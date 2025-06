Présentation de la nouvelle page du blog : que contient-elle ?

ClickUp est né dans le monde de la technologie pour aider les gens à devenir plus productifs et à accomplir leurs tâches plus rapidement.

Bien que son objectif principal soit de fournir aux équipes un outil complet de gestion de projet pour gérer tous types de tâches, chez ClickUp, nous pensons qu'il est tout aussi important de vous offrir des ressources pour vous aider à assumer votre rôle et faciliter votre développement professionnel.

En fait, c'est l'une des valeurs fondamentales de ClickUp: grandir de 1 % chaque jour. 🌱

Une façon de promouvoir cette valeur fondamentale est de partager nos connaissances et nos expériences afin de vous aider à générer de nouvelles idées, à acquérir des informations cruciales sur divers sujets et à découvrir les meilleures façons de gérer votre flux de travail de la manière qui vous convient le mieux. 🙋‍♀️

Que vous soyez un professionnel chevronné dans votre champ ou que vous en soyez aux premières étapes de votre carrière, consultez la page du blog ClickUp pour obtenir certaines des informations les plus utiles dont vous avez besoin pour exceller dans votre rôle.

Et bonne nouvelle pour vous !

Notre blog a récemment fait l'objet d'une refonte majeure afin d'améliorer l'expérience utilisateur et de vous proposer un contenu amélioré. 🔥

Suivez-nous pour découvrir comment tirer le meilleur parti des ressources proposées sur notre page blog remaniée !

Nouvelle page du blog, qui est-ce ?

Voici la nouvelle page du blog ClickUp ! 😍 🙌

En pensant à vous, et dans un effort pour humaniser et diversifier notre contenu, nous avons transformé chaque partie de cette page de blog !

Pour commencer, vous remarquerez immédiatement les touches de couleur. 🦄 🌈

Plus important encore, nous avons amélioré le menu de navigation et ajouté des en-têtes de catégorie et des liens vers des sous-catégories pour vous aider à trouver plus rapidement certains types d'articles ou tout ce que vous recherchez. ⚡️

Accélérez votre recherche en sélectionnant des catégories et des sous-catégories :

Gérer Gestion de projet Gestion de produit Gestion du temps Marketing

Gestion de projet

Gestion des produits

Gestion du temps

Marketing

Produit Utilisation du logiciel de planification des objectifs ClickUp

Utilisation de ClickUp

Forfaits

Objectifs

Logiciel

Actualités Annonces de nouvelles fonctionnalités Évènements

Nouveautés en matière de fonctionnalités

Annonces

Évènements

Vie professionnelle Audio à l'honneur Productivité Télétravail

Pleins feux sur l'audio

Productivité

Télétravail

Gestion de projet

Gestion des produits

Gestion du temps

Marketing

Utilisation de ClickUp

Forfaits

Objectifs

Logiciel

Nouveautés en matière de fonctionnalités

Annonces

Évènements

Pleins feux sur l'audio

Productivité

Télétravail

Types de blogs : découvrez ce que vous pouvez trouver sur notre page Blog

La diversification de notre contenu est l'une de nos priorités afin d'offrir à nos lecteurs comme vous diverses ressources pour apprendre.

Nous savons que les besoins de chacun sont différents et que même vos propres besoins évoluent au fil du temps. C'est pourquoi nous créons en permanence du contenu varié afin de rassembler toutes les informations dont vous avez besoin en un seul endroit.

Cela dit, explorons les types de blogs que vous trouverez certainement dans la dernière version de notre page blog ! ✨💻 ✨🔭👀

Listes

Les listicles sont une façon amusante d'appeler un article rédigé sous forme de liste. 📝

Ce type de mise en forme de blog est un excellent moyen de trouver facilement des informations, car le contenu est divisé en sections plus courtes et plus faciles à consulter.

La présentation des informations sous cette forme vous aidera à assimiler plus facilement le contenu, d'autant plus que chaque section est généralement consacrée à un seul sujet.

Par exemple, si vous souhaitez savoir comment les diagrammes de Gantt peuvent vous aider à gérer vos projets, mais que vous ne savez pas par où commencer ni à quoi ils ressemblent, ne cherchez pas plus loin..

Nous vous proposons des exemples sous forme de listes qui présentent différents diagrammes de Gantt pour tous les types d'équipes !

➡️ Découvrez 20 exemples simples de diagrammes de Gantt pour tous

Exemple d'un blog sous forme de liste dans ClickUp

Exemple d'un blog sous forme de liste dans ClickUp

Alternatives

Nous savons qu'il existe toujours une multitude d'options, et cela vaut également pour les applications logicielles.

Quel que soit votre secteur d'activité ou votre rôle, vos besoins, vos intérêts et votre champ d'action peuvent évoluer, et l'application que vous utilisez actuellement peut ne plus répondre aux exigences de votre travail.

