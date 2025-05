Top 10 des alternatives et concurrents de Budibase en 2025

Que vous envisagiez de créer des applications mobiles, des applications web ou des outils internes, l'essor des plateformes sans code et à faible code facilite de plus en plus le développement d'applications personnalisées.

Au lieu d'un développeur coûteux, vous avez besoin d'une idée et de la bonne plateforme à faible code pour créer des applications attrayantes.

Budibase est un choix populaire pour la création rapide d'outils internes et d'applications web personnalisées, ainsi que pour l'automatisation de processus sans avoir à se plonger dans un code lourd. Il permet aux entreprises de créer facilement des solutions personnalisées.

Cependant, chaque équipe est différente et Budibase ne répondra peut-être pas toujours à toutes vos exigences spécifiques. C'est pourquoi il vaut la peine d'explorer les alternatives à Budibase.

Ce guide passe en revue les 10 principaux concurrents de Budibase, présentant d'autres plateformes qui apportent de nouvelles perspectives au paysage du low-code.

Qu'est-ce que Budibase ?

Budibase est une plateforme open source à faible code permettant de créer des applications personnalisées rapidement et efficacement. Elle permet aux utilisateurs d'automatiser les flux de travail, de créer des interfaces élégantes et interactives et de déployer des applications en quelques minutes, même sans compétences en matière de code ou de programmation.

Cet outil permet aux équipes non techniques de développer des applications web et mobiles personnalisées entièrement fonctionnelles sans avoir recours à des développeurs.

Budibase connecte les équipes à différentes sources de données, y compris des bases de données et des API. Cette flexibilité permet à l'application de s'adapter à d'autres cas d'utilisation. Sa conception intuitive et sa capacité à générer rapidement des outils internes en font une excellente solution pour les équipes qui cherchent à réduire le temps de développement sans compromettre les fonctionnalités.

Avec sa base open-source, Budibase favorise l'innovation communautaire, ce qui en fait un choix populaire pour les développeurs, les startups et les entreprises qui souhaitent accélérer leur transformation numérique tout en gardant le contrôle de leurs applications.

*pourquoi opter pour les alternatives à Budibase ?

Bien que Budibase offre des fonctionnalités puissantes pour créer et gérer des applications, ce n'est pas une solution miracle. Voici pourquoi les utilisateurs recherchent des alternatives à Budibase :

Personnalisation limitée : Budibase n'offre pas la flexibilité nécessaire pour créer des applications et des flux de travail personnalisés très spécialisés

courbe d'apprentissage abrupte* : bien que le but soit de rendre la création d'applications accessible, certains utilisateurs trouvent l'interface difficile

Problèmes de performance : plusieurs utilisateurs de Budibase ont rapporté des performances plus lentes et des bugs lors du traitement de plus grands ensembles de données ou lors de la création d'applications complexes

Conception rigide : les options de personnalisation pour adapter l'interface utilisateur/l'expérience utilisateur sont assez limitées, surtout par rapport à d'autres outils

Lacunes en matière d'intégration : Budibase offre une assistance limitée en matière d'intégration de solutions tierces par rapport à ses concurrents. Cela entrave la connectivité transparente entre les différents outils

Réactivité mobile : certains utilisateurs rapportent que le développement d'applications mobiles sur Budibase est très limité car le produit final n'est pas aussi réactif

*assistance et documentation : Malgré la communauté florissante, la disponibilité d'une documentation détaillée et d'un service client réactif semble faire défaut

Les 10 meilleures alternatives à Budibase

Comme mentionné, les options ne manquent pas dans le monde du développement sans code et à faible code. Et compte tenu des limites de Budibase, voici quelques-unes des meilleures alternatives à Budibase que vous pouvez envisager :

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de projet et les flux de travail personnalisés)

ClickUp est idéal pour les équipes qui cherchent à créer des outils internes ou à gérer efficacement les processus de développement d'applications. En tant qu'application ultime pour tout ce qui concerne le travail, ClickUp combine la gestion de projet, la gestion de base de données et l'automatisation sans code sur une seule plateforme.

Grâce à ses fonctionnalités polyvalentes et à ses intégrations transparentes, ClickUp permet aux équipes de créer et de gérer des flux de travail efficaces. Son interface intuitive et ses capacités sans code le rendent accessible aux utilisateurs techniques et non techniques.

