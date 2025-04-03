10 meilleurs logiciels et applications de productivité pour le TDAH 2025

Avertissement : Cet article a pour but de fournir des informations sur les outils et stratégies de productivité. Il ne vise en aucun cas à remplacer les conseils, diagnostics ou traitements médicaux professionnels liés au trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) ou à toute autre condition médicale.

Vous ouvrez votre ordinateur portable, prêt à vous mettre au travail. Mais avant, vous avez besoin d'un verre. En vous rendant à la cuisine, vous vous souvenez du colis que vous avez oublié d'ouvrir. En l'ouvrant, vous tombez sur un reçu et vous vous dites : « Je devrais vraiment mettre de l'ordre dans mes finances ».

Vous prenez votre téléphone pour consulter votre application bancaire, mais vous finissez par passer 20 minutes à faire défiler votre fil d'actualité. Vous vous retrouvez alors dans la cuisine, téléphone à la main, sans boisson, sans progression et sans savoir comment vous êtes arrivé là.

Si votre cerveau fonctionne ainsi, vous savez à quel point il peut être frustrant de rester sur la bonne voie. Mais les bons outils pour le TDAH peuvent faire toute la différence.

Qu'il s'agisse d'organiser des tâches, de gérer votre temps ou de réduire les distractions, ces 11 outils de productivité pour le TDAH sont conçus pour vous aider à accomplir vos tâches.

⏰ Résumé en 60 secondes Voici nos recommandations pour les meilleurs outils de productivité pour les personnes atteintes de TDAH : ClickUp (Idéal pour la planification numérique et la gestion des tâches pour les personnes atteintes de TDAH) (Idéal pour la planification numérique et la gestion des tâches pour les personnes atteintes de TDAH)

Todoist (Idéal pour la saisie et l'organisation rapides des tâches)

Forest (Idéal pour limiter les distractions liées au téléphone)

Evernote (Idéal pour prendre des notes et organiser du contenu numérique)

Habitify (Idéal pour établir des routines quotidiennes régulières)

RescueTime (Idéal pour comprendre les schémas de productivité personnelle)

Trello (Idéal pour la planification visuelle des tâches)

Due (Idéal pour ne jamais manquer une tâche urgente)

Brain Focus (Idéal pour personnaliser les intervalles de concentration)

Remember The Milk (Idéal pour gérer les tâches récurrentes)

Brain. fm (Idéal pour la musique conçue pour favoriser la concentration)

Tous les outils de productivité ne fonctionnent pas pour un cerveau atteint de TDAH. Une interface épurée peut sembler agréable, mais si elle nécessite trop de clics pour trouver ce dont vous avez besoin, elle peut vous ralentir.

Les meilleurs logiciels de gestion des tâches réduisent les frictions, limitent les distractions et facilitent le suivi des progrès. Voici quelques fonctionnalités clés à rechercher :

Navigation rapide et facile : évite toute confusion, simplifie les menus et garantit une expérience utilisateur intuitive pour évite toute confusion, simplifie les menus et garantit une expérience utilisateur intuitive pour une gestion de projet ADHD fluide

Organisation flexible des tâches : Prend en charge des structures de tâches personnalisées, va au-delà des simples listes de tâches et s'adapte aux flux de travail individuels

Rappels intégrés : automatise les alertes de tâches, évite les oublis et aide à rester concentré

Gestion des distractions : vous aide lorsque vous vous aide lorsque vous n'arrivez pas à vous concentrer au travail , bloque les interruptions et utilise des chronomètres pour diviser les tâches en parties plus faciles à gérer, ce qui déclenche un sentiment d'accomplissement lorsqu'elles sont achevées

Options de personnalisation : Offre des paramètres personnalisables pour les libellés, les thèmes et les flux de travail afin d'améliorer la convivialité et la personnalisation

📖 À lire également : Ce que les personnes neurodiverses aimeraient que leurs employeurs sachent

Vous n'avez pas besoin d'une autre application qui vous donne l'impression d'être une corvée. Les meilleurs outils de productivité pour le TDAH vous aident réellement en gardant les tâches visibles, en réduisant les distractions et en facilitant leur suivi.

En voici quelques-uns qui fonctionnent vraiment. 📝

1. ClickUp (le meilleur pour la planification numérique et la gestion des tâches pour les personnes atteintes de TDAH)

ClickUp est « l'application qui fait tout pour le travail », conçue pour simplifier la planification, la gestion des tâches et la gestion de projet pour les personnes atteintes de TDAH sans vous imposer de systèmes de productivité rigides ni vous obliger à essayer plusieurs applications.

