les 10 meilleurs logiciels CRM simples en 2025

L'idée de « commencer petit et rester petit » ne convient pas à tout le monde, sauf à 41 millions de personnes. 🤷‍♀️

Ce n'est pas une blague : aux États-Unis, 41 millions de personnes sont soit des entrepreneurs indépendants, soit propriétaires de petites entreprises, et 82 % d'entre elles se disent parfaitement satisfaites de ne pas développer leur activité.

Mais si la taille de votre entreprise ne change pas, vos opérations et vos besoins en outils plus intelligents, eux, évoluent. À terme, Google Workspace et une pile de notes autocollantes ne suffiront plus, et passer à un logiciel de gestion de projet trop sophistiqué semble être un investissement inutile.

Après tout, pourquoi dépenser de l'argent pour des fonctionnalités que vous n'utiliserez jamais, que ce soit en termes financiers ou en termes d'efforts ?

Pour ces 41 millions de petites entreprises dynamiques, nous avons donc sélectionné les meilleurs logiciels CRM simples qui offrent juste ce qu'il faut de fonctionnalités sans compliquer les choses. 👍

Que rechercher dans un CRM simple ?

Un CRM simple n'est pas nécessairement ennuyeux : il peut être très performant tout en restant facile à utiliser. Voici ce qu'il faut rechercher lorsque vous recherchez le meilleur logiciel CRM simple :

Adoption par l'équipe 🤝

Un CRM simple doit avoir pour objectif de faciliter le travail des équipes commerciales. Il doit les aider à conclure davantage de ventes, à automatiser les tâches et à faciliter le suivi. Il est préférable qu'il inclue une assistance à la prise en main afin de faciliter l'apprentissage.

🧠 Le saviez-vous ? 98 % des acheteurs de CRM considèrent les fonctionnalités d'automatisation des ventes comme une priorité absolue lors du choix d'un CRM.

Bon rapport qualité-prix 💹

Les petites entreprises ne peuvent pas se permettre des frais cachés. Recherchez un CRM qui offre des rapports personnalisés, des affichages du pipeline commercial et l'automatisation des tâches sans frais supplémentaires.

Votre CRM doit aider vos commerciaux à se concentrer sur la conclusion de contrats plutôt que sur la gestion des tâches. Des fonctionnalités telles que la gestion du pipeline, la notation des prospects, la synchronisation des e-mails et la planification des réunions peuvent transformer le chaos en clarté.

Intégrations ✅

Ne semez pas la confusion dans votre équipe avec une centaine d'applications. Il est essentiel de choisir un logiciel CRM qui fonctionne avec vos outils ou plateformes préférés (comme Zapier ou Zoom) pour garantir des flux de travail fluides.

Personnalisation 🙌

Des pipelines aux étiquettes, assurez-vous que votre CRM s'adapte à votre entreprise, et non l'inverse.

Automatisation des tâches et IA 🤖

Choisissez des solutions CRM avec des outils d'IA pour la rédaction d'e-mails, la transcription d'appels et les résumés d'échéanciers : ils boosteront votre productivité.

Les 10 meilleurs CRM simples

En tant qu'entreprise, vous n'avez pas de temps à perdre dans des tâches insignifiantes ou répétitives. Pourtant, les processus commerciaux et d'entreprise sont si complexes que 32 % des commerciaux passent plus d'une heure par jour à saisir manuellement des données.

Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider. Voici dix outils CRM simples qui vous feront gagner du temps et vous épargneront des efforts.

1. ClickUp (Idéal pour la gestion des relations clients et la gestion de projet)

En général, les plus grands défis auxquels les entreprises sont confrontées dans leurs relations avec leurs clients sont les problèmes liés à la qualité des données, la mauvaise communication et les coûts élevés. Cependant, avant de vous lancer dans des solutions, il est important d'identifier les défis uniques de votre organisation.