Gestion des tâches

Visualisez votre projet à votre façon sur ClickUp

ClickUp Tasks offre des fonctionnalités de gestion de tâches perfectionnées, vous permettant de créer des listes de tâches détaillées, d'attribuer des priorités, de fixer des délais et de lier des dépendances pour une exécution fluide du projet.

La vue Tâche n'est qu'une des nombreuses façons de visualiser votre projet. Vous pouvez également basculer entre les tableaux Kanban, les diagrammes de Gantt, les listes, les vues Tableur et d'autres mises en forme en fonction des préférences et du confort de votre équipe.

ClickUp Tableaux blancs

Réfléchissez visuellement avec votre équipe sur les Tableaux blancs ClickUp

Vous disposez également de ClickUp Whiteboards, un tableau blanc numérique doté d'une interface intuitive de type glisser-déposer, qui convient aussi bien aux utilisateurs techniques qu'aux autres.

Utilisez cet espace pour réfléchir à des idées, créer des organigrammes interactifs, illustrer visuellement des idées, etc.

*flux de travail personnalisés

Créez des flux de travail personnalisés et des recettes d'automatisation pour assurer le suivi des activités de développement

Les capacités de personnalisation de ClickUp s'étendent à la façon dont vous planifiez vos flux de travail. ClickUp vous permet de configurer des flux de travail personnalisés pour affiner le processus de développement en fonction des besoins spécifiques de l'application. Adaptez l'ensemble du cycle de développement logiciel, de la conception au déploiement, en quelques clics seulement.

Suivi des sprints de développement de votre application avec les tableaux de bord ClickUp

Cette fonctionnalité, associée aux riches tableaux de bord de ClickUp, vous permet d'exercer un contrôle granulaire sur le processus de développement. Elle offre un aperçu en temps réel du projet et de sa progression, vous permettant d'effectuer des interventions telles que le déploiement de ressources supplémentaires à la volée.

*automatisation sans code

Configurez des automatisations intuitives sans écrire une seule ligne de code

La fonctionnalité d'automatisation de ClickUp permet d'éliminer les tâches répétitives et les flux de travail manuels. Grâce à une logique simple basée sur des déclencheurs, vous pouvez automatiser les affectations, les mises à jour de statut et les notifications, garantissant ainsi une coordination transparente au sein de votre équipe de développement.

Le meilleur dans tout ça ? Aucune connaissance en code n'est requise pour paramétrer ces flux de travail d'automatisation, ce qui les rend accessibles à tous.

D'autres outils de gestion de projet, tels que l'outil de suivi du temps intégré et l'automatisation sans code, apportent également une assistance au processus de développement et à sa gouvernance.

Suivi du temps

Calculez automatiquement le temps nécessaire pour achever chaque tâche à l'aide de l'outil intégré de suivi du temps

ClickUp fournit une fonctionnalité intégrée de suivi du temps des projets qui vous permet de surveiller le temps passé sur chaque tâche. La fonctionnalité de suivi du temps garantit la transparence dans l'exécution des projets, aidant les équipes à respecter les délais et à maximiser la productivité sans recourir à des outils externes.

intégrations ClickUp*

Intégration avec des plateformes telles que GitHub pour un développement rapide et sans effort

Bien que ClickUp couvre tous les domaines, si vous remarquez qu'il manque une fonctionnalité ou une capacité, vous disposez d'intégrations pour y remédier. ClickUp intègre plusieurs applications, notamment Slack, Google Workspace (Google Sheets, Docs, Calendrier, etc.), GitHub, GitLab et Microsoft Teams. Vous pouvez utiliser Zapier pour vous connecter et créer des outils internes.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Le nombre de fonctionnalités avancées peut sembler écrasant pour les nouveaux utilisateurs

Fonctionnalités et fonctionnalités limitées sur l'application mobile

Tarifs ClickUp

Forfait Free Forever : 0 $

Forfait Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Forfait Business : 12 $/mois par utilisateur

Forfait Enterprise : Contact pour les tarifs

ClickUp Brain (module complémentaire) : 7 $ par mois et par utilisateur

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 000 avis)

ClickUp nous permet non seulement de rester légers, mais aussi de rester informés, d'innover et de créer de la valeur ajoutée pour nos clients.

2. Airtable (Idéal pour les bases de données personnalisables et la collaboration)

via Airtable

Airtable est une plateforme d'applications sans code qui accélère les processus critiques de l'entreprise en combinant la flexibilité des feuilles de calcul avec la puissance des bases de données.