Vous avez du mal à suivre vos projets, vos échéances et vos tâches quotidiennes ?

Le logiciel de gestion de projet personnel ClickUp organise tout en un seul endroit, vous n'avez donc plus besoin de vous fier à votre mémoire ou de passer d'une application à l'autre pour trouver ce dont vous avez besoin.

Tâches ClickUps

Commencez avec les tâches ClickUp Organisez vos tâches dans ClickUp et décomposez-les à l'aide des checklists de tâches ClickUp

ClickUp Tasks structure les projets en éléments d'action clairs. Les grands objectifs semblent plus faciles à atteindre lorsqu'ils sont divisés en étapes plus petites avec une propriété et des dates d'échéance claires. Vous pouvez personnaliser les tâches avec des champs personnalisés, des statuts et des niveaux de priorité, ce qui vous permet de rester sur la bonne voie.

Au sein de ces tâches, les checklists ClickUp vous aident à suivre chaque petite étape.

Supposons que vous deviez rendre un travail de recherche prochainement. Écrire « travailler sur le papier » n'aide pas beaucoup, mais diviser le travail en étapes telles que la collecte de sources, la définition des points clés, la rédaction d'un brouillon et la relecture facilite la tâche. Cocher chaque étape permet de concrétiser la progression et procure à votre cerveau cette fameuse dose de dopamine tant convoitée.

Calendrier ClickUp

Affichez et organisez les tâches d'une manière qui vous convient : utilisez la planification IA dans le calendrier ClickUp

La capacité du calendrier ClickUp à bloquer automatiquement le temps consacré aux tâches prioritaires permet de créer des périodes dédiées, sans distraction. Pour une personne atteinte de TDAH qui peut avoir des difficultés à gérer son temps, la nature visuelle du calendrier, combinée à l'intégration des tâches, permet de voir plus facilement le temps disponible et ce qui doit être accompli. Cela peut contribuer à réduire l'anxiété au travail.

👉🏼 Par exemple, un professionnel du marketing atteint de TDAH pourrait commencer sa journée en consultant son calendrier ClickUp, où il voit ses trois tâches prioritaires planifiées sous forme de blocs de concentration entre les réunions.

À la fin d'une réunion matinale, le preneur de notes IA de ClickUp, intégré au calendrier, a déjà créé des tâches à partir des notes de réunion et les a ajoutées à leur liste de tâches en attente. Le calendrier leur envoie une notification 5 minutes avant le début de leur prochain bloc de concentration, les invitant à passer à un travail approfondi sur leur projet prioritaire.

Ces repères visuels clairs et cette planification automatique réduisent la fatigue décisionnelle et la paralysie qui peuvent découler du fait de devoir constamment décider de la « prochaine étape ». Contrairement à d'autres applications de calendrier, ClickUp est flexible et facile à réorganiser grâce à la planification par glisser-déposer. De plus, il s'intègre parfaitement à votre Google Agenda.

Vous pouvez également utiliser le Calendrier dans ClickUp pour créer une routine adaptée au TDAH, établir une cohérence, visualiser les échéances et rester au fait des priorités sans vous sentir dépassé.

ClickUp Brain

Utilisez ClickUp Brain pour générer des résumés et des informations sur les tâches afin d'accomplir vos tâches plus rapidement

ClickUp Brain aide les personnes atteintes de TDAH à rester organisées en leur fournissant des résumés de tâches et des discussions alimentés par l'IA, ainsi que des suggestions intelligentes pour accomplir leurs tâches plus rapidement, réduisant ainsi la charge mentale liée à la gestion de projets.

Utilisez-le pour récupérer rapidement des informations dans votre environnement de travail ClickUp, en minimisant le temps passé à rechercher des notes, des documents ou des détails de projet. ClickUp Brain aide également à décomposer les tâches complexes en étapes plus petites et plus faciles à gérer, ce qui permet de rester concentré et productif.

Automatisation ClickUps

Automatisez les flux de travail répétitifs avec ClickUp Automatisation

Les tâches répétitives occupent trop d'espace mental, ce qui les rend faciles à oublier. ClickUp Automatisation s'en charge sans avoir besoin de rappels constants, réduisant ainsi la surcharge cognitive. Configurez des déclencheurs automatisés pour les actions récurrentes, telles que l'attribution de tâches, la mise à jour des statuts, l'envoi de rappels, etc., lorsque les conditions définies sont remplies.

