les 10 meilleurs logiciels CRM pour les hôtels en 2025

Vous avez réservé un hôtel pour la première fois, mais vous avez dû attendre des heures pour vous enregistrer. Lorsque vous avez enfin pu entrer, les chambres ne ressemblaient en rien aux photos que vous aviez vues en ligne. Réserveriez-vous à nouveau dans cet hôtel ? Probablement pas.

La gestion de la relation client (CRM) est la colonne vertébrale de la plupart des entreprises de services. Parfois, l'établissement de relations solides avec les clients peut compenser les lacunes d'une expérience imparfaite dans le secteur de l'hôtellerie et de l'accueil.

📌 C'est pourquoi les logiciels CRM pour l'hôtellerie sont si populaires et ont atteint une valeur marchande impressionnante de 2 milliards de dollars en 2022.

En simplifiant le processus, il permet aux hôtels de mieux servir leurs clients. La récompense ? Des avis positifs, des réservations répétées et des relations clients renforcées !

Laissez-nous vous aider à analyser les meilleurs systèmes CRM pour hôtels et leurs fonctionnalités clés afin de vous aider à choisir celui qui vous convient le mieux. 🧐

⏰ Résumé en 60 secondes : Idéal pour gérer les relations avec les invités et la gestion globale des projets ClickUp: Idéal pour gérer les relations avec les invités et la gestion globale des projets

Profitroom : Idéal pour booster les réservations directes grâce à des campagnes marketing automatisées

Revinate : Idéal pour gérer les commentaires des invités et mener des campagnes de marketing personnalisées par e-mail

For-Sight : Idéal pour intégrer le CRM à la veille stratégique afin d'analyser les données des invités

dailypoint : Idéal pour centraliser et nettoyer les données des invités afin d'optimiser le marketing

SHR Group : Idéal pour combiner un CRM avec des fonctionnalités avancées de réservation et de gestion des revenus

Expérience : Idéal pour créer des séjours mémorables pour vos invités grâce à des outils d'engagement personnalisés

Salesforce Hospitality Cloud : Idéal pour exploiter les informations fournies par l'IA afin de renforcer la fidélité des invités

GUEST : Idéal pour automatiser la communication avec les invités sur plusieurs plateformes

Cendyn : Idéal pour intégrer le CRM au PMS afin d'offrir une expérience hyper-personnalisée aux invités

Qu'est-ce qu'un CRM hôtelier ?

Un CRM hôtelier est un outil utilisé par les entreprises du secteur de l'hôtellerie pour analyser et gérer les relations avec leurs clients. Il consolide et stocke les données des invités, suit leurs préférences, automatise la communication et améliore les opérations hôtelières. En outre, un système CRM efficace pour les hôtels facilite également les activités quotidiennes telles que la gestion des réservations, l'enregistrement des invités, etc. 💯

Pourquoi les hôtels ont-ils besoin d'un logiciel CRM ?

Si vous travaillez dans le secteur de l'hôtellerie mais n'avez jamais envisagé de mettre en place un système CRM pour votre hôtel, voici trois raisons qui devraient vous convaincre :

Expérience client personnalisée : les systèmes de gestion de la relation client vous permettent d'analyser les données de chaque invité afin de comprendre ses préférences et de lui offrir des services personnalisés. Cela améliore la fidélité des clients

Satisfaction client améliorée : les systèmes CRM pour hôtels automatisent la communication. Cela garantit des réponses et des résolutions de requêtes plus rapides, ce qui renforce l'engagement et la satisfaction des clients

Amélioration des opérations : Un CRM hôtelier fluidifie les flux de travail et améliore les opérations quotidiennes du personnel hôtelier

🔍 Le saviez-vous ? Le plus ancien hôtel du monde, le Koshu Nishiyama Onsen Keiunkan, a plus de 1 300 ans! 😳

Que rechercher dans un logiciel CRM pour hôtels ?

