Comment activer la gamification dans la gestion de projet pour améliorer l'engagement de l'équipe

Il y a quelques années, la plus grande entreprise mondiale de soins personnels a lancé une application mobile ludique pour former et motiver ses conseillers beauté, qui parlaient plus de six langues et étaient répartis dans plus de 18 pays.

Nous parlons ici de L'Oréal. L'application regorgeait de fonctionnalités, telles qu'une salle de presse, des notifications en continu, des tableaux de bord et des quiz entre pairs. De plus, les conseillers pouvaient se connecter à tout moment, achever un micro-module rapide et améliorer leurs compétences où qu'ils se trouvent.

Ces éléments ludiques ont transformé la formation en une compétition amicale et ont maintenu le niveau d'engagement à son plus haut niveau. Le résultat ? L'Oréal a dépassé ses objectifs en matière de formation et de retour sur investissement au cours des dix premiers mois.

La gamification est au cœur des révolutions.

Les chefs de projet sont désormais conscients de la nécessité d'intégrer des mécanismes ludiques dans les flux de travail quotidiens, afin de rendre même les tâches les plus banales un peu moins... banales.

Alors, comment fonctionne réellement la gamification dans la gestion de projet ? Comprenons les bases et voyons comment les chefs de projet transforment le travail en un jeu qui vaut la peine d'être joué.

⏰ Résumé en 60 secondes La gamification consiste à ajouter des mécanismes de jeu à des environnements non ludiques, tels que les logiciels professionnels et les processus de gestion de projet, afin de renforcer l'engagement et la participation

Cela encourage la collaboration en rendant le travail interactif, stimule la motivation grâce à une saine compétition et augmente la productivité et le taux d'achèvement des tâches

Voici quelques exemples de gamification dans la gestion de projet : mise en place de badges pour les tâches accomplies, de classements, de systèmes de récompenses et de tableaux de bord interactifs pour maintenir l'engagement des équipes

Suivez ces étapes pour activer la gamification dans la gestion de projet : Choisissez une plateforme qui s'intègre parfaitement à vos flux de travail de gestion de projet, comme ClickUp . Fixez des objectifs, suivez la productivité de l'équipe et célébrez les jalons clés. Créez des outils visuels attrayants pour suivre la progression et maintenir la motivation de votre équipe

Qu'est-ce que la gamification dans la gestion de projet ?

Nous sommes tous d'accord pour dire que personne ne se réveille le matin avec l'envie de mettre à jour un tableur ou de suivre les jalons d'un projet. C'est pourquoi la gamification au travail est importante. Mais qu'est-ce que la gamification exactement, et quels sont ses avantages pour le lieu de travail ?

🙃 Définition technique : la gamification consiste à ajouter des mécanismes de jeu à des environnements non ludiques, tels que les logiciels professionnels et les processus de gestion de projet, afin de renforcer l'engagement et la participation.

🙂 La définition gamifiée : imaginez que votre journée de travail ne consiste pas uniquement à respecter des délais et à gagner. Voici à quoi cela ressemblerait : 🥇 Les meilleurs éléments sont récompensés , à l'instar du badge « Top Influencers » de LinkedIn, mais pour les performances de votre équipe

🏆 Votre équipe de projet figure dans un classement , et chaque tâche achevée vous fait progresser

🎖️ Chaque sprint terminé vous rapporte un badge , car qui n'aime pas se vanter de ses exploits numériques ?

🎯 Tâches quotidiennes = plus de points, voire des récompenses concrètes (une pizza pour le déjeuner, ça vous dit ?)

Désormais, vos projets ou vos journées de travail ne sont plus fastidieux. Ces techniques de gamification font appel à quelque chose de primitif : le frisson de la compétition, la satisfaction de la progression et la joie de collectionner des « trophées » numériques

Quelle définition avez-vous préférée ? Laquelle était la plus facile à comprendre ? Si c'est celle qui était gamifiée, vous comprenez déjà le pouvoir de la stratégie de gamification. Voyons maintenant comment les chefs de projet tirent profit de la mise en œuvre de la gamification au sein de leurs équipes.

