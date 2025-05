Trello ou Monday : quel outil convient le mieux à votre flux de travail ?

« Les projets, comme le temps et la marée, n'attendent personne. »*

Vous savez à quel point c'est vrai si vous avez déjà géré plusieurs projets. Les délais ne s'arrêtent pas, les tâches s'accumulent et garder tout le monde sur la même longueur d'onde peut ressembler à un numéro de jonglage sans fin. Lorsque la communication se détériore ou que les choses se désorganisent, les projets commencent à s'effondrer.

Pour éviter cela, vous avez besoin d'un logiciel de gestion de projet. En termes simples, le bon outil de gestion de projet peut assurer le bon déroulement de toutes les opérations, afin que vous n'ayez pas à constamment courir après les mises à jour ou à éteindre des incendies. C'est là que Trello et Monday.com entrent en jeu.

Les deux outils contribuent à rationaliser les flux de travail, à améliorer la collaboration et à accroître l'efficacité, mais ils le font différemment. Dans cet article, nous allons analyser leur facilité d'utilisation, leurs fonctionnalités et leurs prix pour vous aider à déterminer lequel convient le mieux à votre flux de travail.

Oh, et si vous vous demandez s'il existe une option qui vous offre le meilleur des deux mondes (et même plus), restez jusqu'à la fin. 😉

Qu'est-ce que Trello ?

Trello, racheté par Atlassian en 2017, est un puissant outil de gestion de projet qui aide les équipes à organiser facilement leurs projets et à suivre leur progression. Construits autour d'un système de type Kanban, les tableaux de Trello offrent un moyen flexible de planifier, de gérer les tâches et de collaborer efficacement.

En plus de son système de tableaux intuitif, Trello offre un intervalle de fonctionnalités, y compris l'automatisation, les intégrations, les power-ups et les modèles. Ces outils simplifient les flux de travail et améliorent la productivité de l'équipe, facilitant la gestion de projet à n'importe quelle échelle.

Les fonctionnalités de Trello

Explorons en détail les fonctionnalités et capacités clés de Trello.

Fonctionnalité n° 1 : tableaux Kanban

Trello transforme les idées éparses en actions grâce à un tableau Kanban simple et structuré. Vous y trouverez des tableaux, des listes et des cartes pour faciliter la gestion visuelle des tâches.

Un Tableau Trello est le point de départ de votre projet, vous offrant une vue d'ensemble de tout en un seul endroit. Dans chaque Tableau, les Listes aident à structurer les tâches en différentes étapes, telles que À faire, En cours et Achevé. Cette configuration facilite le suivi des progrès et permet de faire avancer les choses sans perdre de vue ce qui doit être fait.

C'est sur les cartes que se déroule l'action. Chaque carte représente une tâche, une idée ou un travail. Pour rationaliser votre flux de travail, vous pouvez ajouter des descriptions, des dates d'échéance, des pièces jointes, des checklists et même des automatisations.

Ajoutés à la liste, les couvre-cartes, qui présentent des images accrocheuses ou des couleurs vives pour une catégorisation rapide.

Fonctionnalité n° 2 : vue Plan

Trello offre plusieurs affichages pour vous aider à visualiser vos projets d'une manière qui convient à votre flux de travail. Parmi eux, la vue Plan se distingue comme un outil révolutionnaire, en particulier pour l'emplacement des tâches.

Il permet aux utilisateurs d'associer des cartes à des emplacements géographiques spécifiques, s'intègre à Google Maps et permet aux utilisateurs d'ajouter des adresses ou des coordonnées particulières à leurs cartes.

Vous pouvez ajouter des emplacements en les saisissant manuellement ou en recherchant une adresse via Google Maps. Cela le rend idéal pour les réunions en personne et la gestion des tâches entre les bureaux ou les emplacements.

