les 10 meilleurs logiciels de gestion de projets pour un flux de travail efficace

À mesure que les organisations se développent, elles doivent gérer un nombre croissant de demandes de projets. Cependant, il est essentiel de déterminer les seuils des propositions de projet pour garantir la réussite du processus de prise en charge.

Sans une approche structurée, la prise en charge des projets peut entraîner des malentendus, des retards et l'échec des projets. Une étude montre que 54 % des employés estiment que leur charge de travail globale dans le cadre de leurs projets est la principale cause de stress.

C'est là que les logiciels de gestion des projets deviennent indispensables. Ces outils rationalisent le processus de prise en charge des projets, en garantissant que chaque demande est évaluée, classée par ordre de priorité et suivie.

Dans ce guide, nous examinerons les 10 meilleurs outils pour vous aider à gérer efficacement le processus de prise en charge des projets.

Que rechercher dans un logiciel de gestion de projets ?

Lorsque vous choisissez un outil pour gérer les demandes de projet, recherchez-en un qui améliore la productivité de votre équipe et vous aide à créer un processus standard de prise en charge du travail.

Ces fonctionnalités vous aideront à identifier les outils qui correspondent aux objectifs stratégiques de votre organisation :

Formulaires de prise en charge de projet personnalisables : Votre logiciel doit vous permettre de créer Votre logiciel doit vous permettre de créer des formulaires de demande de projet adaptés aux besoins de votre équipe. Cela garantit que chaque demande de projet contient toutes les informations nécessaires, du début à la fin

Automatisation des flux de travail : les capacités d'automatisation permettent de gagner du temps en convertissant les demandes de projet approuvées directement en tâches ou projets exploitables, réduisant ainsi les efforts manuels

Outils de collaboration : La collaboration est essentielle pendant le processus de prise en charge et de demande des projets. Recherchez des outils qui facilitent les discussions en temps réel entre les parties prenantes clés, notamment des options de commentaire et de partage de documents

Suivi en temps réel : Les tableaux de bord et les fonctionnalités de rapports vous aident à obtenir des informations clés sur votre portfolio de projets. Cela vous permet de suivre la progression de toutes les demandes et de prendre des décisions éclairées

Capacités d'intégration : La capacité à s'intégrer de manière transparente à d'autres outils tels que les CRM, La capacité à s'intégrer de manière transparente à d'autres outils tels que les CRM, les logiciels de gestion de projet , les applications de communication ou les logiciels de gestion des tâches garantit des flux de travail fluides dans l'ensemble de votre infrastructure technologique

Évolutivité : Choisissez un logiciel évolutif pour répondre aux besoins croissants de vos projets et gérer le processus de prise en charge des travaux en toute transparence

💡 Conseil de pro : Pour simplifier votre processus de prise en charge des projets, testez les forfaits gratuits ou les versions d'essai des logiciels afin de vous assurer qu'ils correspondent au flux de travail de votre équipe. Assurez-vous qu'ils sont faciles à configurer et à utiliser afin que votre équipe puisse les adopter rapidement.

Les 10 meilleurs logiciels de gestion de projets

Pour vous aider à choisir la meilleure option, nous avons sélectionné une liste des 10 meilleurs outils pour gérer votre processus de prise en charge standard. Ces outils répondent à divers besoins tout au long du cycle de vie de la gestion de projet, garantissant ainsi une solution parfaitement adaptée à chaque équipe.

Voyons les meilleurs outils pour vous aider à gérer les nouvelles demandes de projet !

1. ClickUp (Idéal pour une gestion complète et personnalisable de la prise en charge des projets)

ClickUp est une option idéale pour les entreprises qui ont besoin d'un outil de gestion de portefeuille de projets capable de gérer le processus de prise en charge des projets.

Cette plateforme complète de gestion de projet et de productivité offre une interface intuitive qui simplifie le processus de prise en charge des travaux et vous aide à envoyer des propositions de haute qualité.

Afficher le formulaire ClickUp

Automatisez le processus de prise en charge des projets à l'aide de la fonctionnalité Afficher le formulaire de ClickUp pour saisir facilement toutes les informations requises sur le projet

Grâce à la vue Formulaire de ClickUp, vous pouvez saisir les réponses et acheminer instantanément le travail vers les bonnes équipes, ce qui contribue à standardiser le processus de prise en charge.

Vous voulez aller plus loin ? Personnalisez les formulaires en fonction de vos besoins spécifiques. Cela vous aidera à saisir tous les détails essentiels du projet, des informations sur le client et la portée du projet au budget et aux échéanciers.

