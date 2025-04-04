Les 11 meilleurs logiciels de suivi du temps avec captures d'écran en 2025

Le télétravail comporte son propre lot de défis : rester concentré, maintenir la cohésion de l'équipe et s'assurer que le travail avance sans les habituels contrôles en personne.

Alors, comment pouvez-vous aider votre équipe à rester productive et engagée, où qu'elle se trouve ?

C'est là que le logiciel de suivi du temps avec captures d'écran est utile. Ces outils prennent des captures d'écran aléatoires de l'écran de l'ordinateur de l'utilisateur, suivent les mouvements de la souris et fournissent une preuve visuelle du travail, ce qui permet de responsabiliser les équipes sans microgestion.

🔎 Le saviez-vous ? 75 % des entreprises américaines perdent de l'argent à cause du vol de temps, soit une moyenne de quatre heures par semaine. Cela représente une perte annuelle de 7 % de la masse salariale, souvent passée inaperçue.

⏰ Résumé en 60 secondes Voici un bref aperçu des meilleurs outils de suivi du temps et de leurs avantages : : Idéal pour une gestion complète des tâches avec suivi du temps ClickUp: Idéal pour une gestion complète des tâches avec suivi du temps

Time Doctor : le meilleur outil de suivi de la productivité des employés

Toggl Track : Idéal pour les indépendants et les équipes qui valorisent la simplicité

*hubstaff : Idéal pour le suivi détaillé des employés à distance avec des captures d'écran

Clockify : Idéal pour les équipes ayant besoin d'un outil de suivi du temps gratuit

Everhour : le meilleur pour une intégration transparente avec les outils de gestion de projet

*harvest : le meilleur logiciel pour la facturation et la gestion du temps facturable

DeskTime : Meilleur outil de suivi du temps automatique avec captures d'écran et informations sur la productivité

My Hours : Idéal pour les indépendants et les petites entreprises qui gèrent le temps facturable

TimeCamp : Idéal pour le suivi automatique du temps avec des captures d'écran

Jibble : le meilleur outil de suivi du temps gratuit avec reconnaissance faciale

Que rechercher dans un logiciel de suivi du temps avec captures d'écran ?

🎯 Vérification des faits : Le marché des logiciels de suivi du temps est en pleine explosion, passant de 5,23 milliards de dollars en 2023 à 12,3 milliards de dollars d'ici 2030. Pourquoi ? Parce que les entreprises ont besoin d'un suivi plus intelligent de la main-d'œuvre, d'heures facturables précises et d'informations en temps réel, sans avoir à faire de suppositions.

Mais les logiciels de suivi n'ont pas toujours le même impact !

Voici ce qui distingue les meilleurs logiciels de suivi du temps avec captures d'écran des autres :

Surveillance des captures d'écran : Sélectionnez un outil de suivi du temps doté de fonctionnalités de capture d'écran aléatoires, programmées ou manuelles. Personnalisez les paramètres pour rendre les captures d'écran floues ou supprimer les images sensibles, en trouvant un équilibre entre la responsabilité et la confidentialité

*rapports et analyses : Assurez-vous d'obtenir des rapports détaillés sur les indicateurs de productivité et les échéanciers des projets. Les meilleurs outils utilisent des cartes thermiques, des scores de performance et des résumés hebdomadaires pour identifier les tendances et optimiser les flux de travail

Sécurité des données : Ils protègent les données sensibles grâce à une sécurité conforme au RGPD et à des contrôles de confidentialité personnalisables. Assurez-vous que l'outil limite la visibilité des captures d'écran et crypte le stockage des données pour une surveillance éthique des employés

*suivi précis : Les meilleures applications de suivi du temps enregistrent avec précision les heures facturables et l'utilisation des applications. L'outil adéquat détecte automatiquement l'inactivité, signale les changements d'onglets excessifs et met en évidence les activités non liées au travail

*intégration transparente : Automatisez la gestion du temps des projets , les opérations de la main-d'œuvre et la facturation avec un outil qui s'adapte à votre flux de travail. Utilisez les entrées de données suivies pour affiner les politiques RH, simplifier la paie et garantir une facturation précise

Conception conviviale : Choisissez un outil que votre équipe utilisera réellement. Recherchez des chronomètres en un clic, un tableau de bord intuitif et une catégorisation automatique des activités pour un suivi du temps sans effort avec des captures d'écran

Les 11 meilleurs logiciels de suivi du temps avec captures d'écran

Lorsqu'il s'agit de stimuler la productivité et la responsabilisation, un logiciel de suivi du temps doté de fonctionnalités de capture d'écran change la donne.