Supposons qu'un rapport doit être soumis tous les vendredis. ClickUp génère la tâche, la marque comme prioritaire et envoie une notification si elle n'a pas été achevée. Ainsi, vous n'avez pas besoin de vous en souvenir manuellement.

Pour tout ce qui passe encore entre les mailles du filet, les rappels ClickUp prennent le relais. Il ne s'agit pas de fenêtres contextuelles génériques qui sont ignorées, mais qui apparaissent exactement au moment voulu. Disponibles sur les navigateurs, les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles, ils offrent un moyen transparent de suivre les tâches importantes, de déléguer des tâches et d'assurer le suivi des discussions clés.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Consultez vos priorités en un seul endroit : Ouvrez Ouvrez la page d'accueil de ClickUp pour obtenir un aperçu instantané des tâches urgentes, des échéances à venir et des objectifs quotidiens

Organisez vos pensées éparses : Notez vos idées, rappels et notes rapides dans Notez vos idées, rappels et notes rapides dans le bloc-notes ClickUp , puis transformez-les en tâches lorsque vous êtes prêt à passer à l'action

Suivez où passe réellement votre temps : Utilisez ClickUp comme Utilisez ClickUp comme logiciel de suivi du temps pour enregistrer vos heures de travail, identifier vos habitudes de concentration et éviter de passer trop de temps sur une seule tâche

Restez concentré : activez le mode Focus dans ClickUp pour minimiser les distractions et rester concentré sur une seule tâche à la fois

Affichez la progression en un coup d'œil : Créez Créez des tableaux de bord ClickUp personnalisés pour voir vos tendances de productivité, vos taux d'achèvement des tâches et vos indicateurs clés sans avoir à parcourir des listes

Augmentez votre productivité grâce à des modèles : Essayez Essayez les modèles TDAH de ClickUp pour planifier, hiérarchiser et rester au top de vos tâches sans repartir de zéro à chaque nouveau projet

Limites de ClickUp

Si les rappels facilitent la gestion des tâches, ils ne restent pas affichés à l'écran, ce que certains utilisateurs pourraient préférer

L'application mobile est puissante, mais il faut parfois un certain temps pour s'habituer à naviguer parmi les multiples fonctionnalités sur un petit écran

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 040 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

*ClickUp en vaut vraiment la peine ! Au-delà d'être un outil de gestion de projet, il a tellement d'utilités. Ma fonctionnalité préférée est sans conteste l'affichage Calendrier. Rien ne vaut le fait de pouvoir voir tout mon travail et mes engagements en un seul endroit. Mes tâches professionnelles ? C'est fait. Ce rendez-vous autour d'un café ? C'est fait. L'anniversaire de maman ? C'est fait aussi ! Il y a cependant une chose qui surpasse tout cela. ClickUp Brain. Je peux simplement demander quand je suis disponible pour planifier une réunion ou si les membres de mon équipe peuvent prendre plus de travail, et tout est là ! Incroyable, non ?

📮 ClickUp Insight : Nous avons récemment découvert qu'environ 33 % des travailleurs du savoir envoient quotidiennement des messages à 1 à 3 personnes pour obtenir le contexte dont ils ont besoin. Imaginez si toutes ces informations étaient documentées et instantanément accessibles. Avec ClickUp à vos côtés, le changement de contexte appartient désormais au passé. Il vous suffit de poser la question directement depuis votre environnement de travail, et ClickUp Brain récupérera les informations depuis votre environnement de travail et/ou les applications tierces connectées !

2. Todoist (idéal pour la saisie et l'organisation rapides des tâches)

via Todoist

Todoist transforme la gestion des tâches en un processus fluide et naturel, presque comme si vous preniez des notes dans un cahier. Cette application de liste de tâches se distingue par ses raccourcis clavier et ses capacités de traitement du langage naturel.

Tapez « réunion avec Sam jeudi prochain à 15 h », et Todoist la planifie automatiquement. L'interface est claire et épurée, ce qui facilite l'entrée des tâches sur tous les appareils. Le système de karma ajoute une touche ludique à la productivité, en attribuant des points pour les tâches achevées et les séries consécutives.

