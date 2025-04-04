10 modèles gratuits d'évaluation des risques fournisseurs pour une meilleure évaluation

Lorsque vous travaillez avec des fournisseurs, des sous-traitants et des prestataires de services tiers, espérer que tout se passe bien n'est pas une stratégie. Vous devez évaluer les risques potentiels avant qu'ils ne deviennent des problèmes coûteux.

C'est là que les modèles d'évaluation des risques fournisseurs entrent en jeu. Ces outils vous offrent un cadre structuré pour tout examiner, des pratiques d'un fournisseur en matière de sécurité à sa stabilité financière.

Mais créer une évaluation à partir de zéro ? C'est comme réinventer la roue alors que ce n'est pas nécessaire. Ce guide vous présente 10 modèles gratuits d'évaluation des risques fournisseurs qui simplifient la gestion des fournisseurs.

Chaque modèle vous aide à repérer les signaux d'alerte à un stade précoce et à mettre en œuvre des mesures d'atténuation des risques appropriées.

Que sont les modèles d'évaluation des risques fournisseurs ?

Un modèle d'évaluation des risques liés aux fournisseurs vous aide à vérifier et à évaluer les entreprises tierces avant de travailler avec elles. Ces modèles vous offrent un moyen structuré de recueillir des informations clés sur les fournisseurs, de leur santé financière à leurs pratiques en matière de sécurité des données.

De nombreuses organisations utilisent des modèles d'évaluation des risques dans le cadre de leur programme plus large de gestion des risques fournisseurs. Un bon modèle fonctionne comme une checklist, garantissant que les étapes cruciales sont respectées lors de l'évaluation des partenaires potentiels.

Les entreprises intelligentes associent ces modèles à un logiciel de gestion des risques pour assurer le suivi des performances des fournisseurs et des risques de sécurité au fil du temps. Cette combinaison permet de détecter les tendances, comme la dégradation progressive des normes de qualité d'un fournisseur, avant qu'elles n'aient un impact sur les activités de l'entreprise.

👀 Le saviez-vous ? Le coût moyen d'une violation de données à l'échelle mondiale a atteint 4,88 millions de dollars, ce qui rend plus que jamais nécessaire la vérification des partenaires externes.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'évaluation des risques fournisseurs ?

Une checklist bien conçue pour l'évaluation des risques fournisseurs constitue l'épine dorsale de votre processus d'évaluation des risques.

Voici ce qu'il faut rechercher dans un modèle de premier ordre :

Normes d'évaluation claires : Définit des critères de référence spécifiques pour mesurer les capacités, les performances et la conformité des fournisseurs

Cadre d'identification des risques : Permet d'identifier rapidement les problèmes potentiels, notamment les vulnérabilités en matière de violation de données, les violations de conformité, l'instabilité financière et les risques opérationnels

Matrice d'évaluation de l'impact : structure l'évaluation des risques en évaluant la probabilité, les dommages potentiels et les niveaux de tolérance au risque

évaluations de la criticité des fournisseurs* : catégorise les fournisseurs en fonction de leur impact sur les opérations, en tenant compte de l'accès aux données, de l'intégration des systèmes et des dépendances de l'entreprise

Due diligence checklist : aide à mener et à documenter des vérifications approfondies des antécédents, y compris l'analyse de la surface d'attaque, les incidents de sécurité passés, l'historique de conformité et la stabilité financière pour : aide à mener et à documenter des vérifications approfondies des antécédents, y compris l'analyse de la surface d'attaque, les incidents de sécurité passés, l'historique de conformité et la stabilité financière pour une bonne gestion des fournisseurs informatiques

Directives de surveillance : Assurer une surveillance continue des fournisseurs grâce au suivi des performances, aux calendriers de conformité, aux évaluations de la sécurité et aux protocoles de réponse aux incidents

exigences en matière de documentation* : Tenir des registres détaillés des conclusions des évaluations, des éléments d'action, des suivis et des approbations des parties prenantes

👀 Le saviez-vous ? Environ 60 % des violations de données sont initiées par des tiers, ce qui souligne la nécessité d'une gestion rigoureuse des risques liés aux tiers.