Une fois que vous avez identifié ces points faibles, assurez-vous de choisir un logiciel CRM tel que ClickUp, capable d'y remédier efficacement.

ClickUp CRM combine des fonctionnalités CRM, la gestion de projet, l'attribution de tâches et le partage de documents dans une plateforme élégante. C'est l'application ultime pour tout le travail. 💯 Plus besoin de passer d'un outil à l'autre ou de payer pour des logiciels que vous utilisez à peine : avec ClickUp, tout est centralisé.

Par exemple, le modèle « Voix du client » de ClickUp vous aide à recueillir et à analyser les commentaires des clients de manière structurée.

Pour les équipes d'assistance, le modèle de gestion du service client de ClickUp facilite le suivi des tickets entrants et des résolutions en consolidant les tickets, les discussions et les tâches prioritaires.

Pour simplifier les choses, les statuts personnalisés de ClickUp vous aident à créer des indicateurs visuels pour chaque étape de votre pipeline, par exemple « Prospect chaud 🔥 », « En négociation 🤝 » ou « Fermé-Gagné 💸 »

Modifiez facilement le statut d'une tâche ou d'un projet à l'aide des statuts personnalisés ClickUp

Les champs personnalisés ClickUp permettent d'affiner encore davantage vos recherches. Vous souhaitez suivre le budget, l'emplacement ou le type de prospect d'un client ? Ajoutez des champs tels que « LTV (valeur à vie) » ou « Score de prospect » à votre CRM et personnalisez l'organisation de vos données en fonction de votre entreprise.

💡 Conseil de pro : au lieu de saisir manuellement les données à chaque fois, utilisez ClickUp Brain; son automatisation basée sur l'IA génère une tâche de suivi lorsqu'une transaction passe à « Proposition envoyée » et envoie des rappels pour les tâches dont la date limite approche, ce qui vous fait gagner du temps.

De même, ClickUp Docs est l'endroit où la collaboration rencontre la gestion des connaissances. Parallèlement, ClickUp Tableaux blancs est idéal pour le brainstorming. Ces deux outils vous permettent d'assigner des parties prenantes au fur et à mesure, d'accéder à une communication et à des commentaires en temps réel, et de collaborer de manière à ce que chacun reste responsable.

Enfin, vous n'avez pas à vous soucier de l'intégration d'un système CRM dans votre flux de travail existant. ClickUp s'en charge en s'intégrant à des outils populaires tels que Slack, Google Agenda et Zoom.

En fait, nous allons même vous donner une longueur d'avance. Le modèle CRM de ClickUp est conçu pour simplifier la gestion des relations clients pour les entreprises de toutes tailles.

Télécharger ce modèle Cultivez vos prospects, gérez des comptes complexes et automatisez les tâches répétitives à l'aide du modèle CRM de ClickUp

Ce modèle centralise votre système pour suivre les prospects, gérer les opportunités et organiser les coordonnées en un seul endroit.

Des fonctionnalités telles que les pipelines personnalisables et la hiérarchisation des tâches par étape commerciale permettent aux équipes de rester concentrées sur l'essentiel : remporter des contrats et établir des relations durables.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp ✅

Flux de travail personnalisables : créez des pipelines commerciaux, des statuts personnalisés et des champs pour suivre les informations client, les étapes du processus commercial, etc

Plusieurs vues : accédez aux tâches et aux demandes via les tableaux Kanban, le Calendrier ou la vue Tableur pour une organisation fluide

Automatisation des tâches avec l'IA : automatisez les tâches CRM routinières telles que les notifications par e-mail, les mises à jour des transactions et l'attribution des tâches

Intégrations puissantes : synchronisez avec des outils tels que Slack, Google Agenda, Loom et Zoom pour améliorer les flux de travail et la communication

Tableaux blancs pour la collaboration : réfléchissez, élaborez des stratégies et planifiez à l'aide d'outils visuels pour un meilleur travail d'équipe

