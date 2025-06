Top 10 des alternatives et concurrents de Threads pour 2025

Lorsque Meta a lancé Threads, il s'est positionné comme une nouvelle alternative à X (anciennement Twitter), dans le but d'attirer les utilisateurs à la recherche de nouvelles façons de se connecter. Construit sur les bases d'Instagram, Threads mettait l'accent sur les mises à jour en temps réel et des connexions plus étroites, mais n'était finalement pas adapté à tout le monde.

D'autres plateformes ont fait leur apparition pour ceux qui souhaitaient un échéancier chronologique ou un attrait plus niche. Reddit propose des discussions ciblées, tandis que Discord aide à créer des communautés. Ces alternatives pourraient mieux répondre à vos besoins.

Découvrons les meilleures alternatives et concurrents de Threads pour les créateurs, les professionnels et tous ceux qui souhaitent rester connectés de manière ciblée.

👀Le saviez-vous ? En seulement cinq jours depuis son lancement, Threads a atteint plus de 100 millions d'utilisateurs, un record qui en fait la plateforme en ligne à la croissance la plus rapide de l'histoire.

⏰ Résumé en 60 secondes Voici 10 alternatives à Threads pour animer vos discussions numériques : Slack : Idéal pour la communication professionnelle en équipe

Discord : Idéal pour créer des communautés personnalisées

Reddit : Idéal pour les discussions de niche

Bluesky : Idéal pour les réseaux sociaux décentralisés

X (anciennement Twitter) : Idéal pour les discussions et les actualités internationales

Mastodon : Idéal pour une confidentialité décentralisée

Groupes Facebook : idéal pour les communautés privées

Mattermost : Idéal pour la communication d'équipe au niveau de l'entreprise

Circle : Idéal pour créer des communautés de marque

TikTok : Idéal pour la viralité créative

Outil bonus : ClickUp . Bien que ClickUp ne soit pas une plateforme de réseau social, il peut fonctionner comme une alternative à Threads pour les équipes et les communautés qui ont besoin de discussions structurées en temps réel

Avec une fonctionnalité de discussion intégrée, des commentaires en fil, des discussions basées sur des tâches et des documents pour les mises à jour longues, ClickUp permet de garder la communication organisée et exploitable, contrairement à la nature éphémère de Threads

Il sert également d'outil de marketing sur les réseaux sociaux, avec la possibilité de créer des calendriers de contenu, d'utiliser des modèles pour gérer les flux de travail liés au contenu et de collaborer avec votre équipe sur la gestion du marketing

Que rechercher dans les alternatives à Threads ?

De nombreuses plateformes visent à créer des communautés et à établir des connexions significatives en ligne. Mais il n'existe pas de solution universelle. Vous ne pouvez pas vous attendre à trouver le même niveau d'engagement partout.

Alors, lorsque vous cherchez une alternative à Instagram Threads, voici ce que vous devez garder à l'esprit :

Interface utilisateur : une interface claire et intuitive peut faire toute la différence. Recherchez des plateformes qui vous semblent naturelles et faciles à naviguer

Fonctionnalités communautaires : la plateforme prend-elle en charge la création de communautés ciblées ou favorise-t-elle les connexions significatives autour d'intérêts communs ?

Options de partage de contenu : que vous souhaitiez partager des photos, des vidéos ou des mises à jour rapides de votre statut, vérifiez si la plateforme dispose des fonctionnalités qui vous permettent de le faire

Échéanciers chronologiques : si vous regrettez les mises à jour en temps réel sans interférence d'algorithmes, privilégiez les plateformes offrant cette fonctionnalité

Politiques de confidentialité et de données : examinez la manière dont la plateforme traite vos données et si elle vous permet de contrôler les paramètres de confidentialité

Intégration avec d'autres plateformes : certaines plateformes fonctionnent mieux lorsqu'elles sont liées à des applications que vous utilisez déjà, comme Instagram ou Facebook

💡Conseil de pro : Donnez la priorité à une plateforme qui correspond le mieux à vos objectifs. Si vous recherchez des mises à jour en temps réel, X (anciennement Twitter) pourrait être la solution qu'il vous faut. Si vous souhaitez un espace dédié à la collaboration en équipe, essayez des outils de communication d'entreprise tels que ClickUp Chat.

