Les 10 meilleurs générateurs de plans marketing pour 2025

🔍 Fait avéré : 77 % des entreprises sont submergées par la complexité du marketing. Pire encore, 46 % d'entre elles ne parviennent pas à optimiser leurs campagnes et 44 % sont stressées.

Ce n'est pas exactement le résultat que vous souhaitez. La solution ? Un plan marketing solide.

Et créer un plan marketing sur mesure n'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraît. Les logiciels modernes de planification marketing facilitent et rendent plus agréable ce processus, en clarifiant vos objectifs et votre stratégie marketing.

Alors que certaines équipes s'appuient encore sur des feuilles de calcul obsolètes, les outils de création de forfaits marketing tels que ClickUp offrent des informations en temps réel, une automatisation intégrée et des tableaux de bord personnalisables pour alléger le stress lié à la planification et à l'exécution.

Plongeons-nous dans le top 10 des outils qui facilitent la création d'un plan marketing complet sans vous submerger. 🧩

Que devez-vous rechercher dans un générateur de forfait marketing ?

Vous vous demandez comment un générateur de plan marketing peut s'intégrer dans les équipes modernes ? Il s'agit de combiner une facilité d'utilisation avec des fonctionnalités puissantes qui guident la stratégie du début à la fin. Tous les générateurs de plans marketing n'offrent pas les fonctionnalités essentielles. Les meilleurs outils se distinguent par trois fonctionnalités indispensables qui les séparent des autres :

1. Suivi des KPI

Si votre générateur ne relie pas les actions à des résultats précis, il ne vaut pas la peine que vous y consacriez votre temps. Les meilleurs outils fournissent des informations claires sur l'impact de vos efforts marketing sur vos résultats grâce à des indicateurs clés de performance marketing en temps réel et à des tableaux de bord intuitifs qui vous aident à prendre les bonnes décisions.

2. Un modèle marketing adaptable

Oubliez les modèles obsolètes. Les meilleurs outils proposent des modèles de forfaits marketing personnalisables qui s'adaptent à votre secteur d'activité, évoluent avec votre entreprise et incluent des modèles de briefs créatifs pour simplifier les études de marché et s'adapter à différents types de campagnes.

⚡️Archive de modèles : Modèles gratuits de calendriers de contenu pour les réseaux sociaux dans Excel et Sheets

3. Feuilles de route marketing exploitables

Les meilleures feuilles de route marketing ne se contentent pas d'être esthétiques, elles favorisent une mise en œuvre concrète. Elles doivent également s'intégrer aux flux de travail quotidiens de votre équipe et s'ajuster automatiquement si nécessaire.

Votre feuille de route doit définir clairement les responsabilités et les échéanciers, afin que votre stratégie évolue en même temps que votre entreprise. Vous aurez ainsi plus de temps à consacrer à d'autres stratégies de promotion.

⚡️Archive de modèles : Modèles et exemples gratuits de feuilles de route marketing

Les meilleurs générateurs de plans marketing en un coup d'œil

Voici un aperçu rapide des 10 meilleurs générateurs de forfaits marketing, mettant en avant leurs fonctionnalités clés, leurs meilleurs cas d'utilisation et leurs tarifs :

