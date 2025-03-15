les 11 meilleurs générateurs de recettes IA en 2025

L'autre jour, j'étais dans un moment classique de doute sur ce qu'il fallait faire.

Vous connaissez la chanson : vous ouvrez le réfrigérateur, vous regardez une bouteille de sauce tomate à moitié utilisée, des restes de parmesan et ces patates douces que vous aviez juré d'utiliser, et vous vous demandez : « Comment suis-je censé transformer tout ça en dîner ? »

En général, je passe des heures à parcourir les sites de recettes, pour finalement me rendre compte qu'il me manque un ingrédient clé (ou 10 👀).

Mais j'ai ensuite découvert quelque chose d'incroyable : les générateurs de recettes IA ! Ces outils prennent ce que vous avez déjà et suggèrent instantanément des idées de repas, ce qui permet de gagner du temps, de réduire le gaspillage et de rendre la cuisine plus amusante.

Vous êtes curieux de savoir lesquels fonctionnent le mieux ? Découvrons les meilleurs assistants de cuisine basés sur l'IA qui peuvent transformer vos restes en quelque chose de délicieux.

Que rechercher dans les générateurs de recettes IA ?

Un générateur de recettes basé sur l'IA doit s'intégrer de manière transparente dans votre vie quotidienne, en rationalisant la gestion de la cuisine pour minimiser le gaspillage et maximiser la commodité. Mais avec autant d'options, comment savoir quelles fonctionnalités sont vraiment importantes ?

Voici ce à quoi vous devez donner la priorité :

Votre générateur de recettes IA devrait suggérer intelligemment des repas en fonction des ingrédients dont vous disposez, comme « poitrines de poulet, lait de coco, huile d'olive, ail en poudre »

Il doit fournir une assistance pour des habitudes de cuisson cohérentes avec des macros détaillées, une mise à l'échelle flexible des portions, des estimations de durée précises et des instructions étape par étape adaptatives

Les meilleurs générateurs de recettes IA s'adaptent aux besoins alimentaires, facilitant la planification des repas en suggérant des recettes pour les régimes cétogène, végétalien, sans gluten et autres

Il doit tirer parti de l'IA générative et du traitement avancé du langage naturel pour comprendre les demandes avec précision et fournir des instructions de cuisson claires et logiques, telles que « chauffer l'huile d'olive » ou « ajouter le sirop d'érable »

Il doit s'adapter aux changements saisonniers en donnant la priorité aux ingrédients de saison, en proposant des conseils de conservation et en ajustant les recommandations en fonction de la disponibilité locale

Ces fonctionnalités travaillent ensemble pour vous assister dans votre parcours culinaire, que vous souhaitiez explorer de nouvelles cuisines, suivre vos habitudes, éviter le gaspillage alimentaire ou manger sainement. Les meilleurs outils combinent ces éléments de manière transparente, ce qui rend la cuisine plus agréable et plus efficace tout en permettant de gagner du temps.

💡Conseil de pro : Adeptes du fitness, dites adieu aux maux de tête liés au comptage des calories ! Laissez l'IA gérer la planification quotidienne qui vous apporte juste la quantité de nutriments dont vous avez besoin, pendant que vous vous concentrez sur vos entraînements et profitez de vos repas.

Les 11 meilleurs générateurs de recettes IA

Après avoir testé des dizaines d'outils de recettes IA, j'ai identifié les meilleurs outils qui offrent une valeur constante en matière de création de recettes, de planification des repas et de gestion de la cuisine. Voici mon analyse détaillée des 11 meilleurs outils de génération de recettes IA :

1. ClickUp (Idéal pour la planification et la gestion de la cuisine grâce à l'IA)

Créez des forfaits repas et obtenez des recettes détaillées en quelques secondes avec ClickUp Brain

Vous connaissez probablement ClickUp comme un outil puissant pour la gestion de projets, mais l'application Tout pour le travail peut également être votre assistant de cuisine ultime !