Les 10 meilleures alternatives à Threads

Voici les 10 meilleures alternatives à Threads, avec des fonctionnalités similaires et des arguments de vente uniques, pour divers cas d'utilisation.

1. Slack (Idéal pour la communication professionnelle en équipe)

via Slack

Au fil des ans, Slack est devenu synonyme de communication professionnelle.

Il peut tout faire, de la collaboration en équipe à la création de places publiques fermées pour les communautés. La plateforme est une application de discussion conçue pour améliorer la communication de groupe grâce à la messagerie. Mais elle peut également servir de référentiel pour tous vos fichiers, même s'ils sont difficiles à trouver !

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Créez des chaînes distinctes pour différents sujets afin que les discussions restent organisées et faciles à suivre

Intégrez Google Drive, Trello et plus de 2 600 autres outils de collaboration

Profitez de la messagerie vocale et vidéo pour communiquer facilement

Limites de Slack

Le forfait Free ne permet que 10 intégrations

Les forfaits Enterprise peuvent être coûteux pour les grandes organisations

Tarifs Slack

Gratuit pour toujours

Pro : 8,75 $/mois par utilisateur

Business+ : 15 $/mois par utilisateur

Enterprise Grid : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Slack

G2 : 4,5/5 (plus de 33 500 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 23 500 avis)

📮ClickUp Insight : Environ 41 % des professionnels préfèrent la messagerie instantanée pour communiquer en équipe. Bien qu'elle permette des échanges rapides et efficaces, les messages sont souvent dispersés sur plusieurs canaux, fils ou messages directs, ce qui rend plus difficile la récupération des informations par la suite. Avec une solution intégrée comme ClickUp Chat, vos fils de discussion sont mappés à des projets et des tâches spécifiques, ce qui permet de garder vos discussions dans leur contexte et facilement accessibles. Contrairement aux outils de discussion traditionnels qui sont souvent source de distraction, ClickUp garantit que les discussions restent concrètes, ce qui réduit les changements de contexte et aide les équipes à faire avancer le travail au lieu de se contenter d'en parler.

2. Discord (Idéal pour créer des communautés personnalisées)

via Discord

Bien qu'il existe depuis 2015, Discord n'est devenu populaire qu'en 2020, grâce aux jeunes adultes et aux étudiants qui jouent ensemble.

Avec le chat vocal, textuel et vidéo, c'est l'endroit idéal pour se connecter, partager et collaborer. Que vous coordonniez une campagne de jeu avec des amis ou organisiez un club de lecture, Discord peut ajouter une touche amusante à vos discussions de groupe.

Meilleures fonctionnalités de Discord

Créez et rejoignez différents serveurs en fonction de vos intérêts

Utilisez des outils de modération communautaire puissants avec différents niveaux d'accès et de personnalisation des permissions

Intégrez des bots à des fins diverses, telles que la lecture de musique, la modération de discussions et la fourniture d'informations

Essayez les astuces Discord telles que l'activation de la fonction Push-to-Talk pour réduire le bruit de fond et assurer la fluidité des discussions dans les canaux vocaux

Limites de Discord

L'interface peut sembler intimidante au premier abord

Les messages directs ne sont pas limités à des serveurs spécifiques, ce qui peut brouiller la communication professionnelle et personnelle

Tarifs Discord

Gratuit pour toujours

Nitro Basic : 2,99 $/mois par utilisateur

Nitro : 9,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Discord

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,7/5 (plus de 450 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Discord ?

C'est une excellente application pour créer et interagir avec une communauté tout en restant productif. Elle ne manque pas de fonctionnalités pour améliorer l'engagement de votre audience, que ce soit dans les discussions ou les canaux vocaux. Le changement d'ergonomie dû aux mises à jour fréquentes peut prendre un certain temps à s'habituer, mais cela n'affecte en rien les fonctionnalités essentielles.

🧠Anecdote : Discord a été créé comme outil de communication pour les gamers. Cependant, il est finalement devenu une excellente plateforme pour créer des communautés de niche et rester connecté grâce à des mises à jour en temps réel.

À lire également : Slack vs Discord : quelle est la meilleure application pour discuter ?