Un logiciel CRM pour l'hôtellerie doit être capable de répondre à la fois à vos besoins opérationnels et à vos objectifs en matière d'expérience client. Voici quelques fonctionnalités qui vous garantissent cela :

Profils invités centralisés : recherchez un outil qui crée et consolide des profils invités détaillés. Cela accélère les processus tels que les réservations, les enregistrements, etc. et facilite la gestion des contacts et la personnalisation des services

Automatisation du marketing : Choisissez un outil qui automatise le marketing et permet à votre équipe commerciale de créer et d'envoyer des offres personnalisées, des bons d'achat, des coupons, etc. Cela améliore la fidélisation des clients, la gestion des prospects et la réussite de votre entreprise

Analyses et rapports : mettez en place un CRM qui fournit des informations précieuses sur les préférences, les comportements, les exigences, etc. de vos invités. Vous serez ainsi en mesure d'offrir un service personnalisé et d'améliorer la satisfaction de vos invités

Intégrations tierces : choisissez un outil qui s'intègre à d'autres outils et logiciels de gestion hôtelière tels que les moteurs de réservation, les systèmes de gestion immobilière, etc. , pour un flux de travail ininterrompu

Les 10 meilleurs logiciels CRM pour hôtels

Voici 10 des meilleurs logiciels CRM pour les hôtels afin de rester au top des relations avec vos clients :

1. ClickUp (Idéal pour gérer les relations avec les invités et la gestion globale de projet)

Dans le secteur de l'hôtellerie, l'efficacité dans le multitâche est souvent l'un des plus grands défis à relever.

Si le personnel de votre hôtel n'est pas constamment sur le qui-vive, il risque de ne pas répondre aux demandes des clients potentiels et aux demandes des invités, ce qui pourrait nuire à votre réputation. C'est là que ClickUp entre en jeu !

Application préférée de tous pour le travail, ClickUp combine des fonctionnalités de gestion de projet et de CRM basées sur l'IA. Vous n'avez plus besoin de passer d'une plateforme à l'autre pour gérer votre flux de travail. Avec ClickUp, vous pouvez gérer des opérations hôtelières complexes à partir d'un seul centre de commande.

Suivez tous vos invités et gérez-les plus efficacement avec ClickUp CRM

Utilisez ClickUp CRM pour visualiser l'ensemble de votre pipeline d'invités en un seul endroit. Gérez les demandes, les requêtes et autres problèmes en créant des champs personnalisés dans ClickUp qui enregistrent chaque détail avec précision, des adresses e-mail des invités aux préférences alimentaires et aux choix de chambres lors de séjours précédents. Vous pouvez utiliser cette base de données d'informations sur les invités pour personnaliser chaque expérience de séjour et maximiser la satisfaction des invités.

Créez des automatisations ClickUp personnalisées pour envoyer des rappels pour les suivis, les enregistrements et les commentaires après le séjour. Configurez des tableaux de bord dans ClickUp pour visualiser les données des invités, les tendances de réservation et les demandes de service en temps réel, et créez des projections réalistes pour le taux d'occupation, les revenus et d'autres indicateurs clés de performance

Grâce à la gestion des tâches intégrée à ClickUp, attribuez des tâches aux différents services (réception, entretien ménager, conciergerie) pour une expérience d'enregistrement fluide. Utilisez les tâches récurrentes pour la maintenance quotidienne, les inspections des chambres et les flux de travail opérationnels.

📮 ClickUp Insight : Environ 41 % des professionnels préfèrent la messagerie instantanée pour communiquer au sein de leur équipe. Bien qu'elle permette des échanges rapides et efficaces, les messages sont souvent dispersés sur plusieurs canaux, fils ou messages directs, ce qui rend plus difficile la récupération des informations par la suite. Avec une solution intégrée telle que ClickUp Chat, vos fils de discussion sont mappés à des projets et tâches spécifiques, ce qui permet de garder vos discussions dans leur contexte et facilement accessibles.

Créez des fils de discussion spécifiques à chaque service (par exemple, réception, entretien ménager, conciergerie, maintenance). Conservez toutes les discussions de l'équipe dans ClickUp Chat, ce qui réduit le recours à des e-mails éparpillés ou à des applications de messagerie externes.

Collaborez avec votre équipe répartie dans différents services grâce aux fonctionnalités de chat intégrées de ClickUp

Vous pouvez également étiqueter les membres de l'équipe avec @mentions pour les mises à jour urgentes, comme une demande VIP de dernière minute ou un changement de chambre.

Ce témoignage résume parfaitement ce que ClickUp CRM apporte aux équipes :

ClickUp est le meilleur outil de gestion de projet et de CRM que j'ai trouvé. Sa polyvalence vous permet de vraiment accomplir toutes vos tâches en un seul endroit sans avoir à souscrire à de nombreux abonnements à d'autres services.