De plus, vous pouvez les intégrer à vos flux de travail existants, ce qui permet une collecte transparente des données et réduit la saisie manuelle des données pour vos demandes de travail.

Gestion de projet ClickUp

Gérez les tâches d'un projet en les attribuant aux bonnes personnes et en incluant des informations détaillées grâce à ClickUp Project Management

Au-delà de la création de formulaires, ClickUp excelle dans l'automatisation des aspects clés du processus de prise en charge des projets. Grâce aux fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp, connectez tous vos flux de travail, documents, tableaux de bord et bien plus encore dans un emplacement centralisé et définissez toutes les étapes du processus.

Que vous supervisiez une petite équipe ou une grande organisation, l'évolutivité et la fonctionnalité de suivi du temps de ClickUp garantissent l'efficacité de votre travail.

Discutez avec ClickUp

Partagez des notes, collaborez avec les membres de votre équipe et assurez une communication rapide et pratique grâce à ClickUp Chat

ClickUp Chat a révolutionné la collaboration au sein de notre équipe en intégrant la communication et la gestion de projet, éliminant ainsi le besoin de multiples outils.

Vous pouvez utiliser la fonction Discuter pour :

Liez automatiquement les discussions aux tâches et documents appropriés dans ClickUp pour un contexte complet

Créez des tâches directement à partir de messages de discussion en un seul clic et attribuez-les aux membres de l'équipe concernés grâce à la fonctionnalité FollowUps™

Organisez des visioconférences improvisées et partagez votre écran avec votre équipe grâce à la fonctionnalité SyncUps afin de clarifier les questions et les préoccupations en temps réel

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Déclenchez des actions automatisées, telles que l'attribution de tâches, l'envoi de notifications et la mise à jour des statuts, afin de rationaliser le processus de prise en charge des projets grâce aux automatisations ClickUp

Planifiez et gérez vos calendriers avec précision grâce à l'application native de suivi du temps ClickUp , que vous pouvez même utiliser à partir de l'extension Chrome

Suivez et comparez le statut des projets grâce aux tableaux de bord ClickUp riches et interactifs que vous pouvez personnaliser selon vos besoins et partager avec les parties prenantes

Utilisez ClickUp Brain pour connecter l'ensemble de votre infrastructure numérique, des personnes aux tâches en passant par les documents dans ClickUp et même toutes les applications connectées

Connectez ClickUp à des applications professionnelles essentielles, telles que des CRM, des plateformes marketing et des outils de communication, afin d'améliorer votre efficacité globale

Utilisez les tableaux de bord avancés de rapports et d'analyses de ClickUp Portfolios pour suivre les indicateurs clés, identifier les goulots d'étranglement et obtenir des informations sur le processus de prise en charge du travail

Limites de ClickUp

Le large éventail de fonctionnalités peut être déroutant pour les débutants

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par membre et par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Les utilisateurs apprécient ClickUp pour sa gestion intuitive des tâches, sa personnalisation transparente et sa capacité à gérer des flux de travail complexes. Cet outil est donc idéal pour gérer le processus de demande de votre entreprise !

Les formulaires et les processus d'approbation sont très faciles à mettre en œuvre et facilitent considérablement le traitement des demandes interdépartementales, ce qui permet de gagner du temps.

Les formulaires et les processus d'approbation sont très faciles à mettre en œuvre et facilitent considérablement le traitement des demandes interdépartementales, ce qui permet de gagner du temps.

2. Asana (idéal pour les équipes agiles et les flux de travail visuels)

via Asana

Le prochain sur notre liste est Asana, un outil de gestion de projet populaire connu pour son interface intuitive et l'accent mis sur les flux de travail visuels. Bien qu'il ne soit pas spécifiquement conçu comme un logiciel dédié à la prise en charge de projets, Asana offre des fonctionnalités qui rationalisent les processus de prise en charge de projets, en particulier pour les équipes qui prospèrent dans des environnements agiles.

