Le guide ultime des logiciels CRM pour le secteur du chauffage, de la ventilation et de la climatisation : les meilleurs choix à explorer

Gérer une entreprise de CVC consiste à maîtriser l'efficacité opérationnelle, à rester organisé et à fournir un service client de premier ordre dans un secteur hautement concurrentiel.

Aujourd'hui, pour prospérer dans l'espace CVC, il faut des outils qui non seulement suivent le rythme, mais stimulent l'innovation. C'est là qu'intervient le CRM CVC. Ces puissantes plateformes sont conçues pour tout optimiser, de la planification et de l'expédition à la facturation et à la gestion de la relation client.

Dans ce guide, nous explorerons les meilleures solutions logicielles CRM pour les entreprises de CVC, afin de vous aider à accroître votre efficacité, à développer vos opérations et à améliorer l'expérience client.

⏰ Résumé en 60 secondes Voici un bref aperçu des meilleurs logiciels CRM pour le secteur du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, qui vous aideront à rationaliser vos opérations, à améliorer la gestion de votre clientèle et à augmenter vos revenus : clickUp :* Idéal pour l'automatisation des flux de travail et la collaboration des équipes dans le secteur du chauffage, de la ventilation et de la climatisation

*en bref : la meilleure solution d'automatisation des équipes commerciales et d'engagement client

Jobber : Idéal pour la planification et la gestion des tâches de CVC

Housecall Pro : La meilleure solution tout-en-un d'automatisation des services sur le terrain

ServiceTrade : la meilleure solution pour la gestion des services de CVC commerciaux

Zoho CRM : Idéal pour l'automatisation et la personnalisation des équipes commerciales grâce à l'IA

CRM de pipeline : Idéal pour la visualisation et l'automatisation du pipeline de l'équipe commerciale

ServiceTitan : Idéal pour les entreprises de CVC au niveau de l'entreprise

FieldEdge : Idéal pour la répartition en temps réel et le suivi financier

Service Fusion : Idéal pour la gestion complète des projets CVC

Que rechercher dans un CRM pour le secteur CVC ?

Un CRM pour les entreprises de CVC devrait faire plus que stocker les coordonnées des clients : il devrait améliorer activement votre efficacité opérationnelle et augmenter vos revenus.

Voici quelques éléments importants à rechercher dans un CRM:

Planification et répartition intelligentes : Choisissez un CRM qui vous permet d'attribuer des tâches, d'optimiser les itinéraires et d'envoyer des mises à jour automatisées aux techniciens et aux clients. Cela permet de réduire les rendez-vous manqués et le temps de déplacement

Suivis automatisés : Recherchez un système qui envoie des rappels pour les contrats de maintenance, les factures impayées et les avis clients. Maintenir l'engagement des clients est la clé pour générer des affaires répétées

Accès mobile pour les techniciens : Assurez-vous que votre équipe peut mettre à jour le statut des tâches, ajouter des notes et générer des factures depuis leurs téléphones. Une application CRM mobile permet aux équipes sur le terrain et au bureau de rester connectées

*facturation et paiements intégrés : simplifiez la facturation en sélectionnant un CRM qui génère des factures, accepte les paiements numériques et assure le suivi des soldes impayés sans entrée manuelle

*outils de gestion de la clientèle : trouvez un CRM qui enregistre l'historique des services, stocke les détails des équipements et permet une communication personnalisée. Cela vous aide à construire une satisfaction client à long terme

🔎 Le saviez-vous ? L'origine du CRM remonte au début des années 1970, lorsque les entreprises ont commencé à passer d'une approche « centrée sur le produit » à une approche « centrée sur le client ». Cette prise de conscience a donné naissance au CRM, transformant à jamais la façon dont les entreprises établissent des relations et hiérarchisent les besoins des clients.

Les meilleurs CRM pour le secteur CVC à explorer

Choisir le bon logiciel de service CVC peut faire toute la différence dans la gestion des relations avec les clients, la planification des travaux et l'augmentation des revenus.

Voici quelques-uns des meilleurs CRM pour le secteur CVC, chacun avec ses cas d'utilisation spécifiques et ses arguments clés de vente :

1. ClickUp (Idéal pour l'automatisation des flux de travail et la collaboration des équipes dans le secteur du CVC)

En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp sert de CRM robuste pour les entreprises de CVC, allant au-delà de la gestion de la clientèle pour offrir une automatisation complète des flux de travail et une collaboration transparente sur les projets.