Champs personnalisés : ajoutez des champs pour le suivi des types de prospects, des budgets, des coordonnées ou de la taille de l'entreprise afin de centraliser les données clients

Partage de documents : utilisez ClickUp Docs pour créer, partager et gérer facilement des modèles ou des rapports

Limites de ClickUp 💢

Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin d'un peu de temps pour se familiariser avec les nombreuses options de la plateforme

Tarifs ClickUp 💰

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp AI : ajoutez cette fonctionnalité pour 7 $ par membre et par mois

Évaluations et avis sur ClickUp 🌟

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

J'adore ClickUp ! Je l'utilise pour tout dans mon entreprise, de la gestion de mon pipeline commercial au cycle de vente CRM, en passant par la communication avec mon équipe et mon calendrier de production

2. HubSpot (Idéal pour une gestion évolutive de la clientèle)

via HubSpot

Les entreprises qui cherchent à centraliser les interactions avec leurs clients et leurs processus commerciaux sans se compliquer la vie peuvent opter pour HubSpot CRM.

Son forfait gratuit comprend la gestion des contacts, le suivi des e-mails et un pipeline commercial visuel, ce qui en fait une option pratique pour les petites équipes ou les entreprises qui démarrent.

Les tableaux de bord personnalisés de HubSpot affichent également clairement l'activité commerciale, ce qui permet aux responsables de suivre facilement les performances et d'identifier les opportunités.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot ✅

CRM gratuit pour les débutants : tirez parti des outils de gestion des contacts, des pipelines commerciaux et des rapports avec un stockage illimité des données pour jusqu'à 1 000 contacts

Gestion du pipeline : visualisez votre pipeline commercial grâce à la fonctionnalité glisser-déposer pour hiérarchiser les prospects et conclure plus rapidement vos ventes

Outils basés sur l'IA : automatisez les e-mails, planifiez les réunions et suivez les interactions avec les clients en temps réel pour une productivité accrue

Tableaux de bord personnalisés : surveillez les indicateurs clés grâce à des rapports détaillés sur l'activité commerciale, les performances de l'équipe et les opportunités de croissance

Intégrations puissantes : synchronisez vos données avec des outils tels que Slack, Google Agenda et Zoom pour un flux de travail fluide

Limites de HubSpot 💢

Tarifs pour les équipes plus importantes : les fonctionnalités avancées et les places supplémentaires peuvent coûter cher pour les organisations en pleine croissance

Rapports séquentiels : des aperçus de haut niveau sont disponibles, mais les tests A/B pour les séquences d'e-mails manquent de profondeur

Tarifs HubSpot 💰

forfait Free

Plateforme client Starter : 12 $/mois

Plateforme client professionnelle : 1 170 $/mois

Plateforme client Enterprise : 4 300 $/mois

Évaluations et avis sur HubSpot 🌟

G2 : 4,4/5 (plus de 12 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 4 270 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de HubSpot ?

Hubspot est un excellent outil CRM, en particulier pour ceux qui cherchent à rationaliser leurs processus marketing, commerciaux et de service sur une seule plateforme.

3. Freshsales (Idéal pour l'assistance commerciale basée sur l'IA)

via Freshsales

Freshsales est conçu pour aider les petites et moyennes entreprises à rationaliser leurs pipelines commerciaux, automatiser leurs tâches et conclure des contrats plus rapidement.

De plus, grâce à Freddy IA, Freshsales fournit des informations précieuses, telles que la notation des prospects et des recommandations de transactions, pour aider les équipes à se concentrer sur les prospects hautement prioritaires.

Vous bénéficierez d'une vue à 360° sur vos clients et de fonctionnalités de suivi des évènements pour une communication personnalisée.

