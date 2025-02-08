Les 10 meilleures alternatives à Hello Bonsai à essayer en 2025

Les freelancers et les propriétaires de petites entreprises savent ce que c'est que de jongler en permanence entre la gestion des clients, des projets et des tâches. Les bons outils peuvent simplifier ces flux de travail et vous aider à rester sur la bonne voie.

Hello Bonsai, désormais mieux connu sous le nom de Bonsai, est une solution incontournable pour beaucoup en matière de contrats, de facturation et de suivi du temps, mais il se peut qu'il ne réponde pas toujours aux besoins de votre entreprise.

Vous êtes au bon endroit si vous recherchez une solution mieux adaptée à votre flux de travail ou offrant plus de flexibilité.

Nous avons rassemblé les 10 meilleures alternatives à Bonsai pour vous aider à gérer plus efficacement vos clients, rationaliser vos opérations et vous concentrer sur la croissance de votre entreprise.

Monday. com : Idéal pour la gestion visuelle adaptative de projets et la collaboration en équipe

FreshBooks : Idéal pour la facturation simple et la gestion financière

PandaDoc : Idéal pour l'automatisation des documents et les solutions de signature électronique

HoneyBook : Idéal pour rationaliser la gestion des clients pour les entrepreneurs créatifs

Dubsado : Le meilleur CRM personnalisable pour les petites entreprises

Proposify : Idéal pour rationaliser la création et la gestion des propositions

Harvest : Idéal pour le suivi du temps et la gestion des dépenses

Invoice Ninja : Idéal pour les freelancers et les petites entreprises qui gèrent leurs factures et leurs paiements

Teamwork. com : Idéal pour gérer des projets complexes grâce à des fonctionnalités de collaboration avancées

👀 Le saviez-vous ? Selon un rapport Salesforce, les petites entreprises perdent jusqu'à 96 minutes de productivité par jour. Pour surmonter des problèmes tels que la mauvaise gestion des tâches et la communication dispersée, 59 % des propriétaires de petites entreprises se sont tournés vers les nouvelles technologies.

Que rechercher dans les alternatives à Hello Bonsai ?

Lorsque vous sélectionnez une alternative à Hello Bonsai, vous devez tenir compte des paramètres suivants :

Fonctionnalités complètes : recherchez un outil qui combine : recherchez un outil qui combine la gestion de projet , la facturation, le suivi du temps, le suivi des dépenses, la gestion des relations clients et les portails clients afin de pouvoir gérer plusieurs projets sans changer de plateforme

Interface conviviale : choisissez un logiciel doté d'une interface intuitive et d'outils tels que : choisissez un logiciel doté d'une interface intuitive et d'outils tels que des modèles de contrats , des rappels automatiques et des paiements récurrents pour simplifier votre flux de travail

Personnalisation et flexibilité : optez pour un logiciel qui vous permet de personnaliser vos factures, devis et contrats en fonction des besoins de votre entreprise

Capacités d'intégration : sélectionnez des outils qui s'intègrent à des plateformes tierces telles que des logiciels de comptabilité et des outils de communication pour une solution de gestion d'entreprise unifiée

Évolutivité et assistance à la croissance : choisissez une solution qui s'adapte à votre entreprise, pouvant accueillir un nombre illimité de clients, de projets et de forfaits

Communication avec les clients : améliorez la satisfaction de vos clients grâce à des portails clients, une messagerie instantanée et des fonctionnalités permettant de gérer les relations et de créer des factures professionnelles.

Automatisation des flux de travail : Recherchez un outil que votre Recherchez un outil que votre équipe de gestion de la relation client peut utiliser pour automatiser les tâches répétitives. Des réponses aux e-mails aux suivis, l'alternative doit faciliter le travail de votre équipe

Accessibilité basée sur le cloud : choisissez un logiciel basé sur le cloud pour un accès flexible et multi-plateforme afin de gérer vos projets et vos relations clients à tout moment et en tout lieu

Tarification et rapport qualité-prix : évaluez des forfaits flexibles, tels que des essais gratuits ou des tarifs personnalisés, en fonction de vos besoins

Service client et ressources : assurez-vous que l'outil offre une assistance et des ressources fiables pour vous aider à rationaliser votre processus d'installation

👀 Le saviez-vous ? Au début de la Mésopotamie (vers 2150 avant J.-C.), le cuivre était utilisé comme devise commerciale, mais il a rapidement été supplanté par l'argent. Le temple, qui faisait office de hub financier supervisant la plupart des échanges commerciaux avec l'étranger, fixait les taux de change entre les matières premières clés telles que l'orge, l'argent et d'autres. Ce système ingénieux permettait d'effectuer des paiements sous différentes formes, offrant ainsi une grande flexibilité dans les transactions, un concept qui n'est pas très éloigné de la flexibilité que nous recherchons aujourd'hui dans les outils commerciaux modernes.