Le résultat est que les équipes peuvent créer des applications personnalisées sans aucune connaissance en code, ce qui améliore la gestion de projet, les opérations marketing et le développement de produits.

Avec des fonctionnalités telles que des flux de travail basés sur l'IA, des affichages personnalisables et de solides capacités de manipulation des données, Airtable est l'une des meilleures alternatives à Budibase pour les organisations qui cherchent à rationaliser leurs opérations.

De plus, son interface intuitive est adaptée à des besoins spécifiques, qu'il s'agisse de gérer des calendriers de contenu, de suivre des sprints de projet ou d'automatiser des tâches.

Les meilleures fonctionnalités d'Airtable

Créez des flux de travail personnalisés à l'aide des éléments interactifs de type glisser-déposer

Automatisez les tâches répétitives grâce aux fonctionnalités intégrées d'automatisation et de script

Visualisez les données sous différents affichages, tels que Kanban, Grille, Calendrier et Galerie

Intégrez des bases Airtable dans des sites Web et partagez-les en externe via des liens sécurisés

Limites d'Airtable

Les performances commencent à ralentir à mesure que la taille de la base de données augmente

Les versions de bureau disposent de fonctionnalités qui font défaut aux applications sur les appareils mobiles

Tarifs Airtable

Gratuit : 0 $

Teams : 24 $/mois par utilisateur

Entreprise : 54 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Airtable IA (module complémentaire) : 7 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Airtable

G2 : 4. 6/5 (plus de 2 740 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 120 avis)

3. Zoho Creator (Idéal pour le développement rapide d'applications)

via Zoho Créateur

Zoho Creator est une plateforme à faible code de Zoho qui permet aux entreprises de créer, déployer et gérer rapidement des applications personnalisées. Cette alternative à Budibase permet aux utilisateurs de numériser et d'automatiser les processus métier dans diverses fonctions, notamment l'équipe commerciale, le service client, les opérations et les finances.

Conçue pour être évolutive, l'interface glisser-déposer de la plateforme, les modèles prédéfinis et la fonctionnalité d'automatisation des flux de travail simplifient la création de formulaires, de rapports, de pages et de flux de travail.

Son USP réside dans son intégration transparente avec les innombrables applications Zoho, telles que la plateforme de gestion de la relation client (CRM) Zoho et Zoho Mail.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Creator

Testez les applications sans affecter la version en ligne grâce à l'environnement de développement en bac à sable

Accédez aux applications où que vous soyez grâce à la compatibilité multiplateforme pour les appareils mobiles et le Web

Analysez les données grâce à des tableaux de bord basés sur les données et des outils avancés de rapports

Utilisez l'IA pour la prédiction et l'analyse des sentiments sans code complexe

*limites de Zoho Creator

Offre plus de valeur uniquement si vous opérez au sein de l'écosystème Zoho

Courbe d'apprentissage abrupte pour le scripting dans Deluge (langage propriétaire de Zoho)

tarification de Zoho Creator*

Standard : 8 $/mois par utilisateur

Professionnel : 20 $/mois par utilisateur

enterprise* : 25 $/mois par utilisateur

Flex : tarification personnalisée

Évaluations et commentaires sur Zoho Creator

G2 : 4. 3/5 (plus de 170 avis)

Capterra : 4. 3/5 (plus de 150 avis)

La facilité d'utilisation, la flexibilité de prototyper avec un seul utilisateur et de le commercialiser par la suite, ainsi que la capacité d'augmenter ou de réduire les niveaux de compte, le solide soutien de la communauté et les équipes d'assistance professionnelle décentes sont tous souhaitables. J'ai apprécié les modèles intégrés que nous pouvons utiliser comme base, la façon dont ils fonctionnent avec plusieurs wireframes et la façon dont nous pouvons construire des plateformes pour les clients sans tracas ni script.

4. Appsmith (Idéal pour le développement d'applications mobiles et web open source)

via Appsmith

Conçue pour les développeurs, Appsmith est une plateforme open source à faible code qui permet aux entreprises de développer rapidement des outils internes personnalisés, tels que des tableaux de bord, des panneaux d'administration et des applications CRUD. Elle permet aux créateurs d'applications de connecter de manière transparente des API, des bases de données et des services tiers pour une expérience de création d'applications intégrée.

Avec ses widgets pré-construits et l'accent mis sur la personnalisation, Appsmith est l'une des meilleures alternatives à Budibase pour développer des applications dans un environnement ouvert et collaboratif. Sa nature communautaire favorise également l'amélioration continue et donne accès à de riches ressources.

