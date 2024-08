10 meilleurs logiciels et applications de productivité pour le TDAH 2024

**Cet article a pour but de fournir des informations sur les outils et les stratégies de productivité. Il n'est pas destiné à se substituer à un avis médical professionnel, à un diagnostic ou à un traitement du TDAH ou de tout autre problème de santé

Levez la main si vous vous êtes déjà senti(e) distrait(e), inattentif(ve), démotivé(e) ou agité(e) au travail. 🙋🏼‍♀️

Bien qu'un certain nombre de facteurs au travail ou en dehors puissent contribuer à ces sentiments, ils reflètent également certains des défis communs auxquels les adultes vivant avec un TDAH (trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité) sont confrontés au quotidien. Affections neurodiverses sont considérées comme largement non diagnostiquées chez les adultes -en particulier chez les femmes. Et à ce jour, n'avons-nous pas tous déjà visionné une vidéo mettant en évidence les symptômes du TDAH en nous disant : hey, cela me semble assez familier ? hey, that sounds pretty familiar ?

Nous sommes passés par là -BBH, certains d'entre nous sont passés par là depuis des années. 😅

Que vous l'ayez géré depuis l'enfance ou non, le TDAH à l'âge adulte peut créer de sérieux obstacles, même lorsqu'il s'agit de tâches simples.

La pression de nos engagements prend un tout autre sens maintenant que nous jonglons avec plus qu'un test d'orthographe, un entraînement de football et des leçons de clarinette après l'école chaque semaine. 🥵

Notre travail, notre vie personnelle, nos finances, nos sentiments et nos choix dépendent en grande partie de leur réussite. Et honnêtement, une simple liste de tâches pour nous garder sur la bonne voie ne suffit parfois pas.

Le défi de rester dans la course, de dépasser nos propres attentes et de ne pas se laisser distancer par les autres, c'est de ne pas se laisser distancer stimuler la productivité devient encore plus compliquée lorsque nous devons non seulement équilibrer nos responsabilités, mais aussi nous appuyer sur de multiples applications pour accomplir notre travail. Sans compter que nombre de ces outils n'ont pas été créés pour neurodiversité .

Heureusement, il existe un certain nombre d'applications puissantes et dynamiques, adaptées au TDAH, qui permettent de surmonter cet obstacle.

Que vous cherchiez à organiser votre journée, à respecter les délais ou à repenser votre façon de planifier les processus, il existe un outil de productivité pour le TDAH conçu pour répondre à vos besoins. Nous avons soigneusement dressé cette liste des 10 meilleurs outils de productivité pour le TDAH Applications pour le TDAH pour accomplir toutes les tâches quotidiennes, y compris les principales caractéristiques, les avantages et les inconvénients, les avis des utilisateurs, les prix et bien plus encore.

C'est parti ! 🐰

Trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité (ADHD) chez les adultes peut être difficile à diagnostiquer à traiter et à discuter avec ses pairs.

Pour plus d'informations sur le processus de diagnostic du TDAH chez l'adulte et d'autres FAQ utiles, consultez le site Web de l'Agence européenne des droits fondamentaux *cette fiche d'information en ligne*

Le TDAH peut également se manifester de différentes manières, notamment :

Agitation

L'oubli

Hyperfocalisation ou fixation intense sur une seule tâche

Manque d'attention aux détails

Commencement de nouvelles tâches sans avoir terminé les précédentes

En d'autres termes, il s'agit de sentiments auxquels tout le monde peut s'identifier ou que tout le monde a éprouvés à un moment ou à un autre, indépendamment de l'environnement, de la fonction, de l'âge ou du diagnostic.

Pourtant, la gestion de ces symptômes persistants n'est pas une mince affaire, et les effets du TDAH chez l'adulte peuvent avoir un impact durable sur la vie quotidienne si l'on ne dispose pas des ressources adéquates pour les atténuer. 🎣

S'appuyer sur un logiciel de gestion du travail adapté est un excellent moyen pour les adultes atteints de TDAH de surmonter certains de ces défis en créant des routines et des processus personnalisés pour gérer leurs symptômes au quotidien - et selon leurs propres conditions.

De plus, tout comme le TDAH se manifeste de multiples façons, il existe différents types d'outils de travail pour cibler les domaines de productivité qui ont besoin d'un peu plus d'attention. En particulier :

Les applications de calendrier pour se souvenir et s'engager sur des événements ou des échéances importants

pour se souvenir et s'engager sur des événements ou des échéances importants Logiciel de cartographie mentale pour visualiser vos flux de travail et vos concepts de décomposition

des minuteurs numériques pour trouver un équilibre dans votre journée

pour trouver un équilibre dans votre journée Des éditeurs de notes et de documents pour stocker et accéder rapidement aux fichiers, aux images et aux textes

pour stocker et accéder rapidement aux fichiers, aux images et aux textes Un assistant vocal ou un logiciel de transcription pour éviter que des commentaires importants ne passent inaperçus

et ce n'est pas tout !