Obtenez ClickUp CRM gratuitement Utilisez ClickUp CRM pour rationaliser les opérations, améliorer les temps de réponse et la satisfaction client, tout en gardant tout organisé sur une seule plateforme

Les flux de travail personnalisables de ClickUp CRM permettent aux entreprises de CVC d'adapter leur système CRM à leurs processus uniques, garantissant ainsi des opérations transparentes. Vous pouvez facilement stocker les détails des clients, l'historique des services et les informations sur les équipements à l'aide des champs personnalisés de ClickUp. Cela vous permet de suivre les types de travaux, les expirations de garantie et les calendriers de maintenance dans un format organisé et consultable.

Affectez des tâches aux techniciens à l'aide des tâches ClickUp et visualisez leur disponibilité à l'aide des vues Calendrier et Charge de travail pour une planification optimisée. N'oubliez pas de paramétrer les Automatisations sans code dans ClickUp pour informer les techniciens des nouvelles affectations, ce qui permet de réduire les retards et les erreurs de communication.

Les techniciens peuvent accéder aux détails des tâches, aux checklists et télécharger les rapports de service directement depuis l'application mobile ClickUp lorsqu'ils sont sur site, tandis que les commentaires des tâches filetés permettent de communiquer les mises à jour en temps réel entre les équipes sur le terrain et le personnel de bureau.

Utilisez les statuts de tâche personnalisés dans ClickUp pour créer et gérer votre pipeline de ventes et suivre la progression des projets

Vous voulez suivre la progression d'un travail ? Suivez-la grâce aux statuts de tâche personnalisés de ClickUp, tels que « Planifié », « En cours », « Achevé » et « Facturé ». Ces statuts peuvent également être utilisés pour suivre les étapes du pipeline pour les prospects et les clients potentiels.

💡 Conseil de pro : Paramétrez des tâches récurrentes dans ClickUp pour les rappels de maintenance préventive, les vérifications de garantie et les appels de suivi.

Avec plus de 50 cartes de tableau de bord, ClickUp facilite également la visualisation et la gestion de toutes les données relatives aux projets, aux tâches et aux clients dans un emplacement centralisé.

De plus, les intégrations transparentes de ClickUp avec des plateformes populaires telles que Google Workspace et HubSpot améliorent la productivité.

Obtenir un modèle gratuit Transformez vos projets et le pipeline de votre équipe commerciale grâce au modèle CRM de ClickUp

Si vous craignez que l'installation d'un CRM personnalisé dans ClickUp ne vous prenne trop de temps, essayez plutôt le modèle de CRM de ClickUp.

Il s'agit d'un modèle prêt à l'emploi permettant aux entreprises du secteur CVC de gérer les relations avec leurs clients, de suivre les demandes de service et d'organiser les pipelines des équipes commerciales en un seul endroit. Grâce à l'automatisation et aux rapports intégrés, ce modèle simplifie la planification, le suivi et la facturation, garantissant ainsi des opérations fluides et une meilleure fidélisation des clients.

Ses champs personnalisés, ses statuts et ses multiples affichages de projets vous permettent de :

Rationalisez la planification et la répartition pour un service rapide

Suivi des prospects et de l'équipe commerciale pour augmenter les taux de conversion

Automatisation des suivis pour améliorer l'engagement client

Générez des rapports pour une prise de décision basée sur les données

➡️ À lire également : Comment créer votre propre CRM dans ClickUp

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Suivi de la valeur vie client et des performances de service grâce aux tableaux de bord personnalisés ClickUp

Organisez les prospects, les demandes de service et les suivis à l'aide des statuts personnalisés et des champs personnalisés dans ClickUp

Automatisation des communications avec les clients grâce à ClickApp E-mail , envoi de rappels de service ou d'e-mails de suivi directement depuis ClickUp

Accélérez les approbations de documents et la gestion des contrats grâce à la révision et aux annotations

Gérez les plannings de service, les équipes commerciales et les données clients à l'aide de modèles CRM prédéfinis

