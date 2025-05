Guru vs. Glean : Quel outil de gestion des connaissances par l'IA vous convient le mieux ?

En 1597, Sir Francis Bacon a déclaré : « La connaissance, c'est le pouvoir ». Plus de 400 ans plus tard, cela n'a jamais été aussi vrai.

Prenons l'exemple des cookies, pas ceux qui emplissent votre cuisine d'une odeur de beurre, mais ceux que vous acceptez généralement sur chaque site web sans en lire les conditions.

Les cookies suivent vos données, analysent votre comportement et mémorisent vos préférences. Et cela ne concerne pas que les sites web. Netflix prédit ce que vous allez regarder ensuite. Google lit pratiquement dans vos pensées après seulement deux ou trois mots. Le dénominateur commun ? Les données.

Les entreprises sont obsédées par les données, et l'IA s'en nourrit. Lorsque les données sont structurées, indexées et accessibles, elles deviennent encore plus précieuses : la connaissance.

C'est pourquoi les entreprises s'efforcent aujourd'hui de mettre en œuvre des systèmes de gestion des connaissances basés sur l'IA, car l'accès instantané aux bonnes informations change la donne.

Alors, comment choisir les bases de connaissances qui conviennent à votre entreprise ? Décomposons les principales options basées sur l'IA en comparant Guru vs. Glean et en déterminant ce qui fonctionne le mieux pour votre entreprise.

🌻 Bonus : Nous vous présenterons également la meilleure alternative à Glean et Guru : ClickUp! Et nous verrons comment les capacités de gestion des connaissances de ClickUp comblent toutes les lacunes que laissent ces deux outils.

Qu'est-ce que Guru ?

GetGuru (ou Guru) est une plateforme de connaissances basée sur l'IA qui connecte les applications, les documents et les discussions pour fournir des réponses instantanées. Elle agit essentiellement comme un hub de connaissances centralisé et une source unique de vérité pour les organisations.

Guru permet de trouver facilement et rapidement des cartes de connaissances de qualité, il est très convivial, facile à mettre à jour les informations existantes, permet de créer de nouvelles cartes en toute transparence et ses capacités de référencement au sein de notre organisation sont excellentes.

Voici ce que Guru débloque pour vous : Stocke les connaissances de l'entreprise en un seul endroit afin que les utilisateurs puissent accéder rapidement aux politiques, procédures et documents importants

Travaille comme un hub en libre-service, réduisant les questions répétitives en rendant les informations pertinentes instantanément disponibles

Utilise la recherche basée sur l'IA et les extensions de navigateur pour fournir des réponses rapides sans changer d'application

Organise le contenu à l'aide de cartes de connaissances, ce qui facilite la recherche d'informations et la structuration des données

S'intègre aux outils les plus utilisés pour que les équipes puissent accéder aux informations dont elles ont besoin sans perturber leur flux de travail

via Guru

Fonctionnalités de Guru

Guru élimine la frustration liée au suivi des informations de l'entreprise. Au lieu de perdre du temps à passer au crible de vieux e-mails ou à poser la même question pour la dixième fois, les équipes peuvent obtenir instantanément les informations pertinentes. Voici comment :

Fonctionnalité n° 1 : des réponses basées sur l'IA quand vous en avez besoin

Vous est-il déjà arrivé de savoir que la réponse existait quelque part, mais de ne pas savoir comment la trouver ? Guru résout ce problème. Il vous suffit de taper une question pour obtenir des réponses vérifiées provenant de la base de connaissances de votre entreprise.

via Guru

Personne ne veut passer d'une application à l'autre juste pour trouver une réponse simple. Guru s'intègre à Slack, Microsoft Teams, Google Workspace et d'autres outils populaires, afin que les employés n'aient pas à quitter leur flux de travail pour rechercher ce dont ils ont besoin.

Les documents trop longs ont tendance à être ignorés. Guru décompose les informations en cartes de connaissances, de sorte que les employés obtiennent des réponses rapides et structurées au lieu d'ouvrir un fichier volumineux.

Fonctionnalité n° 4 : des réponses qui apparaissent avant même que vous ne posiez la question

N'avez-vous jamais rempli un formulaire ou suivi un processus en souhaitant que les instructions apparaissent comme par magie ? C'est précisément ce que fait Guru.

