Modèles de rapports quotidiens gratuits dans Excel pour un suivi efficace de la progression

« Comment ça se passe ? » « Puis-je avoir une rapide mise à jour en fin de journée ? »

Cela vous semble familier ? Ces questions apparemment anodines peuvent transformer une journée calme en une journée de panique à cause de la précipitation de dernière minute. Même lorsque le travail est terminé, la rédaction d'un rapport de progression quotidien clair et concis peut sembler être une tâche pour votre équipe.

C'est là que les modèles de rapports quotidiens dans Excel peuvent vous aider.

Que vous suiviez les performances de votre équipe, les rapports sur le statut d'un projet ou même une liste d'inventaire, ces modèles peuvent transformer un processus de rapports potentiellement compliqué en une tâche aussi simple que de se servir une tasse de café.

Dans cet article, nous allons voir comment ces modèles simplifient les mises à jour quotidiennes et comment ils peuvent faire gagner des heures à votre équipe (et peut-être aussi lui épargner quelques maux de tête).

Qu'est-ce qui fait un bon modèle Excel de rapport quotidien ?

Un modèle Excel de rapport quotidien est une feuille de calcul permettant de documenter, suivre et partager les mises à jour des tâches, de la progression ou des activités achevées au cours d'une journée. Il comprend généralement des sections pour les détails clés tels que les dates, les descriptions des tâches, les statuts et les notes, ce qui permet à l'auteur des rapports de les mettre en forme de manière structurée.

Un bon modèle de rapport quotidien doit comporter les éléments suivants : Champs date et heure : Sections permettant de suivre le jour et l'heure pour des mises à jour précises

*liste des tâches : Une répartition claire des tâches, avec des colonnes pour les descriptions, les priorités et les délais

Indicateurs de statut : Champs simples pour marquer la progression (par exemple, Non commencé, En cours, Achevé)

*détection des notes/commentaires : pour ajouter des détails ou du contexte à chaque tâche

Indicateurs et KPI : KPI pertinents pour le suivi des performances d'un rôle spécifique

9 modèles Excel gratuits de rapports quotidiens

Soyons réalistes : la plupart des entreprises, y compris la vôtre, organisent beaucoup trop de réunions inutiles.

L'un des moyens les plus simples de les éliminer consiste à effectuer des mises à jour quotidiennes du statut hors ligne.

Il existe des modèles gratuits et personnalisables qui couvrent tout, du suivi des projets aux mises à jour des équipes, pour vous éviter d'autres réunions de statut !

Parcourez maintenant quelques modèles Excel de rapports quotidiens et sélectionnez celui qui correspond le mieux à vos besoins.

1. Modèle de rapport quotidien par modèle. net

Que faire si votre équipe commerciale a conclu hier un argumentaire de vente crucial, mais qu'elle rencontre aujourd'hui un problème lors des suivis ? Le modèle de rapport quotidien de Template. net est votre outil de référence pour hiérarchiser les tâches, les réalisations et tous les obstacles auxquels votre équipe est confrontée. Grâce à ce modèle, vous pouvez rapidement enregistrer les victoires de la journée et noter les défis à relever.

Le modèle comprend :

Une disposition structurée qui rend vos rapports clairs, cohérents et faciles à consulter, parfaite pour les professionnels qui valorisent les mises à jour visuelles

Suivi des indicateurs clés pour les éléments essentiels tels que l'équipe commerciale, la productivité ou la progression des projets, vous permettant de mesurer les performances en un coup d'œil

L'espace pour décrire les prochaines étapes pour résoudre les problèmes

✨ Idéal pour : les équipes commerciales qui ont besoin de suivre la progression de leur travail au quotidien

2. Modèle de rapport de progression quotidien par modèle. net

Votre équipe d'assurance qualité envoie une longue liste de bugs et l'équipe de développement passe sa journée à réparer un plantage massif du système qui fait dérailler leurs forfaits.