Fonctionnalité n° 3 : Automatisation

L'outil d'automatisation intégré de Trello, Butler

Butler, l'outil d'automatisation intégré de Trello, vous permet d'automatiser les tâches récurrentes afin que vous puissiez vous concentrer sur les plus importantes. Pour aller droit au but :

Configurez des règles qui déclenchent automatiquement des actions en fonction des évènements. Par exemple, déplacer automatiquement une carte vers une liste « Terminé » une fois que tous les éléments de la checklist ont été cochés

Créez des boutons personnalisés qui déclenchent plusieurs actions sur vos cartes ou sur l'ensemble du tableau en un seul clic

Butler peut connecter Trello à d'autres outils, envoyer des e-mails ou déclencher des actions dans d'autres logiciels lorsque des évènements spécifiques se produisent dans Trello

Tarification de Trello

Free Forever

Standard : 5 $ par utilisateur et par mois, facturé annuellement

Premium : 10 $ par utilisateur et par mois, facturé annuellement

Enterprise : Tarification personnalisée

🔍Le saviez-vous ? Le diagramme de Gantt, un élément essentiel de la gestion de projet pour visualiser les calendriers, a été développé par Henry Gantt dans les années 1910. Il est incroyable de penser que tant de choses que nous voyons aujourd'hui ont été pensées il y a des décennies !

Qu'est-ce que Monday.com ?

Monday.com, une alternative majeure à Trello, est un logiciel de gestion du travail flexible qui offre des flux de travail, une automatisation et des intégrations hautement personnalisables.

Il s'agit d'une plateforme basée sur le cloud qui aide les équipes dans la planification de projets, les flux de travail et les applications personnalisées. Lancé initialement sous le nom de Dapulse en 2012, il a été rebaptisé Monday.com en 2017.

Cet outil vous permet de visualiser la progression à l'aide de tableaux, d'échéanciers et de diagrammes de Gantt, ce qui facilite le suivi des jalons et des échéances.

Fonctionnalités de Monday.com

Pour approfondir notre comparaison entre Trello et Monday, explorons les principales fonctionnalités de Monday.com. 👇

Fonctionnalité n° 1 Créer et connecter des tableaux

Monday.com offre de multiples façons d'organiser et de visualiser votre travail, avec des Tableaux au cœur de l'application. Ces environnements de travail flexibles vous permettent de structurer les tâches, les projets et les flux de travail à l'aide de champs personnalisés tels que les niveaux de priorité, les échéances, les propriétaires et les estimations budgétaires.

Ce qui le rend encore plus puissant, ce sont ses multiples affichages. Vous pouvez passer du Tableur au Kanban, au diagramme de Gantt, au Calendrier et à bien d'autres encore pour obtenir la meilleure perspective sur votre travail.

De plus, la fonctionnalité Recherche dans les tableaux vous permet de trouver rapidement des tâches, des mises à jour ou des membres de l'équipe dans tous vos tableaux. Connecter les tableaux vous permet de relier plusieurs tableaux entre eux, la colonne miroir synchronisant les mises à jour en temps réel entre eux.

Fonctionnalité n° 2 : WorkForms et WorkDocs

*workForms est le générateur de formulaires intégré de Monday.com qui vous aide à collecter et à organiser des informations sans effort. Que vous ayez besoin de recueillir les commentaires des clients, de traiter des candidatures ou de gérer des demandes internes, vous pouvez facilement personnaliser les champs et paramétrer les questions obligatoires à l'aide de WorkForms.

Les réponses deviennent automatiquement des données structurées sur vos tableaux, vous n'avez donc pas à trier d'innombrables e-mails ou feuilles de calcul.

De même, il propose également WorkDocs, un espace collaboratif où votre équipe peut réfléchir, planifier et documenter des idées en temps réel. Contrairement aux documents classiques, WorkDocs se connecte directement à vos tableaux, ce qui vous permet d'intégrer des données en direct, d'étiqueter des coéquipiers et de transformer des notes en éléments d'action sans changer d'outil.

Fonctionnalité n° 3 : IA et automatisation

Monday.com place l'IA au cœur du travail grâce à l'automatisation intégrée, aux informations intelligentes et aux assistants basés sur l'IA.

Au cœur de ces outils se trouve l'assistant IA, qui gère tout, de la génération de contenu à l'automatisation des tâches de routine. Ensuite, il y a les flux de travail IA, qui automatisent des processus complexes tels que le signalement des messages urgents ou l'acheminement des tâches basées sur les sentiments.