Les meilleures fonctionnalités de Todoist

Classez les tâches dans des sections et des sous-projets personnalisés afin de créer une hiérarchie qui correspond à votre flux de travail et à votre processus de réflexion

Suivez votre progression grâce à des visualisations de la productivité qui montrent les tâches achevées, les séries et les tendances dans vos habitudes de travail

Créez des rappels basés sur l'emplacement qui se déclenchent lorsque vous arrivez à des endroits spécifiques, vous aidant ainsi à vous souvenir des tâches spécifiques au contexte

Partagez et déléguez des tâches entre les tableaux de l'équipe tout en conservant une propriété claire et en assurant le suivi du statut d'achèvement

Limites de Todoist

La vue Calendrier manque de fonctionnalités avancées telles que le glisser-déposer et l'affichage complet de la semaine/du mois

Synchronisation limitée avec les calendriers externes (Google Agenda, Outlook, Apple Calendar) et aucune synchronisation bidirectionnelle native

Tarifs Todoist

Débutant : Gratuit

Pro : 5 $/mois par utilisateur

Business : 8 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Todoist

G2 : 4,4/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 500 avis)

Que disent les utilisateurs de Todoist dans la vie réelle ?

Todoist aide à organiser toutes les tâches en fonction de leurs priorités, ce qui permet de se concentrer en priorité sur les tâches les plus urgentes. J'apprécie beaucoup l'interface utilisateur, car elle est bien conçue et intuitive à naviguer et à utiliser

🧠 Anecdote amusante : La note autocollante, souvent utilisée pour le suivi des tâches, a été inventée par hasard lorsqu'un scientifique de 3M essayait de créer un adhésif ultra-résistant. Au lieu de cela, il a créé un adhésif faible et réutilisable, parfait pour les notes !

3. Forest (Idéal pour limiter les distractions liées au téléphone)

via Forest

Forest gamifie le temps de concentration en transformant la productivité en une aventure où l'on fait pousser un arbre. Cette gamification est idéale pour les cerveaux atteints de TDAH, car elle exploite la motivation induite par la dopamine, rendant les tâches plus attrayantes et gratifiantes.

Plantez une graine virtuelle lorsque vous commencez à travailler et regardez-la se transformer en arbre pendant votre session de concentration. Si vous consultez votre téléphone au milieu de la session, votre arbre meurt. L'application exploite notre désir naturel de nourrir et de créer, ce qui rend les sessions de concentration moins fastidieuses.

Le plus intéressant ? Vos arbres virtuels se transforment en arbres réels plantés grâce au partenariat de Forest avec Trees for the Future.

Les meilleures fonctionnalités de Forest

Personnalisez la durée des sessions de concentration et plantez différents types d'arbres en fonction de vos habitudes de travail et de vos préférences

Collaborez avec vos amis ou vos coéquipiers pour planter des arbres en groupe, ajoutant ainsi une dimension sociale à votre temps de concentration

Suivez vos habitudes quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles grâce à des analyses détaillées et une visualisation sous forme de forêt

Transformez votre temps de concentration en impact environnemental concret grâce à l'initiative de plantation d'arbres

Limites de Forest

Personnalisation limitée des systèmes de récompense avec une intégration minimale de la gestion du temps

Statistiques de base et rapports limités ; la version gratuite ne prend pas en charge la synchronisation multi-appareils

Tarification Forest

iOS : 3,99 $ (paiement unique)

Android : Gratuit avec possibilité de passer à la version Pro pour 1,99 $ (paiement unique)

Évaluations et avis sur Forest

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Forest dans la vie réelle ?

Je souffre moi aussi de TDAH et cela m'aide. Je l'ai réglé sur 2 heures et l'application m'oblige à arrêter d'utiliser mon téléphone. Je me sens mal à l'idée de tuer un arbre qui a poussé pendant 2 heures. J'ai fini par acheter l'application afin de pouvoir utiliser la fonction liste blanche, qui permet de continuer à faire pousser des arbres tout en autorisant les applications utiles telles que la calculatrice ou le dictionnaire.

🧠 Anecdote : La technique Pomodoro, une astuce de productivité qui consiste à se concentrer sur une tâche pendant 25 minutes, suivies de 5 minutes de pause, a été développée par Francesco Cirillo à la fin des années 1980. Il l'a baptisée « Pomodoro », le mot italien pour « tomate », en référence au chronomètre de cuisine en forme de tomate qu'il utilisait à l'université pour suivre ses sessions de travail.