4. Reddit (idéal pour les discussions de niche)

via Reddit

Reddit est le Far West de l'Internet, où chaque passe-temps, chaque question et chaque opinion impopulaire trouve sa place. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la première page de l'Internet !

Vous pouvez tout faire, que ce soit participer à des discussions approfondies avec des inconnus sur des intérêts communs ou simplement faire défiler et rire aux éclats devant des mèmes de niche. Ce vaste réseau de communautés (appelées subreddits) est dédié à un large intervalle de sujets, de l'astronomie aux aspirateurs.

Meilleures fonctionnalités de Reddit

Trouvez du contenu pertinent et les meilleures discussions grâce au système de vote positif ou négatif

Participez à des sessions de questions-réponses en direct avec des experts, des célébrités et d'autres personnalités intéressantes

Récompensez les autres utilisateurs pour leurs contributions précieuses, encourageant ainsi les interactions positives et l'engagement

Limites de Reddit

La qualité de la modération peut varier considérablement d'un subreddit à l'autre, ce qui peut entraîner des expériences incohérentes

La « page d'accueil » est fortement influencée par l'algorithme Reddit, qui peut parfois limiter l'exposition à des points de vue diversifiés

Tarifs Reddit

Gratuit pour toujours

Reddit Premium : 5,99 $/mois

Évaluations et avis sur Reddit

G2 : 4,2/5 (plus de 50 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Reddit ?

Reddit est une plateforme de réseau social exceptionnelle qui permet à ses utilisateurs de rejoindre une communauté, de publier du contenu et de participer à des discussions avec d'autres utilisateurs... C'est une plateforme convenable pour un usage occasionnel et professionnel. Publier sur Reddit peut s'avérer un peu délicat pour les nouveaux utilisateurs, car certaines publications sont rapidement supprimées. De plus, Reddit compte de nombreux bots et comptes spam qui harcèlent souvent les autres utilisateurs.

À lire également : Les meilleurs outils d'IA pour les réseaux sociaux destinés aux spécialistes du marketing

4. Bluesky (Idéal pour les réseaux sociaux décentralisés)

via Bluesky

Bluesky peut être considéré comme l'une des alternatives les plus solides à Twitter. Grâce à son approche décentralisée de la création de communautés, il offre beaucoup plus de contrôle sur votre contenu, votre flux et votre identité en ligne, contrairement à Twitter.

Bluesky réinvente ce que peut être une plateforme de réseau social, en mettant l'accent sur le contrôle des utilisateurs et le développement ouvert.

Les meilleures fonctionnalités de Bluesky

Appuyez-vous sur le protocole AT pour garantir la transparence et l'interopérabilité entre les applications sociales

Liez vos comptes à des domaines personnalisés pour une identité unique et vérifiable

Choisissez vos préférences et créez vos flux : ici, pas de surprise algorithmique !

Définissez vos propres règles de modération grâce à un système de libellé ouvert

Limites de Bluesky

Bluesky a une base d'utilisateurs plus restreinte, ce qui limite le cercle de connexion

En tant que logiciel relativement nouveau, il peut rencontrer des problèmes techniques occasionnels, tels que des pannes de serveur ou des temps de chargement lents

Tarifs Bluesky

Gratuit pour toujours

Évaluations et avis sur Bluesky

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

👀Le saviez-vous ? Bluesky a été créé par Jack Dorsey (oui, le cofondateur de Twitter !). Il s'agissait au départ d'une initiative de recherche lancée au sein de Twitter en 2019 afin d'explorer les options de décentralisation des réseaux sociaux.

via X

X (anciennement Twitter) est le lieu où le monde entier vient discuter, rire et parfois apprendre en 280 caractères ou moins. Ce qui était à l'origine un site de microblogging est devenu un hub d'actualités en temps réel. Au cours de la dernière décennie, les événements mondiaux se sont déroulés sur cette plateforme, façonnant son rôle dans les discussions mondiales.

Des sujets tendance aux débats animés, X façonne la manière dont les gens communiquent et interagissent en ligne dans le paysage numérique moderne.