Nom de l'outil Idéal pour Cas d'utilisation principal Tarifs ClickUp Idéal pour la création de plans marketing et la gestion de projets Taille de l'équipe : particuliers, petites entreprises, entreprises de taille moyenne, grandes entreprises Génération de plans marketing, gestion des tâches, création de contenu et exécution de campagnes Forfait Free disponible ; personnalisation disponible pour les entreprises HubSpot Marketing Hub Idéal pour une automatisation complète du marketing Taille de l'équipe : entreprises de taille moyenne, grandes entreprises Diffusion automatisée de campagnes multicanaux, suivi des performances en temps réel, intégration avec CRM À partir de 890 $/mois pour 3 places Jasper IA Idéal pour la génération de contenu alimenté par l'IA Taille de l'équipe : spécialistes du marketing de contenu, équipes créant de grandes quantités de contenu Gestion du calendrier marketing, planification des réseaux sociaux et dépendances entre les tâches À partir de 49 $/mois par place Forfait 15 minutes Idéal pour développer rapidement une stratégie Taille de l'équipe : petites entreprises, start-ups Cadre de création rapide de plans marketing, étapes concrètes et allocation des ressources Tarification personnalisée MarketPlan Idéal pour la planification du marketing visuel Taille de l'équipe : spécialistes du marketing numérique, équipes ayant une approche visuelle Planification visuelle des campagnes, simulation d'entonnoirs et prévision des performances À partir de 29 $/mois pour un maximum de 5 utilisateurs Copy. ai Idéal pour la génération de textes marketing par IA Taille de l'équipe : équipes de création de contenu, spécialistes du marketing ayant besoin d'un contenu évolutif Génération de textes basée sur l'IA, modèles personnalisables, optimisation SEO Gratuit pour toujours ; forfaits payants à partir de 49 $/mois par place GrowthBar Idéal pour les forfaits marketing axés sur le référencement Taille de l'équipe : spécialistes du référencement, créateurs de contenu Gestion du calendrier marketing, planification des réseaux sociaux et dépendances entre les tâches Essai gratuit pendant 7 jours ; forfaits payants à partir de 36 $/mois par utilisateur Zoho Marketing Automation Idéal pour le marketing des petites entreprises Taille de l'équipe : petites entreprises Notation des prospects, segmentation basée sur le comportement et flux de travail automatisés À partir de 19 $/mois par utilisateur ; Enterprise : 59 $/mois par utilisateur CoSchedule Idéal pour la gestion du calendrier marketing Taille de l'équipe : équipes marketing gérant plusieurs campagnes Gestion du calendrier marketing, planification des réseaux sociaux, dépendances entre les tâches Gratuit ; forfaits payants à partir de 19 $/mois par utilisateur Calendrier marketing SEMrush Idéal pour la planification de campagnes intégrées au référencement Taille de l'équipe : équipes spécialisées dans le référencement, spécialistes du marketing numérique Intégration d'outils SEO, gestion des tâches, suivi des performances et veille concurrentielle Pro : 139,95 $/mois ; Guru : 249,95 $/mois

Les 10 meilleurs générateurs de forfaits marketing

Les générateurs de plans marketing vont des modèles simples aux plateformes robustes. Notre évaluation met en avant les outils qui offrent une valeur précise et pratique aux équipes marketing.

1. ClickUp (Idéal pour la création de plans marketing et la gestion de projets)

Voici comment vous pouvez élaborer votre plan marketing avec ClickUp.

Commencez avec ClickUp Brain pour accélérer la planification de votre contenu et de vos campagnes

ClickUp Brain est votre assistant alimenté par l'IA qui simplifie la création de plans marketing. Il aide à générer des plans de contenu sur mesure, des résumés de recherche et des briefs de campagne, afin que votre équipe passe moins de temps à fouiller dans des documents et plus de temps à exécuter.

Utilisez ClickUp Brain pour créer un plan marketing en quelques secondes

Il vous suffit d'entrer une invite dans ClickUp Brain, comme celle ci-dessus, et vous obtiendrez une réponse personnalisée. Allez plus loin et fournissez à ClickUp AI les directives de votre marque, vos objectifs marketing généraux et d'autres détails pour obtenir un forfait personnalisé !

Utilisez le modèle de plan d'action marketing ClickUp pour organiser votre stratégie

Vous souhaitez vous lancer rapidement ? Commencez avec le modèle de plan d'action marketing ClickUp.

Obtenez un modèle gratuit Simplifiez votre flux de travail marketing grâce au modèle de plan d'action marketing ClickUp

Ce modèle de plan marketing fournit un cadre structuré facilitant la collaboration et la visibilité sur toutes les activités marketing. Utilisez-le pour mapper vos stratégies sur tous les canaux et suivre en temps réel la progression, les budgets et les échéances.

Voici comment cela peut vous aider :

Définissez vos objectifs : définissez ce que vous souhaitez accomplir, qui est votre public cible et le message que vous souhaitez communiquer

Identifiez vos objectifs : dressez une liste d'objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps

Développez votre stratégie : déterminez les canaux marketing qui vous permettront d'atteindre votre audience, tels que les réseaux sociaux, les e-mails ou le référencement naturel (SEO)

Créez un échéancier : élaborez un calendrier pour vos activités marketing afin d'assurer leur exécution en temps opportun

Allouez les ressources : affectez les membres de l'équipe, définissez les budgets et planifiez les délais pour chaque tâche

Surveillez et ajustez : suivez la progression et ajustez le forfait en fonction des performances

Collaborez et exécutez vos projets depuis un seul et même endroit

Tableaux blancs ClickUp permettent à votre équipe de réfléchir et de structurer visuellement vos campagnes. Ils peuvent également rédiger des flux de travail, recueillir des commentaires et créer des liens directs vers des tâches.