Votre prochain outil de productivité ADHD préféré sera également doté de fonctionnalités permettant de vous aider à rester organisé à gérer le temps passé dans l'application, à vous souvenir des points clés, à prêter attention aux détails et à continuer à avancer, une tâche à la fois.

L'idée est d'augmenter votre productivité avec le TDAH en travaillant plus intelligemment, et non plus durement. Utilisez cette liste comme une ressource pour rendre vos processus quotidiens un peu plus fluides 🙂

10 outils de productivité pour le TDAH

Au lieu de vous laisser décourager par le nombre impressionnant d'applications dans cette catégorie, laissez ces 10 outils de productivité pour le TDAH vous aider guide des outils de productivité vous aider à prendre la meilleure décision en fonction de votre situation personnelle.

Lisez ce qui suit pour découvrir toutes les caractéristiques indispensables des outils de travail conçus pour aider les adultes atteints de TDAH à gérer leurs symptômes, à accroître leur efficacité et à trouver de la joie dans leurs activités quotidiennes.

1. ClickUp

Rassemblez tout votre travail et visualisez-le de plus de 15 façons personnalisables pour stimuler la productivité avec ADHD dans ClickUp Cliquez sur l'icône est la plateforme de productivité ultime pour connecter tout votre travail à travers les applications, en un seul endroit. Les utilisateurs, les équipes et même des entreprises entières s'appuient sur ClickUp pour son riche ensemble d'applications fonctionnalités entièrement personnalisables mais ce qui en fait un véritable atout pour tout adulte souffrant de TDAH, c'est sa capacité à vous redonner le pouvoir de travailler.

ClickUp crée un centre de travail centralisé qui permet de définir des priorités claires, de gérer le temps, de rester informé et de garder le cap. Avec un hiérarchie flexible plus de 15 vues de flux de travail, et plus de 1 000 intégrations clickUp couvre vos besoins de travail du début à la fin, sans se perdre dans les méandres du passage d'une application à l'autre.

Mais c'est bien plus qu'un simple logiciel de gestion du travail. ClickUp Docs, Whiteboards, Mind Maps, et une bibliothèque croissante de modèles pré-construits équipent chaque utilisateur avec les outils dont ils ont besoin pour agir sur leurs idées au moment où elles se produisent - tout cela dans leur espace de travail. Au-delà de ces outils de flux de travail, ClickUp dispose également d'une interface intuitive qui permet d'apprendre ses fonctionnalités et de naviguer sur la plateforme de manière optimale.

Caractéristiques principales de ClickUp

Il y a une fonctionnalité ClickUp pour chaque besoin.. Docs ClickUp pour créer de beaux wikis et l'enregistrement des comptes-rendus de réunions , Tableaux blancs pour laisser libre cours à votre créativité, et Objectifs de ClickUp pour atteindre de nouveaux sommets.

Les fonctions clés suivantes de ClickUp concernent les habitudes quotidiennes qui font toute la différence dans nos journées et sont parfaites pour toute personne gérant les effets du TDAH.

Vues de projets multiples

Choisissez la meilleure façon de visualiser vos tâches, vos projets et vos flux de travail parmi les nombreuses vues disponibles 15 vues simples mais puissantes dont Calendrier, Liste, Vue Board de type Kanban, Mind Maps, Vue Tout, et plus encore. 🤯

Glisser-déposer des tâches dans la vue calendrier de ClickUp

Trouver la bonne vue peut faire toute la différence pour les adultes souffrant de TDAH qui sont guidés par l'image ou qui jonglent avec plusieurs échéances à la fois. C'est également très stimulant ! Le fait de savoir que vous avez la possibilité de planifier les tâches qui vous attendent permet d'éliminer les craintes liées au simple fait de commencer et de mettre en place des flux de travail cohérents et clairs pour l'avenir.

Épinglez des tâches dans votre plateau des tâches

Pensez à vos Bac à tâches comme boîte "enregistrer pour plus tard" de votre espace de travail. 📥

Vous est-il arrivé d'avoir une journée où votre boîte de réception est complètement submergée et où vous ne savez même pas par où commencer pour la réduire ? C'est là que l'épinglage de tâches dans ClickUp s'avère utile, en particulier lorsque vous planifiez la journée à venir.

Épingler quelque chose à votre plateau de tâches dans ClickUp signifie que vous avez minimisé une tâche ou un document dans une barre accessible au bas de votre écran (plateau de tâches).

