp PTO

Obtenir le modèle gratuit Suivez les congés de tous les membres de votre équipe en un seul endroit grâce au modèle de calendrier ClickUp PTO

Le modèle de calendrier ClickUp PTO permet de gérer les congés des employés, y compris les jours de vacances, les jours fériés, les congés de maladie et les évènements personnels. Il vous permet de suivre la disponibilité de l'équipe et d'éviter les conflits d'horaires et l'épuisement pendant les périodes de forte activité.

Ce modèle puissant vous aide à :

Visualisez les jours et les heures exacts pris pour un suivi clair

Affichage et suivi des vacances des employés en un seul endroit

Réduisez le risque de conflits d'agenda

Identifiez les lacunes en matière de couverture et prévoyez les besoins en personnel

Utilisez le modèle pour soumettre des demandes de congés, ajuster les durées, gérer les envois et approuver ou refuser les demandes

Idéal pour : les responsables ou les équipes RH des moyennes et grandes entreprises qui ont besoin d'une solution efficace pour le suivi des congés des employés et l'équilibrage des charges de travail

👀 Le saviez-vous ? Le calendrier julien, introduit par Jules César en 45 avant notre ère, était basé sur une année solaire de 365 jours et quart. Bien qu'il comprenait des années bissextiles, il a finalement été remplacé par le calendrier grégorien en 1582 en raison de légères inexactitudes dans la durée de l'année.

10. Le modèle de calendrier de contenu ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Affichez toutes les tâches de contenu, les échéances et les affectations de l'équipe dans un seul échéancier à l'aide du modèle de calendrier de contenu ClickUp

Il est facile de perdre le fil lorsque votre forfait de contenu comprend des blogs, des e-mails et des médias sociaux. Le modèle de calendrier de contenu ClickUp rassemble toute la planification de votre contenu en un seul endroit, vous permettant d'afficher clairement votre calendrier sur plusieurs semaines ou mois.

Vous pouvez utiliser ce modèle de calendrier de contenu pour :

Triez les flux de travail par canal (e-mail, blog ou réseaux sociaux) et gérez chacun dans son dossier

Utilisez les champs personnalisés pour suivre l'étape de marketing et les dates de révision de chaque contenu

Affichez toutes les tâches dans le calendrier unifié du contenu pour identifier rapidement celles qui nécessitent une attention immédiate

Idéal pour : Les équipes de marketing de contenu assurant le suivi de plusieurs campagnes et échéances

11. Le modèle d'agenda mensuel ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Organisez et attribuez les activités mensuelles aux différentes équipes en les affichant de manière centralisée grâce au modèle d'agenda mensuel ClickUp

Vous avez du mal à organiser les tâches et les délais de votre équipe pour un mois entier ? Le modèle de calendrier mensuel ClickUp est là pour vous aider à tout gérer !

Avec ce modèle, vous pouvez :

Affichez clairement les tâches à venir, les échéances et la progression des projets

Utilisez le diagramme de Gantt pour visualiser l'ensemble du mois et voir comment les tâches s'imbriquent les unes dans les autres

Cochez la case « Vue Équipe » pour afficher les tâches de chaque personne et équilibrer les charges de travail

Organisez les tâches dans la « vue Liste des paiements » par planning, taux horaire et date d'échéance pour un suivi facile des paiements

Suivi des budgets et des coûts à l'aide de formules intégrées

Idéal pour : les équipes qui gèrent des projets mensuels, des processus d'intégration et des programmes de formation

12. Le modèle d'agenda de l'équipe ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Surveillez la charge de travail et les délais de votre équipe pour une meilleure allocation des ressources grâce au modèle d'horaire d'équipe ClickUp

La gestion du calendrier d'une équipe nécessite un système structuré qui tient compte des échéanciers des projets, des responsabilités individuelles et de l'allocation des ressources. Le modèle de calendrier d'équipe ClickUp simplifie ce processus en vous donnant une vue claire et organisée de tout ce que votre équipe doit accomplir.

Planifiez les jalons de vos projets, fixez des échéances et mappez les sessions de formation, les présentations et les validations des clients. Assurez une visibilité optimale pour que chacun sache ce qui l'attend tout en conservant du temps pour un travail concentré. Le modèle comprend quatre vues prédéfinies pour structurer efficacement le calendrier de votre équipe :

Vue Liste des activités du projet : Affiche toutes les tâches assignées au même endroit pour une consultation rapide

Vue Tableau de l'emploi du temps hebdomadaire : Organise les tâches par date d'échéance pour un aperçu hebdomadaire structuré

Vue Charge de travail : Affiche la distribution des tâches au sein de l'équipe pour équilibrer les charges de travail

Idéal pour : Teams cherchant à gérer les plannings, assurer le suivi des responsabilités individuelles et maintenir l'organisation des flux de travail

13. Le modèle de calendrier marketing ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez les flux de travail, surveillez la capacité de l'équipe et ajustez-la si nécessaire à l'aide du modèle de calendrier marketing ClickUp

Les campagnes marketing impliquent de multiples éléments en mouvement : délais, approbation du contenu et changements de priorités. Le modèle de calendrier marketing ClickUp vous aide à organiser vos campagnes, à gérer vos ressources et à suivre leur progression en un seul endroit.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Suivi sans effort des campagnes et évènements à venir