Les X meilleures fonctionnalités

Restez informé grâce à des mises à jour en temps réel sur les évènements mondiaux et les sujets tendance

Suivez les échéanciers chronologiquement pour ne rien manquer des comptes que vous suivez

Créez facilement du contenu viral et construisez une communauté engageante

Utilisez les fonctionnalités vidéo et audio en direct pour discuter en temps réel

Limites de X

La limite de 280 caractères peut rendre difficile la transmission d'idées complexes

L'échéancier est influencé par un algorithme qui peut parfois privilégier l'engagement plutôt que la pertinence

Tarification X

Gratuit pour toujours

Formule de base : 3 $/mois

Niveau Premium : 8 $/mois

Niveau Premium+ : 22 $/mois

X évaluations et avis

G2 : 4,3/5 (plus de 250 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 1 700 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de X ?

J'aime la possibilité d'identifier les influenceurs, de surveiller les marques, d'acquérir une compréhension approfondie des marchés, ainsi que de suivre les hashtags, de communiquer facilement, rapidement et avec précision avec plusieurs personnes, la réactivité et l'engagement entre les personnes et les lieux. Le point négatif est qu'il y a beaucoup de publicité et que cela contribue également à la diffusion de fausses informations...

J'aime la possibilité d'identifier les influenceurs, de surveiller les marques, d'acquérir une compréhension approfondie des marchés, ainsi que de suivre les hashtags, de communiquer facilement, rapidement et avec précision avec plusieurs personnes, la réactivité et l'engagement entre les personnes et les lieux. Le point négatif est qu'il y a beaucoup de publicité et que cela contribue également à la diffusion de fausses informations...

👀Le saviez-vous ? 48 % des utilisateurs de X déclarent utiliser la plateforme pour obtenir des actualités et des mises à jour, tandis que le même pourcentage y accède également pour se divertir. Quelle polyvalence !

6. Mastodon (le meilleur pour la confidentialité décentralisée)

via Mastodon

Mastodon est un réseau social open source et décentralisé qui privilégie le contrôle des utilisateurs, la confidentialité et une expérience sans publicité.

Alors que de plus en plus de personnes recherchent des alternatives aux plateformes de réseaux sociaux traditionnelles, l'approche unique de Mastodon en matière d'engagement communautaire et de partage de contenu a gagné en popularité.

Meilleures fonctionnalités de Mastodon

Choisissez un serveur indépendant (instances) qui fonctionne avec sa propre communauté, ses propres règles et sa propre culture, en fonction de vos intérêts et de vos valeurs

Affichez les publications par ordre chronologique à partir des comptes que vous suivez, sans interférence algorithmique

Profitez d'une expérience utilisateur plus fluide, sans publicités intrusives

Utilisez la fonctionnalité « fédération » pour interagir avec différents serveurs et créer un réseau interconnecté appelé « fediverse »

Limites de Mastodon

Les utilisateurs peuvent être confrontés à une courbe d'apprentissage abrupte

Trouver de nouvelles personnes et de nouveaux contenus peut s'avérer plus difficile que sur d'autres plateformes dotées d'algorithmes de découverte puissants

Tarifs Mastodon

Gratuit pour toujours

Évaluations et avis sur Mastodon

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

7. Groupes Facebook (idéal pour les communautés privées)

via Facebook

Vous avez passé des heures à perfectionner votre publication, mais quelqu'un la verra-t-il ? Le défilement incessant du fil d'actualité Facebook peut rapidement enterrer votre contenu, ce qui rendra votre audience susceptible de le manquer.

Les groupes offrent un espace dédié pour entrer en contact avec des personnes partageant les mêmes idées et créer une communauté conviviale et interactive composée d'un public qui s'intéresse à ce que vous avez à dire.

Les meilleures fonctionnalités des groupes Facebook

Créez des groupes privés pour un accès exclusif aux membres gratuitement

Organisez et faites la promotion d'évènements au sein du groupe et envoyez des notifications en mentionnant tout le monde

Passez en direct dans votre groupe pour renforcer l'engagement et partager facilement des photos, des documents et des vidéos au sein du groupe

Accédez à la vaste base d'utilisateurs de Facebook pour toucher un public plus large

Limites des groupes Facebook

La vente directe ou l'offre de contenu premium ne sont généralement pas envisageables avec des options de monétisation limitées

Contrôle limité de l'expérience utilisateur globale au sein du groupe en raison de l'interface et des fonctionnalités largement standardisées

Tarifs des groupes Facebook

Gratuit pour toujours

Norme Meta vérifiée pour les créateurs et norme Business : 14,99 $/mois

Meta Verified Business Plus : 44,99 $/mois

Évaluations et avis sur Facebook Groups

G2 : 4,3/5 (plus de 650 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Facebook Groups ?