Pour une automatisation encore plus poussée, les blocs IA vous permettent d'extraire des détails clés, d'affiner le texte et de faire ressortir des informations sans lever le petit doigt. Ils intègrent également plusieurs autres fonctionnalités dans l'IA et l'automatisation, telles que :

Les travailleurs numériques IA

Analyseur de projet

Conseiller de l'équipe commerciale

Agent de service IA

Monday.com : tarifs

Free Forever

De base : 9 $/place/mois

Standard : 12 $/place/mois

Pro : 19 $/place/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Trello vs. Monday : Comparaison des fonctionnalités

Voyons maintenant comment Trello se positionne par rapport à Monday.com dans une comparaison directe des fonctionnalités.

Fonctionnalité Trello Monday Facilité d'utilisation Interface utilisateur simple et intuitive qui suit une approche minimaliste Nécessite un peu plus d'apprentissage en raison de ses fonctionnalités avancées Gestion des tâches Axé sur les tableaux, les listes et les cartes ; manque de fonctionnalités telles que les échéanciers, les dépendances des tâches, le suivi du temps ou les flux de travail complexes Offre des options sophistiquées de gestion des tâches, notamment des colonnes personnalisables, des dépendances, le suivi du temps et le suivi du statut. Collaboration Permet aux membres de l'équipe d'étiqueter des personnes, de commenter des cartes et de joindre des pièces jointes, mais ne permet pas de discuter en temps réel Offre des fonctionnalités de collaboration plus puissantes, notamment des commentaires, des mentions ou des mises à jour de tâches Automatisation Offre des capacités d'automatisation grâce à Butler Possède des capacités d'automatisation, permettant aux utilisateurs de configurer des déclencheurs et des actions dans différentes parties de la plateforme Intégrations Intégrations avec d'autres outils grâce aux Power-ups Propose un large éventail d'intégrations, notamment avec Slack, Google Drive, Microsoft Teams, Zoom et Zapier Rapports et analyses Outils de base pour les rapports grâce aux Power-Ups Tableaux de bord personnalisables, rapports en temps réel et analyses Modèles Modèles simples et prédéfinis Modèles spécifiques à un secteur et personnalisables IA Aide à rédiger les descriptions de tâches et à corriger l'orthographe et la grammaire Aide à l'extraction de données, à la catégorisation, à l'analyse des sentiments, à la rédaction et à la reformulation des e-mails

Creusons un peu plus et examinons les détails les plus fins pour vous aider à choisir le bon ⬇️

Fonctionnalité n° 1 : gestion des tâches

Trello simplifie la gestion des tâches grâce à des tableaux, des listes et des cartes. Chaque carte représente une tâche et vous pouvez facilement la faire glisser d'une liste à l'autre au fur et à mesure de la progression du travail.

Bien que très visuel, il lui manque certaines fonctionnalités avancées telles que les dépendances entre les tâches, les échéanciers et les flux de travail complexes des projets. Si vous en avez besoin, vous devrez vous fier à des Power-Ups tiers pour combler les lacunes.

En revanche, Monday.com fournit des options de gestion des tâches beaucoup plus sophistiquées, notamment des colonnes personnalisables, des dépendances, un suivi du temps et un suivi du statut.

Cela permet des flux de travail plus détaillés, des dépendances entre les tâches et des sous-tâches, ce qui le rend mieux adapté à tous les types de projets.

🏆 Gagnant : Il est clair que Monday.com l'emporte ici en raison de sa capacité à fournir un ensemble complet de fonctionnalités de gestion des tâches, en particulier pour les projets complexes et de grande envergure qui nécessitent un suivi granulaire.

Fonctionnalité n° 2 : Automatisation

L'automatisation de Trello, optimisée par Butler, vous permet de définir des règles, des déclencheurs et des actions planifiées, ce qui est idéal pour gérer des tâches répétitives telles que le déplacement de cartes et l'envoi d'alertes.

Parallèlement, l'automatisation de Monday.com offre des modèles prédéfinis et des flux de travail personnalisés pour rationaliser l'attribution des tâches, les mises à jour de statut et les intégrations.

🏆 Gagnant : C'est match nul ! Trello et Monday.com vont tous deux en profondeur, offrant une automatisation en fonction de vos besoins !