10 modèles gratuits d'évaluation des risques fournisseurs

La gestion des risques fournisseurs est plus facile lorsque vous disposez des bons outils. Au lieu de partir de zéro, vous pouvez utiliser des modèles gratuits et prêts à l'emploi conçus pour rationaliser le processus, en particulier lorsqu'ils sont directement intégrés à votre flux de travail.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, propose des modèles d'évaluation des risques fournisseurs qui s'intègrent parfaitement à vos projets, documents et automatisations basées sur l'IA. De l'évaluation des niveaux de risque au suivi de la conformité, vous pouvez tout gérer en un seul endroit sans jongler entre plusieurs outils.

Je n'ai que des éloges à faire à son sujet. Entre l'automatisation, les modèles et les différents types de suivi et d'affichage, il est impossible de se tromper avec ClickUp

Explorons maintenant ces 10 modèles gratuits.

1. Le modèle ClickUp de gestion des risques fournisseurs

Obtenir le modèle gratuit Suivez et gérez systématiquement les risques fournisseurs grâce au modèle de gestion des risques fournisseurs ClickUp

La gestion des risques liés à vos fournisseurs ne devrait pas vous empêcher de dormir. Le modèle de gestion des risques fournisseurs ClickUp aide les équipes d'approvisionnement à :

Identification et suivi des risques : Utilisez les champs personnalisés pour saisir les détails clés de chaque risque, y compris les descriptions, les conséquences et les niveaux de risque

*gestion visuelle des risques : quatre vues différentes (listes de tâches, vue Tableau, vue Document et vue Tableur) pour vous aider à comprendre votre environnement de risques

*outils de collaboration en équipe : ajoutez des commentaires et des pièces jointes directement aux entrées de risque pour clarifier la situation pour toutes les personnes concernées

Examens des risques : Configurez Configurez des tâches récurrentes dans ClickUp pour des examens réguliers des risques

🔐 Idéal pour : Les responsables des achats et les équipes d'évaluation des risques qui ont besoin d'une approche structurée de la gestion des risques fournisseurs

2. Le modèle Tableau blanc d'évaluation des risques fournisseurs ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez et évaluez systématiquement les risques liés aux fournisseurs grâce au modèle Tableau blanc d'évaluation des risques fournisseurs ClickUp

L'évaluation des risques n'est pas un exercice de cocher des cases, c'est votre première ligne de défense contre les écueils des projets. Le modèle Tableau blanc d'évaluation des risques fournisseurs ClickUp vous donne les outils pour éviter que des problèmes potentiels ne fassent dérailler des projets critiques.

Voici ce qui rend ce modèle particulièrement utile :

Vue Évaluation des risques : Mapper les problèmes potentiels, mettre en place des plans d'atténuation et suivre la progression, le tout en un seul endroit. Ajouter des questions d'échantillon pour évaluer le niveau de risque de chaque fournisseur et créer des plans d'action ciblés

Guide de démarrage afficher : Tirez le meilleur parti du modèle grâce à des conseils pratiques et des instructions claires. Apprenez à réaliser des questionnaires d'évaluation des risques tiers approfondis et à mettre en place des contrôles de sécurité efficaces

*suivi de la progression : utilisez deux options de statut simples, Ouvert et Achevé, pour maintenir une surveillance claire. Mettez-les à jour au fur et à mesure que vous créez des mesures de protection contre chaque risque, en vous assurant que tout le monde sait exactement où en sont les choses

🔐 Idéal pour : Les chefs de projet et les équipes d'approvisionnement qui ont besoin d'un moyen systématique d'évaluer et de surveiller les risques liés aux fournisseurs

3. Le modèle Tableau blanc d'analyse des risques fournisseurs ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez et gérez les risques visuellement grâce au modèle Tableau blanc d'analyse des risques ClickUp

Le modèle Tableau blanc d'analyse des risques de ClickUp aide les équipes à déterminer la probabilité et l'ampleur d'un évènement à risque et à élaborer un plan d'atténuation.