Les 10 meilleures alternatives à Hello Bonsai

Voici notre sélection des meilleures alternatives à Hello Bonsai, mettant en avant leurs fonctionnalités et avantages uniques pour les freelancers, les agences ou les propriétaires de petites entreprises. Trouvez celle qui vous convient le mieux.

1. ClickUp (Idéal pour une gestion de projet complète et une collaboration avec des flux de travail personnalisables)

Configurez des règles d'automatisation personnalisées pour vous débarrasser des tâches répétitives sur ClickUp

ClickUp est un outil puissant pour les freelancers et les petites entreprises qui cherchent à optimiser leurs flux de travail. C'est une application qui offre tout ce dont vous avez besoin pour travailler. Oui, vraiment !

L'approche tout-en-un de ClickUp combine la gestion de projet, le suivi du temps et les fonctionnalités CRM pour vous aider à gérer les tâches, suivre les heures facturables et entretenir de solides relations avec vos clients.

Vous pouvez facilement gérer plusieurs projets et suivre la facturation des clients tout en organisant votre flux de travail.

Du côté CRM, ClickUp aide à gérer sans effort les relations avec les clients en stockant les coordonnées, la progression des projets et l'historique des communications en un seul endroit via ClickUp CRM. Vous pouvez même configurer un portail client avec ClickUp pour assurer une communication fluide avec vos clients en leur fournissant des mises à jour en temps réel et en favorisant la transparence.

En matière de gestion des tâches, ClickUp Tasks vous permet de saisir les détails clés, de créer des tâches spécifiques pour chaque priorité, de les attribuer aux membres de votre équipe et de suivre efficacement les problèmes.

D'autre part, ClickUp Docs simplifie la gestion des documents, vous permettant de centraliser la documentation et la gestion de projet en un seul endroit. Liez vos documents à des tâches, créez des pages imbriquées ou utilisez la mise en forme de texte enrichi pour créer de superbes propositions de projet. Il peut également servir de référentiel pour vos notes de réunion ou de grand livre comptable grâce à quelques astuces de mise en forme.

Vous souhaitez générer une proposition client ou un contenu à partir de zéro ? Demandez simplement à l'IA de ClickUp Docs de vous en créer un !

Essayez ClickUp Brain Créez des propositions, générez du contenu, automatisez des tâches et bien plus encore avec ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp !

Qu'il s'agisse de suivre la progression d'un projet ou de gérer les relations avec les clients, ClickUp est un outil de gestion d'entreprise puissant qui rationalise les flux de travail et améliore la productivité.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Le large intervalle de fonctionnalités peut sembler intimidant pour les nouveaux utilisateurs au début

Les options de personnalisation avancées peuvent nécessiter un certain temps d'apprentissage

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Nous utilisons ClickUp pour la gestion de nos tâches et comme CRM. Cela aide notre équipe à rester sur la bonne voie dans les tâches du bureau et à se concentrer sur les besoins spécifiques de chacun de nos clients. Comme nous traitons les finances de différentes entreprises, il a toujours été difficile pour quelqu'un de reprendre le travail d'un autre, mais avec ClickUp, tous les membres de l'équipe peuvent voir exactement ce qui a été fait pour chaque client. En tant que propriétaire, cela me donne également une grande visibilité sur le travail de mon équipe et, grâce au suivi du temps, je sais combien de temps les tâches prennent.

