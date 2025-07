Comment l'IA générative transforme la construction : cas d'utilisation et exemples

Plans, calendriers, estimations de coûts : la construction a toujours été un secteur où il faut trouver le juste équilibre entre précision et imprévisibilité.

Une seule erreur de conception ou un seul retard peut avoir des répercussions sur l'ensemble d'un projet, transformant des semaines en mois et dépassant les limites budgétaires. Mais que se passerait-il si la technologie pouvait détecter les erreurs avant qu'elles ne se produisent, optimiser les calendriers en temps réel et même générer des conceptions complexes ?

L'IA générative dans la construction rend cela possible.

Examinons de plus près comment cela fonctionne dans la pratique, ainsi que les outils d'IA tels que ClickUp Brain pour soutenir vos efforts. 🧰

Qu'est-ce que l'IA générative dans le secteur de la construction ?

L'IA générative dans la construction est une technologie intelligente qui permet aux professionnels du bâtiment de concevoir, planifier et gérer des projets avec une précision sans précédent. Ce système avancé apprend de milliers de projets de construction afin de générer des solutions de conception innovantes et d'optimiser les processus de construction. 🏗️

De la conception à la réalisation du projet, l'IA générative dans la construction est un outil puissant qui améliore la créativité humaine, réduit les erreurs et offre des solutions de construction plus durables et plus rentables.

Elle transforme les flux de travail traditionnels dans le secteur de la construction, permettant aux professionnels de prendre des décisions plus intelligentes et de repousser les limites de l'innovation architecturale et technique.

🔍 Le saviez-vous ? Dans le secteur de l'architecture, de l'ingénierie, de la construction et des opérations (AECO), les principaux avantages de l'IA sont l'augmentation de la productivité (44 %), la génération d'options de conception plus intelligentes (36 %) et la détection des écarts de performance des produits et des actifs (34 %).

Applications clés de l'IA générative dans la construction

L'IA générative bouleverse le secteur de la construction, rendant tout, de la conception au contrôle qualité, plus rapide, plus intelligent et plus efficace. Voici où elle fait vraiment la différence :

Génération de conceptions plus intelligentes : les ingénieurs et les architectes peuvent saisir les contraintes du projet, telles que le budget, l'espace et les objectifs de durabilité, et l'IA génère plusieurs variantes de conception. Cela accélère la prise de décision et garantit la meilleure disposition possible sans les allers-retours habituels

Une planification plus efficace des projets : Elle analyse les projets passés, les conditions du site en temps réel et les données de planification afin de signaler les retards potentiels avant qu'ils ne se produisent. L'IA suggère également de meilleures façons d'allouer les ressources, afin que tout se déroule comme prévu, sans temps d'arrêt inutile

Mesures de sécurité renforcées : l'intelligence artificielle analyse les conditions du site, identifie les risques et recommande des solutions, qu'il s'agisse d'ajuster les flux de travail, de renforcer les protocoles de sécurité ou de rediriger les travailleurs loin des dangers

Optimisation de l'utilisation des matériaux : les outils d'IA pour la construction suggèrent des matériaux en fonction de leur coût, de leur durabilité et de leur impact environnemental. Ils prédisent même les performances des différents matériaux au fil du temps, aidant ainsi les entreprises de construction à faire des choix plus éclairés

Contrôle qualité plus rapide : les inspections basées sur l'IA utilisent des images, des capteurs et des données historiques sur les défauts pour détecter les erreurs avant qu'elles ne se transforment en retouches coûteuses. Cela signifie moins de surprises, des constructions plus solides et un niveau de qualité plus élevé pour chaque projet

Exemples concrets d'IA générative dans le secteur de la construction

L'IA générative fait des vagues dans le secteur de la construction, en proposant des solutions innovantes à des défis séculaires. Explorons quelques exemples marquants où cette technologie est mise en œuvre, en soulignant à la fois ses réussites et les domaines à surveiller. 👀

1. Conception plus rapide grâce à l'IA

via Parametric Architecture

Zaha Hadid Architects (ZHA), célèbre pour repousser les limites du design, a adopté des outils d'IA tels que DALL·E 2 et Midjourney afin d'accélérer son processus créatif.