ClickUp est le meilleur outil de gestion de projet et de CRM que j'ai trouvé. Sa polyvalence vous permet de vraiment accomplir toutes vos tâches en un seul endroit sans avoir à souscrire à de nombreux abonnements à d'autres services.

De plus, ClickUp dispose d'une fonctionnalité dédiée à votre équipe commerciale : ClickUp Sales. En bref, elle automatise l'ensemble de votre processus commercial. Attribuez des tâches, déclenchez des mises à jour et modifiez les priorités afin de réduire au minimum la saisie manuelle de données et d'accélérer votre processus de réservation.

ClickUp dispose également d'une riche bibliothèque de modèles CRM prêts à l'emploi, tels que le modèle ClickUp CRM.

Télécharger ce modèle Gérez tous vos efforts CRM en un seul endroit avec le modèle CRM ClickUp

Personnalisable et convivial, le modèle CRM ClickUp vous permet de suivre les prospects, d'organiser leurs coordonnées et de hiérarchiser les tâches pour une meilleure gestion. Il vous aide ainsi à :

Conservez toutes les informations sur vos prospects de manière organisée pour y accéder facilement

Suivez la progression et définissez les priorités pour chaque prospect

Améliorez la collaboration au sein de votre équipe grâce au partage des tâches et des mises à jour

⚡ Bonus : Vous souhaitez disposer de plus de modèles CRM pour mieux gérer vos invités ? Découvrez le modèle de gestion du service client ClickUp et le modèle Voix du client ClickUp. Utilisez-les pour organiser vos clients, suivre leurs préférences, obtenir des commentaires, et bien plus encore !

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Planifiez les horaires du personnel grâce à la vue Charge de travail afin d'éviter les surréservations ou le manque de personnel

Suivez les performances de vos employés et attribuez-leur des tâches de formation afin de garantir un service de qualité

Stockez les procédures opératoires normalisées, les supports de formation et les directives relatives au service client dans ClickUp Docs pour y accéder facilement

Intég rez ClickUp à votre CRM pour rationaliser les interactions avec les invités et le flux de données en toute transparence

Saisissez rapidement les informations des invités grâce aux formulaires ClickUp , qui transforment directement les données saisies en tâches exploitables pour votre équipe

Utilisez ClickUp Brain pour interroger sans effort la vaste base de connaissances contenant toutes les interactions avec les invités, leurs commentaires et les détails des projets

Accédez à l'application mobile ClickUp pour répondre aux messages, mettre à jour les statuts et fermer les tâches lors de vos déplacements

Limitations de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent rencontrer quelques difficultés d'apprentissage en raison de la grande personnalisation offerte par ClickUp

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour obtenir les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

Évaluations et avis ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

2. Profitroom (Idéal pour stimuler les réservations directes grâce à des campagnes marketing automatisées)

via Profitroom

Profitroom est une plateforme CRM hôtelière spécialisée dans les réservations directes des invités. Cependant, elle peut également gérer les réservations, créer des forfaits personnalisés et mener des campagnes marketing ciblées.

Les deux arguments clés de Profitroom sont l'amélioration de l'expérience client et la fidélisation de la clientèle. Ainsi, en plus du CRM, il facilite la gestion des canaux, les programmes de fidélité, les publicités payantes, etc.

Meilleures fonctionnalités de Profitroom

Augmentez vos réservations directes grâce à des campagnes de communication personnalisées destinées à vos invités

Accédez à des informations précieuses grâce à des outils d'analyse et de rapports fiables

Augmentez vos taux de conversion grâce à des fonctionnalités dynamiques de tarification et de marketing

Intégrez des outils tels que Betasi et Clock PMS+ pour une gestion transparente de votre entreprise

Limitations de Profitroom

Interface utilisateur difficile à naviguer

Les fonctionnalités avancées nécessitent une formation

Tarifs Profitroom

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Profitroom

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

3. Revinate (Idéal pour gérer les commentaires des invités et mener des campagnes de marketing personnalisées par e-mail)

via Revinate

Revinate, une autre plateforme CRM pour l'automatisation des réservations directes, est une solution bien connue utilisée par de nombreux hôtels. Elle est alimentée par l'IA, ce qui la rend idéale pour la segmentation des données des invités, le marketing, le service client et la gestion des commentaires.

De plus, Revinate vous permet d'identifier les invités qui vous contactent via les OTA (agences de voyage en ligne) et de suivre leurs données afin que vous puissiez capturer efficacement les prospects.