Utilisez les tableaux blancs ClickUp pour réfléchir visuellement à des idées de campagne

ClickUp Docs vous permet de créer des briefs de campagne détaillés, des plans de contenu et des grandes lignes stratégiques grâce à une collaboration en direct, une mise en forme riche et des tâches intégrées.

Collaborez avec votre équipe pour affiner vos campagnes de marketing numérique à l'aide de ClickUp Docs

Tâches ClickUp transformez votre stratégie en action. Attribuez des livrables, fixez des dates d'échéance et suivez chaque jalon de la campagne à l'aide de vues telles que Liste, Calendrier ou Tableau.

Attribuez des tâches et ajoutez des dates d'échéance pour une meilleure exécution de vos campagnes marketing avec les tâches ClickUp

Que vous gériez une petite équipe ou coordonniez plusieurs services, ClickUp vous garantit que votre plan marketing reste sur la bonne voie, avec des résultats mesurables et une collaboration fluide. C'est pourquoi ClickUp est l'application qui fait tout pour le travail et le logiciel de gestion de projet marketing idéal pour les équipes marketing de toutes tailles.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Personnalisez votre environnement de travail avec des vues personnalisables telles que Liste, Tableau ou Gantt, qui vous permettent de gérer les tâches et les projets d'une manière adaptée aux besoins de votre équipe

Automatisez les tâches répétitives et les flux de travail pour gagner du temps et réduire les efforts manuels, afin que votre équipe puisse se concentrer sur des tâches plus stratégiques

Intégrez divers autres outils, tels que Google Drive, Slack et Trello, pour regrouper tous vos flux de travail et documents sur une seule plateforme

Suivez facilement le temps passé sur les tâches et les projets, ce qui vous aide à gérer les ressources, à allouer le budget et à respecter les délais

Définissez et suivez des objectifs mesurables pour votre équipe et vos campagnes, grâce à des fonctionnalités intégrées qui vous permettent de suivre la progression et d'aligner les efforts sur les objectifs généraux de l'entreprise

Limites de ClickUp

Manque de fonctionnalités de publication directe de contenu

Une courbe d'apprentissage abrupte pour les débutants

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp :

G2 : 4,7/5 (plus de 9 900 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 300 avis)

💡Conseil de pro : Utilisez les automatisations ClickUp pour attribuer des tâches et informer les parties prenantes lorsque des actions critiques, telles que l'approbation de contenu, sont nécessaires pour faire avancer vos plans marketing.

Voici ce qu'en dit un avis G2

ClickUp vous fait gagner beaucoup de temps et d'efforts en facilitant l'organisation du travail, des plans marketing, des clients et bien plus encore. Et bien plus encore ! Sa facilité d'utilisation le rend également très agréable à utiliser. Il ne faut donc pas beaucoup de temps pour qu'une nouvelle équipe soit opérationnelle sur ClickUp, même s'il s'agit d'un nouvel outil inconnu pour ses membres.

ClickUp vous fait gagner beaucoup de temps et d'efforts en facilitant l'organisation du travail, des plans marketing, des clients et bien plus encore. Et bien plus encore ! Sa facilité d'utilisation le rend également très agréable à utiliser. Il ne faut donc pas beaucoup de temps pour qu'une nouvelle équipe soit opérationnelle sur ClickUp, même s'il s'agit d'un nouvel outil inconnu pour ses membres.

2. HubSpot Marketing Hub (Idéal pour une automatisation complète du marketing)

via HubSpot

Vous souhaitez créer des campagnes basées sur des données qui correspondent au comportement réel des clients, et non à de simples suppositions ? HubSpot Marketing Hub vous permet d'y parvenir.

Cet outil transforme les actions des clients en informations marketing, vous aidant ainsi à créer des campagnes plus intelligentes. Vous pouvez automatiser les séquences d'e-mails, les publications sur les réseaux sociaux et la diffusion de contenu en fonction des interactions des utilisateurs.