Avec ClickUp Brain, son assistant IA intégré, vous pouvez générer des recettes personnalisées adaptées à vos besoins et préférences alimentaires, car la planification des repas doit être aussi organisée que votre flux de travail !

Cet assistant alimenté par l'IA peut créer des tâches ClickUp détaillées pour chaque repas, achevées avec des listes d'ingrédients et une préparation étape par étape, s'attaquant à la planification hebdomadaire de vos repas en une seule fois.

Vous êtes coincé avec des ingrédients spécifiques ? ClickUp Brain suggère des recettes en fonction des ingrédients dont vous disposez ou de vos préférences alimentaires. Il peut également vous aider à créer des checklistes d'ingrédients basées sur l'IA, pour que vous n'ayez plus jamais à vous soucier d'un garde-manger vide.

Un autre aspect clé d'une gestion efficace de la cuisine est le suivi du temps. Utilisez le suivi du temps de ClickUp pour garantir un timing parfait grâce aux échéanciers et aux rappels de cuisson. De plus, vous pouvez automatiser les tâches répétitives de préparation des repas, comme les listes de courses et les rappels récurrents, ce qui vous permet de gagner du temps pour profiter du processus de cuisson.

Si vous avez besoin d'aide pour planifier vos repas, le modèle de planification des repas ClickUp fournit une approche structurée pour organiser les repas hebdomadaires en famille. Ajoutez des statuts personnalisés tels que « Préparé », « En cours de cuisson » et « Terminé » pour suivre la progression de chaque recette.

Obtenir un modèle gratuit Organisez vos repas quotidiens et hebdomadaires sans effort grâce au modèle de planification des repas de ClickUp

Ensuite, le modèle de recette ClickUp offre un espace dédié au stockage des recettes familiales préférées. Il dispose de champs personnalisés pour les ingrédients, la durée de cuisson et les étapes de préparation. Les recettes peuvent être classées par catégories à l'aide d'étiquettes telles que « Dîners rapides en semaine » ou « Favoris des fêtes » pour faciliter la recherche.

Vous organisez un dîner entre amis ? Le modèle de planification de menu ClickUp permet à tout le monde d'être sur la même page.

Obtenez un modèle gratuit Utilisez le modèle de planification ClickUp Menu lorsque vous cuisinez en famille ou que vous gérez une équipe

Pour les projets de cuisine plus importants, il est essentiel de synchroniser votre équipe d'assistants. Collaborez sans effort avec ClickUp Docs pour rationaliser la communication et accélérer les délais d'exécution.

Ce qui distingue ClickUp, c'est la façon dont il intègre ces fonctionnalités dans un système unique et cohérent. Alors que d'autres plateformes se concentrent uniquement sur la génération de recettes, ClickUp vous aide à gérer l'ensemble du processus de cuisson, de la planification à la préparation.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Paramétrez des rappels ClickUp automatisés pour les tâches ou les échéances à venir dans la cuisine

Utilisez ClickUp Time Management pour surveiller la durée de chaque tâche en cuisine

Organisez les tâches de cuisine en établissant des dépendances pour vous assurer que les tâches critiques sont achevées dans le bon ordre pour une gestion efficace de la cuisine

Stockez vos recettes dans les tâches ou les documents ClickUp , en les classant par type de cuisine, de repas ou de régime alimentaire

Utilisez les fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp pour planifier vos repas de la semaine

Créez des checklists de tâches pour les ingrédients nécessaires à chaque recette, ce qui facilitera la gestion de vos courses

Automatisez les tâches répétitives de planification et de préparation des repas, telles que les listes de courses récurrentes ou les rappels de préparation des repas via ClickUp Automatisation

Limites de ClickUp

L'installation initiale des modèles de recettes peut prendre du temps

Courbe d'apprentissage lors de la première organisation du flux de travail de votre cuisine

Tarifs ClickUp

Free Forever

Illimité : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

Évaluations et commentaires sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 000 avis)

2. MealPractice (Idéal pour l'organisation quotidienne des repas)

via MealPr actic e

Lorsque votre emploi du temps est chargé, MealPractice facilite la planification des repas. Cet outil basé sur l'IA adapte les recettes à vos préférences en matière de protéines, à votre style nutritionnel et à votre cuisine favorite, transformant ainsi la cuisine quotidienne d'une corvée en un jeu d'enfant.