Voici 11 logiciels de suivi du temps avec des captures d'écran qui transforment les heures perdues en preuves, en productivité et en progression :

1. ClickUp (Idéal pour une gestion complète des tâches avec suivi du temps)

Commencez à suivre le temps dans ClickUp Suivez chaque seconde et obtenez des informations en temps réel, le tout en affichant une seule tâche avec ClickUp

Le suivi du temps ne devrait pas exister de manière isolée. Et si votre outil connectait de manière transparente le temps, les tâches et les flux de travail de l'équipe ? ClickUp, l'application Tout-en-un pour le travail, fait exactement cela.

Il combine le suivi du temps avec la gestion des tâches, la planification de projets et la collaboration, de sorte que chaque seconde suivie est liée au travail réel.

Transformez les heures suivies en informations exploitables grâce aux relevés de temps de suivi du temps des projets de ClickUp

Utilisez ClickUp pour créer instantanément des tâches et les attribuer en quelques secondes à des équipes ou des personnes à distance. Une fois les tâches créées, les solutions de suivi du temps de ClickUp vous permettent d'enregistrer les heures, de définir des estimations de durée, de suivre le travail facturable et de générer des rapports, le tout en un seul endroit.

Le meilleur ? Les solutions de gestion du temps de ClickUp sont exceptionnellement flexibles et précises :

Ajoutez des notes aux entrées de temps pour plus de transparence et de contexte

Utilisez des libellés pour classer le temps suivi par client, projet ou phase de tâche, ce qui facilite l'organisation du travail et l'analyse des modèles de productivité

Triez et filtrez rapidement les tâches en fonction des heures suivies, des projets ou des membres de l'équipe pour identifier les inefficacités

Cela vous permet d'afficher le temps total passé sur les tâches et les sous-tâches, tandis que les modifications en cours garantissent l'exactitude des salaires et des rapports.

Besoin d'un coup de pouce ? Utilisez la vaste bibliothèque de modèles de relevés de temps préétablis de ClickUp pour simplifier le suivi et organiser votre flux de travail.

Obtenir un modèle gratuit Enregistrez le temps, surveillez les tâches et générez des rapports détaillés sans effort grâce au modèle de suivi du temps de ClickUp Consultant

Les consultants ne se contentent pas de suivre les heures, ils suivent la valeur. La gestion de plusieurs clients, l'enregistrement des réunions et la garantie d'une facturation précise nécessitent une approche structurée du suivi du temps.

Le modèle de suivi du temps de ClickUp Consultant simplifie le processus en organisant les entrées de temps, en suivant les horaires de travail et en fournissant des ventilations claires des paiements. Vous obtenez une vue achevée de votre temps passé en enregistrant les heures en temps réel ou en ajoutant des entrées manuellement.

Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Obtenez une vue d'ensemble du temps passé par client, projet ou tâche

Utilisez les champs personnalisés pour calculer les coûts, suivre les paiements et garantir l'exactitude de la facturation, sans les tracas

Générez des relevés de temps précis, exportez-les en quelques secondes et partagez les rapports avec les clients ou les équipes

🎯 Idéal pour : les consultants, les indépendants et les entreprises de services qui souhaitent suivre le temps facturable, rationaliser la facturation et améliorer la productivité

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Enregistrez vos heures de travail où que vous soyez grâce à l'extension gratuite de ClickUp pour Chrome , disponible sur le bureau, les appareils mobiles et le Web

Intégrez ClickUp aux principales applications de suivi du temps pour consolider les flux de travail et éliminer les silos de données