Meilleures fonctionnalités de Revinate

Créez facilement des campagnes d'e-mail marketing personnalisées

Centralisez les profils de vos invités pour une meilleure gestion des relations

Analysez les préférences des invités grâce à des outils de segmentation détaillés

Intégrez-les facilement aux plateformes PMS les plus populaires

Limitations de Revinate

Automatisations de base qui peuvent être limitantes pour les grands hôtels et les chaînes hôtelières

Capacités de rapports limitées

Tarifs Revinate

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Revinate

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Revinate ?

Système très facile à utiliser et doté d'un excellent tableau de bord. Il dispose de nombreux outils pour cibler différents aspects de la manière dont les clients réservent chez nous. J'adore les filtres et le ciblage.

Système très facile à utiliser et doté d'un excellent tableau de bord. Il dispose de nombreux outils pour cibler différents aspects de la manière dont les gens réservent chez nous. J'adore les filtres et le ciblage.

💡 Conseil de pro : Vous voulez que vos campagnes marketing soient un succès ? Utilisez les plateformes de réseaux sociaux où votre public est le plus actif. Commencez par essayer ces formats : Vidéos de transformations de chambres et de visites d'hôtels avec des sons tendance

Les coulisses du personnel pour une expérience authentique

« Une journée type » à l'hôtel pour une narration immersive

Les défis du secteur du voyage et les collaborations avec les influenceurs pour stimuler l'engagement

4. For-Sight (Idéal pour intégrer le CRM à la veille économique afin d'analyser les données des invités)

Le logiciel For-Sight CRM est adapté aux entreprises hôtelières à la recherche d'une solution complète. Outre des solutions CRM, cet outil offre une analyse approfondie des données clients et des rapports, vous permettant de surveiller le comportement des invités et de leur offrir une expérience personnalisée.

Cela le rend idéal pour les programmes de fidélité et la gestion des contacts.

Meilleures fonctionnalités de For-Sight

Consolidez les données clients sur tous les canaux pour obtenir des informations exploitables

Activez des campagnes d'e-mails automatisées pour favoriser les réservations répétées

Visualisez les indicateurs de performance grâce à des tableaux de bord intuitifs

Intégrez des outils tiers essentiels tels qu'Oracle, Avvio et Apaleo

Limitations de For-Sight

Certains utilisateurs trouvent l'interface utilisateur obsolète

Fonctionnalités mobiles limitées

Tarification For-Sight

Tarification personnalisée

Évaluations et avis For-Sight

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de For-Sight CRM ?

Avec For-Sight Guest Engagement, nous avons pu maximiser les opportunités dans l'ensemble de notre portfolio et les résultats que nous avons obtenus ont été extrêmement positifs. L'augmentation du pourcentage des réservations directes montre à elle seule la valeur de l'utilisation des données hôtelières pour stimuler l'activité, ainsi que l'importance de la personnalisation pour renforcer l'engagement.

Avec For-Sight Guest Engagement, nous avons pu maximiser les opportunités dans l'ensemble de notre portfolio et les résultats que nous avons obtenus ont été extrêmement positifs. L'augmentation du pourcentage des réservations directes montre à elle seule la valeur de l'utilisation des données hôtelières pour stimuler l'activité, ainsi que l'importance de la personnalisation pour accroître l'engagement.

5. dailypoint (Idéal pour centraliser et nettoyer les données des invités afin d'optimiser le marketing)

via dailypoint

Si vous recherchez un système CRM pour l'hôtellerie doté de fonctionnalités avancées de gestion centralisée des données (CDM), dailypoint pourrait vous intéresser. Cet outil facilite la création et l'accès à des profils clients centralisés.

Mais ce n'est pas tout : l'IA et les algorithmes avancés de dailypoint vous aident également à développer des segments de clientèle uniques, vous permettant de regrouper vos invités dans différentes catégories et de répondre à leurs préférences de manière plus précise que jamais.

Meilleures fonctionnalités de dailypoint

Créez des profils invités à 360 degrés grâce à la consolidation avancée des données clients

Automatisez vos campagnes marketing personnalisées sur plusieurs canaux

Augmentez votre chiffre d'affaires grâce aux opportunités de vente incitative basées sur l'IA

Utilisez les fonctionnalités de conformité à la confidentialité des données pour vous préparer au RGPD

limites dailypoint

Difficile à configurer

Fonctionnalités limitées d'automatisation du marketing

tarification dailypoint

Tarification personnalisée

Évaluations et avis dailypoint

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

6. SHR Group (Idéal pour combiner un CRM avec des fonctionnalités avancées de réservation et de gestion des revenus)

via SHR Group

SHR Group est une plateforme CRM haut de gamme pour les hôtels et les casinos. Ses solutions peuvent compléter efficacement vos efforts pour faciliter le parcours client. SHR fournit à la fois des technologies et des services pour l'hôtellerie.