Au lieu de tout dessiner à partir de zéro, les architectes saisissent des invites, des instructions dans ces modèles d'IA, qui génèrent plusieurs concepts de conception en quelques secondes. Il est ainsi plus facile d'explorer des idées audacieuses sans passer des heures à peaufiner chacune d'entre elles.

Des rapports suggèrent que l'utilisation de l'IA dans l'architecture a doublé, voire triplé, la productivité lors des concours de conception préliminaire et augmenté de 50 % l'efficacité lors de la phase intermédiaire de préparation de la conception.

📌 Ce qui fonctionne : L'IA se charge des tâches répétitives de conception, permettant ainsi aux architectes de se concentrer sur la créativité. ⚠️ À surveiller : La technologie peut produire des visuels époustouflants, mais tous ne se traduisent pas nécessairement par des bâtiments structurellement solides.

🔍 Le saviez-vous ? Les modèles basés sur des transformateurs, comme le GPT (Generative Pre-trained Transformer), utilisent l'auto-attention pour traiter et comprendre simultanément des phrases entières plutôt que de les comprendre mot par mot. Cela les rend extrêmement efficaces dans la génération de langage naturel.

2. Conception de bureaux optimisée par l'IA

via Architect

Autodesk a utilisé l'IA pour adopter une approche basée sur les données pour concevoir son bureau MaRS de 5 574 m² à Toronto.

Les méthodes de planification traditionnelles peuvent prendre beaucoup de temps. L'équipe a donc utilisé la conception générative pour créer un environnement de travail adapté aux styles et aux préférences des employés. L'IA a analysé des données sur des facteurs tels que les besoins en matière de collaboration, les niveaux de distraction et l'accès à la lumière naturelle, puis a généré des milliers de dispositions possibles.

La conception finale a trouvé un équilibre entre l'attention individuelle et l'interaction au sein de l'équipe, créant ainsi un espace à la fois fonctionnel et personnalisé.

📌 Ce qui fonctionne : l'IA aide à concevoir des bureaux adaptés aux besoins réels des employés, ce qui améliore la productivité et le confort. ⚠️ À surveiller : les dispositions générées par l'IA doivent encore être ajustées dans le monde réel afin de tenir compte des contraintes pratiques telles que les violations des codes du bâtiment et les retours d'expérience.

🧠 Anecdote : Les modèles de diffusion, la technologie derrière les générateurs d'images IA tels que Stable Diffusion et DALL·E, fonctionnent en partant d'un bruit pur et en le raffinant progressivement pour obtenir une image cohérente grâce à de multiples itérations.

3. Gestion plus intelligente de l'énergie

via BrainBox IA

BrainBox IA change la façon dont les bâtiments commerciaux gèrent l'énergie.

Son système d'IA se connecte aux commandes CVC et analyse en temps réel les données du bâtiment, les prévisions météorologiques et les modèles d'occupation. L'IA ajuste automatiquement le chauffage et la climatisation, réduisant ainsi le gaspillage d'énergie sans intervention humaine.

Dollar Tree, un détaillant figurant au classement Fortune 500, a déployé cette solution dans tous ses magasins et a constaté une réduction significative de sa consommation d'énergie, une diminution du nombre d'appels de service inutiles et une baisse des coûts.

📌 Ce qui fonctionne : l'IA réduit les factures énergétiques et les émissions sans intervention manuelle constante. ⚠️ À surveiller : Il peut être difficile de faire fonctionner l'IA avec des systèmes CVC plus anciens, et la confidentialité des données doit être traitée avec soin.

4. Gestion des risques basée sur l'IA

via Microsoft

Strabag SE, une entreprise mondiale de construction, s'est associée à Microsoft pour créer un outil d'évaluation des risques basé sur l'IA. Le système analyse les projets passés et prédit les risques avant qu'ils ne se transforment en problèmes coûteux.