Meilleures fonctionnalités d'Appsmith

Connectez-vous à n'importe quelle source de données à l'aide des API REST, de GraphQL ou des bases de données SQL

Utilisez des fonctionnalités prédéfinies telles que des tableaux, des formulaires et des diagrammes pour personnaliser les interfaces de vos applications

Écrivez un code personnalisé avec le JavaScript intégré pour adapter les fonctionnalités de l'application à la logique de votre entreprise

Collaborez et gérez efficacement les versions des applications grâce au contrôle de version d'Appsmith via l'intégration de Git

Limites d'Appsmith

Absence d'outils avancés d'analyse et de rapports

Options limitées de conception de sites Web et d'applications mobiles

Tarifs Appsmith

Gratuit : 0 $

Business : 15 $/mois par utilisateur

Enterprise : 2 500 $/mois pour 100 utilisateurs

Évaluations et commentaires sur Appsmith

G2 : 4. 7/5 (plus de 60 avis)

Capterra : N/A

📮 ClickUp Insight : Environ 43 % des travailleurs envoient entre 0 et 10 messages par jour. Bien que cela suggère des discussions plus ciblées ou délibérées, cela pourrait également indiquer un manque de collaboration fluide, avec des discussions importantes se déroulant ailleurs (comme par e-mail). Pour éviter les changements de plate-forme et de contexte inutiles, vous avez besoin d'une application Tout-en-un pour le travail, comme ClickUp, qui combine les projets, les connaissances et la discussion en un seul endroit, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus efficacement.

via Retool

Retool utilise l'automatisation visuelle des flux de travail, des composants prédéfinis et des intégrations de bases de données et d'API pour accélérer le développement d'applications internes à l'entreprise telles que des panneaux d'administration, des tableaux de bord et des outils de service client.

Avec cette plateforme, les équipes créent et exécutent des applications sur le service cloud de Retool ou les déploient sur leur infrastructure, offrant ainsi une flexibilité permettant de répondre à diverses exigences de sécurité et de conformité.

La force de Retool réside dans sa capacité à consolider diverses sources de données, ce qui en fait la solution idéale pour les entreprises qui ont besoin d'options de personnalisation étendues dans leurs applications sans avoir à entrer dans la partie code.

De plus, Retool renforce la collaboration grâce à des fonctionnalités telles que les environnements de test et le contrôle des versions, optimisant ainsi le processus de développement et améliorant la productivité.

Retool meilleures fonctionnalités

Connexion à n'importe quelle base de données ou API, y compris Postgres, MongoDB et REST

Maintenance de journaux d'audit complets, offrant une visibilité sur les actions des utilisateurs au sein de la plateforme pour mieux surveiller les efforts de conformité

Sécurisez les données et utilisez n'importe quel modèle d'IA pour fournir rapidement des outils d'IA sur mesure à votre entreprise tout en contrôlant la manière dont vous partagez les données avec les LLM

Bénéficiez d'une authentification transparente et d'une gestion centralisée des utilisateurs grâce à l'intégration avec divers fournisseurs SSO (authentification unique)

Limites de Retool

La structure de tarification, qui facture par standard et par utilisateur final, est coûteuse pour les grandes équipes ou les organisations comptant un nombre important d'utilisateurs

Assistance limitée pour les applications mobiles, ce qui entrave l'accessibilité pour les équipes qui travaillent principalement sur mobile

Tarification Retool

Gratuit : 0 $ par utilisateur standard + 0 $ par utilisateur final

Teams : 12 $/mois par utilisateur standard + 7 $/mois par utilisateur final

Entreprise : 65 $/mois par utilisateur standard + 18 $/mois par utilisateur final

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Retool

G2 : 4. 6/5 (plus de 310 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 30 avis)

Retool a complètement changé ma façon de créer des applications. L'interface glisser-déposer est super intuitive, ce qui permet d'assembler facilement des applications complexes sans écrire des tonnes de code. J'adore la fluidité de sa connexion avec toutes sortes de sources de données et d'API. Qu'il s'agisse d'une base de données SQL ou d'une API REST, Retool gère tout cela sans effort. De plus, les modèles prédéfinis me font gagner beaucoup de temps lorsque je démarre de nouveaux projets.