Avec une interface simplifiée, il offre des options de recettes personnalisées qui correspondent à vos besoins, ainsi qu'une base de données de recettes sélectionnées par des chefs que vous pouvez filtrer par cuisine, temps de cuisson et niveau de compétence. Enregistrez vos favoris, créez facilement vos forfaits hebdomadaires et laissez MealPractice vous simplifier la préparation des repas !

MealPractice : les meilleures fonctionnalités

Personnalisez des forfaits repas hebdomadaires avec une planification par glisser-déposer et un ajustement automatique des portions pour différentes tailles de groupes

Créez des listes de courses automatisées qui se synchronisent directement avec les principaux services de livraison de courses

Partagez des collections de recettes et des forfaits repas avec les membres de votre famille grâce aux fonctionnalités de l'environnement de travail collaboratif

Suivi des informations nutritionnelles et des objectifs alimentaires grâce à des analyses détaillées et au suivi de la progression

Importez des recettes depuis n'importe quel site web et convertissez-les automatiquement pour qu'elles correspondent à vos préférences alimentaires

Limites de MealPractice

Base de données de recettes limitée

Vous ne pouvez sélectionner que les options disponibles

Tarification de MealPractice

Pack de démarrage : 8 $ (une fois)

Meilleure valeur : 25 $ (une fois)

Évaluations et commentaires de MealPractice

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

3. Mr. Cook (Idéal pour la gestion des recettes et la réduction du gaspillage alimentaire)

Mr. Cook est une application intelligente de gestion des recettes qui vous aide à organiser vos recettes, à planifier vos repas et à tirer le meilleur parti des ingrédients disponibles.

Cette application excelle dans la transformation de photos d'ingrédients en suggestions de recettes réalisables, ce qui la rend particulièrement utile lorsqu'il s'agit de restes ou d'ingrédients qui approchent de leur date de péremption.

Par exemple, si vous repérez des tomates et des herbes aromatiques dont la date d'expiration approche, il vous suffit de prendre une photo. L'application analyse l'image et suggère des recettes pour vous aider à utiliser ces ingrédients avant qu'ils ne soient gaspillés.

Les meilleures fonctionnalités de Mr. Cook

Numérisez les recettes manuscrites pour les mettre en forme et préserver ainsi les recettes familiales précieuses

Utilisez l'application dans votre langue préférée, ce qui la rend accessible à différentes cuisines

Affichez les informations nutritionnelles de chaque recette pour faire des choix de repas éclairés

Cuisinez tard le soir sans vous fatiguer les yeux grâce à la fonctionnalité de mode sombre

Limites de Mr. Cook

L'accès à toutes les fonctionnalités nécessite un abonnement payant

Tarification de Mr. Cook

Free

Plus : 3,99 $/mois

Pro : 8,99 $/mois

Évaluations et commentaires de Mr. Cook

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : Lorsque vous utilisez un générateur de recettes IA, saisissez tous les ingrédients que vous avez actuellement chez vous. Cela permet de minimiser le gaspillage alimentaire et permet à l'IA de suggérer des recettes qui utilisent au mieux ce que vous avez déjà, vous assurant ainsi de tirer le meilleur parti de votre garde-manger.

4. ChefGPT (Idéal pour une planification intelligente des repas en fonction des objectifs diététiques)

via ChefGPT

ChefGPT transforme la cuisine maison en une expérience gastronomique sans faille. Il transforme les ingrédients aléatoires du garde-manger en repas délicieux, crée des menus hebdomadaires personnalisés et suggère même l'accord parfait avec le vin, pour apporter une qualité digne des restaurants à votre table.

