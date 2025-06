15 outils de rapports de statut pour une meilleure gestion de projet

Les mises à jour de projet ne doivent pas nécessairement être pénibles. Elles ne doivent pas non plus vous noyer sous les feuilles de calcul.

Au contraire, elles peuvent être passionnantes. Imaginez que vous supervisez clairement l'ensemble du projet : l'interconnexion de chaque tâche, les subtils changements de dynamique et les tendances émergentes qui pourraient faire ou défaire votre projet.

En tant que chef de projet expérimenté, qui a déjà dû jongler avec des chaînes d'e-mails interminables et déchiffrer d'innombrables rapports confus, je suis ici pour partager les outils qui m'ont aidé à atteindre mes objectifs.

J'ai compilé une liste des 15 meilleurs outils de rapports de statut que je recommande le plus. Ces recommandations sont basées sur mon expérience avec les outils de rapports de statut et les recherches de l'équipe ClickUp.

Lorsque vous choisissez un outil de rapports de statut, vous devez garder à l'esprit quelques fonctionnalités clés :

Suivi en temps réel : recherchez un outil qui fournit des mises à jour instantanées sur l'échéancier du projet afin que tous les membres de votre équipe soient informés des changements dès qu'ils surviennent

Tableaux de bord personnalisables : les tableaux de bord de projet que vous pouvez adapter à vos besoins vous aident à mettre en évidence les données les plus importantes pour la progression de votre équipe

Intégrations et automatisation : les outils qui se connectent de manière transparente à vos logiciels existants, tels que Slack, Google Drive ou votre CRM, rendent la gestion de projet plus connectée

Évolutivité : vos besoins en matière de rapports peuvent évoluer au fur et à mesure que votre équipe s'agrandit, il est donc essentiel de choisir une solution capable d'évoluer avec vous

Facilité d'utilisation et assistance : Les outils doivent être intuitifs et offrir des ressources d'assistance client utiles

Pour obtenir une image claire et précise de la progression de votre projet, vous devez commencer par établir des rapports d'état efficaces. Cette analyse permet d'identifier les obstacles et les retards potentiels, et de vous assurer que vous traitez de manière proactive les domaines qui nécessitent votre attention. Il existe un outil pour chaque style de rapport. Il vous suffit de trouver celui qui correspond le mieux aux besoins de votre équipe.

Je vais maintenant vous présenter toutes les plateformes de rapports de statut qui offrent les fonctionnalités essentielles pour créer et partager des mises à jour pertinentes sur vos projets.

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de projet tout-en-un et le suivi du statut des tâches)

Suivez la progression, partagez les mises à jour et assurez que tout le monde est sur la même page avec ClickUp

Si vous recherchez un outil qui va au-delà des rapports de statut de base, vous serez aussi ravi que moi de découvrir ClickUp pour la gestion de projet.

En moyenne, un travailleur du savoir passe d'une application à l'autre près de 1 200 fois par jour. Ces changements constants de contexte coûtent aux entreprises jusqu'à 9 % du temps productif de chaque employé chaque année.

En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp regroupe vos tâches, vos objectifs, vos notes et vos discussions dans une seule interface. Grâce à cela et à l'IA native de la plateforme, vous pouvez plus facilement visualiser et générer des rapports sur tous vos projets, sans avoir à passer d'une application cloisonnée à une autre.

📮ClickUp Insight : Les changements de contexte nuisent silencieusement à la productivité de votre équipe. Nos recherches montrent que 42 % des interruptions au travail proviennent du jonglage entre les plateformes, de la gestion des e-mails et du passage d'une réunion à l'autre. Et si vous pouviez éliminer ces interruptions coûteuses ? ClickUp réunit vos flux de travail (et vos discussions) sur une seule plateforme simplifiée. Lancez et gérez vos tâches à partir de discussions, de documents, de tableaux blancs et plus encore, tandis que les fonctionnalités basées sur l'IA maintiennent le contexte connecté, consultable et gérable !

Personnalisez le suivi des tâches avec les statuts personnalisés ClickUp

Suivez l'avancement de vos projets grâce aux statuts de tâches personnalisés de ClickUp, qui indiquent clairement si une tâche est à faire, en cours ou terminée. Mais ne vous limitez pas à ces catégories. Vous pouvez par exemple modifier ces étiquettes et les remplacer par « Conception », « Développement », « Test » et « Prêt » pour vos projets logiciels, ou « En attente », « Emballé », « Expédié » et « Livré » pour vos commandes en ligne.