Les meilleures fonctionnalités de Freshsales ✅

Assistance IA Freddy : automatise la notation des prospects, les recommandations commerciales et la génération d'e-mails pour booster la productivité

Affichage client à 360° : centralise les interactions avec les clients et fournit des informations contextuelles pour un meilleur engagement

Pipeline commercial par glisser-déposer : visualisez, triez et mettez à jour efficacement vos transactions grâce à une vue Kanban intuitive

Suivi des évènements : surveillez le comportement et les interactions des utilisateurs afin de créer des stratégies de communication ciblées

Appels dans l'application : passez et suivez vos appels sans logiciel tiers ; inclut la numérotation automatique et le routage des appels

Limites de Freshsales 💢

Exportation des données : options limitées pour les rapports personnalisés avancés

Accessibilité des collaborateurs : gestion fastidieuse des permissions et des rôles

Service client : temps de réponse et résolution des problèmes irréguliers

Niveaux de prix : les coûts plus élevés pour les fonctionnalités avancées peuvent ne pas convenir aux petites équipes

Mises à jour de l'interface : des modifications occasionnelles sans notification peuvent perturber les flux de travail

Tarifs Freshsales 💰

Croissance : 9 $/mois par utilisateur

Pro : 39 $/mois par utilisateur

Enterprise : 59 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Freshsales 🌟

G2 : 4,5/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 610 avis)

4. Zoho CRM (le meilleur pour la personnalisation et l'accessibilité)

via Zoho

Zoho CRM est particulièrement apprécié des petites et moyennes entreprises pour ses fonctionnalités intéressantes et son prix abordable.

Son interface hautement personnalisable permet aux entreprises de personnaliser leurs flux de travail, de gérer les données clients et de rationaliser les processus commerciaux sans se ruiner.

De plus, une petite équipe utilisant la vue client à 360° de Zoho CRM peut interagir avec les clients sur plusieurs canaux.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM ✅

Flux de travail personnalisés : adaptez les flux de travail, les règles de notation et les étapes commerciales aux besoins de votre entreprise

Vue client à 360° : accédez à des profils clients détaillés et gérez efficacement les interactions multicanales

Assistant IA Zia : tirez parti des informations fournies par l'IA pour la réécriture d'e-mails, la détection d'anomalies et les prévisions commerciales

Intégrations puissantes : connectez-vous à plus de 1 000 applications, y compris l'écosystème Zoho et des plateformes tierces populaires

Outils commerciaux : des fonctionnalités telles que les prévisions, la notation et les signaux commerciaux améliorent la prise de décision et la conclusion des contrats

Limites de Zoho CRM 💢

Surcharge de fonctionnalités : les nombreuses options peuvent dérouter les nouveaux utilisateurs ou les petites équipes

Courbe d'apprentissage : nécessite du temps et des ressources pour exploiter pleinement ses fonctionnalités

Assistance cohérente : avis mitigés concernant la réactivité et les conseils du service client

Tarifs de Zoho CRM 💰

Édition gratuite

Forfait standard : 14 $/mois par utilisateur

Forfait professionnel : 23 $/mois par utilisateur

Forfait Enterprise : 40 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Zoho CRM 🌟

G2 : 4,1/5 (plus de 2 700 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 6 800 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zoho CRM ?

Ils permettent d'automatiser les tâches, d'améliorer la collaboration au sein de l'équipe et donc de réduire le temps consacré aux tâches administratives.

5. Monday CRM (Idéal pour les flux de travail intuitifs et l'automatisation)

via Monday

Monday CRM offre une plateforme hautement personnalisable pour gérer les pipelines commerciaux, les tâches et les interactions avec les clients.

Grâce à son interface glisser-déposer, les utilisateurs peuvent créer sans effort des flux de travail, définir des étapes de transaction et automatiser les tâches répétitives.

Les petites équipes commerciales peuvent suivre les transactions grâce aux pipelines personnalisables de Monday tout en automatisant l'attribution des prospects et les suivis par e-mail.