En seulement trois mois, l'IA a atteint une précision de 80 % dans la prédiction des risques, offrant ainsi aux équipes un avantage considérable en matière de planification et de prise de décision.

📌 Ce qui fonctionne : Les équipes détectent les risques à un stade précoce, rendant les projets plus sûrs et plus rentables. ⚠️ À surveiller : les prévisions de l'IA doivent être régulièrement mises à jour, car les variables de la construction changent constamment et des données obsolètes peuvent conduire à de mauvaises décisions.

5. Mélanges de béton à faible teneur en carbone générés par l'IA

via ZKG Cement

Dans un effort pour réduire l'impact environnemental de la construction, des modèles d'IA ont été utilisés pour concevoir des formules de béton à plus faible empreinte carbone. Ces mélanges générés par l'IA ont été mis en œuvre avec succès dans la construction de centres de données, démontrant ainsi le potentiel de l'IA pour contribuer à des pratiques de construction durables.

📌 Ce qui fonctionne : favorise la durabilité en réduisant les émissions de carbone associées à la production de béton. ⚠️ À surveiller : Il est essentiel de s'assurer que les mélanges conçus par l'IA respectent toutes les normes structurelles et de sécurité.

🔍 Le saviez-vous ? Une nouvelle approche appelée Neural Radiance Fields (NeRFs) permet à l'IA de générer des modèles 3D à partir de quelques images 2D, révolutionnant ainsi les entreprises du secteur de la construction.

6. Conception de façades à l'aide de l'IA

via Autodesk

Obayashi Corporation a créé AiCorb, un outil d'IA qui génère des conceptions de façades à partir de croquis et de modèles 3D. Les architectes l'utilisent pour explorer rapidement plusieurs variantes de conception et obtenir un retour immédiat des clients.

Cet outil permet d'accélérer la phase initiale de conception et favorise l'expérimentation créative sans alourdir la charge de travail.

📌 Ce qui fonctionne : Accélère l'exploration de la conception, facilite la collaboration avec les clients et aide à créer des façades plus uniques. ⚠️ À surveiller : Des croquis brouillons donnent des résultats imprécis, et les conceptions générées par l'IA doivent encore être affinées pour répondre aux exigences pratiques.

7. Analyse structurelle basée sur l'IA

via Shimizu

Shimizu Corporation a développé SYMPREST, un outil d'IA qui aide les ingénieurs dans la planification structurelle des bâtiments en acier. Il automatise les calculs des charpentes et des sections des membres, réduisant ainsi le temps passé à effectuer des calculs manuels.

Les ingénieurs peuvent affiner leurs conceptions plus efficacement sans se laisser ralentir par des tâches répétitives.

📌 Ce qui fonctionne : Assistance à l'analyse structurelle préliminaire, amélioration de l'efficacité et bonne intégration aux flux de travail existants. ⚠️ À noter : Fonctionne uniquement avec des structures en acier ; des données d'entrée inexactes peuvent entraîner des recommandations peu fiables.

8. Mesures automatisées des plans d'étage

via STACK

Keller Construction utilise STACK Assist pour accélérer les mesures de décollage, éliminant ainsi le besoin de comptage manuel.

L'IA scanne les plans d'étage et identifie instantanément les murs, les portes et les dimensions des pièces, aidant ainsi les estimateurs à travailler plus efficacement. Cela réduit les erreurs, accélère les estimations et donne aux équipes plus de temps pour se concentrer sur les appels d'offres et la gestion des projets.

📌 Ce qui fonctionne : Gain de temps, amélioration de la précision et aide aux estimateurs pour gérer plus de projets avec moins d'efforts. ⚠️ À surveiller : Nécessite une formation pour reconnaître les différents styles de plans d'étage et corriger les violations du code du bâtiment. Les dispositions complexes peuvent encore nécessiter des ajustements manuels.