Automatisation de l'attribution des tâches, des mises à jour de statut et des rappels grâce à l'automatisation des flux de travail

Utilisez les champs de formule pour calculer automatiquement le coût des nouvelles commandes de produits ou évaluer les scores des nouveaux prospects sans effort

Affichez et gérez les relations avec vos clients grâce aux vues Liste, Tableau, Gantt et Calendrier

📮 ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles de jongler avec plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp rassemble vos tâches, projets, documents, wikis, discussions et appels sur une seule plateforme, achevée par des flux de travail alimentés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp fonctionne pour toutes les équipes, rend le travail visible et vous permet de vous concentrer sur ce qui compte, tandis que l'IA s'occupe du reste.

Limites de ClickUp

Le haut niveau de personnalisation peut être intimidant pour les nouveaux utilisateurs

Tous les affichages ne sont pas entièrement disponibles sur l'application mobile

D'autres CRM peuvent offrir des fonctionnalités plus avancées, spécialement conçues pour les entreprises du secteur CVC

Tarifs ClickUp

Free Forever

Illimité : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par mois et par utilisateur

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de ClickUp

ClickUp est le MEILLEUR système de gestion de projet, de tableau de bord, de CRM et de mise à l'échelle que j'ai rencontré ! Il m'a permis de gagner des centaines, voire des milliers d'heures, de prioriser et de me concentrer sur le développement de l'entreprise dans le cadre d'un processus de 500 000 à 100 millions de dollars par jour. Nous passons maintenant au suivi des conversions et des résultats ! J'ADORE ClickUp !

2. Nutshell (Idéal pour l'automatisation des équipes commerciales et l'engagement client)

via Nutshell

Nutshell est un logiciel CRM tout-en-un destiné aux entreprises de CVC. Il a été conçu pour simplifier l'automatisation des équipes commerciales, la gestion de la relation client et la communication marketing. Il offre des pipelines personnalisés, un suivi des prospects et l'automatisation des e-mails pour aider les techniciens CVC à convertir les prospects en clients à long terme.

Son interface conviviale facilite la gestion des contrats de service, le suivi des abonnés et l'automatisation des étapes suivantes sans effort supplémentaire. Nutshell s'intègre également à Google, Microsoft, QuickBooks et bien d'autres, garantissant une gestion transparente des flux de travail.

Résumé des meilleures fonctionnalités

Automatisation des processus de vente grâce à des pipelines CRM personnalisables et au suivi des prospects

Engagez efficacement les clients grâce à l'e-mail marketing et à l'automatisation intégrés

Synchronisation avec Google et Microsoft pour l'intégration du calendrier et des e-mails

Suivi de la progression des contrats et des accords de service grâce à des rapports et des analyses détaillés

Limites de Nutshell

Courbe d'apprentissage due aux multiples options de personnalisation

Certaines fonctionnalités avancées nécessitent une formation supplémentaire pour être utilisées efficacement

Prix en bref

Fondation : 19 $/mois par utilisateur

Croissance : 32 $/mois par utilisateur

Pro : 49 $/mois par utilisateur

Business : 67 $/mois par utilisateur

Enterprise : 89 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis de Nutshell

G2 : 4. 3/5 (plus de 1 100 avis)

Capterra : 4. 3/5 (plus de 500 avis)

📖 À lire également : Comment choisir un système CRM pour votre entreprise

3. Jobber (Idéal pour la planification et la gestion des tâches de CVC)

via Jobber

Jobber est un logiciel de gestion des services sur le terrain conçu pour rationaliser la planification, la facturation et le suivi des tâches. Conçu pour les entreprises de services sur le terrain, il aide les équipes de CVC à gérer leurs opérations quotidiennes sans alourdir le travail des administrateurs. Grâce à l'attribution automatisée des tâches, à la planification en temps réel et à la communication bidirectionnelle avec les clients, Jobber garantit une prestation de services exceptionnelle.

Il s'intègre également à QuickBooks, Stripe et Google Agenda, ce qui facilite la facturation et les paiements. Les entreprises de CVC qui utilisent Jobber font état d'une croissance moyenne de 37 % de leur chiffre d'affaires dès la première année, ce qui prouve son impact sur l'efficacité et la rentabilité.

