les 10 meilleurs logiciels CRM simples en 2025

L'idée de « commencer petit et rester petit » ne convient pas à tout le monde, sauf à 41 millions de personnes. 🤷‍♀️ Sans blague - undefined ou possèdent de petites entreprises aux États-Unis, et écoutez bien : 82 % d'entre elles sont parfaitement satisfaites de ne pas développer leur entreprise. Mais si la taille de votre entreprise ne change pas, vos opérations et votre besoin d'outils plus intelligents, eux, évolueront. À terme, Google Workspace et une pile de notes autocollantes ne suffiront plus, et se lancer dans un logiciel de gestion de projet hors de prix semble être un investissement inutile.

Après tout, pourquoi dépenser sans compter pour des fonctionnalités que vous n'utiliserez jamais, financièrement ou en termes d'efforts ? Ainsi, pour ces 41 millions d'entreprises petites mais puissantes, nous avons rassemblé les meilleurs logiciels CRM simples qui offrent juste ce qu'il faut de fonctionnalités sans trop compliquer les choses. 👍

Les meilleures fonctionnalités de Vtiger ✅ *One View : affiche une vue à 360 degrés des interactions avec les clients entre les différents services *Process designer : /href/ https://clickup.com/blog/crm-workflow// Automatisation des flux de travail CRM /%href/ et des tâches inter-services par simple glisser-déposer

Salle de négociation : tableau de bord de collaboration centralisé pour les représentants de l'équipe commerciale et les prospects *Pages de rendez-vous : outils de planification personnalisables pour des réunions avec les clients simplifiées *Calcul IA : informations basées sur l'IA pour l'évaluation des prospects, l'analyse des discussions et les recommandations intelligentes #### Limitations de Vtiger 💢 *Application mobile de base : fonctionnalités limitées par rapport à la version de bureau

Évaluations et avis sur Vtiger 🌟 *G2 : 4,3/5 (plus de 400 avis) *Capterra : 4,3/5 (plus de 330 avis) #### Que disent les utilisateurs de Vtiger ? > Vtiger a apporté d'excellents résultats à notre entreprise grâce à ses nouvelles fonctions d'analyse et d'amélioration de l'équipe commerciale. undefined 🔗 À lire également : undefined ### 10. Capsule CRM (Idéal pour la productivité des petites entreprises) via

/href/ https://capsulecrm.com/ Capsule CRM /%href/ Imaginez l'automatisation des tâches fastidieuses d'intégration ou le suivi des raisons pour lesquelles certaines affaires ont été perdues, le tout dans une interface intuitive. Le pipeline multi-ventes et les outils de gestion de projet de Capsule sont idéaux pour les startups et les entreprises en croissance. Le CRM offre une variété de fonctionnalités telles que le marketing par e-mail, l'automatisation des flux de travail et les rapports sur les raisons des pertes.

Gestion de projet : Tableaux de type Kanban pour gérer les projets des clients et les tâches de l'équipe #### Limitations de Capsule CRM 💢 *Forfait gratuit de base : Fonctionnalités de base limitées, sans fonctionnalités de rapports *Intégrations marketing : Moins d'options que chez les concurrents *Pas de gestionnaire de compte dédié : Les forfaits haut de gamme ne bénéficient pas d'une assistance personnalisée pour les comptes #### Tarifs de Capsule CRM 💰

Starter : 18 $/utilisateur par mois *Growth : 36 $/utilisateur par mois *Advanced : 54 $/utilisateur par mois *Ultimate : 72 $/utilisateur par mois #### Évaluations et avis sur Capsule CRM 🌟 *G2 : 4,7/5 (plus de 360 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 160 avis) 🔗 À lire également : /href/ https://clickup.com/blog/how-to-build-a-crm-database// Comment créer une base de données CRM pour mieux servir vos clients /%href/ ## Petites entreprises, grandes victoires avec ClickUp

Nous vivons à une époque où l'indépendance financière et l'esprit d'entreprise sont les objectifs de beaucoup. Pourtant, une chose distingue les entreprises qui réussissent : des interactions personnalisées et mémorables avec les clients. ✨ Comme Jerry Fritz l'a si bien dit, « Une forte culture du service à la clientèle ne peut être copiée. » Pour les petites entreprises, l'avantage réside dans le fait que chaque client se sente valorisé. Mais sans les bons outils, même les meilleures intentions peuvent échouer. C'est là que ClickUp entre en jeu.

Avec ClickUp, vous bénéficiez d'un CRM tout-en-un qui suit votre pipeline de vente, automatise les tâches répétitives et favorise la collaboration entre les équipes sans vous submerger de fonctionnalités que vous n'utiliserez jamais. Pourquoi attendre ? Commencez à gérer facilement vos relations clients - /href/ https://clickup.com/signup inscription à ClickUp /%href/ aujourd'hui.