Ce modèle se distingue par son approche visuelle de la gestion des risques, qui facilite la protection des informations sensibles et la gestion des relations avec les fournisseurs. Voici comment l'utiliser :

Créer des tâches spécifiques : Créez des tâches pour chaque risque identifié et liez-les directement à vos plans d'action

Définir clairement la propriété : Affecter des membres de l'équipe pour s'attaquer à des risques spécifiques et définir des échéanciers réalistes

Travaillez avec les parties prenantes : Développez des solutions grâce à des outils de collaboration intégrés

*suivi de la progression : Utilisez des marqueurs de statut simples (Ouvert/Achevé)

Restez informé : Paramétrez les notifications automatiques des changements de statut des risques

🔐 Idéal pour : Les équipes de sécurité et les gestionnaires de risques qui ont besoin d'une approche visuelle et collaborative pour identifier et traiter les menaces potentielles

4. Le modèle de matrice des risques liés à la valeur des fournisseurs ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Hiérarchisez et suivez les risques liés aux fournisseurs grâce au modèle de matrice des risques liés à la valeur des fournisseurs ClickUp

Faire des choix intelligents en matière de partenariats avec les fournisseurs signifie peser soigneusement les avantages potentiels par rapport aux inconvénients possibles. Le modèle de matrice des risques de valeur des fournisseurs ClickUp vous aide à faire exactement cela grâce à une approche structurée du processus d'évaluation des risques :

suivi des risques à forte valeur : *Mettez vos plus grandes préoccupations au premier plan. Qu'il s'agisse de la stabilité financière d'un fournisseur ou de ses mesures de sécurité, vous repérerez plus rapidement les problèmes critiques

*gestion des risques de faible valeur : surveillez les fournisseurs à faible risque qui pourraient encore affecter vos opérations. Des retards de livraison mineurs aux petites mises à jour de conformité, rien ne vous échappe

Organisation visuelle des risques : Obtenez une image claire de chaque risque grâce à la Obtenez une image claire de chaque risque grâce à la vue Tableau de ClickUp . Déplacez les risques entre les cartes de statut « Ouvert » et « Achevé » au fur et à mesure que votre équipe les traite

🔐 Idéal pour : Les professionnels de la gestion des fournisseurs qui doivent prendre des décisions fondées sur des données concernant les relations avec les fournisseurs

5. Le modèle d'analyse des risques de gestion de projet ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Assurez le suivi des projets en identifiant et en gérant les risques grâce au modèle d'analyse des risques de gestion de projet ClickUp

Le modèle d'analyse des risques de gestion de projet ClickUp aide votre équipe à repérer et à gérer les risques de front, en assurant le suivi de vos projets malgré les difficultés.

Ce modèle excelle dans plusieurs domaines clés qui rendent la gestion des risques pratique et exploitable :

Aperçu : Obtenez un aperçu rapide de tous les risques du projet en un seul endroit. Suivi du statut des risques, des niveaux de priorité et de la progression de l'atténuation depuis un seul centre de commande

*guide de démarrage : obtenez des conseils étape par étape pour créer votre forfait de gestion des risques, ainsi que des astuces pour une due diligence et une évaluation des risques efficaces

*mises à jour personnalisées du statut : Organisez les risques selon 11 catégories de statuts différentes. Faites passer les tâches en douceur de « Nouvelle entrée » à « Atténuation » et « Achevé »

Outils de collaboration intégrés : Étiquette les membres de l'équipe pour une réponse rapide aux incidents. Ajoutez des commentaires et des mises à jour directement sur les éléments à risque. Partagez les rapports de risques avec les parties prenantes clés

🔐 Idéal pour : Les chefs de projet qui ont besoin d'une approche systématique pour identifier, évaluer et gérer les risques liés à leurs projets

6. Le modèle ClickUp de registre des risques fournisseurs

Obtenir le modèle gratuit Suivez et gérez les risques liés aux projets grâce au modèle complet ClickUp de registre des risques fournisseurs

La gestion des risques liés aux projets ne devrait pas être un jeu de devinettes. Le modèle de registre des risques fournisseurs ClickUp permet de mettre en forme facilement les évaluations des risques. Utilisez ce modèle pour aider les services et les parties prenantes à rester sur la même longueur d'onde.