Au lieu de se noyer dans des e-mails épars et des pings sans fin, ils utilisent le modèle de rapport de progression quotidien de Template.net pour consigner le problème, détailler la façon dont ils l'ont résolu et définir clairement les priorités pour se remettre sur les rails le lendemain.

Avec ce modèle de rapport de progression, vous pouvez :

Concentrez-vous sur l'alignement du travail quotidien avec les objectifs trimestriels à l'aide des listes À faire intégrées

Gardez le pouls des efforts quotidiens de votre équipe tout en ayant une vue d'ensemble

Documentez les défis et capturez les solutions, ce qui en fait un bon modèle de résumé de projet

✨ Idéal pour : les équipes travaillant sur des projets à long terme qui nécessitent des points réguliers

3. Modèle de formulaire de rapport quotidien de l'équipe commerciale par modèle. net

La gestion d'une équipe commerciale, en particulier d'une équipe comptant plus de deux représentants, peut s'avérer difficile, notamment lorsqu'il s'agit de suivre les performances et de communiquer les mises à jour aux parties prenantes.

Le modèle de formulaire de rapport quotidien des ventes de Template.net simplifie ce processus en organisant les détails clés tels que les transactions, les revenus et les cibles de vente dans un format unique, clair et facile à lire.

Ce modèle de rapport quotidien gratuit vous permet de :

Accédez rapidement à des indicateurs tels que le nombre d'équipes commerciales, de produits vendus et le chiffre d'affaires total

Déterminez facilement les performances individuelles des représentants et la progression vers les cibles

Éliminez le besoin de feuilles de calcul complexes et de compilation manuelle des données

Fournir un aperçu clair des activités quotidiennes de l'équipe commerciale

✨ Idéal pour : les responsables d'équipes commerciales qui souhaitent s'assurer que les membres de leur équipe atteignent leurs cibles et identifier les opportunités d'amélioration

4. Modèle de rapport de travail quotidien par modèle. net

Pour les agences et les consultants, pour qui les rapports de suivi du temps sont indispensables, le modèle de rapport de travail quotidien est l'outil idéal pour rester au fait de vos tâches et assurer la fluidité de votre flux de travail.

Il vous aide à enregistrer les détails de votre travail quotidien tout en :

Répartition des tâches, suivi des heures et simplification de la facturation des clients

Surveiller les défis et garder un onglet sur la progression globale

Mettre en avant les performances exceptionnelles des membres de l'équipe avec un rapide message

Notez les commentaires qui pourraient être utiles lors des évaluations de performance

✨ Idéal pour : les indépendants, les agences et les consultants qui ont besoin de suivre le temps passé sur chaque tâche

5. Modèle de rapport de tâches quotidiennes par modèle. net

Dans le modèle de rapport de tâches quotidiennes de Template. net, les membres de votre équipe peuvent mettre en évidence les tâches sur lesquelles ils travaillent chaque jour et bien plus encore. Par exemple, ils peuvent expliquer pourquoi le rapport de fin d'année est toujours en cours en mentionnant le raisonnement dans « Commentaires »

Cela réduira le temps de suivi nécessaire de votre côté, et vous pourrez :

Suivi du temps passé sur chaque tâche

Fournir des notes et des explications sur la progression des tâches

Définissez les priorités de votre travail grâce à des listes de priorités personnalisables

✨ Idéal pour : les managers gérant un grand nombre de membres d'équipe nécessitant des rapports cohérents

👀 Le saviez-vous ? Multiplan a été le premier tableur de Microsoft en 1982, mais il n'a pas pu rivaliser avec Lotus 1-2-3 sur MS-DOS. Cet échec a déclenché la création d'Excel !

