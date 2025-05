14 modèles de formulaires d'actions correctives gratuits pour 2025

Chaque entreprise est confrontée à des défis, mais le véritable test réside dans la manière dont ces défis sont résolus.

Lorsqu'un processus échoue ou qu'un produit ne répond pas aux attentes, il ne suffit pas de simplement corriger le problème. Les actions correctives consistent à comprendre ce qui n'a pas fonctionné et à mettre en œuvre des mesures pour éviter que cela ne se reproduise

Disposer des bons outils fait toute la différence. Les modèles de formulaires d'actions correctives sont votre feuille de route pour identifier les problèmes, assumer vos responsabilités et conduire des changements significatifs.

Pour vous aider à démarrer, nous avons rassemblé 14 modèles gratuits de formulaires d'actions correctives conçus pour garantir la conformité et prévenir les problèmes futurs. Commençons à explorer ! 🔦

Que sont les modèles de formulaires d'actions correctives ?

Un modèle de formulaire d'action corrective est un document structuré utilisé pour identifier, documenter et résoudre les problèmes au sein des processus, produits ou services d'une organisation. Il permet d'analyser les causes profondes, de planifier les actions correctives et de suivre leur mise en œuvre afin d'éviter toute périodicité.

Les équipes d'assurance qualité, les responsables de la conformité et les responsables de l'amélioration des processus utilisent des formulaires d'actions correctives pour résoudre les problèmes de manière systématique. Ces formulaires permettent de documenter les problèmes, de suivre les actions correctives et de favoriser l'amélioration continue en évitant les problèmes récurrents.

Les éléments clés du plan d'action corrective comprennent :

Description du problème : Détails du problème, y compris quand et où il s'est produit

Analyse des causes profondes : Enquête visant à déterminer la cause sous-jacente

Actions correctives : Étapes pour résoudre le problème, responsabilités assignées et délais

Forfait de mise en œuvre : Échéancier de mise en œuvre des actions correctives

Vérification et suivi : Contrôle de l'efficacité des mesures correctives

🧠 Fait amusant : Le concept d'action corrective remonte aux premiers systèmes de contrôle qualité, où les fabricants l'utilisaient pour réduire les défauts des produits et améliorer les processus.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de formulaire de mesure corrective ?

Un modèle de formulaire d'action corrective bien structuré garantit que les problèmes sont efficacement identifiés, analysés et résolus pour éviter toute périodicité. Il doit idéalement inclure :

Sections clairement définies : Fournit des zones distinctes pour la description du problème, l'investigation, l'analyse des causes profondes, les actions correctives et le suivi

*mise en forme standardisée : utilise des libellés et une disposition cohérents pour faciliter la navigation lors de l'entrée des données

Responsabilités attribuées : Spécifie qui est responsable de la mise en œuvre et du suivi de l'action corrective

*champs détaillés sur les incidents : enregistrent la date exacte, l'emplacement et les conditions de la non-conformité identifiée

*section de suivi d'audit : conserve les enregistrements des mises à jour, des révisions et des efforts d'amélioration continue

*analyse des causes profondes : nécessite des preuves spécifiques, des étapes d'analyse et des justifications pour identifier la cause

*documentation et suivi : Décrit comment mettre en forme de manière organisée les mises à jour, les approbations et le statut d'achèvement pour référence ultérieure

Évaluation des risques : Intègre des outils de gestion de la conformité pour garantir que les actions respectent les réglementations du secteur et les politiques de l'entreprise tout en atténuant les risques

🔍 Le saviez-vous ? Le terme « CAPA » (Corrective and Preventive Action) est largement utilisé dans les secteurs réglementés tels que la santé et l'industrie pour résoudre les problèmes et éviter qu'ils ne se reproduisent.

14 modèles de formulaires d'actions correctives

Sans les bons outils, il peut être difficile de gérer les problèmes tout en veillant à la conformité. C'est là que ClickUp, l'application qui permet de tout faire au travail, entre en jeu

Que vous gériez une checklist de conformité ou que vous documentiez des actions correctives, les modèles de ClickUp facilitent la gestion du processus.

Voici 14 modèles de formulaires d'actions correctives pour vous aider à rester organisé et à résoudre efficacement les problèmes.