6. Bubble (Idéal pour le développement d'applications web sans code)

via Bubble

Bubble est une plateforme sans code qui permet aux non-développeurs de créer des applications web entièrement fonctionnelles avec une logique personnalisée, une conception réactive et des capacités de base de données. Le moteur de conception réactive garantit que les applications ont une apparence et des performances optimales sur différents appareils, ce qui ajoute de la polyvalence à leurs cas d'utilisation.

Bubble fournit une assistance en matière d'évolutivité et d'intégration, ce qui en fait la solution idéale pour les start-ups et les petites entreprises en quête de croissance. Que vous cherchiez à créer une application web pour mettre en œuvre votre forfait de communication ou à utiliser des applications SaaS spécifiques, Bubble est là pour vous aider.

Les meilleures fonctionnalités de Bubble

Simplifier le chemin de l'idéation à la publication grâce à des outils de déploiement qui permettent un lancement direct sur des domaines personnalisés

Concentrez-vous et collaborez sur des flux de travail personnalisés avec plusieurs utilisateurs travaillant simultanément

Utilisez les plugins du marché pour étendre et développer les fonctionnalités de l'application

Intégration avec des API externes grâce au connecteur API pour une plus grande flexibilité

Limites de la bulle

Évolutivité limitée pour les applications à très fort trafic

Nécessite une connexion Internet permanente, ce qui limite les cas d'utilisation hors ligne

Prix spéciaux

Gratuit : 0 $

Démarrage : 32 $/mois

Croissance : 134 $/mois

Teams : 399 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et commentaires des utilisateurs

G2 : 4. 4/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 320 avis)

🧠 Fait amusant : Les plateformes sans code et à faible code réduisent le temps de développement des applications de 90 %!

7. Caspio (Idéal pour les applications basées sur des bases de données)

via Caspio

Caspio est une plateforme de développement basée sur le cloud et nécessitant peu de code, qui se concentre sur la création d'applications basées sur les données. En tant qu'alternative à Budibase, Caspio offre une interface conviviale avec des outils de glisser-déposer, permettant le développement rapide d'applications web adaptées aux besoins spécifiques des entreprises.

Ce qui distingue vraiment Caspio, ce sont les fonctionnalités robustes de sécurité et de conformité qu'il offre. Cela le rend particulièrement utile pour les secteurs hautement réglementés tels que la finance, la santé et l'assurance.

Les meilleures fonctionnalités de Caspio

Éliminez le besoin de systèmes de gestion de base de données externes grâce à la base de données cloud intégrée

Générez des rapports détaillés grâce aux outils de visualisation des données intégrés

Obtenez un contrôle étendu sur l'accès des utilisateurs et les permissions au sein des applications grâce à l'authentification basée sur les rôles

Conformez-vous aux différentes normes du secteur, notamment HIPAA et GDPR, en vous assurant que les applications répondent aux exigences réglementaires nécessaires

Limites de Caspio

Forte dépendance à l'hébergement cloud, qui peut ne pas convenir aux organisations ayant des exigences sur site

Flexibilité de conception limitée pour créer des interfaces modernes et visuellement époustouflantes

Tarification de Caspio

Starter : 100 $ par mois

Professionnel : 600 $ par mois

Enterprise : 2 250 $ par mois

Évaluations et avis sur Caspio

G2 : 4. 4/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 210 avis)

Nous avons pu créer des systèmes bien au-delà de notre station. Nous ne sommes pas une entreprise informatique, mais nous avons utilisé Caspio pour créer des systèmes que de nombreux grands opérateurs aimeraient avoir. En bref, Caspio nous a donné un avantage concurrentiel.

8. OutSystems (Idéal pour le développement d'applications de niveau entreprise)

via OutSystems

OutSystems est une plateforme haute performance à faible code pour le développement d'applications mobiles et web et d'outils d'entreprise. Son environnement de développement visuel permet aux développeurs de concevoir efficacement des interfaces utilisateur, des flux de travail et des modèles de données.

Parallèlement, sa fonctionnalité de déploiement en un clic simplifie le passage des applications du développement à la production.

Outre ses capacités de développement, OutSystems offre aux développeurs des fonctionnalités telles que la surveillance des performances en temps réel et la collecte de commentaires dans l'application, permettant une amélioration continue et un développement centré sur l'utilisateur.