6. Modèle de rapport quotidien des entrées et sorties de stock par WPS

via le modèle WPS

Le modèle de rapport quotidien des entrées et sorties de stock vous aidera à suivre les niveaux de stock entrants et sortants, vous permettant ainsi de bien comprendre votre inventaire. Si vous vendez des chaussures, par exemple, dans des magasins de détail et que vous venez de recevoir une nouvelle livraison de produits, vous pouvez :

Enregistrez les quantités et les descriptions des produits

Identifiez le moment où le réapprovisionnement est nécessaire

Comprenez quels produits se vendent bien

Identifiez et corrigez rapidement les écarts de stock

💡Conseil de pro : Partagez cette feuille avec votre équipe marketing. Elle pourra sélectionner les produits les moins vendus et les promouvoir pour augmenter les ventes.

✨ Idéal pour : les entreprises de vente au détail, les responsables d'entrepôt et les propriétaires de petites entreprises qui ont besoin d'assurer le suivi quotidien des mouvements de stock

7. Modèle de formulaire de rapport quotidien sortant par WPS Template

via le modèle WPS

Que vous gériez un entrepôt ou dirigiez une entreprise de commerce électronique, le modèle de formulaire de rapport quotidien sortant de WPS Template vous aidera à suivre tous les envois sortants et à vous assurer que les livraisons sont en bonne voie.

Par exemple, si vous expédiez 50 ordinateurs portables à des clients dans tout le pays, ce modèle vous permet de :

Enregistrez les détails de l'expédition tels que la date, la destination, le produit et la quantité

Suivez les calendriers de livraison et les informations sur les destinataires

Identifier et traiter les retards ou les écarts

✨ Idéal pour : les équipes logistiques, les responsables d'entrepôt, les entreprises de commerce électronique et toute personne qui gère des expéditions quotidiennes

8. Modèle de rapport quotidien sur la santé et la présence des employés de l'entreprise par WPS Template

via le modèle WPS

Supposons qu'un des membres de votre équipe se sente malade et doive prendre un jour de congé. Vous pouvez facilement enregistrer son statut de santé et la raison de son absence dans le modèle Rapport quotidien de santé et de présence des employés de l'entreprise par WPS Template.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Suivi quotidien des présences et des problèmes de santé

Obtenez des informations sur les tendances de l'absentéisme

Identifiez les problèmes potentiels tels que les problèmes de santé récurrents ou l'épuisement professionnel

✨ Idéal pour : les responsables des ressources humaines, les chefs d'équipe ou les propriétaires d'entreprise qui souhaitent rester informés de la santé et de l'assiduité de leurs employés

9. Modèle de rapport quotidien sur le statut du projet par Coefficient

via Coefficient

Supposons que votre équipe d'expédition vient de recevoir deux grosses commandes. Pendant qu'elle les traite, elle reçoit un autre envoi. Que doit-elle faire maintenant ? Le modèle de rapport quotidien sur le statut des projets de Coefficient résout ce problème. Il vous permet de :

Documentez les tâches achevées, les défis et les objectifs à venir

Fournir un aperçu clair du statut quotidien du projet

Mentions et étiquettes des tâches ad hoc aux membres de l'équipe

Hiérarchisez les tâches ad hoc selon les besoins

✨ Idéal pour : les chefs de projet, les managers d'équipe et toute personne supervisant des projets complexes

Limites de l'utilisation d'Excel pour les rapports quotidiens

Excel est un outil largement utilisé pour les rapports quotidiens, mais il présente certaines limites. Voici ce à quoi vous pourriez être confronté :

mises à jour manuelles* : si vos besoins en matière de rapports sont dynamiques, la mise à jour manuelle d'Excel chaque jour peut rapidement devenir fastidieuse et source d'erreurs

Défis de la collaboration : le partage des rapports et les modifications en cours peuvent entraîner des problèmes de contrôle des versions et des retards

Automatisation limitée : Excel offre une automatisation de base, mais il manque de fonctionnalités plus avancées telles que la génération automatique de rapports, l'envoi de rappels ou la synchronisation des données, ce qui signifie que vous devez faire ces tâches manuellement