1. Modèle de plan d'action corrective ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Simplifiez la planification des actions correctives grâce au modèle d'actions correctives ClickUp

Le modèle de plan d'action corrective ClickUp offre une approche claire et visuelle pour résoudre les problèmes de performance. Conçu sous la forme d'un tableau blanc, il organise les informations en six colonnes intuitives, codées par couleur, qui simplifient la résolution des problèmes.

Voici pourquoi vous allez adorer :

Domaines à améliorer : Mettre en évidence les grandes catégories dans lesquelles les membres de l'équipe peuvent améliorer leurs performances

Problèmes et causes profondes : Identifiez les problèmes spécifiques et les causes sous-jacentes dans chaque domaine

Solutions possibles : Définir les étapes concrètes pour améliorer directement les performances

Mesure de la réussite : Définir des objectifs mesurables pour suivre la progression et évaluer l'efficacité des solutions

Propriétaires des tâches : attribuez les responsabilités en identifiant qui s'occupera de chaque domaine d'amélioration

Échéancier : Définissez des délais et des jalons pour garantir la mise en œuvre des actions correctives en temps voulu

La disposition structurée de ce modèle de contrôle qualité allie simplicité et efficacité pour de meilleurs résultats

📌 Idéal pour : Les équipes et les managers qui souhaitent résoudre les problèmes de performance grâce à un forfait d'actions correctives structuré et progressif.

🧠 Fait amusant : Les actions correctives suivent un cycle structuré. La méthodologie PDCA ( Plan-Do-Check-Act ) est souvent utilisée pour mettre en œuvre et contrôler les actions correctives en vue d'une amélioration continue de la qualité.

2. Modèle de plan d'action ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Organisez et suivez efficacement les actions correctives grâce au modèle de plan d'action ClickUp

Le modèle de plan d'action ClickUp fournit une approche structurée pour organiser les objectifs, attribuer les tâches et suivre la progression. Construit sur un format de tableau blanc prêt à l'emploi, il décompose les projets en étapes réalisables avec des échéances et des réalisations sur des périodes quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles ou trimestrielles.

Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle de plan d'action:

Convertissez les objectifs généraux en tâches et jalons pour une meilleure exécution

Forfaits d'actions sur différentes périodes

Utilisez des notes autocollantes pour capturer des idées et les transformer en tâches réalisables

📌 Idéal pour : Les équipes et les individus qui cherchent à transformer des objectifs généraux en tâches réalisables avec des échéanciers clairs.

🔍 Le saviez-vous ? Toyota a développé la technique des « cinq pourquoi », un outil courant pour les actions correctives qui consiste à demander « pourquoi » cinq fois pour déterminer la cause profonde d'un problème de qualité.

3. Modèle de plan d'action ClickUp pour l'engagement des employés

Obtenir le modèle gratuit Le modèle de plan d'action pour l'engagement des employés de ClickUp est conçu pour vous aider à créer et à suivre un forfait visant à améliorer l'engagement des employés.

Le modèle de plan d'action ClickUp pour l'engagement des employés offre une approche organisée pour stimuler le moral, la productivité et la rétention. Au lieu d'initiatives dispersées, ce modèle présente une feuille de route claire pour définir les objectifs, décrire les activités clés et suivre la progression en un seul endroit.

Il permet d'établir des objectifs spécifiques pour améliorer la satisfaction des employés et la culture d'entreprise. En outre, vous pouvez identifier des initiatives réalisables qui s'alignent sur les stratégies d'engagement.

Construit comme un document ClickUp, ce modèle comprend des exemples détaillés et des conseils étape par étape pour mesurer les efforts d'engagement dans vos :

Stratégie de l'entreprise

Stratégie des ressources humaines

Priorités stratégiques

Forfaits de communication

📌 Idéal pour : Les équipes et les responsables des ressources humaines qui souhaitent stimuler le moral, la productivité et la rétention des employés grâce à des initiatives d'engagement structurées.

🔍 Le saviez-vous ? Des processus de mesures correctives inefficaces entraînent des rappels coûteux. Les entreprises qui ne traitent pas correctement les problèmes de qualité risquent des défaillances de produits, des poursuites judiciaires et une atteinte à leur réputation. Il suffit de demander aux constructeurs automobiles et aux fabricants de produits alimentaires qui ont subi des rappels coûteux.

4. Modèle de plan d'action de cybersécurité ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Prévenez les menaces de manière proactive grâce au modèle de plan d'action de cybersécurité ClickUp

Une seule faille de sécurité peut tout arrêter. Votre organisation est-elle prête ? Le modèle de plan d'action de cybersécurité ClickUp aide les équipes de sécurité à identifier les menaces de manière proactive, à répondre aux incidents et à maintenir la conformité grâce à un cadre personnalisable.