Les responsables de la construction perdent une grande partie de leur journée de travail à des tâches non productives : recherche d'informations, coordination entre les équipes et gestion de documents obsolètes.

Chaque heure passée à déchiffrer des notes manuscrites prises sur le chantier ou à concilier des calendriers incompatibles coûte des milliers de dollars en frais de main-d'œuvre et en retards. Pendant ce temps, des informations cruciales se cachent dans les commentaires des clients et les comptes rendus de réunion non traités, ce qui entraîne des retouches et des commandes supplémentaires coûteuses.

ClickUp s'attaque à ces points faibles grâce à des solutions basées sur l'IA conçues pour les flux de travail de gestion de projets de construction. C'est l'application qui fait tout pour le travail, combinant gestion de projet, gestion des connaissances et assistance en ligne, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Voyons comment ClickUp apporte son assistance au secteur de la construction. ⚒️

Des permis égarés, des délais non respectés et des équipes déconnectées peuvent faire dérailler un projet. Mais pas lorsque tout ce dont vous avez besoin se trouve sous un même toit !

Logiciel de gestion de projet ClickUp Construction

Surveillez les échéanciers, attribuez des tâches et assurez le suivi des approbations grâce au logiciel de gestion de projet ClickUp Construction

Le logiciel de gestion de projet ClickUp Construction offre un espace unique pour gérer les tâches, les échéanciers, les budgets et la documentation des projets. Les équipes peuvent attribuer des tâches, suivre la progression et obtenir des mises à jour en temps réel dans un environnement de travail unique et unifié, garantissant ainsi que chaque phase avance sans confusion.

📌 Par exemple, un entrepreneur commercial qui gère la rénovation d'un hôtel peut créer des statuts de tâches personnalisés dans ClickUp qui suivent la progression de chaque pièce tout au long des étapes de démolition, de charpente, d'électricité, de plomberie et de finition.

Les membres de l'équipe mettent à jour le statut des tâches afin de donner aux parties prenantes une visibilité immédiate sur l'exécution du projet, sans réunion ni appel téléphonique supplémentaire.

Le logiciel propose également des modèles de gestion de la construction afin que vous n'ayez jamais à configurer un grand projet à partir de zéro.

Modèle ClickUp pour la gestion des phases de construction

Obtenez un modèle gratuit Configurez le modèle ClickUp Construction Management pour gérer toutes les phases de la construction en un seul endroit

Par exemple, le modèle de gestion de construction ClickUp aide les équipes à structurer efficacement leurs projets. Il comprend des listes de tâches prédéfinies pour la planification, l'exécution et la clôture, permettant aux chefs de projet d'organiser le travail en fonction des méthodes de livraison des projets de construction. Documentez les dates de début et d'échéance, les pourcentages de progression, les personnes assignées et même les notes critiques pour comprendre chaque phase de votre projet en un coup d'œil.

Ce modèle se distingue par son tableau de vues hautement visuelles et personnalisables. Vous n'êtes pas limité à un seul moyen de visualiser votre projet ; vous pouvez choisir entre une vue Liste, Tableau, Calendrier et Échéancier, en fonction de la tâche à accomplir.

🔍 Le saviez-vous ? Le sondage mondial McKinsey sur l'IA révèle que 13 % des organisations ont embauché des spécialistes de la conformité IA, tandis que 6 % ont embauché des spécialistes de l'éthique IA. Les grandes entreprises sont en tête en matière d'embauche de scientifiques des données IA et d'ingénieurs ML, malgré la pénurie de talents. Il est essentiel d'ajouter des rôles similaires lors de la mise en œuvre de l'IA générative dans le secteur de la construction, car cela garantit la précision, la conformité et l'efficacité.

Automatisez les résumés de projets avec l'IA

ClickUp Brain

Obtenez rapidement les points clés des rapports et des inspections de chantier résumés avec ClickUp Brain

ClickUp Brain est un assistant alimenté par l'IA qui traite, organise et résume instantanément les informations de votre environnement de travail, qu'elles concernent vos tâches, les mises à jour de votre équipe ou la documentation de vos projets. Les équipes peuvent obtenir rapidement des informations sur le statut des projets, les risques et les approbations en attente sans avoir à parcourir chaque mot de longs rapports.