Les groupes Facebook sont un excellent moyen de rejoindre des communautés petites ou grandes sur Facebook, composées de personnes partageant les mêmes idées et ayant des intérêts similaires. Les groupes Facebook sont incroyablement faciles à utiliser et m'envoient régulièrement des notifications relatives à l'activité des groupes auxquels j'ai adhéré, ce qui me permet de rester à jour avec les publications.

8. Mattermost (Idéal pour la communication d'équipe au niveau de l'entreprise)

via Mattermost

Mattermost est une alternative à Slack sans fioritures : pratique, sécurisée et axée sur l'efficacité.

Mattermost est une plateforme open source parfaite pour les équipes qui ont besoin de fonctionnalités de collaboration avancées et d'une meilleure fonctionnalité. Elle offre également une messagerie sécurisée, le partage de fichiers, Markdown et des intégrations avec d'autres outils, ce qui est idéal pour les entreprises et les développeurs !

Les meilleures fonctionnalités de Mattermost

Combinez la messagerie d'entreprise, le partage de fichiers et l'automatisation des flux de travail en un seul endroit

Passez des appels audio/vidéo avec votre équipe

Créez des flux de travail structurés grâce à des guides pratiques et des intégrations

Donnez la priorité à la sécurité et à la conformité grâce à des fonctionnalités telles que le chiffrement de bout en bout et le contrôle des données

Limites de Mattermost

Nécessite des ressources informatiques dédiées pour l'auto-hébergement

La version gratuite comporte des limitations en termes de fonctionnalités, de stockage et de nombre d'utilisateurs

Tarifs Mattermost

Gratuit pour toujours

Professionnel : 10 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Mattermost

G2 : 4,3/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 150 avis)

9. Circle (idéal pour créer des communautés de marque)

via Circle

Imaginez que votre outil de discussion de groupe et de gestion du travail ait eu un bébé. C'est Circle.

C'est le lieu de rencontre en ligne des créateurs, des communautés et des équipes qui en ont terminé avec le chaos des notifications sans fin et des fils perdus. Que vous fassiez un brainstorming avec votre équipe ou que vous débattiez pour savoir si l'ananas a sa place sur une pizza, Circle permet de rester concentré sur vos discussions.

Les meilleures fonctionnalités de Circle

Combinez discussions, évènements et cours sur une seule plateforme

Accédez à des flux en direct, des discussions de groupe et des discussions organisées pour renforcer l'engagement

Configurez des abonnements payants, des groupes basés sur des cohortes et des masterclasses exclusives

Personnalisez la plateforme en fonction de l'identité de votre marque

Limites du cercle

L'absence de forfaits gratuits peut rendre plus difficile l'évaluation de la pertinence de cette plateforme pour vous

Tarification par cercle

Professionnel : 89 $/mois

Business : 199 $/mois

Entreprise : 360 $/mois

Application de marque en plus : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Circle

G2 : 4,8/5 (plus de 70 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 35 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Circle ?

J'adore pouvoir ajouter des cours, du contenu sous forme d'articles de blog, ainsi que des vidéos et des fichiers PDF. Il est également très facile de personnaliser l'apparence de ma communauté. La plateforme permet également aux membres d'interagir avec le contenu et de poser des questions, ce qui est vraiment génial !

10. TikTok (Idéal pour la viralité créative)

via TikTok

TikTok est l'endroit où une vidéo de 10 secondes peut vous rendre viral ou vous faire remettre en question vos choix de vie à 2 heures du matin en vous demandant : « Pourquoi est-ce que je regarde quelqu'un faire un gâteau en forme de crocodile ? »

Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, TikTok a redéfini notre façon de consommer et de partager du contenu.

Alors que les débats sur son interdiction aux États-Unis refont surface de temps à autre, cette plateforme est restée un hub pour tout ce qui touche à la créativité. Différents types de créateurs de contenu y contribuent avec des tendances de danse, des communautés ciblées et des astuces de vie discutables pour créer un mélange parfait de divertissement et de créativité.