4. Evernote (idéal pour prendre des notes et organiser du contenu numérique)

via Evernote

Evernote excelle dans la transformation de pensées et d'idées aléatoires en connaissances organisées. L'application permet de collecter des articles, des images, des clips audio et des notes manuscrites dans un hub consultable.

Considérez-le comme votre classeur numérique où chaque information trouve sa place. Le web clipper enregistre des articles entiers ou des sections spécifiques tout en conservant la mise en forme. Grâce aux fonctions de recherche avancée, vous ne perdrez plus jamais cette recette, cette note de réunion ou cette idée géniale que vous avez notée à 3 heures du matin.

Les meilleures fonctionnalités d'Evernote

Créez des notes dynamiques combinant texte, images, audio et fichiers tout en les organisant dans une hiérarchie personnalisée

Recherchez des notes manuscrites et des images à l'aide de la technologie de reconnaissance optique de caractères (OCR) qui lit le texte dans les images

Générez des liens vers des blocs-notes partageables et contrôlez les niveaux d'accès lorsque vous collaborez avec des membres de votre équipe ou des clients

Enregistrez des notes audio pendant que vous tapez et maintenez une synchronisation parfaite entre l'audio et le texte

Limitations d'Evernote

Les fonctionnalités avancées nécessitent un apprentissage fastidieux

La synchronisation est limitée à deux appareils dans la version gratuite de l'application

Tarifs Evernote

Personnel : 14,99 $/mois par utilisateur

Professionnel : 17,99 $/mois par utilisateur

Teams : 24,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Evernote

G2 : 4,4/5 (plus de 2 010 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 8 275 avis)

Que disent les utilisateurs d'Evernote dans la vie réelle ?

J'utilise Evernote avec une approche simple pour conserver mes carnets. Cette structure minimaliste me permet de rester parfaitement organisé sans compliquer les choses... L'application est simple et facile à utiliser, mais elle ne remplace pas complètement un carnet traditionnel. L'absence de certains outils limite ses fonctionnalités.

🔍 Le saviez-vous ? Le TDAH fait partie des troubles psychiatriques les plus héréditaires, les facteurs génétiques représentant environ 70 % à 80 % de son développement.

5. Habitify (idéal pour établir des routines quotidiennes cohérentes)

via Habitify

Habitify aborde la formation d'habitudes à travers des informations basées sur des données. L'application transforme des objectifs abstraits en actions quotidiennes concrètes tout en suivant votre progression grâce à des analyses détaillées. Elle vous aide à créer des programmes d'habitudes flexibles qui s'adaptent à différentes routines pour les jours de semaine, les week-ends ou des jours spécifiques.

Créez des programmes personnalisés adaptés à votre rythme naturel : méditation matinale, promenade l'après-midi, lecture le soir. L'interface intuitive élimine toute friction inutile dans le suivi des habitudes. Des barres de progression et des séries de couleurs vous permettent de visualiser rapidement votre régularité.

Meilleures fonctionnalités d'Habitify

Suivez la réalisation de vos habitudes grâce à des diagrammes interactifs et découvrez les tendances de votre comportement au fil du temps

Configurez des déclencheurs basés sur l'emplacement qui vous rappellent d'effectuer des actions spécifiques dans des contextes pertinents

Exportez des données détaillées sur vos habitudes et analysez votre progression grâce à des statistiques et des tendances complètes

Créez des groupes d'habitudes personnalisés en fonction de différents domaines de votre vie ou d'objectifs spécifiques que vous souhaitez atteindre

Limites d'Habitify

L'application offre des fonctionnalités sociales limitées

Comparé à des applications similaires, Habitify propose moins de suggestions d'habitudes prédéfinies, ce qui oblige les utilisateurs à saisir manuellement des habitudes plus personnalisées

Tarifs Habitify

Free

Premium : 2,49 $/mois (facturé annuellement)

Premium (à vie) : 59,99 $ (paiement unique)

Évaluations et avis sur Habitify

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : établir des routines cohérentes peut aider les personnes atteintes de TDAH à gérer leurs symptômes, car la prévisibilité contribue à réduire l'anxiété et à améliorer la concentration.

6. RescueTime (Idéal pour comprendre les schémas de productivité personnelle)

via RescueTime

RescueTime surveille silencieusement vos activités numériques pour révéler comment vous passez réellement votre temps. L'application classe automatiquement les sites Web et les applications que vous utilisez, indiquant quelles activités réduisent vos heures productives.