Voici quelques cas d'utilisation à explorer pour accélérer votre prochain projet de construction :

Résumer les rapports quotidiens du chantier : ClickUp Brain analyse les rapports de terrain et met en évidence les pénuries de matériaux, les retards dus aux conditions météorologiques et les problèmes de sécurité non résolus

Extraction des risques clés pour la sécurité : elle signale les dangers majeurs tels que les échafaudages instables ou l'absence d'équipements de protection dans les rapports d'inspection

Identification des dépassements de coûts : l'intelligence artificielle détecte les heures supplémentaires imprévues et les augmentations du prix des matériaux dans les rapports budgétaires

Utilisez ClickUp Brain pour signaler rapidement les risques liés aux projets de construction et atténuer leur impact sur la réalisation du projet

Suivi des délais de conformité : il surveille les permis et les autorisations, et alerte les équipes avant les dates de renouvellement

Transformer les notes de réunion en tâches : l'IA organise les mises à jour de conception, les changements d'échéancier et les éléments d'action en tâches et sous-tâches assignées à l'aide d'invitations et d'instructions en langage naturel

Créez et attribuez automatiquement des tâches pour vos projets de construction à partir des informations disponibles dans votre environnement de travail grâce à ClickUp Brain

Compilation des mises à jour relatives aux achats : Il extrait les commandes en attente, la ventilation des coûts et les dates d'expédition des factures des fournisseurs

Recherche de tendances dans les données d'un sondage : L'IA générative examine les évaluations des sous-traitants et identifie les problèmes récurrents tels que les pénuries de main-d'œuvre ou les retards de livraison dans L'IA générative examine les évaluations des sous-traitants et identifie les problèmes récurrents tels que les pénuries de main-d'œuvre ou les retards de livraison dans le logiciel de planification de la construction

Modèle de compte rendu de réunion ClickUp Construction

Obtenez un modèle gratuit Résumez instantanément les points clés d'une réunion à l'aide de l'IA dans le modèle de compte rendu de réunion ClickUp Construction

De plus, vous pouvez associer l'assistant IA au modèle de compte rendu de réunion de chantier de ClickUp. Il aide les équipes à documenter les discussions, les actions à mener et les prochaines étapes dans un document ClickUp, où ClickUp Brain peut instantanément résumer les points clés.

Lors de l'évaluation des performances des sous-traitants, le modèle organise les commentaires, assure le suivi des problèmes en suspens et documente les décisions prises. À partir de là, Brain extrait les engagements et peut automatiquement planifier les éléments de suivi dans votre calendrier ClickUp.

Génération automatique de contrats, de demandes d'informations et de rapports

La paperasse est une partie intégrante des projets de construction, car la documentation s'accumule rapidement. La rédiger à partir de zéro prend des heures, et de petites erreurs peuvent entraîner des retards coûteux.

Laissez ClickUp Brain se charger de la rédaction des contrats de construction

ClickUp Brain accélère les choses en rédigeant instantanément ces documents :

Contrats de sous-traitance : Vous avez besoin d'un nouvel électricien sur place ? ClickUp Brain génère un contrat avec les conditions générales, les calendriers de paiement et le détail des travaux à effectuer, prêt à être examiné

Demandes d'informations pour les modifications de conception : Vous ne comprenez pas certaines dimensions manquantes dans un plan ? L'IA structure une demande d'informations claire avec les détails du projet, les questions et les pièces jointes afin que les équipes obtiennent des réponses rapides

Rapports de conformité : Les audits de sécurité s'accumulent ? L'assistant IA compile les notes d'inspection, les journaux d'incidents et les exigences réglementaires dans un rapport professionnel

Si ClickUp Brain est votre assistant polyvalent, il existe des outils genAI spécialisés pour vous aider dans des cas d'utilisation spécifiques à la construction. Nous en listons ici quelques-uns parmi les plus populaires :

ALICE : utilisez l'IA pour optimiser la planification et la simulation dans le secteur de la construction. Générez et évaluez des millions de scénarios de planification et réduisez la durée et le coût des projets en identifiant les chemins optimaux. : utilisez l'IA pour optimiser la planification et la simulation dans le secteur de la construction. Générez et évaluez des millions de scénarios de planification et réduisez la durée et le coût des projets en identifiant les chemins optimaux.