Son CRM intégré permet aux équipes marketing et commerciales de rester alignées sur les données clients et les performances des campagnes. Grâce à des analyses en temps réel, vous pouvez suivre les performances des campagnes, ajuster vos stratégies et miser davantage sur ce qui fonctionne.

Meilleures fonctionnalités de HubSpot Marketing Hub

Automatisez la diffusion de campagnes multicanales pour gérer vos efforts marketing sur différentes plateformes

Suivez vos performances grâce à un tableau de bord qui fournit des informations en temps réel

Intégrez les données commerciales et marketing pour garantir la cohérence et améliorer la prise de décision

Ajustez vos campagnes à l'aide d'outils conçus pour apporter des modifications rapides et efficaces

Limites du Hub Marketing de HubSpot

La complexité des fonctionnalités nécessite un temps d'installation initial

Une automatisation avancée nécessite une planification stratégique

Tarifs du Hub Marketing de HubSpot

Marketing Hub Professional : 890 $/mois pour trois places

Marketing Hub Enterprise : 3 600 $/mois pour cinq places

Évaluations et avis sur HubSpot Marketing Hub :

G2 : 4,4/5 (plus de 12 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 6 100 avis)

🧠 Anecdote : La première campagne d'e-mail marketing de masse a eu lieu en 1978. Un spécialiste du marketing nommé Gary Thuerk a envoyé un e-mail non sollicité à 400 clients potentiels, ce qui a généré 13 millions de dollars de chiffre d'affaires !

📖 À lire également : Planification agrégée : stratégies pour une gestion efficace des ressources

3. Jasper IA (le meilleur pour la génération de contenu alimenté par l'IA)

via Jasper IA

Jasper IA crée du contenu pendant que vous vous concentrez sur la stratégie globale. Les équipes marketing peuvent personnaliser les modèles pour leurs plans marketing et leurs briefs de campagne, et collaborer au développement du contenu sans perdre le ton unique de leur marque.

Il suit les performances du contenu pour mettre en évidence ce qui trouve un écho auprès de votre public. Utilisez ces informations pour affiner vos campagnes et renforcer votre stratégie marketing.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper IA

Utilise la compréhension contextuelle pour générer du contenu basé sur des invites, des instructions

Propose des services de traduction et transcrit fidèlement les discours oraux

Garantit l'originalité du contenu en vérifiant l'existence de textes similaires sur le Web

Fournit divers cadres pour une création de contenu efficace, tels que AIDA (Attention, Intérêt, Désir, Action)

Génère du contenu dans plus de 30 langues, pour toucher un public international

Limites de Jasper IA

Peut simplifier à l'extrême ou mal interpréter des sujets très techniques

Le vérificateur de plagiat entraîne des coûts supplémentaires.

Tarifs Jasper IA

Créateur : 49 $/mois par place

Pro : 69 $/mois par place

Business : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jasper IA :

G2 : 4,7/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 1 800 avis)

📮ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp rassemble vos tâches, projets, documents, wikis, discussions et appels sur une seule plateforme, avec des flux de travail optimisés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp fonctionne pour toutes les équipes, rend le travail visible et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel pendant que l'IA s'occupe du reste.

4. forfait 15 minutes (idéal pour développer rapidement une stratégie)

via le forfait 15 minutes

Vous avez besoin d'un plan solide rapidement ? Le forfait 15 minutes est un logiciel de planification marketing qui aide les petites entreprises et les start-ups à créer des stratégies marketing efficaces sans se prendre la tête.

La plateforme utilise un cadre structuré basé sur des questions pour vous aider à identifier vos objectifs marketing, vos publics cibles et les canaux appropriés.

Il génère également un plan marketing personnalisé avec des éléments concrets, des échéanciers et des recommandations d'allocation des ressources.