Il reconnaît ce qui se trouve sur votre écran et fournit automatiquement les informations pertinentes, sans que vous ayez besoin de les rechercher.

Fonctionnalité n° 5 : Découvrez ce que les gens recherchent réellement

C'est l'une des meilleures fonctionnalités de Guru : elle aide les équipes à identifier les lacunes. Les analyses intégrées montrent ce que les gens recherchent le plus, les questions qui reviennent sans cesse et les domaines dans lesquels la base de connaissances pourrait avoir besoin d'être actualisée.

Au lieu de deviner de quelles informations les employés ont besoin, les entreprises obtiennent des données réelles sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Tarification de Guru

Guru propose des forfaits flexibles pour s'adapter aux entreprises de toutes tailles :

Essai gratuit

Tout-en-un : 15 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Qu'est-ce que Glean ?

Glean est une plateforme d'IA de travail qui aide les entreprises à trouver, créer et automatiser des tâches en se connectant aux données de leur entreprise et en les comprenant, en offrant une recherche, des agents et des assistants basés sur l'IA

Selon les analyses de Gartner, Glean travaille pour les raisons suivantes :

Trouvez instantanément les informations pertinentes , quel que soit leur emplacement de stockage

Donne la priorité aux réponses directes plutôt qu'à l'affichage des résultats de recherche

Offre des intégrations transparentes avec les applications de l'entreprise

Aide les employés à accéder aux connaissances de l'entreprise

via Glean

Conçu à l'origine pour regrouper des liens et des documents provenant de diverses applications, Glean permet à ses utilisateurs de partager en permanence des fonctionnalités qui améliorent la gestion des connaissances en interne.

Voici quelques-uns de ces cas d'utilisation : Permet aux employés de rester informés grâce à une page d'accueil personnalisée , qui affiche les documents récents, les réunions à venir et le contenu tendance de l'entreprise

Utilise un système de vérification avancé pour garantir l' exactitude des informations , en évitant les réponses obsolètes ou trompeuses

Présente des applications basées sur l'IA qui permettent aux experts en la matière (SME) de créer et de maintenir une base de connaissances, garantissant un accès 24h/24 et 7j/7 à des informations fiables

Offre une recherche de personnes, ce qui permet de rechercher facilement des collègues, des chaînes de rapports et des détails sur les mandats pour obtenir rapidement des informations sur l'organisation

via Glean

Fonctionnalités de Glean

Au lieu de se contenter de vous fournir une liste de résultats de recherche, Glean vous donne des informations contextuelles. Voici quelques fonctionnalités de Glean qui vous seront utiles :

Fonctionnalité n° 1 : des réponses basées sur l'IA qui vont droit au but

Personne n'a le temps d'ouvrir 15 onglets pour trouver une réponse. Le système de Glean, alimenté par l'IA, extrait instantanément les informations pertinentes, qu'elles soient enfouies dans un Google Doc, une discussion Slack ou un ticket JIRA.

Fonctionnalité n° 2 : des collections intelligentes pour organiser les connaissances de l'entreprise

Au lieu de documents éparpillés et de liens perdus, Glean permet aux équipes de créer des collections structurées de données importantes, ce qui facilite le suivi des projets.

via Glean

La fonctionnalité Go Links de Glean permet aux employés de créer des URL courtes pour les ressources de l'entreprise fréquemment consultées. Au lieu de rechercher un document enfoui, tapez un Go Link personnalisé (comme « go/performance-reviews ») dans votre navigateur, qui vous mènera directement à ce que vous cherchez.

Fonctionnalité n° 4 : système de vérification pour garantir l'exactitude des connaissances

Une base de connaissances n'est utile que si les données sont correctes. Le système de vérification de Glean garantit que les documents et réponses importants restent à jour.

Fonctionnalité n° 5 : les employés recherchent des experts dans l'entreprise

Besoin de savoir qui est en charge d'un projet ? La fonction de recherche de personnes de Glean aide les employés à rechercher des collègues par nom, flux de travail, service ou expertise. L'utilisation de l'IA sur le lieu de travail permet de trouver plus facilement la bonne personne à qui s'adresser au lieu de deviner qui pourrait avoir la réponse.