Fonctionnalité n° 3 : IA

Trello a franchi une nouvelle étape en intégrant Atlassian Intelligence (IA), offrant des fonctionnalités telles que le résumé des tâches, la gestion des dates d'échéance et la création de sous-tâches pour aider les utilisateurs à rester organisés. C'est un ajout solide, en particulier pour ceux qui souhaitent un peu d'automatisation sans compliquer leur flux de travail.

Monday. com, cependant, fait franchir une étape supplémentaire à l'IA. Sa fonctionnalité IA Blocks offre une automatisation puissante, gérant l'extraction de données, la catégorisation, l'analyse des sentiments et la synthèse des tâches.

🏆 Gagnant : Monday.com remporte la palme grâce à sa boîte à outils d'IA plus complète, qui rend l'automatisation plus puissante et intégrée plutôt que de la limiter à un simple module complémentaire.

Trello vs. Monday sur Reddit

Nous sommes allés sur Reddit pour voir ce que les gens pensaient de Trello par rapport à Monday. Lorsque vous recherchez Trello par rapport à Monday sur Reddit, de nombreux utilisateurs s'accordent à dire que Trello convient mieux aux petites équipes et à la gestion personnelle des tâches.

Un utilisateur a écrit

Trello est une plateforme qui vous permet d'assurer le suivi des projets en mode Kanban uniquement. Elle est assez simple, mais très efficace. Si vous voulez quelque chose de simple qui fonctionne parfaitement et ne nécessite pas beaucoup de maintenance, optez pour Trello.

Trello est une plateforme qui vous permet d'assurer le suivi des projets en mode Kanban uniquement. Elle est assez simple, mais très efficace. Si vous voulez quelque chose de simple qui fonctionne parfaitement et ne nécessite pas beaucoup de maintenance, optez pour Trello.

Un autre utilisateur de Reddit pense que

Trello est une meilleure option pour gérer les tâches et les petits projets des petites organisations.

Trello est une meilleure option pour gérer les tâches et les petits projets des petites organisations.

En ce qui concerne Monday. com et Trello, le même utilisateur de Reddit note que Monday. com est le meilleur choix si vous recherchez des fonctionnalités avancées de gestion de projet.

Il dit

Oui, ils partagent certaines fonctionnalités similaires, mais ils sont très différents. Monday est un CRM qui vous permet d'assurer un suivi plus approfondi des projets que Trello. L'un des plus grands avantages de Monday est sa vaste bibliothèque de modèles pour les équipes commerciales, les RH, l'intégration, le marketing, les rapports de données, etc. Un autre avantage de Monday est que vous pouvez faire exactement la même chose avec Trello (créer des tableaux kanban pour visualiser vos tâches avec des cartes et des listes dans un pipeline).

Oui, ils partagent certaines fonctionnalités similaires, mais ils sont très différents. Monday est un CRM qui vous permet d'assurer un suivi plus approfondi des projets que Trello. L'un des plus grands avantages de Monday est sa vaste bibliothèque de modèles pour les équipes commerciales, les RH, l'intégration, le marketing, les rapports de données, etc.

Un autre avantage de Monday est que vous pouvez faire exactement la même chose avec Trello (créer des tableaux kanban pour visualiser vos tâches avec des cartes et des listes dans un pipeline).

Un autre utilisateur partage,

Trello s'est avéré utile pour le suivi des objectifs et des tâches internes, mais nous avons utilisé Monday pour le suivi détaillé des projets sur le travail des clients

Trello s'est avéré utile pour le suivi des objectifs et des tâches internes, mais nous avons utilisé Monday pour le suivi détaillé des projets sur le travail des clients

Découvrez ClickUp, la meilleure alternative à Trello et à Monday

Trello et Monday.com sont tous deux de bons choix pour le suivi des projets. Cependant, ils ont tous deux des limites en matière de gestion complète du travail.

C'est là que vous avez besoin d'une solution révolutionnaire, d'un outil qui comble les lacunes des deux autres.

ClickUp, l'application « Tout pour le travail », simplifie la gestion de projet en réunissant tout ce dont votre équipe a besoin en un seul endroit. Au lieu de passer d'un outil à l'autre, elle permet d'organiser et de synchroniser les tâches, la communication, l'automatisation et l'IA.

