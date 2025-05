Les réunions sont formidables, jusqu'à ce que vous deviez vous souvenir de tout ce qui a été dit. C'est beaucoup quand vous prenez des notes, suivez les éléments d'action et faites vraiment attention.

Si votre équipe utilise Microsoft Teams, vous avez besoin d'un outil de prise de notes basé sur l'IA pour vous faciliter la tâche.

Les meilleurs preneurs de notes IA enregistrent, transcrivent, résument et créent même des tâches pour que vous puissiez rester concentré pendant qu'ils s'occupent des détails.

Dans cet article de blog, nous allons passer en revue les 10 meilleurs preneurs de notes IA pour Microsoft Teams qui transformeront vos notes de réunion chaotiques en notes organisées. 🎯

⏰ Résumé en 60 secondes Voici nos recommandations pour les meilleurs preneurs de notes IA pour les réunions Microsoft Teams : ClickUp ( Idéal pour la productivité des réunions optimisées par l'IA) Microsoft Teams Copilot (Idéal pour les informations et analyses de réunions basées sur l'IA) Fireflies. ai (Idéal pour les outils de suivi personnalisables et les temps forts horodatés) Otter. ai (Idéal pour les transcriptions consultables et les suivis générés par l'IA) Tactiq's AI Note Taker (Idéal pour la transcription en temps réel avec étiquettes et captures d'écran) tl;dv (Idéal pour les résumés de réunions intégrés au CRM et l'automatisation des flux de travail) Supernormal (Idéal pour extraire des informations clés et répondre aux requêtes liées aux réunions) Krisp AI Meeting Assistant (Idéal pour détecter les éléments d'action et les modèles de réunion structurés) Application Huddles (Idéale pour la suppression du bruit et la clarté de la voix dans les transcriptions) Bluedot's AI-Powered Note Taker (Idéal pour la transcription d'arrière-plan gratuite avec une précision spécifique à l'industrie)

Que rechercher dans les preneurs de notes IA pour Microsoft Teams ?

Un preneur de notes basé sur l'IA peut faire gagner du temps, améliorer la précision et accroître la productivité des réunions. Cependant, tous les outils n'offrent pas les mêmes capacités. Lorsque vous en choisissez un pour Microsoft Teams, tenez compte des fonctionnalités clés suivantes pour vous assurer qu'il répond à vos besoins. 💁

Intégration transparente : fonctionne en natif dans Microsoft Teams sans nécessiter d'installation manuelle ou de solutions de contournement tierces

*transcription en temps réel : capture les discussions avec une grande précision, même dans des environnements bruyants ou lors de discussions rapides

Identification des intervenants : Différencie les participants pour créer des notes structurées et lisibles

extraction des éléments d'action : *Identifie les tâches, décisions et suivis clés, réduisant ainsi le besoin de révision manuelle

Fonctionnalités de résumés : Génère des résumés de réunion concis, basés sur l'IA, avec les points importants

*mise en forme personnalisable : permet aux utilisateurs d'adapter les résumés aux flux de travail de l'équipe et aux besoins en matière de rapports

Assistance multilingue : Transcription des réunions en plusieurs langues pour les équipes internationales

Recherche avancée et étiquettes : Permet de retrouver rapidement des sujets, des mots-clés ou des moments clés spécifiques

🧠 Fait amusant : un sténographe ne tape pas comme nous. Il utilise une machine à sténographier spéciale, appelée sténotype, qui tape des mots ou des phrases entiers d'un seul coup. C'est pourquoi il peut suivre un discours rapide, ce qui en fait la version humaine de l'IA de transcription en temps réel.

Les 10 meilleurs preneurs de notes IA pour Microsoft Teams

Avec autant d'options disponibles, il peut être difficile de choisir le bon preneur de notes IA. Pour vous faciliter la vie, nous avons établi une liste de dix preneurs de notes IA pour Microsoft Teams qui se distinguent par leur précision, leur intégration transparente et leurs avantages en termes de productivité.