Et oui, même votre grand-mère pourrait finir par faire le buzz — bienvenue dans le chaos !

Les meilleures fonctionnalités de TikTok

Utilisez des outils faciles à utiliser pour créer des vidéos attrayantes avec des filtres, des effets et de la musique

Explorez une page personnalisée « Pour vous » (FYP) pour découvrir du contenu tendance adapté à vos intérêts

Rejoignez une communauté axée sur les tendances qui se nourrit de la viralité et crée un sentiment de partage d'expériences

Créez du contenu généré par les utilisateurs grâce à des fonctionnalités telles que Duets et Stitches

Limites de TikTok

La saturation du contenu pourrait devenir un défi pour les nouveaux créateurs qui souhaitent se démarquer

La réussite dépend en grande partie de votre compréhension de l'algorithme TikTok

Tarifs TikTok

Gratuit pour toujours

Évaluations et avis sur TikTok

G2 : Avis non disponibles

Capterra : 4,6/5 (plus de 500 avis)

ClickUp n'est peut-être pas le premier nom qui vous vient à l'esprit en matière de connexion sociale, mais ses fonctionnalités de collaboration en font un concurrent sérieux comme alternative à Threads.

Conçue pour être l'application tout-en-un pour le travail, elle offre également une fonctionnalité de discussion, des documents et des tableaux blancs intégrés, permettant aux équipes (équipes de travail, équipes de D&D et tous les autres) de communiquer et de collaborer efficacement en un seul endroit.

Grâce à des options de personnalisation infinies, vous pouvez faire bien plus que simplement discuter avec votre communauté.

Agissez comme une seule équipe marketing

Le logiciel de gestion de projet marketing ClickUp est particulièrement intéressant pour les équipes chargées des réseaux sociaux et du marketing, car il offre des outils qui vont au-delà de la simple communication.

De la conception de contenu alimentée par l'IA à la gestion des tâches et au suivi de la progression, tout ce dont votre équipe de marketing sur les réseaux sociaux a besoin se trouve ici.

Essayer ClickUp Discuter Gérez facilement la communication et les tâches de votre équipe avec ClickUp Chat

Son atout majeur ? Le chat ClickUp! Vous bénéficiez de toutes les fonctions de communication sans avoir à chercher le canal « approprié ». Les discussions sont automatiquement connectées au bon espace, à la bonne liste et à la bonne tâche dans ClickUp, ce qui vous permet de garder le contexte à portée de main. Bonus : si vous avez un texte que vous devez convertir en tâche exploitable, vous pouvez le faire en un seul clic depuis le chat !

Résumez les fils de discussion avec AI CatchUps dans ClickUp Chat

De plus, l'intégration de l'IA native de ClickUp, ClickUp Brain, dans Chat vous permet de :

Résumez les longues discussions afin de pouvoir rapidement retrouver les points clés sans avoir à faire défiler des messages interminables

Suggérez des réponses pour accélérer les réponses et faire avancer efficacement les discussions

Automatisez les mises à jour de statut en résumant la progression récente des projets dans le chat

Améliorez la clarté en réécrivant ou en affinant vos messages pour une meilleure communication

Traduisez les messages en temps réel pour briser les barrières linguistiques au sein des équipes internationales

Regardez cette vidéo pour comprendre tout ce qui est possible lorsque vos tâches et vos discussions convergent !

Mais que faire lorsque les mots ne suffisent pas ? Visualisez et collaborez sur vos idées avec les tableaux blancs ClickUp. Concevez, planifiez et mappez vos campagnes sur les réseaux sociaux en temps réel grâce aux contributions visuelles de votre équipe.

Donnez vie à vos meilleures idées en collaborant en temps réel avec les tableaux blancs ClickUp

Et si vous avez besoin d'une documentation détaillée pour vos forfaits ? Les documents ClickUp sont là pour vous aider. Ajoutez-en un à votre projet pour co-créer et co-modifier des documents en temps réel tout en contrôlant les permissions afin de protéger les informations sensibles.

Le principal problème que ClickUp a résolu pour nous ici est la planification du marketing et des réseaux sociaux. Il y a quelque temps, nous utilisions Excel pour planifier et archiver le contenu dans des dossiers, ce qui devenait très vite très compliqué. Avec ClickUp, je peux regrouper la planification et le marketing (textes, vidéos et photos) au même endroit, c'est très simple !