Obtenez une visibilité complète grâce aux relevés de temps automatisés : suivi des heures par jour, semaine ou tout intervalle de dates personnalisé

Exportez les données de temps pour la paie, la facturation ou la facturation des clients au format CSV, PDF ou Google Sheets

Démarrer et arrêter les chronomètres directement dans les tâches, enregistrer les heures manuellement ou automatiser les entrées de travail avec les automatisations ClickUp

Limites de ClickUp

Avec autant de fonctionnalités, les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin de temps pour naviguer et utiliser pleinement ClickUp

Il n'offre pas de surveillance intégrée des captures d'écran

tarifs ClickUp*

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 000 avis)

Ce que les utilisateurs disent de ClickUp dans la vie réelle

ClickUp est un outil de gestion de projet complet et exceptionnel qui nous permet d'organiser notre équipe de travail, de collaborer efficacement et d'automatiser les tâches dans un environnement unique. Il offre des tableaux Kanban, des diagrammes de Gantt, des documents collaboratifs, des automatisations sans code et des fonctionnalités de suivi du temps.

ClickUp est un outil de gestion de projet complet et exceptionnel qui nous permet d'organiser notre équipe de travail, de collaborer efficacement et d'automatiser les tâches dans un environnement unique. Il offre des tableaux Kanban, des diagrammes de Gantt, des documents collaboratifs, des automatisations sans code et des fonctionnalités de suivi du temps.

📮 ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir utilisent des stratégies personnalisées de gestion du temps. Cependant, la plupart des outils de gestion des flux de travail n'offrent pas encore de fonctionnalités intégrées robustes de gestion du temps ou de priorisation, ce qui peut entraver une priorisation efficace. Les fonctionnalités de planification et de suivi du temps de ClickUp, basées sur l'IA, peuvent vous aider à transformer ces approximations en décisions fondées sur des données. Elles peuvent même suggérer des fenêtres de concentration optimales pour les tâches. Créez un système de gestion du temps personnalisé qui s'adapte à votre façon de travailler !

2. Time Doctor (Idéal pour le suivi de la productivité des employés)

via Time Doctor

Gérer des employés au bureau et à distance ne devrait pas impliquer des vérifications sans fin ou des discussions gênantes sur la productivité. Time Doctor fournit des informations en temps réel sur la façon dont le travail est effectué, où que se trouve votre équipe.

Il suit les heures de travail actives et capture des captures d'écran aléatoires pour vérifier la progression. Les rapports automatisés révèlent les tendances d'utilisation des applications, l'activité du site web et l'achèvement des tâches, aidant ainsi les équipes à optimiser le flux de travail et à réduire les pertes de temps.

Meilleures fonctionnalités de Time Doctor

Obtenez des informations détaillées sur les effectifs afin d'optimiser les performances, d'améliorer l'engagement et de stimuler la rétention des employés

Détectez les schémas de travail inhabituels grâce aux alertes d'inactivité, aux évaluations de la productivité et au suivi du comportement en temps réel

Améliorez l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée en analysant la distribution de la charge de travail et en identifiant les risques d'épuisement professionnel

Suivi de l'utilisation des applications et du Web pour optimiser les coûts logiciels et éliminer les outils inutilisés

Limites de Time Doctor

La surveillance des captures d'écran et le suivi de l'activité peuvent sembler intrusifs pour les employés

Les fonctionnalités avancées sont incluses dans les forfaits premium, ce qui les rend moins rentables pour les startups

Tarification de Time Doctor

Essai gratuit

Basic : 8 $/mois par utilisateur

Standard : 14 $/mois par utilisateur

Premium : 20 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Time Doctor

G2 : 4. 4/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 500 avis)

💡 Conseil de pro : Maximisez l'efficacité de votre logiciel de suivi des employés grâce à ces conseils : 🔍 Soyez transparent pour gagner la confiance de vos employés ⚙️ Personnalisez les fonctionnalités en fonction des objectifs de l'entreprise 📊 Examiner régulièrement les données pour identifier les tendances 🛡️ Établir des politiques claires en matière de confidentialité et de conformité

3. Toggl Track (Idéal pour les indépendants et les équipes qui valorisent la simplicité)

via Togg l Track

Les freelances ont besoin d'un outil de suivi du temps qui fonctionne aussi vite qu'eux lorsqu'ils jonglent entre plusieurs projets. Toggl est un logiciel de suivi du temps populaire pour les freelances qui permet d'enregistrer facilement la durée avec une expérience élégante et sans distraction.