Les meilleures fonctionnalités de Monday CRM ✅

Pipelines personnalisés : créez et gérez facilement les étapes des transactions grâce à la fonctionnalité glisser-déposer

Automatisation : automatisez les tâches répétitives, telles que l'attribution des prospects et les suivis par e-mail, pour une efficacité accrue

Plusieurs vues : accédez aux données commerciales via des diagrammes de Gantt, des calendriers et des tableaux Kanban pour une meilleure visualisation

Outils d'IA : automatisez la rédaction d'e-mails, la génération de tâches et l'optimisation des flux de travail grâce à l'IA intégrée

Intégrations : connectez-vous en toute transparence à Google Agenda, Slack et d'autres outils pour un flux de travail cohérent

Limites de Monday CRM 💢

Tarification : les forfaits supérieurs peuvent être coûteux pour les petites équipes

Fonctionnalité mobile : l'application mobile offre des fonctionnalités limitées par rapport à la version bureau

Affichage du tableau de bord : manque de flexibilité dans la réorganisation ou le positionnement des vues

Tarifs Monday CRM 💰

Basique : 12 $/place/mois

Standard : 17 $/place/mois

Pro : 28 $/place/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Monday CRM 🌟

G2 : 4,6/5 (plus de 820 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 390 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Monday CRM ?

Je suis un grand fan de l'interface utilisateur/expérience utilisateur de Monday. On ne pourrait probablement pas faire mieux. En termes de fonctionnalités, les automatisations sans code changent également la donne.

6. Less Annoying CRM (le meilleur pour sa simplicité et les petites entreprises)

via Less Annoying CRM

Imaginons que vous soyez graphiste indépendant et que vous gériez les projets de vos clients. Aimeriez-vous disposer d'un outil qui vous aide à enregistrer les e-mails afin de suivre les commentaires des clients et d'organiser les échéances à l'aide d'un calendrier synchronisé ?

C'est ce que vous offre Less Annoying CRM.

Fidèle à son nom, Less Annoying CRM est un outil simple et convivial, spécialement conçu pour les petites entreprises et les entrepreneurs individuels.

L'une de ses fonctionnalités les plus utiles est le nombre illimité de pipelines pour gérer les étapes d'un projet, telles que « Concept initial », « Révisions » et « Livraison finale », ce qui facilite grandement la vie de votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Less Annoying CRM ✅

Simplicité : conception intuitive sans courbe d'apprentissage abrupte

Suivi des tâches : garantit que les utilisateurs ne manquent jamais un suivi ou un rendez-vous

Intégration du calendrier : synchronisez avec Google ou Outlook pour une planification transparente

Enregistrement des e-mails : conserve automatiquement une trace des communications avec les clients

Pipelines illimités : gérez facilement plusieurs étapes et flux de travail commerciaux

Limites moins gênantes du CRM 💢

Fonctionnalités avancées : ne dispose pas des fonctionnalités des CRM plus complets

Personnalisation : options limitées par rapport à la concurrence

Limitations d'intégration : ne prend pas en charge autant d'outils tiers

Tarification CRM moins contraignante 💰

Standard : 15 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Less Annoying CRM 🌟

G2 : 4,9/5 (plus de 600 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 610 avis)

7. Insightly CRM (Idéal pour la synergie entre les équipes commerciales et les projets)

via Insightly

Insightly CRM offre une combinaison unique d'outils de gestion du pipeline commercial, de suivi de projet et de marketing.

En tant que petite entreprise, vous pouvez vous passer de plusieurs outils et utiliser son intégration de gestion de projet pour permettre à vos équipes commerciales de transformer les opportunités en projets concrets en toute transparence.