Voici ce qui rend ce modèle particulièrement utile :

Suivi des risques et gestion des statuts : Utilisez Utilisez les neuf statuts personnalisés de ClickUp pour libeller la progression de la gestion des risques, de « Survenu » à « Atténué » en passant par « Actif »

Champs personnalisés pour une évaluation détaillée : Capturez des informations essentielles sur chaque risque grâce à sept champs personnalisés intégrés : Conséquence, Description, Coût prévu, Coût de l'atténuation, Probabilité, Niveau de risque et Réponse au risque

Plusieurs vues pour une meilleure compréhension : Analysez vos risques de six manières différentes grâce aux vues Coûts, Liste, Statut, Réponse, Niveau et au guide de démarrage

🔐 Idéal pour : Les gestionnaires de risques qui souhaitent visualiser et résoudre rapidement les risques liés à un projet

📖 Lire aussi : Meilleur logiciel de gestion des incidents

7. Le modèle ClickUp de liste des problèmes à résoudre avec les fournisseurs

Obtenir le modèle gratuit Gérez et résolvez les problèmes des fournisseurs en temps réel grâce au modèle de liste des problèmes ouverts des fournisseurs ClickUp

Ce modèle de liste des problèmes ouverts des fournisseurs de ClickUp vous aide à repérer rapidement les problèmes des fournisseurs à haut risque et à prendre rapidement des mesures correctives grâce à divers affichages utiles :

Affichage de la gravité par catégorie : triez les problèmes par impact afin de pouvoir vous attaquer en premier aux plus critiques

Afficher le formulaire d'envoi : Donnez à votre équipe un moyen clair de signaler les problèmes liés aux fournisseurs. Le formulaire garantit qu'ils incluent tous les détails nécessaires, ce qui signifie moins d'e-mails pour demander plus d'informations

Afficher les problèmes en cours : Gardez un onglet sur les problèmes actifs en un seul endroit central. Vous verrez exactement ce qui doit être corrigé et qui travaille sur quoi

🔐 Idéal pour : Les chefs de projet qui souhaitent résoudre les problèmes en suspens dans les délais impartis

8. Le modèle ClickUp de liste de suivi des problèmes liés aux fournisseurs

Obtenir le modèle gratuit Gérez les problèmes liés aux fournisseurs et résolvez-les rapidement grâce au modèle de liste de suivi des problèmes fournisseurs ClickUp

Vous avez besoin d'un moyen de surveiller les problèmes liés aux fournisseurs avant qu'ils ne se transforment en risques opérationnels ? Essayez le modèle de liste ClickUp pour le suivi des problèmes liés aux fournisseurs. Enregistrez, suivez et résolvez efficacement les problèmes liés aux fournisseurs, y compris les retards, les divergences contractuelles et les interruptions de service, en un seul endroit.

Voici ce qui distingue ce modèle :

Documentation claire des problèmes : Créez des espaces dédiés aux projets pour chaque problème lié à un fournisseur qui nécessite une attention particulière. Ajoutez des descriptions détaillées et un contexte pour aider les membres de l'équipe à comprendre le problème

gestion intelligente des tâches : *Donnez aux membres de l'équipe la propriété claire de problèmes spécifiques. Définissez des échéanciers réalistes pour la résolution des problèmes. Décomposez les problèmes complexes en étapes gérables

Suivi de la progression : Utilisez les marqueurs de statut « Ouvert » et « Achevé » pour indiquer où en est chaque problème. Obtenez un aperçu visuel rapide des problèmes résolus par rapport à ceux en attente

Système de notifications : Paramétrez des alertes personnalisées pour rester informé des mises à jour. Tenez les membres de votre équipe informés des problèmes urgents

🔐 Idéal pour : Les équipes d'approvisionnement, les responsables fournisseurs et les chefs de projet qui ont besoin de suivre et de résoudre efficacement les problèmes liés aux fournisseurs

9. Le modèle ClickUp d'analyse des risques fournisseurs

Obtenir le modèle gratuit Prenez des décisions plus judicieuses en évaluant les risques et les avantages de la signature avec chaque fournisseur, grâce au modèle d'analyse des risques et des avantages ClickUp

Pour prendre des décisions intelligentes pour l'entreprise, il faut avoir une vision équilibrée des gains et des pertes potentiels. Le modèle d'analyse des risques et des avantages de ClickUp aide les équipes à repérer les opportunités tout en restant vigilantes face aux éventuels incidents de sécurité et aux risques de cybersécurité pour les projets.