Le modèle fonctionne dans un document, ce qui permet une collaboration en temps réel et asynchrone avec les équipes de sécurité. Les contrôles de confidentialité et de modification protègent les informations sensibles tout en garantissant que seuls les utilisateurs autorisés peuvent apporter des modifications, comme vous le feriez pour tout modèle de déclaration de problème.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Évaluez votre niveau de sécurité grâce à une évaluation logique des risques

Mettre en œuvre des stratégies d'atténuation et suivre les améliorations en matière de sécurité

Enregistrez les failles de sécurité, affectez des équipes d'intervention et surveillez les résolutions

Respectez les réglementations du secteur grâce aux checklists et aux outils de suivi intégrés

📌 Idéal pour : Les équipes de sécurité et les professionnels de l'informatique qui ont besoin d'un cadre proactif pour évaluer les risques, gérer les violations et maintenir la conformité.

💡 Conseil de pro : révisez et mettez à jour régulièrement vos politiques afin de vous assurer qu'elles traitent efficacement les problèmes récurrents. Des politiques claires et à jour constituent une base solide pour gérer les actions correctives et prévenir des problèmes similaires à l'avenir.

📖 À lire également : Exemples de procédures opératoires normalisées : bonnes pratiques en matière de productivité et de conformité

5. Modèle de plan d'action SMART ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Le modèle de plan d'action SMART de ClickUp est conçu pour vous aider à créer, gérer et suivre vos objectifs SMART.

Les objectifs sans forfait ne sont que des vœux pieux. Le modèle de plan d'action SMART de ClickUp transforme les objectifs en étapes claires et réalisables qui permettent à votre équipe de rester sur la bonne voie. Que vous vous attaquiez à un nouveau projet ou que vous affiniez une stratégie en cours, ce modèle garantit que chaque objectif est spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et opportun (SMART).

Une fois les objectifs définis, vous pouvez les convertir instantanément en tâches ClickUp, ce qui élimine le besoin d'utiliser plusieurs outils ou onglets de navigateur.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Concentrez-vous sur les activités à fort impact tout en assurant le suivi des délais

Documenter les réalisations clés, les domaines d'amélioration et les prochaines étapes

Mettez du texte en surbrillance pour créer des tâches réalisables avec des propriétaires et des dates d'échéance attribuées

Passez de votre plan d'action à vos tâches sans perturber les flux de travail

📌 Idéal pour : Les équipes et les individus qui paramètrent des objectifs SMART avec une approche structurée de la planification et de l'exécution.

📖 À lire également : Comment s'excuser auprès d'un client pour un mauvais service

6. Modèle de plan d'action quotidien ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Le modèle de plan d'action quotidien de ClickUp est conçu pour vous aider à atteindre vos objectifs quotidiens.

Le modèle de plan d'action quotidien ClickUp vous offre un moyen défini d'aborder les tâches quotidiennes, de hiérarchiser le travail et de respecter les délais. Forfait chaque journée avec précision en organisant les tâches en étapes claires et réalisables.

Vous pouvez tirer parti de l'automatisation des flux de travail pour suivre les dépendances et obtenir des mises à jour en temps réel de la progression afin de vous assurer que tout est couvert. Grâce à ce modèle, vous pouvez rester concentré et productif tout en :

Attribuer des délais et des dépendances pour maintenir la dynamique

Personnaliser les vues ClickUp pour afficher les tâches sous forme de liste, de tableau ou de calendrier pour une meilleure visualisation

Adapter rapidement les forfaits lorsque les priorités changent, en gardant tout le monde sur la même longueur d'onde

📌 Idéal pour : Les professionnels et les équipes qui cherchent à prioriser et à structurer les tâches quotidiennes pour une efficacité maximale.

📮 ClickUp Insight : Vous pensez que votre liste de choses à faire est un bon outil de travail ? Détrompez-vous. Notre sondage montre que 76 % des professionnels utilisent leur propre système de priorisation pour la gestion des tâches. Cependant, des recherches récentes confirment que 65 % des travailleurs ont tendance à se concentrer sur les tâches faciles à accomplir plutôt que sur les tâches de grande valeur sans priorisation efficace. Le paramétrage des priorités des tâches dans ClickUp transforme la façon dont vous visualisez et abordez les projets complexes. Grâce aux flux de travail basés sur l'IA et aux indicateurs de priorité personnalisés, vous saurez toujours par quoi commencer.