Meilleures fonctionnalités d'Insightly CRM ✅

Intégration de la gestion de projet : convertissez les contrats remportés en pipelines de projets avec tous les détails pertinents

Tableaux de bord personnalisés : surveillez les indicateurs clés de performance en temps réel grâce à des indicateurs de performance partageables sur un tableau de bord CRM personnalisé

Gestion des e-mails : planifiez, suivez et envoyez des e-mails groupés ou individuels à l'aide de modèles d'e-mails

Automatisation des flux de travail : automatisez l'acheminement des prospects, l'attribution des tâches et les suivis

Intégrations étendues : connectez-vous à des outils tels que QuickBooks, Shopify et Slack pour un flux de travail unifié

Limites d'Insightly CRM 💢

Assistance : l'assistance aux utilisateurs nécessite des forfaits payants supplémentaires

Stockage de fichiers : limité jusqu'aux forfaits Enterprise

Permissions : les permissions avancées sont uniquement disponibles dans les forfaits premium

Tarifs Insightly CRM 💰

Forfait standard : 29 $/mois par utilisateur

Forfait professionnel : 49 $/mois par utilisateur

Forfait Enterprise : 99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Insightly CRM 🌟

G2 : 4,0/5 (plus de 650 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 840 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Insightly ?

Les intégrations sont nombreuses. La collecte d'informations de contact à partir d'Outlook permet d'économiser beaucoup de saisie manuelle.

8. Pipedrive (idéal pour les pipelines commerciaux visuels)

via Pipedrive

Pipedrive CRM se concentre sur la gestion du pipeline commercial grâce à une disposition intuitive de type kanban qui offre une visibilité claire sur chaque étape du parcours de l'acheteur.

Il est conçu pour aider les équipes commerciales à rester organisées et à conclure des ventes plus rapidement. Il comprend des outils de notation des prospects, de suivi des communications et d'IA pour automatiser les tâches.

De plus, la flexibilité de Pipedrive permet aux entreprises de personnaliser leurs pipelines, de créer des champs personnalisés et de s'intégrer de manière transparente à plus de 400 applications.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive ✅

Pipelines visuels : suivez clairement les étapes et la progression des ventes grâce à une vue de type kanban

Notation des prospects : identifiez et hiérarchisez les prospects les plus prometteurs à l'aide de critères personnalisés

Suivi des communications : gérez toutes les interactions avec vos clients, y compris les e-mails et les réunions, dans un seul tableau de bord

Outils d'IA : automatisez la gestion des prospects, la progression des transactions et la communication par e-mail

Flux de travail personnalisables : adaptez les pipelines, les champs et les activités à votre processus commercial

Limites de Pipedrive 💢

Rapports limités : les analyses avancées et les rapports personnalisés nécessitent des forfaits supérieurs

Modules complémentaires coûteux : certaines fonctionnalités, telles que les outils d'IA, peuvent augmenter considérablement les coûts

Pas de version gratuite : un essai de 14 jours est disponible, mais il n'existe pas de forfait gratuit

Tarifs Pipedrive 💰

Forfait Essential : 12 $/mois par place

Forfait avancé : 24 $/mois par place

Forfait Professionnel : 49 $/mois par place

Forfait Power : 59 $/mois par place

Forfait Enterprise : 79 $/mois par place

Évaluations et avis sur Pipedrive 🌟

G2 : 4,3/5 (plus de 2 100 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 000 avis)

9. Vtiger (Idéal pour la collaboration entre équipes interfonctionnelles)

via Vtiger

Vtiger CRM se distingue par sa fonctionnalité One View, qui permet de réunir les équipes marketing, commerciales et d'assistance sur une seule plateforme. Ce CRM basé sur l'IA convient aux entreprises de toutes tailles. Il offre des outils pour l'automatisation des processus, les salles de négociation et la planification des rendez-vous.

Imaginez que vous gérez un prospect depuis la première prise de contact jusqu'à l'assistance après-vente, le tout depuis une seule interface. Avec Deal Room de Vtiger, les commerciaux et les clients collaborent en temps réel et suivent chaque interaction de manière transparente.

