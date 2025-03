Comment utiliser la ludification dans la gestion de projet pour améliorer l'engagement de l'équipe

Il y a quelques années, le plus grand groupe mondial de produits de beauté Nous parlons de L'Oréal. L'application était dotée de nombreuses fonctionnalités, telles qu'une salle de presse, des notifications de série, des tableaux de bord et des quiz entre pairs. De plus, les conseillers pouvaient se connecter à tout moment, achever un micro-module rapide et se perfectionner en déplacement. Ces éléments de jeu ont transformé la formation en une compétition amicale et ont maintenu les niveaux d'engagement à un niveau élevé. Les résultats ? L'Oréal a dépassé ses cibles de formation et de retour sur investissement au cours des dix premiers mois. fait exactement cela. ClickUp est un logiciel de gestion de projet visuel Voyons comment ClickUp peut également être utilisé comme /href/ https://clickup.com/blog/employee-engagement-software// logiciel d'engagement des employés /%href/ , et s'aligner sur les stratégies de ludification pour améliorer la réussite des projets. ### Suivi de la productivité de l'équipe grâce aux objectifs et aux jalons

Les objectifs et les buts des projets sont la colonne vertébrale de toute organisation, et un modèle de ludification ne change rien à cela, il l'optimise. Avec /href/ https://clickup.com/features/goals ClickUp Objectifs /%href/, les équipes peuvent se fixer des objectifs clairs, suivre la progression en temps réel et célébrer les jalons clés.

Voir les barres de progression se remplir dans ClickUp à mesure que les tâches sont achevées procure une gratification instantanée, similaire à l'obtention d'XP dans un jeu. Cette visibilité maintient l'engagement des équipes et leur motivation pour atteindre la prochaine étape. En fixant des objectifs d'équipe ou individuels avec des délais, ClickUp encourage un esprit amical et compétitif, stimulant la productivité tout en rendant le travail plus attrayant. Avec les objectifs ClickUp, les équipes peuvent suivre la progression en temps réel et célébrer les victoires

💡 Conseil de pro : Organisez les objectifs dans des dossiers par trimestre, par service ou par équipe pour un suivi structuré. Personnalisez l'application de suivi des objectifs /href/ https://clickup.com/blog/goal-tracking-apps// /%href/ pour l'adapter aux indicateurs de performance de votre équipe, qu'ils soient basés sur des tâches ou numériques. ### Les vues et tableaux blancs personnalisables de ClickUp pour un engagement visuel [Les tableaux blancs ClickUp rendent le brainstorming amusant en vous permettant de visualiser vos meilleures idées Les visuels interactifs du tableau blanc ClickUp permettent de mapper facilement des stratégies, de concevoir des flux de travail et même de créer des défis amusants comme des quiz d'équipe ou des jeux de planification. 💡 Conseil de pro : Les activités régulières de team building renforcent la communication, remontent le moral et améliorent la collaboration. Découvrez ces .

Au lieu de mises à jour de statut interminables, utilisez les tableaux de bord ClickUp pour obtenir des instantanés en temps réel des performances de l'équipe

Pour commencer, configurez des graphiques, des diagrammes et des indicateurs d'état pour mettre en évidence les performances de l'équipe et le suivi des progrès. Les tableaux de bord affichent en temps réel la progression des objectifs, les tâches achevées et la vitesse des sprints. Le suivi de ces progrès permet de maintenir l'engagement et la motivation des équipes. Des cartes personnalisées montrent les performances individuelles et collectives, ce qui favorise un esprit de compétition. La reconnaissance des meilleurs éléments crée une mentalité de « meilleur score », encourageant l'amélioration continue.

Vous pouvez également utiliser les tableaux de bord pour suivre l'achèvement des tâches quotidiennes, en maintenant l'élan comme le système de séries d'un jeu. Maintenir une série active stimule la responsabilisation et la productivité. > Les tableaux de bord ClickUp changent vraiment la donne pour nous, car nous avons désormais une véritable vue en temps réel de ce qui se passe. Nous pouvons facilement voir le travail que nous avons achevé et celui qui est en cours. Teresa Sothcott, responsable du PMO chez VMware