Avec cet assistant de cuisine intelligent basé sur l'IA, vous pouvez tirer le meilleur parti de ce que vous avez déjà dans votre cuisine et cuisiner en toute confiance.

Les meilleures fonctionnalités de ChefGPT

Saisissez les ingrédients dont vous disposez et le mode PantryChef créera des recettes en utilisant uniquement ces éléments

Explorez de nouvelles saveurs avec le mode MasterChef, qui vous suggère des recettes adaptées à vos goûts

Atteignez vos objectifs nutritionnels grâce au mode MacrosChef, qui conçoit des recettes en fonction de vos cibles en protéines, glucides et lipides

Créez un forfait repas personnalisé avec le mode MealPlanChef, conçu pour votre régime alimentaire et vos objectifs de remise en forme

Associez parfaitement vos repas avec PairPerfect, qui recommande des boissons qui accompagnent votre plat avec une expertise digne d'un sommelier

Limites de ChefGPT

Il vous faudra peut-être un peu de temps pour vous familiariser avec l'outil

Tarification de ChefGPT

Basic : Gratuit

Pro : 2,99 $/mois

Évaluations et avis sur ChefGPT

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

👀 Le saviez-vous ? Les algorithmes d'IA utilisent des bases de données de composés aromatiques pour identifier les ingrédients qui se marient bien ensemble, améliorant ainsi la créativité et la qualité des nouvelles recettes.

5. Let's Foodie (Idéal pour faire preuve de créativité avec les ingrédients disponibles)

Avez-vous du poulet, du riz et des poivrons dans votre réfrigérateur ? Saisissez ces ingrédients dans Let's Foodie, ajoutez toutes les préférences ou restrictions alimentaires, et l'outil vous suggérera des recettes adaptées à votre niveau de compétence culinaire.

L'outil propose des conseils de cuisine pratiques et des informations sur les ingrédients au-delà des suggestions de recettes de base. Donc, si vous ne savez pas comment préparer ces poivrons ou si vous voulez en savoir plus sur les différentes méthodes de cuisson, Let's Foodie est là pour vous aider.

Les meilleures fonctionnalités de Let's Foodie

Recevez des recommandations de plats personnalisées en fonction de vos choix et préférences culinaires passés

Profitez de suggestions de recettes personnalisées qui correspondent à vos goûts et à votre style de cuisine, car le système apprend de vos habitudes

Découvrez de nouveaux plats sélectionnés à partir de vos choix de cuisine passés pour répondre à vos préférences gustatives uniques

Limites de Let's Foodie

Des instructions de cuisson trop simplifiées peuvent ne pas convenir à tous

Tarification de Let's Foodie

Free

Évaluations et avis de Lets Foodie

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

6. SuperCook (Idéal pour la génération de recettes à base d'ingrédients)

via SuperCook

Cuisiner n'a pas à être compliqué. SuperCook simplifie les choses : il vous suffit de sélectionner les ingrédients dont vous disposez et il vous suggère instantanément des recettes. Vous pouvez même utiliser des commandes vocales pour ajouter des ingrédients.

Plus besoin de passer d'un site Web à l'autre ou de chercher les ingrédients manquants : des idées de repas rapides et faciles à préparer, quand vous en avez besoin !

Les meilleures fonctionnalités de SuperCook

Triez les recettes par temps de cuisson, type de cuisine et nombre d'ingrédients

Enregistrez vos ingrédients placés dans les favoris pour accélérer les recherches de recettes la prochaine fois

Obtenez des suggestions de recettes lorsqu'il ne vous manque qu'un seul ingrédient

Concentrez-vous sur des ingrédients spécifiques pour voir toutes les recettes qui les fonctionnalités

Limites de SuperCook

Aucune suggestion de substitution d'ingrédients si vous manquez quelque chose

Tarification de SuperCook

Free

Évaluations et commentaires SuperCook

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

7. Plant Jammer (Idéal pour une cuisine végétarienne durable)

via Plant Jammer

Vous cherchez un moyen facile de cuisiner de manière plus durable ? Découvrez Plant Jammer, le générateur de recettes basé sur l'IA, spécialisé dans la cuisine durable à base de plantes.