Visualisez votre productivité à l'aide des tableaux de bord ClickUp

Consolidez ces informations sur plusieurs tâches et projets (oui, même ceux qui sont interfonctionnels !) à l'aide des tableaux de bord ClickUp. Ses plus de 50 cartes personnalisées, notamment des diagrammes circulaires, des diagrammes à barres, des diagrammes de burnup et de burndown, des graphiques linéaires et bien plus encore, sont excellentes pour le suivi en temps réel des projets et l'automatisation des rapports d'état.

Vous voulez apprendre à créer un tableau de bord de gestion de projet ? Voici un guide étape par étape !

ClickUp Brain améliore également les rapports de statut en utilisant des informations basées sur l'IA, l'automatisation et la gestion des connaissances pour rationaliser les mises à jour et la prise de décision. Vous pouvez l'utiliser pour :

Résumez automatiquement les mises à jour des projets, les notes de réunion ou les longs fils de tâches, ce qui facilite la génération de rapports de statut clairs et concis

Résumez tout : activités des tâches, mises à jour de projets, notes de réunion ou documents avec ClickUp Brain

Analysez les tâches, les dates d'échéance et les taux d'achèvement pour obtenir des informations en temps réel et des éléments d'action dans l'ensemble de votre environnement de travail

Utilisez ClickUp Brain pour résumer les éléments d'action en fonction des données de votre environnement de travail

Rédigez des comptes rendus quotidiens, des rapports hebdomadaires sur le statut des projets ou des résumés exécutifs basés sur des données en temps réel

Parcourez les discussions dans ClickUp Chat , les commentaires et les documents pour trouver les informations pertinentes pour un rapport, telles que les risques, les obstacles ou les approbations nécessaires

Si vous préférez la structure classique des OKR pour définir vos objectifs, vous apprécierez également la fonctionnalité Objectifs de ClickUp.

Suivez et établissez des rapports sur la progression de vos OKR annuels et trimestriels avec ClickUp Objectifs

Je l'ai utilisé pour définir des objectifs assortis de délais et ajouter des indicateurs ou des pourcentages d'achèvement. D'après mon expérience avec les alternatives à ClickUp, je pense que ClickUp Goals est le moyen le plus simple de quantifier la progression et de clarifier les éléments nécessaires à la réussite.

Les modèles prédéfinis de ClickUp simplifient encore davantage les rapports d'état en proposant des formats structurés pour le suivi de la progression et des objectifs des projets.

Le modèle de rapport sur le statut des projets de ClickUp est idéal pour organiser les mises à jour, les éléments à traiter et les points forts des projets, offrant ainsi aux parties prenantes une vue d'ensemble du statut des projets en un seul endroit.

Télécharger ce modèle Rendez compte rapidement du statut d'un projet et assurez-vous que toutes les parties prenantes sont informées à l'aide du modèle de rapport sur le statut d'un projet ClickUp

Vous pouvez mettre à jour régulièrement le modèle avec des indicateurs clés ou des jalons afin de conserver une vue d'ensemble claire de la progression du projet. Personnalisez les sections du modèle afin de les synchroniser avec les besoins spécifiques de votre équipe en matière de rapports, par exemple en ajoutant une section d'évaluation des risques si votre projet comporte des dépendances complexes.

Utilisez la fonctionnalité Objectifs et OKR avec le modèle de rapport sur le statut du projet pour garder les cibles de performance et les mises à jour du projet liées afin de pouvoir facilement vous y référer.

💡Conseil de pro : créez une vue personnalisée dans votre tableau de bord ClickUp qui filtre les tâches par : ⛳️ Statut (par exemple, « En cours », « Bloqué »)⌚️ Priorité (par exemple, « Haute priorité » uniquement)📆 Date d'échéance (par exemple, « Tâches à effectuer cette semaine ») Enregistrez différentes vues filtrées pour les cadres, les chefs d'équipe ou des services spécifiques afin de leur fournir uniquement les informations dont ils ont besoin, sans superflu.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créez des dépendances pour les tâches hautement prioritaires afin de mieux visualiser les chemins critiques du projet et de vous assurer que les priorités absolues restent sur la bonne voie

Combinez les dépendances avec les jalons ClickUp pour marquer les étapes clés de votre projet, offrant ainsi aux parties prenantes une feuille de route claire de la progression