La détection des temps d'inactivité évite les heures perdues, tandis que la facturation automatisée lie directement les tâches aux heures facturables. Que vous soyez consultant indépendant ou membre d'une équipe distribuée, Toggl Track offre une vision claire des heures de travail, sans la complexité des logiciels de gestion de projet lourds.

Toggl Fonctionnalités les plus utiles

Transformez les heures suivies en factures instantanées grâce à des taux de facturation prédéfinis

Décomposez le temps passé à travailler sans effort grâce à des rapports détaillés et exportables qui révèlent les modèles de travail et les heures payables

Suivi du temps sur n'importe quel appareil, n'importe où, avec une assistance multiplateforme pour les applications de bureau, mobiles ou web et les extensions de navigateur

Augmentez votre rentabilité grâce à des prévisions basées sur les données pour les coûts et les revenus des projets

Limites de Toggl Track

Aucune capture d'écran intégrée ou surveillance de capture d'écran

Il manque de fonctionnalités intégrées d'attribution des tâches et de collaboration, ce qui le rend moins adapté au suivi de projets en équipe

Tarifs Toggl Track

Free Forever

Starter : 10 $/mois par utilisateur

Premium : 20 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Toggl Track

G2 : 4. 6/5 (plus de 1 500 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 500 avis)

4. Hubstaff (Idéal pour le suivi détaillé des employés à distance avec des captures d'écran)

via Hubstaff

Hubstaff permet aux équipes distantes de rester sur la bonne voie sans porter atteinte à la confidentialité. Il s'exécute en arrière-plan, enregistre les niveaux d'activité, suit les emplacements GPS et capture des captures d'écran, garantissant ainsi la responsabilité sans surveillance excessive.

Contrairement aux logiciels intrusifs de surveillance des captures d'écran, il ne consigne pas les frappes au clavier, n'enregistre jamais les webcams et vous permet de flouter les captures d'écran pour protéger la confidentialité. Ce qui est génial ? Examiner, approuver ou rejeter les relevés de temps générés à partir des données de suivi du temps de travail de vos employés.

Les meilleures fonctionnalités de Hubstaff

Surveillez les équipes à distance et sur le terrain en temps réel grâce au suivi GPS

Automatisez la paie avec des paiements basés sur le temps pour une facturation précise et sans tracas

Suivi de l'activité des applications et des sites Web pour mieux comprendre les périodes de productivité et d'improductivité

Simplifiez la planification des équipes grâce à un calendrier intégré pour la planification, les demandes de congés et les politiques personnalisées

*limites de Hubstaff

N'offre pas d'assistance pour Chromebook, ce qui limite les options pour les utilisateurs de Chrome OS

Moins d'options de personnalisation par rapport aux autres outils de cette liste

*tarifs Hubstaff

Starter : 7 $/mois pour un minimum de deux places

Développement : 9 $/mois pour un minimum de deux places

Équipe : 12 $/mois pour un minimum de deux places

Enterprise : 25 $/mois (facturé annuellement)

évaluations et avis sur Hubstaff*

G2 : 4. 5/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 1 500 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Hubstaff

Hubstaff est incroyablement convivial, avec une interface intuitive qui facilite le suivi du temps et la gestion de la productivité. Les fonctionnalités de surveillance et de rapports en temps réel sont simples et efficaces, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les efforts.

Hubstaff est incroyablement convivial, avec une interface intuitive qui facilite le suivi du temps et la gestion de la productivité. Les fonctionnalités de surveillance et de rapports en temps réel sont simples et efficaces, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les efforts.