C'est exactement pour cela que nous avons créé du contenu autour d'applications alternatives !

Nos autres blogs sont là pour vous aider à prendre la meilleure décision pour vous et votre équipe.

Répertorier les différentes options disponibles, leurs utilisations, leurs avantages, leurs limites, leurs fonctionnalités et leurs prix dans un seul article est un moyen idéal pour afficher vos meilleurs choix en un seul endroit.

Par exemple, si vous êtes à la recherche d'une alternative à Asana, vous avez de la chance !

Découvrez-le ici ➡️ 12 alternatives incroyables à Asana

Exemple d'un blog alternatif à une application dans ClickUp

Exemple d'un blog alternatif à une application dans ClickUp

Guides complets

Nos blogs guides complets ont pour but de vous donner un aperçu d'un sujet particulier et de vous fournir une analyse approfondie pour vous aider à mieux comprendre ce sujet.

Par exemple, vous pourriez être intéressé par en savoir plus sur ce qu'est la gestion de l'intégration de projets et comment cela fonctionne.

Heureusement, nous avons le guide ultime qui vous apprendra ce que c'est, comment cela fonctionne, comment cela peut vous être utile, et bien plus encore !

En savoir plus sur la gestion de l'intégration de projets et découvrir nos blogs guides complets ici : ➡️ Qu'est-ce que la gestion de l'intégration de projets

Exemple d'un blog de guide ultime dans ClickUp

Exemple d'un blog de guide ultime dans ClickUp

Avis

Vous vous demandez si l'outil de travail que vous utilisez actuellement est le meilleur possible, ou si vous pourriez faire mieux ? 😉

C'est exactement pour cette raison que nous avons créé des blogs destinés à vous donner un aperçu détaillé d'une application ou d'un sujet particulier.

Ce type de blog liste les fonctionnalités, les avantages, les inconvénients, les tarifs et bien plus encore de l'application, afin de vous fournir toutes les informations dont vous avez besoin pour prendre une décision éclairée !

Voici un exemple. Jira mérite-t-il vraiment tout le battage médiatique dont il fait l'objet ? 👀 🙊

Consultez cette revue Jira et découvrez-le par vous-même !

➡️ Revue Jira 2021 (fonctionnalités, avantages, inconvénients, tarifs)

Exemple d'un blog de critiques d'applications dans ClickUp

Exemple d'un blog de critiques d'applications dans ClickUp

Équipe ClickUp : comment nous utilisons ClickUp

Chez ClickUp, nous sommes les plus grands fans de la plateforme.

Même si cela peut sembler un peu partial (😜 ), nous avons des preuves pour justifier pourquoi nous aimons tant l'utiliser !

Ce que nous apprécions le plus chez ClickUp, c'est sa flexibilité et sa capacité à s'adapter aux besoins et aux préférences de chaque service et de chaque employé.

D'une part, nous l'utilisons tous les jours pour accomplir nos tâches, planifier nos projets, collaborer avec nos collègues, etc.

Étant donné que le champ d'activité de chaque service et le flux de travail des employés diffèrent d'un service à l'autre, il est très utile de disposer d'un outil personnalisable qui répond à leurs besoins et leur permet de collaborer en un seul endroit.

Les articles « Comment nous utilisons ClickUp » expliquent comment les différentes équipes de ClickUp utilisent et optimisent la plateforme pour améliorer la qualité de leur travail et rationaliser leurs processus.

C'est un excellent moyen d'obtenir des conseils utiles de la part des personnes qui utilisent le plus ClickUp !

Découvrez comment notre équipe Quality Excellence utilise ClickUp pour optimiser son quotidien !

➡️ Comment notre équipe chargée de l'excellence qualité utilise ClickUp

Exemple de blog « Comment les équipes ClickUp utilisent ClickUp »

Exemple de blog « Comment les équipes ClickUp utilisent ClickUp »

Conseils rapides de professionnels et d'experts du secteur

Quel que soit votre secteur d'activité, votre rôle et votre expérience professionnelle, il y aura toujours des informations qui pourraient vous apporter un nouvel éclairage et vous aider à améliorer vos processus.

Apprendre des expériences des autres vous permettra non seulement d'élargir votre horizon, mais aussi de faire de meilleurs choix et d'éviter les erreurs courantes.

C'est exactement pour cette raison que nous avons rassemblé des citations de professionnels de divers secteurs afin qu'ils partagent leurs expériences, leurs conseils et bien plus encore.

Ces blogs ont pour but de connecter nos mondes et de donner aux gens l'occasion d'apprendre les uns des autres.

Consultez le blog ci-dessous pour entrer en contact avec d'autres professionnels, découvrir de nouvelles approches de la gestion agile, et bien plus encore !

