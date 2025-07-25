Plus de 30 suggestions Leonardo IA pour créer des visuels époustouflants

Imaginez une métropole lumineuse située sur une planète extraterrestre, avec des gratte-ciel constitués de structures cristallines et des rivières de néons qui fluisent dans les rues.

Il y a quelques années, transformer de telles idées en réalité visuelle nécessitait une équipe de designers experts et d'artistes visuels équipés d'outils haut de gamme.

Grâce à l'IA générative, même ceux qui n'ont aucune expérience en design peuvent désormais créer des visuels incroyablement époustouflants en quelques minutes. Imaginez maintenant disposer d'une telle puissance créative à portée de main, grâce à une plateforme telle que Leonardo AI.

Dans cet article de blog, nous vous présentons plus de 30 exemples d'invites Leonardo IA que vous pouvez modifier, réorganiser ou utiliser comme source d'inspiration pour créer vos propres chefs-d'œuvre visuels.

Il est temps de retrousser nos manches ! 💁‍♀️

⏰ Résumé en 60 secondes Leonardo /IA est une plateforme d'IA générative qui transforme des invites de texte en images, textures et concepts artistiques. Des fonctionnalités telles que la formation de modèles personnalisés, la conversion d'images en invites et la création de storyboards permettent aux utilisateurs d'affiner leurs visuels avec précision. La maîtrise des invites stimule la créativité et l'efficacité. Des invites structurées permettent de générer des images précises et de haute qualité, tout en réduisant le temps et l'effort nécessaires. ClickUp aide à gérer les visuels générés par l'IA. Grâce à des outils tels que Whiteboards, Docs et Brain, les équipes peuvent organiser leurs idées, collaborer et rationaliser leurs flux de travail créatifs.

Comprendre Leonardo IA

Leonardo IA (racheté par Canva) est une plateforme d'IA générative qui utilise des algorithmes ML avancés pour transformer des invites textuelles en images, illustrations, textures et concepts artistiques de haute qualité.

via Leonardo IA

Il fournit également aux utilisateurs des options de personnalisation avancées pour affiner, manipuler et perfectionner leurs créations sans leur donner un aspect artificiel ou incohérent. Cela est particulièrement utile pour les développeurs de jeux, les designers et les artistes qui ont besoin d'un contrôle précis sur leurs créations.

Principales fonctionnalités de Leonardo IA

Formation personnalisée du modèle : formez l'IA à l'aide de vos propres images afin de créer des visuels qui correspondent à votre style, votre marque ou votre vision artistique.

Image-to-prompt : téléchargez une image et l'IA générera une invite, des instructions pour vous aider à recréer ou à affiner sans effort des visuels similaires.

Aide à la suggestion IA : obtenez des suggestions plus intelligentes avec des adjectifs, des adverbes et des émotions suggérés pour améliorer vos résultats.

Storyboarding : créez facilement une séquence d'images pour mapper des scénarios, des campagnes marketing ou des concepts de jeux.

Mode privé : préservez la confidentialité de vos créations grâce à un simple activer/désactiver pour plus de confidentialité.

Pourquoi est-il essentiel de maîtriser les invites ?

Leonardo IA transforme vos idées en visuels époustouflants en quelques minutes, mais seulement si vous lui donnez les bonnes invites. Plus précisément, plus vous êtes clair, meilleurs seront les résultats.

Voyons donc pourquoi vous devez maîtriser les invites Leonardo IA :

Des résultats précis : une invite bien définie aide l'IA à comprendre le style, la composition et les détails exacts que vous souhaitez voir apparaître dans vos images.

Réduit les essais et les erreurs : des invites claires empêchent l'IA de produire des visuels aléatoires ou inadaptés, ce qui réduit le nombre de révisions nécessaires.

Améliore le contrôle créatif : des instructions spécifiques vous permettent d'ajuster avec précision l'éclairage, la perspective et les effets artistiques sans avoir besoin de retouches ultérieures.

Améliore la scalabilité : des invites efficaces permettent de générer plusieurs variantes d'un même concept tout en assurant la maintenance.