2. Monday. com (Idéal pour la gestion visuelle adaptative de projets et la collaboration en équipe)

Grâce à son interface visuelle hautement personnalisable, vous pouvez façonner les flux de travail sur Monday.com afin qu'ils répondent à vos besoins spécifiques. Ses tableaux personnalisables vous permettent de créer, suivre et gérer facilement vos tâches tout en vous offrant un aperçu clair de la progression de votre projet

Qu'il s'agisse de gérer les relations avec les clients, de jongler entre plusieurs projets ou de garder un œil sur votre équipe, la flexibilité de Monday.com lui permet de s'adapter parfaitement à votre façon de travailler.

Monday.com : meilleures fonctionnalités

Automatisez les tâches répétitives, les notifications et les mises à jour de statut pour gagner du temps et réduire les erreurs manuelles

Connectez-vous à plus de 200 applications tierces, notamment Slack, Zoom et Google Drive, pour rationaliser les opérations de votre entreprise

Surveillez les heures facturables grâce au suivi du temps intégré pour une facturation précise des clients et une gestion optimale des ressources

Visualisez les données grâce à des tableaux de bord et des diagrammes personnalisables, facilitant ainsi la prise de décisions éclairées et la supervision des projets

Limites de Monday.com

Le modèle de tarification par place peut s'avérer coûteux pour les grandes équipes lors d'une expansion

La plateforme hautement personnalisable peut nécessiter une période d'apprentissage pour que les utilisateurs puissent exploiter pleinement ses nombreuses fonctionnalités

Tarifs Monday.com

Individuel : gratuit pour 2 places maximum

Basique : 12 $/mois par place

Standard : 14 $/mois par place

Pro : 24 $/mois par place

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Monday.com

G2 : 4,7/5 (plus de 12 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 5 000 avis)

3. FreshBooks (idéal pour la facturation simple et la gestion financière)

via FreshBooks

FreshBooks est une puissante plateforme de gestion financière basée sur le cloud, conçue pour les freelancers, les agences et les petites entreprises. Elle simplifie la facturation, le suivi des dépenses et le suivi du temps, ce qui en fait un choix incontournable pour gérer vos projets tout en gardant le contrôle de vos finances.

FreshBooks se distingue par son interface intuitive et ses outils d'automatisation pratiques. Vous pouvez créer des factures professionnelles en quelques minutes, suivre les heures facturables et garder le contrôle de vos dépenses sans effort. Son intégration transparente avec d'autres plateformes en fait une solution tout-en-un pour la gestion de vos opérations commerciales.

Les meilleures fonctionnalités de FreshBooks

Créez et envoyez des factures personnalisées avec des rappels de paiement automatiques grâce à la facturation automatisée

Simplifiez la gestion des dépenses en connectant votre compte bancaire et en classant vos dépenses grâce au suivi des dépenses

Suivez les heures facturables directement sur la plateforme grâce au suivi du temps

Générez des rapports financiers détaillés pour obtenir des informations sur les performances de votre entreprise

Intégrez des outils tiers populaires tels que Stripe, PayPal et GSuite

Limites de FreshBooks

Capacités de gestion de projet limitées par rapport aux solutions tout-en-un

Les tarifs élevés peuvent ne pas convenir aux petites entreprises ou aux freelances indépendants

Manque de portails clients avancés pour une communication approfondie avec les clients

Tarifs FreshBooks

Lite : 4,75 $ par mois

Plus : 8,25 $ par mois

Premium : 15 $ par mois

Sélectionnez : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur FreshBooks

G2 : 4,5/5 (plus de 850 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 4 400 avis)

4. PandaDoc (Idéal pour l'automatisation des documents et les solutions de signature électronique)

via PandaDoc

Vous recherchez une plateforme de gestion documentaire polyvalente qui simplifie la création, le partage et le suivi des documents importants pour les entreprises ? PandaDoc peut vous aider.

Il est conçu pour assurer le bon déroulement de vos flux de travail, grâce à des outils puissants pour créer des propositions et des contrats, des signatures électroniques intégrées et une collaboration en temps réel.

Idéal pour les freelancers, les agences et les petites entreprises, PandaDoc améliore la gestion des documents et la communication avec les clients tout en rationalisant les opérations commerciales.