Avantages de la gamification dans la gestion de projet

Nous avons établi que les techniques de gamification peuvent faire en sorte que l'achèvement des tâches ressemble moins à une corvée et davantage à une progression dans un jeu.

Mais pour vraiment comprendre l'impact de la gestion de projet gamifiée, visualisons comment elle crée un effet d'entraînement au sein des équipes.

Utilisez les tableaux blancs ClickUp pour créer des organigrammes et mapper des idées comme ceci !

Comme vous pouvez le constater, chaque étape est interconnectée :

L'intégration d'éléments de gamification encourage la collaboration en rendant le travail plus interactif

Une saine compétition stimule la motivation et incite les membres de l'équipe à rester engagés

Une motivation accrue conduit à une meilleure productivité et à des taux d'achèvement des tâches plus élevés

Au final, cela améliore la réussite des projets et garantit la réalisation efficace des objectifs

💡 Conseil de pro : utilisez des modèles de forfaits de communication personnalisables pour garantir la cohérence, rationaliser la messagerie et aligner sans effort toutes les parties prenantes.

Exemples de gamification dans la gestion de projet

Voyons comment les éléments de gamification peuvent transformer la gestion de projet en une expérience engageante (avec des exemples tirés d'entreprises de premier plan !) :

1. Badges de tâche accomplie

Les équipes restent motivées grâce à des éléments de gamification tels que des badges attribués pour l'achèvement de tâches ou la réalisation de jalons.

Southwest Airlines l'a démontré en utilisant Kick Tails, un système de reconnaissance par les pairs dans lequel les employés se récompensent mutuellement avec des entrées à une loterie pour leur travail exceptionnel.

🧠 Le saviez-vous ? Selon le sondage Gamification at Work, 89 % des employés ont déclaré qu'ils seraient plus productifs si leur travail ressemblait davantage à un jeu. Nous attendons tous que notre travail nous rapporte des points d'expérience et des niveaux à franchir.

2. Classements

Les classements mettent en avant les meilleurs éléments, ce qui incite les membres de l'équipe à rester engagés.

via Ansay and Associates

Ansay & Associates a poussé ce concept plus loin avec la « Wheel of Wow », où les meilleurs employés tournent une roue pour gagner des récompenses.

3. Incitations sous forme de loterie

Les récompenses inattendues augmentent la motivation.

Uber a mis en place un système de loterie dans lequel les chauffeurs platine gagnent des tickets pour chaque course, qui leur permettent de participer à un tirage au sort pour remporter 5 000 $. Appliquer ce système aux équipes de projet peut rendre l'achèvement des tâches plus passionnant.

4. Tableaux de bord interactifs

Le suivi de la progression en temps réel rend les jalons du projet plus tangibles. Par exemple, une barre de progression se remplit progressivement à mesure que les jalons sont franchis, ce qui encourage les employés à aller jusqu'au bout.

5. Des récompenses significatives

Les récompenses doivent être attrayantes : pensez à des jours de congé supplémentaires, à des déjeuners d'équipe ou à des cartes-cadeaux. En laissant les employés choisir leurs récompenses, vous vous assurez que le système stimule leur engagement plutôt que de leur donner l'impression d'être un gadget.

Comment activer la gamification dans la gestion de projet

L'intégration de techniques de gamification dans votre organisation commence par le choix d'une plateforme qui s'intègre parfaitement aux flux de travail existants. La plateforme doit être facile à utiliser et aussi intuitive que le défilement de votre application préférée.

C'est exactement ce que fait ClickUp.

ClickUp est un logiciel de gestion de projet visuel doté de mécanismes de jeu qui transforme les tâches en quêtes passionnantes et simplifie la communication. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, elle rassemble vos tâches, vos projets, vos documents, vos connaissances et même vos discussions sur une seule plateforme, le tout alimenté par l'IA !