Tarification de Glean

tarification personnalisée*

Guru vs. Glean : Comparaison des fonctionnalités

Guru et Glean visent à résoudre le même problème - aider les équipes à trouver rapidement des informations et leur montrer comment travailler plus rapidement - mais ils le font différemment.

Ci-dessous, nous détaillons les fonctionnalités clés pour voir où chaque outil excelle.

Fonctionnalité n° 1 : recherche et réponses basées sur l'IA

Glean offre un puissant moteur de recherche basé sur l'IA qui puise dans les e-mails, Slack, les documents et autres outils de l'entreprise pour fournir des réponses directes au lieu de résultats de recherche. Il utilise le traitement du langage naturel (NLP) pour comprendre les requêtes et fournir des informations contextuelles.

Tout en exploitant les capacités de l'IA, Guru se concentre davantage sur les cartes de connaissances. Les employés doivent créer et vérifier les informations avant que l'IA puisse les faire apparaître, ce qui garantit l'exactitude mais ajoute une étape supplémentaire au processus.

🏆 Vainqueur : Glean ouvre la voie ici

Fonctionnalité n° 2 : organisation et précision des connaissances

Guru excelle dans la gestion des connaissances en structurant les informations dans des bases de connaissances avec des flux de travail de vérification. Cela garantit aux employés un accès permanent à des données précises et à jour.

Glean est davantage un agrégateur, qui puise dans des sources existantes sans système de vérification strict, ce qui signifie que des informations obsolètes ou incorrectes peuvent parfois apparaître.

🏆 Vainqueur : Guru pour sa gestion des connaissances et ses structures

Fonctionnalité n° 3 : Intégrations et compatibilité des flux de travail

Glean s'intègre à plus de 100 outils d'entreprise, dont Google Workspace, Slack, Microsoft 365 et Jira, ce qui en fait la solution idéale pour les entreprises à la recherche d'une expérience d'intégration transparente.

Guru propose également des extensions de navigateur, des intégrations Slack et des intégrations Microsoft Teams. Cependant, il se concentre sur l'intégration de connaissances vérifiées dans les flux de travail plutôt que sur la simple agrégation d'informations provenant de différents outils.

🏆 Gagnant : Glean l'emporte sur Guru en matière d'intégrations et de compatibilité des flux de travail

Fonctionnalité n° 4 : intégration et facilité d'utilisation

L'interface de Glean, semblable à celle de Google, rend la recherche intuitive. Les nouveaux utilisateurs peuvent simplement taper une requête et trouver des informations sans aucune installation. Elle offre également une page d'accueil personnalisée avec les documents récents, les réunions à venir et les sujets d'actualité, ce qui permet aux nouveaux employés de se familiariser plus rapidement.

Bien que convivial, Guru nécessite la participation active des équipes pour créer, vérifier et maintenir le contenu. Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin de plus de conseils sur les cartes de connaissances et les flux de travail avant de pouvoir tirer le meilleur parti du système.

🏆 Vainqueur : Glean

Fonctionnalité n° 5 : Recherche de personnes et identification d'experts

Glean inclut une fonction de recherche efficace qui permet aux employés de rechercher des collègues par nom, expertise, emplacement ou structure de rapports. Cela aide les équipes à trouver rapidement la bonne personne pour répondre à leurs questions au lieu de chercher dans la documentation.

Guru se concentre sur les connaissances documentées plutôt que sur la découverte de personnes. Bien qu'il permette aux équipes de stocker des connaissances vérifiées, il ne dispose pas des mêmes capacités de recherche organisationnelle que Glean.

🏆 Gagnant : Glean

Guru vs. Glean sur Reddit

Reddit, le terrain d'essai éternel pour les avis sur les logiciels, a beaucoup à dire sur Guru et Glean.

Chez r/sales, Guru a des fans qui ne se font pas prier.

Un architecte de la sécurité sur Reddit l'a félicité pour sa documentation structurée avec contrôle des permissions :

Notre entreprise utilise getguru.com et c'est génial. Vous pouvez créer des collections et contrôler les permissions afin de pouvoir y mettre des choses sensibles comme les prix des contrats et les garder uniquement pour le service informatique.