5. Clockify (Idéal pour les équipes ayant besoin d'un outil de suivi du temps gratuit)

via Clockify

Clockify est la solution idéale pour les équipes qui ont besoin d'un moyen puissant mais gratuit de suivre le temps de travail des employés. Que vous enregistriez des heures facturables, gériez plusieurs projets ou suiviez la productivité, cette solution offre une approche flexible et sans restriction de la saisie des heures de travail.

Passez des entrées manuelles du temps aux chronomètres et au suivi automatique pour adapter votre flux de travail. Avec une interface claire, des outils de collaboration en temps réel et une accessibilité multiplateforme, Clockify offre une expérience de gestion du temps transparente aux entreprises de toutes tailles.

Les meilleures fonctionnalités de Clockify

Surveillez automatiquement le temps grâce à un outil de suivi automatique qui enregistre l'activité des applications et des sites Web en arrière-plan

Visualisez votre emploi du temps grâce à un calendrier qui vous aide à gérer votre temps plus efficacement

Suivi du travail en toute transparence grâce à des chronomètres, des relevés de temps et un kiosque partagé pour les équipes sur site

Analysez les modèles de travail grâce aux rapports sur la productivité des équipes, les revenus et la répartition du temps

Limites de Clockify

Les fonctionnalités avancées telles que la planification et la facturation nécessitent un forfait payant

Des pépins occasionnels avec l'application de bureau peuvent affecter la convivialité

Tarifs Clockify

Free Forever

Basique : 4,99 $/mois par place

Standard : 6,99 $/mois par place

Pro : 9,99 $/mois par place

Enterprise : 11,99 $/mois par place

Bundle Productivity Suite : 12,99 $/mois par place

Évaluations et avis sur Clockify

G2 : 4. 5/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4. 8/5 (plus de 9 000 avis)

➡️ En savoir plus : Les meilleures alternatives et concurrents de Clockify

6. Everhour (Idéal pour les intégrations transparentes de gestion de projet)

via Everhour

Everhour est bien plus qu'un simple outil de suivi du temps : c'est une solution de gestion de projet conçue pour les équipes qui ont besoin d'intégrations. Conçu pour fonctionner en natif avec des outils tels que ClickUp, Asana, Trello et Basecamp, il vous permet de suivre le temps de travail des employés sans avoir à passer d'une plateforme à l'autre.

Au-delà du suivi des heures, Everhour vous aide à créer des tâches, à suivre les heures et à surveiller la progression en un seul endroit afin que votre projet respecte le calendrier. De plus, vous pouvez l'utiliser pour gérer les budgets des projets, prévoir les charges de travail et optimiser la capacité de l'équipe en temps réel.

Meilleures fonctionnalités d'Everhour

Générez des rapports personnalisables avec des informations financières et de pointage actualisées

Surveillez la capacité et la productivité de l'équipe pour optimiser la distribution de la charge de travail et éviter les goulots d'étranglement

Gagnez du temps grâce à la facturation automatisée : convertissez instantanément les heures suivies en factures prêtes à être envoyées aux clients

Visualisez les informations financières grâce à des comparaisons coûts/bénéfices, au suivi des performances individuelles et à la répartition des progressions

Limites d'Everhour

De nombreuses fonctionnalités clés (intégrations, facturation et gestion des congés) ne sont disponibles que dans les forfaits payants

Si vous essayez de consigner plus d'heures que la limite désignée, Everhour affichera un message d'erreur

Tarification Everhour

Free Forever

Équipe : 10 $/mois par place avec un minimum de 5 places

Évaluations et avis sur Everhour

G2 : 4. 7/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 400 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent d'Everhour

En tant que freelance, il est important de suivre le temps que vous passez à travailler sur un projet. Everhour est un outil conçu pour cela. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez l'intégrer à de nombreux logiciels de gestion de projet comme Asana ou ClickUp.

En tant que freelance, il est important de suivre le temps que vous passez à travailler sur un projet. Everhour est un outil conçu pour cela. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez l'intégrer à de nombreux logiciels de gestion de projet comme Asana ou ClickUp.

