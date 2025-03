Les 10 principales alternatives et concurrents des fils d'ici 2025

Lorsque Meta a lancé Threads, il s'est positionné comme une nouvelle alternative à X (anciennement Twitter), dans le but d'attirer les utilisateurs à la recherche de nouvelles façons de se connecter. Construit sur les fondations d'Instagram, Threads mettait l'accent sur les mises à jour en temps réel et les connexions plus étroites, mais, en fin de compte, il ne convenait pas à tout le monde. D'autres plateformes ont fait un pas en avant pour ceux qui voulaient un échéancier chronologique ou un attrait plus spécialisé. Reddit propose des discussions ciblées, tandis que Discord aide à créer des communautés. Ces alternatives pourraient mieux répondre à vos besoins.

Explorons les principales alternatives et concurrents de Threads pour les créateurs, les professionnels et tous ceux qui cherchent à rester connectés dans un but précis.

X (anciennement Twitter) : Idéal pour les discussions et les mises à jour mondiales *Mastodon : Idéal pour la confidentialité décentralisée *Groupes Facebook : Idéal pour les communautés privées *Mattermost : Idéal pour la communication d'équipe au sein des entreprises *Circle : Idéal pour créer des communautés de marque *TikTok : Idéal pour la viralité créative *Outil bonus : * Il sert également d'outil de marketing sur les réseaux sociaux, avec la possibilité de créer des calendriers de contenu, d'utiliser des modèles pour gérer les flux de travail de contenu et de collaborer sur la gestion du marketing avec votre équipe S'appuie sur le protocole AT pour la transparence et l'interopérabilité entre les applications sociales Lie les comptes à des domaines personnalisés pour une identité unique et vérifiable nous avons ce qu'il vous faut. Ajoutez-en un à votre projet pour créer et modifier des documents en temps réel tout en contrôlant les permissions pour protéger les informations sensibles. > _Le principal problème que ClickUp a résolu pour nous ici est la planification du marketing et des médias sociaux. Il y a quelque temps, nous avions l'habitude de planifier dans Excel et d'archiver le contenu dans des dossiers, ce qui commençait à devenir très compliqué très rapidement. Avec ClickUp, je peux regrouper la planification et le marketing (textes, vidéos et photos) au même endroit, c'est facile ! Contrairement à Threads, ClickUp fournit une suite d'outils avancés conçus pour améliorer votre productivité et votre organisation. Ses fonctionnalités de gestion des tâches vous permettent de diviser les grands projets en tâches gérables et traçables, d'attribuer des responsabilités, de fixer des délais et d'ajuster facilement le cap en fonction de la progression en temps réel. /href/ https://clickup.com/features/automations Automatisations ClickUp /%href/ vous font également gagner des heures chaque semaine en éliminant les tâches répétitives. Paramétrez des déclencheurs personnalisés à l'aide d'instructions if-then et observez vos mises à jour de statut s'écrire toutes seules, les membres de votre équipe être automatiquement informés des changements critiques et les tâches se déplacer de manière transparente à travers les flux de travail. De l'attribution automatique du travail à la priorisation des demandes urgentes, les automatisations ClickUp permettent aux projets de se dérouler sans heurts pendant que vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment. Exécutez automatiquement les tâches répétitives et gagnez du temps avec les automatisations ClickUp ### Créez votre propre base de médias sociaux La création d'une communauté ne se limite pas à la communication. Il s'agit également d'élaborer une stratégie solide.

Cependant, paramétrer un logiciel complet pour la gestion des réseaux sociaux demande beaucoup de travail. Un modèle de contenu pour les réseaux sociaux pourrait-il vous aider ? Bien sûr que oui ! Le modèle ClickUp Social Media Template de ClickUp facilite (et accélère !) le lancement de votre présence sur les réseaux sociaux en combinant tout ce dont vous avez besoin

https://clickup.com/templates/social-media-t-182377084 Le modèle ClickUp pour les réseaux sociaux /%href/ facilite (et accélère !) le lancement de votre présence sur les réseaux sociaux en regroupant tout ce dont vous avez besoin (du brainstorming de contenu à la création, en passant par la planification et l'analyse) en un seul endroit. Restez au courant de toutes les tâches de votre équipe avec l'affichage du calendrier ClickUp

Vous voulez quelque chose de plus avancé ? Le modèle avancé ClickUp Social Media /href/ https://clickup.com/templates/social-media-advanced-t-102457923 /%href/ comprend plus de 15 statuts personnalisés et cinq vues personnalisées, dont la vue Liste, la vue Tableau de style Kanban, et bien d'autres encore pour une gestion complète. Suivez facilement la progression des tâches avec les statuts personnalisés ClickUp Besoin d'un modèle spécifique pour impliquer les communautés ? Le undefined vous aide à planifier, élaborer des stratégies, suivre et mesurer la réussite, en veillant à ce que votre communauté reste active et connectée. Passez à ClickUp pour : Travailler avec le forfait undefined , y compris la gestion des tâches et des évènements, l'automatisation des flux de travail et le suivi des projets Intégrations telles que /href/ https://clickup.com/blog/instagram-analytics-tools// outils d'analyse Instagram /%href/ pour un flux de données sécurisé sans changer d'outils

Accédez à une assistance /href/ https://clickup.com/community La communauté mondiale ClickUp /%href/ de collègues ClickUppers pour se connecter, apprendre et partager des idées Dans l'ensemble, ClickUp est essentiel pour les équipes qui cherchent à renforcer leur présence et leur collaboration sur les réseaux sociaux. Il permet à vos opérations sur les réseaux sociaux de se dérouler sans accroc ! À lire également :

/href/ https://clickup.com/blog/social-media-calendar-templates// Modèles gratuits de calendrier pour les réseaux sociaux /%href/ ## Fil de l'aiguille d'une communication efficace avec ClickUp Que vous recherchiez une collaboration professionnelle, des discussions de niche ou une viralité créative, il existe de nombreuses plateformes à prendre en compte. Cependant, ClickUp se distingue comme la solution ultime de gestion de projet sur les réseaux sociaux.

Les médias sociaux ne dorment jamais. Avec des fonctionnalités complètes telles que la collaboration facile, la gestion des tâches et les flux de travail automatisés, ClickUp ne dort pas non plus. De plus, il regroupe toutes vos idées de travail en cours (WIP), votre contenu prêt à être publié, vos indicateurs clés et vos mises à jour importantes en un seul endroit. Ainsi, vous pouvez créer des stratégies efficaces, suivre les progrès et atteindre vos objectifs en matière de médias sociaux, sans vous soucier de la fatigue liée à l'utilisation des outils. Cela vous intéresse ? Inscrivez-vous pour obtenir un compte ClickUp gratuit undefined maintenant !