Optimise les coûts et l'efficacité : des invites bien structurées vous aident à générer des résultats de haute qualité, réduisant ainsi votre dépendance à l'égard de designers coûteux pour les premières ébauches.

🔍 Le saviez-vous ? Certains modèles d'IA peuvent rédiger leurs propres invites ! L'Automatic Prompt Engineer (APE) génère, teste et sélectionne les invites les plus performantes, tout cela de manière autonome.

Exemples d'invites, instructions Leonardo IA

Leonardo AI fusionne l'IA et le graphisme pour créer tout type d'œuvres, des mondes fantastiques oniriques aux portraits cinématographiques.

Pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats, nous avons rassemblé plus de 30 suggestions Leonardo IA que vous pouvez utiliser comme source d'inspiration ou essayer par vous-même (il est temps de donner vie à votre ingénieur de suggestions intérieur !) 👇

Invites pour générer des images fantastiques et mythologiques

Voici quelques invites et images générées par Leonardo IA sur les créatures mythiques, les figures héroïques et les réalités enchantées.

1. Femme Black Canary vêtue d'un tissu léopard

Invite, instructions : une super-héroïne inspirée de Black Canary, combinée à un design sur le thème du léopard, se tenant debout au milieu d'un paysage urbain animé. Elle porte un costume élaboré avec des fonctionnalités léopard et des accents de cuir noir.

💡Conseil de pro : intégrez toujours des éléments narratifs cinématographiques. Utilisez des descripteurs précis qui ajoutent de la profondeur, comme un éclairage dramatique, des matériaux texturés et un contexte environnemental évocateur, pour transformer des descriptions de caractères basiques en scènes visuellement riches.

2. Un dragon photoréaliste sur des montagnes médiévales

Invite, instructions: un dragon noir majestueux et très détaillé perché sur une colline rocheuse, surplombant une vallée luxuriante avec une rivière sinueuse et des montagnes lointaines.

3. Un samouraï solitaire marchant dans une forêt de bambous

Invite, instructions : un samouraï solitaire armé d'un katana, marchant dans une forêt de bambous brumeuse au crépuscule, avec une lueur douce et ardente en arrière-plan, des reflets dans l'eau, une composition cinématographique, un style anime très détaillé, un éclairage dynamique, un brouillard volumétrique et des textures complexes.

La plupart des outils d'IA utilisent par défaut des images carrées, mais l'utilisation de formats personnalisés permet un meilleur cadrage. Cinématographique (21:9 ou 16:9) : idéal pour les paysages et les scènes d'action dynamiques.

Vertical (9:16 ou 4:5) : idéal pour les portraits adaptés aux mobiles avec des arrière-plans immersifs.

Extrêmement ultra-large (32:9) : idéal pour les prises de vue panoramiques

4. Une photographie d'un temple ancien aux détails complexes

Invite, instructions : un ancien complexe de temples indiens avec des sculptures en pierre complexes et des teintes de grès vives, éclairé par la douce lumière du soleil. L'architecture est majestueuse, entourée d'une végétation luxuriante, avec une atmosphère sereine et intemporelle rendue dans un style photoréaliste et cinématographique.

Invites, instructions pour générer des visuels d'architecture et de design d'intérieur

Voici quelques invites, instructions que nous avons essayées pour créer des intérieurs, des architectures et des concepts artistiques futuristes époustouflants avec Leonardo IA :

5. Maison moderne avec piscine à débordement et affichant l'océan

Invite, instructions : La maison présente une fonctionnalité de design suspendu saisissant, avec une piscine à débordement qui se fond harmonieusement dans l'océan. Entourée d'un aménagement paysager minimaliste avec des plantes indigènes, la terrasse vitrée affiche une vue imprenable sur la mer et l'horizon. Une lumière chaleureuse renforce l'atmosphère sereine et moderne.

🖌️Informations supplémentaires : Nous avons utilisé Leonardo Kino XL et choisi l'option de préréglage Cinematic pour créer cette image.