Le n° 1 de ClickUp : gestion de projet et de tâches

Ce qui est génial avec ClickUp pour la gestion de projet, c'est sa flexibilité. Que vous travailliez sur un grand projet avec plusieurs éléments en mouvement ou que vous gériez simplement quelques tâches quotidiennes, il s'adapte à vos flux de travail.

Voici ce que vous obtiendrez avec cette solution de gestion de projet 👇

Grâce à ses fonctionnalités avancées, ClickUp offre une plateforme tout-en-un pour gérer des projets et améliorer la collaboration au travail.

Le point fort de ClickUp n° 2 : la collaboration en temps réel

ClickUp est bien plus qu'un outil de gestion des tâches. Il est conçu pour améliorer la collaboration au sein de votre équipe.

*clickUp Docs vous permet de créer, partager et collaborer sur des documents avec votre équipe en temps réel. Il s'intègre parfaitement à vos flux de travail, facilitant tout, de la planification au feedback.

Réunissez toute votre équipe et collaborez sur le même document avec ClickUp Docs

*en bref

Travaillez simultanément sur le même document avec vos coéquipiers, les modifications apparaissant instantanément, il n'y a donc pas d'attente pour les mises à jour ni de confusion entre les versions ✅

Laissez des commentaires sur des sections spécifiques, étiquetez vos coéquipiers avec des @mentions et lancez des discussions directement dans le document pour poser des questions ou faire des commentaires sans changer d'outil ✅

Gagnez du temps grâce aux modèles prêts à l'emploi pour les forfaits de projets, les notes de réunion, les procédures opératoires normalisées, les bases de connaissances, etc. (plus besoin de partir de zéro) ✅

Connectez directement les documents aux tâches, aux projets ou aux flux de travail, en vous assurant que les informations essentielles sont toujours liées à un travail réalisable en un seul endroit ✅

Utilisez cette fiche d'astuces ClickUp Docs faite spécialement pour vous : Assistance IA : /IA

Bannières codées par couleur : /bannière

Titres pour la structure : /h1, /h2, /h3

Styles de texte : /gras, /italique, /souligné, /barré, /code

Texte en surbrillance : /highlight

Boutons cliquables : /bouton

Tableaux pour les données structurées : /tableur

Séparateurs pour diviser les sections : /divider

Table des matières (collante) : /tableofcontents

Signets pour des sauts rapides : /signet

Intégrer des images ou des fichiers : /pièce jointe

Blocs de code mis en évidence par la syntaxe : /bloc de code

Puces et checklists rapides : /liste à puces, /liste numérotée, /checklist

Citations pour souligner : /quote

Profitez d'une liste d'outils pratiques avec ClickUp Documents

Lors de la gestion de projets, la dernière chose que vous souhaitez est de passer d'une plateforme à l'autre juste pour communiquer. S'arrêter en plein milieu d'une tâche pour vérifier des messages dans un outil, mettre à jour des documents dans un autre et suivre la progression ailleurs ralentit tout.

📮ClickUp Insight : 83 % des travailleurs du savoir utilisent principalement les e-mails et les discussions en ligne pour communiquer avec leur équipe. Cependant, près de 60 % de leur journée de travail est perdue à passer d'un outil à l'autre et à rechercher des informations. Avec une application tout-en-un pour le travail comme ClickUp, la gestion de vos projets, la messagerie, les e-mails et les discussions convergent en un seul endroit ! Il est temps de centraliser et de dynamiser ! Avec ClickUp Chat à vos côtés, vous n'avez pas besoin de changer d'application pour tenir votre équipe informée. Envoyez des messages à votre équipe sans quitter la plateforme et ne perdez aucun contexte.

*clickUp Chat, un outil de messagerie en temps réel intégré à ClickUp, vous permet de communiquer instantanément avec votre équipe sans quitter la plateforme. Que vous discutiez en tête-à-tête ou en groupe, il facilite la collaboration en temps réel et permet à tout le monde de rester sur la même longueur d'onde.