Utilisez la fonctionnalité @mention pour étiqueter les membres de l'équipe, garantissant ainsi des réponses rapides et une meilleure responsabilisation dans le suivi des projets

Visualisez l'avancement des tâches dans plus de 15 vues ClickUp personnalisées, notamment des diagrammes de Gantt, des tableaux Kanban, des listes et des calendriers

Personnalisez les notifications et les alertes pour ne jamais manquer une mise à jour de statut importante

Assurez une collaboration fluide grâce aux intégrations de ClickUp avec des outils populaires tels que Slack et Google Drive

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs ont signalé une courbe d'apprentissage due aux nombreuses fonctionnalités

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ par utilisateur et par mois

Business : 12 $/utilisateur par mois

Enterprise : contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par environnement de travail et par membre et par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Les fonctionnalités intégrées de ClickUp ont facilité la mise en place de projets, le suivi des échéances et la génération de rapports. La possibilité d'attribuer des tâches et de suivre leur progression a été très utile, et l'outil est fourni avec de nombreux modèles prédéfinis. Nous avons pu déléguer des responsabilités à différents membres de l'équipe, définir des priorités et suivre l'état d'avancement de chaque tâche en temps réel. Les projets respectent le calendrier prévu, car il y a moins de confusion et une plus grande responsabilisation individuelle.

💡Conseil de pro : Planifiez des réunions hebdomadaires, mensuelles ou trimestrielles pour examiner l'état d'avancement des objectifs. Utilisez les objectifs ClickUp lors de ces réunions pour informer les membres de l'équipe de ce qui a été accompli et de ce qui nécessite encore leur attention.

2. Trello (le meilleur pour la visualisation des rapports de statut)

via Trello

Trello vous sera utile si vous avez besoin de rapports de statut simplifiés et visuels. Son système intuitif de tableau Kanban et sa disposition sous forme de cartes vous permettent d'organiser et de suivre les tâches de manière visuelle.

Chaque carte représente une tâche. Vous pouvez glisser-déposer les tâches dans différentes étapes et les libeller en fonction de leur priorité. Vous pouvez également ajouter plus de contexte à la tâche dans les cartes, ce qui facilite l'accès à des informations telles que les dates d'échéance et les personnes assignées. Trello convient aux équipes qui recherchent un moyen simple et visuellement attrayant de suivre les mises à jour de statut.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Créez des checklists et des sous-tâches dans des cartes pour décomposer les projets plus importants

Définissez et suivez les délais pour chaque tâche afin de garantir l'exactitude des rapports de statut

Ajoutez des fichiers et laissez des commentaires pour centraliser toutes les mises à jour de statut

Intégrez facilement des outils externes pour améliorer vos capacités de rapports

Limites de Trello

Options de rapports limitées sans Power-Ups payants

Moins utile pour les projets de grande envergure comportant des dépendances complexes

Tarifs Trello

Free

Standard : 6 $ par utilisateur et par mois

Premium : 12,50 $/utilisateur par mois

Enterprise : 17,50 $/utilisateur par mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 500 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 000 avis)

3. Asana (idéal pour les rapports basés sur les tâches avec collaboration en équipe)

via Asana

Asana est connu pour sa simplicité et ses fonctionnalités intuitives pour la gestion de projet, notamment l'attribution des tâches, le suivi du statut en temps réel et les options de rapports détaillés.

La vue Échéancier d'Asana vous aide à suivre facilement la progression des projets, tandis que sa fonctionnalité Portfolio offre un aperçu simultané de plusieurs projets. J'ai trouvé cela utile pour les chefs de projet qui gèrent plusieurs équipes.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Marquez les points clés du projet pour suivre l'état d'avancement global

Créez des champs personnalisés pour des rapports plus spécifiques en fonction des besoins de votre projet

Générez des rapports de statut détaillés avec des filtres personnalisés

Limites d'Asana

Les utilisateurs ont signalé des problèmes lors du collage de texte dans les tâches

Les fonctionnalités de rapports peuvent être améliorées, par exemple en incluant des moyens de visualiser le rendement de l'équipe en heures

Tarifs Asana

Personnel : Gratuit pour toujours

Starter : 13,49 $/utilisateur par mois

Avancé : 30,49 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Enterprise+ : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,4/5 (plus de 10 500 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 13 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Asana ?