Contrairement aux outils de suivi du temps traditionnels, RescueTime fonctionne en arrière-plan et collecte des données précises sans intervention manuelle. Le tableau de bord transforme les données brutes sur le temps passé en informations exploitables sur vos heures de productivité maximale, vos distractions courantes et vos habitudes de travail.

Meilleures fonctionnalités de RescueTime

Identifiez les heures de pointe de productivité grâce au suivi automatique de vos périodes de travail les plus concentrées

Bloquez les sites Web distrayants pendant les sessions de concentration en fonction de vos objectifs de productivité personnalisés

Comparez vos scores de productivité d'un jour à l'autre et comprenez comment les facteurs externes affectent votre travail

Définissez des alertes personnalisées lorsque vous passez trop de temps sur des applications ou des catégories spécifiques

Limites de RescueTime

Son application mobile a été critiquée pour ses bugs et ses problèmes de performance

Les capacités API de l'outil sont très limitées

Tarifs RescueTime

Lite : Gratuit

Premium : 12 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis RescueTime

G2 : 4,2/5 (plus de 90 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 140 avis)

🔍 Le saviez-vous ? Les personnes atteintes de TDAH peuvent s'épanouir dans leur milieu professionnel avec la formation nécessaire. 61 % des organisations proposent une formation en gestion de projet à leurs employés.

7. Trello (le meilleur pour la planification visuelle des tâches)

via Trello

Trello combine l'organisation visuelle et la gestion des tâches grâce à son système de cartes. Chaque tableau devient une toile sur laquelle vous pouvez glisser-déposer des tâches entre différentes étapes d'achèvement. La nature visuelle permet de voir immédiatement la progression du projet : repérez les goulots d'étranglement, suivez l'avancement des tâches et ajustez les flux de travail à la volée.

Une fonctionnalité remarquable de Trello est son adaptabilité grâce aux Power-Ups, des intégrations qui améliorent les fonctionnalités sans surcharger l'interface utilisateur. Ces Power-Ups permettent aux utilisateurs d'intégrer des fonctionnalités supplémentaires selon leurs besoins, en adaptant la plateforme à des flux de travail spécifiques.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Organisez vos tâches de manière visuelle grâce à des tableaux personnalisables qui reflètent les étapes uniques de votre flux de travail

Ajoutez du contexte aux cartes grâce à des checklists, des pièces jointes et des commentaires

Automatisez les actions répétitives à l'aide des commandes Butler qui répondent à des activités spécifiques du tableau

Créez des modèles de tableaux pour les projets récurrents et assurez la cohérence entre les différents flux de travail

Limitations de Trello

Capacités de rapports limitées

Aucune fonctionnalité intégrée de blocage ou de suivi du temps

Les projets complexes nécessitent plusieurs tableaux

Tarifs Trello

Free

Standard : 6 $/mois par utilisateur

Premium : 12,50 $/mois par utilisateur

Enterprise : 17,50 $/mois par utilisateur (facturé annuellement pour 50 utilisateurs)

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 670 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 410 avis)

Que disent les utilisateurs de Trello dans la vie réelle ?

Trello est un outil formidable pour maintenir l'organisation et la progression, et je le trouve très efficace. Son intégration transparente avec d'autres outils tels que Google Drive et Slack simplifie la gestion de diverses tâches dans un emplacement centralisé. Bien que la version gratuite soit excellente, certaines fonctionnalités utiles ne sont disponibles que dans la version premium. Il serait bien d'avoir quelques options supplémentaires dans le forfait gratuit.

🧠 Anecdote : Kanban, la méthode de gestion de projet populaire sur laquelle repose Trello, a été initialement développée par Toyota dans les années 1940 pour optimiser les processus de fabrication, bien avant de devenir un outil incontournable pour la productivité et la gestion des flux de travail !

8. Due (idéal pour rester à jour dans les tâches urgentes)

via Due

Due prend les rappels très au sérieux (vraiment très au sérieux). L'application persiste à vous rappeler les tâches importantes jusqu'à ce que vous les marquiez comme terminées ou que vous les reprogrammiez.

Due se distingue par sa simplicité et sa fiabilité : pas de fonctionnalités complexes de gestion des tâches, juste un rappel efficace. Il fonctionne hors ligne, se synchronise facilement entre les appareils via iCloud ou Dropbox, et vous permet même de personnaliser les sons des rappels pour plus d'efficacité.