Il organise les tâches, suit la progression des projets et maintient une communication claire entre les membres de l'équipe. Il décompose les demandes de projets entrantes en tâches gérables, ce qui permet d'alléger la pression sur votre chef de projet ou vos décideurs.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Mettez en place des formulaires de saisie pour recueillir les informations relatives aux projets auprès des clients et des parties prenantes

Utilisez des tableaux Kanban, des diagrammes de Gantt et d'autres outils visuels pour suivre la progression des projets et identifier les goulots d'étranglement

Intégrez-les à d'autres applications professionnelles populaires, telles que Slack et Microsoft Teams, pour créer un flux de travail clair

Limites d'Asana

Les fonctionnalités de gestion de projets d'Asana ne sont pas aussi complètes

Le prix augmente avec chaque nouvel utilisateur, ce qui rend cette solution coûteuse pour les grandes équipes

Tarifs Asana

Personnel : Free Forever

Starter : 10,99 $/mois par utilisateur

Avancé : 24,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,4/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 13 000 avis)

Les utilisateurs apprécient Asana pour sa transparence et pour leur permettre de gérer des projets internes avec un suivi du temps et une communication claire.

Asana a aidé notre organisation à être plus efficace et productive dans l'utilisation de notre temps. Nous passons moins de temps à chercher des informations, car tout est organisé en projets pour chacune de nos équipes. Grâce à la fonctionnalité de date d'échéance, nous sommes en mesure de rester sur la bonne voie pour accomplir ce qui doit être fait. Nous avons également une meilleure visibilité sur ce que font les équipes, sur la progression du travail et sur le moment où nous devons intervenir pour aider à mener à bien un projet.

Asana a aidé notre organisation à être plus efficace et productive dans l'utilisation de notre temps. Nous passons moins de temps à chercher des informations, car tout est organisé en projets pour chacune de nos équipes. Grâce à la fonctionnalité de date d'échéance, nous sommes en mesure de rester sur la bonne voie pour accomplir ce qui doit être fait. Nous avons également une meilleure visibilité sur ce que font les équipes, sur la progression du travail et sur le moment où nous devons intervenir pour aider à mener à bien un projet.

3. Workamajig (idéal pour les agences créatives et les équipes marketing)

via Workamajig

Workamajig est une plateforme complète d'automatisation des flux de travail pour les agences créatives et les équipes marketing. Elle offre des fonctionnalités pour gérer le cycle de vie de vos projets, de la prise en charge initiale du client à l'exécution du projet, en passant par la facturation et la gestion du portfolio de projets.

Ce qui distingue Workamajig, c'est l'attention particulière qu'il porte aux besoins spécifiques des équipes créatives. Il offre une visibilité claire sur l'ensemble du processus de prise en charge des projets pour les agences qui gèrent plusieurs projets clients. Cela facilite la gestion des finances, la collecte d'informations, l'attribution des tâches, etc.

Les meilleures fonctionnalités de Workamajig

Créez des formulaires personnalisés pour recueillir les informations nécessaires auprès de vos clients

Automatisez la création des tâches, l'allocation des ressources et l'envoi des mises à jour de statut pour améliorer l'efficacité

Générez rapidement des propositions et des contrats personnalisés pour vos clients afin de simplifier la création de propositions de projet

Limitations de Workamajig

Workamajig s'adresse aux agences créatives et aux équipes marketing, ce qui limite son utilisation dans d'autres secteurs

Courbe d'apprentissage plus raide par rapport aux outils de gestion de projet conviviaux

Tarifs Workamajig

En interne : 39 $/mois par utilisateur (20 utilisateurs ou plus)

Agence : 39 $/mois par utilisateur (20 utilisateurs ou plus)

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis Workamajig

G2 : 3,8/5 (280 avis)

Capterra : 3,7/5 (plus de 300 avis)

Les utilisateurs apprécient l'interface intuitive de Workamajig et sa capacité à traiter différentes requêtes des clients.

J'apprécie particulièrement les nombreuses options de personnalisation offertes par Workamajig pour l'installation et les rapports des projets. Je rencontre rarement des obstacles dans le système en matière de flux de processus. Le service client est irréprochable ; j'ai envoyé des centaines d'e-mails avec des questions, et ils ont toujours répondu rapidement et avec courtoisie.

J'apprécie particulièrement les nombreuses options de personnalisation offertes par Workamajig pour l'installation et les rapports des projets. Je rencontre rarement des obstacles dans le système en matière de flux de processus. Le service client est irréprochable ; j'ai envoyé des centaines d'e-mails avec des questions, et ils ont toujours répondu rapidement et avec courtoisie.