Ainsi, en plus des fonctionnalités CRM de base, vous pouvez également l'utiliser pour la gestion des réservations, la gestion des revenus, le marketing numérique et à d'autres fins. Les outils d'IA Allora de SHR permettent aux chaînes hôtelières de comprendre de manière proactive les préférences des invités, ce qui leur permet d'offrir des services personnalisés grâce à des programmes de fidélité évolutifs et des initiatives marketing ciblées.

Meilleures fonctionnalités du groupe SHR

Optimisez vos stratégies de distribution grâce à une gestion intelligente des canaux

Centralisez les données des invités pour obtenir des informations exploitables dans tous les services

Utilisez des outils de rapports en temps réel pour une efficacité opérationnelle

Personnalisez l'engagement des invités grâce à des modules CRM flexibles

Limitations du groupe SHR

Intégrations tierces limitées

Courbe d'apprentissage abrupte

Tarifs SHR Group

Tarification personnalisée

Évaluations et avis du groupe SHR

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos du CRM SHR Group ?

Le RMS de SHR est superbe ! Grâce à l'aide de l'équipe d'assistance exceptionnelle, nous sommes en mesure de gérer les tarifs en utilisant les stratégies que nous avons choisies. Le système est avancé, il dispose de nombreux outils et est convivial. Le plus grand avantage est qu'il nous aide considérablement à augmenter nos revenus !

Le RMS de SHR est superbe ! Grâce à l'aide de l'équipe d'assistance exceptionnelle, nous sommes en mesure de gérer les tarifs en utilisant les stratégies que nous avons choisies. Le système est avancé, il dispose de nombreux outils et est convivial. Le plus grand avantage est qu'il nous aide considérablement à augmenter nos revenus !

via Expérience

Le prochain élément de la liste est une plateforme CRM pour hôtels réputée pour son exhaustivité et son expérience. Que votre objectif soit de rationaliser le parcours client ou d'améliorer votre réputation en ligne, cet outil vous assiste dans toutes vos démarches.

Si vous gérez un groupe hôtelier, vous tirerez très certainement profit de l'interface CRM unique d'Experience. Elle vous aide à gérer toutes les actions, des listes aux surclassements de chambres, en passant par les commandes de service en chambre, le tout depuis un seul et même endroit.

Découvrez les meilleures fonctionnalités

Comprenez les préférences de vos invités grâce à des informations en temps réel

Activez la vente incitative et la vente croisée en fonction des informations sur les invités

Offrez un service cohérent grâce à des profils clients centralisés

Simplifiez les communications avec vos invités et votre personnel grâce à des flux de travail automatisés

Limites de l'expérience

Évolutivité limitée

Les utilisateurs trouvent qu'il peut être difficile de personnaliser

Tarification à l'essai

Tarification personnalisée

Évaluations et avis

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Experience CRM ?

Grâce aux outils Experience CRM, je suis passé de 28 % à 69 % d'adresses e-mail correctement saisies pour mes clients. Cela m'a permis de générer 61 408 € via des campagnes par e-mail au cours du dernier trimestre seulement.

Grâce aux outils Experience CRM, je suis passé de 28 % à 69 % d'adresses e-mail correctement saisies pour mes clients. Cela m'a permis de générer 61 408 € via des campagnes par e-mail au cours du dernier trimestre seulement.

8. Salesforce Hospitality Cloud (Idéal pour exploiter les informations fournies par l'IA afin de renforcer la fidélité des invités)

via Salesforce Hospitality Cloud

Les hôteliers chevronnés savent que la mise en place de programmes de fidélité est l'un des meilleurs moyens de fidéliser la clientèle. C'est ce que Salesforce Hospitality Cloud simplifie.