6. Affinez l'éclairage de cette image de gratte-ciel urbain

Invite, instructions : Un immeuble d'entreprise moderne avec une façade bleue élégante, de grandes baies vitrées reflétant les toits de la ville, le logo ClickUp bien visible en haut en lettres blanches grasses, un environnement urbain avec des gratte-ciel en arrière-plan, un éclairage chaud à l'heure dorée, très détaillé, photoréaliste, style architectural professionnel.

7. Architecture futuriste dans le désert

Invite, instructions : une structure architecturale futuriste au milieu d'un vaste paysage désertique, avec un design élégant et incurvé en verre et en béton. Entourée de dunes de sable et de montagnes lointaines sous un ciel bleu clair, la scène combine le minimalisme moderne avec une atmosphère surréaliste et fantastique. Éclairage ultra-détaillé et cinématographique.

8. Salon de thé japonais minimaliste avec une fonctionnalité d'éclairage tamisé

Invite : un salon de thé japonais serein avec des tatamis traditionnels, une table basse en bois et une vue dégagée affichant un jardin luxuriant et paisible. La scène est minimaliste, avec des fonctionnalités en bois naturel, un éclairage tamisé et une atmosphère paisible.

9. Intérieur d'une église médiévale richement décorée

Invite, instructions : intérieur d'une église médiévale, plafonds voûtés, fresques complexes, vitraux, bancs en bois détaillés, autel doré, éclairage chaleureux des lustres, lumière du soleil se reflétant sur le sol en pierre, photoréaliste, très détaillé.

🎯N'oubliez pas : Leonardo IA travaille mieux avec des phrases courtes et descriptives plutôt qu'avec des phrases longues et compliquées, alors rédigez des invitations claires.

10. Un manoir gothique envoûtant

Invite, instructions : un manoir gothique abandonné avec des arches complexes, un lustre poussiéreux, des rideaux de velours rouge déchirés, des planchers en bois cassés, une lumière tamisée filtrant à travers de hautes fenêtres et une atmosphère étrangement inquiétante.

Invites pour générer des visualisations de la nature et des paysages

Utilisons maintenant Leonardo IA pour créer des scènes naturelles réalistes dans des forêts sereines et des montagnes majestueuses 👇

11. Magnifique oiseau sur un arbre en fleurs

Invite : un oiseau aux couleurs vives perché sur une branche de cerisier en fleurs au printemps, avec une fonctionnalité de plumage bleu, jaune et rouge, un arrière-plan flou avec des fleurs, des pétales tombant doucement et une lumière chaude. Ultra-détaillé, photo-réaliste en 8K avec un éclairage naturel et des couleurs vives.

12. Un ours polaire féroce incarnant la puissance brute et le drame de la nature

Invite: Un ours polaire puissant chargeant à travers un paysage enneigé sous un ciel sombre et orageux, éclairé par un éclair brillant, la neige tourbillonnant autour, cinématographique et photoréaliste, très détaillé, atmosphère dramatique.

💡Conseil de pro : utilisez le double empilement en profondeur pour forcer les générateurs IA à créer des couches naturelles, comme le ferait un appareil photo. Au lieu de laisser l'IA décider de la profondeur, séparez manuellement le premier plan, le plan intermédiaire et l'arrière-plan dans votre invite, instructions. Exemple : « Un chevalier net (au premier plan), des ruines couvertes de brume s'estompant au loin (au milieu), un ciel rouge sang (à l'arrière-plan, légèrement flou). »

13. Feuilles d'automne dorées sur un lac serein

Invite, instructions : Une scène automnale sereine au bord d'un lac tranquille, où des feuilles dorées et rouges tombent doucement d'un grand chêne. Le lac reflète les teintes douces du ciel du soir, créant une atmosphère onirique et paisible. De légères ondulations à la surface de l'eau ajoutent au réalisme, et une douce brise fait flotter les feuilles restantes dans les airs. La scène est illuminée par une lumière chaude et dorée, qui renforce l'ambiance automnale chaleureuse. Éclairage cinématographique ultra-détaillé et photoréaliste

14. Gros plan photoréaliste d'un tournesol éclatant

Invite, instructions : gros plan photoréaliste de tournesols jaunes éclatants aux feuilles d'un vert intense, disposés sur un fond sombre texturé.