Les meilleures fonctionnalités de PandaDoc

Accédez à un large intervalle de modèles de propositions et de contrats personnalisables pour créer rapidement des documents professionnels

Surveillez le statut des documents grâce à des notifications en temps réel et au suivi des documents

Collaborez avec les membres de votre équipe et vos clients directement dans les documents à l'aide d'outils de collaboration

Stockez et réutilisez les composants de documents fréquemment utilisés à partir de la bibliothèque de contenus

Limites de PandaDoc

Certains utilisateurs signalent une courbe d'apprentissage abrupte pour les fonctionnalités avancées

Certaines intégrations peuvent nécessiter des frais supplémentaires

Intégration native limitée avec certaines plateformes CRM

Tarifs PandaDoc

Starter : 35 $/mois par utilisateur

Business : 65 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur PandaDoc

G2 : 4,7/5 (plus de 2 600 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 1 100 avis)

🧠 Anecdote : Kongo Gumi, une entreprise japonaise spécialisée dans la construction de temples, a exercé ses activités pendant 14 siècles tout en s'adaptant à l'évolution des temps. Jusqu'en 2006, elle était la plus ancienne entreprise familiale au monde en activité.

5. HoneyBook (Idéal pour rationaliser la gestion des clients pour les entrepreneurs créatifs)

via HoneyBook

HoneyBook est une plateforme de gestion des clients conçue pour les entrepreneurs créatifs et les propriétaires de petites entreprises. Elle leur permet de gérer leurs projets, factures et contrats en un seul endroit.

Son interface intuitive et ses outils d'automatisation essentiels permettent aux utilisateurs de rationaliser la communication avec les clients, de simplifier les flux de travail et d'améliorer la satisfaction client.

Il s'agit donc d'une excellente alternative à Hello Bonsai pour la gestion des entreprises créatives.

Les meilleures fonctionnalités de HoneyBook

Offrez à vos clients une plateforme centralisée leur permettant d'accéder aux mises à jour des projets, aux factures et aux contrats

Automatisez les tâches répétitives telles que les e-mails de suivi, les rappels de paiement et les mises à jour sur la progression des projets grâce à des flux de travail automatisés

Envoyez des factures professionnelles, effectuez le suivi et demandez des paiements directement via la plateforme grâce à la facturation et au suivi des paiements

Gagnez du temps grâce à des modèles personnalisables pour vos contrats, propositions et questionnaires

Permettez à vos clients de prendre rendez-vous ou de demander des consultations en toute simplicité grâce à la planification intégrée

Limites de HoneyBook

Évolutivité limitée pour les grandes entreprises aux besoins complexes

Certains utilisateurs signalent des difficultés de personnalisation au-delà des modèles prédéfinis

Les options d'intégration sont moins étendues que celles des concurrents

Tarifs HoneyBook

Forfait Starter : 36 $/mois

Forfait Essentials : 59 $/mois

Forfait Premium : 129 $/mois

Évaluations et avis sur HoneyBook

G2 : 4,5/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 600 avis)

6. Dubsado (le meilleur CRM personnalisable pour les petites entreprises)

via Dubsado

Pour les freelancers et les petites entreprises qui recherchent flexibilité et personnalisation, Dubsado offre les deux. La plateforme de gestion d'entreprise comprend des outils pour gérer les contrats, les factures et la planification.

Il simplifie les opérations et offre une expérience personnalisée à vos clients grâce à un portail centralisé permettant d'afficher les documents, les contrats et les factures.

Si l'adaptabilité des flux de travail et la gestion des relations avec les clients sont vos priorités, Dubsado est une alternative solide à Hello Bonsai.

Les meilleures fonctionnalités de Dubsado

Créez des contrats, des propositions et des questionnaires personnalisés adaptés à votre marque à l'aide de formulaires personnalisables et de modèles CRM

Automatisez les tâches répétitives telles que les suivis, les rappels de paiement et l'intégration des clients grâce à l'automatisation des flux de travail

Prenez rendez-vous et gérez vos réunions directement via Dubsado grâce à l'intégration du planificateur

Limites de Dubsado

L'installation initiale peut être complexe et prendre beaucoup de temps

L'interface peut sembler intimidante pour les débutants

Les intégrations sont limitées par rapport à d'autres concurrents

Tarifs Dubsado

Forfait Starter : 20 $ par mois

Forfait Premier : 40 $ par mois

Évaluations et avis sur Dubsado

G2 : 4,2/5 (plus de 70 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 50 avis)

🧠 Fait amusant : Plus de 90 % des travailleurs ont déclaré à HBR que les outils d'automatisation les aident à travailler plus intelligemment. Et ce n'est pas tout : 85 % ont déclaré que ces outils rendaient le travail d'équipe plus fluide et plus collaboratif. L'automatisation est bien plus qu'un simple mot à la mode pour les entreprises d'aujourd'hui !