J'ai adoré pouvoir séparer les tâches entre plusieurs services, puis les sous-tâches au sein même des services. J'ai utilisé Asana et ClickUp, et j'ai trouvé qu'Asana avait une interface utilisateur moins performante et moins intuitive et intuitive.

4. Monday. com (Idéal pour le suivi du statut des projets collaboratifs)

J'ai utilisé Monday.com pour créer des flux de travail et des tableaux de bord tout en collaborant avec plusieurs équipes. Ses flux de travail personnalisables et son interface visuelle en font l'outil idéal pour les projets collaboratifs avec des rapports de statut dynamiques.

Le suivi visuel du statut est intuitif et l'outil s'intègre bien aux applications les plus couramment utilisées, telles que Slack et Google Workspace.

Monday.com : meilleures fonctionnalités

Visualisez la charge de travail de votre équipe pour vous assurer que les rapports de statut reflètent bien les capacités de l'équipe

Partagez des fichiers, commentez et étiquetez les membres de l'équipe directement dans les tâches

Créez des tableaux de bord personnalisés pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de suivi de statut

Automatisez les mises à jour du statut des tâches et les notifications pour gagner du temps

Limites de Monday.com

Fonctionnalités de gestion des données limitées par rapport à des outils tels que ClickUp

Cela peut s'avérer coûteux pour les grandes équipes

Tarifs Monday.com

Free

Basique : 12 $/place par mois

Standard : 14 $/place par mois

Pro : 24 $/place par mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Monday.com

G2 : 4,7/5 (plus de 12 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 5 000 avis)

5. Airtable (idéal pour visualiser les données de projet et les rapports de statut dans une interface à faible code)

via Airtable

Airtable combine les fonctionnalités d'un tableur et la puissance d'une base de données relationnelle, offrant ainsi un moyen unique de gérer les données de projet et de suivre le statut des tâches.

J'ai testé cette plateforme pour mettre en place un suivi de statut RAG et personnaliser plusieurs formats de rapports de statut. Elle vous permet de créer facilement une grille, un calendrier, un tableau Kanban ou une galerie pour visualiser le statut d'un projet.

Les meilleures fonctionnalités d'Airtable

Personnalisez les tableaux pour suivre les détails des projets en fonction de votre flux de travail, idéal pour les équipes qui gèrent des projets riches en données

Utilisez les intégrations pour connecter Airtable à des outils tels que Slack, Dropbox et Google Agenda pour une gestion de projet cohérente et automatisée

Utilisez des modèles de suivi de statut adaptés à tout type de projet pour vous aider à démarrer plus rapidement

Utilisez des formules pour calculer automatiquement les mises à jour de statut à mesure que les données sont actualisées

Limites d'Airtable

Peut être déroutant pour les utilisateurs qui ne sont pas familiers avec les structures de bases de données

Tarifs Airtable

Free

Équipe : 24 $/place par mois

Business : 54 $/place par mois

Échelle d'entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Airtable

G2 : 4,6/5 (plus de 2 500 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

6. Basecamp (idéal pour les projets simples et la communication au sein d'une équipe)

via Basecamp

Basecamp est un outil de gestion de projet simple qui facilite la communication au sein des équipes.

Il comprend une fonctionnalité distinctive appelée « Hill Charts » qui permet aux équipes de mettre à jour et de suivre intuitivement la progression des projets. Les membres de l'équipe l'utilisent pour faire glisser les périmètres des projets afin de les positionner, ce qui permet de représenter visuellement le statut du travail.

Cela offre aux responsables une vue d'ensemble très utile qui leur permet de connaître le statut actuel de chaque tâche et la progression et l'évolution du travail tout au long de la durée du projet.

Les meilleures fonctionnalités de Basecamp

Utilisez des tableaux centraux pour organiser les discussions et les rendre accessibles à toute l'équipe

Partagez des fichiers et des documents dans un espace collaboratif unique pour un suivi transparent des statuts

Tirez parti du chat d'équipe intégré pour communiquer des mises à jour de statut en temps réel

Configurez des vérifications automatiques quotidiennes ou hebdomadaires pour tenir tout le monde informé du statut des projets

Limites de Basecamp

Certains utilisateurs trouvent l'affichage par défaut peu attrayant et difficile à modifier

Tarifs Basecamp

Essai gratuit

Basecamp Plus : 15 $/utilisateur par mois

Basecamp Pro Unlimited : 299 $/mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Basecamp

G2 : 4,1/5 (plus de 5 000 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 14 000 avis)

7. Smartsheet (idéal pour le suivi du statut des projets sous forme de tableur)

via Smartsheet

👀 Le saviez-vous ? Le manque d'accès aux informations nécessaires a un impact négatif sur le moral de 88 % des employés.