Problèmes d'évolutivité : à mesure que vos données augmentent, Excel peut avoir du mal à gérer de grands volumes d'informations, ce qui rend plus difficile le suivi des mises à jour quotidiennes des journaux dans plusieurs services ou projets

Manque d'intégration : Excel ne s'intègre pas de manière transparente aux autres outils que vous utilisez, tels que les logiciels de gestion de projet ou les CRM, ce qui rend plus difficile la collecte de données ou l'automatisation des flux de travail

👀 Le saviez-vous ? Excel vous permet d'entasser 32 767 caractères dans une formule. Le devriez-vous ? Probablement pas !

Modèles Excel de rapports journaliers alternatifs

Aujourd'hui, vous recherchez des modèles de rapports sur le statut des projets. Demain, votre priorité pourrait être de créer des tableaux de bord de projets. À mesure que votre entreprise se développe, que les idées évoluent et que les équipes s'agrandissent, vous avez besoin d'un outil qui évolue avec vous.

*clickUp est une application tout-en-un pour le travail qui combine le suivi des tâches, la surveillance de la progression et les fonctionnalités de communication dans une seule interface, vous assurant ainsi de disposer de toutes les informations essentielles dont vous avez besoin pour rester maître de votre travail.

Écoutez notre utilisateur, Alexis Valentin, responsable du développement commercial international chez Pigment.

Avec ClickUp, nous avons réduit le temps nécessaire à l'envoi et à l'exécution des tâches, qui est passé de quelques jours à quelques heures. Désormais, les gens savent quelles tâches sont en attente pour leur intégration et ce qu'ils ont à faire, ce qui est un cauchemar à organiser par e-mail. Les responsables peuvent créer en un clic des tableaux d'intégration pour chaque nouvel arrivant grâce à des modèles. Un changement radical.

Avec ClickUp, nous avons réduit le temps nécessaire à l'envoi et à l'exécution des tâches, qui est passé de quelques jours à quelques heures. Désormais, les gens savent quelles tâches sont en attente pour leur intégration et ce qu'ils ont à faire, ce qui est un cauchemar à organiser par e-mail. Grâce aux modèles, les responsables peuvent créer en un clic des tableaux d'intégration pour chaque nouvel arrivant. Un changement radical.

Découvrons huit modèles de rapports quotidiens supplémentaires dans ClickUp qui constituent des alternatives intéressantes.

1. Le modèle de rapport quotidien ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez et rapportez vos activités quotidiennes sans effort grâce au modèle de rapport quotidien ClickUp

Que vous gériez une équipe ou que vous travailliez seul, le modèle de rapport quotidien ClickUp contient tout ce dont vous avez besoin pour garder le contrôle et devancer vos objectifs. Grâce à ce modèle, vous pouvez rapidement passer en revue les réalisations d'hier, les forfaits d'aujourd'hui et la liste des tâches de demain, le tout au même endroit.

Voici comment ce modèle aide les équipes à rester productives et connectées :

Les champs de priorité et les descriptions de tâches permettent de saisir les détails clés de chaque activité, notamment le responsable et le temps passé, pour vous donner une image achevée de la progression quotidienne

Les multiples affichages tels que le résumé quotidien et l'aperçu hebdomadaire permettent d'analyser les tendances et d'identifier les goulets d'étranglement, afin que vous puissiez prendre des décisions fondées sur des données concernant la charge de travail et les ressources

Les capacités d'automatisation prennent en charge les tâches routinières de rapports, ce qui permet à votre équipe de se concentrer sur un travail significatif tout en assurant une documentation cohérente

✨ Idéal pour : les chefs de projet, les managers d'équipe et toute personne supervisant des projets simples

👀 Le saviez-vous ? Plus de la moitié (52 %) des employés dans le monde pensent que l'IA sera bénéfique pour leur carrière dans les cinq prochaines années, 31 % s'attendant à une augmentation de la productivité et 27 % y voyant une opportunité d'acquérir de nouvelles compétences.