🧠 Fait amusant : La certification ISO 9001 exige des processus d'actions correctives efficaces. Les organisations doivent documenter la manière dont elles identifient, traitent et préviennent les problèmes de qualité afin de répondre aux normes de certification.

7. Modèle de tableau blanc de la matrice des priorités d'action ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Classez les tâches en fonction de leur impact et de l'effort nécessaire grâce au modèle de Tableau blanc de la matrice de priorité des actions de ClickUp

Le modèle de Tableau blanc de la matrice des priorités d'action de ClickUp vous aide à évaluer les décisions, à hiérarchiser les tâches et à aligner votre équipe sur les actions à fort impact, le tout dans un format visuel et interactif.

Évaluez rapidement les tâches en les mappant dans quatre quadrants clés : Quick Wins (Impact élevé, Effort faible), Grands projets (Impact élevé, Effort élevé), Tâches de remplissage (Impact faible, Effort faible) et Tâches ingrates (Impact faible, Effort élevé).

Vous pouvez utiliser des notes autocollantes pour classer les tâches par catégorie et les convertir en tâches réalisables directement à partir du Tableau blanc. Il est également facile d'attribuer la propriété, de fixer des délais et de suivre la progression dans un flux de travail continu.

📌 Idéal pour : Les équipes qui ont besoin d'un cadre visuel pour classer les tâches en fonction de leur impact et de l'effort nécessaire pour une meilleure prise de décision.

8. Modèle de plan d'action de gestion ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Le modèle de plan d'action de gestion de ClickUp est conçu pour vous aider à créer et à suivre la progression des plans d'action au niveau de la direction.

Il peut être difficile de maintenir la concentration des équipes sur les priorités, mais un forfait clair facilite grandement la tâche. Le modèle de plan d'action de gestion ClickUp fournit un cadre clair pour la définition des objectifs, l'affectation des ressources et le suivi de l'exécution.

Vous pouvez rapidement configurer des tâches, attribuer des propriétaires et définir les actions clés grâce à une interface simple de type glisser-déposer. Tout comme les modèles de suivi des problèmes, celui-ci comprend des sections dédiées à la définition des objectifs du projet, à la description détaillée du plan d'action et au suivi des approbations, ce qui facilite la communication des attentes et la responsabilisation.

Le modèle vous permet d'utiliser les sections de révision et d'approbation intégrées pour rationaliser la prise de décision.

📌 Idéal pour : Les chefs de projet et les responsables d'équipe qui organisent les objectifs, attribuent les responsabilités et assurent le suivi de l'exécution.

🚨 Rapport de dommages : La peur des seringues de PepsiCo (1993) a provoqué une panique généralisée dans le public après que des rapports ont fait état de seringues trouvées dans des canettes de Diet Pepsi. Bien qu'il se soit avéré par la suite qu'il s'agissait d'un canular, PepsiCo a réagi rapidement en publiant des vidéos de contrôle de la qualité et en proposant des visites d'usine en direct pour rassurer les consommateurs.

9. Modèle de plan d'action des employés ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Le modèle de plan d'action des employés de ClickUp est conçu pour vous aider à suivre la progression et à maintenir les employés sur la tâche.

Le modèle de plan d'action des employés ClickUp fournit une méthode étape par étape pour paramétrer, surveiller et ajuster les objectifs individuels, aidant ainsi les managers à soutenir leurs équipes grâce à un suivi de la progression en temps réel.

Il commence par une section d'aperçu pour documenter le nom de la personne, son rôle, son superviseur et les dates clés pour référence future. À partir de là, les responsables peuvent détailler les incidents spécifiques nécessitant une amélioration des performances, y compris les cibles manquées ou les écarts par rapport au protocole.

Une section dédiée aux constatations offre un aperçu plus approfondi des défis en matière de performance, garantissant que les actions correctives sont bien informées et ciblées. Les managers peuvent définir des initiatives d'amélioration avec des attentes claires, ce qui permet aux employés de comprendre facilement ce qui est requis.

La dernière section, « Indications de progression », est un journal permanent dans lequel les responsables peuvent suivre les améliorations et mettre en évidence les réalisations.

📌 Idéal pour : Les managers qui assistent les employés dans leur développement grâce à un suivi structuré des performances et à des initiatives d'amélioration.