Smartsheet combine la familiarité d'une feuille de calcul avec des capacités de gestion de projet.

La plateforme permet aux utilisateurs de créer des rapports de statut sophistiqués avec plusieurs colonnes permettant de suivre les initiatives, la propriété, la progression et les notes contextuelles. Les équipes peuvent tirer parti de la liaison des cellules pour extraire automatiquement les données des feuilles de suivi de projet existantes, réduisant ainsi les efforts manuels liés à la création de rapports.

Les meilleures fonctionnalités de Smartsheet

Générez des rapports sur le statut des projets à partir des données du projet pour des mises à jour précises

Visualisez la progression et le statut des tâches à l'aide de diagrammes de Gantt

Connectez Smartsheet à des outils tels que Microsoft Office et Google Workspace pour une collaboration fluide

Limites de Smartsheet

Options de personnalisation du tableau de bord limitées

Une courbe d'apprentissage plus longue que celle des autres outils

Tarifs Smartsheet

Pro : 12 $ par membre et par mois

Business : 24 $ par membre et par mois

Enterprise : tarification personnalisée

Gestion avancée du travail : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Smartsheet

G2 : 4,4/5 (plus de 18 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Smartsheet ?

Smartsheet permet de planifier, suivre, automatiser, exécuter et rendre compte du travail en temps réel. J'apprécie la solide capacité d'intégration de Smartsheet, qui permet de se connecter à un large éventail d'applications externes telles que Okta, Tableau, Google Agenda, etc.

Smartsheet permet de planifier, suivre, automatiser, exécuter et rendre compte du travail en temps réel. J'apprécie la solide capacité d'intégration de Smartsheet, qui permet de se connecter à un large éventail d'applications externes telles que Okta, Tableau, Google Agenda, etc.

8. Wrike (idéal pour la planification et le suivi de projets complexes)

via Wrike

Logiciel avancé de gestion de projet, Wrike intègre des fonctionnalités de suivi et de rapports de statut haute précision. Il est conçu pour aider les équipes à rester organisées et productives.

La plateforme offre plusieurs méthodes de visualisation des données, notamment des diagrammes circulaires, des graphiques et des flux d'activité dynamiques qui affichent chronologiquement les tâches et les jalons du projet. Vous pouvez également analyser les tendances temporelles par mois, trimestre ou année, ce qui aide les équipes à évaluer la trajectoire du projet et à repérer rapidement les problèmes potentiels.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Personnalisez les vues et les environnements de travail pour refléter les besoins de vos équipes grâce à une visualisation à 360°

Automatisez les flux de travail, y compris les approbations, les formulaires de demande et les plans, afin que les équipes puissent se concentrer sur leur travail le plus précieux

Accédez à des informations instantanées et à des tableaux de bord en temps réel qui facilitent la prise de décisions basées sur les données et le leadership agile

Limites de Wrike

Courbe d'apprentissage plus raide que celle des autres outils de cette liste

Tarifs Wrike

Free

Équipe : 10 $/utilisateur par mois

Business : 25 $/utilisateur par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Pinnacle : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Wrike

G2 : 4,2/5 (plus de 3 500 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 2 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Wrike ?

Wrike a mis en place un tableau de bord qui nous permet d'améliorer la transparence. Cette transparence ne concerne pas seulement l'équipe du programme, mais aussi les personnes extérieures à celui-ci. Nous avons mis en place un compte rendu hebdomadaire qui est envoyé à de nombreuses parties prenantes afin de tenir tout le monde informé de la progression de notre portfolio de projets.

Wrike a mis en place un tableau de bord qui nous permet d'améliorer la transparence. Cette transparence ne profite pas seulement à l'équipe du programme, mais aussi aux personnes extérieures à celui-ci. Nous avons mis en place un compte rendu hebdomadaire qui est envoyé à de nombreuses parties prenantes afin que tout le monde soit informé de la progression de notre portfolio de projets.

9. Notion (Idéal pour la gestion des connaissances et le suivi des statuts sur une seule plateforme)

via Notion

J'ai trouvé Notion très polyvalent et utile pour les équipes qui cherchent à regrouper les mises à jour du statut des projets et la documentation de l'équipe en un seul endroit.