C'est parti ! 💪

1. ClickUp (Idéal pour la productivité des réunions grâce à l'IA)

Le travail d'aujourd'hui est brisé.

Les projets, les connaissances et les discussions sont dispersés dans des outils déconnectés, ce qui ralentit les équipes. ClickUp y remédie avec l'application Tout pour le travail qui combine les projets, les connaissances et les discussions en un seul endroit, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Nous savons tous que c'est lors des réunions que la magie (et la folie) opère. C'est pourquoi ClickUp Meetings garantit des discussions structurées, productives et, surtout, exploitables.

ClickUp centralise la prise de notes basée sur l'IA, l'organisation des réunions, les documents collaboratifs et le suivi des tâches en un seul endroit sur toutes les plateformes de vidéoconférence, y compris Microsoft Teams.

Voici comment utiliser ses fonctionnalités. 💁

ClickUp AI Notetaker

Essayez le preneur de notes IA de ClickUp Obtenez des transcriptions automatiques des réunions avec des libellés clairs pour les intervenants grâce à ClickUp AI Notetaker

La réunion vient de se terminer et votre page est remplie de gribouillis illisibles ? Ne vous inquiétez pas, le preneur de notes ClickUp AI est là pour vous aider.

Le preneur de notes enregistre, transcrit et résume automatiquement vos réunions en temps réel, en extrayant les points clés, les livrables et les décisions. Plus besoin de fouiller dans un mur de texte pour trouver des informations cruciales jusqu'à en avoir les yeux qui pleurent.

Le meilleur dans tout ça ? Cet outil d'IA pour les réunions convertit de manière transparente les points de discussion en tâches ClickUp, ce qui garantit un suivi sans effort. Lorsque vous avez besoin de revenir sur quelque chose plus tard, il vous suffit de poser la question à l'outil d'IA en langage naturel, et il fera ressortir l'information en quelques secondes !

Par exemple, supposons qu'une équipe marketing d'une entreprise technologique organise une réunion hebdomadaire de planification de campagne dans Microsoft Teams.

Avec le preneur de notes de ClickUp, la réunion est résumée, en capturant les mises à jour clés telles que les échéanciers de lancement, les livrables de contenu et les allocations de dépenses publicitaires. Il convertit ces points en tâches, en attribuant les ébauches aux rédacteurs de contenu et les demandes de conception aux concepteurs.

ClickUp Brain

Obtenez des réponses instantanées à partir des transcriptions de réunions pour des présentations rapides avec ClickUp Brain

Trouver des informations devient un jeu d'enfant avec ClickUp Brain. Au lieu de passer au peigne fin des pages de notes de réunion, vous pouvez simplement demander « Quels commentaires le client a-t-il faits le mois dernier ? » et obtenir des réponses instantanées.

Par exemple, un stratège de campagne qui examine les discussions passées peut récupérer instantanément les préférences du client en lui demandant : « Quelle direction de message le client a-t-il préféré ? » Cela garantit que chaque argumentaire, concept publicitaire ou stratégie de contenu reste aligné sur les attentes du client sans manquer de détails clés.

ClickUp Documents

Collaborez en temps réel et effectuez des modifications en même temps grâce à ClickUp Docs

Maintenant que vos réunions sont documentées sans effort, où sont conservées toutes ces notes ?

ClickUp Docs est un hub centralisé pour tout organiser, partager et collaborer, des notes de réunion aux feuilles de route des projets, en passant par les listes de tâches et les wikis d'entreprise.