2. Le modèle de briefing quotidien ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Renforcez la cohésion et la productivité de votre équipe grâce au modèle de briefing quotidien ClickUp

Vous connaissez : une nouvelle matinée passée à jongler entre diverses applications et outils, à essayer de comprendre sur quoi votre équipe travaille. Le modèle de briefing quotidien de ClickUp met fin à ce chaos en rassemblant toutes vos mises à jour quotidiennes dans un hub central.

Voici ce qui rend ce modèle utile :

*suivi personnalisé des statuts : Définissez différents statuts tels que « En cours », « Bloqué » ou « Terminé » pour suivre l'avancement des briefings. Ajoutez des champs personnalisés pour saisir des détails clés tels que les numéros de projet, les listes de participants et les lieux des briefings, le tout dans une seule vue

*centre de communication en temps réel : les membres de l'équipe peuvent publier des mises à jour rapides directement sur les tâches, réagir aux commentaires et suivre le temps passé sur différentes activités. Cela permet de créer un enregistrement clair de la progression quotidienne, facile à consulter ultérieurement

Organisation intelligente des réunions : Utilisez la Utilisez la vue Calendrier pour planifier les briefings et créer des agendas dans Documents. Cela permet de conserver tous les contenus liés aux réunions organisés et accessibles en un seul endroit

✨ Idéal pour : les chefs de projet, les managers d'équipe et les équipes à distance qui effectuent des résumés rapides quotidiens

3. Le modèle de rapport d'activité quotidien des employés ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez la progression sans effort et tenez votre équipe informée grâce au modèle de rapport d'activité quotidien des employés ClickUp

Supposons qu'un membre de l'équipe souhaite prendre un congé soudain et que vous vouliez savoir si cela perturberait votre flux de travail avant d'approuver sa demande. Le modèle de rapport d'activité quotidienne des employés ClickUp vous donnera un aperçu rapide de tout ce sur quoi ils travaillent quotidiennement. Vous pourrez ainsi comprendre le travail en attente et en évaluer l'urgence.

Voici ce qui distingue ce modèle :

Les vues multiples vous offrent de nouvelles perspectives sur votre travail quotidien. Essayez la vue Récapitulatif des activités pour suivre les tâches achevées, triez les tâches par priorité pour repérer les éléments urgents et utilisez la vue Tâches achevées pour mesurer votre productivité

Les statuts intégrés tels que « En cours » et « En attente d'approbation » permettent de suivre facilement l'état d'avancement des tâches. Les membres de l'équipe peuvent rapidement mettre à jour la progression des tâches, tandis que les responsables bénéficient d'une visibilité en temps réel sur les activités quotidiennes

Des fonctionnalités d'automatisation intelligentes envoient des rappels en temps opportun pour remplir les rapports quotidiens. Ainsi, chacun est tenu responsable et aucune mise à jour importante n'est omise

✨ Idéal pour : les responsables des ressources humaines, les chefs d'équipe et les superviseurs qui suivent la progression de chaque membre de l'équipe

4. Le modèle de rapport de fin de journée ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Faites avancer vos projets grâce au modèle de rapport de fin de journée ClickUp

Vous avez besoin d'un modèle de mise à jour de projet pour suivre rapidement la progression. Supposons qu'un membre de l'équipe travaille sur un rapport, mais qu'il y ait un retard inattendu.

Grâce au modèle de rapport de fin de journée ClickUp, les membres de votre équipe peuvent rapidement indiquer leur progression, les difficultés rencontrées et leurs objectifs pour le lendemain.