🔗 À lire également : /href/ https://clickup.com/blog/how-to-work-faster// Conseils pour travailler plus vite et faire avancer les choses avec ClickUp /%href/ ### Tirer parti de l'automatisation pour une reconnaissance instantanée Les récompenses motivent, mais sans reconnaissance en temps opportun, elles perdent de leur impact. undefined résolvent cela en déclenchant des mises à jour instantanées lorsque les objectifs sont atteints. Par exemple, vous pouvez automatiser les remerciements des employés dans Slack ou par e-mail chaque fois que les jalons d'un projet sont atteints. Il existe d'autres instances d'utilisation et undefined que vous pouvez découvrir dans cette vidéo : ### Favoriser la collaboration grâce aux commentaires en temps réel et aux fonctionnalités interactives Avec /href/ https://clickup.com/features/docs ClickUp Docs /%href/, les équipes peuvent organiser les informations, créer des guides détaillés et collaborer en temps réel. Mais voici le plus intéressant : undefined transforme instantanément les commentaires en temps réel sur ces documents en tâches exploitables. Utilisez ClickUp Assign Comments pour des ajustements rapides sans encombrer votre liste de tâches 📌 Exemple : un responsable laisse un commentaire sur un document → il devient une tâche assignée au membre de l'équipe concerné. 📮 ClickUp Insight : undefined ont du mal à assurer le suivi des décisions importantes enfouies dans les discussions, les e-mails et les feuilles de calcul. Nos recherches ont montré que des informations clés peuvent facilement passer inaperçues sans un système centralisé. Pour passer moins de temps à chercher et plus de temps à faire ce qui est à faire, passez à undefined , où tout (tâches, projets, discussions et même informations basées sur l'IA) se trouve au même endroit.

### Mettre en place des systèmes de classement avec des informations sur les performances

Une fois que vous avez recueilli des informations à partir des tableaux de bord et des objectifs de ClickUp, pourquoi ne pas les transformer en tableau de bord ? Reconnaître les plus performants et encourager une saine concurrence peut renforcer l'engagement de l'équipe. Découvrez comment toutes ces fonctionnalités de ClickUp se sont combinées pour /href/ https://clickup.com/customers/cartoon-network améliorer les opérations au siège du CN /%href/.

Étude de cas : ClickUp 🤝🏻 Cartoon Network ⚠ Défi : L'équipe des réseaux sociaux de Cartoon Network avait trop d'outils de gestion de projet sur le dos, ce qui entraînait des doublons, des incohérences et une complexité inutile. Déplacer un seul message signifiait mettre à jour deux systèmes distincts, ce qui faisait perdre du temps et causait des maux de tête constants.

✅ Solution avec ClickUp : Cartoon Network avait besoin d'un système centralisé pour tout, de la stratégie à l'exécution, et ClickUp a répondu à ses attentes. Les statuts personnalisés ont permis de suivre facilement les flux de travail du contenu social, garantissant que les publications passent de l'idéation à la publication de manière transparente. L'expérience utilisateur de la gestion des tâches a fourni un moyen intuitif de joindre, visualiser et collaborer sur des fichiers, ce qui est essentiel pour une équipe dynamique et travaillant sur un volume important

Les tableaux de bord ont donné aux parties prenantes un aperçu en temps réel de l'impact des médias sociaux, rendant les rapports simples et efficaces ✨ Impact : ClickUp a aidé Cartoon Network à réduire de 50 % le temps de production de contenu tout en doublant le nombre de canaux sociaux gérés avec la même taille d'équipe. Grâce à la collaboration en temps réel, aux vues flexibles et aux rapports automatisés, l'équipe des médias sociaux travaille plus intelligemment, plus rapidement et plus efficacement. ## Surmonter les défis de la gamification

La ludification dans la gestion de projet est tout simplement l'avenir de nos lieux de travail. Cependant, nous devons nous assurer qu'elle est durable en nous préparant à l'avance à ces défis potentiels : ### 1. Éviter la surcompétitivité Une petite compétition saine peut stimuler les performances de l'équipe, mais trop de compétition peut transformer le lieu de travail en un champ de bataille impitoyable. La clé est d'équilibrer la compétition avec la collaboration afin que les réalisations ne se fassent pas au détriment du travail d'équipe.

✅ Solution : Concevez des mécanismes de jeu qui récompensent la collaboration, tels que des défis en équipe ou des jalons de groupe. Mettre en avant la responsabilité partagée garantit un environnement de travail axé sur l'assistance plutôt que sur la compétitivité. ### 2. Garantir l'équité et la transparence Si les stratégies de ludification favorisent certaines personnes, elles peuvent démotiver le reste de l'équipe. Les récompenses doivent refléter l'effort, la collaboration et la qualité du travail, et pas seulement la rapidité ou le rendement.

✅ Solution : Établir des directives claires sur le fonctionnement du suivi des progrès et des récompenses. L'utilisation des tableaux de bord ClickUp assure une visibilité en temps réel, afin que chacun sache où il en est et comment s'améliorer. 🔗 À lire également : [✅ Solution : Proposez une variété d'incitations, des remerciements publics aux opportunités de développement des compétences. Les objectifs personnalisés de ClickUp permettent aux équipes de suivre leur progression de différentes manières, en s'assurant que la motivation n'est pas uniquement liée à la compétition. 🔗 À lire également : et améliorez votre « jeu » de gestion de projet.