La propriété « statut » de Notion permet un suivi granulaire, évitant ainsi les pièges courants liés à des rapports de statut incohérents. Le système empêche les membres de l'équipe de créer des catégories de statut indéfinies, garantissant ainsi une communication standardisée.

Vous pouvez ajouter des champs personnalisés tels que les jalons du projet, les défis et les prochaines étapes, afin de créer des rapports de statut complets qui fournissent des informations détaillées sur la progression du projet.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Suivez les tâches à l'aide de bases de données personnalisables qui affichent les données sous forme de listes, de calendriers ou de tableaux

Utilisez une variété de modèles prédéfinis pour différents types de documents, tels que des articles, des rapports sur l'état d'avancement des projets et des présentations

Liez les rapports de statut aux documents du projet pour faciliter la consultation

Limites de Notion

Certains utilisateurs ont signalé la nécessité d'une version hors ligne

Ne s'adapte pas bien aux projets complexes et interfonctionnels

Tarifs de Notion

Free

Plus : 12 $/place par mois

Basique : 18 $/place par mois

Enterprise : tarification personnalisée

Notion IA : Ajoutez-le pour 10 $ par membre et par mois

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,7/5 (plus de 5 500 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

10. Zoho Projects (Idéal pour une gestion de projet personnalisée et abordable avec des rapports avancés)

via Zoho Projects

Zoho Projects propose des tableaux de bord personnalisables qui permettent aux chefs de projet et aux équipes d'obtenir rapidement un aperçu du statut du projet, de la progression des tâches et des indicateurs clés de performance (KPI) choisis.

Le système de rapports de la plateforme comprend des fonctionnalités innovantes telles que des diagrammes de Gantt chronologiques, des graphiques d'utilisation des ressources et des rapports sur les écarts qui aident les équipes à comprendre la trajectoire du projet et les risques potentiels. Les utilisateurs peuvent facilement découper et analyser les données du projet, créant ainsi des visualisations pertinentes sans avoir besoin d'une expertise technique.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Projects

Assurez-vous que les rapports de statut reflètent les informations les plus récentes grâce à des mises à jour en temps réel

Suivez facilement le statut des tâches individuelles, des jalons et des dépendances, afin de savoir clairement où en est le projet à tout moment

Générez des rapports détaillés sur l'état d'avancement des projets, mettant en évidence la progression des projets ainsi que des informations sur l'allocation des ressources, le temps passé et l'utilisation du budget

Générez et envoyez automatiquement des rapports de statut à intervalles prédéfinis (par exemple, quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement)

Limites de Zoho Projects

Plusieurs fonctionnalités essentielles sont absentes de cet outil, telles que le tri des colonnes dans la vue Tableur, le filtrage sur plusieurs colonnes et le remplissage automatique des champs de tâches

Tarifs de Zoho Projects

Free

Premium : 5 $/mois

Enterprise : 10 $/mois

Évaluations et avis sur Zoho Projects

G2 : 4,3/5 (plus de 450 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 700 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zoho Projects ?

Les petites entreprises doivent suivre chaque projet individuellement à un niveau micro, et Zoho Projects leur offre un moyen pratique de le faire. L'interface utilisateur et la configuration sont trop complexes, il aurait été appréciable d'avoir des tutoriels YouTube clairs ou une IA qui pourrait configurer les tâches à votre place.

Les petites entreprises doivent suivre chaque projet individuellement à un niveau micro, et Zoho Projects leur offre un moyen pratique de le faire. L'interface utilisateur et la configuration sont trop complexes, il aurait été appréciable d'avoir des tutoriels YouTube clairs ou une IA qui pourrait configurer les tâches à votre place.

11. Jira (idéal pour les équipes agiles et le suivi des problèmes)

via Jira

Jira d'Atlassian est très apprécié des équipes Agile, en particulier pour les projets de développement logiciel. Il offre un suivi détaillé du statut des tâches, des sprints et des problèmes.

Bien que ClickUp soit plus performant dans ce domaine, j'apprécie tout de même la variété des rapports intégrés qu'il propose, notamment les diagrammes burndown, les diagrammes de vélocité et les rapports de sprint, qui seront très utiles aux équipes Agile.