Minimisez n'importe quelle tâche ou document dans ClickUp pour l'épingler à votre plateau des tâches et y revenir à tout moment

Vous pouvez réorganiser les tâches par simple glisser-déposer, ou supprimer des tâches en les ouvrant et en les fermant lorsque vous avez terminé. C'est si simple ! Et si efficace pour sortir du mode hyperfocalisé au cours de la journée. 💪🏼

Notifications personnalisées

Toute action peut déclencher une dans ClickUp -si vous le souhaitez ! Les notifications personnalisables vous permettent d'être notifié pour autant ou aussi peu de mises à jour que vous le souhaitez, à autant d'endroits que vous le souhaitez. Par exemple, votre application web, votre appareil mobile, votre fenêtre de navigateur ou votre boîte de réception d'emails.

Vous pouvez même personnaliser le moment où vous souhaitez recevoir des notifications pour rester concentré lorsque vous êtes occupé à une autre tâche !

Suivi flexible du temps Suivi du temps dans ClickUp est votre antidote à l'hyperfocalisation tout au long de la journée. Définissez des estimations de temps à l'avance, ajoutez des notes, corrigez manuellement les erreurs et réglez une minuterie pour rester plongé dans vos tâches actuelles pendant la durée optimale. ⏰

Les outils de suivi du temps de ClickUp facilitent l'enregistrement et le suivi du temps de manière efficace

Le minuteur global de ClickUp vous permet de passer d'une tâche à l'autre pendant que votre minuteur fonctionne et vous donne la possibilité d'ajouter des étiquettes ou des labels à votre temps suivi pour une répartition détaillée de votre énergie tout au long de la journée.

De plus, vous pouvez démarrer et arrêter le temps depuis n'importe quel endroit sur le web avec l'extension ClickUp Chrome !

Intégration automations

Il y a plus de 100 façons de automatiser vos tâches routinières dans ClickUp ! Cela vous permet non seulement de gagner du temps en éliminant les tâches fastidieuses liées aux processus quotidiens, mais aussi d'éviter d'avoir à ouvrir d'autres applications pour accéder aux courriels, aux calendriers, aux données et à bien d'autres choses encore. ♻️

Il existe même des des modèles préconstruits avec des déclencheurs et des actions prédéfinis pour vous aider à créer le flux de travail automatisé le plus efficace !

Rappels rapides et faciles

Un petit coup de pouce peut s'avérer très utile Rappels dans ClickUp permettent de ne pas perdre de vue les petites tâches et les conversations, qu'il s'agisse d'événements ponctuels ou récurrents. Créer un rappel est aussi simple que d'appuyer sur la lettre R de votre clavier !

Définir des rappels dans ClickUp pour ne pas perdre de vue les nouvelles habitudes positives

Cette raccourci clavier appelle la fonction Rappels sur votre écran où vous pouvez instantanément ajouter des pièces jointes, des dates, des calendriers et même déléguer des éléments à votre équipe.

De plus, tous vos rappels sont conservés dans La fonction Accueil de ClickUp où vous pouvez les réorganiser, les mettre en veilleuse ou les modifier selon vos besoins.

Looking for more conseils sur l'utilisation de ClickUp pour maîtriser votre TDAH ? Nous les avons!

✅ ClickUp pros

Des centaines de fonctions faciles à utiliser et flexibles pour combattre les symptômes les plus difficiles du TDAH

Entièrement personnalisable pour vous permettre de travailler dans le style qui vous convient le mieux

Plus de 1 000 intégrations avec d'autres outils de travail dont Google Drive, OneDrive, Slack et Zoom, pour simplifier et rationaliser n'importe quel processus

Rentabilité - toutes ces fonctionnalités et bien d'autres encore sont accessibles à tous surPlan gratuit pour toujours de ClickUp ❌ ClickUp cons

Les nombreuses vues de ClickUp ne sont pas encore toutes disponibles sur l'application mobile

Les tonnes de fonctionnalités peuvent entraîner une courbe d'apprentissage pour certains utilisateurs

Prix de ClickUp

L'un des principaux avantages de ClickUp est son expérience riche en fonctionnalités, sans aucun coût. Accédez à des tonnes d'outils puissants et entièrement personnalisables avec le Free Forever Plan de ClickUp, y compris des tableaux blancs, des documents, un bloc-notes, des cartes heuristiques et bien plus encore.

Gratuit pour toujours: Des tonnes de vues personnalisables, des outils de productivité, des tâches illimitées, 100 Mo de stockage, et plus encore

Des tonnes de vues personnalisables, des outils de productivité, des tâches illimitées, 100 Mo de stockage, et plus encore Illimité ($7 par membre, par mois): Stockage illimité, intégrations illimitées, tableaux de bord illimités, rapports Agile, et plus encore

Stockage illimité, intégrations illimitées, tableaux de bord illimités, rapports Agile, et plus encore Entreprise (12 $ par membre et par mois): Google SSO, équipes illimitées, exportation personnalisée, partage public avancé, automatisations avancées, etc

Google SSO, équipes illimitées, exportation personnalisée, partage public avancé, automatisations avancées, etc Entreprise ()contacter le service des ventes pour connaître les tarifs) : Marque blanche, API d'entreprise, onboarding guidé, gestionnaire de succès dédié

Ce que les gens pensent de l'amélioration de la productivité avec ClickUp

ClickUp évaluations des clients

G2 : 4.7/5 (4 800+ commentaires)

: 4.7/5 (4 800+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 120+ commentaires)

2. Due

Via En raison de Due est un logiciel Mac et iOS application de rappel que les adultes atteints de TDAH peuvent utiliser pour lutter contre l'oubli et l'hyperfixation grâce à des minuteries faciles à régler qui se synchronisent entre vos appareils, iCloud ou Dropbox.