Découvrez comment ClickUp peut également être utilisé comme logiciel d'engagement des employés et s'aligner sur les stratégies de gamification pour améliorer la réussite des projets.

Suivez la productivité de votre équipe grâce aux objectifs et aux jalons

Les objectifs et les buts d'un projet sont la colonne vertébrale de toute organisation, et un modèle de gamification ne change rien à cela, il l'optimise. Avec ClickUp Objectifs, les équipes peuvent définir des objectifs clairs, suivre la progression en temps réel et célébrer lorsque des jalons clés sont atteints.

Voir les barres de progression se remplir dans ClickUp à mesure que les tâches sont achevées procure une satisfaction immédiate, similaire à celle que l'on ressent lorsqu'on gagne des XP dans un jeu. Cette visibilité permet aux équipes de rester engagées et motivées pour atteindre le prochain jalon.

En définissant des objectifs individuels ou collectifs assortis de délais, ClickUp encourage un esprit de compétition amical qui stimule la productivité tout en rendant le travail plus attrayant.

Avec ClickUp Objectifs, les équipes peuvent suivre la progression en temps réel et célébrer les victoires

💡 Conseil de pro : organisez les objectifs dans des dossiers par trimestre, service ou équipe pour un suivi structuré. Personnalisez l'application de suivi des objectifs en fonction des indicateurs de performance de votre équipe, qu'ils soient basés sur des tâches ou numériques.

Utilisez les vues et tableaux blancs personnalisables de ClickUp pour un engagement visuel

Les tableaux blancs ClickUp sont parfaits pour les sessions de brainstorming et de collaboration en équipe.

Rendez le brainstorming plus amusant avec les tableaux blancs ClickUp

Les visuels interactifs de ClickUp Tableau blanc facilitent le mappage des stratégies, la conception des flux de travail et même la création de défis amusants tels que des quiz en équipe ou des jeux de planification.

💡 Conseil de pro : les activités régulières de team building renforcent la communication, boostent le moral et améliorent la collaboration. Découvrez ces jeux de communication amusants à utiliser au travail avec votre équipe.

Puisque nous parlons d'engagement visuel, ClickUp Views offre plus de 15 vues personnalisables pour visualiser le suivi des projets, les tâches et les flux de travail de la manière qui convient le mieux à votre équipe.

📌 Exemple : Imaginons que vous gérez un projet de développement logiciel. Votre équipe est composée de développeurs, de concepteurs et de chefs de projet ayant des besoins différents.

👨‍💻 Les développeurs préfèrent un tableau Kanban : ils peuvent déplacer les tâches entre les colonnes « À faire », « En cours » et « Achevé », ce qui facilite le suivi de la progression en temps réel

🎨 Les designers s'épanouissent grâce à la vue Calendrier : la visualisation des échéances et des livrables les aide à hiérarchiser leur travail créatif tout en équilibrant les autres tâches

📊 Les chefs de projet s'appuient sur les diagrammes de Gantt : ils peuvent avoir une vue d'ensemble, suivre les dépendances et ajuster les échéanciers des projets si nécessaire

Les plus de 15 affichages de ClickUp vous permettent de visualiser le suivi de la progression comme vous le souhaitez

Créez des outils visuels attrayants pour suivre la progression à l'aide de tableaux de bord personnalisés

Imaginez pouvoir voir la productivité de votre équipe en un coup d'œil, sans feuilles de calcul ni mises à jour interminables, mais simplement grâce à des données en temps réel regroupées au même endroit. C'est ce que vous offrent les tableaux de bord ClickUp.

Au lieu de mises à jour de statut interminables, utilisez les tableaux de bord ClickUp pour obtenir des aperçus en temps réel des performances de votre équipe

Pour commencer, configurez des graphiques, des diagrammes et des indicateurs de statut afin de mettre en évidence les performances de l'équipe et le suivi de la progression.