Voici ce qui rend ce modèle efficace pour vos besoins quotidiens en matière de rapports :

Gardez tout le monde sur la même longueur d'onde grâce aux champs personnalisés pour les résumés de tâches, les mises à jour des services et les notes des superviseurs

Suivez la progression en utilisant plusieurs affichages tels que « Pour révision », « Rapport quotidien » et « Résumé quotidien »

Gagnez du temps grâce aux automatisations et aux rappels intégrés pour les rapports quotidiens

Améliorez la communication grâce à des fonctionnalités collaboratives et des mises à jour en temps réel

Obtenez un aperçu clair des activités de l'équipe à l'aide de tableaux de bord personnalisables

Le modèle est fourni avec 12 champs personnalisés spécialisés, notamment « Questions/commentaires », « Résumé des tâches achevées » et « Supérieur direct », pour vous aider à saisir toutes les informations essentielles

✨ Idéal pour : les managers, les cadres et les chefs de projet qui ont besoin de mises à jour quotidiennes rapides sur leurs projets

5. Le modèle de rapport de production quotidien ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Accélérez le flux de production et synchronisez votre équipe grâce au modèle de rapport de production quotidien ClickUp

Supposons que vous créiez plusieurs vidéos YouTube pour le lancement d'un nouveau produit et que l'équipe travaille selon un calendrier serré. Cinq équipes différentes travaillent sur chaque aspect des vidéos.

Le modèle de rapport de production quotidien de ClickUp rassemble tous ces éléments en un seul endroit, vous offrant un aperçu en temps réel de vos opérations quotidiennes.

Gardez un onglet sur vos indicateurs de production et les performances de votre équipe grâce à ces fonctionnalités intégrées :

Les statuts personnalisés et les champs personnalisés vous aident à suivre les différentes étapes des tâches de production, de « En cours » à « Achevé » en passant par « En attente de révision ». Ajoutez des points de données spécifiques tels que les quantités produites, la durée des temps d'arrêt et les indicateurs de qualité pour obtenir une image complète de votre production quotidienne

De multiples options de visualisation des données transforment les nombres bruts en informations exploitables grâce à des diagrammes de quantité de production, des tableaux d'analyse des temps d'arrêt et des calendriers d'utilisation de la main-d'œuvre. Ces affichages permettent de repérer les tendances et de prendre des décisions éclairées sur l'allocation des ressources

Les outils de collaboration en temps réel permettent à tous de rester synchronisés grâce aux mises à jour, commentaires et mentions instantanés

✨ Idéal pour : les responsables de production, les équipes créatives et les superviseurs de fabrication qui veillent au bon déroulement des flux de travail

6. Le modèle de rapport quotidien de l'équipe commerciale ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Favorisez la réussite de votre équipe commerciale en gagnant en clarté et en rapidité grâce au modèle de rapport quotidien des ventes ClickUp

Les nombres racontent des histoires, et pour les équipes commerciales, ces histoires forment les décisions de l'entreprise. Le modèle de rapport de ventes quotidien de ClickUp transforme les données de ventes éparses en informations claires sur lesquelles votre équipe peut agir.

Voici ce que ce modèle apporte à votre équipe commerciale :

*suivi des performances de l'équipe commerciale en temps réel : ajoutez des champs personnalisés pour surveiller les indicateurs clés tels que la taille des contrats, la source des prospects et les performances des commerciaux

*gestion intelligente du pipeline : vous voulez savoir exactement où en est chaque affaire ? Utilisez des statuts personnalisés tels que « En attente », « Fermé » et « Suivi requis » pour suivre la progression des équipes commerciales

*prise de décision basée sur les données : utilisez les diagrammes de Gantt pour forfaits les objectifs de vente et les vues Calendrier pour planifier les suivis. Lorsque vous devez faire des rapports aux parties prenantes, il vous suffit d'ouvrir le tableau de bord des performances de l'équipe commerciale pour obtenir un aperçu clair de vos résultats

✨ Idéal pour : les responsables des ventes, les chargés de compte et les équipes de développement commercial assurant le suivi des performances

7. Le modèle de rapport quotidien de construction ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Améliorez la coordination de l'équipe et la progression du chantier grâce au modèle de rapport quotidien de construction ClickUp

Dans les projets de construction à grande échelle, plusieurs entrepreneurs travaillent généralement sur différents aspects. L'échéancier est serré et chaque équipe doit suivre la progression de l'autre pour éviter les chevauchements de travail ou les retards et les occasions manquées.