Cet outil utilise l'IA pour unifier les données clients et trouver des modèles qui aident à créer des programmes de fidélisation convaincants. En outre, il vous permet d'aligner votre équipe en centralisant les ressources et en rationalisant la communication. Cela s'avère utile pour fournir un bon service client.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce Hospitality Cloud

Unifiez les profils des invités sur tous les points de contact pour un meilleur engagement

Utilisez les informations fournies par l'IA pour personnaliser l'expérience de vos invités

Suivez les indicateurs de performance clés à l'aide de tableaux de bord personnalisables

Intégrez-le facilement à d'autres produits Salesforce pour une valeur ajoutée supplémentaire

Limitations de Salesforce Hospitality Cloud

La courbe d'apprentissage est raide

La personnalisation nécessite une expertise

Tarifs Salesforce Hospitality Cloud

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Salesforce Hospitality Cloud

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🧠 Fait amusant : Marriott Rewards est le plus grand programme de fidélité parmi toutes les entreprises hôtelières, avec plus de 14 millions de membres et 2 000 hôtels dans 55 pays ! 🏬

9. GUEST (Idéal pour automatiser la communication avec les invités sur plusieurs plateformes)

via GUEST

GUEST est une solution complète pour l'hôtellerie. Cependant, elle dispose également d'un intervalle de fonctionnalités utiles pour le CRM. Par exemple, GUEST automatise la saisie des données, les segmente et crée des campagnes de marketing par e-mail bien alignées.

GUEST conçoit également des formulaires de sondage pour évaluer l'engagement des clients et fournit des solutions pour les PMS (Property Management System) et les CRS (Central Reservation System).

Les meilleures fonctionnalités de GUEST

Organisez la messagerie des invités grâce à des outils de communication en temps réel

Automatisez les processus d'enregistrement et de départ pour une expérience fluide

Permettez les réservations directes grâce à des interfaces conviviales

Accédez aux commentaires des invités pour vous améliorer en permanence

Limitations pour les INVITÉS

Options d'intégration limitées

Manque d'analyses approfondies

Tarification INVITÉ

100 € par mois et par hôtel (soit environ 103 $ par mois et par hôtel)

Évaluations et avis des INVITÉS

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

10. Cendyn (Idéal pour intégrer le CRM au PMS afin d'offrir une expérience hyper-personnalisée aux invités)

via Cendyn

Enfin, le CRM hôtelier de Cendyn connecte les hôteliers à leurs invités grâce à diverses solutions, telles que le marketing numérique, la réservation directe, le CRS, etc.

L'approche CRM de Cendyn repose sur l'entretien des relations grâce à des services personnalisés, ce qui indique clairement l'objectif ultime de la plateforme : permettre à ses clients d'augmenter leur chiffre d'affaires en établissant des relations solides avec leurs clients.

Meilleures fonctionnalités de Cendyn

Personnalisez le parcours de vos invités grâce à des outils marketing basés sur l'IA

Centralisez les profils des invités pour afficher les données clients de manière unifiée

Activez la segmentation avancée pour des initiatives marketing ciblées

Suivez votre retour sur investissement grâce à des outils d'analyse des performances et de rapports

Limitations de Cendyn

Difficile à configurer

Intégrations limitées avec des systèmes de niche

Tarifs Cendyn

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Cendyn

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Cendyn ?

Cendyn est très convivial, en particulier les outils de conception d'e-mails marketing. L'éditeur glisser-déposer est très facile à utiliser pour les e-mails marketing et déclencher des campagnes.

Cendyn est très convivial, en particulier dans les outils de conception d'e-mails marketing. L'éditeur glisser-déposer est très facile à utiliser pour les e-mails marketing et déclencher des campagnes.

Améliorez les relations avec vos invités grâce au meilleur logiciel CRM pour hôtels : ClickUp !

Le secteur de l'hôtellerie est en constante évolution et très concurrentiel. Sans les bons outils, maintenir la croissance et offrir une expérience client exceptionnelle peut s'avérer difficile. C'est là que les logiciels CRM pour hôtels changent la donne.

Un CRM hôtelier performant ne se contente pas d'organiser les données des invités : il élimine les goulots d'étranglement, améliore la personnalisation et rationalise la communication afin d'établir des relations durables. Qu'il s'agisse d'accélérer les temps de réponse, de personnaliser l'expérience des invités ou de rétablir le service de manière proactive, le CRM adapté transforme les défis en opportunités.

ClickUp vous offre tout ce dont vous avez besoin pour optimiser les relations avec vos invités, améliorer votre efficacité et fidéliser votre clientèle, le tout en un seul endroit. Ne laissez pas des processus obsolètes vous freiner.

Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et transformez vos opérations hôtelières.