Cette plateforme innovante vous aide à créer de délicieux repas végétariens tout en minimisant le gaspillage alimentaire, ce qui est parfait pour ceux qui cherchent à intégrer davantage d'options à base de plantes dans leur alimentation ou à réduire leur impact sur l'environnement.

Contrairement aux applications de recettes classiques qui puisent dans une base de données fixe, Plant Jammer crée des recettes fraîches sur-le-champ en fonction de votre liste d'ingrédients.

Plant Jammer : les meilleures fonctionnalités

Ajoutez des ingrédients à votre garde-manger virtuel et l'application suivra votre disponibilité

Mettez à jour votre garde-manger au fur et à mesure que vous utilisez des éléments pour continuer à recevoir des suggestions de recettes pertinentes

Naviguez sans effort dans les rayons des magasins grâce aux conseils de l'application lorsque vous avez besoin d'ingrédients supplémentaires

Partagez vos recettes gagnantes et modifiez celles des autres au sein de la communauté Plant Jammer pour favoriser un environnement de cuisine collaboratif

Améliorez votre expérience grâce à l'application qui apprend des interactions des utilisateurs et réalise des expériences en cuisine pour affiner ses recommandations

Limites de Plant Jammer

Les cuisiniers expérimentés trouveront peut-être les suggestions trop simples à leur goût

Tarification de Plant Jammer

Basic : Free

Premium : 10 $ (une fois)

Évaluations et commentaires de Plant Jammer

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

8. DishGen (Idéal pour créer des recettes savoureuses)

via DishGen

Vous voulez laisser libre cours à votre créativité culinaire et concocter quelque chose d'unique ? Essayez DishGen !

Contrairement aux générateurs de recettes traditionnels qui s'appuient sur des combinaisons standard, l'algorithme de DishGen analyse votre mélange d'ingrédients spécifique pour suggérer de délicieux accords et des méthodes de cuisson auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé autrement.

Vous pouvez même stocker et classer vos recettes générées par IA placées dans les favoris pour y accéder rapidement. Utilisez les signets et le suivi de l'historique pour conserver une collection personnelle de plats réussis.

Les meilleures fonctionnalités de DishGen

Modifiez la taille des portions, échangez les ingrédients ou changez les méthodes de cuisson à la volée

Suivez les instructions simples, étape par étape, incluses avec chaque recette, conçues pour être faciles à comprendre pour les débutants

Explorez plusieurs suggestions de repas en fonction de vos préférences et de votre historique de cuisine

Limites de DishGen

Les limites de crédit mensuelles du forfait gratuit peuvent restreindre la génération de recettes

Vous devez vous inscrire pour accéder aux commandes avancées

Tarification de DishGen

Basic : Free

Premium : 7,99 $/mois

Pro : 15,99 $/mois

Évaluations et commentaires sur DishGen

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

9. CookAIfood (Idéal pour la créativité culinaire)

via CookAIfood

Une idée de repas complet avec juste une photo ? CookAIfood utilise une IA de pointe pour générer des recettes personnalisées à partir d'une simple photo des ingrédients que vous avez déjà chez vous.

Avec son interface conviviale, CookAIfood s'adapte à toutes les préférences alimentaires et propose des suggestions de repas personnalisées. C'est un outil essentiel pour les chefs novices et expérimentés qui explorent de nouveaux horizons culinaires.