Partagez des mises à jour et des annonces et discutez avec votre équipe sans quitter l'application grâce à ClickUp Chat

En bref :

Envoyez instantanément des messages à votre équipe, discutez des tâches, des mises à jour ou de toute question que vous pourriez avoir sur le moment

Créez des discussions de groupe pour les équipes ou les projets, ou envoyez un message directement à quelqu'un pour des discussions plus ciblées

Utilisez des émoticônes comme 👍 ou 🔥 pour montrer votre appréciation, ✅ pour confirmer une tâche, 👀 pour indiquer que vous êtes en train de réviser quelque chose et 🎉 pour célébrer une victoire

Mentionnez les tâches directement dans la discussion pour que tout le monde sache de quoi vous parlez et puisse facilement accéder à la tâche

Partagez des fichiers, des images ou des liens directement en discutant pour faciliter la collaboration

Retrouvez rapidement les discussions, décisions ou fichiers partagés grâce à la recherche connectée de ClickUp

One Up n° 3 de ClickUp : Automatisations

Utilisez les automatisations ClickUp pour optimiser les flux de travail, gérer les tâches et les transferts de projets, et bien plus encore.

Suivez toutes vos automatisations en un seul endroit et vérifiez les détails à l'aide de ClickUp Automatisations

Voici ce que vous pouvez faire avec les capacités d'automatisation de ClickUp:

*automatisez les tâches répétitives grâce à plus de 100 modèles d'automatisation prédéfinis. De l'attribution des tâches en fonction des disponibilités à la mise à jour des statuts et des priorités, en passant par le déplacement des listes, il suffit de le paramétrer une fois pour que ClickUp Automations s'occupe du reste

Gardez un œil sur toutes les automatisations en un seul endroit. Les journaux d'audit suivent chaque action, vous indiquant le nom de l'automatisation, le statut, le temps d'exécution, etc. afin que vous puissiez vérifier les détails et modifier les paramètres à la volée

Et si vous pensez que la création d'une automatisation à partir de zéro prend trop de temps, demandez simplement à ClickUp Brain.

Trouvez tout en quelques secondes. Demandez à Brain ce que vous voulez sur les documents, les wikis, les tâches et les flux de travail, et laissez-le extraire précisément ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin

Obtenez une vue d'ensemble de vos tâches, documents, flux de travail et plus encore avec ClickUp Brain

Écrivez mieux, plus vite. Que vous soyez en phase de rédaction, de modification en cours ou de résumé, Brain comprend votre contexte de travail et vous aide à créer sans effort un contenu clair et concis

Enfin, intégrez les automatisations ClickUp à votre pile technologique existante, telle que HubSpot, GitHub et Twilio, pour automatiser les tâches dans l'ensemble de votre environnement de travail à partir d'un seul endroit.

Par exemple, intégrez ClickUp Automations à Gmail pour envoyer automatiquement des mises à jour par e-mail et tenir vos partenaires et fournisseurs informés.

Avant, nous passions des heures supplémentaires à faire manuellement des tâches routinières, comme livrer des projets à notre équipe, créer des tâches et coller des liens. Maintenant, nous utilisons ce temps pour planifier à l'avance et transférer davantage de flux de travail de l'équipe vers ClickUp

Avant, nous passions des heures supplémentaires à faire manuellement des tâches routinières, comme livrer des projets à notre équipe, créer des tâches et coller des liens. Maintenant, nous utilisons ce temps pour planifier à l'avance et transférer davantage de flux de travail de l'équipe vers ClickUp

Rationalisez vos flux de travail et améliorez votre productivité avec ClickUp

Comme le montre cette comparaison entre Trello et Monday.com, Trello et Monday sont tous deux des outils solides pour organiser les tâches et collaborer avec les équipes. Cependant, ils ont chacun leurs propres limites en matière de gestion globale du travail.

La simplicité de Trello est idéale pour la gestion de projet de base, et la polyvalence de Monday peut s'adapter à un intervalle de flux de travail. Cependant, ClickUp les surpasse pour les équipes à la recherche d'une solution tout-en-un qui combine la gestion des tâches, la documentation, la collaboration et l'automatisation.

Avec des fonctionnalités robustes telles que ClickUp Docs et ClickUp Chat pour une collaboration transparente et des capacités d'automatisation des tâches basées sur l'IA, ClickUp est le meilleur choix pour ceux qui recherchent un flux de travail efficace sans la taxe Toggl !

Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et découvrez pourquoi c'est l'outil ultime pour booster votre productivité et gérer votre travail.