7. Proposify (Idéal pour rationaliser la création et la gestion des propositions)

via Proposify

Pour créer, personnaliser et assurer le suivi des propositions commerciales, Proposify est la solution idéale. Il est doté d'une interface intuitive conçue pour gérer les contrats et les propositions.

De plus, il s'intègre facilement aux outils CRM et de paiement populaires, rendant votre flux de travail encore plus efficace. Si votre objectif est de rédiger des propositions gagnantes et de conclure des contrats plus rapidement, Proposify se distingue comme une excellente alternative à Hello Bonsai.

Les meilleures fonctionnalités de Proposify

Accédez à des modèles de propositions préconçus pour créer des propositions professionnelles et visuellement attrayantes

Suivez quand vos clients ouvrent, affichent et interagissent avec vos propositions pour un suivi rapide grâce au suivi des documents

Permettez à vos clients d'ajouter des signatures électroniques pour accélérer les approbations

Personnalisez vos propositions avec les couleurs, les logos et les messages de votre marque grâce à une personnalisation complète

Collaborez avec les membres de votre équipe en temps réel pour affiner vos propositions et conclure des contrats

Limites de Proposify

Disponibilité limitée des outils de gestion de projet par rapport aux plateformes tout-en-un

Certains utilisateurs signalent une courbe d'apprentissage abrupte pour les fonctionnalités avancées

Les fonctionnalités haut de gamme telles que les analyses avancées sont réservées aux forfaits premium

Tarifs Proposify

Forfait de base : 29 $/mois par utilisateur

Forfait Teams : 49 $/mois par utilisateur

Forfait Business : 65 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Proposify

G2 : 4,6/5 (plus de 1 100 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 290 avis)

8. Harvest (Idéal pour le suivi du temps et la gestion des dépenses)

via Harvest

En tant que freelance ou propriétaire d'une petite entreprise, un outil permettant de suivre le temps et les dépenses sans tracas est une aubaine. Harvest le fait avec une touche de simplicité.

Du suivi des heures facturables à la gestion des budgets de projet, en passant par la génération de rapports financiers détaillés, il aide les professionnels comme vous à garder facilement le contrôle de leurs finances.

Sa conception innovante et ses intégrations fluides font de Harvest une alternative remarquable à Hello Bonsai, en particulier si vous souhaitez rationaliser vos flux de travail financiers sans trop compliquer les choses.

Les meilleures fonctionnalités de Harvest

Suivez séparément les heures facturables et non facturables sur tous vos appareils

Simplifiez la catégorisation des dépenses et les rapports pour une facturation précise et un contrôle financier grâce à la gestion des dépenses

Obtenez des informations exploitables sur la rentabilité des projets et la productivité des équipes grâce à des rapports détaillés personnalisables

Intégrez plus de 50 outils tels que QuickBooks, Trello et Slack pour rationaliser vos flux de travail

Générez des factures professionnelles et acceptez les paiements directement sur la plateforme à l'aide de modèles

Limites de Harvest

Il manque les fonctionnalités robustes de gestion de projet que l'on trouve dans les outils tout-en-un

Les tarifs peuvent être moins avantageux pour les entreprises disposant de grandes équipes ou ayant des besoins complexes

Les fonctionnalités avancées de rapports peuvent nécessiter une installation supplémentaire ou des outils externes

Tarifs Harvest

Forfait Free : Gratuit pour toujours

Forfait Pro : 13,75 $/mois par utilisateur

Forfait Premium : 17,50 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Harvest

G2 : 4,3/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 600 avis)

9. Invoice Ninja (Idéal pour les freelancers et les petites entreprises qui gèrent leurs factures et leurs paiements)

via Invoice Ninja

La création de factures et le suivi des paiements vous semblent être un travail à plein temps ? Invoice Ninja peut être le personnel supplémentaire dont votre équipe a besoin.