7. Harvest (Idéal pour la facturation et la gestion du temps facturable)

via Harvest

Harvest connecte le travail et les revenus de manière transparente, en s'assurant que chaque heure facturable est correctement suivie et facturée. Contrairement aux outils de suivi du temps manuels, où l'enregistrement de la durée prend du temps, il automatise la facturation, le suivi des dépenses et les paiements, ce qui le rend idéal pour les équipes ou les personnes qui dépendent du travail des clients.

Vous avez oublié de démarrer le chronomètre ? Enregistrez les heures rétroactivement à la fin de la journée sans interrompre les calculs. Les rapports visuels en direct ventilent les budgets, les coûts et la rentabilité en temps réel, ce qui aide les équipes à prendre des décisions financières plus judicieuses.

Harvest : les meilleures fonctionnalités

Définissez des limites budgétaires pour chaque projet et recevez des alertes lorsque les seuils sont atteints

Générer des factures directement à partir des heures enregistrées, permettant aux clients de payer instantanément

Surveillez les dépenses liées au travail facturable et non facturable, y compris les déplacements et les fournitures

Synchronisez avec plus de 70 outils tels que ClickUp, Slack et Google Agenda

Limites de Harvest

Aucune fonctionnalité d'entrée de temps en masse pour les équipes gérant plusieurs indépendants

tarification Harvest*

Free Forever

Pro : 13,75 $/mois par place

Premium : 17,50 $/mois par place

Évaluations et avis sur Harvest

G2 : 4. 3/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 600 avis)

8. DeskTime (meilleur outil de suivi du temps automatique avec captures d'écran et informations sur la productivité)

via DeskTime

Le suivi du temps n'est qu'un début : DeskTime va plus loin en transformant les heures de travail en informations exploitables sur la productivité. Conçu pour les entreprises axées sur l'efficacité, il automatise la gestion du temps, identifie les habitudes improductives et aide les équipes à travailler plus intelligemment.

Grâce à l'enregistrement automatique de la durée, à la catégorisation des activités en temps réel et à la surveillance optionnelle des captures d'écran, les chefs de projet bénéficient d'une visibilité totale sur la progression des projets. Des rappels intelligents de pause permettent aux employés de rester concentrés tout en évitant l'épuisement professionnel.

Les meilleures fonctionnalités de DeskTime

Obtenez des rapports de productivité en temps réel avec des informations détaillées sur l'efficacité des employés

Utilisez la capture d'écran en option pour le suivi de la progression tout en préservant la confidentialité

Effectuez des captures d'écran automatiques toutes les 5, 10, 15 ou 30 minutes pour obtenir un aperçu transparent de votre travail

S'intègre facilement à des outils tels que Zapier, Google Agenda, etc

Limites de DeskTime

L'interface semble obsolète et moins intuitive que les outils de suivi du temps modernes

Manque d'outils de facturation avancés pour rationaliser la facturation des clients

Tarification de DeskTime

Lite : Gratuit pour un seul utilisateur

Pro : 7 $/mois par utilisateur

Premium : 10 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

évaluations et avis sur DeskTime*

G2 : 4. 5/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 500 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de DeskTime

Desktime m'a sauvé la vie. En tant que responsable informatique, j'avais du mal à gérer mon équipe, qui travaillait principalement à distance, et notre productivité dans les tâches diminuait. Après avoir mis en place Desktime, je peux désormais mesurer la productivité et évaluer les performances de chaque membre de l'équipe sans microgérer.

Desktime m'a sauvé la vie. En tant que responsable informatique, j'avais du mal à gérer mon équipe, qui travaillait principalement à distance, et notre productivité dans les tâches diminuait. Après avoir mis en place Desktime, je peux désormais mesurer la productivité et évaluer les performances de chaque membre de l'équipe sans microgestion.

9. My Hours (Idéal pour les indépendants et les petites entreprises qui gèrent le temps facturable)

via My Hours

Les indépendants et les petites entreprises gèrent plusieurs clients, projets et taux de rémunération, et My Hours leur fournit la clarté nécessaire pour garder le contrôle. Contrairement aux outils de suivi du temps rigides, il offre un suivi flexible et personnalisable, permettant aux utilisateurs d'enregistrer les heures, de définir les taux de facturation et de générer des factures.