L'un des principaux avantages de cette application est qu'elle permet de définir plusieurs comptes à rebours à la fois, un peu comme si l'on superposait des comptes à rebours. Ainsi, si vous souhaitez régler simultanément un compte à rebours pour votre prochain rendez-vous virtuel, le four, une tâche et la presse française, vous pouvez le faire à partir de la même application.

Due offre plus que l'horloge standard de l'iPhone avec des fonctions supplémentaires de répétition et des dates d'échéance qui peuvent être modifiées à la minute près d'un simple effleurement de l'écran.

Caractéristiques principales de Due

Des comptes à rebours que vous pouvez réutiliser et exécuter en même temps que d'autres comptes à rebours dans l'application

Différents thèmes en fonction des préférences pour les fonds d'écran sombres, clairs ou plus lumineux

La répétition des notifications et la répétition automatique persistent jusqu'à ce qu'un rappel soit marqué comme terminé

Ajout ou soustraction de temps à la minute près pour des dates d'échéance précises

✅ Échéances pros

Pratique pour les petites tâches comme la cuisine, les rappels de rendez-vous et les courses

Interface simple et directe

Pratique et utile pour les personnes en déplacement qui ont besoin d'utiliser leur téléphone plutôt que leur ordinateur de bureau

❌ Les inconvénients

Le fait de régler trop de minuteries à la fois peut donner à votre écran un aspect trop chargé et rendre votre travail plus difficilegestion du temps une impression de désorganisation ou d'éparpillement

Une structure de prix compliquée qui peut vous pousser à payer des frais ou des abonnements pour accéder à des fonctionnalités à long terme

Due n'est disponible que pour les appareils Apple - désolé pour les utilisateurs d'Android

Prix de Due

Due est une application à achat unique disponible pour tous les produits Apple, y compris iOS, watchOS et macOS. Après cet achat unique, vous aurez accès à toutes les fonctionnalités de Due. Si des fonctionnalités supplémentaires sont publiées au cours de la première année d'achat, vous aurez accès à ces fonctionnalités pendant un an. Une fois cette année terminée, vous aurez la possibilité de payer pour mettre à niveau votre application.

Voici ce que Due vous coûtera sur les différents appareils Apple :

App Store pour les appareils mobiles, les iPads et les montres : $7.99

: $7.99 App Store pour Mac : $14.99

Due propose également un essai gratuit de sept jours par l'intermédiaire de Setapp. Après votre essai gratuit, vous serez facturé 9,99 $ par mois pour votre abonnement à Setapp.

Ce que les gens pensent de l'amélioration de la productivité avec Due

Evaluations des clients de Due

G2 : N/A

: N/A Capterra : N/A

3. Brain Focus

Via Cerveau en tête sur Google Play

Brain Focus est l'équivalent du minuteur Due pour les utilisateurs de Google Pixel. 📱

Disponible uniquement sur Google Play, Brain Focus est simple et efficace lorsqu'il s'agit de gérer son temps pour des tâches simples.

Cette appli s'appuie sur des techniques populaires comme Chronomètres Pomodoro où vous pouvez ajuster la durée de votre session de travail et vous récompenser en faisant une pause lorsque le minuteur est terminé. Lorsque le temps de pause est écoulé, la session reprend et le schéma se répète.

Caractéristiques principales de Brain Focus

Pause et reprise des sessions à tout moment

Désactivez votre Wifi et les notifications de votre téléphone pendant les sessions de travail pour rester concentré sur votre tâche

Sessions flexibles où vous pouvez ajouter ou soustraire du temps

Plus de 30 langues au choix lors de l'utilisation de l'application

✅ Brain Focus pros

Facile à utiliser et à apprendre cette application de minuterie

Brain Focus est ancré dans des techniques de productivité éprouvées pour vous aider à budgétiser le temps

Fonctionnalités de personnalisation pour ajuster les paramètres par tâche

❌ Brain Focus contre

Disponible uniquement sur les appareils Android

Ne fournit pas de fonctionnalité au-delà d'un minuteur quotidien lorsqu'il s'agit de stimuler la productivité globale avec le TDAH

Les fonctionnalités plus avancées ne sont disponibles que moyennant un coût supplémentaire par le biais d'achats in-app

Prix de Brain Focus

Brain Focus est une application gratuite pour les appareils Android et certains Chromebooks. Cette application n'est pas disponible pour les appareils autres qu'Android, y compris les produits Apple (même si vous utilisez Google Chrome sur votre MacBook, j'ai essayé).