➡️ Plus de 20 conseils pour une gestion agile

Exemple d'un blog ClickUp proposant des conseils rapides d'experts du secteur

Exemple d'un blog ClickUp proposant des conseils rapides d'experts du secteur

Blogs d'invités et d'utilisateurs vedettes

Comme mentionné précédemment, nous adorons découvrir et entendre les expériences de nos utilisateurs avec ClickUp et leurs conseils pour mieux gérer leur flux de travail.

Il est très important pour nous (et pour les autres) d'avoir des blogs qui permettent à chacun de s'exprimer !

Ces blogs invités vous offrent la possibilité de partager votre expertise, de « parler » à nos lecteurs et de contribuer à notre communauté ClickUp.

Si vous aimez utiliser ClickUp, contactez-nous et dites-nous comment vous utilisez ClickUp pour améliorer votre travail ou votre vie personnelle, et vous aurez peut-être la chance d'apparaître dans nos blogs invités !

Découvrez les types de blogs invités que vous pouvez trouver sur notre nouvelle page blog :

⭐️ Pleins feux sur les utilisateurs UGC

⭐️ Blogs invités

⭐️ Blogs ClickUp Consultant

Pleins feux sur les utilisateurs et articles de blog invités dans ClickUp

Pleins feux sur les utilisateurs et articles de blog invités dans ClickUp

Blogs sur la vie professionnelle

En tant que défenseurs de la productivité, nous nous efforçons de vous aider à devenir un « pro » de la productivité en vous fournissant toutes sortes de ressources pour améliorer votre vie professionnelle.

La catégorie « Worklife » héberge des articles de blog sur le télétravail, des conseils pour améliorer votre productivité et d'autres sujets liés au mode de vie !

Découvrez quelques-uns de nos meilleurs articles sur la vie professionnelle :

⭐️ Conseils ClickUp pour les utilisateurs atteints de TDAH

⭐️ 4 façons simples d'aider votre équipe à reprendre le travail plus forte

⭐️ 6 techniques créatives de brainstorming pour trouver vos meilleures idées

⭐️ Comment prendre efficacement des notes lors d'une réunion

⭐️ Ce que les personnes neurodiverses aimeraient que leurs employeurs sachent

D'autres articles sont en préparation, notamment sur la santé mentale, la neurodiversité, le retour au travail, le travail d'équipe, et bien plus encore ! Restez à l'écoute. ✨

La page du blog n'est pas la seule à avoir fait peau neuve chez ClickUp... 😉

Voici la nouvelle newsletter du blog ClickUp. ✨ 🎉

Restez informé des dernières actualités, blogs, webinaires et bien plus encore de ClickUp en vous abonnant à notre newsletter.

Deux fois par mois, vous recevrez dans votre boîte de réception une sélection de ressources utiles, telles que des conseils pratiques, des guides et même des témoignages d'autres professionnels de différents secteurs sur la manière dont ils utilisent ClickUp dans leur entreprise.

C'est en quelque sorte un excellent moyen de rester en contact avec la communauté ClickUp et de recevoir certains des outils pédagogiques dont vous avez besoin pour continuer à progresser de 1 % chaque jour. 😊🌱

Recevez des conseils et des tendances en matière de gestion de projet directement dans votre boîte de réception ; abonnez-vous à la newsletter du blog ClickUp ici! 💁‍♀️📧

Newsletter du blog ClickUp

Newsletter du blog ClickUp

D'autres nouveautés sont à venir !

Notre relooking ne s'arrête pas là ; nous avons encore beaucoup à partager avec vous ! Nous continuons à diversifier notre contenu afin de vous offrir une plus grande variété de ressources.

Vous y trouverez notamment davantage d'articles de blog couvrant plus de cas d'utilisation de ClickUp, des conseils d'experts, des guides pour différents rôles et secteurs d'activité, des articles sur le mode de vie, et bien plus encore !

En plus des articles, nous ajouterons des clips audio et vidéo à nos blogs afin d'offrir une expérience encore plus enrichissante à nos lecteurs. 😄 🙌

Indice : Un podcast ClickUp sera disponible très prochainement !!!🎙😎 (Exciting, right ?!)

N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir des alertes concernant la date de lancement, les nouveaux épisodes et bien plus encore !

À vous de jouer : nous aimerions connaître votre avis

L'une de nos principales priorités est de continuer à améliorer notre plateforme et nos ressources afin de mieux servir notre communauté ClickUp.

Nous serions ravis de connaître votre avis et de découvrir les autres sujets qui vous intéressent.

Remplissez ce court formulaire et faites-nous part de vos commentaires !

Merci de votre attention, nous avons hâte d'avoir vos commentaires ! 😊