Les meilleures fonctionnalités de Vtiger ✅

Une seule vue : offre une vue à 360 degrés des interactions avec les clients dans tous les services

Concepteur de processus : automatise les flux de travail CRM et les tâches interdépartementales grâce à la simplicité du glisser-déposer

Deal room : tableau de bord collaboratif centralisé pour les commerciaux et les prospects

Pages de rendez-vous : outils de planification personnalisables pour des réunions clients simplifiées

Calculus IA : informations basées sur l'IA pour la notation des prospects, l'analyse des discussions et les recommandations intelligentes

Limites de Vtiger 💢

Application mobile de base : fonctionnalités limitées par rapport à la version de bureau

Problèmes liés à la personnalisation des documents : les utilisateurs signalent des difficultés à adapter les modèles

Problèmes de synchronisation occasionnels : les paramètres et les intégrations peuvent parfois ne pas être enregistrés

Tarifs Vtiger 💰

One Growth : 12 $/mois par utilisateur

Un professionnel : 30 $/mois par utilisateur

Une entreprise : 42 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Vtiger 🌟

G2 : 4,3/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 330 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Vtiger ?

Vtiger a apporté d'excellents résultats à notre entreprise grâce à ses fonctions novatrices d'analyse et d'amélioration de l'équipe commerciale.

10. Capsule CRM (Idéal pour la productivité des petites entreprises)

via Capsule CRM

Imaginez automatiser les tâches fastidieuses d'intégration ou suivre les raisons pour lesquelles certaines transactions ont échoué, le tout dans une interface intuitive.

Les outils de gestion de projet et de pipeline multi-ventes de Capsule sont idéaux pour les startups et les entreprises en pleine croissance. Le CRM offre une variété de fonctionnalités telles que le marketing par e-mail, l'automatisation des flux de travail et les rapports sur les raisons des pertes.

Les meilleures fonctionnalités de Capsule CRM ✅

Intégration du marketing par e-mail : se synchronise parfaitement avec Transpond pour gérer les listes de contacts et mener des campagnes

Rapports sur les raisons des pertes : identifie les raisons pour lesquelles les transactions sont perdues et fournit des informations pour affiner les stratégies commerciales

Automatisation des flux de travail : accélère les tâches répétitives et garantit un suivi cohérent à toutes les étapes du processus commercial

Gestion du pipeline : suit les opportunités commerciales à travers plusieurs pipelines personnalisables

Gestion de projet : tableaux de type Kanban pour gérer les projets des clients et les tâches de l'équipe

Limites de Capsule CRM 💢

Forfait Free de base : limité aux fonctionnalités de base sans fonctionnalités de rapports

Intégrations marketing : moins d'options que les concurrents

Pas de gestionnaire de compte dédié : les forfaits haut de gamme ne bénéficient pas d'une assistance personnalisée pour les comptes

Tarifs Capsule CRM 💰

Starter : 18 $/utilisateur par mois

Croissance : 36 $/utilisateur par mois

Avancé : 54 $/utilisateur par mois

Ultimate : 72 $/utilisateur par mois

Évaluations et avis sur Capsule CRM 🌟

G2 : 4,7/5 (plus de 360 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 160 avis)

Petites entreprises, grands gains avec ClickUp

Nous vivons à une époque où l'indépendance financière et l'esprit d'entreprise sont les objectifs de nombreuses personnes. Pourtant, une chose distingue les entreprises qui réussissent : des interactions personnalisées et mémorables avec leurs clients. ✨

Comme l'a si bien dit Jerry Fritz, « Une culture de service client forte ne peut être copiée. »

Pour les petites entreprises, l'avantage réside dans le fait de faire en sorte que chaque client se sente valorisé. Mais sans les bons outils, même les meilleures intentions peuvent échouer. C'est là que ClickUp entre en jeu.

Avec ClickUp, vous bénéficiez d'un CRM tout-en-un qui assure le suivi de votre pipeline commercial, automatise les tâches répétitives et favorise la collaboration entre les équipes sans vous submerger de fonctionnalités que vous n'utiliserez jamais.

Pourquoi attendre ? Commencez dès aujourd'hui à gérer vos relations clients en toute simplicité en vous inscrivant à ClickUp .