Le principal atout du forfait 15 minutes réside dans le fait qu'il vous permet de créer des stratégies marketing professionnelles sans nécessiter beaucoup de temps ni d'expertise en marketing. Idéal lorsque vous avez besoin de résultats sans longue installation.

les meilleures fonctionnalités du forfait 15 minutes

Naviguez facilement grâce à une interface intuitive adaptée à tous les niveaux d'expertise

Gagnez du temps en créant un plan marketing complet en seulement 15 minutes

Suivez les étapes concrètes et les suggestions de ressources pour mettre en œuvre efficacement vos stratégies

limites du forfait 15 minutes

Bien que l'outil offre des possibilités de personnalisation, il peut ne pas répondre entièrement aux besoins spécifiques de toutes les entreprises

Une planification rapide peut encourager à se concentrer sur des actions immédiates plutôt que sur le développement d'une stratégie à long terme.

tarifs du forfait 15 minutes

Tarification personnalisée

évaluations et avis sur le forfait 15 minutes :

G2 : N/A

Capterra : N/A

📖 À lire également : Modèles gratuits de stratégie de mise sur le marché à garder à portée de main

5. MarketPlan (Idéal pour la planification visuelle du marketing)

via MarketPlan

MarketPlan vous permet de glisser-déposer des éléments sur votre canevas numérique. Testez différents scénarios de campagne et évaluez le retour sur investissement potentiel avant d'engager votre budget. Liez vos données financières directement à vos indicateurs marketing afin d'afficher le coût réel et le rendement attendu de chaque stratégie.

Il vous permet de planifier des campagnes, d'attribuer des tâches, de laisser des commentaires et de suivre des indicateurs en temps réel, le tout sur un seul canevas.

Les meilleures fonctionnalités de MarketPlan

Simulez des entonnoirs de conversion pour tester vos conceptions et prévoir leurs performances

Surveillez vos dépenses pour respecter votre budget marketing

Personnalisez des modèles prédéfinis en fonction de vos besoins spécifiques

Gérez vos campagnes sur toutes les plateformes grâce à l'intégration des réseaux sociaux

Limites de MarketPlan

Options d'exportation limitées pour l'analyse hors ligne

Les nouveaux utilisateurs peuvent trouver les fonctionnalités étendues intimidantes

Tarifs MarketPlan

Starter : 29 $/mois pour jusqu'à 5 utilisateurs

Pro : 59 $/mois

Évaluations et avis sur MarketPlan :

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,5/5 (plus de 40 avis)

👀 Le saviez-vous ? En 1994, les webmasters devaient soumettre manuellement leurs pages au répertoire Yahoo pour qu'elles soient indexées, afin de s'assurer que leur site apparaisse dans les résultats de recherche Yahoo lorsque les utilisateurs effectuaient une recherche.

6. Copy. ai (le meilleur pour la génération de textes marketing par IA)

Copy. ai crée plusieurs versions de votre contenu tout en conservant le ton de votre marque. Ce produit vous permet de tester différentes approches afin de trouver celle qui résonne le mieux auprès de votre public. Il vous permet également de générer des campagnes marketing en quelques minutes, qu'il s'agisse de séquences d'e-mails, de publications sur les réseaux sociaux ou d'articles de blog.

La plateforme analyse les contenus les plus performants de votre secteur et vous suggère des approches éprouvées pour vos campagnes. Après avoir saisi vos objectifs marketing et les détails de votre audience, Copy. ai crée un plan de contenu structuré avec des cibles mesurables.

Enfin, examinez les données de performance pour affiner votre message et adapter ce qui fonctionne sur tous vos canaux marketing.

Les meilleures fonctionnalités de Copy.ai

Tirez parti d'un large intervalle de modèles personnalisables conçus pour des besoins marketing spécifiques

Collaborez avec votre équipe pour promouvoir le travail d'équipe

Utilisez la fonctionnalité d'assistance multilingue pour générer du contenu destiné à divers publics

Mettez en œuvre des outils d'optimisation SEO pour améliorer la visibilité de votre contenu

Limites de Copy.ai

Le contenu généré peut nécessiter d'importantes modifications en cours de route

Tarifs de Copy.ai

Free Forever

Starter : 49 $/mois par place

Avancé : 249 $/mois (jusqu'à 5 places)

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Copy.ai :

G2 : 4,7/5 (plus de 180 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 60 avis)

7. GrowthBar (idéal pour les forfaits axés sur le référencement)

via GrowthBar

GrowthBar est conçu pour les spécialistes du marketing axés sur le référencement. Il vous aide à élaborer des stratégies basées sur des mots-clés en identifiant les lacunes en matière de contenu sur les sites de vos concurrents, afin que vous sachiez exactement où concentrer vos efforts.