🔍 Le saviez-vous ? Le coût de la non-qualité (COPQ) met en évidence la nécessité de prendre des mesures correctives fortes. Le COPQ comprend les pertes de revenus dues aux défauts, aux retouches et à l'insatisfaction des clients, qui peuvent toutes être minimisées grâce à des mesures correctives efficaces.

10. Modèle de forfait d'amélioration des performances (PIP) ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Améliorez les objectifs de performance grâce au modèle de forfait d'amélioration des performances ClickUp

Le modèle de forfait d'amélioration des performances (PIP) ClickUp offre une approche systématique pour identifier les écarts de performance, paramétrer des attentes claires et suivre la progression vers l'amélioration.

Ce modèle comprend des sections dédiées pour décrire les objectifs clés du PIP :

*problèmes de performance : documenter clairement les domaines spécifiques qui doivent être améliorés, en assurant la transparence entre les managers et les employés

Stratégies d'amélioration : Définir les étapes et les ressources nécessaires à l'assistance des employés dans la réunion des attentes

*échéanciers et jalons : définissez des échéances claires pour les points de contrôle de la progression, ce qui facilite le suivi des améliorations au fil du temps

Indicateurs de performance mesurables : Établir des critères de réussite objectifs pour évaluer si l'employé a répondu aux attentes

Ce modèle de PIP aide les managers à fournir un retour d'information constructif tout en donnant aux employés une feuille de route claire pour réussir. Il crée également un cadre documenté de responsabilisation, garantissant que les discussions sur les performances restent ciblées et productives.

📌 Idéal pour : Les managers qui guident leurs employés à travers des forfaits structurés d'amélioration des performances avec des attentes claires et des résultats mesurables.

🚨 Rapport de dommages : Le rappel de pneus Firestone (2000) était lié à des défaillances de pneus ayant causé des accidents mortels, en particulier dans des Ford Explorer. Les enquêtes ont révélé des défauts de conception et de fabrication, ce qui a entraîné des rappels massifs et des mesures de contrôle de la qualité plus strictes pour les deux entreprises.

11. Modèle de forfait ClickUp 30-60-90 jours

Obtenir le modèle gratuit Le modèle de forfait 30-60-90 jours de ClickUp est conçu pour vous aider à gérer le processus d'intégration des nouveaux employés.

Vous recrutez pour un nouveau rôle ? Un forfait solide de 30-60-90 jours peut faire la différence entre un nouvel employé qui se sent dépassé et un employé qui se met immédiatement au travail. Le modèle de forfait de 30-60-90 jours de ClickUp permet aux managers d'intégrer les nouveaux employés avec clarté et détermination.

Il organise les objectifs et les responsabilités dans un cadre de trois mois, en s'assurant que les employés comprennent leurs priorités et font des progrès constants dès le premier jour.

Voici quelques moyens qui vous aident à rester sur la bonne voie :

Définir les objectifs personnels, de l'équipe et de l'entreprise pour chaque phase

Enregistrez les mises à jour, les éléments d'action et les jalons clés dès le premier jour

Planifiez facilement à l'aide d'un calendrier intégré qui permet de planifier les tâches et les points de contrôle

Utilisez un tableau d'intégration avec des rappels visuels et le statut des tâches

📌 Idéal pour : Les managers qui cherchent à définir des objectifs clairs, à suivre la progression et à assurer une transition en douceur pour les nouvelles recrues au cours des 90 premiers jours.

🚨 Rapport de dommages : Les explosions de batteries du Samsung Galaxy Note 7 (2016) ont été le résultat d'un défaut de conception qui a provoqué une surchauffe et des incendies. Ce défaut a contraint Samsung à rappeler et à interrompre la production du produit. La société a révisé son processus d'assurance qualité et a introduit un contrôle de sécurité des batteries en 8 points.

12. Modèle d'enregistrement d'action ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Le modèle d'enregistrement des actions de ClickUp est conçu pour vous aider à suivre et à gérer les tâches liées aux éléments d'action de réunion.