Les options de report automatique permettent de gérer la fréquence des rappels sans perdre de vue les tâches. Le système de saisie rapide vous aide à définir des rappels en quelques secondes, tandis que l'analyse du langage naturel transforme des textes tels que « Déjeuner demain à 13 h » en alertes programmées au bon moment. De plus, grâce aux rappels basés sur la localisation, Due s'assure que vous recevez le bon rappel au bon endroit.

Meilleures fonctionnalités

Créez des rappels automatiques qui persistent jusqu'à ce que vous accusiez réception ou reprogrammez la tâche

Programmez des rappels à l'aide d'une saisie en langage naturel et recevez des suggestions intelligentes pour les schémas de timing courants

Personnalisez les intervalles de rappel en fonction de la priorité des tâches et de vos habitudes personnelles

Configurez des déclencheurs basés sur l'emplacement qui activent des rappels lorsque vous arrivez ou quittez des lieux spécifiques

Limitations applicables

Les utilisateurs ont noté l'impossibilité de définir des rappels complexes et récurrents, tels que ceux qui se répètent toutes les quelques heures uniquement à des moments précis de la journée

L'analyse automatique de l'heure et de la date par l'application peut parfois mal interpréter les données saisies par l'utilisateur

Prix en fonction du produit

Basique : Gratuit

Premium : 10 $/mois

Évaluations et avis

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

💡 Conseil de pro : Des pauses régulières et courtes entre les sessions de travail aident à garder l'esprit frais et réduisent le risque d'épuisement professionnel. Essayez d'utiliser un ratio « travail-pause », par exemple 25 minutes de travail concentré suivies d'une pause de 5 minutes.

9. Brain Focus (idéal pour personnaliser les intervalles de concentration)

via Brain Focus

Brain Focus est une application Pomodoro qui s'adapte à votre rythme de travail naturel, vous aidant à rester productif sans vous épuiser. Elle vous permet de personnaliser les intervalles de travail et de pause en fonction de votre niveau d'énergie et des exigences de vos tâches, afin que vous ne soyez pas coincé avec le cycle Pomodoro 25/5 par défaut s'il ne vous convient pas.

Au-delà des simples chronomètres, Brain Focus va une étape plus loin en bloquant les applications et les notifications distrayantes pendant les sessions de concentration, vous permettant ainsi de rester concentré. Il suit également l'historique de vos sessions et fournit des statistiques détaillées, vous aidant à analyser vos habitudes de travail et à affiner votre routine de productivité au fil du temps.

Les meilleures fonctionnalités de Brain Focus

Personnalisez votre travail et vos pauses en fonction de votre niveau d'énergie et des différents types de tâches à accomplir

Suivez vos tendances en matière de productivité grâce à des statistiques détaillées sur vos taux d'achèvement des sessions de concentration

Créez différents préréglages de chronomètre pour diverses activités telles que les sessions d'étude, d'écriture ou de travail intensif

Exportez les données de vos sessions de concentration pour analyser les tendances et optimiser votre planning de productivité

Limitations de Brain Focus

La conception de l'interface est assez basique

Il ne fonctionne que sur les appareils Android

Tarifs Brain Focus

Free

Évaluations et avis Brain Focus

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

📖 À lire également : Comment utiliser l'IA pour les tâches quotidiennes

10. Remember The Milk (Idéal pour gérer les tâches récurrentes)

via Remember The Milk

Remember The Milk (RTM) tire son nom d'un scénario simple mais familier : oublier des tâches essentielles, comme aller acheter du lait ! Le nom reflète sa mission principale : aider les utilisateurs à se souvenir et à gérer leurs responsabilités quotidiennes sans effort.

Au-delà de son nom ludique, RTM se distingue par sa gestion intelligente des listes et des tâches récurrentes. L'application excelle dans la gestion des tâches répétitives, des simples rappels quotidiens aux modèles complexes tels que « tous les troisièmes jeudis »

Des listes intelligentes organisent automatiquement les tâches en fonction de vos critères, tandis que de puissantes commandes de recherche permettent de filtrer instantanément les tâches dans toutes les listes. Les fonctionnalités de partage et de délégation des tâches le rendent pratique pour une utilisation personnelle ou en équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Remember The Milk

Créez des listes dynamiques qui trient automatiquement les tâches en fonction des critères que vous avez choisis, tels que la priorité, la date d'échéance ou les étiquettes