La plateforme crée des briefs de contenu détaillés basés sur les publications les mieux classées, avec le nombre de mots, les sujets à couvrir et les mots-clés cibles.

Suivez les performances de recherche de votre contenu et obtenez des suggestions d'améliorations qui feront la différence, le tout en un seul endroit. Lorsque les tendances de recherche changent, GrowthBar analyse les dernières tactiques marketing et met à jour vos recommandations de contenu afin que votre stratégie reste d'actualité.

Chaque contenu que vous créez dispose de méta descriptions et de titres optimisés, vous aidant à grimper plus rapidement dans les classements de recherche.

Les meilleures fonctionnalités de GrowthBar

Accédez à des articles entièrement rédigés et de haute qualité, adaptés à vos besoins en matière de référencement naturel (SEO) pour des solutions de contenu évolutives

Utilisez l'IA pour trouver des sources de recherche et des données précieuses qui renforcent la crédibilité de votre contenu

Rédigez rapidement des e-mails commerciaux attrayants en saisissant des informations de base, ce qui vous permettra de rationaliser votre processus de prospection

Générez des idées d'articles de blog créatifs à partir de mots-clés définis par l'utilisateur pour surmonter le syndrome de la page blanche

Installez l'extension Chrome GrowthBar pour effectuer des recherches de mots-clés et analyser vos concurrents

Limites de GrowthBar

Cet outil n'est pas compatible avec la plupart des navigateurs autres que Chrome

Tarifs GrowthBar

Essai gratuit pendant 7 jours

Standard : 36 $/mois par utilisateur

Pro : 74,25 $/mois par utilisateur

Agence : 149,25 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur GrowthBar :

G2 : 4,8/5 (plus de 30 avis)

Capterra : pas assez d'avis

8. Zoho Marketing Automation (Idéal pour le marketing des petites entreprises)

via Zoho

Zoho est déjà un nom bien connu dans le domaine des ventes et du marketing. Zoho Marketing Automation, son entité, vous permet de créer des campagnes qui s'adaptent à la manière dont vos prospects interagissent avec votre marque.

Zoho segmente votre audience en fonction de ses actions, des clics sur les e-mails aux visites sur le site web, et lui envoie automatiquement du contenu pertinent. Il vous permet d'achever le parcours client et d'optimiser chaque point de contact afin de renforcer l'engagement.

La plateforme se connecte également à la suite complète de solutions pour entreprises de Zoho, offrant ainsi à vos équipes commerciales et de service une visibilité sur les performances des campagnes. Vous pouvez configurer des flux de travail automatisés sur les canaux e-mail, sociaux et Web tout en conservant une messagerie cohérente.

Vos données marketing sont directement transmises aux outils commerciaux et d'assistance, ce qui permet aux équipes de travailler à partir des mêmes informations client.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Marketing Automation

Évaluez les prospects afin de les classer par ordre de priorité en fonction de leurs interactions et de leurs comportements

Concevez des formulaires Web pour collecter les données des visiteurs et les intégrer à votre CRM sans codage

Analysez les indicateurs de performance de vos campagnes afin d'apporter des ajustements basés sur les données

Gérez vos évènements en envoyant des invitations, en assurant le suivi des présences et en effectuant un suivi auprès des participants

Créez des campagnes personnalisées qui s'adaptent aux interactions et aux préférences des utilisateurs

Limites de Zoho Marketing Automation

Taux de rafraîchissement et temps de chargement lents

Options d'intégration limitées

Tarifs de Zoho Marketing Automation

Standard : 19 $/mois par utilisateur

Professionnel : 29 $/mois par utilisateur

Enterprise : 59 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Zoho Marketing Automation :

G2 : 4,2/5 (plus de 90 avis)

Capterra : pas assez d'avis

💡Conseil de pro : Organisez votre calendrier marketing à l'aide d'étiquettes de tâches colorées pour voir facilement quelles campagnes sont « chaudes » et « froides »

9. CoSchedule (Idéal pour la gestion du calendrier marketing)

via CoSchedule

Plateforme populaire de planification des réseaux sociaux, CoSchedule vous permet de créer et de gérer facilement votre calendrier marketing. Définissez les dépendances entre les tâches, automatisez les flux de travail d'approbation et suivez la progression de chaque projet sur la même plateforme.