Les meilleures fonctionnalités de Jira

Créez des rapports personnalisés qui peuvent être enregistrés, partagés ou ajoutés à des tableaux de bord

Suivez les bugs, les tâches et les améliorations grâce à des options de rapports détaillés sur les projets pour une meilleure visibilité

Utilisez le puissant système de filtrage pour créer des requêtes personnalisées à l'aide de JQL, qui permet d'extraire des données spécifiques pour les rapports de statut

Limites de Jira

Peut être complexe à configurer et à utiliser pour les équipes qui ne sont pas familiarisées avec les logiciels

Certains utilisateurs signalent une réduction de la vitesse pendant les heures de pointe

Tarifs Jira

Free

Standard : 7,53 $/utilisateur par mois

Premium 13,53 $/utilisateur par mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jira

G2 : 4,3/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 15 000 avis)

12. Microsoft Project Portfolio Management (idéal pour le suivi du statut des portfolios de projets à grande échelle)

L'une des principales forces de Microsoft Project PPM réside dans sa capacité à vous aider à gérer l'ensemble de vos portfolios de projets. Les gestionnaires de portfolios peuvent afficher le statut de tous les projets du portfolio, les hiérarchiser en fonction d'objectifs stratégiques et ajuster les ressources et les échéanciers pour garantir des résultats positifs.

Cela est particulièrement utile pour les cadres supérieurs et les parties prenantes qui doivent prendre des décisions éclairées concernant la hiérarchisation des projets.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Project Portfolio Management

Suivez les échéanciers et les dépendances des projets grâce à des diagrammes de Gantt personnalisables

Répartissez les ressources entre les projets et suivez leur utilisation pour une meilleure planification des équipes

Utilisez Power BI pour créer des rapports et des analyses dynamiques afin de tenir les parties prenantes informées

Limites de Microsoft Project Portfolio Management

Certains utilisateurs trouvent qu'il comporte trop de fonctionnalités (et qu'il est donc complexe) pour les petits projets et les flux de travail simples

Plus cher que d'autres outils de gestion de projet

Tarifs de Microsoft Project Portfolio Management

Forfait Planner 1 : 10 $/mois

Planner et Project Plan 3 : 30 $/mois

Planner et Project Plan 5 : 55 $/mois

Project Standard : 679,99 $/utilisateur (achat unique)

Project Professional : 1 129,99 $/utilisateur (achat unique)

Project Server : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Microsoft Project Portfolio Management

G2 : 4/5 (plus de 1 500 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 2 000 avis)

via Hive

Bien que Hive soit un outil de gestion de projet polyvalent offrant diverses options de personnalisation et fonctionnalités de collaboration, j'ai particulièrement apprécié ses rapports automatisés.

Les rapports automatisés peuvent inclure la progression des tâches, la santé du projet, les performances de l'équipe et les échéances à venir. Vous pouvez également programmer des mises à jour régulières à envoyer aux parties prenantes, ce qui vous permet de gagner du temps sur le suivi des statuts.

Les meilleures fonctionnalités de Hive

Choisissez parmi les vues Kanban, Gantt, Calendrier et Tableur pour organiser vos projets en fonction des besoins de votre équipe

Collaborez directement au sein des tâches et des projets pour centraliser la communication

Utilisez la fonctionnalité de suivi du temps pour générer des rapports de statut qui fournissent des informations sur l'allocation des ressources, le temps passé sur les tâches et l'efficacité globale du projet

Tirez parti des commentaires sur les tâches et des boucles de rétroaction pour fournir des mises à jour et partager des informations directement dans le projet

Limites de Hive

Passer d'un affichage d'échéancier à l'autre peut s'avérer difficile

Tarifs Hive

Gratuit : Gratuit pour toujours

Starter : 1,50 $/utilisateur par mois

Teams : 5 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Hive

G2 : 4,6/5 (plus de 550 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Hive ?

Il est facile d'accès, car il est compatible avec divers systèmes d'exploitation. Lorsque je démarre de nouveaux projets, je peux suivre ceux qui sont en cours. J'apprécie particulièrement la division des projets en phases, l'échéancier personnalisable, la possibilité d'établir un budget/calendrier et de définir un cadre précis. Les libellés et les couleurs m'aident à individualiser et à mettre en évidence les phases du projet pour une meilleure vue d'ensemble et un meilleur contrôle.

