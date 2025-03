Comment automatiser les processus manuels de l'entreprise pour gagner en efficacité

Votre journée de travail ressemble-t-elle au Jour de la marmotte ? Vous vous réveillez, vous vous attaquez aux mêmes réponses aux e-mails, vous mettez à jour manuellement les mêmes feuilles de calcul et vous passez par une nouvelle série d'approbations, pour tout refaire à nouveau demain.

De nombreuses entreprises sont restées coincées dans l'ère pré-Internet des tâches répétitives et épuisantes qui sapent la productivité et conduisent souvent à l'épuisement des employés. Le groupe Stepstone a récemment rapporté qu'un employé à temps plein moyen passe environ

Développer : Concevoir et créer des flux de travail automatisés qui répondent aux besoins de votre entreprise *Tester : Suivre de près les performances de vos processus automatisés et recueillir des commentaires *Surveiller : Affiner et améliorer continuellement vos flux de travail automatisés en fonction des données et des commentaires *Collaborer : Impliquer votre équipe dans le processus et encourager ses commentaires pour une amélioration continue Enfin, n'oubliez pas de vous aider d'outils d'automatisation basés sur l'IA tels que undefined pour visualiser votre flux de travail et identifier facilement les points à améliorer en un coup d'œil. 💡*Conseil de pro : Faites participer votre équipe en collaborant avec elle en temps réel. Vous avez besoin de connecter votre brainstorming visuel (avec des notes autocollantes, des formes et des connecteurs) aux tâches réelles ? Essayez undefined et rendez l'amélioration de votre flux de travail beaucoup plus amusante ! ### Étape 2 : Définir les besoins en matière d'automatisation Une fois que vous avez identifié les inefficacités, il est temps de définir des objectifs clairs. Quels résultats attendez-vous de l'automatisation ? ClickUp vous permet de créer des types de tâches personnalisés adaptés aux différents aspects de votre entreprise.

! Cet article vous montrera exactement comment automatiser les processus manuels de l'entreprise, gagner du temps, réduire les coûts et augmenter la productivité. ## ⏰ Résumé en 60 secondes Vous vous demandez comment automatiser les processus manuels de l'entreprise ? Voici une procédure étape par étape : *Identifier : Repérez les tâches répétitives et chronophages dans vos flux de travail actuels *Définir le périmètre : Définissez des objectifs clairs et choisissez les bons outils d'automatisation

Que vous gériez les demandes des clients, suiviez les étapes d'un projet ou gériez les processus RH, vous pouvez définir chaque type de tâche avec des champs personnalisés et des statuts uniques qui reflètent son objectif.

Mettez en évidence tous les détails cruciaux des tâches avec les champs personnalisés de ClickUp Utilisez les champs personnalisés de ClickUp pour ajouter des informations spécifiques pertinentes à chaque type de tâche, telles que des menus déroulants pour les leviers de priorité ou des formules pour calculer la progression.

📌 Exemple : si vous suivez des catégories de projets marketing, vous pouvez créer un champ personnalisé avec un menu déroulant proposant des options telles que « Médias payants », « Contenu organique » et « Contenu généré par les utilisateurs ». Ajoutez des champs uniques pour saisir des détails importants, tels que les délais de publication ou les types de canaux. Cela permet de maintenir la cohérence dans l'enregistrement des informations. Enregistrez ces types de tâches personnalisées en tant que modèles afin de les réutiliser dans toute votre organisation. À lire également : vous permettent de configurer des tâches récurrentes et de créer des déclencheurs qui lancent automatiquement des actions. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-56.png Automatisation ClickUp /%img/ Maintenez vos flux de travail les plus critiques même lorsque vous n'êtes pas disponible pour les gérer, grâce aux automatisations ClickUp

On pourrait penser que cela nécessite des compétences en matière de code. Ce n'est pas le cas ! C'est comme un domino : une action en déclenche une autre en parfaite synchronisation, aboutissant à l'exécution automatique des tâches les plus fastidieuses. 📌 Exemple : Supposons que votre équipe marque une tâche de conception comme « achevée ». Vous pouvez créer une automatisation personnalisée qui vous avertit instantanément pour approbation et planifie un contrôle qualité avec une date limite. Cela vous permet de rendre des comptes et garantit qu'aucun travail en cours ne soit interrompu.

Il n'est plus nécessaire de faire des rappels manuels que nous pourrions oublier de faire. En quelques clics, vous pouvez éviter le risque d'oublis évitables sur toutes les tâches concernées ! > Avant les automatisations, chaque fois qu'un rédacteur terminait une tâche, nous devions communiquer manuellement à la chaîne de commande que le texte était prêt. Cela pouvait prendre 36 heures. C'est génial, car toute l'équipe assure le suivi de ses tâches quotidiennes dans ClickUp.

oscar Aguilar, responsable des opérations marketing chez CEMEX /%href/ https://clickup.com/customers/cemex /%href/ ### Étape 4 : Surveiller de près l'automatisation dès le début Une fois que votre processus d'automatisation est en place, surveillez-le de près et testez ce qui fonctionne pour votre équipe. Modifiez l'affichage de vos tâches en fonction de vos besoins avec les affichages ClickUp Choisissez parmi plus de 15 undefined pour suivre votre travail d'une manière qui a du sens pour votre équipe. Utilisez la vue Liste pour une gestion détaillée des tâches, la vue Calendrier pour le suivi des délais et la vue Gantt pour visualiser tous vos jalons et dépendances. Ces vues sont entièrement personnalisables, vous pouvez donc les modifier comme vous le souhaitez. Vous pouvez également filtrer les tâches par statut, par assignés, etc. pour mieux organiser la gestion de vos processus d'entreprise. Suivez la progression de tous vos projets grâce aux tableaux de bord ClickUp De plus, undefined fournissent un aperçu en temps réel de vos flux de travail et vous permettent de suivre efficacement les indicateurs clés de performance. De la charge de travail des employés aux échéanciers des projets, ces tableaux de bord vous permettent de tout garder à l'œil et d'automatiser vos rapports d'entreprise. ### Étape 5 : Optimiser l'automatisation au fil du temps Aussi pratique que soit l'automatisation, elle nécessite tout de même un certain niveau de supervision humaine. Alors, ne vous contentez pas de la mettre en place et de l'oublier.

