les 10 meilleurs logiciels CRM pour les hôtels en 2025

Vous avez réservé un hôtel pour la première fois, mais vous avez dû attendre des heures pour vous enregistrer. Lorsque vous vous êtes enfin enregistré, les chambres ne ressemblaient en rien aux photos que vous aviez vues en ligne. Réserveriez-vous à nouveau ? Probablement pas. La gestion de la relation client (CRM) est l'épine dorsale de la plupart des entreprises de services. Parfois, l'établissement de relations solides avec les clients peut permettre de surmonter les lacunes d'une expérience moins que parfaite dans le secteur de l'hôtellerie ou de l'accueil.

📌 C'est pourquoi les logiciels de CRM pour l'hôtellerie sont si populaires et ont atteint une valeur de marché impressionnante de 2 milliards de dollars en 2022. En simplifiant le processus, ils permettent aux hôtels de mieux servir leurs clients. La récompense ? Des avis positifs, des réservations répétées et des relations clients renforcées ! /ctaB

Laissez-nous vous aider à analyser les principaux systèmes CRM hôteliers et leurs fonctionnalités clés pour vous aider à choisir celui qui vous convient le mieux. 🧐 ## *SHR Group : Idéal pour combiner la gestion de la relation client (CRM) avec la réservation avancée et la gestion des revenus *Experience : Idéal pour créer des parcours mémorables pour les invités grâce à des outils d'engagement personnalisés *Salesforce Hospitality Cloud : Idéal pour utiliser les informations fournies par l'IA afin de fidéliser les invités *GUEST : Idéal pour l'automatisation de la communication avec les invités sur plusieurs plateformes *Cendyn : Idéal pour l'intégration de la gestion de la relation client (CRM) avec le système de gestion hôtelière (PMS) afin d'offrir des expériences hyper-personnalisées aux invités , directrice marketing chez RBH : Bridgewood Manor ### *5. dailypoint (Idéal pour centraliser et nettoyer les données des invités pour un marketing de précision)

via [Mais ce n'est pas tout : l'IA et les algorithmes avancés de dailypoint permettent également de développer des segments de clientèle uniques, ce qui vous permet de regrouper les invités en différentes catégories et de répondre à leurs préférences de manière plus spécifique que jamais. #### Les meilleures fonctionnalités de dailypoint Créer des profils d'invités à 360 degrés grâce à une consolidation avancée des données clients Automatiser des campagnes marketing personnalisées pour une amélioration continue #### Limites de GUEST Options d'intégration limitées Manque d'analyses approfondies #### Tarification de GUEST

Enfin, le CRM hôtelier de Cendyn connecte les hôteliers avec les invités grâce à diverses solutions, telles que le marketing numérique, la réservation directe, le CRS, etc. L'approche CRM de Cendyn est basée sur l'entretien des relations par le biais de services personnalisés, ce qui indique clairement que le but ultime de la plateforme est de permettre à ses clients d'augmenter leurs revenus en établissant des relations solides avec leurs clients. #### Les meilleures fonctionnalités de Cendyn

Personnaliser les parcours des invités à l'aide d'outils marketing /href/ https://clickup.com/blog/crm-marketing-software// basés sur l'IA /%href/ Centraliser les profils des invités pour afficher les données client de manière unifiée Permettre une segmentation avancée pour les initiatives marketing ciblées Suivre le retour sur investissement grâce à des outils d'analyse des performances et de rapports #### *Limites de Cendyn Difficile à configurer * Intégrations limitées avec les systèmes de niche



Tarification de Cendyn Tarification personnalisée #### *Évaluations et avis sur Cendyn * G2 : Pas assez d'avis * Capterra : Pas assez d'avis #### Que disent les utilisateurs de Cendyn ? > Cendyn est très convivial, en particulier pour les outils de conception d'e-mails marketing. L'éditeur par glisser-déposer est très facile à utiliser pour les e-mails marketing et les campagnes déclenchées.

/href/ https://www.g2.com/products/cendyn-crm/reviews?source=search Avis G2 /%href/ ✨ Mentions spéciales Voici quelques autres outils de CRM hôtelier que vous devriez examiner : *Reputize : Idéal pour gérer les avis des invités et la réputation en ligne *ALICE : Idéal pour rationaliser les opérations du personnel de l'hôtel et la communication personnalisée

Navis : le meilleur pour augmenter les réservations directes grâce à la personnalisation ## Améliorez les relations avec vos invités grâce au meilleur logiciel CRM pour hôtels : ClickUp ! Le secteur de l'hôtellerie est un secteur en constante évolution et extrêmement concurrentiel. Sans les bons outils, maintenir la croissance et offrir une expérience exceptionnelle aux invités peut sembler être une bataille difficile. C'est là que le logiciel CRM pour hôtels change la donne.

Un CRM hôtelier puissant ne se contente pas d'organiser les données des invités, il élimine les goulets d'étranglement, améliore la personnalisation et rationalise la communication pour établir des relations durables. Qu'il s'agisse de temps de réponse plus rapides, d'expériences personnalisées pour les invités ou de reprise proactive du service, le bon CRM transforme les défis en opportunités. ClickUp vous offre tout ce dont vous avez besoin pour optimiser les relations avec les invités, améliorer l'efficacité et fidéliser l'entreprise, le tout en un seul endroit. Ne laissez pas des processus obsolètes vous freiner.

/href/ https://clickup.com/signup Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui /%href/ et transformez vos opérations hôtelières.