📮 ClickUp Insight : 37 % des employés envoient des notes de suivi ou des comptes rendus de réunion pour assurer le suivi des éléments d'action, mais 36 % continuent de recourir à d'autres méthodes fragmentées. Selon une étude réalisée par ClickUp, sans système unifié pour consigner les décisions, les informations clés dont vous avez besoin peuvent se perdre dans les canaux de communication tels que les discussions, les e-mails ou les feuilles de calcul. Avec ClickUp, vous pouvez instantanément transformer les discussions en tâches exploitables dans l'ensemble de vos tâches, discussions et documents, afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

4. Wrike (idéal pour les grandes entreprises et les flux de travail évolutifs)

via Wrike

Wrike est un puissant logiciel de gestion de projet conçu pour être évolutif. Il gère le processus de prise en charge des projets afin de capturer, hiérarchiser et exécuter efficacement les demandes de projet.

Son interface intuitive et ses capacités d'automatisation s'adaptent aux besoins évolutifs des équipes en pleine croissance, vous aidant ainsi à atteindre vos objectifs organisationnels dans un environnement concurrentiel.

Que vous gériez un seul projet ou un portfolio complet, ces solutions vous offrent la visibilité et le contrôle nécessaires pour obtenir des résultats efficaces.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Concevez un formulaire de prise en charge de projet personnalisé pour recueillir les informations nécessaires auprès des clients et des parties prenantes

Suivez la progression des projets en temps réel pour obtenir des informations sur leurs performances

Intégrez-les en toute transparence à plus de 400 applications, notamment Slack, Google Drive et Salesforce

Limites de Wrike

Navigation et configuration complexes

Il est coûteux, en particulier pour les grandes équipes, ce qui en fait une option moins rentable

Tarifs Wrike

Free

Équipe : 10 $/mois par utilisateur

Business : 24,80 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Pinnacle : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Wrike

G2 : 4,2/5 (plus de 3 700 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 2 700 avis)

🎉 Fait amusant : une organisation utilise en moyenne plus de 130 outils SaaS, ce qui rend les intégrations cruciales pour maintenir la connexion et l'efficacité de votre pile technologique.

5. Smartsheet (Idéal pour la gestion de projet et les rapports basés sur les données)

via Smartsheet

Smartsheet est un outil puissant de gestion de projet qui combine la flexibilité des feuilles de calcul pour le processus de prise en charge des projets. Cela vous permet de créer un formulaire de prise en charge de projet personnalisé dans une interface de type feuille de calcul.

Cet outil vous permet de suivre la progression et de garantir la responsabilité. Il est largement utilisé par les équipes des secteurs de l'informatique, du marketing et de la fabrication pour gérer des demandes de projets complexes afin d'obtenir un portfolio de projets sain.

Les meilleures fonctionnalités de Smartsheet

Saisissez les demandes de projet et suivez leur progression à l'aide d'une interface familière de type tableur

Gérez le processus de prise en charge grâce à des fonctionnalités permettant d'automatiser la distribution du travail et d'évaluer les demandes

Utilisez des fonctionnalités telles que la co-édition en temps réel, les commentaires et les @mentions pour simplifier le processus de prise en charge

Limites de Smartsheet

L'interface basée sur des feuilles de calcul peut ne pas être intuitive, en particulier lorsqu'il s'agit de gérer des propositions de projets complexes

Il n'y a pas de forfait gratuit et le coût est élevé, même pour le forfait de base

Tarifs Smartsheet

Pro : 12 $/mois par utilisateur

Business : 24 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Gestion avancée du travail : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Smartsheet

G2 : 4,4/5 (plus de 18 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 000 avis)

6. Adobe Workfront (idéal pour les projets à grande échelle et la collaboration au niveau de l'entreprise)

via Adobe Workfront

Adobe Workfront est une plateforme complète de gestion du travail à l'échelle de l'entreprise. Son module dédié à la gestion des projets rationalise la saisie des demandes de projet, la collecte des exigences et l'obtention des approbations.

Le principal avantage de cet outil Adobe est qu'il vous permet de créer des formulaires personnalisés pour saisir toutes les informations nécessaires sur les projets, notamment les coordonnées des clients, la portée du projet, le budget et les échéanciers.

Meilleures fonctionnalités d'Adobe Workfront

Concevez et utilisez des formulaires de saisie pour recueillir toutes les informations nécessaires sur les projets auprès des clients et des parties prenantes

Gérez des projets externes et internes à grande échelle en simplifiant la gestion de votre portfolio de projets

Intégrez votre processus de prise en charge des travaux à Adobe Creative Cloud et à d'autres outils d'entreprise

Limitations d'Adobe Workfront

Plateforme complexe et riche en fonctionnalités avec une courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs

Cher par rapport à ses concurrents

Tarifs Adobe Workfront

Sélectionnez : Tarification personnalisée

Prime : tarification personnalisée

Ultimate : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Adobe Workfront

G2 : NA

Capterra : 4,4/5 (plus de 1 400 avis)

Les utilisateurs apprécient la exhaustivité de l'outil Adobe et la manière dont ils peuvent gérer les différentes étapes du processus de prise en charge des projets.