Vous pouvez utiliser ses fonctionnalités de mise en forme pour structurer vos documents comme vous le souhaitez tout en les rendant attrayants grâce au multimédia, aux diagrammes, aux étiquettes, aux liens et aux tableaux. De plus, avec Brain intégré, vous pouvez améliorer la clarté des notes et les modifier en fonction de tonalités spécifiques.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Développer des idées : Utilisez des invites, instructions basées sur l'IA telles que « Étendre le contenu » ou « Continuer à écrire » pour développer et affiner vos idées

*automatisez les tâches routinières : Définissez des déclencheurs et des conditions pour gérer les actions répétitives, en utilisant des automatisations ClickUp prêtes à l'emploi ou personnalisables

Capturez et transcrivez des enregistrements d'écran : Enregistrez votre écran avec Enregistrez votre écran avec ClickUp Clips et générez des transcriptions basées sur l'IA pour faciliter la consultation dans les notes de réunion

Synchroniser les notes de réunion avec le chat : Utiliser ClickUp Brain pour résumer les discussions du fil et publier les éléments d'action clés directement dans Utiliser ClickUp Brain pour résumer les discussions du fil et publier les éléments d'action clés directement dans ClickUp Chat pour que tout le monde reste sur la même longueur d'onde

Limites de ClickUp

Ses nombreuses fonctionnalités personnalisées prennent du temps à paramétrer

tarifs ClickUp*

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez à n'importe quel forfait payant pour 7 $/mois par utilisateur

ClickUp AI Notetaker : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 6 $ par mois et par utilisateur

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 400 avis)

📮 ClickUp Insight : 37 % des travailleurs envoient des notes de suivi ou des comptes rendus de réunion pour assurer le suivi des éléments d'action, mais 36 % d'entre eux s'appuient encore sur d'autres méthodes fragmentées. Sans système unifié de capture des décisions, les informations clés dont vous avez besoin peuvent se perdre dans les discussions, les e-mails ou les feuilles de calcul. Avec ClickUp, vous pouvez instantanément transformer les discussions en tâches réalisables dans toutes vos tâches, discussions et documents, en vous assurant que tout est couvert.

2. Microsoft Teams Copilot (Idéal pour les informations et analyses de réunions basées sur l'IA)

via Microsoft Teams Copilot

Microsoft Teams Copilot est un assistant basé sur l'IA intégré aux applications Microsoft 365, dont Teams, pour améliorer la productivité et la collaboration. En s'appuyant sur des modèles linguistiques avancés et les données de Microsoft Graph, Copilot automatise des tâches telles que la rédaction d'e-mails, la synthèse de réunions et la génération de contenu.

Copilot vous prépare aux réunions, transcrit les discussions et résume les points clés pour les retardataires. Ensuite, il récapitule les décisions, dresse la liste des tâches à accomplir et répond aux questions de suivi.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft Teams Copilot

Identifiez et dressez la liste des tâches de suivi en fonction des discussions de la réunion, ce qui facilite l'attribution des responsabilités

Configurez la disponibilité de Copilot avec des options de transcription complète, de synthèse vocale en direct ou d'informations basées sur les discussions

Posez des questions ciblées à Copilot pour mettre en évidence les désaccords, analyser les réponses et identifier les lacunes dans les arguments

Combinez les discussions orales et les messages de discussion pour fournir un contexte achevé en un seul endroit

Limites de Microsoft Teams Copilot

Vous avez besoin de forfaits spécifiques pour la fonctionnalité de prise de notes de Microsoft 365, ce qui entraîne des coûts supplémentaires

Il n'est pas disponible dans les réunions chiffrées de bout en bout, ce qui limite son utilisation dans les discussions sensibles mais importantes

Tarifs Microsoft Teams Copilot

*microsoft 365 Business Basic avec Copilot : 37,50 $/mois par utilisateur

*microsoft 365 Business Standard avec Copilot : 44,00 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Business Premium avec Copilot : 53,50 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Microsoft Teams Copilot

G2 : 4. 3/5 (plus de 70 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

3. Fireflies. ai (Idéal pour les trackers personnalisables et les temps forts horodatés)

Fireflies. ai est un preneur de notes IA pour les réunions qui enregistre, transcrit et résume les discussions, les appels et les conférences virtuelles. Il capture les interactions vocales de n'importe quelle source, vous assurant de ne jamais manquer les détails clés.