Ce que les gens pensent de l'amélioration de la productivité avec Brain Focus

Brain Focus évaluations des clients

G2 : N/A

: N/A Capterra : N/A

4. Google Calendar

Via Calendrier Google Vous ne pensiez pas que nous allions dresser une liste de nos calendriers préférés et des applications de rappel sans mentionner Google Calendar, n'est-ce pas ?

Google Calendar est gratuit pour un usage personnel et fait partie de l'application Suite de Google Workspace d'outils de productivité. Parfait pour les adultes souffrant de TDAH, pour suivre les réunions, organiser des événements sociaux, prendre des rendez-vous, blocage du temps et bien d'autres choses encore, Google Agenda a pour but de vous décharger de la gestion de votre emploi du temps pour que vous puissiez en profiter !

Principales caractéristiques de Google Calendar

Ajoutez du contexte à chaque événement grâce à des catégories, des descriptions, des liens, des calendriers privés et des invitations par e-mail

Nombreux paramètres personnalisables pour tenir compte des changements de fuseau horaire, ajouter des événements à partir de Gmail, définir des horaires de travail et créer des programmes récurrents

Définition d'alertes pour rappeler les événements à venir

✅ Les avantages de Google Calendar

Plusieurs façons d'afficher votre calendrier

Google Agenda se synchronise automatiquement avec les événements mentionnés dans votre compte Gmail

Les aides de Google vous permettent de créer des événements encore plus rapidement grâce à des suggestions de titre, d'invité et de lieu

❌ Les inconvénients de Google Agenda

Vous devez disposer d'un compte Google pour utiliser Google Agenda

Google Calendars peut sembler très occupé très vite-avec tant de catégories d'événements, il est facile de remplir accidentellement votre journée au point qu'il est difficile de comprendre. AKA, la dernière chose dont les adultes souffrant de TDAH ont besoin en ce moment

Prix de l'agenda Google

Google Agenda est une application de productivité gratuite destinée à un usage personnel et accessible à toute personne disposant d'un compte Gmail. Pour les entreprises, Google Workspace propose quatre plans tarifaires :

Business Starter (6 $ par utilisateur et par mois) : L'ensemble des produits Google, les e-mails professionnels personnalisés, 30 Go de stockage par utilisateur

: L'ensemble des produits Google, les e-mails professionnels personnalisés, 30 Go de stockage par utilisateur Business Standard (12 $ par utilisateur et par mois) : réunions vidéo avec 150 participants et enregistrements, 2 To de stockage, contrôles de sécurité

: réunions vidéo avec 150 participants et enregistrements, 2 To de stockage, contrôles de sécurité Business Plus (18 $ par utilisateur et par mois) : réunions et enregistrements vidéo de 500 participants, suivi des présences, 5 To de stockage, sécurité renforcée

: réunions et enregistrements vidéo de 500 participants, suivi des présences, 5 To de stockage, sécurité renforcée Entreprise (contactez le service commercial de Google pour connaître les tarifs) : Stockage supplémentaire, sécurité avancée, assistance renforcée

Ce que pensent les internautes de l'amélioration de la productivité grâce à Google Agenda

Google Calendar évaluations des clients

Une note importante ici : Capterra considère Google Agenda comme un logiciel distinct des autres produits Google, ce qui n'est pas le cas de G2. Les évaluations de G2 sont donc basées sur Google Workspace dans son ensemble.

G2 : 4.6/5 (40 070+ avis)

: 4.6/5 (40 070+ avis) Capterra : 4.8/5 (2 080+ avis)

5. Todoist

Via TodoistTodoist est l'un des OG applications de listes de choses à faire . Si vous avez l'impression que votre journée avance à un kilomètre par minute ou si vous sautez constamment des tâches, Todoist est un excellent outil de productivité pour le TDAH qui vous permet de vous responsabiliser.

Avec des fonctions classiques de planification de projet, des dates d'échéance récurrentes, des rappels d'échéances et un suivi de la progression, Todoist vous couvre lorsqu'il s'agit d'apprendre les bases de la productivité pour le TDAH gestion de projet .