ClickUp offre les outils de reporting les plus robustes pour l'automatisation. Notre logiciel de reporting vous permet de créer des tableaux de bord tout-en-un qui serviront de centre de contrôle de votre mission. Il suffit d'ajouter des cartes de mesure et des diagrammes, d'y déposer vos données et de personnaliser les visuels. Vous pouvez voir tout le travail à un niveau élevé pour gérer les personnes, les tâches, le temps, les documents, les intégrations et les Sprints en un seul endroit. Obtenez un aperçu de haut niveau de la progression de votre automatisation dans les tableaux de bord de ClickUp Définissez vos objectifs trimestriels et suivez le travail de chaque employé dans un seul tableau de bord. La gestion des ressources vous aide à visualiser la manière dont vous exploitez votre équipe, et l'analyse de la charge de travail montre la productivité de votre équipe en suivant l'achèvement des tâches. L'objectif final ? Identifier ce que vous faites bien et éliminer les goulets d'étranglement dans vos processus grâce à une automatisation efficace. En visualisant chaque étape de votre flux de travail, vous dirigerez des équipes plus soudées et produirez un meilleur travail. 📮ClickUp Insight : Nous avons récemment découvert qu'environ

/href/ https://clickup.com/blog/team-communication-survey/ 33 % des travailleurs du savoir /%href/ contactent 1 à 3 personnes par jour pour obtenir le contexte dont ils ont besoin. Mais que se passerait-il si toutes les informations étaient documentées et facilement accessibles ? Avec undefined à vos côtés, le changement de contexte devient une chose du passé grâce aux mises à jour automatisées.

Gagnez du temps en créant des modèles de types de tâches et de champs adaptés aux besoins de votre entreprise Déclenchez des notifications et des rappels automatisés pour respecter toutes les échéances Obtenez des informations en temps réel sur vos automatisations * Collaborez de manière productive avec votre équipe et conservez toutes les tâches et les discussions au même endroit L'interface conviviale de ClickUp et ses fonctionnalités entièrement personnalisables vous aident à enfin dire adieu à ces tâches manuelles redoutées :

C'est idéal pour automatiser les processus répétitifs, pour accroître la visibilité et la responsabilité et, franchement, pour éviter d'avoir à faire trois fois le tour de l'usine pour recueillir des informations auprès de trois membres différents de l'équipe. Je suppose que les gens l'utilisent surtout pour l'assistance administrative ou pour leurs projets, mais nous l'avons assez bien mis en œuvre pour numériser notre processus de fabrication. Donka Stoycheva, conseillère juridique générale chez BioPharma Laboratories Ltd. /%href/ 💡 Conseil de pro : ne partez pas de zéro. Pour accélérer l'automatisation, utilisez des modèles adaptés à votre secteur d'activité, tels que ceux destinés aux flux de travail d'intégration des clients ou au suivi des campagnes marketing. ## Bonnes pratiques pour une automatisation réussie des processus L'automatisation de la gestion des processus de votre entreprise Mais pourquoi choisir ClickUp pour automatiser ? C'est la plateforme ultime pour l'automatisation des processus, avec des automatisations personnalisées, des tableaux de bord et un assistant IA intelligent. C'est la clé pour des flux de travail plus fluides, des équipes plus heureuses et des clients satisfaits. Alors, pourquoi se contenter de la monotonie alors que l'innovation n'est qu'à quelques clics ? https://clickup.com/signup /%href/ maintenant !

Vous voulez un résumé rapide de la progression de l'équipe sans passer par le tableau de bord ? Utilisez /href/ https://clickup.com/ai ClickUp Brain /%href/, votre assistant alimenté par l'IA !Gagnez du temps en laissant l'IA gérer toutes vos requêtes de flux de travail avec ClickUp BrainBrain a une réponse à chaque question liée à un projet, car il puise ses informations dans votre propre environnement de travail : tâches, notes de réunion et même discussions. Vous obtenez ainsi uniquement ce dont vous avez besoin, sans superflu et avec une précision de 100 % ! Vous pouvez également l'utiliser pour créer des automatisations personnalisées dans ClickUp à l'aide d'invites en langage naturel.Créez des automatisations personnalisées en langage naturel à l'aide de ClickUp Brain### Bonus Étape 6 : Impliquez votre équipe pour une amélioration constante Votre équipe est votre plus grand atout, alors impliquez-la ! Ajoutez des commentaires dans les tâches pour recueillir des commentaires sur les flux de travail automatisés et encouragez les suggestions d'amélioration. Planifiez des vérifications régulières pour discuter de ce qui fonctionne et réfléchir à des idées d'optimisation. Tout, de la conception à la mise en œuvre et aux rapports, se passe ici, sur ClickUp : * Identifiez les tâches répétitives et chronophages