Grâce au modèle de rapport quotidien de construction de ClickUp, le superviseur du site peut consigner les mises à jour critiques telles que la quantité de cloisons sèches installées, les problèmes de sous-traitance, les inspections achevées, les pénuries de stocks ou les préoccupations en matière de sécurité.

Voici ce qui fait de ce modèle un outil indispensable pour votre projet de construction :

Créez des statuts personnalisés tels que « Ouvert », « En cours », « Achevé » et « Retardé » pour suivre la progression de chaque tâche en temps réel

Enregistrez les détails cruciaux du site à l'aide de champs personnalisés (conditions météorologiques, journaux d'équipement et observations de sécurité, par exemple) dans un emplacement centralisé

Passez d'un affichage à l'autre, notamment « Résumé quotidien », « Journal des équipements » et « Checklist de sécurité », pour obtenir différents points de vue sur le statut de votre projet

Gardez tout le monde synchronisé grâce aux outils de collaboration intégrés et aux fonctionnalités de documentation en temps réel qui s'intègrent facilement à Google Docs

✨ Idéal pour : les superviseurs de chantier, les entrepreneurs et les chefs de projet qui supervisent la progression des travaux

💡 Conseil de pro : Commencez chaque journée en mettant à jour le modèle avec les tâches achevées, les matériaux utilisés et les effectifs présents. Vous créerez ainsi un dossier fiable auquel vous pourrez vous référer à tout moment.

8. Le modèle de rapport de fin de journée de caisse ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez votre flux de trésorerie sans effort grâce au modèle de rapport de caisse de fin de journée ClickUp

Comment vous assurez-vous que chaque dollar de votre restaurant est comptabilisé à la fin d'une journée chargée ? Avec plusieurs équipes, modes de paiement, pourboires et remboursements à gérer, il est facile de se sentir dépassé. Le modèle de rapport de caisse de fin de journée de ClickUp apporte clarté et précision à votre suivi financier quotidien.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Suivez chaque centime grâce aux champs personnalisés : Gardez un onglet sur les ventes au comptant, les transactions par carte de crédit, les remboursements et le total des espèces

Restez informé du statut des rapports : Suivez la progression des rapports grâce aux options de statut telles que « En attente d'approbation », « Achevé » et « Soumis »

Travaillez mieux en équipe : partagez les rapports avec les membres de l'équipe, planifiez les rapports futurs à l'aide de la vue Calendrier et organisez les données de la caisse enregistreuse dans la vue Tableur

*obtenez une vue d'ensemble de votre situation financière : générez des rapports détaillés sur le chiffre d'affaires total, les flux de trésorerie, les transactions et toute observation notable

✨ Idéal pour : les directeurs de magasin, les propriétaires de restaurant et les équipes financières qui gèrent les transactions quotidiennes

Simplifiez vos rapports quotidiens avec ClickUp

Pour les rapports quotidiens, les modèles Excel peuvent sembler être un outil fiable et ancien, mais ils laissent souvent à désirer en termes de personnalisation et d'automatisation.

Bien qu'ils fournissent les lignes et les colonnes de base pour le suivi de la progression du projet, ils peuvent rapidement devenir encombrants et déconnectés de la vue d'ensemble.

ClickUp travaille aussi dur que votre équipe : il récupère automatiquement les mises à jour, s'aligne sur vos flux de travail et fournit des informations en temps réel à tous ceux qui en ont besoin. Il ne s'agit pas seulement de gagner du temps, mais de transformer la façon dont votre équipe collabore et reste informée.

Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et dites adieu aux redoutables réunions de mise à jour du statut. Votre équipe vous remerciera !