Caractéristiques principales de Todoist

Créez des listes quotidiennes de choses à faire en créant des tâches de type liste de contrôle

Possibilité de diviser les tâches les plus importantes de votre liste en sous-tâches

La reconnaissance du langage naturel attribue une durée aux tâches sans avoir à faire défiler les chiffres

Coche satisfaisante lorsque les tâches sont terminées

✅ Les avantages de Todoist

Des listes personnalisables et des modèles prédéfinis vous aident à créer une liste de tâches que vous aurez envie de consulter

Des intégrations pour introduire Todoist dans vos processus existants

Des filtres, des rappels et des priorités pour se souvenir des détails de votre journée

❌ Todoist contre

Version gratuite limitée et prix nouvellement augmentés à partir de 2022

Pas de minuteur intégré ou de fonction de suivi du temps

Vues, statuts et fonctionnalités limités pour aligner Todoist à votre style de travail préféré

Prix de Todoist

Todoist a modifié ses tarifs en 2022, donc si vous êtes un utilisateur de longue date de Todoist, cette répartition des coûts peut vous sembler un peu décalée. Mais si vous êtes un nouvel utilisateur de Todoist, voici la situation :

Gratuit : Cinq projets, cinq collaborateurs, trois filtres

: Cinq projets, cinq collaborateurs, trois filtres Pro (4 $ par mois) : 300 projets, 25 collaborateurs, 150 filtres

: 300 projets, 25 collaborateurs, 150 filtres Business (6 $ par utilisateur et par mois) : 500 projets actifs, 50 personnes par projet, boîte de réception d'équipe, rôles d'administrateur et de membre

Ce que les gens pensent de l'amélioration de la productivité avec Todoist

Notes des clients de Todoist

G2 : 4.4/5 (730+ commentaires)

: 4.4/5 (730+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (1 680+ avis)

6. Evernote

Via EvernoteEvernote est une application populaire de prise de notes avec de puissantes applications mobiles et de bureau pour noter vos pensées depuis pratiquement n'importe où. Grâce à ses fonctions de création de tâches, d'élaboration d'un calendrier et d'assignation d'éléments d'action, Evernote fait progresser la prise de notes personnelles par rapport aux autres logiciels de planification numérique.

...Mais si vous vous efforcez déjà de stimuler votre productivité avec le TDAH tout en jonglant avec plusieurs applications à la fois, n'oubliez pas qu'en investissant dans Evernote, vous investissez également dans un autre onglet de navigateur ouvert. La possibilité de personnaliser, de styliser et d'annoter vos notes est certes amusante et créative, mais elle peut aussi conduire à un désastre avec des distractions supplémentaires au cours d'une journée bien remplie.

Caractéristiques principales d'Evernote

Une page d'accueil pour visualiser la répartition de votre journée à venir

Connectez Evernote à votre calendrier pour synchroniser votre emploi du temps avec vos tâches

✅ Les avantages d'Evernote

Outil idéal pour les étudiants qui s'appuient principalement sur des notes pour accéder à leur travail, le compléter et le préparer

Vous pouvez ajouter plusieurs types de médias à vos notes, notamment des fichiers audio, des PDF et des scans

Une fonction de recherche puissante qui peut même rechercher votre écriture sur l'application

❌ Evernote contre

Les fonctions de productivité essentielles de l'ADHD, telles que les dates d'échéance, les rappels et les notifications, sont limitées aux offres payantes

Limitationgestion des tâches fonctionnalités. Si vous souhaitez rester au fait des mises à jour et des statuts des tâches, vous devrez faire appel à une autre application

Des tonnes de médias, d'images, d'emoji, de formatage et de barres latérales rendent les notes intéressantes mais aussi très chargées

Prix d'Evernote

Gratuit : Synchronisation jusqu'à deux appareils, 60 Mo de téléchargements mensuels, tâches in-note

: Synchronisation jusqu'à deux appareils, 60 Mo de téléchargements mensuels, tâches in-note Personnel (7,99 $ par mois) : Synchronisation d'un nombre illimité d'appareils, 10 Go de téléchargements mensuels, dates d'échéance, rappels sur les tâches

: Synchronisation d'un nombre illimité d'appareils, 10 Go de téléchargements mensuels, dates d'échéance, rappels sur les tâches Professionnel (9,99 $ par mois) : Accès à tous les widgets, attribution de tâches à d'autres personnes, exportation des carnets de notes au format PDF

: Accès à tous les widgets, attribution de tâches à d'autres personnes, exportation des carnets de notes au format PDF Evernote Teams (14,99 $ par utilisateur et par mois) : Contactez Evernote pour plus de détails

Ce que les gens pensent de l'amélioration de la productivité avec Evernote

Notes des clients d'Evernote

G2 : 4.4/5 (1 960+ commentaires)

: 4.4/5 (1 960+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (7 600+ avis)

7. SimpleMind Pro

Via SimpleMind Pro SimpleMind Pro est un logiciel intuitif de logiciel de cartographie mentale pour vous aider à décomposer des idées complexes, à faire du brainstorming et à planifier des processus d'une manière très visuelle.

Comme un arbre généalogique ou une toile d'araignée partant d'un concept central, les cartes heuristiques de SimpleMind sont un excellent outil de productivité du TDAH pour se souvenir des détails clés et comprendre comment chaque idée se rattache à un sujet plus vaste.