Les tableaux de bord affichent en temps réel la progression des objectifs, les tâches achevées et la vitesse des sprints. Le suivi de cette progression permet aux équipes de rester engagées et motivées.

Des cartes personnalisées affichent les performances individuelles et celles de l'équipe, favorisant ainsi l'esprit de compétition. Reconnaître les meilleurs éléments crée une mentalité axée sur les « meilleurs scores », encourageant ainsi l'amélioration continue.

Vous pouvez également utiliser les tableaux de bord pour suivre l'achèvement des tâches quotidiennes, en maintenant la dynamique comme dans le système de séries d'un jeu. Maintenir une série active renforce la responsabilité et la productivité.

Les tableaux de bord ClickUp ont vraiment changé la donne pour nous, car nous avons désormais une vue en temps réel de ce qui se passe. Nous pouvons facilement voir le travail que nous avons achevé et celui qui est en cours.

Tirez parti de l'automatisation pour une reconnaissance instantanée

Les récompenses stimulent la motivation, mais sans reconnaissance en temps opportun, elles perdent leur impact. Les automatisations ClickUp résolvent ce problème en déclenchant des mises à jour instantanées lorsque les objectifs sont atteints.

Par exemple, vous pouvez automatiser les félicitations des employés dans Slack ou par e-mail lorsque les jalons d'un projet sont atteints.

Vous trouverez d'autres cas d'utilisation et techniques d'amélioration de la productivité dans cette vidéo :

Avec ClickUp Docs, les équipes peuvent organiser les informations, créer des guides détaillés et collaborer en temps réel. Mais ce n'est pas tout : la fonctionnalité « Assign Comments » (Attribuer des commentaires) de ClickUp transforme instantanément les commentaires en temps réel sur ces documents en tâches exploitables.

Utilisez ClickUp Assign Comments pour effectuer des ajustements rapides sans encombrer votre liste de tâches

📌 Exemple : un manager laisse un commentaire sur un document → celui-ci devient une tâche assignée au membre de l'équipe concerné.

📮 Insight ClickUp : 92 % des travailleurs du savoir ont du mal à suivre les décisions importantes enfouies dans les discussions, les e-mails et les feuilles de calcul. Nos recherches ont montré que sans système centralisé, il est facile de passer à côté d'informations clés. Pour passer moins de temps à chercher et plus de temps à accomplir vos tâches, passez à ClickUp, où tout (tâches, projets, discussions et même informations basées sur l'IA) se trouve au même endroit.

Mettez en place des classements avec des informations sur les performances

Une fois que vous avez recueilli des informations à partir des tableaux de bord et des objectifs ClickUp, pourquoi ne pas les transformer en classement ? Reconnaître les meilleurs éléments et encourager une saine concurrence peut renforcer encore davantage l'engagement de l'équipe.

Découvrez comment toutes ces fonctionnalités de ClickUp ont été combinées pour améliorer les opérations au siège social de CN.

Étude de cas : ClickUp 🤝🏻 Cartoon Network ⚠ Défi : L'équipe chargée des réseaux sociaux de Cartoon Network disposait d'un trop grand nombre d'outils de gestion de projet, ce qui entraînait des doublons, des incohérences et une complexité inutile. Le déplacement d'une seule publication impliquait la mise à jour de deux systèmes distincts, ce qui faisait perdre du temps et causait des maux de tête constants. ✅ Solution avec ClickUp : Cartoon Network avait besoin d'un système centralisé pour tout, de la stratégie à l'exécution, et ClickUp a répondu à ses attentes. Les statuts personnalisés ont simplifié le suivi des flux de travail liés au contenu social, garantissant ainsi que les publications passent sans encombre de la phase de conception à la publication