Cependant, tous les avis n'étaient pas élogieux. Un Redditor s'est plaint de sa structure de prix compliquée :

Guru a tellement de fioritures qui sont non seulement inutiles mais aussi déroutantes.

Les utilisateurs de Glean, quant à eux, semblent un peu plus sûrs de leur choix d'outil. Un administrateur de Slack a noté l'efficacité de sa recherche :

Nous utilisons Glean pour indexer notre base de connaissances et les documents de l'entreprise, puis nous utilisons le bot Glean pour rechercher des éléments dans Slack. Cela fonctionne parfaitement et Glean est une entreprise avec laquelle il est agréable de travailler.

Cependant, un Redditor a souligné des problèmes potentiels de confidentialité et des préoccupations concernant la formation de l'IA :

Je n'ai pas consenti à ce que mes cours soient enregistrés et utilisés par cette entreprise, et je ne consens certainement pas à ce que mon travail soit utilisé pour former l'IA.

Pour les entreprises à la recherche d'une recherche basée sur l'IA, Glean marque des points en termes de rapidité et de profondeur. Mais pour celles qui préfèrent un contrôle sur site, ce n'est peut-être pas la meilleure solution.

Découvrez ClickUp, la meilleure alternative à Guru et Glean

Si Guru et Glean fusionnaient pour créer un outil avec tous ses avantages, ce serait ClickUp. ClickUp combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et la recherche basée sur l'IA dans un seul outil, ce qui en fait la solution ultime pour les équipes noyées dans des informations éparses.

Décomposons.

Le point fort de ClickUp n° 1 : ClickUp Brain

ClickUp Brain est l'assistant de connaissances alimenté par l'IA qui ne se contente pas de récupérer des réponses, il comprend votre travail. Alors que Glean se débat avec des résultats de recherche clés manquants et que Guru s'appuie sur une conservation manuelle, ClickUp Brain connecte les tâches, les documents, les personnes et les projets en temps réel.

Avec Brain, vous bénéficiez donc : ✅ Réponses instantanées : demandez n'importe quoi à ClickUp Brain, et il récupère les résultats les plus pertinents à partir des tâches, documents, commentaires et applications connectées

✅ Résumés de projet et mises à jour automatiques : obtenez des mises à jour automatiques du statut, des comptes rendus et des rapports de progression sans lever le petit doigt

✅ Contenu généré par l'IA : utilisez l'outil de création de contenu par IA de ClickUp pour rédiger des e-mails, créer des briefs de projet et générer des mises à jour de tâches en quelques secondes

Tirez des informations de Google Drive, Slack, Salesforce, GitHub et bien d'autres, sans changer d'application avec ClickUp Brain

👉 Pourquoi ClickUp est plus performant que Guru et Glean : Guru dépend de la saisie manuelle et Glean manque souvent des données essentielles. ClickUp Brain sait ce que vous cherchez, avant même que vous ne le fassiez.

Le point fort de ClickUp n° 2 : la recherche connectée ClickUp

Parlons maintenant de la recherche connectée de ClickUp, le logiciel de recherche ultime pour les entreprises qui permet de trouver facilement les connaissances de l'entreprise.

Effectuez des recherches dans Slack, Notion, Google Docs et votre environnement de travail en une seule fois grâce à la recherche connectée de ClickUp

Contrairement à Glean, qui ne parvient parfois pas à faire ressortir les informations les plus pertinentes, ClickUp offre un moteur de recherche unifié et intelligent qui se connecte à toutes vos applications de travail.

Voici comment : Recherche unifiée sur tous les outils : Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce, etc. ClickUp recherche tout ce que vous voulez

Contexte en temps réel : ClickUp indexe non seulement les fichiers, mais aussi les discussions qui les entourent, ce qui permet aux utilisateurs d'obtenir des résultats de recherche incluant des discussions critiques

Accès au centre de commande : trouvez tout ce que vous cherchez d'une simple pression sur une touche, que ce soit dans ClickUp ou dans un outil connecté

👉 Pourquoi ClickUp est plus performant que Guru et Glean : Guru nécessite l'étiquetage manuel, et l'IA de Glean est aléatoire. ClickUp centralise automatiquement les connaissances et garantit que les meilleurs résultats apparaissent en premier.