Ce modèle pratique vous aide à évaluer systématiquement les choix de partenaires fournisseurs :

Réfléchissez et dressez une liste des options : Utilisez Utilisez ClickUp Docs pour noter toutes les options et les chemins possibles. L'interface claire et sans distraction permet de capturer les idées clairement, en s'assurant qu'aucune option n'est négligée

Suivi séparé des risques et des avantages : Création de tâches dédiées pour les avantages et les inconvénients de chaque choix de fournisseur

Attribuer des valeurs numériques : Évaluer chaque risque et avantage à l'aide de champs personnalisés sur des facteurs tels que le niveau d'impact (1-5), la probabilité (pourcentage), les implications en termes de coûts et les considérations d'échéancier

🔐 Idéal pour : Les dirigeants d'entreprise et les chefs de projet qui doivent prendre des décisions fondées sur des données tout en gérant efficacement les risques liés aux fournisseurs

10. Le modèle de checklist ClickUp pour la gestion des fournisseurs

Obtenir le modèle gratuit Évaluez les fournisseurs et gérez efficacement les relations avec le modèle de checklist de gestion des fournisseurs ClickUp

Garder un œil sur plusieurs fournisseurs tout en maintenant les normes de qualité et de conformité peut s'avérer délicat. Le modèle de checklist de gestion des fournisseurs ClickUp apporte de l'efficacité à la gestion des risques fournisseurs grâce à :

Affichage des évaluations des fournisseurs : Visualisez toutes les informations relatives à vos fournisseurs en un coup d'œil dans un espace organisé. Plus besoin de fouiller dans des feuilles de calcul interminables ou de passer d'un outil à l'autre

Affichage du guide de démarrage : Commencez à zéro avec un nouveau fournisseur. Cet affichage vous guide à travers chaque étape, du contact initial à l'approbation finale

Hub d'informations sur les fournisseurs : Stockez les informations essentielles sur les fournisseurs en un seul endroit : coordonnées, contrats de service, données sur les performances passées, etc

*outils d'évaluation des performances : Suivi des performances des fournisseurs grâce à des formulaires d'évaluation intégrés. Évaluation de la qualité du service, contrôle de la conformité et signalement de tout problème nécessitant une attention particulière

🔐 Idéal pour : Les équipes d'approvisionnement et les professionnels de la gestion des fournisseurs qui ont besoin d'une approche systématique pour évaluer et surveiller les relations avec les fournisseurs

Utilisez ClickUp pour simplifier l'évaluation des fournisseurs

Les relations avec les tiers présentent à la fois des opportunités et des risques. Un processus d'évaluation des risques fournisseurs adapté vous aide à prendre des décisions éclairées sur le choix des fournisseurs avec lesquels vous souhaitez travailler, tout en protégeant votre organisation.

Un modèle d'évaluation des risques fournisseurs fiable vous permet d'évaluer systématiquement les partenaires potentiels en termes de sécurité, de finances, d'opérations et de conformité. De nombreuses organisations utilisent désormais des outils numériques et des questionnaires d'évaluation des risques fournisseurs pour rationaliser ce processus essentiel. La bonne solution technologique permet de normaliser les évaluations, de centraliser la documentation et de conserver des pistes d'audit claires.

ClickUp offre la flexibilité et les fonctionnalités nécessaires pour créer et gérer un programme solide de gestion des risques fournisseurs. Vous pouvez créer des formulaires personnalisés, des flux de travail automatisés et des tableaux de bord en temps réel pour suivre les relations avec les fournisseurs, de la sélection initiale à la surveillance continue.

Prêt à mettre en place des mesures de protection solides contre les risques liés aux fournisseurs ? Créez dès aujourd'hui un compte ClickUp gratuit!