Il va encore plus loin et traduit également le travail en rentabilité. Découvrez combien de temps est consacré à chaque tâche, quels projets épuisent les ressources et si votre tarification est en adéquation avec l'effort.

Les meilleures fonctionnalités de My Hours

Suivez le temps à votre façon grâce à des journaux flexibles et modifiables et à des chronomètres manuels ou automatiques

Définissez et surveillez les budgets en heures facturables, en coûts ou en frais fixes pour les projets afin d'éviter les dépassements

Analysez la rentabilité en comparant les coûts de main-d'œuvre, les tarifs des clients et les dépenses des projets en temps réel

Protégez la dignité de votre équipe grâce à des fonctionnalités sans surveillance telles que la surveillance d'écran

Limites de My Hours

Les fonctionnalités de budgétisation et de gestion du temps pourraient offrir davantage d'automatisation

Le forfait gratuit est limité à cinq utilisateurs, ce qui le rend moins idéal pour les équipes en pleine croissance

*tarification My Hours

Gratuit pour toujours

Pro : 9 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur My Hours

G2 : 4. 6/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 900 avis)

🧠 N'oubliez pas : Chaque distraction vous coûte 23 minutes de concentration. Le bon outil de suivi du temps vous permet de rester concentré, sans avoir à répéter les tâches pour améliorer votre productivité !

10. TimeCamp (Idéal pour le suivi automatique du temps avec captures d'écran)

via TimeCamp

Oubliez le suivi manuel : TimeCamp enregistre les heures de travail, les applications et les sites Web en arrière-plan. Les captures d'écran automatiques et la surveillance des présences offrent une visibilité claire de la productivité tout en préservant la confidentialité des employés.

Pour les équipes financières et RH, TimeCamp simplifie la gestion de la paie, de la facturation et du suivi du temps facturable grâce à des rapports générés automatiquement. Qu'il s'agisse de gérer des indépendants, des équipes sur le terrain ou du personnel de bureau, il transforme le temps suivi en informations basées sur des données qui améliorent l'efficacité et la responsabilité.

Meilleures fonctionnalités de TimeCamp

Automatisation du suivi du temps de travail avec enregistrement des activités en temps réel sur les applications et les sites Web

Capturez des preuves visuelles de votre travail grâce à la surveillance des captures d'écran axée sur la confidentialité

Éliminez les erreurs de paie grâce à des calculs automatisés des heures de travail, des heures supplémentaires et des congés

Obtenez des informations détaillées grâce à des rapports personnalisés, des relevés de temps et des analyses de l'efficacité

Limites de TimeCamp

Il ne permet pas de surveiller les employés en direct, ce qui le rend moins adapté à la supervision détaillée du personnel

Les fonctionnalités avancées de rapports et de facturation nécessitent un forfait payant

Tarifs TimeCamp

Free Forever

Débutant : 3,99 $/mois

Premium : 4,99 $/mois

Ultimate : 7,99 $/mois

Enterprise : 11,99 $/mois

Évaluations et avis sur TimeCamp

G2 : 4. 7/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 1 300 avis)

Ce que les utilisateurs disent de TimeCamp dans la vie réelle

Outil très utile qui enregistre avec précision tout ce que vous faites sur votre ordinateur lorsque vous êtes connecté. Il me permet de voir en toute confiance ce que j'ai fait à tout moment de la journée et de l'utiliser pour remplir les relevés de temps et les journaux quotidiens de manière plus détaillée.

Outil très utile qui enregistre avec précision tout ce que vous faites sur votre ordinateur lorsque vous êtes connecté. Il me permet de voir en toute confiance ce que j'ai fait à tout moment de la journée et de l'utiliser pour remplir les relevés de temps et les journaux quotidiens de manière plus détaillée.

11. Jibble (meilleur outil de suivi du temps gratuit avec reconnaissance faciale)

via Jibble

Pour les entreprises qui ont besoin d'un suivi précis des présences et d'une main-d'œuvre mobile, Jibble va au-delà du simple pointage manuel. La reconnaissance faciale avancée et le suivi GPS garantissent la sécurité des pointages des employés, éliminant ainsi les pointages frauduleux et le vol de temps.