La gamme complète d'outils Workfront est fantastique. Nous pouvons ainsi suivre les projets et les documents depuis un emplacement unique et facilement accessible, ce qui est idéal pour les audits et autres besoins en matière d'archivage.

La gamme complète d'outils Workfront est fantastique. Nous pouvons ainsi suivre les projets et les documents depuis un emplacement unique et facilement accessible, ce qui est idéal pour les audits et autres besoins en matière d'archivage.

7. ProjectManager (Idéal pour son interface conviviale et sa facilité d'utilisation)

via ProjectManager

ProjectManager est un outil de gestion de projet convivial conçu pour rationaliser les demandes de projet pour les équipes, en particulier les chefs de projet et les équipes de direction.

Conçues pour prendre en charge les méthodologies agiles, elles offrent une interface intuitive pour planifier, suivre et gérer efficacement la prise en charge des travaux. Des fonctionnalités telles que les formulaires automatisés de prise en charge des projets, le suivi des projets et les mises à jour en temps réel sur la progression facilitent la gestion des projets, de leur lancement à leur achèvement.

Les meilleures fonctionnalités de ProjectManager

Créez un formulaire détaillé de prise en charge des projets afin de saisir toutes les informations nécessaires

Suivez la progression des projets en temps réel grâce à des diagrammes de Gantt interactifs, des tableaux Kanban et d'autres outils visuels

Utilisez des rapports détaillés sur les projets pour planifier vos ressources et vos capacités

Intégrez facilement vos informations à des outils de CRM et de planification de projets tels que Trello, JIRA, etc

Limites de ProjectManager

Les fonctionnalités peuvent être limitées par rapport à certaines plateformes plus adaptées aux entreprises

Les capacités de rapports et d'analyse ne sont pas aussi avancées

Tarifs ProjectManager

Équipe : 16 $/utilisateur par mois

Business : 28 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ProjectManager

G2 : 4,4/5 (plus de 90 avis)

Capterra : 4,1/5 (plus de 300 avis)

8. Acuity PPM (Idéal pour la gestion de portfolios et l'allocation des ressources)

via Acuity PPM

Acuity PPM est une solution complète de gestion de portfolio qui vous aide à améliorer votre processus de prise en charge des projets. Bien qu'elle ne soit pas conçue pour traiter les demandes de projet, elle améliore la gestion de portfolio de projets (PPM) et garantit aux équipes une vue claire de leur processus.

Grâce à de puissantes fonctionnalités d'analyse, de gestion des ressources et d'intégration, il rationalise le processus de prise en charge et vous aide à hiérarchiser les projets les plus importants.

Meilleures fonctionnalités d'Acuity PPM

Évaluez et hiérarchisez les demandes de projet en fonction de leur alignement sur la valeur stratégique et leur statut actuel

Allouez les ressources à l'ensemble du portfolio de projets afin de maximiser le retour sur investissement et de minimiser les risques

Surveillez les indicateurs clés de performance (KPI) et générez des rapports pertinents pour identifier les domaines à améliorer

Limitations d'Acuity PPM

Solution spécialisée dans la gestion de portfolios, qui peut s'avérer excessive pour certaines organisations

Idéal uniquement si les fonctionnalités avancées correspondent à vos priorités stratégiques

Tarifs Acuity PPM

PPM Starter : 750 $ par mois (5 licences payantes)

PPM Essentials : 1 050 $ par mois (5 licences payantes)

PPM Plus : 1 500 $ par mois (5 licences payantes)

PPM Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Acuity PPM

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

9. BrightWork (Idéal pour l'intégration Microsoft 365 et la rationalisation des flux de travail)

via BrightWork

BrightWork est une plateforme de gestion de projet et d'automatisation des flux de travail qui s'intègre parfaitement à Microsoft 365. Cela en fait un choix populaire pour les organisations qui dépendent fortement des outils Microsoft.