La plateforme simplifie le processus de paiement de bout en bout, avec des outils pour gérer les factures récurrentes, des options de paiement flexibles et un suivi complet des paiements pour tous les projets.

Les meilleures fonctionnalités d'Invoice Ninja

Créez et envoyez un nombre illimité de factures professionnelles avec une image de marque personnalisée grâce à la gestion des factures

Automatisez les processus de paiement grâce aux factures récurrentes et aux rappels avec paiements récurrents

Surveillez les dépenses liées à vos projets et intégrez-les dans vos factures à l'aide du suivi des dépenses

Acceptez les paiements en facturant un client via plus de 45 passerelles de paiement, notamment Stripe, PayPal et Square

Accédez à la version gratuite, auto-hébergée et open source pour plus de contrôle et de flexibilité

Limites de Invoice Ninja

Fonctionnalités de gestion de projet limitées par rapport à des plateformes avancées telles que ClickUp

Nécessite une expertise technique pour personnaliser les options dans la version open source

Nécessite un certain temps d'apprentissage pour optimiser les intégrations

Tarifs Invoice Ninja

Forfait Free : Gratuit pour toujours

Forfait Ninja Pro : 12 $/mois

Forfait Enterprise : 16 $/mois

Premium Business+ : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Invoice Ninja

G2 : 4,3/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 150 avis)

10. Teamwork.com (Idéal pour gérer des projets complexes grâce à des fonctionnalités de collaboration avancées)

Teamwork.com s'est rapidement imposé comme une plateforme de gestion de projet très appréciée des petites entreprises. Conçu pour les entreprises en contact avec la clientèle, quelle que soit leur taille, il offre diverses fonctionnalités de gestion des tâches, de collaboration en équipe et de suivi du temps.

En tant qu'alternative à Hello Bonsai, Teamwork.com offre des fonctionnalités avancées de gestion des clients, ce qui le rend idéal pour les entreprises qui ont besoin d'outils de communication et de collaboration performants.

Les meilleures fonctionnalités de Teamwork.com

Attribuez, hiérarchisez et suivez les tâches avec des échéances et des dépendances à l'aide d'outils de gestion des tâches

Surveillez les heures facturables et non facturables à l'aide du suivi du temps afin d'optimiser la productivité

Partagez les mises à jour de vos projets, vos fichiers et vos commentaires directement avec vos clients pour une meilleure collaboration

Permettez une communication et un brainstorming en temps réel au sein de l'équipe grâce au chat disponible sur la plateforme

Utilisez des modèles de projet personnalisables pour rationaliser l'installation et l'exécution de vos projets

Limites de Teamwork.com

La courbe d'apprentissage peut être raide pour les nouveaux utilisateurs en raison de ses nombreuses fonctionnalités

Les fonctionnalités avancées sont réservées aux forfaits les plus chers

Les options d'intégration sont limitées par rapport à des concurrents tels que ClickUp

Tarifs Teamwork.com

Forfait Deliver : 13,99 $/mois par utilisateur

Forfait Grow : 25,99 $/mois par utilisateur

Forfait évolutif : 69,99 $/mois par utilisateur

Forfait Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Teamwork.com

G2 : 4,4/5 (plus de 1 150 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 800 avis)

L'alternative parfaite à Hello Bonsai pour booster votre entreprise ?

Choisir le bon outil de gestion d'entreprise fait toute la différence dans l'efficacité avec laquelle vous gérez vos opérations et développez votre activité. Bien que Hello Bonsai soit un choix populaire, ce n'est pas la seule option disponible.

Nos alternatives offrent des fonctionnalités uniques pour répondre à divers besoins, de la gestion de projet avancée aux outils de communication avec les clients et au suivi financier.

Si vous recherchez un outil hautement personnalisable qui excelle dans la gestion de projets et de tâches tout en intégrant des fonctionnalités de suivi du temps et de CRM, ClickUp est un candidat sérieux. Ses fonctionnalités polyvalentes en font un choix idéal pour les freelances et les petites entreprises.

Trouver un outil qui correspond aux objectifs de votre entreprise et vous aide à travailler plus intelligemment, sans vous tuer à la tâche. C'est exactement ce que ClickUp peut vous offrir ! Alors, inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et débloquez votre potentiel de croissance et de réussite !