Buildots : suivez la progression des chantiers grâce à des caméras à 360° et à l'IA. Comparez automatiquement l'avancement réel du chantier aux modèles BIM. Signalez les retards et les écarts afin de réduire les retouches : suivez la progression des chantiers grâce à des caméras à 360° et à l'IA. Comparez automatiquement l'avancement réel du chantier aux modèles BIM. Signalez les retards et les écarts afin de réduire les retouches

Civils.ai : Automatisez l'ingestion des documents de construction et les analyses de questions-réponses et de risques/conformité basées sur l'IA. Bénéficiez d'agents IA personnalisés sans code pour automatiser la conformité et les révisions de contrats, et économisez des milliers d'euros en main-d'œuvre : Automatisez l'ingestion des documents de construction et les analyses de questions-réponses et de risques/conformité basées sur l'IA. Bénéficiez d'agents IA personnalisés sans code pour automatiser la conformité et les révisions de contrats, et économisez des milliers d'euros en main-d'œuvre

Défis et considérations éthiques liés à l'IA dans le secteur de la construction

Les professionnels de la construction doivent surmonter plusieurs obstacles importants lors de la mise en œuvre des technologies d'IA :

Les questions de confidentialité des données se posent lorsque les systèmes d'IA traitent des informations sensibles sur les projets, les spécifications des clients et les méthodes de construction exclusives

L'angoisse liée à la perte d'emploi affecte le moral des employés, car l'automatisation prend le relais des tâches routinières telles que les relevés quantitatifs et les estimations préliminaires

Des questions de responsabilité restent en suspens concernant les conceptions, les calendriers ou les recommandations de sécurité générés par l'IA qui conduisent à l'échec de projets

Les coûts de mise en œuvre créent des obstacles pour les petites entreprises qui n'ont pas les moyens de se procurer des solutions d'IA sophistiquées, créent des obstacles pour les petites entreprises qui n'ont pas les moyens de se procurer des solutions d'IA sophistiquées, des logiciels de gestion de projet de construction et la formation nécessaire

Les vulnérabilités en matière de cybersécurité augmentent à mesure que les processus de construction sont numérisés et connectés via des plateformes d'IA

Les responsables du secteur de la construction doivent trouver un équilibre entre les avancées technologiques et ces considérations, en développant des cadres de gouvernance clairs qui maximisent les avantages de l'IA tout en protégeant les parties prenantes et en maintenant l'expertise humaine au cœur de la prise de décision.

Hammer It Home avec ClickUp

Chaque innovation dans le domaine de la construction commence par un outil qui facilite les tâches difficiles. C'est exactement ce que fait l'IA générative : elle repense la manière dont les équipes planifient, conçoivent et réalisent leurs projets. Ce n'est plus un simple effet de mode. C'est un véritable changement sur les chantiers.

ClickUp vous aide à transformer ce changement en action.

Elle offre aux équipes de construction un environnement de travail centralisé pour attribuer des tâches, suivre les échéanciers, gérer la documentation du site et collaborer avec les parties prenantes, le tout sans avoir à passer d'une application à l'autre.

Des fonctionnalités telles que ClickUp Brain gèrent rapidement et avec précision les résumés de réunion, les demandes d'informations, les contrats et même les informations relatives à la sécurité. Vous bénéficiez d'une clarté optimisée par l'IA sans perdre le contrôle de votre processus.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp! ✅