Une approche rationalisée de la prise en charge du travail permet aux utilisateurs de saisir les demandes de projet et de gérer les flux de travail dans l'environnement Microsoft familier. Elle peut également être utilisée pour créer des formulaires personnalisés afin de saisir les demandes de projet, y compris des détails tels que les informations sur le client, la portée du projet, les échéanciers et le budget.

Meilleures fonctionnalités de BrightWork

Intégrez-les en toute transparence à d'autres applications Microsoft 365, telles qu'Outlook, Teams et SharePoint

Utilisez des modèles personnalisables pour créer un formulaire détaillé de prise en charge de projet afin de saisir les informations des parties prenantes

Rationalisez les flux de travail d'approbation en surveillant la progression des projets en temps réel grâce à des tableaux de bord et des rapports interactifs

Limites de BrightWork

Réservé aux organisations qui utilisent déjà Microsoft 365

La plateforme n'est pas riche en fonctionnalités

Tarifs BrightWork

Project : Free Forever

Teams : 14 $/utilisateur par mois (20 à 50 utilisateurs)

Groupes : 12 $/utilisateur par mois (51 à 100 utilisateurs)

Départements : 10 $/utilisateur par mois (101-250 utilisateurs)

Divisions : 8 $/utilisateur par mois (251 à 500 utilisateurs)

Organisations : 6 $ par utilisateur et par mois (501 à 1 000 utilisateurs)

Évaluations et avis sur BrightWork

G2 : NA

Capterra : NA

Les chefs de projet apprécient particulièrement la façon dont la plateforme facilite la gestion des projets et des portfolios.

Les fonctionnalités du produit BrightWork facilitent la gestion de nos projets et de nos portfolios et en améliorent la réussite. En tant que responsable de notre PMO, je suis en mesure de décider rapidement quels projets sont approuvés et lesquels sont rejetés. Grâce à leurs modèles de gestion de projet OTB, nous pouvons démarrer avec le niveau de gestion de projet adapté au projet et à l'équipe concernés.

Les fonctionnalités du produit BrightWork facilitent la gestion de nos projets et de nos portfolios et en améliorent la réussite. En tant que responsable de notre PMO, je suis en mesure de décider rapidement quels projets sont approuvés et lesquels sont rejetés. Grâce à leurs modèles de gestion de projet OTB, nous pouvons démarrer avec le niveau de gestion de projet adapté au projet et à l'équipe concernés.

10. Planview (Idéal pour les projets complexes et la gestion de portfolios au niveau de l'entreprise)

via Planview

Planview est une solution complète de gestion de portefeuille au niveau de l'entreprise qui offre des fonctionnalités robustes pour la gestion de projets et de portefeuilles complexes.

Il fournit un module dédié à la prise en charge des projets, permettant aux organisations de saisir les demandes, d'évaluer les propositions et de hiérarchiser les initiatives en fonction des objectifs stratégiques. Il est particulièrement adapté aux organisations qui ont besoin de visibilité sur l'allocation des ressources et la hiérarchisation des projets à grande échelle.

Meilleures fonctionnalités de Planview

Évaluez et hiérarchisez les propositions de projets en fonction de leur adéquation avec les objectifs organisationnels

Allouez efficacement les ressources dans l'ensemble du portfolio de projets afin de maximiser le retour sur investissement et de minimiser les risques

Gérez des projets à grande échelle avec de multiples dépendances et des flux de travail complexes

Limitations de Planview

Trop de fonctionnalités entraînent une complexité et une augmentation des coûts

Tarifs Planview

Contactez l'équipe commerciale pour obtenir les tarifs

Évaluations et avis Planview

G2 : NA

Capterra : NA

Les utilisateurs apprécient la facilité avec laquelle ils peuvent suivre les échéanciers des projets grâce à la plateforme et la rapidité avec laquelle ils peuvent exécuter leurs projets chaque jour.

Il s'agit d'un logiciel de gestion de projet exceptionnel qui permet de créer et de gérer les échéanciers et l'organisation des projets. Il nous permet de suivre facilement les heures consacrées aux tâches et aux activités du projet, ainsi que les délais. Il harmonise grandement les projets et fournit des outils pour exécuter chaque projet jour après jour. Il est facilement accessible de n'importe où.

Il s'agit d'un logiciel de gestion de projet exceptionnel qui permet de créer et de gérer les échéanciers et l'organisation des projets. Il nous permet de suivre facilement les heures consacrées aux tâches et aux activités du projet, ainsi que les délais. Il harmonise grandement les projets et fournit des outils pour exécuter chaque projet jour après jour. Il est facilement accessible de n'importe où.