Le calendrier se synchronise avec vos outils marketing favoris et affiche les publications sur les réseaux sociaux, le contenu des blogs, les campagnes par e-mail et les évènements dans une seule vue.

Vous pouvez planifier le contenu sur tous les canaux sans changer de plateforme, ce qui vous permet de conserver un calendrier de publication cohérent. Vos équipes peuvent se lancer dans n'importe quel projet, vérifier les échéances et suivre les tâches sans avoir à passer par plusieurs outils.

Meilleures fonctionnalités de CoSchedule

Réorganisez et partagez à nouveau les publications les plus performantes avec ReQueue

Générez automatiquement des messages pour les réseaux sociaux qui respectent les bonnes pratiques de chaque plateforme, ce qui vous permet de gagner du temps tout en maximisant l'engagement de votre audience

Analysez les performances de vos campagnes pour comprendre quelles stratégies sont efficaces et identifier les points à améliorer

Limites de CoSchedule

La disposition de la plateforme peut être compliquée pour les débutants

Aucune fonctionnalité de document ou de tableau blanc pour suivre les détails de la campagne

Tarifs CoSchedule

Free

Calendrier social : 19 $/mois par utilisateur

Calendrier de l'agence : 49 $/mois par utilisateur

Calendrier de contenu : Tarification personnalisée

Suite marketing : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur CoSchedule :

G2 : 4,4/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 100 avis)

🧠 Anecdote : Les premiers outils d'automatisation du marketing n'étaient pas basés sur des logiciels ! Au début des années 1900, les entreprises s'appuyaient sur des campagnes de publipostage et des catalogues. Vous vous souvenez des catalogues de vente par correspondance Sears et Roebuck ?

10. Calendrier marketing SEMrush (idéal pour la planification de campagnes intégrées au référencement naturel)

via SEMrush

Le Calendrier marketing de SEMrush est idéal pour les spécialistes du marketing qui souhaitent intégrer le référencement et les informations sur la concurrence dans leur planification. Il vous permet d'élaborer des stratégies basées sur les données, en fonction des tendances du marché et des mouvements de vos concurrents.

Sa suite complète de marketing de contenu vous aide à chaque étape du processus, de la recherche de sujets à l'optimisation du contenu, en passant par le suivi des performances. Le calendrier facilite la coordination et l'exécution des campagnes marketing sur plusieurs canaux.

De plus, les outils de veille concurrentielle de SEMrush vous permettent d'afficher clairement les opportunités dans votre niche afin que vous puissiez affiner vos stratégies à la volée et garder une longueur d'avance sur la concurrence.

Meilleures fonctionnalités du Calendrier marketing SEMRush

Attribuez des tâches avec des délais et des descriptions précis pour garantir la responsabilité

Suivez les campagnes grâce à des échéanciers détaillés et des livrables pour une exécution organisée

Optimisez le contenu à l'aide d'outils SEO pour améliorer la visibilité et l'engagement

Analysez les indicateurs de performance pour évaluer l'efficacité et orienter vos stratégies futures

Limites du Calendrier marketing SEMRush

Une courbe d'apprentissage plus raide, en particulier pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec les outils marketing complets

Tarifs du Calendrier marketing SEMRush

Pro : 139,95 $/mois

Guru : 249,95 $/mois

Business : 499,95 $/mois

Évaluations et avis sur SEMRush Marketing Calendar :

G2 : 4,5/5 (plus de 2 300 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 200 avis)

Concrétisez votre vision marketing

Les bonnes idées ne servent à rien sans une mise en œuvre efficace.

Les générateurs de plans marketing modernes ne se contentent pas de remplir des modèles : ils simplifient les flux de travail, automatisent les tâches répétitives et connectent les équipes.

ClickUp vous permet d'intégrer tous ces outils et de les relier à votre flux de travail existant pour assurer la cohésion avec vos autres équipes.

Il rationalise la planification, le suivi et l'optimisation sur une seule plateforme, ce qui permet d'économiser du temps et des efforts. Grâce à ses fonctionnalités et intégrations personnalisables, il répond aux besoins uniques de votre équipe, éliminant ainsi les tracas liés à l'utilisation de plusieurs outils.

Inscrivez-vous pour obtenir un compte ClickUp gratuit et faites de votre prochaine campagne la meilleure à ce jour. 🚀