Gérez vos tâches grâce à l'automatisation, aux rappels et aux affichages personnalisés

Donnez la priorité aux activités à fort impact grâce à une base de données simple, sans code

Explorez les campagnes individuelles, obtenez un aperçu général du projet et suivez les impacts budgétaires grâce à six affichages uniques

Définissez quatre niveaux de priorité (de faible à urgent) pour hiérarchiser les tâches et maintenir la concentration de votre équipe

Idéal pour : Les équipes marketing qui gèrent plusieurs campagnes, optimisent le flux de travail et assurent le suivi des priorités et des budgets

14. Modèle de calendrier rétro par Canva

via Canva

Si vous recherchez un calendrier alliant fonction et charme, le modèle de calendrier rétro de Canva est une excellente option. Il est conçu avec une esthétique rétro qui ajoute de la personnalité à n'importe quel espace tout en offrant une disposition facile à naviguer pour tous vos rendez-vous, évènements et dates importantes.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Suivez vos objectifs mensuels grâce à des sections clairement identifiées qui facilitent l'organisation

N'oubliez plus les anniversaires et les évènements importants grâce aux espaces dédiés aux dates spéciales

Modifiez le modèle pour l'adapter à vos besoins personnels ou professionnels

Idéal pour : Les personnes qui souhaitent un calendrier fonctionnel et élégant pour un usage personnel, alliant design nostalgique et praticité

15. Modèle de calendrier mensuel ludique par Canva

via Canva

Égayez votre calendrier mensuel avec le modèle ludique de calendrier mensuel de Canva. Avec son design dynamique et amusant, ce calendrier apporte énergie et organisation à votre mois.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Gérez efficacement vos tâches en les mettant en évidence dans des encadrés faciles à lire

Restez organisé et motivé grâce à un design qui apporte de la positivité à votre planification

Idéal pour : les professionnels de la création, les étudiants ou tous ceux qui aiment une approche dynamique et ludique de la planification

Lire aussi : Les meilleures applications de calendrier familial

16. Modèle de calendrier hebdomadaire bien-être par Canva

via Canva

Le modèle de calendrier hebdomadaire bien-être de Canva aide les éducateurs à organiser des cours axés sur le bien-être et l'apprentissage socio-émotionnel (SEL). Il fournit des espaces structurés pour les leçons quotidiennes, les activités SEL et les exercices de bien-être, permettant ainsi aux enseignants d'équilibrer le contenu académique et le développement émotionnel.

Le design géométrique et le code couleur du modèle vous permettent de :

Suivi facile de la progression des leçons tout au long de la semaine

Mettez en évidence les activités importantes pour rester organisé et concentré

Différenciez visuellement les leçons, les activités d'apprentissage social et émotionnel et les exercices de bien-être

Idéal pour : les enseignants, les conseillers d'orientation ou les coordinateurs de bien-être qui souhaitent intégrer l'apprentissage émotionnel et social dans leurs forfaits hebdomadaires

17. Modèle de calendrier de style bande dessinée par Freepik

via Freepik

Si vous souhaitez ajouter une touche amusante et fantaisiste à votre calendrier, le modèle de calendrier Cartoon Style de Freepik est fait pour vous ! Fonctionnant avec un charmant koala, ce modèle est parfait pour tous ceux qui aiment les visuels ludiques sur le thème des animaux.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Organisez vos tâches, dates et rendez-vous tout en conservant une esthétique fantaisiste

Égayez votre calendrier avec des visuels amusants et éclatants

Personnalisez votre emploi du temps pour rendre la planification quotidienne plus agréable

Idéal pour : Tous ceux qui cherchent à organiser leurs tâches tout en profitant d'un calendrier ludique sur le thème des animaux

18. Modèle de calendrier d'anniversaire mignon par Freepik

via Freepik

Le modèle de calendrier d'anniversaire mignon de Freepik apporte une touche amusante et dynamique à l'organisation des anniversaires ! Avec ses adorables illustrations, le suivi des anniversaires devient une expérience joyeuse.

Voici ce que vous pouvez faire avec ce modèle :

Suivez facilement les anniversaires grâce à ce modèle coloré et mignon

Personnalisez les dates pour différents types de célébrations

Ajoutez des notes personnelles et des rappels pour ne manquer aucune occasion spéciale

Profitez de forfaits anniversaires avec des illustrations lumineuses et amusantes

Idéal pour : les familles, les organisateurs d'évènements ou tous ceux qui aiment célébrer les anniversaires avec style

Choisissez le modèle de calendrier mignon parfait avec ClickUp

Rester organisé ne signifie pas nécessairement sacrifier le style.

Avec la variété de modèles de calendriers mignons disponibles, des designs ludiques aux dispositions créatives mais professionnelles, vous pouvez trouver celui qui convient parfaitement à vos besoins et préférences. Vous pouvez également les partager avec vos amis et votre famille !

Que vous gériez des tâches personnelles, des projets d'équipe ou la planification de contenu, les modèles de ClickUp offrent une solution parfaite pour visualiser votre emploi du temps et stimuler votre productivité. Et vous pouvez les télécharger facilement !

Accédez à plus de 500 modèles pour trouver l'outil parfait pour votre équipe et gérer vos projets. Inscrivez-vous dès maintenant pour commencer!