Il est facile d'accès, car il est compatible avec divers systèmes d'exploitation. Lorsque je démarre de nouveaux projets, je peux suivre ceux qui sont en cours. J'apprécie particulièrement la division des projets en phases, l'échéancier personnalisable, la possibilité d'établir un budget/calendrier et de définir un cadre précis. Les libellés et les couleurs m'aident à individualiser et à mettre en évidence les phases du projet pour un meilleur aperçu et un meilleur contrôle.

14. Plecto (le meilleur pour la visualisation des données en temps réel pour le suivi du statut)

via Ple ct o

Pour les équipes qui cherchent à renforcer l'engagement et la motivation grâce à la transparence des données, Plecto est spécialisé dans la création de tableaux de bord en temps réel qui visualisent le statut des projets.

Au-delà des rapports traditionnels, Plecto intègre des éléments de gamification tels que des notifications de performances en direct, des fonctionnalités de suivi concurrentiel et une reconnaissance en temps réel. Cette approche transforme les rapports, qui sont souvent considérés comme une tâche fastidieuse, en un outil interactif et motivant qui stimule les performances organisationnelles.

Les meilleures fonctionnalités de Plecto

Visualisez les données de performance de votre équipe en temps réel grâce à des tableaux de bord personnalisables adaptés à vos besoins en matière de rapports

Créez des widgets pour suivre le statut de projets spécifiques

Connectez-vous à d'autres outils tels que Salesforce, HubSpot et Google Sheets pour une intégration transparente des données

Limites de Plecto

Peut ne pas convenir aux tâches traditionnelles de gestion de projet

Tarifs Plecto

Medium : 230 $/mois (facturé annuellement)

Grand : 360 $/mois (facturé annuellement)

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Plecto

G2 : 4,2/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 30 avis)

15. Geckoboard (idéal pour visualiser le statut des projets grâce à des tableaux de bord personnalisables)

via Geckoboard

Geckoboard est conçu pour les rapports en temps réel et la visualisation des données. Il transforme le suivi des données en fournissant un contexte grâce à des objectifs, des indicateurs de statut et des mises à jour en temps réel.

Il est idéal pour les managers qui ont besoin d'un aperçu rapide des indicateurs clés et fonctionne bien pour les équipes axées sur le service client, les équipes commerciales et autres fonctions axées sur la performance.

Les meilleures fonctionnalités de Geckoboard

Affichez des données en temps réel provenant de plusieurs sources, afin que votre équipe reste informée des indicateurs importants

Créez des diagrammes et des tableaux de bord personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques de votre équipe en matière de suivi des données

Intégrez facilement d'autres outils tels que Slack, Google Analytics et Zendesk pour centraliser vos rapports

Limites de Geckoboard

Ses capacités de gestion de projet sont limitées

Tarifs Geckoboard

Essentiel : 55 $/mois pour 3 utilisateurs

Pro : 219 $/mois pour 10 utilisateurs

Échelle : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Geckoboard

G2 : 4,3/5 (plus de 45 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Geckoboard ?

C'est un excellent moyen de partager les indicateurs clés de performance avec votre équipe de manière visuelle. La façon la plus simple de créer des tableaux de bord à la fois pertinents et efficaces.

C'est un excellent moyen de partager les indicateurs clés de performance avec votre équipe de manière visuelle. La façon la plus simple de créer des tableaux de bord à la fois pertinents et efficaces.

Choisissez le meilleur outil de rapports de statut

Mes principales priorités professionnelles sont de suivre la progression des projets pour nos opérations éditoriales et d'assurer une communication fluide au sein de l'équipe. Après avoir évalué tous ces outils, ClickUp reste ma recommandation numéro un.

Les tableaux de bord ClickUp vous permettent de créer des rapports personnalisés avec des cartes personnalisées pour suivre l'avancement des tâches, la charge de travail, le temps passé, etc. Les objectifs permettent aux équipes de suivre les objectifs, les résultats clés et les progrès de manière structurée, en alignant tout le monde sur les priorités de l'entreprise.

Ce qui distingue ClickUp, ce sont ses capacités de gestion de projet tout-en-un. Il s'adapte à plusieurs types de projets, s'adapte à toutes les tailles de projets et d'organisations, et ne nécessite aucune modification de vos flux de travail existants.

Sa capacité à intégrer diverses fonctionnalités de gestion de projet dans une seule plateforme le rend indispensable pour tous ceux qui cherchent à améliorer la transparence et les rapports de leurs projets.

Alors, pourquoi attendre ? Essayez ClickUp gratuitement et remplacez vos outils dispersés par une solution de gestion de projet unique et puissante.