Les meilleures fonctionnalités de Jobber

Automatisation de la planification, de l'attribution des tâches et de l'optimisation des itinéraires pour réduire le travail des administrateurs

Envoyez des factures, acceptez les paiements en ligne et synchronisez avec QuickBooks pour une comptabilité simplifiée

Communiquez avec vos clients grâce à des rappels automatisés et à des SMS bidirectionnels

Suivi de la progression des projets, des coûts et des performances de l'équipe grâce aux outils de rapports intégrés

Limites de l'intermédiation

Aucune fonctionnalité d'étiquetage des employés pour la réservation en ligne et réceptionniste IA

Certains utilisateurs peuvent avoir besoin d'options de personnalisation supplémentaires pour des flux de travail complexes

Tarifs grossistes

Core : 39 $/mois par utilisateur

Connect : 119 $/mois par utilisateur

Développement : 199 $/mois par utilisateur

*jobber Plus : Tarification personnalisée pour plus de 30 utilisateurs

Évaluations et avis des acheteurs professionnels

G2 : 4,5/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 900 avis)

Ce que les utilisateurs de Jobber disent de l'application dans la vie réelle

J'adore utiliser Jobber, car non seulement il conserve toutes mes informations clients dans un seul endroit facile d'accès, mais il m'aide également à m'assurer que tous les travaux ont été facturés, que les paiements ont été encaissés et que les devis ont fait l'objet d'un suivi. Il dispose de nombreuses fonctionnalités qui me facilitent la vie. Jobber envoie même automatiquement une demande d'évaluation, ce qui a augmenté le nombre de nos avis sur Google !

J'adore utiliser Jobber, car non seulement il conserve toutes mes informations client dans un seul endroit facile d'accès, mais il m'aide également à m'assurer que tous les travaux ont été facturés, que les paiements ont été encaissés et que les devis ont été suivis. Il dispose de diverses fonctionnalités qui me facilitent la vie. Jobber envoie même automatiquement une demande d'avis, ce qui a augmenté le nombre de nos avis sur Google !

4. Housecall Pro (Idéal pour l'automatisation tout-en-un des services sur le terrain)

via Housecall Pro

Housecall Pro est un CRM complet pour le secteur CVC, conçu pour gérer la planification, la répartition, les paiements et la communication avec les clients sur une seule plateforme. Il est conçu pour les entreprises de services de toutes tailles et offre des fonctionnalités qui aident les entreprises CVC à automatiser le marketing, à rationaliser la gestion des tâches et à accélérer les paiements.

Le logiciel HVAC comprend la répartition en temps réel, les estimations automatisées et le suivi GPS, garantissant une planification efficace des travaux et une coordination efficace des techniciens. Sa fonctionnalité Instapay accélère le flux de trésorerie en permettant aux entreprises d'être payées instantanément. Grâce à des intégrations telles que QuickBooks, Gusto et Mailchimp, Housecall Pro aide les entreprises de CVC à réduire le temps des administrateurs et à se concentrer sur la croissance.

Les meilleures fonctionnalités de Housecall Pro

Automatisation de la planification, de la répartition et des rappels aux clients pour réduire les absences

Gérez les devis, les factures et les paiements en ligne grâce à l'intégration de QuickBooks

Suivi de la rentabilité des projets et des performances des techniciens grâce à des rapports personnalisés

Accélérez les flux de trésorerie avec Instapay pour les paiements instantanés par carte de crédit

Limites de Housecall Pro

Il n'y a pas de suivi intégré des commissions pour les ventes incitatives et les primes des techniciens

Options limitées pour obtenir des réductions sur des éléments individuels des factures

Tarifs de Housecall Pro

De base : 79 $/mois (utilisateur unique)

*essentials : 189 $/mois (1 à 5 utilisateurs)

MAX : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Housecall Pro

G2 : 4. 3/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4. 7/5 (plus de 2 000 avis)

5. ServiceTrade (Meilleur pour la gestion des services CVC commerciaux)

via ServiceTrade

ServiceTrade est un CRM commercial conçu pour les entreprises de CVC afin de gérer les services, les projets et les équipes commerciales sur une seule plateforme. Il est spécialisé dans la maintenance préventive, le suivi des actifs et la communication avec les clients, ce qui le rend idéal pour les entreprises de CVC qui gèrent des contrats à grande échelle.