Générez des listes intelligentes qui organisent automatiquement les tâches en fonction de critères et d'étiquettes personnalisés

Utilisez des opérateurs de recherche avancée (par exemple, dueBefore:today AND tag:urgent) pour trouver instantanément les tâches pertinentes dans toutes les listes

Travaillez sur vos tâches même sans connexion Internet, grâce à la synchronisation automatique dès que vous êtes de nouveau en ligne

Limitations de Remember The Milk

L'interface de l'application semble assez dépassée

Il offre des options limitées pour les pièces jointes

Tarifs Remember The Milk

Annuelle : 49,99 $/an

Évaluations et avis sur Remember The Milk

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,4/5 (plus de 50 avis)

💡 Conseil de pro : Parfois, la pression d'une liste interminable de tâches à accomplir peut être accablante. Créez plutôt une liste « Terminé » où vous notez les tâches achevées. Le fait de voir votre progression visuellement peut augmenter votre motivation et vous rappeler vos accomplissements.

Vous souhaitez améliorer votre liste de priorités ? Découvrez nos meilleurs conseils dans cette vidéo👇🏽

11. Brain. fm (Idéal pour la musique conçue pour favoriser la concentration)

Brain. fm crée de la musique générée par IA spécialement conçue pour améliorer la concentration et la productivité. Elle va au-delà de la musique d'ambiance classique en générant des paysages sonores IA pour améliorer les performances cognitives.

Contrairement aux listes de lecture statiques, Brain. fm ajuste chaque morceau en temps réel en fonction des habitudes d'écoute et de la durée de la session. Cela permet de maintenir la concentration et des ondes cérébrales optimales pour différents états mentaux.

L'application propose des paysages sonores spécialisés pour le travail en profondeur, la relaxation et la méditation. Ces pistes audio suivent les principes de la neuroacoustique pour stimuler des schémas neuronaux spécifiques, aidant ainsi les utilisateurs à entrer dans un état de concentration profonde en quelques minutes.

Meilleures fonctionnalités de Brain.fm

Sélectionnez une musique propice à la concentration en fonction de votre activité actuelle et de l'état d'esprit souhaité

Ajustez les caractéristiques audio en temps réel pour maintenir une concentration optimale

Suivez la durée et l'efficacité de vos sessions de concentration grâce à un historique d'écoute détaillé

Téléchargez des pistes pour les écouter hors ligne pendant vos déplacements ou lorsque la connexion est mauvaise

Limitations de Brain.fm

Variété musicale limitée

Aucune fonctionnalité collaborative

Fonctionnalités de base des applications mobiles

Tarifs Brain.fm

Mensuel : 9,99 $/mois par utilisateur

Annuelle : 69,99 $/an par utilisateur

Évaluations et avis Brain.fm

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels de Brain.fm ?

Je l'ai acheté après une seule session. J'ai utilisé les battements binauraux pendant longtemps à l'université, ils semblaient m'aider. En tout cas, j'étais plus productif et capable de me concentrer lorsque je les écoutais pendant que je travaillais sur mes devoirs. Que ce soit un effet placebo ou non, ce type de sons m'aide à me concentrer.

🤝 Rappel amical : au lieu de vous concentrer de manière excessive sur une seule tâche, alternez entre plusieurs tâches intéressantes afin de maintenir votre élan et d'améliorer votre productivité sans vous épuiser. Cette variété structurée stimule votre cerveau tout en vous permettant de progresser.

Vous vous perdez dans les onglets ? ClickUp vous ramène à la réalité

Trouver le bon outil de productivité fait une énorme différence pour les cerveaux atteints de TDAH. La gestion structurée des tâches, le suivi des habitudes et les rappels intelligents contribuent à réduire la charge cognitive et à améliorer la concentration.

Si chaque outil excelle dans un domaine spécifique, ClickUp se distingue comme la solution tout-en-un ultime, offrant des fonctionnalités puissantes qui vont bien au-delà de la gestion de tâches de base.

ClickUp Brain apporte des informations basées sur l'IA pour aider à hiérarchiser et organiser le travail sans effort, tandis que les automatisations éliminent les tâches répétitives, ce qui permet de gagner du temps et de l'énergie mentale. De plus, son calendrier intelligent offre un moyen clair et personnalisable de visualiser les tâches, les échéances et les plannings, le tout en un seul endroit.

Votre cerveau fonctionne rapidement, votre outil de productivité doit en faire autant. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