15. Gros plan sur un flamant rose de la taille d'un doigt

Invite : gros plan d'un flamant rose miniature perché délicatement sur le bout d'un doigt humain, avec un coucher de soleil chaud et doré en paramètre. Les plumes du flamant sont détaillées et douces, avec des teintes roses vives et des textures complexes.

Invites pour générer des concepts de science-fiction et futuristes

16. Femme chef rebelle en tenue cyberpunk

Invite, instructions : Rogue, une féroce leader de 30 ans à la tête de la résistance Eclipse Down, se tient debout avec assurance. Ses longs cheveux bruns aux dreadlocks bleutés fluisent sous le clair de lune. Elle porte une tenue de combat noire dotée de fonctionnalités cybernétiques, d'un insigne métallique et de pantalons noirs rehaussés de touches bleu néon. Le paysage urbain futuriste derrière elle brille de mille feux grâce aux hologrammes et aux lumières artificielles, soulignant sa présence imposante.

🔍Le saviez-vous ? Vous pouvez utiliser l'onglet Negative Prompt (Invite négative) de Leonardo IA pour supprimer les éléments indésirables d'une image. Pour commencer, vous pouvez saisir des éléments tels que « effets flous », « mains déformées » ou « pas d'image caricaturale ».

17. Homme portant un masque à gaz dans une ville dystopique

Invite, instructions : un homme sombre portant un masque à gaz futuriste dans un paysage urbain dystopique trempé par la pluie, éclairé par de douces lumières néon. Le paramètre est sombre et cinématographique, avec des gouttes de pluie détaillées qui reflètent la lueur de la ville. Ultra-réaliste et atmosphérique, avec une touche de science-fiction.

18. Vaisseau spatial extraterrestre planant au coucher du soleil au-dessus d'un lac paisible

Invite, instructions : une peinture numérique représentant un immense vaisseau spatial extraterrestre planant au-dessus d'un paysage serein au coucher du soleil, projetant des reflets sur un lac calme en contrebas.

19. Image photoréaliste de Mercure

Invite, instructions : Une planète massive et lumineuse domine l'horizon extraterrestre, projetant une lumière orange chaude sur un terrain rocailleux et aride parsemé de rochers sphériques. Une rivière sinueuse reflète la lueur des deux soleils se couchant à l'horizon, sous un ciel cosmique clair et étoilé. Image cinématographique, ultra-détaillée et photoréaliste.

🔖 Rappel amical : utilisez beaucoup de verbes d'action et de directives cinématographiques dans vos invites, instructions. Par exemple,❌ « Un guerrier sur un champ de bataille » → Ennuyeux✅ « Un guerrier marqué par les combats, serrant son épée, sous une pluie battante, tandis que des braises tourbillonnent dans l'air enfumé » → On se sent vivant

20. Chambre sous-marine futuriste et luxueuse

Invite, instructions : une chambre sous-marine futuriste avec un mobilier blanc élégant et moderne et de grandes baies vitrées offrant une vue sur la vie marine et les récifs coralliens.

Invites et instructions pour générer de l'art abstrait

Discutons maintenant de quelques invites d'art IA que vous pouvez intégrer dans des générateurs d'art IA pour donner vie à vos idées abstraites 👇

21. Affiche représentant un chat avec un motif géométrique abstrait

Invite : un design de type affiche avec une fonctionnalité de chat stylisé sur un fond patchwork floral aux couleurs vives, regardant légèrement vers le haut, avec des couleurs vives, des lignes épurées et des motifs complexes, inspiré de l'art populaire moderne.

22. Ajoutez un arrière-plan rétro à une image de voiture vintage

Invite, instructions : améliorez l'arrière-plan d'une voiture rouge vintage garée dans un champ verdoyant en ajoutant un ciel rétro avec des rayons de soleil, des montagnes lointaines et de grands palmiers. Utilisez des tons chauds et audacieux avec une esthétique nostalgique des années 1970. Ne touchez pas à la voiture et intégrez l'arrière-plan de manière homogène.