Le portail client permet aux clients de suivre l'historique des services, les factures et les plannings, ce qui améliore la transparence et la fidélisation des clients. Sa fonctionnalité d'IA intelligente permet d'optimiser la planification des techniciens et de réduire la charge de travail des administrateurs. Grâce à l'intégration de QuickBooks, aux outils de gestion de projet et à l'automatisation des ventes, ServiceTrade est conçu pour les entreprises de CVC qui cherchent à se développer efficacement.

Les meilleures fonctionnalités de ServiceTrade

Automatisation de la maintenance préventive et du suivi des actifs pour une meilleure gestion des contrats

Optimisez les plannings des techniciens et la planification des capacités grâce à l'IA intelligente

Améliorez la communication avec les clients grâce à un portail en libre-service et des mises à jour en direct

Rationalisez la facturation et les paiements grâce à l'intégration de QuickBooks

Limites de ServiceTrade

Les utilisateurs ont rapporté des mises à jour logicielles inattendues qui peuvent nécessiter des ajustements du flux de travail

Les outils de gestion des formulaires peuvent nécessiter une période d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

Tarification ServiceTrade

Tarification personnalisée

Évaluations et avis ServiceTrade

G2 : 4. 5/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 300 avis)

Ce que les utilisateurs disent de ServiceTrade

J'adore la possibilité d'utiliser l'application de la manière qui convient le mieux à mon entreprise. Service Trade est une entreprise aux multiples facettes, qui va de la mécanique à l'industrie de la sécurité et de la lutte contre les incendies, et bien plus encore. Chaque entreprise utilise Service Trade d'une manière qui répond à ses besoins et à ceux de sa clientèle. Son adaptabilité et la volonté de l'entreprise de toujours s'améliorer en font une excellente application pour notre entreprise.

6. Zoho CRM (Idéal pour l'automatisation et la personnalisation des équipes commerciales grâce à l'IA)

via Zoho CRM

Zoho CRM est un CRM HVAC hautement personnalisable qui s'appuie sur l'automatisation basée sur l'IA, l'engagement multicanal et des analyses approfondies pour aider les entreprises à rationaliser leurs opérations. Grâce à Zia AI, les équipes HVAC peuvent automatiser les flux de travail, détecter les tendances des ventes et générer des informations prédictives pour une meilleure prise de décision.

Il s'intègre de manière transparente à plus de 1 000 applications tierces, ce qui en fait un choix polyvalent pour les entreprises à la recherche d'une solution adaptable. Sa vision à 360 degrés du client garantit l'enregistrement de chaque interaction, ce qui aide les entreprises du secteur CVC à améliorer la fidélisation de leurs clients et l'efficacité de leurs équipes commerciales.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM

Automatisation de vos processus CRM et détection des tendances grâce aux informations fournies par l'IA de Zia

Interagissez avec vos clients par e-mail, téléphone, réseaux sociaux et chat en direct

Suivi des performances du pipeline et prévision des revenus grâce à des analyses avancées

Personnalisez les flux de travail, les champs et les intégrations pour répondre aux besoins spécifiques de gestion d'entreprise dans le domaine du CVC

Limites de Zoho CRM

Certaines intégrations avancées peuvent être complexes à paramétrer sans assistance technique

Les performances du système peuvent ralentir lors du traitement de grands ensembles de données

Tarification de Zoho CRM

Free Forever

Standard : 14 $/mois par utilisateur

Professionnel : 23 $/mois par utilisateur

Enterprise : 40 $/mois par utilisateur

Ultimate : 52 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Zoho CRM

G2 : 4. 1/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4. 3/5 (plus de 6 000 avis)

💡 Conseil de pro : Découvrir comment les différents CRM sont utilisés dans les différents secteurs peut vous aider à identifier les fonctionnalités qui correspondent aux objectifs de votre entreprise. Avant de vous ruiner, explorez les exemples de logiciels CRM les plus utilisés et leurs cas d'utilisation pour améliorer votre flux de travail et votre efficacité.

7. CRM de pipeline (Idéal pour la visualisation et l'automatisation du pipeline de l'équipe commerciale)

via Pipeline CRM

Pipeline CRM est un outil de CRM simple et efficace conçu pour les équipes commerciales qui ont besoin d'un outil performant et sans fioritures pour gérer les prospects, suivre les transactions et automatiser les flux de travail. Il offre une interface de type Kanban claire, qui facilite la visualisation et le passage des transactions à travers les différentes étapes.