Les meilleures fonctionnalités de CookAIfood

Créez et personnalisez tout, des menus du dîner aux repas de mariage

Trouvez des restaurants à proximité qui servent des plats similaires à vos recettes favorites

Connectez-vous avec d'autres passionnés de cuisine pour partager des recettes et des conseils de cuisine via la plateforme communautaire

Utilisez le planificateur de régime pour suivre le contenu nutritionnel et rester en phase avec vos objectifs de santé

Générez des photos de plats IA pour visualiser à quoi votre plat devrait ressembler

CookAIfood limitations

Les suggestions de recettes peuvent parfois manquer de variété et conduire à des idées de repas répétitives

Tarification de CookAIfood

De base : 5 $ (100 crédits)

Avancé : 10 $ (225 crédits)

Premium : 20 $ (500 crédits)

Évaluations et commentaires sur CookAIfood

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

10. Whisk It (Idéal pour la gestion des recettes et la planification des repas)

via Whisk It

Whisk It est un compagnon de cuisine complet qui excelle dans l'organisation des recettes, la planification des repas et la simplification de vos courses.

Cet outil est particulièrement utile car il permet d'enregistrer des recettes provenant de n'importe quelle source en ligne dans une boîte de réception de recettes personnalisée, un peu comme vous enregistreriez des épingles sur Pinterest, mais spécialement conçu pour les passionnés de cuisine.

Whisk It meilleures fonctionnalités

Connectez-vous directement à divers services de livraison d'épicerie pour commander des ingrédients via la plateforme

Enregistrez et classez les recettes provenant de plusieurs sources en ligne dans une boîte de réception centralisée

Transformez n'importe quelle recette enregistrée en liste de courses en un seul clic, pour ne jamais manquer un ingrédient

Limites de Whisk It

L'interface utilisateur peut parfois sembler moins intuitive

Tarification de Whisk It

Free

Évaluations et critiques de Whisk It

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

11. RecipeGenAI (Idéal pour créer des recettes de qualité professionnelle)

via RecipeGenAI

Réduisez le gaspillage alimentaire grâce à des outils qui s'adaptent à vos différents besoins alimentaires. RecipeGen IA est fourni avec une base de données complète de plus de 300 ingrédients, qui transforme vos ingrédients disponibles en recettes personnalisées.

Ce qui rend RecipeGenAI unique, c'est sa mise en œuvre de douze personnalités de chefs IA distinctes. Chacune apporte une expertise culinaire spécialisée. Que vous ayez envie de plats italiens authentiques ou que vous exploriez la cuisine fusion asiatique, vous pouvez sélectionner une personnalité de chef qui correspond à votre style de cuisine souhaité.

Les meilleures fonctionnalités de RecipeGenAI

Découvrez les cuisines variées de chefs du monde entier

Profitez d'options gastronomiques avec des recettes de chefs étoilés au guide Michelin pour les utilisateurs premium

Faites l'expérience d'une génération de recettes illimitée avec un paiement unique et sans frais cachés

Limites de RecipeGenAI

Certaines recettes peuvent nécessiter quelques ajustements pour bien fonctionner dans la vie réelle

Tarification de RecipeGenAI

Forfait standard : 9,99 $/mois

Expérience Premium : 14,99 $/mois

Évaluations et commentaires sur RecipeGenAI

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Améliorez vos talents culinaires grâce à la génération de recettes basée sur l'IA

Les générateurs de recettes IA ont fait beaucoup de chemin : ils ne se contentent plus de proposer des idées de repas, mais sont devenus de véritables assistants de cuisine, qui contribuent à la réduction des déchets, au suivi nutritionnel, à l'organisation et à la créativité.

Alors que de nombreux outils offrent des avantages uniques, ClickUp va au-delà des recettes. Il combine une planification intelligente des repas avec de puissantes fonctionnalités d'organisation pour une expérience culinaire sans faille. C'est mon outil de prédilection en cuisine depuis un certain temps maintenant, et je suis sûr qu'il le sera aussi pour vous.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et changez votre façon de cuisiner.