23. Dressage de la table du petit-déjeuner

Suggestion : une œuvre d'art numérique photoréaliste représentant une table rustique en bois recouverte de divers fruits frais, de pain artisanal et d'un verre de miel coulant sur des crêpes chaudes. Une lumière naturelle douce met en valeur les textures et les couleurs, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante.

24. Photographie d'une cerise mûre luxuriante

Invite : une photographie d'une seule cerise rouge brillante avec une tige verte, posée sur un tissu doux de couleur crème. L'éclairage est naturel et diffus, créant une composition minimaliste et élégante avec une faible profondeur de champ pour la mise au point.

25. Tasse de café fumante dans un café confortable avec un paramètre de confort

Invite, instructions : une image photoréaliste d'une tasse de café fumante sur un smartphone, posée sur une table de café en bois. L'arrière-plan présente une fonctionnalité d'éclairage ambiant chaleureux provenant de lampes suspendues de style industriel et un intérieur de café moderne et confortable avec de grandes fenêtres et des détails flous.

26. Un hamburger juteux dans un restaurant avec paramètres

Invite, instructions : gros plan photoréaliste d'un cheeseburger juteux avec de la laitue, des tomates et un pain brillant, entouré de bols de frites, de biscuits et de snacks sur un tableau en bois. L'arrière-plan montre l'ambiance floue et chaleureusement éclairée d'un restaurant où des gens sont en train de manger.

Autres invitations Leonardo

27. Amélioration de l'éclairage des portraits

Invite : Affinez l'image d'une femme souriante en améliorant l'éclairage doux sur son visage et en ajoutant plus de profondeur au paysage urbain flou en arrière-plan.

28. Vue aérienne d'un marché animé

Invite, instructions : vue aérienne d'un marché en plein air animé avec des étals de couleur, des acheteurs affairés et des motifs complexes de marchandises disposées symétriquement.

29. Photo prise au téléobjectif d'un cerf sortant d'une forêt

Invite: Photo prise au téléobjectif d'un cerf dans une clairière, entouré d'une brume légère et d'un feuillage lointain et flou.

30. Capturez une personne regardant par la fenêtre

Invite : plan moyen d'une personne regardant par la fenêtre, avec les lumières de la ville reflétées dans la vitre et un arrière-plan intérieur flou.

31. Réalisez une photo macro très détaillée des rouages d'une horloge en mouvement.

Invite, instructions : gros plan macro sur les rouages d'une horloge en mouvement, avec des reflets complexes et des détails métalliques nets. Ultra-détaillé et précis.

32. Afficher une vue en profondeur d'une forêt en automne

Invite, instructions : vue en profondeur d'un sentier forestier bordé de feuilles d'automne de couleur, avec la lumière du soleil filtrant à travers les arbres et un arrière-plan flou représentant des bois lointains.

Voici donc un résumé des exemples d'invites, d'instructions Leonardo AI les plus précis, nuancés et élaborés dont vous pouvez vous inspirer !

Créez vos propres invitations pour Leonardo IA

Maintenant que vous avez vu certaines des plus belles œuvres d'art que Leonardo /IA peut créer, laissez-nous vous guider à travers une approche systématique pour élaborer des invites efficaces.

1. Commencez par définir une vision claire

Le processus de génération d'invites commence bien avant que vous ne cliquiez sur la barre d'invites. Il commence par une vision claire et détaillée de ce que vous souhaitez créer.

Ne vous précipitez pas dans le processus. Prenez plutôt le temps de rassembler des sources d'inspiration et des références afin de créer des invites détaillées. Mieux encore, utilisez des modèles de moodboards et des tableaux d'idées pour organiser vos pensées lors de vos séances de brainstorming.

Cette approche vous aidera à réfléchir clairement aux palettes de couleurs, aux styles artistiques et aux thèmes, jetant ainsi les bases d'une invite bien conçue.

2. Définissez et décrivez votre sujet

Le sujet est la première chose que vous devez saisir dans le générateur de suggestions d'IA. Il s'agit du point focal (élément central) d'une image, qui définit l'étape pour que vos suggestions d'images IA puissent opérer leur travail.

Un sujet peut être quelque chose d'aussi simple qu'un arbre. Cependant, la clé ici est d'être aussi précis que possible. Pensez à des attributs tels que la couleur, la taille, la texture, l'emplacement ou toute autre fonctionnalité unique qui permet au sujet de se démarquer.