Le suivi automatisé des e-mails, les prévisions de ventes et le suivi des commissions permettent aux entreprises de CVC de mieux contrôler leur processus de vente. Avec des étapes de transaction personnalisées, un stockage de fichiers illimité et des permissions utilisateur, Pipeline CRM est idéal pour les équipes qui ont besoin d'un CRM léger mais puissant.

Les meilleures fonctionnalités de CRM Pipeline

Visualisez et gérez les offres grâce aux tableaux Kanban et aux étapes personnalisées

Automatisation des e-mails de l'équipe commerciale et marketing grâce à des modèles et à un suivi intégrés

Prévision des tendances en matière de chiffre d'affaires et d'équipe commerciale grâce à des analyses avancées

Attribuez des permissions pour contrôler l'accès et rationaliser la collaboration au sein de l'équipe

Limites du CRM de pipeline

Il n'autorise qu'un seul gestionnaire de compte par client, ce qui limite la collaboration entre plusieurs utilisateurs

Tarification du CRM Pipeline

Début : 29 $/mois par utilisateur

*développement : 39 $/mois par utilisateur

Développement : 59 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur les CRM de pipeline

G2 : 4. 4/5 (plus de 900 avis)

Capterra : 4. 3/5 (plus de 600 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Pipeline CRM

L'une des fonctionnalités phares est l'absence de limites de contacts, ce qui offre la flexibilité nécessaire pour se développer et évoluer sans les contraintes souvent imposées par d'autres systèmes CRM. Cela répond non seulement à mes besoins actuels, mais garantit également mon utilisation à l'avenir, à mesure que mes besoins évoluent. L'engagement de Pipeline CRM en faveur de la simplicité, associé à ses capacités polyvalentes, en fait un outil indispensable pour rationaliser mon flux de travail et optimiser mes processus de gestion de la relation client.

8. ServiceTitan (Idéal pour les entreprises de CVC de niveau entreprise)

via ServiceTitan

ServiceTitan est un CRM HVAC riche en fonctionnalités, conçu pour les entreprises de services résidentiels et commerciaux à forte croissance. Il offre un suivi avancé des tâches, une répartition automatisée et des rapports en temps réel, donnant aux entreprises HVAC un contrôle total sur leurs opérations.

Le Portail Client offre aux clients un accès instantané à l'historique des services, aux factures et aux paiements, améliorant ainsi la transparence et la fidélisation. Son générateur de propositions et l'automatisation des contrats de service aident les entreprises à conclure davantage de transactions tout en garantissant des revenus récurrents.

Grâce à des intégrations robustes pour QuickBooks, Intacct et Viewpoint Vista, ServiceTitan permet d'aligner les données financières dans toute l'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de ServiceTitan

Automatisation de la planification, de la répartition et du suivi des tâches en temps réel pour des opérations sans faille

Générer des rapports détaillés sur les coûts des travaux pour le suivi de la rentabilité et des dépenses

Augmentez les taux de conversion grâce à des propositions personnalisées et des suivis de devis

Offrez à vos clients un accès 24h/24 et 7j/7 à l'historique des services, aux factures et aux paiements via le Portail Client

Limites de ServiceTitan

Préparez-vous à une courbe d'apprentissage abrupte en raison des nombreuses fonctionnalités de la plateforme

Conçu à l'origine pour le service résidentiel, nécessitant des solutions de contournement pour certains entrepreneurs commerciaux

Tarification ServiceTitan

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ServiceTitan

G2 : 4. 5/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 200 avis)

9. FieldEdge (Idéal pour la répartition en temps réel et le suivi financier)

via FieldEdge

FieldEdge est un CRM complet pour le secteur du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, conçu pour aider les entreprises de services à rationaliser la répartition, la planification, la facturation et la gestion des clients. Il se distingue par un suivi en temps réel des techniciens, une gestion intégrée des tarifs et des outils de marketing automatisés pour aider les entreprises à optimiser leurs revenus.