La gestion des tâches UX offre un moyen intuitif de joindre des fichiers, de les visualiser et de collaborer dessus, ce qui est essentiel pour une équipe travaillant à un rythme soutenu et traitant un volume important

Les tableaux de bord ont donné aux parties prenantes un aperçu en temps réel de l'impact des réseaux sociaux, rendant les rapports simples et efficaces ✨ Impact : ClickUp a aidé Cartoon Network à réduire de 50 % le temps de production de contenu tout en doublant le nombre de canaux sociaux gérés avec la même taille d'équipe. Grâce à la collaboration en temps réel, aux vues flexibles et aux rapports automatisés, l'équipe chargée des réseaux sociaux travaille plus intelligemment, plus rapidement et plus efficacement.

Surmonter les défis de la gamification

La gamification dans la gestion de projet est tout simplement l'avenir de nos lieux de travail. Cependant, nous devons nous assurer qu'elle est durable en nous préparant à l'avance à ces défis potentiels :

1. Évitez la surcompétitivité

Une petite compétition saine peut stimuler les performances de l'équipe, mais trop de compétition peut transformer le lieu de travail en un champ de bataille impitoyable. La clé est de trouver le juste équilibre entre compétition et collaboration afin que les résultats ne se fassent pas au détriment du travail d'équipe.

✅ Solution : concevez des mécanismes de jeu qui récompensent la collaboration, tels que des défis en équipe ou des jalons à atteindre en groupe. Mettre en avant la responsabilité partagée garantit un environnement de travail favorable à l'entraide plutôt qu'à la compétition excessive.

2. Garantir l'équité et la transparence

Si les stratégies de gamification favorisent certains individus, elles peuvent démotiver le reste de l'équipe. Les récompenses doivent refléter l'effort, la collaboration et la qualité du travail, et pas seulement la rapidité ou le rendement.

✅ Solution : établissez des directives claires sur le fonctionnement du suivi de la progression et des récompenses. L'utilisation des tableaux de bord ClickUp garantit une visibilité en temps réel, afin que chacun sache où il en est et comment s'améliorer.

3. Répondez à différents types de motivation

Tout le monde n'est pas motivé par les badges et les classements : certains préfèrent la reconnaissance, les opportunités d'apprentissage ou la liberté créative. Une stratégie de gamification unique ne fonctionnera pas.

✅ Solution : proposez diverses récompenses, allant des félicitations publiques aux opportunités de développement des compétences. Les objectifs personnalisés de ClickUp permettent aux équipes de suivre leur progression de différentes manières, afin que la motivation ne soit pas uniquement liée à la compétition.

4. Équilibrez les récompenses et l'apprentissage

Si les employés recherchent les récompenses sans se concentrer sur leur développement réel, la gamification perd tout son impact. Une dépendance excessive aux incitations externes peut réduire la motivation intrinsèque au fil du temps.

✅ Solution : Alignez les récompenses sur l'apprentissage en reconnaissant le développement des compétences parallèlement à l'accomplissement des tâches. Au lieu d'incitations fréquentes et de faible valeur, offrez des récompenses significatives telles que des opportunités d'évolution de carrière ou des responsabilités importantes.

Et c'est pourquoi ClickUp change la donne (littéralement)

Le marché mondial de la gamification est en pleine expansion, avec une croissance prévue de 15,43 milliards de dollars en 2024 à 48,72 milliards de dollars en 2029.

Mais soyons réalistes, ces nombres ne représentent qu'une infime partie de l'augmentation de la productivité et des bénéfices que la gamification peut apporter.

La vérité toute simple ? Gamification = travail ludique = plus de productivité 💯

Avec des outils de gamification tels que ClickUp, vous bénéficiez d'objectifs personnalisables, de tableaux de bord, d'une automatisation en temps réel pour suivre la progression, stimuler la motivation et simplifier les flux de travail des projets, le tout en un seul endroit.

Créez un compte gratuit sur ClickUp et passez au niveau supérieur dans la gestion de projet.