Jibble ne se contente pas d'enregistrer les heures : il vous aide à identifier les tendances de présence, à réduire l'absentéisme et à optimiser la planification des équipes. Que vous supervisiez des équipes commerciales sur le terrain, du personnel de santé ou des employés travaillant par roulement, il fournit des informations en temps réel pour une meilleure planification de la main-d'œuvre.

Les meilleures fonctionnalités de Jibble

Suivi du travail basé sur les projets en attribuant des heures à des tâches spécifiques pour une facturation et une budgétisation précises

Automatisation des calculs de paie avec des heures de travail, des heures supplémentaires et des déductions de pause prédéfinies

Stimulez la productivité des employés grâce à l'analyse de la main-d'œuvre et au suivi approfondi des activités

Intégration avec les plateformes de paie, de facturation et de RH telles que QuickBooks, Xero et Zapier

Limites du jibble

Le forfait gratuit a des rapports avancés et des possibilités de personnalisation limités

Manque de fonctionnalités avancées de gestion de projet et de collaboration sur les tâches

Tarification approximative

Gratuit pour toujours

Premium : 4,99 $/mois par utilisateur

Ultimate : 9,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis Jibble

G2 : 4. 8/5 (plus de 80 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 1 300 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Jibble

Jibble a rendu l'enregistrement des heures d'arrivée et de départ transparent via un téléphone portable, un bureau ou une tablette. Parfait pour les équipes à distance et sur site. Jibble assure le suivi du temps passé sur des projets spécifiques, ce qui permet d'obtenir des informations sur la productivité et une facturation précise.

Jibble a rendu l'enregistrement des heures d'arrivée et de départ transparent via un téléphone portable, un bureau ou une tablette. Parfait pour les équipes à distance comme pour les équipes sur site. Jibble assure le suivi du temps passé sur des projets spécifiques, ce qui permet d'obtenir des informations sur la productivité et une facturation précise.

Mentions spéciales Si vous recherchez des applications de suivi du temps plus spécifiques pour vos cas d'utilisation uniques, pensez également à : Ponctuel : Suivi du temps basé sur l'IA sans chronomètre. Enregistre automatiquement le travail en arrière-plan, catégorise les activités et génère des relevés de temps précis

*paymo : un outil de gestion du travail polyvalent qui combine le suivi du temps, la facturation et la planification de projets. Idéal pour les petites entreprises qui jonglent avec plusieurs clients

RescueTime : Un outil de suivi du temps et de productivité automatique qui vous aide à vous concentrer. Identifiez les distractions, bloquez les applications improductives et récupérez votre temps

➡️ En savoir plus : Comment optimiser l'efficacité grâce aux rapports de suivi du temps

Faites en sorte que chaque seconde compte avec ClickUp

🔎 Le saviez-vous ? Seuls 23 % des employés se sentent impliqués dans leur travail ! Pendant ce temps, le désengagement coûte aux entreprises 8 900 milliards de dollars en perte de productivité, soit 9 % du PIB mondial !

C'est pourquoi la gestion du temps ne se résume pas à la simple comptabilisation des heures, mais consiste à créer une dynamique. Avec les bons outils, elle se transforme en un moyen puissant d'optimiser les flux de travail, de stimuler la productivité et l'engagement des employés, et de favoriser une progression significative.

Les logiciels de suivi du temps avec captures d'écran présentés ci-dessus sont tous des outils efficaces pour aider les équipes à rester responsables et concentrées. Cependant, ClickUp va au-delà du suivi de base du temps en offrant une plateforme complète avec gestion de projet intégrée, automatisation des tâches et tableaux de bord personnalisables, le tout conçu pour rationaliser les processus et améliorer la collaboration en équipe.

Alors, pourquoi attendre ? Inscrivez-vous sur ClickUp et prenez le contrôle de votre temps, de vos projets et de votre productivité, le tout en un seul endroit ! 📈