Besoin de suivre les discussions sur les prix et les mentions des concurrents ou de partager un moment clé d'un appel ? Configurez des outils de suivi personnalisés pour signaler les détails et laissez Fireflies créer des extraits sonores horodatés pour une référence rapide.

Les meilleures fonctionnalités de Fireflies. ai

Capturez et convertissez les réunions en texte avec une précision inégalée dans plus de 100 langues

Synchronisez les transcriptions et les notes avec Slack, Salesforce, HubSpot, Trello, Asana, Notion, etc

Utilisez le bot IA Notetaker, l'extension Chrome ou l'application mobile pour transcrire des discussions en direct ou en personne

Recherchez des réunions passées jusqu'à la phrase exacte et utilisez AskFred pour obtenir des réponses instantanées aux discussions

Limites de Fireflies. ai

Un vocabulaire technique limité entraîne parfois des inexactitudes

Impossible d'enregistrer ou de résumer les messages envoyés dans la discussion Teams pendant les réunions

Tarification de Fireflies. ai

Free

Pro : 18 $/mois par utilisateur

Entreprise : 29 $/mois par utilisateur

Enterprise : 39 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Fireflies. ai

G2 : 4. 8/5 (plus de 600 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

🧠 Fait amusant : Les Grecs utilisaient des matériaux tels que le parchemin et le papyrus, très coûteux, pour tout documenter à la main. Ils devaient également constamment lutter pour protéger ces documents des effets de l'environnement.

4. Otter. ai (Idéal pour les transcriptions consultables et les suivis générés par l'IA)

Otter. ai aide les équipes à rester au fait des réunions, en transformant les discussions en notes claires et consultables. En tant qu'outil de prise de notes basé sur l'IA, Otter. ai transcrit vos réunions en temps réel. Après la réunion, il crée automatiquement un résumé rapide, afin que vous puissiez passer en revue les points clés en quelques secondes.

La plateforme identifie également les intervenants et les responsabilités, ce qui évite les suivis manuels. Grâce à la détection des mots-clés, vous pouvez facilement rechercher des sujets spécifiques dans les réunions passées.

De plus, son assistant de discussion IA peut générer des e-mails de suivi ou des mises à jour de statut en fonction de la réunion.

Meilleures fonctionnalités de Otter. ai

Générez des résumés de 30 secondes qui condensent les points essentiels des longues sessions

Utilisez Otter IA pour discuter, rédiger des e-mails de suivi et mettre à jour le statut directement à partir des informations recueillies lors de la réunion

Fusionnez le dialogue en direct avec les mises à jour asynchrones grâce aux canaux IA, pour donner un élan au projet

Extraction et distribution automatiques des éléments exploitables, pour des étapes suivantes claires

Limites de Otter. ai

L'accès est limité à vos 25 dernières discussions, les plus anciennes étant archivées

La transcription de chaque session est limitée à 30 minutes dans le forfait gratuit

Tarification de Otter. ai

Free

Pro : 16,99 $/mois par utilisateur

Entreprise : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Otter. ai

G2 : 4. 3/5 (plus de 290 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 90 avis)

🧠 Fait amusant : Les Grecs de l'Antiquité étaient des pionniers dans la prise de notes et soulignaient l'importance culturelle de la documentation des connaissances. Ils tenaient méticuleusement des registres personnels afin de préserver les pensées philosophiques, les évènements historiques et les observations scientifiques.

5. IA Note Taker de Tactiq (Idéal pour la transcription en temps réel avec étiquettes et captures d'écran)

via Tactiq

Conçu pour les professionnels et les managers, Tactiq Note Taker d'OpenAI transcrit vos réunions en direct, garantissant que chaque détail critique est capturé avec précision.

Il s'intègre à Microsoft Teams, Google Meet et Zoom, éliminant ainsi les tracas liés à la prise de notes manuelle. Suivant la méthode de prise de notes par phrase, Tactiq capture chaque déclaration au fur et à mesure qu'elle est faite, garantissant ainsi la préservation du contexte et des nuances de la discussion.