Personnalisez et automatisez votre environnement de travail

Contrairement à Threads, ClickUp fournit une suite d'outils avancés conçus pour améliorer votre productivité et votre organisation. Ses fonctionnalités de gestion des tâches vous permettent de diviser les grands projets en tâches gérables et traçables, d'attribuer des responsabilités, de fixer des délais et d'ajuster facilement le cap en fonction de la progression en temps réel.

Les automatisations ClickUp vous font également gagner des heures chaque semaine en éliminant les tâches répétitives. Configurez des déclencheurs personnalisés à l'aide d'instructions « si-alors » et regardez vos mises à jour de statut s'écrire toutes seules, les membres de l'équipe être automatiquement informés des changements critiques et les tâches passer de manière transparente d'un flux de travail à l'autre. De l'attribution automatique des tâches à la hiérarchisation des demandes urgentes, les automatisations ClickUp garantissent le bon déroulement des projets pendant que vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment.

Exécutez automatiquement des tâches répétitives et gagnez du temps avec les automatisations ClickUp

Créez votre propre réseau social

La création d'une communauté ne se limite pas à la communication. Il s'agit également d'élaborer une stratégie solide.

Cependant, la mise en place d'un logiciel complet pour la gestion des réseaux sociaux représente beaucoup de travail. Un modèle de contenu pour les réseaux sociaux pourrait-il vous aider ? Bien sûr !

Le modèle ClickUp Social Media vous permet de lancer plus facilement (et plus rapidement !) votre présence sur les réseaux sociaux en regroupant tout ce dont vous avez besoin, du brainstorming à la création, en passant par la planification et l'analyse, en un seul endroit.

Restez au courant de toutes les tâches de votre équipe grâce à la vue Calendrier de ClickUp

Vous voulez quelque chose de plus avancé ? Le modèle avancé pour réseaux sociaux de ClickUp comprend plus de 15 statuts personnalisés et cinq vues personnalisées, dont la vue Liste, la vue Tableau de style Kanban et bien plus encore pour une gestion complète.

Suivez facilement la progression des tâches grâce aux statuts personnalisés de ClickUp

Vous avez besoin d'un modèle spécialement conçu pour impliquer les communautés ? Le modèle de gestion de communauté ClickUp vous aide à planifier, élaborer des stratégies, suivre et mesurer la réussite, afin que votre communauté reste active et connectée.

Passez à ClickUp pour :

Travaillez avec la suite complète de gestion de projet pour les réseaux sociaux, comprenant la gestion des tâches et des évènements, l'automatisation des flux de travail et le suivi des projets

Appliquez des intégrations telles que les outils d'analyse Instagram pour sécuriser le flux de données sans changer d'outil

Accédez à la communauté mondiale ClickUp , un réseau de soutien composé d'autres utilisateurs ClickUp, pour vous connecter, apprendre et partager des idées

Dans l'ensemble, ClickUp est essentiel pour les équipes qui cherchent à renforcer leur présence et leur collaboration sur les réseaux sociaux. Il assure le bon déroulement de vos opérations sur les réseaux sociaux, sans aucun problème !

À lire également : Modèles gratuits de calendriers pour les réseaux sociaux

Filtrez les communications efficaces avec ClickUp

Que vous recherchiez une collaboration professionnelle, des discussions de niche ou une viralité créative, il existe de nombreuses plateformes à prendre en considération. Cependant, ClickUp se distingue comme la solution ultime de gestion de projet sur les réseaux sociaux.

Les réseaux sociaux ne dorment jamais. Avec des fonctionnalités complètes telles que la collaboration facile, la gestion des tâches et les flux de travail automatisés, ClickUp non plus. De plus, il regroupe toutes vos idées de travail en cours (WIP), vos contenus prêts à être publiés, vos indicateurs clés et vos mises à jour importantes en un seul endroit.

Vous pourrez ainsi créer des stratégies efficaces, suivre les progrès et atteindre vos objectifs sur les réseaux sociaux, sans vous soucier de la fatigue liée à l'utilisation d'outils. Cela vous intéresse ? Inscrivez-vous dès maintenant pour obtenir un compte ClickUp gratuit!