La fonctionnalité de paiement de FieldEdge garantit des transactions rapides et sans tracas, tandis que l'intégration de QuickBooks permet un suivi financier transparent. Avec des outils tels que Proposal Pro pour la vente incitative et MarketingEdge pour l'engagement client, FieldEdge aide les entreprises de CVC à améliorer leur efficacité et leur rentabilité.

Les meilleures fonctionnalités de FieldEdge

Suivi des emplacements des techniciens et de la progression des travaux grâce à une répartition en temps réel

Automatisation des factures, des paiements et du suivi financier grâce à l'intégration de QuickBooks

Augmentez les ventes incitatives grâce aux options de tarification bon, meilleur, meilleur de Proposal Pro

Engagez les clients par e-mail et marketing SMS bidirectionnel avec MarketingEdge

Limites de FieldEdge

De nombreuses fonctionnalités entraînent des frais supplémentaires, ce qui augmente les coûts globaux

L'intégration de QuickBooks peut être complexe et nécessite un apprentissage supplémentaire

Tarification FieldEdge

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur FieldEdge

G2 : 4. 1/5 (plus de 80 avis)

Capterra : 4. 2/5 (plus de 300 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de FieldEdge

L'entreprise et moi-même apprécions Field Edge et la facilité et la rapidité avec lesquelles nous avons appris à l'utiliser. Field Edge est utilisé quotidiennement par le personnel de bureau comme par les techniciens sur le terrain. L'intégration de QuickBooks à Field Edge a été simple et rapide. J'utilise Field Edge quotidiennement pour la répartition, la facturation, l'ajout de pièces à l'inventaire et l'envoi de factures et de devis aux clients. Le service client en ligne est excellent et répond presque instantanément.

10. Service Fusion (Idéal pour la gestion complète des projets CVC)

via Service Fusion

Service Fusion est un CRM conçu pour le secteur du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (HVAC) et destiné à achever la planification des tâches, la répartition et la gestion des clients. Conçu pour les entreprises de services sur le terrain, il automatise les bons de travail, la facturation et le suivi des techniciens afin d'améliorer l'efficacité.

La fonctionnalité de suivi de flotte GPS permet aux entreprises de CVC de surveiller les véhicules de service, d'optimiser les itinéraires et de réduire les coûts de carburant. Grâce à l'intégration de QuickBooks et aux alertes par SMS, Service Fusion assure une communication fluide entre les équipes et les clients.

Les meilleures fonctionnalités de Service Fusion

Automatisation de la planification et de l'envoi des travaux grâce à la planification par glisser-déposer

Suivez les véhicules, réduisez les coûts de carburant et optimisez les itinéraires grâce au suivi de flotte par GPS

Convertissez instantanément les devis en commandes et envoyez les factures grâce à l'intégration avec QuickBooks

Améliorez la communication avec vos clients grâce à des rappels et des mises à jour automatisés sous forme de texte

Limites de Service Fusion

Fonctionnalité mobile limitée pour certaines tâches administratives

Seule la synchronisation unidirectionnelle est disponible avec QuickBooks

Tarification Service Fusion

Starter : 225 $/mois pour un nombre d'utilisateurs illimité

Plus : 350 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

Pro : 575 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

Évaluations et avis sur Service Fusion

G2 : 4. 2/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 200 avis)

optimisez les opérations de votre entreprise de CVC avec ClickUp*

Le choix du bon CRM pour le secteur CVC peut faire toute la différence entre des opportunités manquées et une activité pleinement optimisée et génératrice de revenus. Que vous ayez besoin d'une planification automatisée, d'un suivi des tâches en temps réel ou d'une facturation transparente, le meilleur CRM pour le secteur CVC simplifiera les processus et augmentera la rentabilité.

De l'automatisation personnalisée de ClickUp à la gestion des tâches au niveau de l'entreprise de ServiceTitan, les CRM de cette liste offrent des avantages uniques adaptés aux entreprises de CVC. Pour ceux qui recherchent un logiciel d'entreprise CVC tout-en-un, ClickUp propose une plateforme évolutive conçue pour gérer les demandes de service, automatiser les tâches et favoriser de meilleures relations avec les clients, le tout dans un hub centralisé.

Prenez le contrôle de votre entreprise de CVC dès aujourd'hui. Commencez à utiliser ClickUp. 📈