Les meilleures fonctionnalités de Tactiq IA Note Taker

Utilisez l'IA pour générer automatiquement des mises à jour complètes sur les projets, y compris les évènements, les échéances, les discussions, les prochaines étapes, les notes et les points à retenir

Marquez les affectations, les décisions et les questions avec des étiquettes, des libellés ou des commentaires personnalisés pour obtenir des transcriptions en direct

Ajoutez des captures d'écran directement à votre transcription pour conserver les moments critiques et les références spécifiques en vue d'un examen ultérieur

Limites de l'IA Note Taker de Tactiq

Certains utilisateurs rapportent que les fonctionnalités d'IA de Tactiq peuvent être complexes à configurer et à personnaliser au départ

Tactiq fonctionne comme une extension Chrome, ce qui limite son utilisation aux utilisateurs du navigateur Chrome

Tarifs de Tactiq IA Note Taker

Free

Pro : 12 $/mois par utilisateur

Équipe : 20 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Tactiq's AI Note Taker

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? John Locke a joué un rôle important dans l'amélioration de la convivialité des carnets de notes courants. Il a introduit un système d'indexation efficace qui permet aux utilisateurs de classer et de récupérer efficacement les informations. Cela facilite la prise de notes structurée, même à l'époque moderne.

6. tl;dv (Idéal pour les résumés de réunions intégrés au CRM et l'automatisation des flux de travail)

tl;dv est un logiciel de compte rendu de réunion basé sur l'IA destiné aux professionnels et aux managers qui utilisent Microsoft Teams. S'il enregistre, transcrit et met en évidence des moments de réunion, il se concentre principalement sur le résumé post-réunion.

Grâce à une intégration CRM transparente, des informations basées sur l'IA et la possibilité de mettre en forme les résumés de manière personnalisée, tl;dv facilite le suivi, les rapports et la prise de décision. Que vous ayez besoin d'extraire les commentaires des clients, de suivre les objections lors des appels des équipes commerciales ou d'identifier les points faibles des produits, les agents IA de tl;dv s'en chargent.

tl;dv meilleures fonctionnalités

Remplissez automatiquement les champs CRM avec les données pertinentes de la réunion, éliminant ainsi l'entrée manuelle dans HubSpot, Salesforce et plus de 6 000 autres plateformes

Programmez des invites, instructions, basées sur l'IA pour analyser les réunions passées et futures et en tirer des enseignements spécifiques, avec des rapports envoyés directement dans votre boîte de réception

Transcrivez et résumez les réunions dans plus de 30 langues pour une collaboration mondiale

Appliquez des modèles et des playbooks structurés pour garantir la cohérence entre les réunions

tl;dv limitations

Aucune fonctionnalité intégrée pour analyser les émotions visibles des participants dans les vidéos, ce qui pourrait fournir des informations plus approfondies

Il n'offre pas de vocabulaire personnalisé, ce qui peut être important pour les termes ou les champs spécialisés

tl;dv pricing

Free

Pro : 29 $/mois par utilisateur

Entreprise : 98 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis

G2 : 4. 7/5 (plus de 300 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? La taille du marché de la prise de notes par IA devrait atteindre environ 2 545 millions de dollars d'ici 2033, avec un taux de croissance annuel composé de 18,9 %.

7. Supernormal (Idéal pour extraire des informations clés et répondre aux requêtes liées aux réunions)

via Supernormal

Le prochain sur cette liste de preneurs de notes IA pour Microsoft Teams est Supernormal. Cet outil s'intègre parfaitement à Microsoft Teams, transcrivant les réunions et capturant les points clés en temps réel.

Son assistant basé sur l'IA, Norma, capture des notes de réunion détaillées en temps réel. Contrairement aux outils de transcription classiques, Norma extrait les informations clés, identifie les tâches et répond aux requêtes pendant ou après la réunion. Il vous permet même de personnaliser le nom du bot preneur de notes au sein de Microsoft Teams pour une expérience d'équipe transparente.