Caractéristiques principales de SimpleMind Pro

L'outil de mise au point automatique bloque les distractions extérieures pendant l'utilisation de l'application

Cases à cocher pour créer des listes de tâches de base dans votre carte mentale

Plusieurs mises en page pour personnaliser votre carte mentale

✅ Les avantages de SimpleMind Pro

Sauvegardez et partagez vos cartes mentales en les exportant au format PDF

Options d'emoji et d'icônes préenregistrées pour fragmenter et représenter le texte sur votre carte mentale

❌ SimpleMind Pro contre

Toutes les fonctionnalités de personnalisation sont cachées derrière les plans payants uniquement

Pas de minuterie ou d'outils de suivi du temps pour stimuler votre productivité

Aucune fonction de gestion des tâches, de planification ou de rappel ne permet d'intégrer SimpleMind à vos processus actuels

Prix de SimpleMind Pro

Gratuit : Cartographie mentale, mise en page libre, choix de votre feuille de style - uniquement disponible sur les appareils mobiles

: Cartographie mentale, mise en page libre, choix de votre feuille de style - uniquement disponible sur les appareils mobiles Pro (contactez-nous pour plus d'informations sur les tarifs) : Mises en page supplémentaires, options de partage, téléchargement d'images et de médias, options de style

Ce que les gens pensent de l'amélioration de la productivité avec SimpleMind Pro

Évaluation des clients de SimpleMind Pro

G2 : 4.8/5 (5+ commentaires)

: 4.8/5 (5+ commentaires) Capterra : 5/5 (1 avis)

8. Grain

Via Grain Avez-vous déjà participé à une réunion importante au cours de laquelle vous saviez que vous deviez noter les points clés, mais que la discussion était trop animée pour que vous puissiez suivre le rythme ? Alors vous avez besoin de Grain !

Grain est un logiciel de transcription qui vous permet d'enregistrer et de découper les points forts de vidéos et de réunions virtuelles. Les transcriptions sont une excellente option pour les adultes souffrant de TDAH qui souhaitent rester présents lors des réunions, tout en ayant la possibilité de revenir en arrière et de relire les points qui auraient pu être oubliés au fil de la conversation.

En particulier pour les équipes distribuées ou les étudiants virtuels, il s'agit d'un outil indispensable pour rester connecté et sur la bonne voie.

Caractéristiques principales de Grain

Choisissez la façon dont vous résumez les conversions grâce à des clips surlignés, des notes et des transcriptions complètes

Créez des transcriptions instantanées pendant que l'enregistrement est en cours

Sélectionnez des parties du texte pour en extraire les séquences vidéo les plus marquantes

✅ Grain pros

Des ressources pour aider les utilisateurs et les équipes de tous les secteurs à utiliser Grain de la manière la plus productive possible

Intégrations natives pour intégrer des vidéos, des enregistrements et des transcriptions dans vos flux de travail

Organisez et recherchez vos vidéos dans une bibliothèque pour rester au fait de chaque détail

❌ Grain contre

Bien que cet outil soit excellent pour se souvenir des points clés de vos conversations virtuelles, il ne joue pas un rôle majeur dans l'achèvement des flux de travail

Pas de rappels, de suivi du temps, de tâches ou de vues de flux de travail pour augmenter votre productivité

Ne remplace pas les autres outils de productivité du TDAH

Prix de Grain

Gratuit : Enregistrement automatique des réunions Zoom, recherche dans la bibliothèque de vidéos et de transcriptions, téléchargement de vidéos à partir de n'importe quelle source

: Enregistrement automatique des réunions Zoom, recherche dans la bibliothèque de vidéos et de transcriptions, téléchargement de vidéos à partir de n'importe quelle source Entreprise (19 $ par utilisateur et par mois) : Bibliothèque partagée, téléchargement de transcriptions, apparence personnalisée de l'enregistreur, ré-exécution des transcriptions dans d'autres langues

: Bibliothèque partagée, téléchargement de transcriptions, apparence personnalisée de l'enregistreur, ré-exécution des transcriptions dans d'autres langues Entreprise (prix personnalisé) : Téléchargement de fichiers en masse, analyse, intégrations supplémentaires

Ce que les gens pensent de l'amélioration de la productivité avec Grain

Évaluations des clients de Grain

G2 : 4.8/5 (7 commentaires)

: 4.8/5 (7 commentaires) Capterra : N/A

9. Trello

Via TrelloTrello est un outil populaire de Logiciel de gestion de projet de type Kanban qui peut aider les adultes atteints de TDAH à créer des tâches, à respecter les délais et à s'en tenir à leur liste de choses à faire.

Il a été créé pour permettre aux chefs de projet de communiquer avec les membres de leur équipe et d'avoir une vue d'ensemble de l'avancement du projet, Trello répond à un large éventail de cas d'utilisation et peut également aider les individus à surmonter leur sentiment de désorganisation dans l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes.