Les meilleures fonctionnalités d'OutSystems

Accédez à des analyses détaillées pour le suivi des performances de l'application

Déploiement et mise à l'échelle faciles dans les environnements cloud avec assistance pour l'architecture native du cloud

Utilisez l'IA pour optimiser le processus de développement et effectuer des contrôles qualité

Intégrez des agents d'IA générative (GenAI) dans vos applications

Limites d'OutSystems

Convient uniquement aux organisations bien établies disposant de budgets importants

Personnalisation limitée pour certains composants pré-construits

Tarification OutSystems

OutSystems Personal Edition : 0 $

OutSystems Developer Cloud : à partir de 36 300 $/an

Évaluations et avis sur OutSystems

G2 : 4. 6/5 (plus de 1 110 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 370 avis)

🔎 Le saviez-vous ? Les solutions sans code consomment 70 % de ressources en moins que les plateformes classiques de création d'applications !

9. AppSheet (Idéal pour le développement d'applications basées sur des feuilles de calcul)

via AppSheet

AppSheet est une plateforme sans code de Google qui permet aux créateurs d'applications de convertir des feuilles de calcul en applications mobiles et web entièrement fonctionnelles. Créez des applications à l'aide de modèles de feuilles de calcul pour automatiser les processus de l'entreprise, recueillir des informations et améliorer la productivité de l'équipe.

Depuis son acquisition par Google en janvier 2020, AppSheet n'a cessé d'évoluer, avec des fonctionnalités telles que AppSheet Automatisation qui aident les utilisateurs à automatiser les processus de leur entreprise sans expertise technique.

La plateforme s'intègre également à Google Workspace, améliorant ainsi la collaboration et la productivité en permettant aux utilisateurs de créer des applications qui interagissent de manière transparente avec des outils tels que Gmail et Google Drive.

Meilleures fonctionnalités d'AppSheet

Créez des applications directement à partir de Google Sheets, Microsoft Excel, SQL et d'autres sources de données

Créez des applications sécurisées avec un accès basé sur les rôles et l'authentification des utilisateurs

Activer la fonctionnalité hors ligne pour que les applications fonctionnent sans accès à Internet

Intégrer des capacités d'IA, telles que Gemini de Google, pour faciliter la création d'applications et améliorer les fonctionnalités

Limites d'AppSheet

Capacités de conception limitées et manque de fonctionnalités avancées pour les applications hautement personnalisées

Dépendance à l'environnement de travail Google, qui peut ne pas convenir à tous les écosystèmes organisationnels

Tarification AppSheet

Starter : 5 $/mois par utilisateur

Core : 10 $/mois par utilisateur

Enterprise Plus : 20 $/mois par utilisateur

Évaluations et commentaires AppSheet

G2 : 4. 8/5 (plus de 390 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 540 avis)

AppSheet est un excellent outil pour les chefs de produit qui cherchent à créer des applications personnalisées sans code. Sa plate-forme intuitive et sans code permet aux utilisateurs de créer et de déployer rapidement des applications, ce qui améliore la productivité et permet un prototypage rapide. L'intégration avec diverses sources de données telles que Google Sheets, Excel et les bases de données SQL est puissante.

10. Kintone (Idéal pour la collaboration entre équipes et la gestion des flux de travail)

via Kintone

Kintone adopte une nouvelle approche de la collaboration en équipe et de la gestion des flux de travail en créant un environnement de travail personnalisable pour la création d'applications et le suivi de la progression des projets. Ce cadre permet aux équipes de regrouper les tâches, les données et la communication en un seul endroit, ce qui réduit leur dépendance à l'égard de plusieurs outils.

La plateforme offre des fonctionnalités de gouvernance granulaires, permettant un contrôle précis des permissions des utilisateurs et de l'accès aux données. Comme elle met l'accent sur la collaboration entre les équipes, Kintone est un excellent choix pour les développeurs d'applications à distance.

Il offre également une assistance à l'intégration avec divers services tiers, ce qui renforce sa polyvalence dans divers environnements d'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Kintone

Centralisez les données de l'équipe grâce à des environnements de travail et des bases de données personnalisés

Automatisation des tâches répétitives pour éliminer les redondances et simplifier les flux de travail

Collaborez avec votre équipe grâce aux outils intégrés de messagerie et de partage de fichiers

Intégration transparente avec des outils tiers tels que Zapier et Salesforce

Limites de Kintone

Dépendance aux plugins pour intégrer certaines fonctionnalités

Manque d'accès hors ligne, ce qui peut limiter la facilité d'utilisation de l'application

Tarification Kintone

Professionnel : 24 $/mois par utilisateur

personnalisé* : 28 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Kintone

G2 : 4. 6/5 (plus de 240 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 150 avis)