Fonctionnalités exceptionnelles

Détectez automatiquement les tâches dans les discussions et attribuez-les aux membres concernés de l'équipe dans Asana, Trello, ClickUp et Linear

Localisez rapidement des moments spécifiques dans les sections de transcription horodatées

Standardisez la mise en forme des notes grâce à des modèles adaptés aux différents types de réunions, tels que les appels des équipes commerciales, les points de contrôle des équipes et les briefings des clients

Recevez des e-mails récapitulatifs résumant les discussions clés, aidant les équipes à se préparer pour la semaine à venir

Limites exceptionnelles

Les utilisateurs se plaignent de la mauvaise qualité des résultats obtenus à partir des modèles prédéfinis de l'outil

Il ne transcrit pas les réunions hors ligne

Prix exceptionnel

Free

Pro : 18 $/mois par utilisateur

Entreprise : 29 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques exceptionnelles

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? Les preneurs de notes IA utilisent des technologies telles que les modèles de langage à grande échelle (LLM) et la reconnaissance vocale automatique (ASR) pour améliorer la précision et la compréhension du contexte.

8. Krisp AI Meeting Assistant (Idéal pour détecter les éléments d'action et les modèles de réunion structurés)

Fidèle à son nom, Krisp fournit des transcriptions claires pour les réunions Microsoft Teams. Outre la prise de notes de base, Krisp détecte les tâches à accomplir dans les discussions de la réunion. Les tâches sont automatiquement extraites, classées et attribuées aux membres concernés de l'équipe, ce qui garantit que tous les suivis sont clairs et traçables.

De plus, Krisp améliore l'efficacité en proposant des modèles de prise de notes prêts à l'emploi pour les notes de réunion. Ces modèles organisent les points de discussion clés, les décisions et les prochaines étapes de manière structurée, ce qui facilite le partage et la distribution des notes entre les membres de l'équipe.

Les meilleures fonctionnalités de l'assistant de réunion Krisp IA

Détectez les points d'action dans les discussions et attribuez-les aux membres de l'équipe sans changer de contexte

Liez la prise de notes et la distribution à des réunions planifiées pour un flux de travail automatisé

Tirez parti de la compatibilité gratuite avec les plug-ins pour travailler avec Microsoft Teams et d'autres plateformes de réunion

Limites de l'assistant de réunion Krisp IA

Actuellement, Krisp ne peut se connecter qu'à un seul calendrier à la fois

Les fonctionnalités de transcription et de prise de notes des réunions n'assurent actuellement l'assistance qu'en anglais

Tarification de l'assistant de réunion Krisp IA

Free

Pro : 16 $/mois par utilisateur

Entreprise : 30 $/mois par utilisateur

évaluations et commentaires sur Krisp AI Meeting Assistant*

G2 : 4. 7/5 (plus de 550 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : Utilisez des couleurs pour mettre en évidence différentes sections de vos notes. Le rouge peut être utilisé pour les informations importantes, les points clés et les avertissements, tandis que le bleu peut mettre en évidence les définitions, les concepts principaux et les idées clés. Le vert est idéal pour les exemples et les applications, le jaune pour les questions et le violet pour le vocabulaire.

9. Application Huddles (Idéale pour la suppression du bruit et la clarté de la voix dans les transcriptions)

Huddles est un outil de pointe de suppression du bruit et d'amélioration de la voix qui offre un son cristallin lors des réunions virtuelles. Il élimine les bruits de fond tels que le clavier, les aboiements de chiens ou les bruits de construction, garantissant ainsi des comptes rendus de réunion précis.

Dans les discussions rapides où plusieurs participants s'expriment simultanément, la fonctionnalité Voice Clarity de Microsoft Teams améliore l'intelligibilité de la parole. Il est ainsi plus facile de différencier les intervenants et de produire des résumés cohérents.