One Up n° 3 de ClickUp : ClickUp Knowledge Management

ClickUp Knowledge Management vous permet de documenter, partager et gérer les connaissances de l'entreprise, sans les limites de Guru ou Glean.

Voici pourquoi la gestion des connaissances de ClickUp est idéale pour les équipes :

wikis optimisés par l'IA* : transformez n'importe quel document en un wiki structuré et facilement navigable

Contrôle des versions et des permissions : Suivi de toutes les modifications en cours et contrôle précis des accès

*collaboration fluide : travaillez en temps réel avec les commentaires de l'équipe, les liens vers les tâches et l'assistance à la rédaction basée sur l'IA

Finies les procédures opératoires normalisées obsolètes : ClickUp met automatiquement à jour les bases de connaissances avec des résumés et des suggestions basés sur l'IA

👉 Pourquoi ClickUp est plus performant que Guru et Glean : le wiki de Guru nécessite de fréquentes mises à jour manuelles, et Glean manque d'outils de collaboration basés sur l'IA. ClickUp intègre à la fois la curation des connaissances et le travail d'équipe dans une expérience fluide.

One Up n° 4 de ClickUp : Automatisations ClickUp et documents ClickUp

De plus, vous pouvez automatiser entièrement les tâches répétitives telles que l'attribution de tickets, la mise à jour des statuts et le déclenchement de notifications grâce à l'automatisation des flux de travail par IA avec ClickUp Automations.

📌 Exemple : les équipes RH peuvent mettre en place une automatisation qui attribue instantanément les révisions de mise à jour des politiques aux chefs de service chaque fois qu'un nouveau document de conformité est téléchargé. De même, les équipes d'assistance à la clientèle peuvent automatiser l'escalade des tickets en fonction de l'analyse des sentiments, ce qui permet de hiérarchiser les problèmes urgents sans intervention humaine.

Et puisque la gestion des connaissances dépend d'un bon logiciel de collaboration documentaire, vous pouvez compter sur ClickUp Docs pour faire bien plus que prendre des notes : il fonctionne comme un espace de travail dynamique.

Créez, modifiez et collaborez en temps réel grâce à une mise en forme riche, des pages imbriquées et le contrôle de version avec ClickUp Docs

Les équipes marketing peuvent utiliser Docs pour collaborer sur des stratégies de campagne avec des affectations de tâches intégrées, garantissant ainsi le suivi des projets sans changer d'outils.

De plus, les chefs de produit peuvent transformer la documentation des fonctionnalités en feuilles de route interactives en liant les témoignages des utilisateurs, les commentaires et les maquettes de conception, ce qui permet d'établir une connexion transparente entre la planification et l'exécution.

Les gourous ont besoin d'abonnés, ClickUp forme des leaders

Le meilleur dans l'intégration de ClickUp ? Vous n'aurez bientôt besoin que d'un seul onglet ouvert pour suivre les projets, trouver des réponses et automatiser les opérations, sans avoir à passer d'une application à l'autre.

C'est du moins ainsi que cela a fonctionné pour le chef de produit de TravelLocal, Thomas Clifford, qui a déclaré:

Nous utilisons ClickUp pour la gestion de tous nos projets et tâches, ainsi que comme base de connaissances. Il a également été adopté pour le suivi et la mise à jour de notre cadre OKR et de plusieurs autres cas d'utilisation, notamment les diagrammes de flux, les formulaires de demande de congés et les flux de travail. C'est formidable de pouvoir tout gérer avec un seul produit, car les éléments peuvent être très facilement reliés entre eux.

Nous utilisons ClickUp pour la gestion de tous nos projets et de toutes nos tâches, ainsi que comme base de connaissances. Il a également été adopté pour le suivi et la mise à jour de notre cadre OKR et de plusieurs autres cas d'utilisation, notamment les diagrammes de flux, les formulaires de demande de congés et les flux de travail. C'est formidable de pouvoir tout gérer avec un seul produit, car les éléments peuvent être très facilement reliés entre eux.

Avec sa recherche basée sur l'IA, ses flux de travail automatisés, ses documents intégrés, ses intégrations transparentes et ses outils de gestion de projet, le tout sous un même toit, ClickUp est le seul hub de travail dont vous aurez besoin.

Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp et découvrez par vous-même la magie de cette solution !