Si vous ne savez pas comment rédiger une description de sujet, voici quelques questions auxquelles vous devriez essayer de répondre : 👉Quel est le sujet ? Par exemple, une personne, un animal, un objet ou une scène. 👉Y a-t-il un verbe d'action qui peut décrire le sujet ? Par exemple, marcher, voler, se reposer. 👉Quel type d'ambiance ou d'émotion le sujet véhicule-t-il ? Par exemple, paisible, mystérieux, vivant.👉Quel est l'emplacement du sujet ? Par exemple, dans une forêt, sur un toit futuriste, sous un ciel étoilé👉Quels détails rendent le sujet unique ? Par exemple, des yeux brillants, des motifs complexes

Dans notre exemple, au lieu de simplement « un arbre », un meilleur sujet pour la génération d'images par /IA/ pourrait être « un chêne centenaire aux racines tortueuses ».

3. Améliorez l'invite, les instructions avec des modificateurs

Les modificateurs sont des éléments descriptifs qui transforment vos idées en un résultat nuancé.

Ce sont les « détails supplémentaires » qui définissent l'apparence, l'atmosphère ou l'interaction de votre sujet avec son environnement, couvrant des aspects tels que le style, la composition, l'éclairage, les textures, etc.

Une fiche pratique récapitulant les mots que vous pouvez utiliser pour décrire différents modificateurs :

Modificateur Description Aide-mémoire Style Spécifiez le style artistique d'une image Cyberpunk, Anime, Rendu 3D, Photoréaliste, Aquarelle, Abstrait, Gothique Éclairage Décrivez comment la lumière interagit avec le sujet ou l'arrière-plan. Éclairage de studio, rayonnant, néons, tamisé, heure dorée, studio, lueur douce Humeur Précisez le ton émotionnel ou l'atmosphère de l'image. Fantaisiste, tranquille, joyeux, intense, mélancolique Texture Définissez l'ambiance ou les détails de surface d'une image Rugueux, pavé, brillant, velouté, chatoyant, craquelé Composition Décrivez la disposition des éléments dans un cadre. Symétrique, centré, mise au point moyenne, panoramique, gros plan, grand angle Angles de caméra et objectifs Indiquez si vous avez un appareil photo et un objectif spécifiques en tête. Nikon D850, Canon EOS R6 Mark II, 70 mm, 35 mm, 85 mm, 135 mm+, 300 mm+, 800 mm Environnement Décrivez le paramètre dans lequel se trouve le sujet. Forêt brumeuse, horizon urbain, prairie enchantée, désert aride, ville dystopique

4. Soyez précis avec des invitations et des instructions négatives

Ensuite, c'est ici que vous indiquez spécifiquement à Leonardo / IA ce que vous ne voulez pas voir dans l'image.

Il peut s'agir d'une fonctionnalité, d'un style ou d'un élément spécifique qui peut déformer l'image et la rendre moins attrayante.

Quelques mots-clés négatifs pour Leonardo IA que vous pouvez enregistrer pour vous-même : Pas de couleurs vives

Pas d'image floue

Pas d'image caricaturale

Pas de visage cloné

Pas de titres bizarres

Pas de strabisme

Vous pouvez ajouter ces détails directement dans votre invite, mais il est beaucoup plus facile d'utiliser la fonctionnalité de suggestion négative de Leonardo IA. Elle vous aide à affiner vos résultats sans encombrer votre invite principale.

5. Hiérarchisez les séquences

Maintenant que vous avez affiné vos invitations à l'aide de modificateurs et de mots-clés négatifs, il est temps de les classer par commande. Classez-les par commande d'importance afin de guider l'IA et d'obtenir le meilleur résultat.

Et voici une structure d'invite, d'instructions qui vaut la peine d'être conservée à portée de main :

Sujet descriptif + style + composition + éclairage couleur + détails de rendu supplémentaires + suggestion négative

Explorons maintenant quelques conseils pratiques qui vous aideront à créer des invites IA encore plus efficaces :