Les meilleures fonctionnalités de l'application Huddles

Assurez la sécurité des données grâce au traitement audio local, qui garantit la confidentialité des informations sensibles

Réduisez les erreurs d'interprétation en éliminant les problèmes de mauvaise qualité audio grâce à la suppression de l'écho acoustique et de l'écho acoustique

Créez des agendas concis en utilisant l'IA pour guider les discussions et encourager les membres de l'équipe à se préparer à l'avance

Réunions quotidiennes. Limites de l'application

L'application ne se synchronise pas avec les calendriers des utilisateurs

Les utilisateurs se plaignent de ne pas disposer de connexions API améliorées pour faciliter une meilleure interopérabilité avec d'autres plateformes

prix de l'application Huddles*

Free

Pro : 19 $ par mois et par utilisateur

Business : 19 $ par mois et par utilisateur

Réunions quotidiennes. Évaluations et avis sur l'application

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? Les organisations qui utilisent des outils de prise de notes basés sur l'IA ont constaté une réduction allant jusqu'à 30 % du temps passé à organiser les notes après les réunions.

10. Bluedot's AI-Powered Note Taker (Idéal pour la transcription d'arrière-plan gratuite avec une précision spécifique à l'industrie)

Bluedot capture, organise et partage les notes de réunion dans Microsoft Teams sans avoir besoin de robots pour se joindre à vos appels. Il travaille discrètement en arrière-plan, transcrivant et résumant automatiquement les discussions. Les transcriptions mettent en évidence les points clés, les éléments d'action et les décisions, ce qui facilite le suivi.

Un atout majeur ? Bluedot reconnaît avec précision les termes techniques et le jargon du secteur, de sorte que même les discussions spécialisées sont transcrites avec clarté.

Les meilleures fonctionnalités de Bluedot, le preneur de notes optimisé par l'IA

Paramétrez des permissions spécifiques d'affichage, de modification et de partage pour garantir la sécurité des informations confidentielles

Distribution des résumés de réunion aux équipes pour que tous les participants restent informés

Utilisez l'IA pour les réunions et effectuez une recherche rapide par mot-clé pour localiser les notes de réunion importantes sans rejouer les enregistrements

Générez automatiquement des suivis et des éléments d'action pour que les équipes restent alignées sur les prochaines étapes

Limites de Bluedot, le preneur de notes basé sur l'IA

Manque d'intégrations CRM étendues, ce qui limite la possibilité de synchroniser les appels enregistrés avec des plateformes telles que liftOS

Options limitées de personnalisation des résumés de réunion, ce qui affecte la compréhension des interactions avec les clients

tarif de Bluedot pour la prise de notes assistée par IA*

Free

Basic : 18 $/mois par utilisateur

Pro : 25 $/mois par utilisateur

Entreprise : 39 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur les preneurs de notes basés sur l'IA de Bluedot

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

🤝 Rappel amical : Les preneurs de notes sont utiles, mais révisez, affinez et personnalisez toujours vos notes générées par l'IA pour plus de précision et de clarté.

Découvrez le meilleur outil basé sur l'IA : ClickUp

Nous avons passé en revue certaines des meilleures applications de prise de notes par IA pour Microsoft Teams, chacune offrant des fonctionnalités uniques pour améliorer la façon dont vous capturez, organisez et agissez sur les informations issues des réunions.

Mais si vous recherchez des fonctionnalités avancées qui améliorent la productivité de votre équipe au-delà de la transcription des réunions, ClickUp se démarque des autres.

Avec ClickUp AI Notetaker, vous obtenez des résumés de réunion automatisés, vous n'avez donc pas à vous soucier des détails importants qui pourraient vous échapper. ClickUp Docs offre un espace collaboratif pour stocker, organiser et affiner vos notes. Et avec ClickUp Brain, l'IA va encore plus loin : elle vous aide à rédiger, résumer et récupérer des informations instantanément, rendant votre environnement de travail vraiment plus intelligent.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp, c'est gratuit ! ✅