Caractéristiques principales de Trello

Modèles ! Trello est livré avec plusieurs modèles gratuits et préconstruits pour vous aidergagner du temps planifier vos flux de travail dans l'application

Les tâches dans Trello (cartes) ont des options de personnalisation, notamment des images de couverture, des descriptions, des pièces jointes et des sous-tâches

Créez des commandes qui déclenchent des actions pour créer des tâches récurrentes, ajuster les délais et définir des rappels

✅ Les pros de Trello

Idéal pour les flux de travail agiles et les projets complexes

Les tableaux Trello peuvent être utiles à presque tous les cas d'utilisation et aux équipes de toute taille

Les intégrations et les "power-ups" améliorent l'expérience Trello

❌ Les inconvénients de Trello

Trello est parfait pour la gestion de grands projets, mais il manque plusieurs fonctionnalités essentielles du TDAH pour le suivi du temps et la prise de notes

Cette application est plus adaptée aux équipes qu'aux individus cherchant à améliorer leur productivité

Version gratuite limitée

Prix de Trello

Gratuit : Nombre illimité de cartes, jusqu'à 10 tableaux, stockage illimité, 250 commandes d'espace de travail

: Nombre illimité de cartes, jusqu'à 10 tableaux, stockage illimité, 250 commandes d'espace de travail Standard (5 $ par utilisateur et par mois) : Nombre illimité de tableaux, listes de contrôle avancées, champs personnalisés, 1 000 commandes de l'espace de travail

: Nombre illimité de tableaux, listes de contrôle avancées, champs personnalisés, 1 000 commandes de l'espace de travail Premium (10 $ par utilisateur et par mois) : Vues supplémentaires du flux de travail, commandes illimitées de l'espace de travail, modèles d'espace de travail

: Vues supplémentaires du flux de travail, commandes illimitées de l'espace de travail, modèles d'espace de travail Entreprise (17,50 $ par utilisateur et par mois) : Espaces de travail illimités, autorisations supplémentaires, gestion du tableau public

Ce que les gens pensent de l'amélioration de la productivité avec Trello

Notes des clients de Trello

G2 : 4.4/5 (12,860+ commentaires)

: 4.4/5 (12,860+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (21 540+ commentaires)

Check out these Trello alternatives !

10. Ours

Via Ours L'idée derrière Ours est la possibilité d'accéder à vos notes où et quand vous trouvez l'inspiration. Cette application de prise de notes compatible avec iOS vous donne la liberté d'écrire tout ce que vous voulez, de votre liste de courses à des essais approfondis, grâce à des options de formatage rapide, des liens, la prise en charge d'images en ligne, et bien plus encore.

Caractéristiques principales de l'ours

Éditeur de balises avancé avec plus de 150 options de langage de programmation dans l'application

Organisez vos notes avec des hashtags

Le mode Focus masque les autres notes pour vous permettre de vous concentrer sur la ligne de texte en cours

Les notes sont automatiquement synchronisées sur tous vos appareils grâce à iCloud

✅ Les pros de l'ours

Interface minimale et épurée avec différents thèmes et polices de caractères

Barre de raccourcis personnalisée et raccourcis clavier pour une mise en forme rapide sur les appareils mobiles et les applications iPad

❌ Bear contre

Il s'agit d'une application de notes pour iPhone, iPad et Mac uniquement

Manque de fonctionnalités de suivi du temps, de création de tâches et de rappels

Prix de Bear

Plusieurs fonctionnalités de Bear sont disponibles gratuitement sur les produits iOS, notamment les notes, la création de balises, l'ajout de pièces jointes et l'exportation. Bear propose également un plan Pro pour des thèmes supplémentaires, l'exportation et la synchronisation des appareils à 1,49 $ par mois ou 14,99 $ par an.

Ce que les gens pensent de l'amélioration de la productivité avec Bear

Notes des clients de l'ours

G2 : 4.5/5 (40+ commentaires)

: 4.5/5 (40+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (3 commentaires)

Check out these Bear alternatives !

Ai-je besoin de Toutes ces applications ?

Gérer les effets du TDAH est un combat de tous les jours.

Si certains jours sont plus faciles que d'autres, il n'y a aucune raison pour que vous deviez vous y atteler seul.

Il existe un outil de productivité pour le TDAH qui vous aidera à vous attaquer à n'importe quel symptôme, mais plutôt que de télécharger cinq nouveaux outils pour cibler cinq domaines différents, choisissez le logiciel qui peut tout faire dans un seul onglet - ClickUp !

ClickUp est un outil numérique de suivi du temps, un calendrier, un gestionnaire de tâches et un gardien de notes réunis en une seule plateforme conviviale.

Avec des centaines d'outils pour vous aider à gérer vos symptômes tout en écrasant votre liste de tâches, votre voyage de productivité TDAH commence et se termine avec ClickUp ! S'inscrire à ClickUp gratuitement pour reprendre le pouvoir de votre propre productivité. 💯