Le suivi de chaque tâche, décision et responsabilité dans un projet peut être accablant, mais un registre d'actions permet de ne rien oublier. Le modèle de registre d'actions ClickUp permet de saisir, d'attribuer et de suivre les éléments d'action pour respecter le calendrier.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Surveiller les mises à jour, les jalons et le statut des tâches

Affichez toutes les tâches en attente, achevées et à venir en un seul endroit,

Signaler les obstacles potentiels à un stade précoce, ce qui permet aux équipes de prendre des mesures proactives avant qu'elles n'aient un impact sur le projet

Utilisez des listes, des tableaux ou des calendriers pour visualiser les tâches de la manière qui convient le mieux à votre équipe

📌 Idéal pour : Les équipes qui ont besoin d'un endroit centralisé pour suivre les tâches, les responsabilités et les décisions dans les projets en cours.

🚨 Rapport sur les dommages : La marée noire de BP Deepwater Horizon (2010) a été causée par des défaillances d'équipement et une mauvaise gestion des risques, entraînant l'une des pires catastrophes environnementales de l'histoire. BP a dû faire face à des milliards d'euros d'amendes et de poursuites judiciaires, ce qui a invité l'entreprise à mettre en œuvre des protocoles de sécurité et des procédures de gestion de crise plus stricts.

13. Modèle de plan d'action marketing ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Assurez-vous que les efforts de marketing restent ciblés grâce au modèle de plan d'action marketing ClickUp

Une stratégie marketing n'est bonne que si elle est mise en œuvre. Le modèle de plan d'action marketing ClickUp transforme les idées en étapes concrètes, afin que votre équipe sache exactement quoi faire, quand le faire et comment mesurer la réussite.

Ce modèle vous guide à travers chaque composante essentielle d'un forfait marketing, ce qui facilite :

Définir des objectifs mesurables alignés sur les priorités de l'entreprise pour un suivi efficace de la réussite

Mener une étude de marché pour identifier les clients cibles, leurs centres d'intérêt et les messages qui ont un impact

Analyser les efforts de marketing précédents pour affiner les stratégies en fonction de ce qui a fonctionné et de ce qui n'a pas fonctionné

Liste de tous les éléments nécessaires à l'exécution de la stratégie, de la création du contenu au placement des annonces

📌 Idéal pour : Les équipes marketing qui traduisent les objectifs stratégiques en étapes concrètes avec des forfaits d'exécution clairs.

14. Modèle de plan d'action mutuelle ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Le modèle de plan d'action mutuel de ClickUp est conçu pour vous aider à forfaitiser, documenter et suivre la progression des objectifs

Le modèle de plan d'action mutuelle ClickUp offre aux équipes un moyen pratique de planifier, d'attribuer et de suivre chaque étape d'une initiative partagée. Au lieu de notes éparses et d'attentes mal alignées, vous obtenez une feuille de route claire et exploitable qui permet de faire avancer les choses.

De plus, ce modèle vous aide à :

Décomposez votre forfait en étapes réalisables, attribuez des propriétaires et fixez des délais pour que rien ne soit négligé

Définir des objectifs et des attentes clairs, en veillant à ce que chacun sache à quoi ressemble la réussite

Surveillez l'achèvement des tâches, mesurez les résultats clés et ajustez les forfaits si nécessaire pour respecter le calendrier

Définissez les responsabilités de chacun et attribuez les outils et l'assistance nécessaires pour assurer le bon déroulement des opérations

Planifiez les délais et les dépendances afin que les tâches soient achevées dans le bon ordre et sans retard

📌 Idéal pour : Teams, les propriétaires d'entreprises et autres parties prenantes collaborant sur des initiatives partagées avec un plan d'action structuré et traçable.

🧠 Fait amusant : Les méthodologies Six Sigma améliorent les processus d'actions correctives. De nombreuses entreprises utilisent des outils tels que DMAIC (Définir, Mesurer, Analyser, Améliorer, Contrôler) pour identifier les lacunes, structurer les actions correctives et favoriser l'amélioration continue.

Les corrections intelligentes commencent avec ClickUp

Résoudre les problèmes est une chose, mais s'assurer qu'ils ne se reproduisent plus en est une autre.

Avec ces 14 modèles gratuits de formulaires d'actions correctives ClickUp, vous pouvez suivre les problèmes, analyser les causes profondes et mettre en œuvre des solutions durables sans avoir à faire de suppositions.

Que vous soyez en charge du contrôle qualité, de la conformité ou de l'amélioration des processus, le modèle adéquat permet de tout organiser et de tout documenter.

Finis les suivis oubliés : une méthode claire et structurée pour éviter les problèmes récurrents et assurer le bon fonctionnement de vos opérations.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp, c'est gratuit !